Главные новости сегодняшнего дня

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии от COVID-19 умер 62-летний житель района

Скончался пожилой житель поселка Чупа Лоухского района, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

От коронавирусной инфекции умер 62-летний мужчина, житель поселка Чупа Лоухского района. Пациент находился в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске, течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями.

Это 21-й летальный исход с начала эпидемии в Карелии.

Подтверждены восемь новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 4, в Лахденпохье – 1, в Беломорском районе – 1 (поселок Сосновец), в Сегежском районе – 2 (работники подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский").

Всего инфицированных – 2584.

Выздоровели еще 14 человек: в Петрозаводске – 10, в Пряжинском районе – 2, в Суоярвском районе – 1, в Кондопожском районе – 1.

Всего выздоровели 1788 человек.

На самокарантине находятся 883 человек (+4 за сутки).

В обсерваторе пребывают два человека.

Проведено 124027 исследований (+470 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 420,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 604,8 случая, по Северо-Западу – 596,9.

фото: Юлия Гильди/паблик "Живой Петрозаводск"

Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске

Известный шоумен Тимур Родригез посетил с семьей столицу Карелии.

В паблике "Живой Петрозаводск" жительница Карелии рассказала историю о том, как встретила известно шоумена, участника КВН, Comedy Club, "Один в один!", "Ледниковый период" Тимура Родригеза с женой и сыновьями в парке аттракционов в Петрозаводске.

"Сегодня семьей поехали в Петрозаводск покатать на каруселях сынулю в парке аттракционов, - написала участница паблика "Живой Петрозаводск". - Купили билет на автодром, стоим, ждём свою очередь на машинку. Обернулись, а за нами стоит Тимур Родригез с женой и двумя сыновьями. Сначала подумали: обознались, а потом его жена обратилась к нему по имени. Тимур! Неужели? В Петрозаводске? На каруселях? Так получилось, что потом катались ещё на нескольких каруселях одновременно. Приятная и симпатичная семья, Тимур с лучезарной улыбкой. Понравилось, что наш народ не особо навязывался с фотографированием. А мы всё-таки попросили Тимура сфотографироваться с нами".

Отметим, что Родригез на своих страницах в соцсетях - instagram и ВКотакте - не упоминал о своей поездке в Карелию.

Гроза прогремела в Петрозаводске (ВИДЕО)

Молния сверкала над Онежским озером.

В паблике "Живой Петрозаводск" размещено видео сверкающей над озером молнии. Автор -Гадир Гадиров.

Напомним, МЧС Карелии предупреждал о приближающейся непогоде.

фото: © ИТАР-ТАСС/EPA/JULIAN STRATENSCHULTE

Грозовые разряды "подожгли" дом в Карелии

Пожар произошел вечером 9 августа в Кондопожском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 22.00 пожарно-спасательные подразделения в составе 11 человек привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в урочище Малое Вороново. В 22.57 пожар ликвидирован.

Сгорела кровля и деревянная обрешетка на площади 30 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Виновные, ущерб устанавливаются.

Причина – удар молнии (грозовой разряд).

Напомним, гроза прогремела в Петрозаводске (ВИДЕО).

фото: © Николай Смирнов

Гроза над Петрозаводском попала в объектив фотографа (ФОТО, ВИДЕО)

Вечером 9 августа Петрозаводск, как и другие районы Карелии, попал под воздействие грозы.

Фотокорреспондент нашего издания Николай Смирнов запечатлел вечерний Петрозаводск, озаренный молниями.

В объективе фотографа оказалась и главная достопримечательность города – Онежская набережная.

Гроза была настолько впечатляющей, что горожане до сих пор продолжают делиться в соцсетях уникальными кадрами.

фото: © instagram.com/p/CDq0OdDiq94

Актриса Марина Александрова побывала на острове Кижи в Карелии (ФОТО)

Известная российская актриса поделилась впечатлениями от поездки в Карелию на своей странице в Instagram.

В воскресенье, 9 августа, Марина Александрова поделилась с подписчиками фоторепортажем с острова Кижи в Карелии.

Актриса сделала свисток, испекла калитки и послушала былины.

