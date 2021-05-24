Что случилось в Петрозаводске и Карелии 24 мая

фото: коллаж © Столица на Онего

Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии

Правительство Карелии обнародовало на своем официальном сайте данные о доходах членов республиканского кабинета министров за 2020 год.

Самым богатым оказался Александр Чепик, первый заместитель главы Республики Карелия – премьер-министр правительства Карелии, с годовым доходом в 7,2 млн рублей (с учетом дохода от продажи легкового автомобиля).

В собственности у премьер-министра правительства Карелии земельный участок в 1000,0 кв.м, а также земельный участок в 1424,0 кв.м (в долевой собственности 1/5).

Кроме того, Александр Чепик владеет жилым домом площадью 107,0 кв.м и квартирой (42,3 кв.м), а также половиной квартиры площадью 75,0 кв.м.

В собственности у первого заместителя главы Карелии автомобиль Toyota Land Cruiser.

Самые низкие доходы у министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Сергея Щебекина - 2,7 млн рублей. Он имеет в пользовании две квартиры - 102, 0 кв.м и 150,8 кв.м.

Также у него есть автомобиль Toyota Land Cruiser.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Петрозаводска: «Горожане могут терпеть многое, кроме безразличия, равнодушия и нашей с вами расхлябанности»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский устроил разнос чиновникам администрации, которые проворонили аварию на электросетях в Соломенном.

Сегодня в администрации Петрозаводска после долгого перерыва возобновились открытые планерки, которые можно не только посещать, но и смотреть их трансляцию в интернете. Открыл встречу глава города Владимир Любарский. С самого начала он установил регламент встречи, а после обсуждения первого вопроса взял слово и устроил разнос чиновникам администрации, которые ненадлежащим образом отреагировали на аварию в Соломенном, где люди более суток оставались без электричества.

«Вопросы будут к моим заместителям, к администрации Петрозаводска, — сказал Любарский. — Что получилось в Соломенном?! Выхожу из поезда и в соцсетях узнаю, что в Соломенном отключено электричесвто с вечера. А из поезда вышел утром. Звоню первому заместителю, а она не в курсе. Хотел бы подчеркнуть: здесь вопросы к нам. Задача диспетчерской службы — это мониторинг ситуации, реагирование на нее, координация наших действий и информирование граждан. Мы в этой ситуации отработали, мягко скажем, ненадлежащим образом. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу погрузиться в работу диспетчерских службы, и если что-то в ней необходимо отрегулировать, меня информировать звонком о текущей обстановке».

Также Любарский отметил, что при выполнении того или иного задания необходимо иметь здравый смысл и понимать, что сломавшийся стояк в подъезде дома — это не уровень главы, а вот оставшиеся без света 100 домов — эта катастрофа.





«А у нас „051“ повис. А раз „051“ повис, значит должны быть альтернативные способы доведения информации до населения, в том числе и через социальные сети. У дежурного должен быть список пабликов, он должен оперативно туда выйти и как официальное лицо сообщить о причинах аварии и времени ее устранения», — сказал Владимр Любарский.

В финале монолога глава города отметил, что после устранения аварии житель Соломенного, который был возмущен бездействием властей, прислал фото своей бабушки с самоваром и чаем, поблагодарив за помощь.

«Это говорит о том, что наши с вами горожане могут терпеть многое, кроме безразличия, равнодушия и нашей с вами расхлябанности и неорганизованности», — заключил Любарский.

фото: Столица на Онего

Открытую планерку в мэрии Петрозаводска можно посмотреть онлайн

Оперативное совещание в администрации Петрозаводска пройдет в понедельник, 24 мая в открытом режиме и с трансляцией в Интернете.

В понедельник, 24 мая в 10 часов в администрации Петрозаводска состоится первая после долгого перерыва открытая планёрка по актуальным вопросам развития города.

Как сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский, будет рассматриваться оперативная обстановка в городе, а также реализация мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На канале администрации Петрозаводска будет организована онлайн-трансляция планерки. Ее можно посмотреть здесь.

Напомним, общегородские планерки, на которых горожане могли лично задать вопросы мэру и прочим чиновникам, были отменены Ириной Мирошник в период ее нахождения на должности главы Петрозаводска. Новый глава города Владимир Любарский решил возобновить проведение открытых планерок.

фото: © пресс-служба ГУ МЧС РФ по Карелии

Следком возбудил уголовное дело по факту схода 19 пустых вагонов грузового поезда в Карелии

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», сообщили в Следственном комитете.

