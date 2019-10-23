Что случилось в Петрозаводске и Карелии 23 октября

фото: © Depositphotos / Lev Dolgachov

Москва выделит Карелии 5 млрд рублей на строительство школ и детсадов

Деньги предназначены для строительства более 20 образовательных учреждений в ближайшие три года.

Деньги выделят из федерального бюджета, пишет ТАСС со ссылкой на министра образования Карелии Романа Голубева.

"Мы постоянно участвуем в федеральных программах и национальных проектах и нам уже подтверждено строительство пяти школ и 16 детских садов на ближайшие три года. Это федеральные деньги, порядка 5 млрд рублей", – сказал Голубев в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, в республике нуждаются в срочном ремонте 22 школы.

Голубев отметил, что для строительства новых школ есть типовые проекты на 200-300 мест. Готовые проекты позволят сэкономить время на разработке документации перед началом строительства.

фото: портал ДТП Петрозаводска и Карелии

Бросившийся под фуру кроссовер устроил групповое ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Групповое ДТП произошло накануне на пересечении улиц Горького и Красноармейской.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, во вторник, 22 октября в 15.59 в центре города столкнулись три автомобиля.

ДТП с участием кроссовера и седельного тягача с полуприцепом произошло на улице Красноармейская, в районе пересечения с улицей Горького.

Транспортные средства двигались по улице Красноармейская в сторону центра: кроссовер в правой полосе движения, автопоезд - в левой.

Судя по видео, ДТП произошло, когда кроссовер совершал маневр перестроения в левую полосу движения, а автопоезд двигался в прямом направлении.

От столкновения кроссовер развернуло и отбросило на припаркованный у края проезжей части автомобиль.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

фото: Столица на Онего

Юношу, обвиняемого в смерти трех подростков на Ладоге, хотят отправить за решетку

В Карелии прокурор потребовал 2,5 года лишения свободы для юноши, обвиняемого "в причинении смерти" трем сверстникам на Ладожском озере в июне 2017 года.

Дело о гибели подростков на Ладоге рассматривается в Питкярантском городском суде.

Местному жителю - 18-летнему Андрею предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам). Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Адвокатом молодого человека является бывший прокурор Петрозаводска Елена Аскерова, которая сообщила "Столице на Онего", что на судебном заседании, состоявшемся 21 октября, в ходе прений прокурор попросил дать выжившему в ЧП на Ладоге Андрею 2,5 года колонии-поселения.

"Мальчика хотят отправить в тюрьму, - сообщила Аскерова. - Андрей вину не признает. И я считаю, что его вина не доказана в преступлении. Я просила оправдать его и признать за ним право на реабилитацию. Считаю, что те доказательства, которые есть в деле, не являются доказательством его вины, что он причинил смерть по неосторожности находившимся на лодке его друзьям и подруге".

Также Елена Аскерова сообщила, что родители одного из погибших подростков поддерживают прокурора и просят назначить Андрею наказание в виде лишения свободы.

Эти же родители – мама и папа погибшего – предъявили иски к Андрею на возмещение морального вреда на общую сумму 1,6 млн рублей - по 800 тысяч от каждого.

Адвокат Аскерова отмечает, что "хоть Андрей и не признает вину, но очень сожалеет о случившемся".

Как рассказала защитник, в ходе прений Андрей произнес такую фразу: "Я до сих пор жду звонка от своих друзей, каждый день" и заплакал.

Напомним, вечером 19 июня в 2017 году пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей. Позже, 18 сентября, следователи сообщили, что обнаружено тело 16-летнего подростка.

Как объяснила Аскерова, несмотря на то, что спаслись двое – Игорь и Андрей, обвинение предъявлено только одному из них.

"Считают Андрея виноватым, потому что именно ему Игорь передал руль. Тем самым Андрей принял управление лодкой на себя, и якобы он повернул руль в правую сторону, отчего лодку перевернуло", - пояснила адвокат Аскерова.

О произошедшей на Ладоге трагедии можно прочитать здесь.

фото: pixabay

Лежавшая на дороге женщина вызвала переполох в Петрозаводске

Сотрудники всех спасательных служб Петрозаводска приехали поднимать лежавшую на дороге женщину.

Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, во вторник 22 октября в 21.25 в полицию поступил звонок от горожанина, который сообщил, что на улице Пушкинская, за Музыкальным театром, на дороге лежит женщина, которую, возможно, сбила машина.

На сообщение прохожего отреагировали в ГИБДД города, МЧС и полиции, а также на место вызова приехала "скорая".

По информации МВД, прибывшие на место происшествия сотрудники спасательных служб выяснили, что женщина действительно лежит на дороге, но не является участницей ДТП.

"Женщина лежала на дороге, потом встала и пошла домой, - сказали в МВД. – На состояние алкогольного опьянения мы ее не проверяли. В медицинской помощи она не нуждалась. Причину своего поступка она не объяснила".