"КИжи , с ударением на первое И, именно так зовут свой остров местные. Это удивительное место, которое обязательно нужно посетить, чтобы сделать свисток, испечь калитки, послушать былины, познакомиться с традиционными музыкальными инструментами, научиться прясть пряжу и подпрыгнуть от переполняющего восторга у Церкви Преображения Господня. А музейные работники – это самая большая ценность этого места. Их рассказы, экскурсии, мастер-классы, мы уже скучаем и мечтаем вернуться!!! Даже не верится, что всё это уместилось в сутки. Вдохновились! Очень советую", – написала артистка.

Парфенчиков приготовил Ширвиндту рыбу на полене и объяснил, чем отличается глава от губернатора (ВИДЕО)

Известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт опубликовал на YouTube-канале новый выпуск программы «Съедобное – несъедобное» с участием главы Карелии.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал: "А вот и обещанный выпуск программы "Съедобное – несъедобное". Она посвящена нашей Карелии. Михаил Ширвиндт снимал программу в конце июля. Приготовили с ним рыбу на полене. Рецепт – с секретом. Похоже, московские гости блюдо оценили".

Михаил Ширвиндт, показал, как Артур Парфенчиков готовил рыбу на полене, рассказывал о блюдах карельской кухни, о своем хобби – чистобеге, о морошковом самогоне, а также ответил на вопрос: чем глава отличается от губернатора.

Кроме того, рассказал телеведущий и о врученной ему медали "За заслуги перед Республикой Карелия", обладателями которой вместе с ним являются актриса театра и кино Любовь Полищук и народная певица Надежда Бабкина.

Напомним, 25 июля на острове Кижи побывал Михаил Ширвиндт, где снял кижский выпуск "Съедобное несъедобное" и после разместил на одноименном YouTube-канале. На канале телеведущий рассказывает, что вкусно, что не вкусно, что его поразило, удивило.

фото: © Александр Мудрац/ТАСС

Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев

Власти субъектов РФ, скорее всего, выступят против отмены транспортного налога на российские автомобили, потому что он является составной частью их дорожных фондов.

Об этом рассказал "Известиям" руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов.

По его словам, отмена транспортного налога должна рассматриваться в качестве одной из мер поддержки российских водителей в условиях пандемии. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Илья Тимин/https://vk.com/timini

Савандер: "Как не реставрируй головешки, все равно будет новодел"

Священник Савандер высказал свое мнение о восстановлении Успенской церкви, которую сжег подросток в Карелии.

Успенская церковь — один из главных памятников русского деревянного зодчества был уничтожен поджигателем 10 августа 2018 года. Пожар практически полностью уничтожил уникальный древний храм, несколько веков украшавший полуостров в деревне Кондопога. Церковь являлась одной из самых высоких деревянных построек в России — ее высота составляла 42 метра. Храм был объектом культурного наследия федерального значения, популярным туристическим брендом республики и входил в филиал Кондопожского городского краеведческого музея.

Работа по восстановлению церкви велась в течение всего года с момента пожара. Миссию по сбору средств на ее возрождение взял на себя благотворительный фонд "Северный духовный путь".

Для осуществления работ по восстановлению Успенской церкви в настоящее время ведется разработка научно-проектной документации. Государственный контракт заключен с ФГУП "Центральные научно-производственные реставрационные мастерские" (г.Москва). Документация должна быть готова в ноябре.

Восстановление утраченного храма идет всем миром - средства поступали и поступают из многих регионов России. Правительство Карелии заверяет, что церковь будет восстановлена.

Священник Константин Савандер написал на своей странице в соцсети, что "как не реставрируй те головешки, все равно будет новодел".



фото Сергей Гармашов

Почему он так считает, читайте здесь.

фото: Маргарита Зотикова/"Живой Петрозаводск"

В Петрозаводске замусорили территорию вокруг фонтана, который несколько раз громили вандалы (ФОТО)

Благоустроенный сквер на набережной Варкауса, где установили питьевой фонтанчик, закидали мусором.

В паблике "Живой Петрозаводск" горожанка разместила фото, на которых запечатлела замусоренный сквер у фонтана на набережной Варкауса.

"Территория около многострадального фонтанчика РКС оказалась никому не нужна, - написала горожанка. - Очень больно смотреть на происходящее, туристов в городе с каждым днём всё больше, впечатления будут незабываемыми!".