Мурманский отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следкома России возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) по факту схода 19 порожних вагонов на станции Заделье в Кондопожском районе Карелии. Об этом сообщили в Следственном комитете.

© Пресс-служба МЧС России/ТАСС

Следствием установлено, что около 14:00 12 мая 2021 года на станции Заделье Кондопожского района Карелии произошел сход 19 порожних вагонов «Хопер» грузового поезда №2114 под управлением локомотивной бригады в составе машиниста и помощника машиниста.

В результате схода повреждено 3 станционных железнодорожных пути длиной около 250 метров, электроопора № 7, произошел обрыв контактной сети. Причинен материальны ущерб организации-владельцу вагонов на сумму 15 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проведены осмотры места происшествия, изъята техническая документация и документация, подтверждающая должностное положение лиц, ответственных за текущее содержание и ремонт путей. Решается вопрос о назначении технической судебной экспертизы.

фото: страница Владимира Любарского в ВК

Мэр Петрозаводска будет ездить на работу на электросамокате

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о новом лично-служебном транспорте, на котором собирается ездить на работу и с работы.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал своим подписчикам о приобретении электросамоката.

«Новый лично-служебный транспорт. На работу, с работы и иногда по работе. Лишь бы не упасть… Если увидите человека на электросамокате с ужасом во взгляде, знайте - это ваш новый мэр. Со школы на двухколесном транспорте не ездил».

фото: © кадр из видео

Маршрутка с пассажирами устроила опасные гонки в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Автомобилям на проспекте Ленина пришлось уворачиваться от выехавшего на «встречку» маршрутного автобуса.

Нарушение водителей маршрутных автобусов запечатлела камера «Ситилинк» в центре Петрозаводска.

На проспекте Ленина две маршрутки не смогли поделить дорогу — в итоге одна из них выехала на полосу встречного движения, где в этот момент двигались автомобили, подвергнув риску не только жизни пассажиров, но и других участников движения.

«Парни развлекаются, конечно. Как будто дрова возят, а не людей», — прокомментировал происходящее автор ролика.

Видео появилось в паблике « ДТП Петрозаводска и Карелии».

фото: © кадр из видео

Молния ударила в телевышку в Петрозаводске (ВИДЕО)

Момент разгула стихии попал в объектив видеокамеры.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликовано видео петрозаводчанина, который запечатлел, как в минувшее воскресенье, 23 мая, во время грозы молния ударила рядом с телевышкой.

«Молния ударила в телевышку», — написал автор видео.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Две пенсионерки скончались от COVID-19 в Карелии

Всего в Карелии от коронавирусной инфекции умер 531 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Питкярантской ЦРБ скончалась 67-летняя жительница Питкяранты, в Республиканской инфекционной больнице умерла 77-летняя жительница поселка Ладва. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии от коронавирусной инфекции скончался 531 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 59 человек. Из этого числа заболевших — 55 человек, из них 14 имеют симптомы средней тяжести.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 46905 человек.

Выздоровели 45079, за сутки выписаны по выздоровлению 69 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7638,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3408,2 случая, по Северо-Западу — 5940,5.

фото: © скриншот трансляции

Новый глава Петрозаводска провел первую открытую планерку, попросив не превращать ее в политическую трибуну

Владимир Любарский на первой городской планерке, которая состоялась сегодня, определил регламент проведения данного мероприятия.

В понедельник, 24 мая, после длительного перерыва новый глава Петрозаводска Владимир Любарский возобновил проведение открытых городских планерок. Планерку мог посетить любой желающий, кроме этого была организована видеотрансляция в Интернете на канале городской администрации.

С первых минут встречи Любарский определил регламент проведения планерки, попросив не превращать общегородское мероприятие в политическую трибуну и предвыборный пиар.

"Здесь нет приглашенных, мы все участники одного общего процесса - власть и горожане. Есть регламент, и я категорически прошу его соблюдать, чтобы работа была конструктивной и эффективной и принимались те решения, которые пойдут на пользу города. Категорически просил бы не превращать планерку в какую-то политическую трибуну, предвыборный пиар. Будем решать текущие рабочие вопросы. Есть тема - обсуждаем ее, работаем с ней. В конце формируем блок вопросов. Вот и все. Планерка - это рабочий инструмент, давайте будем совместно пользоваться им на общее благо", - сказал Владимир Любарский.

В результате планерка прошла в рамках регламента, были рассмотрены вопросы по благоустройству города и комфортной среде, также рассказано о безопасности Петрозаводска.

