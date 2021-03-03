Самые значимые события среды

фото: Столица на Онего

Мэрия Петрозаводска напомнила о запрете выгуливать животных на пешеходной части набережной

Администрация Петрозаводска разъяснила горожанам правила выгула домашних животных.

Выбрасывать продукты жизнедеятельности питомца в бумажном или полиэтиленовом пакете можно в уличные урны или контейнеры для сбора ТКО, напомнили в городской администрации.



В соответствии с Правилами благоустройства Петрозаводского городского округа можно выгуливать животных на любой озеленённой территории (в парках и скверах). Исключения составляют мемориальные комплексы, пешеходная часть Онежской набережной, детские и спортивные площадки, территории возле образовательных организаций.



Выгуливать животных в зелёных зонах Петрозаводска можно при условии обязательной уборки экскрементов питомца, сообщает администрация. Для этого подойдут небольшой пластиковый совок и бумажные либо полиэтиленовые пакеты. Собранные отходы можно выбросить в любую уличную урну либо контейнер для ТКО.



В мэрии так же напомнили о недопустимости самовыгула животных.

- В администрацию постоянно поступают обращения по отлову. После проверок зачастую оказывается, что животные являются домашними, а хозяева допускают их самовыгул. Проблема особенно актуальна в частном секторе, например, на Старой Кукковке, Перевалке и в Соломенном. Помимо опасности для самого питомца, могут возникнуть случаи агрессивного поведения, нападения владельческих собак на горожан. Напоминаем, что всю ответственность за поведение животного, вплоть до уголовной, несёт владелец.



Кроме того, администрация призвала горожан не ставить будки, вольеры для собак на территориях общедомового имущества, во дворах, на участках, прилегающих к жилым домам, гаражным кооперативам, не устраивать места прикорма для животных, чтобы не создавать предпосылки для образования стай. Хозяева, которые не планируют, чтобы их питомцы давали потомство, могут воспользоваться акциями льготной стерилизации, которые предлагают зоозащитные организации города.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук стал фигурантом уже третьего уголовного дела

В отношении находящегося под арестом председателя Петросовета Геннадия Боднарчука возбуждено новое уголовное дело по получению взятки в особо крупном размере.

Как стало известно "Столице на Онего" от источников в правоохранительных органах – и это подтвердили в республиканской прокуратуре, в отношении 48-летнего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука карельским Следкомом возбуждено новое уголовное коррупционное дело по получению взятки в особо крупном размере. (ч.6 ст. 290 УК РФ).

По неофициальной информации, в этом деле фигурирует сумма в несколько млн рублей. Однако идет ли в данном случае речь о деньгах либо, по версии следствия, о незаконном получении Геннадием Боднарчуком каких-то услуг имущественного характера, нам узнать не удалось: в карельском Следкоме эту ситуацию прокомментировать отказались.

Редакция располагает информацией, что новое дело Боднарчука связано с оказанием им содействия в выдаче местной строительной фирме городской администрацией незаконного разрешения на строительство дома.

Как ранее мы сообщали, задержанный 17 июля 2020 года и на следующий день арестованный судом, Геннадий Боднарчук карельским Следкомом обвиняется в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Напомним также, что в минувшем феврале в отношении Геннадия Боднарчука возбуждено новое уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК России). По данным следствия, в 2017-2018 годах Боднарчук лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к оплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. Тем не менее, городской бюджет с марта 2016 по декабрь 2018 года оплатил ему командировочные расходы.

По этому уголовному делу Геннадию Боднарчуку, по информации адвоката Артема Черкасова, в настоящее время обвинение не предъявлено.

фото: © кадр из видео

В ГИБДД Петрозаводска рассказали, почему пешеход напал на автомобиль

В центре Петрозаводска водитель сбил пешехода и пытался скрыться с места происшествия, но возмездие настигло его дважды – от пострадавшего и от ГИБДД.

Как рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, 26 февраля в 16.53 в дежурную группу ГИБДД города поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в районе дома № 42 по улице Красной.

Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода. С места происшествия скрылся, в ГИБДД не сообщил. В результате ДТП 34-летний пешеход получил травмы с оказанием разовой медицинской помощи.