Напомним, питьевой фонтан, которые установила компания РКС в сквере, несколько раз подвергался нападкам вандалов, пока на хулиганов не завели уголовное дело.

фото: kizhi.karelia.ru

Паромная переправа свяжет остров Кижи с материком

Музей-заповедник "Кижи" собирается приобрести паром для перевозки туристов через пролив, отделяющий остров от материка в Медвежьегорском районе Карелии.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1. Карелия" рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, с каждым годом растет число туристов, которые приезжают на Кижи не традиционным маршуртом по воде из Петрозаводска, а по автодороге на противоположном берегу Онежского озера, от которого остров отделяет пролив шириной около километра. Сейчас добраться от этого места до Кижей можно только на лодках. "Я знаю, что музей работает над заказом соответствующих паромных средств, и это станет хорошей альтернативой. Зимой это будут суда на воздушной подушке…", - рассказал Парфенчиков. Когда к месту переправы можно будет доехать по асфальтированному "автобану", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Заплыв на открытой воде "Кижи swim 2.0." прошел в Карелии (ФОТО)

На территории музея-заповедника острова Кижи 8 августа прошел второй заплыв на открытой воде "Кижи swim 2.0".

Участники из шести регионов России испытали себя в заплывах на ½, 1, 2 и 3 морские мили.

Старт соревнований был организован в Кижской гавани, затем участники поплыли в Кижских шхерах Онежского озера мимо вековых реликвий деревянного зодчества.

Помимо заплывов спортсменам провели экскурсию "Шедевры острова Кижи" и вручили памятные сувениры.

По словам участников мероприятия, в отличие от прошлого года, погода радовала: воздух и вода были выше 20 градусов (в прошлом году был дождь и +9). Но вот участников было меньше, чем в прошлом году – свою роль сыграл коронавирус.

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел яркие кадры заплыва.

фото: © facebook.com/pg/rajavartiolaitos

Финн незаконно "прогулялся" в Карелию

Гражданина Финляндии подозревают в незаконном пересечении карельского участка российско-финляндской границы.

Финский патруль задержал в пограничной зоне 30-летнего мужчину, который подозревается в незаконном пересечении российско-финляндской границы. Инцидент произошел в минувшую субботу, 8 августа, к востоку от местечка Лентиира в окрестностях приграничного города Кухмо.

Задержанным оказался гражданин Финляндии. Как сообщили финские пограничники, мужчину подозревают в том, что он незаконно перешел на территорию российской Карелии, а затем вернулся на родину.

фото: © Паблик "Поисковое движение Карелии"

В Карелии поисковики обнаружили останки пилота (ФОТО)

Поисковая группа из Свердловской области занималась раскопками в Олонецком районе.

Поисковой группе удалось найти останки пилота самолета И-15, сообщается в паблике "Поисковое движение Карелии".





Место падения самолета И-15 было обнаружено в феврале этого года группой Николая Механикова (ПО"Медведи").

Тогда же были найдены и номерные детали: заводской номер самолета № 6020 и номер мотора 1913133.

Ранее сообщалось, что поисковики Карелии нашли останки четырех красноармейцев.

фото: "Республика" / Николай Смирнов

Парфенчиков объяснил скепсис чиновников по отношению к арктическому статусу районов Карелии

Властям и ученым Карелии пришлось преодолеть скептическое отношение федеральных чиновников, чтобы добиться присвоения северным районам республики статуса территорий Арктической зоны России.

Об этом в эфире телеканала "России 1. Карелия" рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, комментируя решение правительства России о включении в Арктическую зону Костомукши, Калевальского и Сегежского районов. Они вошли в перечень вслед за Беломорским, Кемским и Лоухским районами.

"Очень напряженно стоял вопрос о признании этих трех районов, и здесь, конечно, спасибо нашим ученым, специалистам карельского филиала Академии наук и руководству Российской Академии наук, которые нас поддержали… Позиция чиновников была достаточно, так сказать скептическая: "Ну, что такое Карелия?" Многие почему-то думают, что Карелия – это Приладожье...", - пояснил глава республики. Что еще он рассказал на эту тему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Владимир Гердо / ТАСС

Работодатели в Петрозаводске увеличили зарплаты на IT-вакансиях в 1,5 раза

Петрозаводск вошел в тройку лидеров по числу IT-вакансий на Северо-Западе, а зарплаты таких специалистов за год выросли в 1,5 раза.