Присутствовавшие задали вопросы о строительстве на территории Каменного бора, о мусоре в парке Беличий остров.

Также запредседателя Петросовета, главный врач поликлиники №4 Ольга Билко призвала делать вакцинацию.

И только депутат Заксобрания Карелии Анна Лопаткина, забыв о просьбе главы Петрозаводска – не превращать планерку в пиар-акцию, - активно продвигала вопросы по благоустройству Октябрьского проспекта - округу, от которого собирается баллотироваться на выборах, а сейчас участвует в праймериз.

Напомним, общегородские планерок, на которых горожане могли лично задать вопросы мэру и прочим чиновникам, были отменены Ириной Мирошник в период ее нахождения в статусе мэра Петрозаводска.

фото: © паблик Вконтакте «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Парковка у гипермаркета в Петрозаводске превратилась в озеро (ФОТОФАКТ)

На парковке у гипермаркета на Лесном проспекте иномарка оказалась в водяной ловушке после весеннего ливня.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось фото, на котором запечатлено, как иномарка почти ушла под воду на парковке у гипермаркета на Лесном проспекте.

«Жаль водителя. Как в машину садиться будет?», — написал автор фото.

Комментаторы сообщили, что через час после окончания дождя вода ушла с парковки.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 23 мая, в Петрозаводске прошел ливень. Многие улицы были затоплены.

Рабочий с карьера пропал в районе Карелии

Полиция Лахденпохского района разыскивает пропавшего без вести рабочего с карьера «Гранит».

Полиция Лахденпохского района объявила в розыск 47-летнего Сергея Геннадьевича Михтина, который 19 мая в районе 13 часов вышел с работы на карьере «Гранит» в Ланденпохском районе и пропал, об этом сообщили в поисковом отряде «Доброспас».

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Геннадьевича Михтина или тех, кто видел его после 13 часов 19 мая, просят сообщать информацию по телефону: 8 (921) 524-39-57.

фото: © depositphotos.com/stevanovicigor

Жители поселка в Карелии по кровавым следам на снегу нашли и задержали убийцу

Мужчина в Суоярвском районе зарезал сожительницу, а потом повез топить труп в реке, оставляя кровавые следы на снегу, сообщили в прокуратуре республики.

Прокурор Суоярвского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, в декабре 2020 года пьяный житель поселка Суоеки у себя дома поссорился со своей сожительницей и ударил её ножом. Женщина скончалась на месте.

Вечером этого же дня, пытаясь избавиться от улик, мужчина погрузил труп на санки и повез в сторону реки Суоеки, но на мосту был задержан местными жителями, которые заметили следы крови на снегу.

Ранее обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление и отбывал длительный срок в местах лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Суоярвский районный суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.

фото: eparhia.karelia.ru

Митрополит Константин вручил главе Минздрава Карелии «Патриаршую благодарность» за борьбу с ковидом

Медалью Русской православной церкви награждены 11 карельских медиков.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершил 24 мая в Александро-Невском кафедральном соборе Петрозаводска молитву об избавлении от морового поветрия. Как сообщили в информационном отделе епархии, иерарх Русской православной церкви помолился и о медицинских работниках, исполняющих свой долг в период пандемии коронавирусной инфекции, после чего вручил медаль «Патриаршая благодарность» 11 карельским врачам и медицинским сестрам.

В числе награжденных оказался министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Вместе с главой Минздрава Карелии медалью Патриарха были удостоены главный врач Центра паллиативной медицинской помощи Игорь Воробьев и его заместитель по административно хозяйственной работе Игорь Комаров, врач-пульмонолог и старшая медсестра Республиканской больницы им. В.А. Баранова Екатерина Тихомирова и Наталья Абрамова, начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Роман Берая, старшая медсестра Госпиталя для ветеранов войн Галина Вирки, заместители главного врача Республиканской инфекционной больницы Наталья Зборовская и Светлана Иванова, доцент Медицинского института Петрозаводского университета Арина Спасова и исполняющая обязанности главного врача Городской детской больницы Петрозаводска Ольга Шорохова.

фото: © кадр из видео

В сквере Петрозаводска гуляет крыса (ВИДЕО)

В Петрозаводске горожане запечатлели на видео, как крыса гуляет по скверу Машиностроителей.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» горожане разместили видео, на котором запечатлели, как на улице Мелентьевой в сквере Машиностроителей, недалеко от детской площадки, гуляла крыса.

Грызун вызвал ажиотаж у гуляющих. Автор видео задался вопросом: когда в городе начнется борьба с крысами.

