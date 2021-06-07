Главные новости сегодняшнего дня

фото: источник - группа Теннис Карелии

В Петрозаводске уничтожили исторические теннисные корты (ФОТО)

В Парке культуры и отдыха в центре Петрозаводска ликвидировали теннисные корты, которые были созданы в 1956 году.

Как стало известно «Столице на Онего», теннисные корты располагались на арендованной территории в Парке культуры и отдыха и находились в ведении председателя Федерации тенниса Карелии Максима Орленка.

На единственных в Петрозаводске грунтовых кортах проходили тренировки теннисистов, а также турниры городского и республиканского масштабов.

Но весной этого года, перед началом теннисного сезона, корты были демонтированы.

«Территорию под корты арендовал у нас Максим Орленок, - сказала директор ЗАО «ИМХО-Онего» (Парк культуры и отдыха) Надежда Марьясова. – Он же их и убрал. Я подходила, спрашивала причину, сказал, что хлопотно содержать».

Ранее Орленок предупреждал теннисистов, что в Парке культуры и отдыха планируется восстановить Домик Петра I, который якобы располагался как раз на месте кортов.

В свою очередь, начальник управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова сообщила, что точного места расположения фундамента Домика Петра I археологи не находили.

«Ориентировочные сведения о том, где он (Домик Петра – ред.) может быть расположен, это в районе фонтана. Действительно, прорабатывается вопрос о восстановлении исторического здания. И мы участвуем в этой работе с Управлением по туризму и Минкультуры Карелии. Но корты снесли не с целью реализации этого проекта. Это сделала спортивная организация, насколько я знаю. Они ушли с этой территории, потому что у них есть иные площадки для развития. И было принято решение перенести свою деятельность в другие места, а не потому, что возникла идея реализовать здесь проект восстановления Домика Петра. Парк культуры и отдыха большой».

Таким образом, после того как председатель Федерации тенниса Карелии принял решение о ликвидации спортивного объекта, Петрозаводск лишался единственных грунтовых кортов, которые, по информации сайта karel.su, появились на берегу реки Лососинки еще в 1956 году.

Корты также представляли интерес для турбизнеса: упоминание о них есть в путеводителе по странам, городам и достопримечательностям wikiway и на карте esosedi.org, где отмечаются интересные места во всем мире.

Но самое главное - уничтожение кортов стало неожиданностью и ударом по теннисной общественности: спортсмены лишились площадки для тренировок.

Редакции не удалось получить комментарий по ситуации с ликвидацией кортов у самого председателя Федерации тенниса Карелии Максима Орленка, так как он не отвечает на телефонные звонки.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Петрозаводска: «Мэр сегодня одноглаз»

Мэр карельской столицы Владимир Любарский открыл планерку стихами о состоянии своего здоровья.

Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский начал 7 июня планерку в мэрии с «минутки юмора». Градоначальник позволил себе шуточное стихотворение по поводу состояния своего здоровья.

«Мэр сегодня одноглаз, все равно он слышит вас. И одним, но зорким глазом, смотрит он за всеми разом», – продекламировал Владимир Любарский.

По признанию главы Петрозаводского городского округа, он «словил простуду в глубинах Ключевского карьера».

фото: ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"/vk.com/pozarnayachast22kem

Пожар уничтожил церковь-декорацию к культовому фильму «Остров» на Белом море в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

В Кемском районе сгорела церковь, где снимали фильм Павла Лунгина «Остров».

Как пишут в паблике кемского отряда пожарно-спасательной службы, сегодня, 7 июня, в 17:38 подразделения (6 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в бесхозном строении. Оно располагалось в районе улицы Портовая, на берегу залива Белого моря в поселке Рабочеостровск.



Подслушано l Кемь/vk.com/podslyshanokem

Пожар полностью уничтожил церковь-декорацию, построенную для съемок фильма Павла Лунгина «Остров». Главную роль, инока при монастыре, в знаменитой картине сыграл Петр Мамонов.

Жители Кемского района переживают о том, что такую достопримечательность не сохранили.

«Понятно, что виноваты люди, не сберегли, не сохранили. Но каждому также давно понятно, что это стало культовым объектом, то, что притягивало взгляд местных, туристов, паломников. Этот объект давно должен был быть восстановлен и взят под охрану на региональном или местном уровне», — комментируют пожар местные жители в паблике «Подслушано/Кемь».



ГКУ РК

Комментаторы рассуждают, кто мог бы реально повлиять на сохранение этого объекта. По их мнению, сейчас чиновники опубликуют на своих страничках в соцсети печальные посты, но в реальности никто из них ничего не сделал для сохранения уникального места.



