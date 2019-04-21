Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: Игорь Онучин/РИА Новости

Сегодня празднуют Вербное воскресенье

Сегодня вербное воскресенье — последнее воскресенье перед Пасхой.

В этот день церковь отмечает вход Господень в Иерусалим, пишет "Культура.ру".

Согласно Евангелию, Иисус Христос направлялся с учениками из Вифании, где он воскресил Лазаря, в Иерусалим, чтобы отпраздновать там Пасху. На подходе к городу он увидел привязанного к дереву молодого осла и попросил учеников привести его к нему. Ученики постелили на спину осла свои одежды, на которые сел Христос. Когда он въезжал в город, народ, узнавший о чуде воскресения Лазаря, восторженно приветствовал Спасителя пальмовыми ветвями и хвалебной песней. На дорогу, по которой ехал Иисус, люди бросали пальмовые ветви и стелили свои одежды.

В память об этом событии во всех христианских храмах принято в этот день освящать украшенные ветви деревьев (пальмы). У русских место пальмовой ветви заняла верба, которая дала название празднику и неделе перед ним: "Вербное воскресенье".

фото: ПСС Агалатово

На трассе "Сортавала" в ДТП выжил только четырехлетний ребенок

На "Сортавале" два человека погибли после столкновения внедорожника с грузовиком, выжил только ребенок.

Мужчина и женщина погибли аварии на федеральной трассе во Всеволожском районе Ленобласти. В больнице четырёхлетний ребёнок - медики борются за его жизнь, сообщили 47news в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, ДТП произошло в начале первого часа дня 21 апреля на 11 километре трассы "Сортавала".

Volkswagen двигался в крайнем правом ряду и врезался в КАМАЗ дорожных служб. Предположительно, грузовик стоял.

В результате аварии мужчина-водитель скончался на месте. В салоне иномарки находилась женщина - она умерла по дороге в больницу. На вид её было примерно тридцать лет. Также в машине был четырёхлетний мальчик. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Возможно, погибшие приходятся ребёнку родителями.

По предварительным данным, тормозного пути у иномарки не было.

На месте работали спасатели "Пожарно-спасательной службы Агалатовского поселения".



фото ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Больная раком мама двойняшек из Петрозаводска рассказала о поездке в Израиль

Юлия, 34-летняя мама двухлетних двойняшек, у которой обнаружили рак желудка 4 стадии и которой вся Карелия собирала средства на лечение в Израиле, вернулась в Петрозаводск.

Юля рассказала о поездке, самочувствии и ближайших планах, а главное – поделилась опытом: в такой тяжелейшей ситуации стоит ли обращаться за медицинской помощью в другую страну или нет.

Подробнее читайте здесь.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

ФОТО: Фура упала в озеро в Карелии

В Пряжинском районе автопоезд съехал с трассы и упал в озеро.

В ночь 20 апреля в 3.00 на первом километре автодороги "Крошнозеро-Эссойла" на относительно прямом участке дороги седельный тягач Mercedes-Benz съехал за пределы дорожного полотна и опрокинулся в озеро, сообщает "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"К счастью, обошлось без жертв, уточняется на сайте, - по одной из версий, водитель уснул за рулём".

Обстоятельства происшествия уточняются.



фото ДТП Петрозаводска и Карелии

Степашин назвал причину отставки Худилайнена

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин назвал одну из причин отставки Александра Худилайнена.

В четверг 18 апреля в правительстве Карелии прошло совещание по вопросам реализации новой программы по расселению аварийного жилья, рассчитанной на 2019-2025 годы. В заседании в Петрозаводске приняли участие председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и гендиректор Фонда Константин Цицин.

"Всего с 2008 года было переселено 9,5 тысяч человек из почти 4 тысяч жилых помещений. Программа шла тяжело, как вы помните. Я вспоминаю два совещания здесь (в Петрозаводске) с предшественником, с Худилайненом. Когда он, подписывая протоколы, устанавливал сроки... Секрета Полишинеля тут никакого нет, вы знаете, что отставка бывшего губернатора, руководителя Карелии была сопряжена, в первую очередь, со срывом программы переселения аварийного жилья. Она (программа) буксовала очень серьезно. И в 2014-2017 годах мы имели очень серьезный срыв, низкие темпы", - заявил Степашин вначале совещания.

По его словам, лишь в 2018 году Карелии удалось достичь "значительных результатов".

А теперь, в 2019 году, в Карелии стартует новая программа, реализовывать которую предстоит в течение 6 лет. Более того, власти республики и Фонд ЖКХ уже подписали соглашение о выделении первого транша на I этап программы, который составит без малого 220 миллионов рублей.

Напомним, Александр Худилайнен руководил Карелией с мая 2012 года по февраль 2017 года. В феврале 2016 года он получил выговор от президента РФ Владимира Путина за срыв программы по расселению аварийного жилья. Через год его досрочно отправили в отставку.

Почему не все жители попали в новую программу по расселению, читайте здесь.