фото: © страницы Вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии рассказал, кто и когда построит школу в Медвежьегорске

Определен подрядчик, который будет строить школу в Медвежьегорске, сообщил на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

«Определен подрядчик, который построит новую школу в Медвежьегорске, — это компания „Карелстроймеханизация“. Именно она победила в конкурсе и, что особенно важно, имеет опыт возведения таких объектов», — рассказал на своей странице Артур Парфенчиков.

Глава Карелии добавил, что новая четырехэтажная школа будет рассчитана на 1100 учеников. Проект будет учитывать все требования к современным школам.

«Новая школа в Медгоре появится благодаря нацпроекту „Образование“, в рамках которого сейчас строим еще три школы: в петрозаводском микрорайоне Древлянка — там строительные работы уже близятся к завершению, а также в Кеми и поселке Деревянка. В планах строительство еще двух новых школ: в Заозерье и Суоярви», — напомнил глава региона.

Подготовительные работы на площадке планируется начать через пару недель, а сдать школу строители должны к концу 2023 года.

Ранее мы писали, что здание новой школы в Петрозаводске, которая будет крупнейшей в республике, готово уже на 90%.

фото: © Imag.one

Жителя поселка Карелии отдали под суд за хранение баночки с порохом

В Лоухском районе осудили местного жителя за хранение 250 грамм пороха, сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Республике Карелия.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили жителя приграничного района, хранившего взрывчатое вещество.

Так, 45-летний житель поселка Сосновый Лоухского района незаконно приобрел и хранил по месту проживания порох весом около 250 грамм. Материалы в отношении указанного лица были переданы пограничниками в отдел МВД по Лоухскому району Карелии.

Вступило в силу постановление Лоухского районного суда в отношении данного жителя приграничья, который признан виновным в совершении преступления и привлечен к уголовной ответственности, с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Судом было учтено признание вины обвиняемым, активное содействие в раскрытии и расследовании преступления, а также то обстоятельство, что подсудимый впервые совершил преступление средней тяжести.

фото: © кадр из видео

Медведь продолжает бродить рядом с домами в городе горняков Карелии (ВИДЕО)

Голодный медведь перебрался в район Звездного в Костомукше.

Лесной гость, которого жители Костомукши неоднократно встречали в городе, перебрался в сторону Звездного. Об этом сообщили очевидцы, выложившие видео с косолапым в паблике «Беседка в Костомукше Товарной».

Медведь не боится позировать перед людьми, не пытается прятаться.

Ранее жители Костомукши заметили медведя на местной лыжной базе, позже зверь ушел в сторону церкви. До этого он гулял в районе железнодорожного вокзала и в лесополосе у гаражей.

«Весна, медведь проснулся, голодный. На дачах за вокзалом многие скотинку держат, он и идет на запахи. К тому же молодой, судя по видео, которое было ранее. Его достаточно отпугнуть», - писали комментаторы.

фото: © Детский лагерь «Полярный Круг»

В Карелии летом откроется лишь один стационарный детский лагерь – в Приполярье

Остальных школьников ждет организованный отдых либо в палатке, либо в пришкольном лагере, либо за пределами республики.

В нынешнем году летней оздоровительной кампанией в Карелии планируется охватить не менее 12 тысяч детей, или около 16% всех школьников региона. Об этом сообщил министр образования республики Роман Голубев, выступая 24 мая на заседании карельского правительства.

По словам министра, около 2,5 тысяч детей отправятся на отдых за пределы республики. Остальных ждут либо пришкольные лагеря, либо загородный стационарный лагерь «Полярный круг» в Лоухском районе, либо детский туристический лагерь палаточного типа «Большое приключение» в Муезерском районе.

Как признал глава Карелии Артур Парфенчиков, других детских лагерей в республике не осталось, а создание в регионе федерального центра детского отдыха идет нелегко.

«Нам приходится говорить не о развитии, а о воссоздании инфраструктуры летнего отдыха детей, потому что современные качественные условия для круглосуточного стационарного отдыха и оздоровления у нас фактически отсутствуют. Все те базы и лагеря, которые у нас были, они за последние десятилетие пришли в негодность и не соответствуют современным жестким нормативам», – констатировал губернатор.

фото: © fotolia.com

За неделю 607 жителей Карелии стали жертвами клещей

Всего с начала года в учреждения здравоохранения Карелии обратились 808 человек, в том числе 131 ребенок, сообщили в управлении Роспотребнадзора республики.

За неделю с 17 по 24 мая клещи покусали 607 жителей республики, в том числе 73 ребенка.