Василий Поскребышев

«А может даже и восстановят, выделив средства и объявив очередные скандальные конкурсы», — пишут жители Кеми.

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске скандальное кафе «Мангал» переехало в популярный торговый центр: соседи шокированы

Петрозаводское кафе «Мангал», известное буйством своих посетителей, переехало в торговый центр «Столица»: жильцы ближайших домов напуганы новыми соседями.

Кафе «Мангал» переехало с бульвара Интернационалистов на Лососинское шоссе в Петрозаводске. Теперь заведение располагается в торговом центре «Столица». На стене ТЦ уже закреплена вывеска «Мангала».

Жители дома, по соседству с которым расположился переехавший «Мангал», сообщили «Столице на Онего», что шокированы ситуацией. Посетители известного кафе отличаются буйным нравом и по старому адресу устраивали многочисленные разборки с дальнейшим привлечением полиции. Жильцы опасаются, что на улице рядом с их домом будет шумно и опасно.

Владелцем помещений в ТЦ «Столица», у которого, по нашей информации, хозяева «Мангала» могли арендовать площадь, является Славик Аказарян. Бизнесмен не пожелал общаться с дозвонившимся до него корреспондентом «Столицы на Онего».

Ранее сообщалось, что кафе «Мангал» прекратило свою деятельность на бульваре Интернационалистов. На здании заведения была демонтирована табличка. По информации местных торговцев, арендовать помещение, которое прежде занимал «Мангал» на бульваре Интернационалистов, теперь будут предприниматели из Москвы. Предположительно, на месте кафе появится магазин сети «ВкусВилл».

Заведение «Мангал» известно массовыми разборками, в которых участвовали клиенты кафе.

Летом 2019 года местные жители обращались в прокуратуру Карелии и в администрацию Петрозаводска с просьбой закрыть кафе «Мангал». По их данным, посетители скандального заведения «справляли физические и сексуальные нужды» под окнами жилого дома.

фото: © Столица на Онего

Отделение Пенсионного фонда в Карелии попало под реорганизацию

Пять межрайонных управлений Пенсионного фонда с 8 июня присоединяются к Отделению ПФР.

С 8 июня будут реорганизованы межрайонные управления в Петрозаводске, Кондопоге, Сортавале, Сегеже, Костомукше и Центр выплат. Их присоединят к Отделению. Реорганизация проходит на основании постановления Правления ПФР от 26 февраля 2021 года с целью централизации функций и поэтапного перехода к единому социальном казначейству.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе Пенсионного фонда Карелии, республика стала одним из 10-ти пилотных регионов, где ПФР проводит полную реорганизацию. После 8 июня шесть подведомственных организаций Отделения перестанут быть самостоятельными юридическими лицами. Штатная численность бывших управлений остается прежней.

Все клиентские службы на территории Петрозаводска и районов Карелии продолжат работу по приему граждан в прежнем режиме, заверили в Пенсионном фонде.

фото: © Столица на Онего

В некоторых районах Карелии ночью 8 июня температура упадет ниже 0 ºС

МЧС предупреждает о ночных заморозках по северо-восточным районам Карелии 8 июня.

По информации Карельского Гидрометцентра, ночью 8 июня в северо-восточных районах республики ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1ºС.

МЧС рекомендует ограничить поездки на личном транспорте ночью, неукоснительно соблюдать ПДД, учитывать влияние низких температур при организации выхода туристических групп на маршруты.

фото: Pixabay

Директор ТЭЦ Петрозаводска объяснил, почему прекращены эксперименты с отключением горячей воды

Эксперименты по сокращению сроков отключения горячей воды для ремонта теплосетей, проводившиеся в Петрозаводске в прошлые годы, привели к росту числа аварий, поэтому от них решили отказаться.

Об этом сообщил сегодня на планерке в мэрии директор петрозаводской ТЭЦ Василий Карпов.

«Два-три года показали, что можно за пять-шесть дней это все сделать, но мы тогда получили большое количество повреждений в отопительный период. Извините, жители будут, наверное, очень недовольны, когда в минус 10 у них нет в домах тепла, и в аварийном порядке мы собираем штабы, чтобы разрулить эту ситуацию», — сказал Карпов. По его словам, построенные в 1976 году теплосети, сильно изношены, для их ремонта требуется не менее 14 дней. «Мы соблюдаем СанПИН — 14 дней. Это тот минимальный срок, за который мы сможем успеть качественно подготовить наши сети к снабжению города в зимний отопительный период», — пояснил Карпов. Почему в ряде городов России летом не отключают горячую воду, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте

Планируется ремонт участка дороги в Петрозаводске, который власти считают «объектом номер один»

Власти Петрозаводска планируют отремонтировать участок Лососинского шоссе, примыкающий к улице Чистая, после того, как получат деньги из Дорожного фонда Карелии.

