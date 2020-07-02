Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: "Республика Карелия"/vk.com/gov_karelia_ru

ЦИК Карелии объявил предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции в республике

В Карелии за поправки в Конституцию РФ высказались более 70% участников голосования.

По результату обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Республики Карелия явка составила 46,07%. За одобрение изменений в Конституцию РФ высказались 70,46% участников голосования, против - 28,58%, сообщили в ЦИК республики.

По данным Центральной избирательной комиссии РФ к 7:00 обработано 99,97% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию. В поддержку изменений в основной закон выступили 77,92% российских избирателей. Против поправок выступили 21,26% участников голосования. Общая явка составила 65%.

Избранного главу Сортавалы "удалили в отставку" (ВИДЕО)

Руководитель муниципального образования Сергей Крупин не позволил депутату горсовета Олегу Белову, назначенному временно исполняющим обязанности главы города, занять свой кабинет.

Городской совет Сортавалы принял днем 2 июля решение об "удалении в отставку" избранного главы муниципального образования Сергея Крупина. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета внеочередная сессия горсовета назначила депутата Олега Белова.

Как сообщил "Столице на Онего" руководитель регионального отделения "Справедливой России" Ройне Изюмов, который находится сейчас на месте событий, сразу после своего назначения Олег Белов попытался войти в кабинет главы города, где в тот момент находился действующий руководитель муниципалитета Сергей Крупин. Избранный глава отказался покинуть свой кабинет.

В здание администрации была вызвана полиция. Ее сотрудникам пришлось выводить депутата Олега Белова из кабинета главы города.

фото: © shutterstock.com

Годовалый малыш выпал из окна в Петрозаводске – врачи борются за его жизнь

Инцидент произошел 1 июля около 20.00 на улице Чернышевского.

Из окна дома №5 по улице Чернышевского выпал годовалый мальчик. Ребенка госпитализировали в Детскую республиканскую больницу. Сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил нашему изданию информированный источник.

В МВД Карелии вечером поступило сообщение о произошедшем.

На месте работали сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

фото: ИА "Республика"/Николай Смирнов

Артур Мяки возвращается в Карелию?

Экс-председатель Госкомитета по ценам и тарифам Карелии Артур Мяки в ближайшее время может возглавить филиал ООО "Петербургтеплоэнерго" в республике.

По данным нашего издания, вероятно, уже в июле филиал ООО "Петербургтеплоэнерго" в Карелии, который с 2011 года обеспечивает теплом и горячим водоснабжением Сортавальский, Лахденпохский, Питкярантский и Олонецкий районы может возглавить новый руководитель. Это – 57-летний уроженец Карелии, депутат ГосДумы в 1999-2004 годах Артур Мяки.

Напомним, что с 2010 по март 2017 года он возглавлял региональную энергетическую комиссию – ныне госкомитет по ценам и тарифам республики. Однако после назначения в феврале 2017 года врио главы Карелии Артура Парфенчикова, который выразил недовольство тарифной политикой в республике, в частности, высокими ценами на электроэнергию для промышленных предприятий, Артур Мяки уволился. По его словам, "по собственному желанию". После этого, как мы ранее сообщали, он был назначен генеральным директором ООО "Газпром Теплоэнерго Псков", которое продолжает возглавлять и сегодня.

Однако Артур Мяки никогда не скрывал, что хотел бы вернуться в родную Карелию, где у него живут супруга и двое несовершеннолетних детей. И сейчас эта его мечта, похоже, начинает осуществляться. Дело в том, что возглавлявший с ноября 2017 года карельский филиал ООО "Петербургтеплоэнерго" житель города на Неве Николай Пранько в июне оставил должность руководителя. Как сообщил нашему изданию Пранько, он "ушел сам и вернулся в Санкт-Петербург".

Как скоро Артура Мяки могут назначить на новую должность в Карелию? Об этом по телефону мы спросили самого Артура Элденовича.

"Дело в том, что кандидатура нового генерального директора ООО "Газпром Теплоэнерго Псков", который может заменить меня в этой должности, до сих пор не определена, - сообщил "Столице на Онего" Артур Мяки. – Что касается моего возможного назначения в Карелию, то этот вопрос решать не мне, а моему руководству".

фото: © globallookpress.com

Блогер Илья Варламов рассказал, как в Петрозаводске "гопота за рулем убивает людей"

Известный блогер написал о виновнике произошедшего в столице Карелии страшного ДТП, в котором погиб 23-летний водитель.