Через час в ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель, совершивший наезд, был установлен. Им оказался 54-летний петрозаводчанин. В настоящее время по факту ДТП проводится административное расследование за оставление места ДТП и за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в центре Петрозаводска пешеход напал на автомобиль.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Пенсионный фонд Карелии разъяснил, от чего зависит "северный" стаж, нужный для досрочной пенсии

Отделение Пенсионного фонда по Карелии подготовило разъяснения, как рассчитывается "северный" стаж, дающий право на досрочную пенсию.

Как сообщила пресс-служба ОПФР, необходимость таких разъяснений вызвана многочисленными вопросами, которые поступают от жителей Карелии.

Особенно эта тема актуальна для женщин с двумя детьми, которые при наличии 17 лет работы в местности, приравненной к Крайнему Северу, или 12 лет работы в районе Крайнего Севера и 20 лет страхового стажа могут выходить на пенсию в 50 лет .

"Для наличия необходимого "северного" стажа мало просто проживать в Карелии, необходимо именно работать. В соответствии с действующим пенсионным законодательством есть периоды, которые не входят в "северный" стаж, хотя засчитываются в страховой", - пояснили в ОПФР.

Подробнее о том, от чего зависит "северный" стаж, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Архангельскавтодор"

Огромный грузовик весом 154 тонны нанес ущерб дорогам Карелии более чем на 300 тысяч рублей

Большегруз остановили в Пудоже.

Как сообщает "Правда Севера", утром 16 февраля аппаратура автоматизированного пункта весогабаритного контроля, работающего на региональной трассе "Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож" в районе Каргополя, зафиксировала прохождение автотранспортного средства измеренной общей массой 154,5 тонн. Машина двигалась в сторону Карелии, впоследствии была задержана органами ГИБДД в Пудоже.

Архангельская региональная транспортная служба произвела расчёт ущерба, нанесённого нарушителем региональной сети автодорог Архангельской области.

Исходя из того, что общая протяжённость маршрута пройденного им по региональной автодороге "Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож" (до границы с Карелией) составила 285 километров, ущерб составил 1 миллион 135,5 тысяч рублей. По данным "Архангельскавтодора", ещё порядка 300 тысяч рублей составляет начисленный ущерб от прохождения автомобиля по территории Карелии.

фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Коронавирус оборвал жизнь еще трех жителей Карелии, среди которых 49-летний мужчина

Два женщины и один мужчина скончались от COVID-19 в учреждениях здравоохранения республики.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 3 марта, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Кондопожской ЦРБ скончалась 76-летняя кондопожанка, в Республиканской инфекционной больнице - скончалась 64-летняя жительница поселка Пийтсиеки, в Госпитале для ветеранов войн – 49-летний житель Петрозаводска. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Карелии от коронавируса скончались 314 человек.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 104 человек. Из этого числа заболевших – 101 человек, из них 33 имеют симптомы средней тяжести, два человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего инфицировано в республике уже 41222 человека, включая 3907 детей.

Выздоровели за сутки еще 158 человек. Общее официальное число выздоровевших с начала пандемии достигло 37145 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6680,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2908,5 случая, по Северо-Западу – 5136,5.

Накануне пандемия COVID-19 унесла жизни также трех человек в Карелии.

фото: © кадр из видео

Пешеход напал на автомобиль в Петрозаводске (ВИДЕО)

Камера наружного наблюдения запечатлела неравный бой пешехода и автомобиля.

В паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии", разместили видео, на котором камера наружного наблюдения запечатлела момент, как 26 февраля на перекрестке улиц Красная и Анохина пешеход напал на автомобиль.

Мужчина с сумкой наперевес бросался на машину, стучал в окна, в какой-то момент попытался открыть двери, упал на дорогу, но встал и продолжил погоню за авто. Догнал на перекрестке, бросился под колеса, пнул в дверь и остался стоять посередине дороги, а водитель после нескольких попыток уйти от пешехода все же смог покинуть место событий.

Как сообщили в МВД Карелии, 26 февраля в 16.45 от петрозаводчанина, ставшего свидетелем наезда на человека, поступил звонок в полицию с сообщением о том, что у детского сада на улице Красная, 42 сбит пешеход.

Можно предположить, что именно этот сбитый пешеход и пытался отомстить водителю за неосторожную езду.

