Все, что случилось сегодня

фото: Администрация Петрозаводска

Стало известно, где в Петрозаводске установят стелу "Город воинской славы"

Окончательное решение было принято вчера на встрече главы Петрозаводска Ирины Мирошник и заместителя главы республики по внутренней политике Владимира Любарского с представителями ветеранских организаций, сообщает мэрия города.

Стела "Город воинской славы" будет установлена на месте знака "Дерево дружбы" на аллее Городов-Побратимов близи площади Кирова. Аллея заняла второе место на публичных слушаниях, которые проводились 30 апреля. Большинство тогда проголосовало за установку памятника в Парке Победы, вблизи площади Кирова. Но 31 мая в адрес главы города поступило обращение Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения с рекомендацией отказаться от планов установить стелу Город воинской славы на улице Пушкинской за Музыкальным театром. По соседству с выбранным для установки стелы местом расположен объект гражданской обороны, к которому подведены специальные коммуникации, обеспечивающие функционирование объекта.

"Разумеется, мы как орган власти, должны прислушиваться к рекомендациям данного рода и не создавать угрозу безопасности населения", - сказала вчера на встрече с ветеранами Ирина Мирошник.

Глава города напомнила, что мэрия взяла на себя обязательства в год 100-летия республики и в год 75-летия Великой Победы открыть стелу и предложила установить памятник на месте, которое стало вторым во время публичных слушаний – на аллее Городов-Побратимов. И собравшиеся представители ветеранских организаций согласились с Мирошник.

Глава Петрозаводска поручила управлению архитектуры и градостроительства в кратчайшие сроки объявить конкурс на проектирование памятника и дальнейшее строительство. Место для переноса "Дерева дружбы" будет определено специалистами в области архитектуры в ходе очередного заседания градостроительного совета, рассказали в администрации города.

фото: © EPA/MAXIM SHIPENKOV

В районе Карелии маленького ребенка укусила змея

В Карелии ребенок 4,5 лет госпитализирован после укуса змеи, сообщили в республиканском минздраве.

По инфомрмации ведомства, в районе Карелии ребенка 4,5 лет укусила змея. Сейчас он находится в Детской республиканской больнице.

Также в минздраве сообщили, что за первую неделю летних каникул, с 31 мая, в республике пятеро детей получили травмы, которые потребовали госпитализации.

Четверо детей упали с высоты, в том числе двое – выпали из окна, еще один получил ампутацию пальцев на руке.

В трех случаях выполнена медицинская эвакуация с применением санитарной авиации.

Минздрав Карелии напоминает, что наиболее распространенными травмами, которые получают дети в летний период, являются ожоги, падение с высоты, утопление в водоемах, отравление, в том числе курительными смесями, поражение электрическим током, дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи при езде на велосипеде, травмы на железнодорожном транспорте.

фото: Столица на Онего

ФОТО: Десятки горожан легли загорать в центре Петрозаводска

Жители города "оккупировали" пойму реки Лососинки.

Аномально жаркая погода установилась в Петрозаводске и Карелии.

Читатель "Столицы на Онего" прислал фото, на котором запечатлел, как десятки жителей города вышли загорать в пойму реки Лососинки.

"Выплата 26 млн рублей премии гендиректору "Кареллеспрома" - решение несправедливое и аморальное"

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обратился в органы прокуратуры и к главе республики Артуру Парфенчикову по поводу решения о выплате гендиректору холдинга "Кареллеспром" вознаграждения в размере 26 млн. рублей.

Депутат Заксобрания Карелии, лидер республиканского отделения КПРФ Евгений Ульянов обратился в органы прокуратуры с требованием дать правовую оценку решению собрания акционеров государственного холдинга "Кареллеспром" о выплате гендиректору предприятия Павлу Дегтяреву вознаграждения в размере 26 млн. рублей по итогам 2018 года.

Кроме этого, депутат написал письмо главе республики Артуру Парфенчикову с требованием "вмешаться в ситуацию и содействовать отмене этого аморального решения".