Илья Варламов в своем "Живом журнале", рассуждая о водителях-убийцах, рассказал о смертельной аварии на Комсомольском проспекте в Петрозаводске. Напомним, 14 июня в 23.11 около дома № 14 столкнулись автомобили Daewoo Matiz и BMW. В результате ДТП 23-летний водитель Daewoo Matiz получил травмы и был доставлен в больницу, где умер.

В поле зрения блогера попал виновник этого страшного ДТП.

"Житель Петрозаводска Кирилл Сортланд привык гонять на своем BMW по городу со скоростью до 180 км/ч. Это одно из видео, которые он до аварии публиковал в своих соцсетях. Кончилось все тем, что он на большой скорости врезался в "Дэу Матиз", которым управлял 23-летний Владимир Вишневский. Небольшая машина превратилась в груду искорёженного металла, водитель впал в кому и через 12 часов умер. Очередной гопник за рулем спокойно убил человека и даже не извинился перед семьей своей жертвы", - пишет Варламов.

По словам блогера, однажды Сортланд уже попал в резонансное ДТП: он протаранил полицейскую машину. Тогда суд признал виновником аварии инспектора ДПС, который поворачивал через полосу без включенной мигалки. Но Сортланд летел с такой скоростью, которая уже не позволяла ему затормозить перед полицейским автомобилем. Как и в случае с гибелью водителя "Дэу".

"Что было бы с Сортландом в городах, где человеческая жизнь имеет ценность? В Стокгольме его оштрафовали бы на 420 евро (32,6 тыс. рублей) и лишили бы прав на срок до 8 месяцев. В Осло он бы получил штраф примерно в 1133 евро (88 тыс. рублей), остался бы без прав на 3 года и отправился бы в тюрьму. В Таллине Сортланд заплатил бы 1200 евро (93 тысячи рублей) и тоже присел бы на два года, либо лишился бы прав на тот же срок. Чтобы вы понимали, это наказание только за превышение скорости. Заодно независимый суд определил бы степень вины Сортланда в гибели Владимира Вишневского и прибавил бы к тюремному сроку за гонки ещё пару лет", - пишет блогер.

Варламов отметил, что по российскому законодательству Сортланда также должны были лишить прав на полгода (превышение разрешённой скорости более чем на 80 км/ч), а скорее даже на год, потому что нарушение было неоднократным. Но он продолжал спокойно летать по Петрозаводску и в итоге убил человека.

"Чтобы усмирить тысячи таких "кайфариков", которые гоняют по всем городам России, нужно адекватное и неотвратимое наказание, считает Илья Варламов. - Если очередному ... за поездку под 150 км/ч по городу прилетит штраф в 100 тысяч рублей, этот ..., который еще не выплатил кредит за свою спортивную "бэху", в следующий раз хорошо подумает, стоит ли превышать. Если его лишат прав на пару лет, он станет временно безопасен для общества. Если его посадят за убийство невинного человека, возможно, до него дойдет, что гонять по городу опасно".

фото: © Claudio Furlan/LaPresse via AP

В Карелии умерла еще одна пациентка с ковидной инфекцией

Скончалась 94-летняя жительница Петрозаводска, сообщили в Оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии скончался еще один пациент с положительным результатом теста на COVID–19 – 94–летняя женщина. Это седьмой летальный исход с начала эпидемии в республике.

Подтверждено 30 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 19, в Лахденпохском районе – 6 (Лахденпохья – 5, поселок Тоунан – 1), в Олонецком районе – 1 (село Видлица), в Питкярантском районе – 4 ( деревня Ряймяля – 3, деревня Ууксу – 1 ).

Всего заболевших – 1408.

Выздоровели еще 27 человек: в Петрозаводске – 8, в Олонецком районе – 1, в Кондопожском районе – 4, в Медвежьегорском районе – 1, в Сортавальском районе – 1, в Лоухском районе – 3, в Лахденпохском районе – 2.

Всего выздоровели – 654.

Также выписаны еще 6 рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС и 1 работник АО "ВАД".

Проведено в Карелии 80797 исследования (+1151 за сутки).

На самокарантине находятся 1436 человек (+18 за сутки).

В местах обсервации пребывает 11 человек (-10 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии– 229,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2 раза выше и составляет 446 случаев, по Северо–Западу – 400,5.

фото: © кадр из видео

В кабинете главы Сортавалы в Карелии произошла потасовка (ВИДЕО)

Конфликт руководителя муниципалитета с депутатами перешел в физическое противостояние.