фото: © кадр из видео

Тягач с прицепом потерял груз на повороте в Петрозаводске (ВИДЕО)

Опасный маневр, при котором трактор упал с прицепа грузовика, совершил водитель в Пятом поселке в Петрозаводске.

Сегодня, 3 марта, в 10.21 на пересечении улиц Халтурина, Пограничная и Боровая произошло ДТП с участием седельного тягача с полуприцепом, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автопоезд выезжал на перекрёсток с улицы Халтурина, совершая левый поворот на улицу Пограничная. На повороте перевозимый на полуприцепе трелёвочный трактор сорвал крепления и, съехав с транспортировочной платформы, завалился набок.

По всей видимости, полному опрокидыванию трактора с платформы прицепа воспрепятствовал крепёж.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

фото: © Дмитрий Беркут/РИА Новости

Спасатели залезли в окно квартиры в Петрозаводске и нашли мертвую женщину

Трагедия произошла в доме на Октябрьском проспекте.

Как сообщили в МЧС Карелии, в минувший вторник, 2 марта, в 17.14 поступил звонок в дежурную службу пожарной части – требовалась помощь населению.

Звонивший сообщил, что не может попасть в квартиру, где прожавает пожилая женщина.

Спасатели выехали на место вызова, с помощью автолестницы поднялись на второй этаж и проникли в квартиру через окно, где обнаружили тело пожилой женщины.

фото: © EPA-EFE/ANTHONY ANEX

Учредителю фирмы из поселка в Карелии строят яхту в Германии

Эксперты утверждают, что таких яхт нет даже у королевских семей на Ближнем Востоке.

В Германии завершается строительство новой 145-метровой яхты, которую, как пишет Forbes, получит российский миллиардер Роман Абрамович. По данным издания, яхта будет оснащена восемью палубами, лифтом, тренажерным залом, вертолетной площадкой, джакузи, бассейном и ангаром для вертолетов. На судне располагается 48 кают, которые смогут вместить до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек.

Стоимость яхты эксперты оценивают в несколько сотен миллионов долларов. Как утверждают специалисты, таких яхт нет даже у королевских семей на Ближнем Востоке.

Напомним, в феврале российский бизнесмен Роман Абрамович открыл фирму в приладожском поселке Кортела в Лахденпохском районе Карелии. Управляющая компания "Норд Эстейт", в которой миллиардер Абрамович является учредителем, зарегистрирована в одном из домов поселка, входящего в состав Мийнальского сельского поселения, а ее уставный капитал составляет 10 тысяч рублей.

фото: © паблик Вконтакте "Сплетни Петрозаводска"

Двор в центре Петрозаводска завалили мусором (ФОТОФАКТ)

На проспекте Ленина петрозаводчанин сфотографировал помойку.

В паблике "Сплетни Петрозаводска" опубликован пост горожанина, который заглянул во двор на центральном проспекте и увидел горы мусора, из-за которых не видно даже контейнерной площадки.

"Помойка на проспекте Ленина,18", - написал автор фото в комментарии.

фото: © паблик Вконтакте "Сплетни Петрозаводска"

Стало известно, почему образовалась свалка мусора в центре Петрозаводска

Мусоровоз в течение двух дней не смог добраться до контейнерной площадки во дворе на проспекте Ленина.

Напомним, состояние двора, заваленного мусором, шокировало сегодня петрозаводчанина, выложившего фото в Сети. На проспекте Ленина, 18 появилась огромная свалка рядом с контейнерной площадкой.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе регоператора "Автоспецтранс", с Ленина, 18 не вывозили мусор с минувших выходных. Причина банальна – во двор не был обеспечен подъезд для спецтехники.

"Двор не расчищен. Там не подъехать ни на легковой, ни на тяжелой технике. Мы вели переговоры с управляющей компанией "НТУ" о том, чтобы они расчистили снег. К сожалению, это ни к чему не привело. Сегодня экипаж мусоровоза кое-как заехал во двор и выгреб все, что там накопилось за два дня. Остался только крупногабаритный мусор", - рассказали в пресс-службе регоператора.

В "Автоспецтрансе" отметили, что в настоящее время нередко не могут исполнить свои обязательства по представлению услуги по вывозу мусора.