"Не оспаривая, в данном случае, законность принятого Собранием акционеров решения (правовую оценку дадут органы прокуратуры, куда я также обратился), тем не менее, считаю его несправедливым и аморальным по отношению к жителям Республики Карелия, - написал Евгений Ульянов. - Лес – главное богатство и главное национальное достояние нашей республики, доходы от его использования не должны десятками миллионов рублей оседать в карманах отдельных руководителей отрасли и чиновников, пусть даже их работу кто-то посчитает эффективной. Особенно дико это решение выглядит сейчас, в условиях, когда у республики нет денег на поддержку районов, сокращаются расходы на социальную сферу, из-за пресловутой оптимизации на селе закрываются школы, детские сады, клубы, возникают острейшие проблемы с оказанием медицинской помощи.

Посмотрите, как тяжело живут сегодня люди в лесных поселках, где нет работы и нет никаких перспектив! Расскажите им про выплату гендиректору государственного предприятия премии в 26 миллионов рублей!

Поскольку контрольный пакет акций предприятия (50, 38%) находится в руках у правительства Карелии, обращаюсь к Вам с требованием вмешаться в ситуацию и содействовать отмене этого аморального решения. В том числе, со стороны правительства инициировать внеочередное Собрание акционеров, на котором вопрос о премиях и дивидендах будет пересмотрен. А также содействовать пересмотру условий контракта с гендиректором ЛПХ "Кареллеспром" в части предусмотренной выплаты премий. Думаю, этим деньгам есть лучшее применение, в том числе, и в лесной отрасли».

Напомним, что из средств массовой информации стало известно, что собрание акционеров ЛПХ "Кареллеспром" 30 мая 2019 года приняло решение о выплате дивидендов и вознаграждения по итогам работы холдинга в 2018 году. Согласно этому решению, гендиректору компании Павлу Владимировичу Дегтяереву должна быть выплачена премия в размере 10% от чистой прибыли «Кареллеспрома», которая в 2018 году составила 263 млн рублей. Сумма премии в итоге превысит 26 млн рублей.

фото: личная страница А. Парфенчикова / ВК

Парфенчиков прошел с палками 15 километров по парку в Петербурге

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что после мероприятий Петербургского международного экономического форума он обязательно выходит на тренировки в местный парк.

"После напряженного дня на ПМЭФ с удовольствием отработал свои 15 км. северной ходьбы в Московском Парке Победы. Форму надо поддерживать и в командировках", - написал Парфенчиков на своей странице "Вконтакте".

Тренировка в местном парке вызвала у губернатора ностальгические чувства.

"Как-то вспомнилось, что последний раз я бегал по дорожкам этого парка в далёком 1984 году перед ледовыми тренировками на 330 метровой дорожке в спортивном комплексе, расположенном рядом. Ностальгические нотки...", - отметил глава.

Артур Парфенчиков отметил, что подобные спортивные занятия несут большую пользу для здоровья.

"В парке много бегунов и велосипедистов, а вот "скандинавов" единицы. Так что по увлеченности северной ходьбой мы, карелы, впереди однозначно! А ходьба с палками удивительно полезная - работает 90% мышц при правильной технике (при беге почти в два раза меньше). И травматичность для позвоночника, суставов практически отсутствует", - заключил руководитель региона.

ВИДЕО: На Кукковском кольце водитель автомобиля совершил очень странное ДТП

Днем в Петрозаводске на Кукковском кольце произошло странное ДТП.

В объектив камеры наружного наблюдения попало ДТП, которое произошло сегодня днем, 7 июня в 12.24, на Кукковском кольце.

Камеры запечатлели, как белый автомобиль, медленно ехал по кольцу и врезался в припаркованные у газона второй автомобиль, где находились люди.

В ГИБДД происшествие пока не комментируют.

фото: EPA/ИТАР-ТАСС

Стало известно состояние двухлетнего малыша, выпавшего из окна в Карелии

Инцидент произошел в Кондопоге 5 июня - двухлетний малыш выпал из окна, сообщили в Следкоме Карелии.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что двухлетний мальчик, выпавший из окна квариры на 3 этаже, находится в больнице в состоянии средней тяжести. Ребенку оказывается помощь врачей.

Напомним, вечером 5 июня из окна квартиры, расположенной на 3 этаже многоквартирного дома в Кондопоге, выпал двухлетний мальчик. Ребенок находился дома с родителями.