"Столица на Онего" получила видеозапись того, что произошло в кабинете избранного главы Сортавалы Сергея Крупина после прихода туда депутатов горсовета. Конфликт руководителя муниципалитета с депутатами фактически перешел в физическое противостояние: в кабинете главы города произошла стычка.

Напомним, городской совет Сортавалы принял днем 2 июля решение об "удалении в отставку" избранного главы муниципального образования Сергея Крупина. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета внеочередная сессия горсовета назначила депутата Олега Белова.

Сразу после своего назначения Олег Белов пришел в кабинет главы города, где в тот момент находился действующий руководитель муниципалитета Сергей Крупин. Избранный глава отказался покинуть свой кабинет.

В здание администрации была вызвана полиция. Ее сотрудникам пришлось выводить депутата Олега Белова из кабинета главы города.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Биатлонист из Карелии Владимир Драчев лишился возможности избраться в правление СБР

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев исключен из числа кандидатов в члены правления на предстоящих внеочередных выборах руководства организации, информация о его выдвижении на этот пост от Федерации биатлона Владимирской области оказалось ошибочной.

Ранее сообщалось, что Драчев претендует на место в правлении, куда он мог быть избран в случае поражения на президентских выборах Союза биатлонистов России, пишет ТАСС.

Драчев на предстоящих выборах намерен сохранить за собой пост главы СБР, кандидатом на эту должность он был выдвинут от Федерации биатлона Карелии. При этом в официальных списках СБР сначала указывалось, что Драчев претендует на место в правлении, куда он мог быть избран в случае поражения на президентских выборах.

"На общем собрании нашей федерации меня избрали делегатом на конференцию, при этом речи о выдвижении в правление Владимира Петровича не шло, по этому вопросу голосования не было, – сказал глава Федерации биатлона Владимирской области Сергей Демин. – Мне непонятно, откуда взялась информация о том, что наша федерация приняла такое решение".

"Я был крайне удивлен, когда мне об этом сообщили. Более того, сейчас меня обвиняют в том что я якобы подделал протокол, хотя в отправленном в СБР документе черным по белому написано, что мы не выдвигали кандидатов ни на пост президента, ни на пост члена правления СБР", – добавил он.

Напомним, единственным конкурентом Драчева на президентских выборах является Виктор Майгуров, который сейчас входит в правление СБР.

Внеочередная конференция была созвана в апреле по инициативе большинства членов правления СБР. Причиной послужили разногласия, которые у них возникли с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на предстоящий сезон.

фото: © Сергей Юдин/ИА "Республика"

Дмитрия Данильева уволили с поста директора петрозаводского "Мемориала"

С Дмитрием Данильевым, по совместительству являющимся депутатом Петросовета, расторгли трудовой договор из-за отсутствия нужного диплома и стажа, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура провела проверку, в ходе которой было установлено, что при назначении 1 апреля 2020 Дмитрия Данильева на должность директора Петрозаводского муниципального унитарного специализированного предприятия по вопросам похоронного дела "Мемориал" у него отсутствовал диплом о профессиональной переподготовке и необходимый стаж в данной сфере.

Таким образом, у городской администрации отсутствовали правовые основания для его назначения.

Трудовой договор с Данильевым был расторгнут, а виновный сотрудник администрации привлечен к дисциплинарной ответственности.

фото: ©ЦИК Карелии

Явка на всероссийское голосование в Карелии оказалась одной из самых низких на Северо-Западе РФ

На избирательные участки пришло менее половины граждан республики.

Как бы ни пытались организаторы голосования повысить электоральную активность населения приграничного региона, большинство жителей Карелии, имеющих право голоса, этим голосом так и не воспользовалось. Явка избирателей на участки для голосования в Карелии за неделю едва-едва дотянула до 46%, и это самый низкий показатель в Северо-Западном федеральном округе после Мурманской области.

В соседнем регионе явка, вообще, оказалась самой провальной в стране – чуть более 40%. Все остальные субъекты СЗФО, за исключением Новгородской области (49%), кое-как преодолели 50-процентный рубеж, но Ненецкий автономный округ, где на избирательные участки пришли более 58% граждан, стал единственным российским регионом, который проголосовал против конституционных поправок: в их поддержку высказались всего около 44% участников голосования, а против – около 55%.

Читайте подробнее в статье "Явка провалена"

фото: АО "Газпром Газораспределение Петрозаводск"

"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии

Строительство новых газопроводов должно начаться в Пудожском районе в 2020 году.