"Мы приезжаем, например, на Ленина, 18 каждый день, а доехать до контейнерной площадки не можем. Звоним, оставляем сообщение в ЕДДС, но все тщетно. Придомовая территория и территория контейнерной площадки содержатся в безобразном состоянии. Из-за этого нам не вывезти мусор. Мы заложники этой ситуации из-за некачественной уборки дворов.", - сетуют представители регоператора.

Как отметили в пресс-службе "Автоспецтранса", ситуация с нерегулярным вывозом мусора из-за плохой уборки дорог характерна не только для Петрозаводска, но и для всех районов республики. Например, в Сортавале при расчистке дороге был завален снегом большой мусорный контейнер. Теперь ни водителю к нему не подойти, ни технике не подъехать. Местные жители сваливают пакеты с мусором около контейнера.

"А в некоторые населенные пункты нам сегодня вообще не заехать из-за неудовлетворительного содержания дорог", - сообщили в пресс-службе регоператора.

Ранее военная техника пришла на помощь мусоровозу, застрявшему в снегу в поселке Карелии.

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Средняя зарплата педагогов общеобразовательных учреждений Карелии составит 42,8 тысячи рублей

Такую цель поставили республиканские власти на 2021 год.

В конце февраля глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о мерах по реализации республиканского закона о региональном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Документ содержит довольно интересное приложение, в котором указаны целевые показатели средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений в 2021 году.

Согласно этому приложению, средняя зарплата педагогов государственных общеобразовательных учреждений республики должна составить 42 766 рублей в месяц, педагогов образовательных медицинских организаций и организаций социального обслуживания, работающих с детьми-сиротами – 39 200 рублей, преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, врачей с высшим медицинским образованием – 78 400 рублей, среднего медицинского персонала – 39 200 рублей, младшего медицинского персонала – 36 156 рублей, а работников учреждений культуры – 44 587 рублей в месяц.

Читайте подробнее в статье "Карельских министров обязали экономить".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Новый порядок зачисления в первые классы в Петрозаводске появится в середине марта

Чтобы попасть в школу будущий первоклассник должен проживать на территории, которая находится рядом со образовательным учреждением.

Новый порядок поступления в первые классы в Петрозаводске будет утвержден до 15 марта. Документ уже прошел согласование в прокуратуре Петрозаводска.Об этом сообщили представители администрации города на совещании в Министерстве образования и спорта Карелии, пишут на сайте правительства республики.

Приемная кампания в первые классы будет проходить с 1 апреля до 30 июня. В это время подать заявления в школу смогут родители, чьи дети проживают на закрепленной за организацией территории. Для этого им потребуется предоставить справку о регистрации ребенка по месту жительства или о пребывании на данной территории.

Прием заявлений о зачислении детей, не проживающих рядом со школами, будет осуществляться с 6 июля по 5 сентября, если в учреждениях остаются свободные места.

Перед тем, как запустить кампанию по приему электронных заявлений, специалисты Министерства образования и спорта республики совместно с администрацией города проведут нагрузочные тестирования, чтобы снизить риск неправильной работы системы.

В правительстве напомнили, что действует горячая линия по вопросам приема детей в школы Петрозаводска: 71-34-34. Звонить можно в рабочее время.

Ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о ситуации в городе с доступностью дошкольного образования и записью в первые классы.

фото: © кадр из видео

Полиция объявила в розыск возможного похитителя одежды (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска просит помочь в розыске возможного преступника, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска Петрозаводска устанавливается личность гражданина, запечатленного на видеозаписи. Он может быть причастен к хищению одежды.

Всех, кто располагает значимой информацией о разыскиваемом, просят сообщать ее по номеру телефону: +7911-422-73-32.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: pixabay

Работодатели в Карелии все чаще нанимают самозанятых вместо штатных работников

Закон о самозанятости, действующий в Карелии с 2020 года, привел к появлению новой категории наемных работников – самозанятых принимают на работу вместо штатных сотрудников.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного экспертами российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter. Они проанализировали вакансии, которые работодатели в Карелии предлагают самозанятым, и резюме жителей республики, готовых работать по найму в статусе самозанятых.