Об этом сообщил сегодня на планерке в мэрии начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

«Там полумерами не обойтись. В ближайшее время мы ожидаем транша из Дорожного фонда Республики Карелия на выполнение ямочного ремонта. Это объект у нас номер один… По нему больше всего обращений и жалоб поступает…», — пояснил Бекелев. Что он сказал о сроках ремонта, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Мэр Петрозаводска хочет, чтобы «маршрутчики» раскрыли, куда они тратят деньги пассажиров

Глава Петрозаводска Владимир Любарский предложил депутатам разработать законопроект, согласно которому автотранспортные пассажирские компании будут обязаны раскрывать финансовую отчетность о своей прибыли и расходах.

С такой инициативой он выступил сегодня на планерке в мэрии.

«Когда мы говорим, почему вы повышаете проезд до 37 рублей и даже потом до 35 его снижаете, нам абсолютно не ясно, что у них происходит внутри, какова чистая прибыль, которая уходит в этой ситуации бенефициарам. Эта информация закрыта. И я бы, наверное, депутатскому корпусу предложил подумать над тем, что те партнеры со стороны бизнеса… должны на мой взгляд раскрывать свою финансовую отчетность тогда, когда она решает вопросы жизнеобеспечения муниципалитета… Тогда мы можем понять, то ли они действительно понесли урон в ходе пандемии и у них снизилась прибыльность, и они не могут даже платить заработную плату своим водителям, содержать транспорт в надлежащем виде, то ли за этим стоит что-то другое… Так или иначе в их карманы даже в хорошем смысле этого слова уходят деньги наших с вами горожан, и хотелось бы понимать, каким образом они будут расходоваться», — сказал Любарский. Этот вопрос он поднял в связи с проблемой формирования тарифов на проезд в пассажирских автобусах. По словам Любарского, владельцы «маршруток» имеют право установить любые цены. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Лобовое столкновение произошло на одном из оживленных перекрестков Петрозаводска (ВИДЕО)

Два столкнувшихся автомобиля заблокировали движение на перекрестке улиц Зайцева и Мелентьевой.

Утром 7 июня в 8.24 камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо» зафиксировала ДТП с участием двух машин.

Один из автомобилей поворачивал с улицы Зайцева на улицу Мелентьевой в сторону набережной Варкауса, в то время как второй двигался по улице Зайцева прямо навстречу первому. ДТП произошло прямо в центре перекрестка.

Ролик был выложен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

фото: Столица на Онего

Безнаказанность «маршрутчиков» власти Петрозаводска объяснили пробелами в законодательстве

Администрация Петрозаводска с 1 января лишилась возможности наказывать за нарушения транспортные компании, которые занимаются пассажирскими перевозками, из-за изменений в федеральном законодательстве.

Об этом заявил сегодня на планерке в мэрии начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

По его словам, власти города совместно с Ространснадзором применяли приказ Минтранса России, который позволял привлекать компании к административной ответственности за нарушения правил обеспечения безопасности перевозок. С 1 января он отменен. «Ввиду изменения федерального законодательства с 1 января 2021 года вышеупомянутый приказ был отменен и, к сожалению, за истекший период 2021 года правовая возможность привлечения автотранспортных компаний к ответственности отсутствовала», — пояснил Бекелев. Что мэрия собирается делать, чтобы наказывать недобросовестных «маршрутчиков», читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 565

За минувшие сутки зарегистрировано еще две смерти от коронавирусной инфекции.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, за сутки зарегистрировано две смерти от COVID-19. Число жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии увеличилось до 565.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 56 жителей республики. Из них заболевших – 54, средней тяжести - 12, тяжелых пациентов нет

В стационарах с коронавиурсом находится 359 человек, включая 7 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ.

Общее количество инфицированных коронавирусом в республике составляет 47721 человек, в том числе 4441 ребенок.

За сутки выздоровели еще 63 пациента. Всего выписанных по выздоровлению 45947 человек.

Накануне пандемия COVID-19 унесла жизни трех человек в республике.

фото: salvemusic.com.ua

Авторы хита про «море пива» споют на Дне города в Петрозаводске

Группа «Дюна» станет хедлайнером празднования Дня города в карельской столице в этом году.

Концерт группы «Дюна» состоится в субботу, 26 июня, в 23 часа на центральной сцене в створе проспекта Ленина. Об этом говорится в утвержденной программе празднования Дня города.