"Проект создаст условия для газификации более 2000 домовладений и квартир, а также 25 объектов теплоэнергетики в 22 населенных пунктах", - сообщают в пресс-службе АО "Газпром Газораспределение Петрозаводск".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Платить придется еще больше: в Карелии выросли тарифы

Госкомитет по ценам и тарифам республики назвал новые суммы, которые жители Карелии увидят в своих счетах за "коммуналку".

С первого июля изменяются тарифы на коммунальные услуги, в том числе на электроэнергию, газ, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами.

Тариф для регионального оператора ООО "Автоспецтранс" на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей республики с 1 июля увеличился на 0,4% и составил 539,17 рублей за кубический метр с НДС.

В Петрозаводске теплоснабжающей организацией является ПАО "Территориальная генерирующая компания № 1". Тариф на тепловую энергию для населения города, а также Пряжинского и Прионежского районов увеличился на 3,8 % и составил 2 143,25 руб./Гкал с НДС.

Как выросли остальные тарифы - в материале "Вестей Карелии".

фото: © Столица на Онего

Следком начал проверку по факту падения годовалого ребенка из окна в Петрозаводске

Проводится доследственная проверка по факту падения ребенка с высоты, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, 1 июля около 20.00 на улице Чернышевского, 5 из окна выпал годовалый мальчик. Ребенка госпитализировали в Детскую республиканскую больницу. Сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии.

По версии следствия, в вечернее время из окна квартиры, расположенной на 5 этаже многоквартирного дома, выпал годовалый мальчик. Ребенок находился дома с матерью и в какой-то момент выпал из окна. После падения ребенка доставили в больницу, где в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Мужчина с девушкой вышли на лодке в Ладожское озеро и пропали

В Карелии полиция разыскивает 44-летнего мужчину и 25-летнюю девушку, которые пропали в Олонецком районе.

Сотрудниками уголовного розыска полиции Олонецкого района разыскиваются без вести пропавшие Василий Шаламов 1976 года рождения и Александра Овчинникова Александра 1995 года рождения. Данные граждане 26 июня вблизи поселка Ильинский Олонецкого района вышли в акваторию Ладожского озера на лодке с мотором. До настоящего момента их местонахождение неизвестно.

Приметы:

Василий Шаламов: рост 180-185 см., плотного телосложения, стрижен налысо, седая борода, татуировка на правом предплечье в виде паутины. Был одет в плавки.

Александра Овчинникова: рост 160-165 см., среднего телосложения, темные волосы. Была одета в мастерку серого цвета на молнии, лосины серого цвета.

Всех обладающих информацией о местонахождении граждан просят сообщать по телефонам в Олонце: 8(81436)4-14-18, +7960-212-22-61 или +7921-225-47-16.

фото: "Столица на Онего"

Территория Утиного пруда в Петрозаводске зарастает ядовитым борщевиком (ФОТО)

Петрозаводчане просят власти города скосить у Утиного пруда рядом с ТЦ "Лотос-Плаза" опасное растение.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители микрорайона Древлянка, которые переживают за зарастающую борщевиком излюбленную у горожан территорию для прогулок.

"У нас на улице Сыктывкарской-Лесном проспекте территория Утиного пруда зарастает борщевиком. Нужно его скосить, пока он не зацвел и не выбросил семена, иначе мы потеряем всю территорию", - сообщили горожане.

Петрозаводчане просят представителей администрации города принять меры и скосить растение, которое представляет опасность для гуляющих у пруда детей и взрослых.

Ранее сообщалось, что территория около стадиона "Спартак" в Петрозаводске заросла борщевиком.

фото: © Любовь Козлова/ИА "Республика"

Анна Лопаткина: "Разношерстность результатов по регионам доказывает чистоту и легитимность голосования"

Сопредседатель регионального отделения ОНФ, депутат Законодательного собрания Карелии Анна Лопаткина прокомментировала итоги Общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

В минувшую среду, 1 июля, завершилось голосование по изменениям в Конституцию РФ. По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Республики Карелия явка составила 46,07%. За одобрение изменений в Конституцию РФ высказались 70,46% участников голосования, против – 28,58%, сообщили в ЦИК республики.