Почти 90% самозанятых, разместивших свои резюме в 2021 году, готовы работать наравне с постоянными работниками, то есть полный рабочий день. Работодатели в вакансиях для самозанятых предлагают комбинированный «график работы»: 3 раза в неделю в офисе, например, для проведения рабочих встреч по проектам; 2 раза в неделю удаленно. В каких отраслях чаще всего предлагают работу самозанятым, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © shutterstock.com/ESB Professional

У 84-летней жительницы Петрозаводска угнали авто за 23 тысячи рублей

В Петрозаводске молодой человек украл старое авто и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

Автомобиль "ВАЗ-2109" долгое время оставался припаркованным в одном из дворов Петрозаводска на Октябрьском проспекте. Его хозяйка, 84-летняя женщина, давно им не пользовалась. В один из дней родственники сообщили ей, что машина исчезла, и помогли обратиться в полицию. Сумма ущерба была оценена в 23 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска отследили судьбу транспортного средства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они установили, что к хищению причастен 22-летний горожанин.

Молодой человек промышляет сбором металлических изделий: он признался, что старая "девятка" сразу привлекла его внимание. Для ее транспортировки в пункт приема металлолома он заказал эвакуатор. Незаконно вырученные деньги потратил на собственные нужды. Теперь за содеянное ему придётся ответить перед законом.

По факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшей возбуждено уголовное дело.

фото: Совет Федерации

Совет Федерации поможет жителям северных районов Карелии вернуть право рыбачить на Белом море

Профильный комитет Совета Федерации обратится в Минсельхоз России с просьбой внести поправки в готовящиеся к принятию новые правила рыболовства, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

Члены Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержали предложения по изменению в новую редакцию правил рыболовства. Поправки, подготовленные сенатором от Карелии Игорь Зубарев, касаются разрешения сетного лова для жителей сельских и городских населенных пунктов Беломорского, Кемского и Лоухского районов Карелии.

Игорь Зубарев напомнил, что вопросом отмены запрета на сетной лов в акватории Белого моря карельские парламентарии занимаются с 2009 года, активно работая с федеральными ведомствами. С 2014 году удалось добиться того, чтобы гражданам, зарегистрированным по месту жительства в сельских прибрежных населенных пунктах Карелии, разрешили осуществлять любительское рыболовство. Но на практике местные рыбаки-любители этим правом воспользоваться не могут. Населенные пункты республики, жители которых традиционно осуществляют промысел в карельской части Белого моря, размещены не только непосредственно на берегу (примыкают к береговой полосе), но также находятся в устьях рек, впадающих в море. Как следствие, ввиду отсутствия единого и четкого определения "прибрежный населенный пункт", создаются предпосылки по привлечению к административной ответственности местных жителей, осуществляющих любительское рыболовство в Белом море.

«Нам удалось доказать, что жители, как сельских, так и городских населенных пунктов, которые хотят ловить рыбу, никак не влияют на увеличение промысловой нагрузки на запасы водных биоресурсов Белого моря. И в 2020 году в новую редакцию правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна внесена наша поправка, согласно которой жители городских прибрежных населенных пунктов получили право рыбачить на Белом море. Казалось бы, путь пройден. Но в Карелии населенные пункты часто возникали не на морском побережье, а на берегах рек, по которым поморы спускались в море для ведения промысла. И местным жителям вроде разрешили ловить рыбу, но инспекторы не считает наши населенные пункты прибрежными, поскольку нет четкого определения таких пунктов. Возникли административные дела", - рассказал на заседании комитета Игорь Зубарев.

Сенатор попросил коллег написать от комитета обращение в адрес Министерства сельского хозяйства РФ, чтобы в ближайшее время внести в новые правила рыболовства поправки с уточнением понятия "прибрежный населенный пункт".

"В последнем письме из Минсельхоза РФ, с которым мы ведем активную переписку, нас заверили, что наши поправки будут рассмотрены. После получения научно обоснованных предложений от Росрыболовства министерство организует работу по подготовке проекта приказа о внесении изменений в правила рыболовства. Но хотелось бы, чтобы жители северных районов Карелии уже в осеннюю путину могли спокойно рыбачить, не боясь быть оштрафованными. Поэтому важно ускорить процесс и вернуть поморам право на сетной лов", - считает парламентарий.

фото: © кадр из видео

Жилой дом вспыхнул на севере Карелии (ВИДЕО)

В Кемском районе сгорел частный жилой дом.

В паблике "ОПС по Кемскому району" выложили видео пожара, который произошел в минувший вторник, 2 марта, в Кеми. Спасатели привлекались в 19:58 для тушения пожара в частном жилом доме. Возгорание было ликвидировано в 21:00.