Работодатели в регионах СЗФО разместили объявления о более 2 476 вакансий в сфере "информационные технологии, системная интеграция, интернет" и более 8% из них приходится на Петрозаводск.

По этому показателю столица Карелия вошла в тройку лидеров на Северо-Западе. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии превысил норму

В управлении Роспотребнадзора по Карелии опубликовали статистику заболеваемости ОРВИ в республике.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 1411 случаев заболевания ОРВИ.



Уровень заболеваемости превысил эпидпорог на 1,5%.



На прошлой неделе заболело на 185 человек больше, чем на позапрошлой – больше на 15,3%.

При обследовании больных выделено пять прочих респираторных вирусов (риновирус – 4 случая, коронавирус – 1 случай).

Ранее сообщалось, что в Костомукше коронавирус выявлен у семейной пары, которая пришла обследоваться по поводу ОРВИ.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Прибыль "Кареллеспрома" за 2019 год оказалась меньше премиальных бывшему гендиректору холдинга

В прошлом году чистая прибыль лесопромышленной компании Карелии упала более чем в десять раз.

В начале августа лесопромышленная холдинговая компания "Кареллеспром" обнародовала финансовую отчетность за 2019 год. Напомним, это был последний год директорства Павла Дегтярева, который возглавлял холдинг с марта 2017-го и запомнился многим в Карелии своей беспрецедентной премией в 26 миллионов рублей. Ее выплатили бывшему руководителю компании в прошлом году – незадолго до того, как республиканское правительство продало 44 процента акций "Кареллеспрома", находившихся в государственной собственности, и утратило статус крупнейшего совладельца холдинга.

Собственно, этим и интересен опубликованный документ: он дает ясную картину того, с чем оставил компанию ее экс-директор, который в начале нынешнего года занял пост начальника республиканского управления автомобильных дорог. И картина получилась не слишком радостная: в последний год руководства холдингом господина Дегтярева чистая прибыль "Кареллеспрома" упала более чем в десять раз – с 263 миллионов до 24 миллионов рублей.

Читайте подробнее в материале "Выплатить премию и залезть в кредит".

фото: Николай Смирнов/ИА "Республика"

Бизнесу придется платить за коммерческое использование карельских названий

Власти Карелии хотят запатентовать местные географические названия как товарные знаки и обязать бизнес платить за их использование в коммерческих целях.

О работе по брендированию карельского колорита глава республики Артур Парфенчиков рассказал в эфире телеканалу "Россия 1. Карелия".

По его словам, многие популярные среди туристов достопримечательности региона являются брендами Карелии и должны официально получить такой статус. Их использование в коммерческих целях будет разрешено только на платной основе. В качестве примеров Парфенчиков привел такие наименования как Валаам, Кижи, Воттоваара, Рускеала. По словам губернатора, "это наши названия". "Хочешь какую-то продукцию назвать "Рускеала" - например, автомобиль – извини, но плати за это деньги", - сказал губернатор. Какие еще карельские бренды республики станут товарными знаками, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Трудовой стаж медиков, лечащих больных коронавирусом, будут считать иначе, чем остальным

Пенсионный стаж медработников, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом или с подозрением на него, будет рассчитываться по новым правилам.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

"Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня, и действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года", - сказал Мишустин. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Паблик музея-заповедника "Кижи"/ vk.com/kizhi_museum

Открытие Преображенского храма в Кижах перенесли на следующий год

Первое богослужение и открытие отреставрированного Преображенского храма Кижского погоста в Карелии перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Открытие было запланировано на 19 августа, пишет ТАСС.

На освящение отреставрированного храма планировали пригласить президента России Владимира Путина, предварительное согласие на проведение службы дал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

"Открытие и освящение [Преображенской церкви] переносится на следующий год. Решение принято дирекцией музея по совокупности всех [противоэпидемических] ограничений", –сказал собеседник агентства, добавив, что конкретная дата торжества пока не определена.

Сейчас главную достопримечательность Кижского погоста можно осмотреть только снаружи. Вход внутрь храма закрыт для туристов, богослужения в нем не ведут, добавил представитель музея.