"Голосование показало, что подавляющее большинство граждан выразило доверие и президенту, и тем поправкам, которые он предложил, – сказала депутат Заксобрания Карелии Анна Лопаткина. – А некоторая разношерстность итогов по регионам, на мой взгляд, доказывает чистоту и легитимность процедур голосования. Какие-то регионы проголосовали активнее, где-то явка была пониже. Но это как раз и есть показатель чистоты голосования, когда не у всех 100%. Это реальная ситуация, какая она есть".

Сама Анна Лопаткина проголосовала на 44 избирательном участке по месту прописки 26 июня.

Напомним, по данным Центральной избирательной комиссии РФ к 7:00 обработано 99,97% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию. В поддержку изменений в основной закон выступили 77,92% российских избирателей. Против поправок выступили 21,26% участников голосования. Общая явка составила 65%.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске изменилось движение троллейбусов №1

Неудобства связаны с ремонтными работами на Судостроительной улице, сообщили в мэрии Петрозаводска.

ПМУП "Городской транспорт" информирует о временном изменении троллейбусного маршрута № 1. Сегодня с 9.00 до 15.00 движение по данному маршруту будет осуществляться до конечной станции "Завод "Авангард".

Неудобства связаны с ремонтными работами "ПКС-Водоканал" на Судостроительной улице и отключением контактной сети.

Напомним, в центре Петрозаводска запретят остановку транспорта в ночные часы.

фото: © Ройне Изюмов

Сессия Сортавальского горсовета по вопросу отставки главы города началась с вызова полиции

Пришедших поддержать главу муниципального образования в Карелии Сергея Крупина пустили на заседание горсовета только после вмешательства правоохранительных органов.

В Сортавале началась внеочередная сессия городского совета, на которую вынесен вопрос об "удалении в отставку "главы муниципального образования Сергея Крупина.

Как сообщил "Столице на Онего" руководитель регионального отделения "Справедливой России" Ройне Изюмов, который присутствует на сессии, один из депутатов попытался не пропустить на заседание жителей города, пришедших поддержать Крупина. На место была вызвана полиция, и депутату в итоге пришлось пропустить людей в зал.

Напомним, с инициативой "удаления в отставку" главы Сортавалы выступила группа депутатов городского совета, которые считают, что Сергей Крупин не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения в течение более чем трех месяцев. Однако глава Сортавалы Сергей Крупин с этими претензиями депутатов не согласен. По его мнению, инициатива об "удалении" избранного главы муниципального образования в отставку связана с неподписанием им решения сессии горсовета от 17 марта об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений.

фото: © Столица на Онего

В центре Петрозаводска запретят остановку транспорта в ночные часы

Ограничения введут в целях повышения безопасности с 22 июля, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 22 июля в центре Петрозаводска изменится организация дорожного движения.



С 21.00 до 6.00 на Неглинской аллее (слева по ходу движения) и на Онежской набережной от улицы Еремеева до проспекта Ленина будет запрещена остановка транспорта.



© Администрация Петрозаводска





© Администрация Петрозаводска



Изменения внесены в целях повышения безопасности дорожного движения.

фото: © пресс-служба Заксобрания РК

Спикер парламента Элиссан Шандалович ​ прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции России

Элиссан Шандалович отметил, что предстоит серьезная работа и над Конституцией Карелии, сообщили в пресс-службе Заксобрания РК.

"Мы стали свидетелями и непосредственными участниками важнейшего события в новейшей истории нашей страны. Нужно отметить, что большинство земляков отнеслись к голосованию по поправкам очень ответственно, понимая, насколько это важно и серьёзно, так как речь идёт о решениях на десятилетия вперёд. Развитие, обеспечение безопасности и суверенитета страны, повышение качества жизни, защита экологии, укрепление традиционных семейных ценностей – убеждён, это осознанный, оправданный требованием времени выбор наших граждан в пользу будущего Российской Федерации, каждого её жителя", сказал председатель Законодательного собрания Карелии.

По словам Элиссана Шандаловича, после принятия поправок к Конституции России предстоит большая работа над законодательством, как федеральным, так и региональным.

"Предстоит серьёзная работа и над Конституцией Карелии. Учитывая опыт широкого общественного обсуждения внесения поправок в Основной закон страны, безусловно, мы так же широко будем обсуждать на различных площадках предложения по поправкам к Конституции Карелии, – добавил спикер парламента. – И прежде чем принимать решения, мы должны услышать мнение каждого жителя нашей республики".

фото: Правительство Карелии

"Информация о принуждении к голосованию сотрудников администрации Беломорского района – это вброс, который требует расследования"

Замминистра по нацполитике и местному самоуправлению Карелии Григорий Фандеев прокомментировал якобы имевшие место нарушения с точки зрения использования админресурса при проведении голосования по Конституции.