В минздраве сообщили, что за первую неделю летних каникул, с 31 мая, в республике еще пятеро детей получили травмы, которые потребовали госпитализации.

Одного ребенка укусила змея, трое детей упали с высоты, еще один получил ампутацию пальцев на руке.

В трех случаях выполнена медицинская эвакуация с применением санитарной авиации.

Минздрав Карелии напоминает, что наиболее распространенными травмами, которые получают дети в летний период, являются ожоги, падение с высоты, утопление в водоемах, отравление, в том числе курительными смесями, поражение электрическим током, дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи при езде на велосипеде, травмы на железнодорожном транспорте.

фото: 2ГИС

Обанкротившуюся птицефабрику в Петрозаводске продают за 163 млн рублей

Петрозаводская птицефабрика, которая закрылась в 2016 году из-за банкротства собственника, выставлена на продажу.

Общая площадь предлагаемого к продаже имущественного комплекса предприятия составляет 1,7 тыс. кв. метров. В состав комплекса входит 16 объектов.

Планируемая стоимость сделки - 163,3 млн рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Валерий Поташов

Историк Килин: СССР первым нанес удар по Финляндии в 1941 году

В Петрозаводском университете открылась историческая конференция, посвященная 75-летию освобождения Карелии.

В июне 1941 года Советский Союз первым нанес удар по территории Финляндии. Об этом заявил профессор Петрозаводского государственного университета Юрий Килин, выступая с докладом на исторической конференции "Карелия в годы Второй мировой войны", которая открылась 7 июня в республиканской столице. Доклад Килина был посвящен Карельскому фронту, и доктор исторических наук особо остановился на вступлении Финляндии в войну против СССР.

"22 июня финская армия была мобилизована, которая действовала вместе с немецкими частями на севере, но ждали удобного политического момента, - рассказал на конференции профессор Килин. - Гитлер оговорился, когда выступал 22 июня. Он упомянул и Финляндию в качестве тех союзников, которые участвуют в войне. Для финнов это было очень серьезное дипломатическое поражение. Нервы у советского руководства не выдержали, и 25 июня военно-воздушные силы нанесли удары по немецким целям в Финляндии. Удары неудачные в целом, и это дало повод Финляндии объявить состояние войны, представ в качестве жертвы, а не инициатора нападения. Дипломатически СССР проиграл. Можно было потерпеть несколько дней, финны пошли бы в атаку, но не хватило дипломатического терпения".

Как отметил Юрий Килин, целью финнов в этой войне было создание Великой Финляндии, а не только возвращение территорий, утраченных во время Зимней войны с Советским Союзом 1939-1940 гг. Однако Финляндии не хватило своих сил и средств для достижения этой цели, как, впрочем, и СССР не располагал достаточным количеством войск для того, чтобы в 1944 году развивать наступление в глубь финской территории с тем, чтобы добиться полной и безоговорчной капитуляции воюющей страны. Тем не менее, по словам Килина, политическая цель была достигнута, и в сентябре 1944 года Финляндия прекратила военные действия против Советского Союза.



На открытии конференции. Фото: Валерий Поташов

Историческая конференция в Петрозаводском государственном университете посвящена 75-летию освобождения Карелии и является частью большого научного проекта, приуроченного к столетию создания республики, которое будет отмечаться в 2020 году. Как сообщил на открытии конференции директор Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ Сергей Веригин, сво своими докладами на этой встрече выступят более 60 исследователей из Карелии, Мурманска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Москвы и Финляндии.

фото: meddiagnos.com

В Карелии вертолетная площадка Республиканской больницы работала с нарушениями

Карельская транспортная прокуратура выявила нарушения в оборудовании посадочной площадки, которая используется на территории медицинского учреждения.

Карельская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований воздушного законодательства при использовании посадочных площадок в ГБУЗ РК "Республиканская больница им. В.А. Баранова". В ходе проверки были выявлены нарушения, сообщает сайт ведомства.

Установлено, что имеющаяся на территории больницы посадочная площадка для вертолета МИ-8 не оборудована ветроуказателем, опознавательная маркировка площадки не соответствует необходимым требованиям.

Карельская транспортная прокуратура внесла главному врачу больницы представление. Выявленные нарушения никак не влияли на безопасность полетов санитарной авиации и были устранены незамедлительно.

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