Поэтапное восстановление Преображенской церкви Кижского погоста началось в 2009 году, на эти цели направили 508 млн рублей. За 10 лет специалисты отреставрировали 742 бревна из 2550 элементов, составляющих храм. Важным этапом реставрации стала работа над 16 деревянными главками, на которых заменили 34 тысячи лемешин – традиционных черепиц из осины. Особый интерес представляет иконостас конца XVII – начала XVIII века, он сохранился целиком. Кижский погост включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

фото: Pixabay

В России число заразившихся COVID-19 за сутки продолжает держаться на отметке 5 тысяч человек

За последние сутки в России выявлено 5 118 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заболевших COVID-19 в России составило 892 654 человек.

Выздоровел за время пандемии 696 681 человек, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 259 пациентов.

Летальных случаев за все время: 15 001, за последние сутки подтверждено 70 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 30,8 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 246 тысяч.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 10 авгуцста остаются 240 474 человека.

фото: © Из архива Александра Баркара

В театре драмы Карелии "ТМ" ставят спектакль для людей трудного возраста

Московские соавторы Александр Баркар и Мирра Трубникова готовят к сдаче в "ТМ" спектакль "1/101".

Около месяца в "Творческой мастерской" идут репетиции нового спектакля "1/101" по рассказам Аси Петровой. Режиссер Александр Баркар вместе с соавтором Миррой Трубниковой создали целый калейдоскоп историй из жизни подростков, которые своими "детскими" вопросами ставят тупик мам и пап, бабушек и дедушек. Взрослым, которые, по сути, так и не стали взрослыми, просто нечего ответить своим детям. Спектакль о пропасти из молчания, о трудном возрасте, страхах, комплексах заставит зрителя и плакать, и смеяться, надеются московские постановщики.

"У нас в спектакле есть смешной момент, - рассказывает Александр Баркар. - Когда одной из героинь говорят, что у нее трудный возраст, она спрашивает: "А со скольки до скольки бывает этот трудный возраст?" Обращается к залу и говорит: "С 12 лет до скольки?" Зрители отвечают. И когда доходит до какой-то верхней границы – 35-40 лет, героиня спрашивает: "Поднимите руки, кому за 35. Ну что, начались уже легкие годы, легкие дни?" Поэтому, возможно, мы еще с жанром подумаем вроде – рассказы для людей трудного возраста. Мы очень хотим, чтобы этот спектакль нашел отклик и у одних, и у других, и у третьих…."

Подробнее о новой постановке в "ТМ" читайте в интервью Александра Баркара: "Есть возраст, в котором мы зависаем".

фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Бизнес-омбудсмен в Карелии инициировала отправку президенту резолюции по отмене ряда налогов

Участники межрегионального совещания уполномоченных по защите прав предпринимателей субъектов РФ поддержали инициативу карельского бизнес-омбудсмена Елены Гнетовой об отмене ряда налогов на имущество организаций.

Гнетова предложила освободить от налога на имущество в текущем и в 2021 году торговые и бизнес-центры, которые долгое время не работали из-за пандемии и, соответственно, не приносили доход.

"Считаю нецелесообразным взимать налог на имущество с тех объектов недвижимости, которые находились в стадии консервации или реконструкции, а также с имущества, которое не используется в деятельности организаций и не приносит дохода", - пояснила бизнес-омбудсмен. О других инциативах по отмене налогов читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: arctic-russia.com

Глава Карелии рассказал о реакции бизнеса на перспективы арктических территорий

Карельские предприниматели заявили о готовности разморозить свои бизнес-проекты после того, как узнали о преференциях, которые получат резиденты Арктической зоны в Карелии.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в эфире телеканала "Россия 1. Карелия".

По словам губернатора, во время поездки в Калевальский и Кемский районы он встречался с представителями бизнеса и увидел повышенный интерес к возможностям арктических территорий. "Были факты, когда люди уже начали, получив первую информацию, начали расконсервировать те проекты, которые стояли. Говорили: "Я гостиницу хочу построить под этой формой поддержкой в Арктической зоне, хочу стать резидентом. У меня есть земельный участок, я хочу строить гостиницу"… Они действительно есть - эти проекты", - рассказал Парфенчиков. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © АО "Прионежская сетевая компания"

В Карелии продолжают подготовку электрических сетей к работе в холода

АО "Прионежская сетевая компания" ведет неотложные ремонты энергообъектов, а также работы по присоединению новых потребителей к электрическим сетям в зоне своей ответственности.