После выступления музыкантов в полночь прогремит праздничный фейерверк «Салют, Петрозаводск!».

Полная программа праздника в День города опубликована в тематическом сообществе в соцсети.

фото: Тропа Ивана Царевича / ВК

Жители Петрозаводска боятся, что по Тропе Ивана-Царевича проложат автотрассу

Горожане получили информацию о том, что на месте Тропы Ивана-Царевича будет проложена автомобильная дорога, а ближайший лес подвергнется вырубкам.

Жители Петрозаводска готовят обращение в электронную приемную администрации города с требованием пресечь возможность строительства дороги и вырубки деревьев в районе Тропы Ивана-Царевича. Об этом сообщается в паблике инициативной группы в соцсети.

«Инициативной группе стало известно, что в последней версии презентуемого подрядчиком Генерального плана Петрозаводска, который в декабре 2020 года глава города назвала „зеленым“, на месте Тропы Ивана-Царевича планируется строительство автодороги, а судя по расположению этой дороги, потребуется также и вырубка леса (от дома 11 до планируемого Древлянского шоссе)», — говорится в сообщении.

Авторы заявления утверждают, что место отдыха может пострадать во время строительства в их районе новой улицы, которая расположится в секторе от ул. Древлянское шоссе до ул. Попова. Горожане требуют не допустить разрушения Тропы Ивана-Царевича, исключив строительство новой улицы.

«Если построенная в том числе по инициативе населения аллея Тропа Ивана-Царевича пострадает, это подорвет доверие населения к федеральным целевым программам», — говорится в заявлении представителей инициативной группы.

Горожане намерены направить документ главе Петрозаводска, а также в адрес комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генплан города.

Парк Ивана-Царевича — городская территория с вело-пешеходной дорожкой, благоустроенной по программе поддержки местных инициатив граждан. Доля софинансирования горожан, по данным инициативной группы, составила 172460 рублей. Затем данная территория была благоустроена по программе «Формирование комфортной городской среды» с привлечением бюджетных средств.

Ранее горожане жаловались, что подрядчик не может качественно и в срок выполнить работы на Тропе Ивана-Царевича.

фото: Кадр из видео

Автомобиль отбросило на группу пешеходов после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Сразу три пешехода чуть не стали жертвами жесткого ДТП на перекрестке улиц Анохина и Гоголя.

Авария произошла сегодня, 7 июня, в 14.33 на пересечении улиц Анохина и Гоголя. Один участник ДТП двигался в сторону Красноармейской, второй – по улице Анохина из центра города. На перекрестке автомобили столкнулись. От удара машина первого участника ДТП отлетела на пешеходный переход, по которому шли трое молодых людей. Пешеходы успели отскочить на тротуар.

Автомобили получили сильные повреждения.

Информация о пострадавших уточняется.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компьютерной компании «Сампо.ру». Видео разметили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Ранее водитель врезалась в ограждение на трассе в Карелии.

фото: Геодакян / ТАСС

Власти Петрозаводска пригрозили хозяевам зданий, на которых появились граффити

Собственники зданий и сооружений рискуют получить штраф за надписи на фасадах, сообщили в мэрии карельской столицы.

Муниципальные инспекторы проводят регулярные рейды и оценивают состояние фасадов нежилых зданий на территории карельской столицы, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Специалисты проверяют внешний вид объектов на наличие граффити, несанкционированной рекламы и афиш, объявлений, надписей, повреждений окраски и наружного слоя.

Нарушения правил благоустройства фиксируются при помощи фото- или видеосъемки, составляются акты осмотров, на основании которых принимаются решения о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Существует также ответственность за самовольное нанесение рисунков и граффити на здания, строения, сооружения, находящиеся в частной, государственной или муниципальной собственности, пояснили в мэрии.

Ранее сообщалось, как набережную Петрозаводска очищают от граффити.

фото: ACE/Yle.fi

По соседству с Карелией начались военные учения Северных стран

В учениях участвуют военно-воздушные силы Финляндии, Швеции и Норвегии.

Военная авиация Финляндии, Норвегии и Швеции начала 7 июня международные военные учения Arctic Challenge Exercise, которые будут проходить в воздушном пространстве трех Северных стран. Как сообщает Ylе, вместе с ними в учениях задействованы ВВС Нидерландов, Германии, Дании, США и Великобритании.

В ходе военных маневров военная авиация будет дважды в день совершать полеты над норвежской, шведской и финской территориями. Учения Arctic Challenge проводятся раз в два года и входят в число крупнейших в Европе.