Всего с начала года в учреждения здравоохранения Карелии обратились 808 человек, в том числе 131 ребенок. В Петрозаводске было зарегистрировано 302 обращения, из них 51 — дети. Впервые клещ атаковал жителя республики 13 апреля — позже, чем в прошлом году, где первый сигнал о нападении клеща поступил еще в конце марта.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 14-ти административных территориях республики.

В вирусологической лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии» проведены исследования 825 клещей на пораженность возбудителями инфекций.

С начала года в Карелии прививку против клещевого энцефалита сделали 6429 человек, в том числе 2266 детей.

фото: © Валерий Поташов

В России туристы признались, что хотят провести отпуск на берегу Онежского озера в Карелии и Ленобласти

Как место для отдыха летом Онежское озеро по популярности уступило лишь Волге, и заняло почетное второе место в тройке лидеров.

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и выявил, на каких реках и озёрах России они будут отдыхать этим летом.

Больше всего опрошенных туристов планируют провести летние отпуска на Волге – 32%. На берегу Волги расположились Тверь, Ржев, Дубна, Углич, Плёс, Болгар, Тольятти, Самара, Сызрань, Саратов, Камышин, Астрахань и другие города. На втором месте – Онежское озеро в Карелии и Ленинградской области, 13%. «Бронзу» в рейтинге самых популярных пресноводных водоёмов на лето 2021 получило озеро Байкал – 12%.

Десять популярных рек и озёр для отдыха летом:

Река Волга, 32%

Онежское озеро, 13%

Озеро Байкал, 12%

Ладожское озеро, 8%

Река Кама, 8%

Река Дон, 8%

Река Енисей, 7%

Озеро Ильмень, 5%

Выгозеро, 4%

Река Обь, 3%

фото: © Александр Колбасов/ТАСС

Власти Карелии планируют отправить в летние лагеря труда и отдыха около 90 детей

Детские трудовые лагеря откроются в Петрозаводске, Беломорском и Олонецком районах.

Нынешним летом в Карелии планируется организовать семь детских лагерей труда и отдыха. По словам министра образования республики Романа Голубева, они откроются в Петрозаводске, Беломорском и Олонецком районах.

Как пишет деловая интернет-газета «Вести Карелии», в трудовых лагерях смогут отдохнуть и поработать около 90 детей.

Читайте подробнее на сайте издания.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии на заседании правительства расскажет о бюджете и детском отдыхе

Сегодня в режиме видеоконференцсвязи пройдет заседание правительства Карелии.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков анонсировал заседание правительство, которое состоится сегодня, 24 мая, в режиме видеоконференцсвязи.

«Обсудим готовность к летней оздоровительной кампании и исполнение бюджета республики», — сообщил Артур Парфенчиков.

Начало онлайн-трансляции здесь, на моей странице, в 11.00.

фото: © АО «ПСК»

Прионежская сетевая компания продолжает реализацию своей Ремонтной программы на 2021 год

С 24 по 30 мая энергетики продолжат неотложные ремонты на энергообъектах.

«Планируемые работы по переоснащению и модернизации электрических сетей значительно повысят надежность энергоснабжения потребителей», — отмечают в АО «ПСК».

«Ремонтные работы в районах Карелии невозможно вести без временного отключения потребителей от электроэнергии», напоминают в компании и просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.

С 24 по 30 мая временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

— 24 мая с 10.00 до 13.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Студенческая.

— С 25 по 27 мая с 14.00 до 17.00. Поселок Боровой: улица Школьная, переулок Горный, здания поселковой администрации, церкви.

— 27 мая с 9.00 до 11.00. Поселок Калевала: здание насосной станции.

— 28 мая с 10.00 до 13.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Студенческая.

Кемский муниципальный район:

— 24 мая с 9.00 до 12.00. Город Кемь: здание угольного склада.

— 24 и 28 мая с 9.00. до 12.00. Город Кемь: улица Вокзальная.

— С 25 по 28 мая с 11.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 40, 42, 44, 46, 50); поселок Панозеро.

— 26 мая с 9.00 до 12.00. Город Кемь: шоссе 1-го Мая (дома 46-62, 101, 103, 105, 109, 115).

Кондопожский муниципальный район:

— 25 мая с 10.00 до 13.00. Поселок Кяппесельга: улицы Пашкова, Советов.

— 25 и 26 мая с 10.00 до 16.00. Город Кондопога: здание православной церкви.

— 25 и 26 мая с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: СОТы «Заря», «Надежда», «Ровкозеро».