В результате пожара здание получило сильное повреждение.

Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется.

Ранее в Прионежском районе более 4,5 часов тушили загоревший жилой дом. На месте пожара нашли тело мужчины.

фото: © AP/Mike Groll

На озере в Карелии спасли водителя снегохода, отбившегося от группы

В Сортавальском районе спасли 47-летнего мужчину, который отбился от группы на снегоходах, сообщили в карельской поисково-спасательной службе.

В День защитника Отечества в Сортавальском районе, на заливе Хиденсельга Ладожского озера спасатели проводили поиски 47-летнего мужчины, отставшего от группы из-за поломки двигателя на снегоходе.

На вызов выехал Сортавальский поисково-спасательный отряд. Пострадавший был найден и спасен.

фото: пресс-служба парламента Карелии

Спикер парламента Карелии добивается запрета рекламы услуг по скручиванию пробега авто

Парламент Карелии приступил к работе над проектом федерального закона, запрещающего рекламировать услуги по корректировке показаний одометров транспортных средств.

Документ размещен в базе законопроектов на официальном сайте Законодательного собрания.

Автор законопроекта – председатель парламента Элиссан Шандалович - предлагает внести изменения в закон "О рекламе". В этом случае рекламирование услуг по скручиванию пробега автомобилей будет квалифицироваться как нарушение закона и караться административными штрафами. По мнению спикера, изменение показаний одометра надо приравнять к искажению информации с приборов учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии. Такая норма уже действует в российском законодательстве. Подробнее об этой инициативе читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Власти Петрозаводска стали реже платить автовладельцам за ущерб от ДТП из-за плохих дорог

Автовладельцам в Петрозаводске стало труднее добиваться взыскания компенсаций за ущерб от ДТП, произошедших из-за плохого состояния городских дорог по вине администрации города.

Это следует из статистики судебных решений, вынесенных в прошлом году по искам автовладельцев. Данные приведены в докладе главы Петрозаводска Ирины Мирошник о работе администрации за 2020 год.

"По сравнению с 2019 годом существенно снизился объем взысканных судом денежных средств в счет компенсации понесенных убытков физическими и юридическими лицами в результате ДТП. В 2020 году объем удовлетворенных исковых требований – 31,44% от заявленных исковых требований (2019 год – 56,8%)", - говорится в документе. Как власти доказывают свою невиновность, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Глава Карелии: форелеводам разрешат строительство на берегах водоемов

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о подготовке на федеральном уровне законопроекта, который позволит рыбоводным хозяйствам возводить постройки на берегах водоемов.

Об этом губернатор написал на своей странице Вконтакте.

"Ко второму чтению готовится законопроект, который призван урегулировать строительство на землях лесного фонда вблизи водоемов хозяйственных объектов для нужд товарного рыбоводства", - сообщил Парфенчиков. Этот вопрос поднимали форелеводы во время визита в Карелию премьер-министра России Михаила Мишустина. Власти республики поддержали эту инициативу. Зачем это нужно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Депутаты парламента Карелии предложили изменить его регламент

Предложения касаются участия представителей депутатских фракций в заседаниях парламентского совета.

Группа депутатов Законодательного собрания Карелии предложила внести изменения в регламент республиканского парламента. Согласно этим изменениям, в отсутствие руководителей парламентских фракций в заседании Совета Законодательного собрания принимают участие заместители или другие члены фракций.

Как отмечается в пояснительной записке к депутатскому предложению, действующий регламент предусматривает участие в таких заседаниях либо руководителей, либо заместителей руководителей фракций. Авторами предложения выступили представители "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Яблока".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Гору блинов напекут горожане на Масленице в Петрозаводске

На празднике петрозаводчане смогут побороться за звание лучшего мастера по выпеканию блинов, рассказали в администрации города.

Менее двух недель осталось до "Широкой Масленицы". Уже в следующее воскресенье жителей и гостей карельской столицы ждет большая праздничная программа на площади Кирова.

Одним из традиционных развлекательных мероприятий станет конкурс "Ай, да блин!", который пройдет на открытом воздухе 14 марта с 12.30 до 14.00. К кулинарному турниру могут присоединиться все желающие - и профессионалы, и любители готовить.