Ремонтные работы на энергообъектах позволят значительно повысить надежность энергоснабжения потребителей. АО "ПСК" предупреждает, что ремонт и модернизация сетей невозможны без кратковременного отключения потребителей от электроэнергии и приносит извинения за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения с 10 по 17 августа возможны:

Медвежьегорский муниципальный район:



- С 10 по 15 августа с 8.30 до 17.00. Деревни Возрицы, Тихвин Бор;

- 10 по 17 августа с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Волозеро (на время отключения потребители будут получать электроэнергию из резервного источника питания);

- 10 и 12 августа с 10.00 до 17.00. Деревня Федотово;

- 12 августа с 15.00 до 17.00. Поселок Кяппесельга; деревни Кяппесельга, Шайдома, Уницы;

- 14 августа с 9.00 до 17.00. Деревня Федотово.

Калевальский национальный район:



- 10 августа с 10.30 до 13.00. Поселок Кепа: улицы Мира (частично), Советская, Набережная, Школьная, переулок Лесной;

- 10 августа с 13.30 до 17.00. Поселок Кепа: улицы Мира (дома 33-51), Карельская, Октябрьская, Комсомольская, здания "Почты России", АТС, местной администрации, ДРСУ;

- 11 августа с 10.00 до 14.00. Поселок Куусиниеми: здания ИП Лесонен, "Сегежа Групп";

- С 12 по 14 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Луусалми;

- 12 августа с 10.00 до 13.00. Деревня Юшкозеро: улицы Антикайнена, Зеленая;

- 12 августа с 14.00 до 17.00. Деревня Юшкозеро: улицы Лесная, Набережная, Советская, здание "Почты России", местной администрации;

- 12 августа с 22.00 до 13 августа до 00.00. Поселок Калевала (частично), здания ЦРБ и насосной станции;

- 13 августа с 16.30 до 19.00. Поселок Боровой: здания промзоны, АЗС, котельной, пилорамы;

- 13 августа с 10.00 до 13.00. Поселок Боровой: улицы Советская, Набережная, Почтовая, Речная, здание Дома Культуры;

- 13 августа с 13.00 до 16.00. Поселок Боровой: улицы Сосновая, Пионерская, Северная, Мира, Строительная.

Лоухский муниципальный район:



- 10 августа с 11.00 до 11.30 и 12 августа с 15.30 до 16.00. Поселки Малиновая Варакка, Хетоламбина;

- 11 августа с 11.00 до 17.00. Поселок Кестеньга: скважина, здание пожарного депо; поселки Софпорог, Новый Софпорог;

- 12 августа с 13.00 до 17.00. Поселок Пяозерский: здания АТС, "Мегафон", школы, музыкальной школы, спортивной школы, детского сада, детского дома, больницы, пожарного депо, РОВД, местной администрации, почты, котельной, теплоцентра, водозабор, очистные сооружения; поселок Тунгозеро: здания АТС, ФАПа, "Почты России", школы, детского сада, котельной, водонапорная башня;

- 12 августа с 10.00 до 17.00. Поселок Лоухи: улицы Совхозная, Набережная, Клубная;

- 13 августа с 12.00 до 17.00. Поселок Софпорог: здания АТС, "Почты России", школы, ФАПа; поселок Новый Софпорог.

Сортавальский муниципальный район:



- 13 и 14 августа с 8.30 до 17.00. Поселок Кирьявалахти (частично).

Лахденпохский муниципальный район:



- с 10 по 14 августа с 9.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улица Суворова.

Кемский муниципальный район:



- 10 августа с 9.00 до 10.00. Город Кемь: здания котельной № 14, прокуратуры, улица Минина (дом 14);

- 11 августа с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Верховье, Мельничная (дома 27, 35-39), Советская, Павлика Морозова, Красноармейская, Морская, Вицупа (дома 14, 14-А, 15, 17, 19), радиорелейная вышка;

- 12 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 5-27), переулок Юбилейный (дом 1);

- 14 августа с 13.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 40, 42, 44-А, 46, 50).