фото: © AP Photo/Efrem Lukatsky / © Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

Россиянам остается только следить за драмой, которая разворачивается на выборах президента Украины

Уже завтра утром 22 апреля мы узнаем, кто станет президентом Украины, пишет политолог в Карелии Олег Реут.

"Это действительно интересно. И меня по-настоящему увлекает происходящее на общенациональных выборах в соседней стране, - признается Реут. – В современной Украине никогда не был. И мне всё равно, кто победит – Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Мне абсолютно параллелен исход, но я внимательно слежу за кампанией. Подписался на телеграм-каналы штабов основных кандидатов. Сравниваю результаты социологических исследований. Внимательно читаю политическую публицистику и отчёты международных электоральных наблюдателей".

При всем, что происходит в Украине, карельский политолог обращает внимание на то, как российская телевизионная пропаганда подробно освещает выборы украинского президента на фоне почти полного отсутствия новостей о политике российской.

"И это при том, что отечественная политика бьёт через край. "По собственному желанию" пачками уходят губернаторы, президент через минуту уже назначает врио. Как в калейдоскопе, меняются министры, председатели региональных заксов и мэры, руководители партийных отделений. Выстраиваются новые коалиции. Перераспределяются ресурсы. Всё это, однако, полностью находится за пределами публичной политики", - написал Олег Реут.

Подробнее читайте здесь.

фото: petrozavodsk-mo.ru

Петрозаводчане против административного памятника

Проведённый "Столицей на Онего" опрос "Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?" очень интересен по своим итогам.

Два ответа "Площадь Гагарина" (24%) и "Нигде" (24%) конкурируют в условной группе лидеров. При этом на них приходится практически половина всех полученных голосов. Столь неоднозначные и внутренне противоречивые результаты требуют отдельного разговора.

Как пишет Олег Реут в своей статье, стела "Город воинской славы" для участвовавших в социологическом изыскании граждан однозначно отождествляется с "административным памятником". Вариант с установкой на площади Гагарина – прямая и непосредственная референция на установку стелы "на показ".

"Неоднократно приходилось сталкиваться с комментариями и объяснениями, описывающими конструкцию "пусть все, кто приезжают в Петрозаводск, сразу увидят, что это – Город воинской славы". Данный вариант установки стелы – для приезжих, а не для горожан, не для их персонально преломлённой и ностальгически поддерживаемой памяти, - расскзаывает Реут. - Опция "Нигде" фактически представляет собой отзеркаливание – озвучивание позиции, связанной с нежеланием значительной части горожан принимать "административный", а не народный памятник. Ведь в нём нет и никогда не будет памяти о родных и близких. Не будет искреннего гражданского ритуала и "стихийного" вспоминания".

Почему с такими результатами опроса городская власть оказалась в непростой ситуации, читайте здесь.

Жители карельского села в суде защищают свое озеро от форелеводов

Жительница Войницы Калевальского района Карелии потребовала отменить приказ республиканского Минсельхоза о формировании двух форелевых ферм на озере Верхнее Куйтто вблизи старинной карельской деревни, поскольку это решение ущемляет ее право на благоприятную окружающую среду и на беспрепятственное пользование водными ресурсами.

Иск жительницы карельской деревни Войница Ксении-Лауры Рышкевич к республиканскому министерству сельского и рыбного хозяйства, который рассматривается сейчас в Верховном суде Карелии, обнажил серьезную проблему, остающуюся без внимания региональных властей уже на протяжении последних полутора десятка лет – с тех пор, как в республике начался "форелевый бум".

Мощное развитие в Карелии коммерческого рыбоводства – а, по данным заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова, в республике выращивается от 85% до 90% всей товарной форели страны – вызывает не только тревогу ученых за экологическое состояние водоемов, но и протесты местных жителей, обеспокоенных появлением форелевых ферм на озерах, где коренное население традиционно ловило рыбу или брало воду на питья.

Однако, как показал судебный процесс по административному иску Рышкевич, формирование рыбоводных участков в Карелии оказалось поставлено на поток, и этот поток почти бесконтролен.

Как жители карельского села борются за свое озеро, читайте в статье "Заложники "форелевого бума".

Нас ждут "майские каникулы"

Напомним, сколько дней отдыхаем на майские праздники.

В мае 2019 года в России будет два длинных выходных, сообщает "Роструд".

На первые майские праздники отдыхаем 5 дней: с 1 по 5 мая. На вторые майские праздники отдыхаем 4 дня: с 9 по 12 мая.

6,7,8 – рабочие дни.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО: Посмотрите, как католики в Петрозаводске отметили Пасху

Римско-католическая церковь в Петрозаводске этой ночью начала праздновать Пасху.

Пасхальная месса началась с освящения огня, от которой зажгли пасхальную свечу и остальные свечи, а закончилась тем, что представитель Миннаца зачитал поздравление от главы Карелии Артура Парфенчикова.

Наш фотокорреспондент Николай Смирнов запечатлел праздник.

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