1 июля в 20 часов в Карелии завершилось голосование по вопросу изменения Конституции и закрылись все 479 избирательных участков. Подводя предварительные организационные итоги основного дня голосования и всей кампании, председатель Центральной избирательной комиссии республики Алексей Бахилин отметил, что в ЦИК не поступило ни одной письменной жалобы на нарушения, имевшие место в ходе голосования.

Тем не менее, Центральная избирательная комиссия отреагировала на два случая, которые нашли отражение в СМИ и соцсетях. В них речь шла о якобы имевшем место использовании админресурса в Беломорском и Медвежьегорском районах Карелии – принуждении к голосованию и незаконной агитации.

В Беломорском районе сотрудников администрации якобы принуждали к голосованию. В соцсети появилась аудиозапись совещания, на котором обсуждались планы проведения мобилизационной кампании в районе. В Медвежьегорске поводом для критики стали действия главы района, который разместил в Интернете фото с избирательного участка, рассказал о своем голосовании и призвал других последовать его примеру.

Комментируя это, руководитель ЦИК Карелии Алексей Бахилин заявил, что оба факта будет тщательно проверены. Запросы уже отправлены в соответствующие инстанции.

В свою очередь заместитель министра по нацполитике и местному самоуправлению Григорий Фандеев, который участвовал в обсуждении хода голосования в информационно-ситуационном центре, заявил, что на уровне правительства Карелии также будет проведено расследование указанных фактов.

"Что касается Беломорского района, то, на мой взгляд, произошел информационный вброс в соцсетях, который требует специального расследования. Совещание, о котором шла речь, состоялось в марте, однако запись была выложена в Интернет почему-то в день голосования. Кроме этого, соответствующий пост в соцсети специально продвигался в Интернете как рекламная запись".

Григорий Фандеев отметил, что никакой жалобы в ЦИК по данному факту так и не поступило.

Что касается главы Медвежьегорского района, то, по мнению Фандеева, агитации в его действиях не было.

"Многие главы, сотрудники администраций выкладывали похожие фотографии и при этом никого не агитировали. Люди сами в состоянии определиться, как им голосовать по поправкам", - сказал Фандеев.

По мнению замминистра, в целом чистота процедуры голосования в Карелии нарушена не была.

фото: © кадр из видео

На крупном пожаре в Карелии едва не пострадали дети – спасатели вовремя подоспели (ВИДЕО)

Пожар произошел 29 июня в Пудоже на улице Пионерской, сообщили в МЧС Карелии.

В 11.29 произошел пожар в жилом доме на улице Пионерской, 27.

Сгорели две квартиры и чердак на площади 100 кв м.

Для ликвидации пожара привлекались 10 спасателей и 4 единицы техники.

Из горящих квартир спасли шесть человек, среди которых двое – дети.

Всего пожарные эвакуировали 20 человек (жильцов всего дома).

"Решающим направлением принято спасение людей, куда были направлены звенья газодымозащитной службы, также было организовано спасение по ручным пожарным и автомобильным лестницам, в очаг пожара введены ручные пожарные стволы", – сообщается в паблике "Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому район".

Никто не погиб и не пострадал.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее из горящего общежития в Петрозаводске эвакуировали 15 человек.

фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова

Инвестор из Чехии планирует построить экотехнопарк в Карелии

В Минприроды Карелии рассматривается проект концессионного соглашения по созданию и эксплуатации комплекса объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание, и размещение твердых коммунальных отходов в республике.

Как сообщили в Минприроды, соглашение предусматривает строительство на базе свалки в Орзеге Прионежского района мусороперерабатывающего комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год, строительство современного полигона для размещения ТКО, строительство биогазовой станции.

Мусороперерабатывающий комплекс с сортировочными линиями будет выделять компоненты ТКО, пригодные для дальнейшего использования, переработки или производства.

Отсортированные органические отходы отправятся на биогазовую станцию. С применением технологии термофильного и анаэробного брожения получится биогаз и биогрунт.

Небольшая часть отходов, которая не может приобрести "вторую жизнь" и не может отправиться на биогазовую станцию, будет размещаться на полигоне.

Проект соглашения предусматривает строительство всех трех объектов до 2023 года. Их ввод в эксплуатацию – начало 2024 года.

Концессионер планирует инвестировать более 1,5 млрд рублей.