Муезерский муниципальный район:



- 11 августа с 9.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улица Привокзальная;

- 12 августа с 9.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улицы Набережная, Доценко, Первомайская;

- 12 августа с 13.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улица Строителей; поселок Тумба (частично).

Олонецкий национальный район:



- 10 августа с 14.00 до 16.30. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 1, 2, 3, 16), Пролетарская (дом 2), Титова (дома 1-20), Мичурина (дома 8-27), Егорова (дома 17-45), Солнечная (дома 1, 3, 5), здания ГИБДД, дома престарелых;

- С 10 по 14 августа с 10.00 до 17.00. Поселки Верхний Олонец, Черная Речка. На время отключения потребителей планируется обеспечить электроэнергией передвижной дизель электростанцией;

- 11 августа с 9.00 до 10.00. Город Олонец: улицы Сортавальская (дома 15-23), Молодежная, Загородная, переулок Ягодный;

- 11 августа с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 1, 1-А, 1-Б, 2, 3), Пролетарская (дома 1-15), Титова (дома 1-20), Буденного (дома 1, 18, 19), Карла Либкнехта (дома 1-19), переулок Железнодорожный (дома 3-8); поселок "Совхоз Ильинский" (частично);

- 12 августа с 11.00 до 15.00. Поселок Видлица: водонапорные сооружения;

- 12 августа с 12.00 до 16.00. Поселок Видлица: здания дома престарелых, котельной;

- 12 августа с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Майская (дома 12-А, 13), Лесная, Мичурина (дома 8-27), Егорова (дома 17-45), Солнечная (дома 1, 3, 5), Володарского (дома 35, 37, 39, 43, 43-А, 45, 47, 49), Совхозная (дома 2-А, 6-А, 6-Б);

- 13 августа с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 36-56), переулки Кирпичный, Больничный;

- 13 августа с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улицы Ключевая, Зеленая, Новая, переулок Новый;

- 14 августа с 10.00 до 11.00. Поселок Ильинский: улицы Дружбы народов (дома 11 и 11-А), Мошкина (дома 1, 4-Г, 6-А);

- 14 августа с 14.00 до 15.00. Город Олонец: улицы Володарского (дом 15), Лесхоз (дома 25, 27, 29, 31, 33, 41), Мичурина (дома 1-9).

Прионежский муниципальный район:



- 10 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Молодежная, Кировская, Школьная, Лесная, Советская, Строителей, Гористая, Диспетчерская, Болотная; поселок Заозерье: улицы Родниковая, Новолокская;

- 11 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Советская (дома 133-137), переулок Новый, здания больницы, котельной, АТС, магазинов "Лира", "РайПо";

- 12 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Педасельга: улица Радиоцентр, здания "Почты России", детского сада;

- 13 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская, Советская (обе частично), переулок Ивинский; местечко Маткачи: садово-огородные товарищества;

- 14 августа с 9.00 до 16.00. Деревня Бесовец: улица Левобережная, ДНТ "Астра"; поселок Ладва: улица Строительная, цех камнеобработки, пилорама.

фото: Столица на Онего

За сутки 3 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии

За последние 24 часа летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе РК.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1068 пациентов, 69 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Еще у одной жительницы Карелии, заболевшей ОРВИ, обнаружен коронавирус

В Костомукшской межрайонной больнице у женщины, которая проходила обследование по поводу ОРВИ, обнаружен коронавирус.

"Сегодня выявлен еще один случай коронавирусной инфекции у жительницы Костомукши. Проходила обследование по поводу ОРВИ. Течение заболевания легкое. Лечение амбулаторное. Проводится обследование семейных и профессиональных контактов", - сообщается в паблике межрайонной больницы.

Ранее главный врач Межрайонной больницы №1 Костомукши Евгений Шубин рассказал, как будет развиваться ситуация с COVID-19 в городе горняков.

фото: © pixabay.com

В одном из подъездов Петрозаводска нашли огнестрельное оружие

Оружие и боеприпасы нашли в кладовке одного из подъездов в Пятом поселке, сообщили в МВД Карелии.

Установлено, что 37-летний житель Костомукши, незаконно приобрел оружейный ствол и установил его на охолощенный пистолет Макарова. Было изготовлено огнестрельное оружие. Также мужчина незаконно приобрел и хранил 119 боевых патронов к пистолету.

Возбуждены уголовные дела.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 10 августа



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