— 27 мая с 9.30 до 16.00. Деревня Ватнаволок.

— 27 и 28 мая с 10.00 до 15.00. Деревня Койкары.

— 28 мая с 9.00 до 9.30. Город Кондопога: улица Пролетарская (дома 36-А, 38-А).

Костомукшский городской округ:

— 26 мая с 2.00 до 4.00. Город Костомукша: улицы Ленина (дома 16, 20, 21, 24, 30), Ленинградская (частично), Калевалы (частично), Радужная (частично), здания магазина «Старт», АЗС «Меркурий», автостоянка, Центра внешкольной работы.

Лоухский муниципальный район:

— 24 мая с 12.00 до 17.00 и 27 мая с 10.00 до 13.30. Поселок Тэдино.

— 24, 25, 27 и 28 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Сосновый: улица 34-й километр.

— С 25 мая с 22.00 до 26 мая до 6.00, 27 мая с 22.00 до 28 мая до 6.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог, Тунгозеро, Пяозерский.

— 25 мая с 22.00 до 23.00, 26 мая с 5.00 до 6.00, 27 мая с 22.00 до 23.00. Поселки Кестеньга, Сосновый.

— 26 мая с 11.00 до 15.00. Поселок Энгозеро: улицы Школьная, Верхняя, Пионерская, Лесная (частично).

Муезерский муниципальный район:

— 24 — 29 мая с 9.00 до 18.00. Поселки: Лендеры (потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции), Мотко, Тумба.

Олонецкий национальный район:

— С 24 по 28 мая с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Октябрьская, Комсомольская.

— 25 мая с 10.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Володарского (дома 25, 27, 29, 31, 33, 41), Мичурина (дома 1-9).

— 25 мая с 10.00 до 14.00. Поселок Интерпоселок (дома 6-56), Важеозерский православный монастырь.

— 25 мая с 13.30 до 15.00. Дачный поселок СНТ «Искра».

— 26 мая с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Партизанская (дома 12-23), Школьная, Комсомольская, Садовая (дома 2-А, 3, 4, 5, 8, 10), Луначарского, Майская (дом 12-А), Лесная, Октябрьская (дома 3-А — 35), Новая, Ключевая, Буденного (дома 4 — 55), Зеленая, Набережная, Заречная, Интернациональная; здания районного отдела МВД РК, детского сада «Росинка», водонасосной станции.

Питкярантский муниципальный район:

— 25 мая с 10.00 до 11.00 и с 14.00 до 15.00. Поселок Ляскеля: улица Комсомольская, здание АЗС; поселок Хийденсельга: улицы Зеречная, Ладожская, здания детского сада, ФАПа.

— С 26 по 28 мая с 10.00 до 15.00. Поселок Хийденсельга: улицы Ладожская (дома 1-11), Ладожская (дом 4), здания детского сада, котельной.

Прионежский муниципальный район:

— С 24 по 28 мая с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Молодежная (частично), Лесная, Северная, здания больницы, дома культуры; село Деревянное: улицы Новоселов, Молодежная.

— С 24 по 26 мая с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Городская, Пролетарская (дома 1 — 5).

— С 24 по 25 мая с 9.00 до 16.00. Станция Шуйская: Кондопожское шоссе, Петровское шоссе, улица Сосновая, здание детского сада «Боровичок».

— 24 мая с 10.00 до 16.00. Деревни: Царевичи, Косалма.

— С 24 по 28 мая с 11.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Диспетчерская, Строителей, здание водонасосной станции.

— 25 мая с 10.00 до 13.00. Деревня Косалма: комплекс зданий турбазы.

— 25 мая с 13.00 до 16.00. Поселок Косалма: здание Республиканской психоневрологической больницы.

— 26 мая с 10.00 до 16.00. Местечко Бараний Берег.

— 26 мая с 9.00 до 17.00 Поселок Ладва-Ветка: улицы Заречная, Набережная, Горная.

— С 27 по 30 мая с 10.00 до 17.00. Деревня Ужесельга: СНТ «Белые Ключи», здания ООО «Вода Карелии».

— 27 и 28 мая с 9.00 до 16.00. Станция Шуйская: улица Привокзальная; СНТ «Паломиес».

— 27 мая с 10.00 до 13.00. Деревня Верхний Бесовец: СНТ «Раздолье».

— 27 мая с 14.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: СНТ «Березка».

— 27 мая с 16.00 до 19.00. Деревня Педасельга: ООО «Орзенский Бор».