Повышение тарифа на вывоз мусора для населения в результате реализации инвестиционного проекта не планируется.

Основные положения соглашения, перечень объектов, применяемые технологии по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов при реализации проекта отвечают принятой в прошлом году территориальной схеме обращения с отходами.

Выбранная, путем общественного обсуждения схема, позволит решить проблему бессистемной утилизации отходов, вовлечь во вторичный оборот подавляющее количество отходов, образующихся в Карелии, сократить объем ранее захороненных отходов и, в целом, снизить нагрузку на экосистему республики.

Если Минприроды Карелии и другие заинтересованные органы власти устроят условия соглашения, то его текст будет опубликован. В течение 45 дней инвесторы могут подать заявку для участия в реализации проекта.

Чешская компания "МЦЕ Интернешнл" реализовала строительство ряда крупных объектов: электростанции, лесоперерабатывающие комбинаты на территории России, строительство дорог в Европе и т.п.

"МЦЕ Интернешнл" создало ООО "МЦЕ Инвест Рус" для реализации проекта в Карелии.

фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Женщину подозревают в краже из магазина (ФОТО)

Кража была совершена 23 июня, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции по Петрозаводску устанавливается личность гражданки, запечатленной на фото.



© МВД Карелии



Она подозревается в краже из магазина на улице Мерецкова.



© МВД Карелии

Полицейские просят всех, кто узнал разыскиваемую, сообщить информацию о ней по номерам телефона: +7-981-405-59-96, +7-911-406-52-01.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Ройне Изюмов

Депутаты горсовета Сортавалы рассматривают вопрос об "удалении в отставку" главы города за закрытыми дверьми

Глава Карелии поддержал отставку избранного руководителя муниципального образования.

Депутаты городского совета Сортавалы решили рассматривать вопрос об "удалении в отставку" главы муниципального образования Сергея Крупина за закрытыми дверьми. Пришедшие поддержать Крупина горожане смогли присутствовать только на заседании депутатской комиссии, где было обнародовано мнение главы Карелии Артура Парфенчикова об отставке руководителя Сортавальского городского поселения. Как выяснилось, губернатор поддерживает отстранение от должности избранного главы города.

Напомним, с инициативой "удаления в отставку" главы Сортавалы выступила группа депутатов городского совета, которые считают, что действующий руководитель муниципалитета Сергей Крупин не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения в течение более чем трех месяцев. Сергей Крупин с этими претензиями депутатов не согласен. По его мнению, инициатива об "удалении" избранного главы муниципального образования в отставку связана с неподписанием им решения сессии горсовета от 17 марта об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений.

Отметим, что городской суд Сортавалы обязал Сергея Крупина подписать документы об объединении двух соседних муниципалитетов, но глава города обжаловал этот вердикт в Верховном суде Карелии, и решение по жалобе Крупина еще не вынесено.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

В Мурманской области коронавирус выявили уже у 5485 человек

В соседнем с Карелией регионе выявлено 139 новых случаев заболевания COVID-19.

Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Мурманской области на 2 июля составляет 5485. За последние сутки ковидную инфекцию выявили у 139 человек.

В Мурманске всего 1881 заболевших, в Мончегорске – 286, в Североморске – 252, в Апатитах – 205, на стройплощадке в Белокаменке – 2293, остальные случаи зарегистрированы в других населенных пунктах.

Выздоровели уже 3609 инфицированных.

Скончались 16 человек.

Напомним, в Карелии по состоянию на сегодняшний день выявлено 1408 заболевших COVID-19. Семь человек умерли.

фото: © ЦИК Карелии

"Общероссийское голосование в Карелии прошло спокойно, прозрачно и легитимно"

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин отметил, что в республике достойно справились с проведением кампании, аналогов которой в стране еще не было.

В Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Карелии приняли участие более 239 тысяч человек, то есть 46,07% от общего количества участников голосования. За внесение изменений в конституцию РФ высказались 70,46% участников голосования, против – 28,58%.

Алексей Бахилин отметил, что эта кампания была особенной и проходила в достаточно сложных условиях: "Такая форма, как общероссийское голосование, применялась впервые и потребовала собственного правового регулирования. Кроме того, голосование проходило в непростой санитарно-эпидемиологической обстановке. Были приложены колоссальные усилия, чтобы обеспечить безопасность граждан при голосовании".

