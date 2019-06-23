Самое важное за сегодня

фото: Администрация Петрозаводска

Мирошник предложили сделать улицы в центре Петрозаводска пешеходными

Во время приема главе столицы Карелии Ирине Мирошник поступило предложение сделать улицы в центральной части города пешеходными, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В День единого приема граждан в администрации города на вопросы петрозаводчан отвечают глава карельской столицы Ирина Мирошник и руководители структурных подразделений. Так, почетный гражданин Петрозаводска Зоя Зиновьева предложила сделать некоторые улицы в центральной части города пешеходными. Ирина Мирошник поручила специалистам комитета ЖКХ тщательно изучить вопрос и направить заявительнице письменный ответ.

Как рассказали в мэрии, большое количество обращений касается вопросов из области жилищно-коммунального хозяйства, а также социальной сферы.

фото: "Столица на Онего"

ФОТО: В Карелии картофельные поля подверглись набегам кабанов

Кабаны уничтожают молодой картофель на полях и огородах в деревне Тюппега и селе Кончезеро Кондопожского района.

Как рассказали "Столице на Онего" читатели, сегодня ночью кабаны пришли на картофельное поле в деревню Тюппега, что в 5 км от села Кончезеро. После их набега хозяева остались без половины урожая.

Двумя неделями ранее животные съели картофель на одном из огородов в Кончезере. Соседи горе-огородников теперь ставят на участках чучела, чтобы спастись от непрощенных гостей. Некоторые жители села по ночам сторожат картофельные поля с ружьями. По словам местных жителей, молодой картофель, только высаженный, - настоящее лакомство для кабанов.

"За 25 лет наши огороды впервые подверглись набегам кабанов, - рассказали читатели. - Пока вокруг Кончезера был лес, кабаны не приходили. А теперь только пеньки остались. Медведи за ягодами в огород идут. На нашем участке медведь, пока ел черноплодку, вставал на задние лапы и вытоптал озимый чеснок".

Ранее дачники жаловались на вырубки в Кончере. Природа здесь уникальная, недалеко санатории "Кивач" и "Марциальные воды". Сосновый бор, богатый грибами и ягодами, десятилетиями кормил местных жителей, но последние несколько зим лес стали вырубать, варварски, сплошняком.

Приезжие продолжают здесь гулять в соснах, по дорогам в лесу, куда местные жители даже на велосипедах не едут, так как там хозяйничают медведица с медвежатами. Теперь в Кончезере и его окрестностях свободно гуляют и кабаны.

фото: правительство Карелии

Сегодня в Карелии пройдет День единого приема граждан

Глава республики и члены правительства в воскресенье будут работать в районах.

23 июня с 11 до 18 часов в республике пройдет очередной День единого приема граждан и представителей организаций. Глава Карелии Артур Парфенчиков, заместитель главы республики по внутренней политике Владимир Любарский и министр здравоохранения Михаил Охлопков будут работать в Муезерском районе, остальные члены правительства и министры - в других районах республики. Приемы будут проводиться в местных администрациях, а в Петрозаводске - непосредственно в органах власти республики.

Подробный график приема опубликован на сайте правительства.

Напомним, Дни единого приема граждан и представителей организаций проводятся в Карелии по инициативе главы республики Артура Парфенчикова с 2017 года.

фото: ДТП ПТЗ

ВИДЕО: В Петрозаводске водитель, объезжая ямы, устроил ДТП на встречке

Авария произошла на перекрестке улицы Ленинградской и Октябрьского проспекта.

В паблике ДТП ПТЗ опубликовали видео аварии у дома №12 по Ленинградской. ДТП попало в объектив камеры компании "Сампо.ру".

"Объезжая ямы, видимо, забыл, что выехал на встречку», - прокомментировал очевидец, приславший видео.

Многие водители посочувствовали виновнику ДТП.

"Уже поднимался вопрос этого участка. Можно, конечно, тысячу раз все на водителей скинуть, но пока там будет дорога как после бомбежки, водители будут нарушать правила именно тут по встречке. Вся права полоса разбита", - пишут петрозаводчане в комментариях в паблике.

фото: Госавтоинспекция Карелии

В ДТП, где водитель из–за ям выехал на встречку, пострадали два человека

Стали известны подробности аварии на улице Ленинградской в Петрозаводске.

Как рассказали в Госавтоинспекции республики, 22 июня в 00:42 на улице Ленинградской (в районе дома 14) водитель автомобиля Фольксваген Пассат, объезжая дефекты дорожного покрытия, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с встречным автомобилем Хонда CRV.

В результате ДТП пострадал 46-летний водитель Хонды и 23-летняя пассажирка Фольксвагена.

Ранее было опубликовано видео аварии. По мнению петрозаводчан, пока на Ленинградской будет дорога как после бомбежки, водители будут нарушать правила. Вся права полоса разбита.

фото: rk.karelia.ru

Кому выгодно уголовное преследование Ираиды Шалак?

Минсельхоз Карелии не имеет никаких претензий к фермеру Ираиде Шалак, арестованной по обвинению в мошенничестве с грантами господдержки.

Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива "Олонец-Агро", фермер из деревни Рыпушкалицы, лауреат 2018 года Ираида Шалак на этой неделе была задержана, а впоследствии по ходатайству сотрудников следственного управления МВД Карелии арестована судом по обвинению в совершении мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ).