фото: © Архив Фото Олега Кузьмина /Фотохроника ТАСС/

Водитель иномарки сбил лося под Петрозаводском (ВИДЕО)

Животное погибло на месте ДТП 22 октября, сообщили в ГИБДД Карелии.

Во вторник в 16.05 на подъезде к аэропорту Петрозаводск водитель Citroen сбил лося.

Животное погибло. Водитель не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.

Очевидцы выложили в паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии" видео.

фото: Кадр из видео

Автомобиль сбил женщину на опасном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло вечером 22 октября на Лососинском шоссе, 30, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 20.29 на Лососинском шоссе 19-летний водитель ВАЗ-2103 не уступил дорогу и сбил 50-летнюю женщину, переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Жкнщина пострадала, ее доставили в БСМП.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" запечатлела момент произошедшего.

Согласно статистике, данный пешеходный переход стал одним из самых аварийных в городе в этом году. С начала года это уже шестой наезд на пешехода.

С целью предотвратить наезды на людей, осенью там установили камеры, фиксирующующие непропуск пешеходов водителями. Нанесли новую разметку.

В начала августа власти города пообещали, что до 1 октября на этом переходе появится светофор, но его там до сих пор нет.

фото: ГТРК "Карелия"

Нашлось объяснение, почему ликероводочный завод в Петрозаводске приостановил производство

Ликероводочный завод в Петрозаводске приостановил производство продукции и назвал Минсельхозу причины сложившейся ситуации.

Об этом сообщил "Вестям Карелии" представитель министерства сельского хозяйства республики Андрей Квасников, комментируя недавнее заявление главы ведомства Владимира Лабинова.

На торжественном собрании, посвященном Дню работников сельского хозяйства 18 октября, Лабинов сообщил о приостановке работы предприятия.

"Есть одно "но". Не сказать о нем было бы неправильным. К сожалению, у нас в этом году не работает ликеро-водочное предприятие "Алковорлд". Это существенно уменьшает поступление налоговых доходов", - сказал Лабинов.

По словам Квасникова, предприятие не производило продукцию в августе и сентябре. Данных за октябрь у Минсельхоза нет.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Кабан-подранок бегает по Петрозаводску

В ГИБДД Петрозаводска прокомментировали ДТП с кабаном на дороге в городе.

Ранее в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водитель сообщил, что в минувший вторник, 22 октября, примерно в 20.30, видел, как "здоровый кабан" перебегала дорогу "Кукковка-Древлянка".

В ГИБДД Карелии "столице на Онего" сообщили, что кабан не просто перебегал дорогу в Петрозаводске, а стал участником ДТП.

"Во вторник в 20.35 на Лесном проспекте, в районе моста, водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на животное – кабана, - сообщили в ГИБДД. – В результате кабан убежал, а автомобиль получил механические повреждения".

Кабан-подранок скрылся в лесу.

фото: Столица на Онего

Открыта вакансия на должность председателя Верховного суда Карелии

Высшая квалификационная коллегия судей объявила о вакансии, сообщается на сайте ВККС.

ВККС открыла вакансию председателя Верховного суда Карелии.

Заявления и документы принимаются от претендентов с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 по адресу: Москва, ул. Баррикадная, 8.

Последний день приема документов – 22 ноября 2019 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Сейчас председателем Верховного суда Карелии являтеся Анатолий Наквас, который был назначен на должность президентом РФ 23 июня 2014 года.

фото: © Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Володин призвал депутатов брать пример с Пивненко (ВИДЕО)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин похвалил Валентину Пивненко за отстаивание интересов Карелии.

Сегодня на заседании фракции "Единая Россия" с участием министра финансов Антона Силуанова по проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы обсуждали выделение дополнительной финансовой помощи десяти наименее обеспеченным регионам, в число которых вошла и Карелия.

Прежде чем начать обсуждение, спикер Госдумы Вячеслав Володин решил провести перекличку депутатов от этих регионов, чтобы узнать, насколько сильно народные избранники "болеют" за свой регион, и выяснилось, что не все присутствуют.

Когда перекличка дошла до Карелии, Вячеслав Володин попросил всех поаплодировать.

"Вот, посмотрите, - сказал Володин. - Вот пример. Давайте поаплодируем этой женщине - Валентина Пивненко – депутат Госдумы от Карелии, потому что вот так надо отстаивать интересы региона, и она всегда там, где эти вопросы звучат".

Позже спикер Госдумы отметил, что, конечно, "это снижает конкуренцию, когда нет депутатов в самом главном зале, где обсуждаются такие важные вопросы".

"Если дальше они хотят избираться, то это просто политическая близорукость", - сказал Володин.

Перекличку депутатов смотрите с 49 минуты видео.

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