Для участия в конкурсе необходимо до 10 марта подать заявку в адрес организаторов праздника – Городского дома культуры. Сделать это можно по электронной почте: domprima@onego.ru или лично (ул. Еремеева, д. 1).

Победителем состязания станет тот, чья горка блинов окажется самой высокой. Также участники гастрономического поединка могут побороться за победу в таких номинациях, как "Самый вкусный блин с начинкой", "Самый толстый блин", "Самый тонкий блин" и "Самый кружевной блин".

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на странице организаторов в социальной сети.

фото: © Игорь Лукьянов/ТАСС

Владельцам лодок и катеров упростят выдачу лицензий на перевозку пассажиров, сообщил глава Карелии

Правительство России поддержало инициативу турбизнеса Карелии упросить порядок выдачи лицензий владельцам маломерных судов, чтобы они могли легально перевозить пассажиров.

Об этом сообщил на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, вопрос о развитии водного туризма обсуждался на совещании в правительстве России, посвященном национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства". "Минтрансу поручено проработать вопрос организации работы маломерных судов для развития водного туризма. С инициативой упростить процедуру получения лицензии на оказание услуг по перевозке пассажиров и регистрации маломерных судов выступил учредитель туристической компании "Белые паруса" Александр Черняков", - написал Парфенчиков. Этот вопрос обсуждался в прошлом году на заседании правительства Карелии. Глава республики тогда объяснял, что перевозка туристов дает возможность местным жителям зарабатывать на жизнь. В качестве примера он приводил расценки в Сортавале – 3,5 тыс. с человека. Действующие правила лицензирования требуют от владельцев маломерных судов крупных затрат на переоборудование лодок и катеров. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"

Пожарные провели тренировку в ресторане на севере Карелии (ФОТО)

Кемские спасатели практиковались в эвакуации работников ресторана "Прибой".

В минувший вторник сотрудники отряда пожарно-спасательной службы противопожарной по Кемскому району тренировалась в здании ресторана ООО "Прибой". Спасатели эвакуировали работников учреждения общепита из здания, где произошел условный пожар. Об этом сообщили в паблике кемского отряда.

Практическое занятие длилось более часа.

Ранее в Карелии пожарные встали на коньки.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В парламенте Карелии предложили уменьшить возрастной порог для участия в опросе в муниципальном образовании

Сейчас в таком опросе могут участвовать граждане, достигшие избирательного права.

Депутаты парламента Карелии Элиссан Шандалович, Анна Лопаткина, Ирина Кузичева и Вадим Андронов внесли на рассмотрение коллег проект поправок в республиканский закон о некоторых вопросах назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях. Депутаты предложили уменьшить возрастной порог для участия в таком опросе.

Согласно действующему закону, в опросе могут участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом. Напомним, в России такое право наступает с 18 лет. Внесенный законопроект предусматривает снижение возрастного порога для участия в опросе до 16 лет.

фото: pixabay

Статистика зафиксировала в Карелии рост сбережений населения с одновременным падением доходов

Прирост сбережений населения Карелии в 2020 году составил 14,1 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем в 2019 году, сообщает Карелиястат.

Согласно методологическим пояснениям Карелистата, при оценке сбережений населения учитываются не только вклады на счетах в банках, но и кредиты, расходы на покупку недвижимости и ряд других показателей.

По официальной статистике темпы роста сбережений увеличились одновременно с падением в 2020 году реальных доходов населения Карелии на 1% по сравнению с 2019 года.

Ранее исследовательский холдинг "Ромир" объявил рекородном увеличении "индекса свободных денег" в России в январе.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: администрация Петрозаводска

Власти подготовили очередное изменение схемы движения транспорта в центре Петрозаводска

В марте изменится схема движения транспорта на участке улицы Анохина, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 22 марта в центре карельской столицы изменится схема движения транспорта, рассказали в мэрии.

На участке улицы Анохина между Древлянской набережной и улицей Гоголя со стороны парка Красные Казармы будет запрещена остановка транспорта.



Кроме этого, напомнили в администрации, с 9 марта изменятся схемы движения транспорта на Кукковке, Древлянке и проспекте Ленина.

Ограничения призваны повысить безопасность и облегчить уборку городской инфраструктуры, уверяют власти.



Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.