Пряжинский муниципальный район:

— С 24 по 30 мая с 10.00 до 16.00. Местечко Падозеро: Новый переулок, СНТ «Падозеро 28 км», СНТ «Падозеро 33 км», СОТ «Надежда».

Сегежский муниципальный район:

— 26 мая с 10.00 до 14.00. Город Сегежа: район Птицефабрики.

— 28 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Кяргозеро.

— 28 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Попов Порог: улицы Кирова, Школьная, Новая, Строительная, Коммунистическая, Пионерская, Коммунальная, здания школы, поселкового совета, «Почты России».

Сортавальский муниципальный район:

— 26 мая с 10.00 до 17.00. Город Сортавала: улицы Большая Боровая, Малая Боровая, Холмистая.

фото: © «Формирование комфортной городской среды»

Четыре карельских малых города будут участвовать в российском конкурсе

В России выбирают лучшие проекты создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

Сегодня в Петрозаводске Межведомственная комиссия рассмотрела заявки, поступившие на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он проходитв рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Всего было подано четыре заявки из Суоярви, Медвежьегорска, Кеми и Сегежи. Все они были одобрены комиссией. Теперь проекты из Суоярви («Набережная «Suviranta»), Медвежьегорска (парка «Медвежье Заонежье») и Кеми (Благоустройство городской площади) продолжат борьбу на российском уровне в категории «малые города с численностью населения до 20 тыс. человек (включительно)». А заявка из Сегежи (семейный парк «Сегежа) будет участвовать в федеральном этапе конкурса среди «малых городовс численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек (включительно)».

Конкурс проводится с 2018 года, и участвовать в нем могут города, в которых живет до 100 тысяч человек, а также федеральные и региональные исторические поселения.

«Для малых городов и исторических поселений это отличная возможность получить не только экспертную оценку, но и материальную поддержку на дальнейшие интересные проекты», - отметил председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский.

На российском этапе комиссия будет отбирать 160 победителей. Каждый получит грант на реализацию своего проекта. Премиальный фонд конкурса увеличен с 5 до 10 млрд рублей.

С 2018 года победителями конкурса стали 240 проектов.

Федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» к концу 2024 года предусмотрена реализация не менее 480 проектов победителей Конкурса.

В прошлом году в число победителей IV Всероссийского конкурса вошел проект благоустройства улицы Ленина в Питкяранте.

Напоминаем, что, в Карелии, как и по всей стране, до 30 мая продолжается рейтинговое голосование за объекты благоустройствапо федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продлится до 30 мая. Проголосовать можно на платформе 10.gorodsreda.ru.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Большое интервью от первого лица в Петрозаводске

Главный редактор "Столицы на Онего" взяла эксклюзивное интервью.

Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал новый глава Петрозаводска.

Владимир Любарский с первых дней работы перевернул формат общения главы Петрозаводска с жителями. Он завел страницу в соцсетях, за двое суток принял в друзья 10 тысяч человек и начал писать посты о каждом важном шаге, который совершает на посту мэра.

Любарский отвечает горожанам в личке и на стене, через свою страницу помогает находить ключи и документы, объясняет логику своих решений и советуется, как лучше поступить в той или иной ситуации. Он обедает в столовой мэрии, входит в здание администрации через дверь для посетителей и по пути разговаривает со всеми, кто к нему обращается. А еще жители Петрозаводска теперь могут встретить главу города на улице, потому что он много ходит пешком и занимается спортом на свежем воздухе.

На встречу с нами Владимир Любарский тоже пришел пешком и сказал, что пользоваться служебным транспортом будет минимально. В новом главе Петрозаводска (неожиданно!) оказалось много того, чего не было у предыдущих мэров.

Большое интервью читайте здесь.

фото: © паблик Вконтакте «Водолаз-10. Карелия. Подводные работы»

Водолазы вытащили на берег затонувший теплоход на подводных крыльях в Приладожье Карелии (ФОТО)

«Ракета», стоявшая у причала в Сортавале, затонула этой весной.

Помощь водолазов понадобилась в Сортавале. Старый советский теплоход на подводных крыльях уже давно стоял без дела у причала в Сортавала. Но этой весной «вдруг» затонул. Об этом пишут в паблике «Водолаз-10. Карелия. Подводные работы».

Как отмечается в паблике, суда такого типа выпускали с 1957 года и до середины 1970-х, всего их было построено около четырех сотен.