При этом за полученные гранты Шалак все еще отчитывается, так как сроки реализации проектов, на которые получены деньги, еще не истекли. На строительство того же овощехранилища отведено 2 года, а деньги получены в августе 2018-го. Потенциальный потерпевший – Минсельхоз – не заявляет о мошенничестве, а наоборот, говорит о законности не только получения грантов, но и о пунктуальности в отчетах Шалак о расходуемых средствах.

Адвокат Михаил Шогин, оговариваясь, что это одна из возможных версий, по его мнению, связывает возбуждение данного уголовного дела с неофициальной "палочной системой" по раскрытию преступлений, которая до сих пор действует в правоохранительных органах.

МВД Карелии пока детально не комментирует уголовное дело Шалак, ограничившись процитированным выше пресс-релизом об аресте и версии следствия.

Подробнее о деле Ираиды Шалак читайте здесь.

фото: "Подслушано в Муезерском"

ФОТО: Жители поселка Карелии из-за отсутствия перрона вынуждены выпрыгивать из поезда на камни

Во время приема в поселке Муезерский главе республики пожаловались на отсутствие нормальной железнодорожной платформы и нехватку поездов.

Руководитель республики Артур Парфенчиков проводит сегодня личный прием в Муезерском районе. Жительница Муезерки, депутат местного совета Инна Хохлун пожаловалась на нехватку поездов.

"Разъяснил, что назначение дополнительных поездов "Петрозаводск – Костомукша" финансово затратное для республиканского бюджета, но обсудим с местным самоуправлением и Правительством Карелии по итогам поездки. Считаю, что после передачи в федеральную собственность дороги от трассы "Кола" до Костомукши и начала работ по ее реконструкции можно и нужно развивать автобусное сообщение как альтернативу ж/д перевозкам", - сообщил на своей странице в "ВКонтакте" Парфенчиков.

По словам главы республики, перрон на станции Муезерская приведут в нормативное состояние уже в этом году. Окончание работ запланировано на август.

"Решение этого вопроса у меня на контроле", - отметил Артур Парфенчиков.

Жители Муезерки разместили в паблике "Подслушано в Муезерском" фото, как им сейчас приходится запрыгивать в поезд.

"Вот так в Муезерке пассажиры садятся в поезд по четвергам - 6 вагонов без перрона! С детьми, с колясками "скачут" по камням и поднимают тяжелые сумки... Какие тут пандусы условия для инвалидов- здоровый-то человек на коленях в поезд забирается!" - прокомментировали жители поселка фото.

фото: ГТРК "Карелия"

ВИДЕО: Выпускники карельского кадетского корпуса станцевали свой прощальный школьный вальс

Будущие офицеры готовились к выпускному балу с начала учебного года.

Карельский кадетский корпус простился с 36-ю своими выпускниками. 36 пар станцевали на балу полонез и вальсы.

Для ребят выпускной – торжественный и трогательный день: позади семь лет учебы, прощание с родным учреждением.

О выпускном в карельском кадетском корпусе рассказали журналисты ГТРК "Карелия".

фото: ВКонтакте/"Чтобы лучше было жить"

ФОТО: Жители деревни в Карелии остались без света и воды из-за строительства газопроводной сети

Жители Нурмолицы в Олонецком районе жалуются на "временные трудности", которые им подарила программа газификации.

"Вот так перерыта красивейшая деревня Нурмолицы, газ проводят даже тем, кто его не просил, идут по "головам", рвут электрические провода и водопроводы. Местная администрация и ее глава отсиживаются в своих кабинетах, с людьми не разговаривают. На собрании о газификации присутствовало только несколько человек, остальные просто не знали, что будет собрание, потому что никто не соизволил проинформировать. "Спасибо" огромное главе, за выходные без света и воды, за потраченные нервы и деньги", - возмущаются жители Нурмолицы, выложив фото разрытой деревни в паблике "Чтобы лучше было жить".

Мириться с "временными трудностями" люди не хотят. "Почему тем, кому газа не надо, должны терпеть? И кроме газа в деревне куча проблем, которые не решаются", - пишут жители в паблике.

Куда пойти в Петрозаводске 23 июня: Военный парад, День единого приема и фестиваль финской культуры

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

8.00, пл. Кирова. Репетиция парада военной техники, который пройдет в День города.

С 10.00, Дом мод (ул. Суоярвская, 8, к. 217, 2 этаж). Международный день йоги. Мастер-классы, семинары. 200 руб. – одно мероприятие.

С 11.00 День единого приема граждан. В Петрозаводске принимают: Елена Антошина – министр финансов Республики Карелия.(пр. Ленина, 19), Павел Буренков – министр экономического развития и промышленности Республики Карелия.(ул. Андропова, 2), Тимофей Крюков – председатель Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам (ул. М.Мерецкова, 8а), ряд других руководителей органов власти.

12.00, дер. Виданы, Кукушкина гора на берегу реки Шуя (Пряжинский район). Международный фестиваль финской культуры "Юханус".

12.00, Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Языковое кафе "Бла-бла-клуб". Испанский с нуля. Вход - донейшн.

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