Для того, чтобы избежать скопления людей на участках, голосование проходило в течение целой недели, и члены участковых и территориальных комиссий с 8.00 до 20.00 трудились на участках, чтобы обеспечить каждому гражданину возможность проголосовать. При этом подготовка к голосованию была проведена в очень сжатые сроки.

Алексей Бахилин поблагодарил членов избиркомов за работу по организации голосования о поправках в Конституцию: "Нагрузка на членов участковых и территориальных избирательных комиссий была огромная. Но они быстро смогли обучиться новому порядку проведения голосования, вникнуть в его особенности с учетом выполнения всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности".

Особенности этой кампании заключались также в том, что многие жители республики в летний период постоянно находятся на дачах. Для того, чтобы обеспечить им возможность волеизъявления, члены участковых и территориальных комиссий сначала выезжали в дачные кооперативы и СНТ, чтобы собрать заявления о голосовании по месту нахождения. А затем, уже с 25 июня по 1 июля, приезжали в СНТ, чтобы граждане могли проголосовать. Кроме того, людям с плохим самочувствием, пожилым, маломобильным была обеспечена возможность проголосовать на дому. Также избиркомы справились и с такой непростой задачей, как организация голосования людей, которые находятся на самоизоляции – после выписки из стационаров, контактов с заболевшими коронавирусом, возвращения из других регионов. Им также была предоставлена возможность принять участие в голосовании – процедура проводилась бесконтактным способом, чтобы не допустить распространения инфекции.

Несмотря на все сложности, организаторы выборов справились с организацией голосования на территории республики на высоком уровне.

"Работу членов УИК и ТИК оценили жители Карелии: ежедневно в Центризбирком поступали благодарности от граждан, которые смогли проголосовать легко, удобно и безопасно".

Также председатель ЦИК отметил работу общественных наблюдателей.

"Мы видели, насколько требовательно и объективно они осуществляли наблюдение за голосованием, досконально знали процедуру", – сказал Алексей Бахилин.

По итогам всех семи дней голосования в ЦИК Карелии не поступило ни одного письменного сообщения о нарушениях, жалоб на работу членов избиркомов или ход голосования.

"Около 420 обращений граждан мы получили на "горячую линию". Они касались разъяснения порядка голосования", – сказал Алексей Бахилин.

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

В России за сутки умерло 147 больных коронавирусной инфекцией

За последние сутки в России выявлено 6 760 заболевших COVID-19, сообщили в оперштабе.

Общее число заболевших коронавирусом в России составило 661 165 человек.

Выздоровели 428 978 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 6 047 человек.

Летальных случаев за все время пандемии коронавируса в России зафиксировано 9 683. За последние сутки умерло 147 больных COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 20,1 млн тестов на коронавирус. За последние сутки 316 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 2 июля остаются 286 тысяч 647 человек.

фото: © Минкультуры Карелии

В Карелии пройдут съемки короткометражного фильма

В июле короткий метр снимут в Карелии профессионалы из Москвы, сообщили в Минкультуры Карелии.

Участие в съемочном процессе примут актеры театров Петрозаводска и карельские активисты.

В середине июля в Ялгубе пройдут съемки короткометражного фильма "Старая песня", в основе которого лежит рассказ Константина Паустовского "Колотый сахар". Для съемок Карелия выбрана не случайно, в свое время наши места вдохновили писателя написать рассказ.

По сюжету в северное село летом 1937 года приезжает въедливый мелкий чиновник и придирается к бродячему старику. Старик отвечает ему с достоинством. Мужчина злится и вынуждает милиционера арестовать старика. Все решает ночной задушевный разговор и старинная песня.

Съемочная команда состоит из московских и петербургских специалистов кино, но почти все, кто окажется в кадре, – жители нашей республики.

Отдельный большой кастинг проходил по пению – выбирали из профессиональных музыкантов, студентов Петрозаводского музыкального колледжа столицы и любителей. Лучше всех для народной песни фильма подошла девушка из Петрозаводска, которая сейчас учится в Российской академии музыки имени Гнесиных. Режиссер уверена, что ее голос станет украшением фильма.

Большей частью съемки пройдут на природе и в интерьерах деревенских старинных домов. Оператор Анастасии Кизон впервые работает в Карелии.

Напомним, в Карелии стартовали съемки полнометражного фильма "Хау а ю".

фото: © EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, архив

Еще семь человек с внебольничной пневмонией пополнили больницы Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 768 пациентов, 62 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Семь человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.

Напомним, в Карелии скончалась 94-летняя жительница Петрозаводска – пациентка с ковидной инфекцией.