«Ракеты» выглядят, действительно, очень необычно, поэтому какое-то количество судов не утилизировалось, а было переделано под кафе и музеи, и украшают до сих пор берега водоемов и парки!»» -

Водолазы, вытащившие «Ракету», боятся, что теперь его судьба судна- быть разрезанным на металл.

«Банально и грустно. А могло бы получиться что-то очень интересное для гостей Карелии», — считают специалисты.

Ранее туристка в Карелии уронила в Рускеальский карьер сумку с билетами на самолет – потребовалась помощь водолазов.

фото: © freepik.com

Семена сомнительного качества обнаружены в магазинах Петрозаводска

В двух магазинах, расположенных в Петрозаводске, выявлены нарушения требований реализации семян, сообщили в управлении Россельхознадзора.

С 12 апреля по 11 мая старший госинспектор отдела фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора провел плановую выездную проверку двух магазинов крупной торговой сети в Петрозаводске.

В ходе проверки в магазинах были выявлены нарушения Федерального закона Российской Федерации: в продаже находились партии семян, сорта которых не включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию. На часть партий семян отсутствовали документы, удостоверяющие их сортовые и посевные качества.

Также были выявлены партии семян, на которые истек срок действия документа о качестве, и партии семян с нарушенной маркировкой (номер партии в документе о качестве не соответствует указанной на упаковке).

Управлением Россельхознадзора в адрес юридического лица выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В отношении лиц, допустивших правонарушения, составлены административные протоколы.

фото: © mustoi.ru

Память о Виталии Федермессере увековечат в Карелии в знаке из стали и гранита «Лед и пламя»

В Кондопоге откроют памятный знак «Лед и пламя», посвященный генеральному директору ОАО «Кондопога» Виталию Федермессеру.

Церемония открытия памятника состоится 27 мая в 17.30 у Ледового дворца, сообщается на сайте правительства республики.

Памятный знак, выполненный из нержавеющей стали и гранита, представляет собой стилизованное изображение кристаллов льда, одновременно олицетворяющих собой пламя, как символ памяти выдающемуся градостроителю. В основании расположена шайба, воплощающая в себе образ хоккея и спортивных традиций, начатых инициатором и руководителем строительства зданий Ледового дворца и Дворца спорта Виталием Федермессером. Сегодня эти традиции продолжает Государственное училище олимпийского резерва.

Автором проекта стал Заслуженный деятель искусств Республики Карелия Александр Ким.

Погода в Петрозаводске сегодня, 24 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой дождь, +10 …+13 2 м/с ЮЗ 742 мм.рт.ст. 88% день Дождь, +10 …+13 5 м/с З 744 мм.рт.ст. 79% вечер Небольшой дождь, +8 …+10 5 м/с З 748 мм.рт.ст. 82% ночь Небольшой дождь, +6 …+7 3 м/с З 751 мм.рт.ст. 83%

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске управляющая компания спилит все деревья во дворе, где береза упала на женщину

После инцидента на улице Лизы Чайкиной, где ветер повалил березу на группу жителей, будут спилены все деревья у дома №7.

Напомним, 19 мая камера видеонаблюдения зафиксировала, как дерево упало на группу жителей, стоявших во дворе дома по улице Лизы Чайкиной, одна женщина не успела отскочить.

Как сообщили в ООО «ПК Выбор», состояние женщины удовлетворительное, ее жизни и здоровью вред не причинен. Утром 20 мая поврежденное дерево было ликвидировано.

В апреле этого года специалисты управляющей компании проверяли состояние общедомового имущества дома № 7 по ул. Л. Чайкиной, включая территорию дома и зеленые насаждения, в том числе и березы. Надломленное дерево не имело видимых повреждений, не было поражено гнилью, отсутствовал опасный наклон, заявили в «ПК Выбор».

«В связи с указанным инцидентом, с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, а также их имущества, управляющей организацией принято решение об проведении работ по спилу всех деревьев в границах придомовой территории. С собственниками помещений в доме достигнута договоренность по данному вопросу», — говорится в сообщении компании.

«Петрозаводская компания Выбор» призывает горожан быть бдительными, учитывать погодные условия и реагировать на сообщения в теле и радиотрансляциях, сообщения, направляемые от МЧС.

Согласно данным архива погоды в Петрозаводске по состоянию на вечер 19 мая юго-восточный ветер достигал 18 м/c или 64.8 км/ч. Согласно шкалы Бофорта такая скорость ветра оценивается как буря в 8 баллов, ломающая ветви.

«При усилении ветра просим не парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями, не ходить под деревьями и линиями электропередач», — предупреждают в управляющей компании.