фото: © Заксобрание Карелии

Парфенчиков пообещал привести в порядок больницу в Карелии (ФОТО)

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что намерен целиком отремонтировать больницу в Питкяранте.

Эти работы, по оценке Артура Парфенчикова, должны быть произведены в течение двух лет.

«В ближайшие 2 года ставим задачу полностью привести в порядок Питкярантскую районную больницу. Понятно, что все сразу не сделать, но главное, что системная работа уже началась», — заявил он в соцсети.

Парфенчиков также поделилися впечатлениями от посещения этой клиники.

«Посетил отремонтированную детскую консультацию, где теперь созданы комфортные условия для приёма маленьких пациентов. Закупили для педиатрии новый рентгеновский аппарат. Кроме того, время в ожидании осмотра врача ребята теперь могут скоротать в игровой комнате. В этом году займемся терапевтическим отделением больницы, а в 2022 году — хирургией. Конечно, стараемся максимально вкладывать средства в диагностику и лечение, но и провожать людей в последний путь нужно достойно — в прошлом году капитально отремонтировали патологоанатомическое отделение Питкярантской Ц. Б. Получал много обращений по поводу здания больничной прачечной, где протекала кровля — вопрос решен. Также здесь заменили электропроводку, установили новые батареи и стиральные машины. Сейчас обсуждаем вопросы по дальнейшему ремонту и возможному использованию в больнице одноразового белья», — рассказал глава республики.

Он также заявил, что в настоящее время подходит к финалу ремонт Салминской амбулатории.

«Завершается ремонт и Салминской амбулатории. В прошлом году отремонтировали кровлю, фасад, утеплили стены и заменили проводку на втором этаже. Сейчас приводим в порядок внутренние помещения. До конца июня все работы планируем завершить», — заключил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков подсказал Любарскому, как избавиться от стихийных свалок в Петрозаводске.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Читатели «Столицы на Онего» выступают против реконструкции привокзальной площади в Петрозаводске

Опрос показал, что большинство респондентов не поддерживает идею мэра столицы Карелии сделать парковку на площади Гагарина.

Идея главы Петрозаводска Владимира Любарского со строительством автопарковки на площади Гагарина у железнодорожного вокзала не нашла поддержку у наших читателей. По данным опроса, в котором приняли около 1200 человек, 67 процентов респондентов ответили, что реконструкция площади не нужна, нельзя трогать визитную карточку города. Только 26 процентов участников опроса считают, проблему с парковкой у вокзала нужно решать. И лишь 5 процентов респондентов ответили, что после сноса голубых елей им уже все равно, что происходит с привокзальной площадью.

Напомним, сам глава Петрозаводска Владимир Любарский, инициировавший бурную дискуссию о строительстве автопарковки на площади Гагарина, уже не исключает других вариантов решения проблемы.

«Убежден, что вопрос организации парковок надо рассматривать комплексно, учитывать в той или иной мере все озвученные варианты для удобства разных категорий граждан. Ключевых направлений несколько: это и переформатирование схемы движения на площади, и устройство парковки со стороны Горького, и со стороны Перевалки, другие варианты», — заявил Любарский.

фото: © Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска решили бороться с пробками на вставшем на ремонт Соломенском шоссе

Администрация города попросила подрядчика организовать в часы пик реверсивное движение на отдельных участках Соломенского шоссе.

По сообщению мэрии, на минувших выходных от петрозаводчан поступали многочисленные обращения, связанные с пробками на Соломенском шоссе, где ведет работы АО «АБЗ-Дорстрой». Специалисты комитета ЖКХ обратились к подрядчику с предложением организовать в часы пик реверсивное движение на отдельных участках, увеличив пропускную способность Соломенского шоссе. Таким же образом планируется организовать движение транспорта в выходные дни, когда горожане едут на дачу и обратно. В остальное время работы будут продолжаться в штатном режиме.

Администрация просит водителей отнестись с пониманием к неудобствам, вызванным ремонтом, следовать знакам и положениям ПДД.

Ранее сообщалось, по просьбам жителей Петрозаводска дорогу в Соломенное расширят.

фото: М.Оныскив, И.Орлов, Д.Смирнова, А.Барбашина

Дайверы подняли со дна Ключевского карьера в Петрозаводске бутылки, покрышки и части автомобилей

В традиционном субботнике на Ключевском карьере приняли участие около 50 человек.

В минувшую субботу прошел юбилейный 15-й субботник на Ключевском карьере. Он собрал около 50 человек, 15 из которых работали под водой. Об этом пишут в паблике дайвинг-клуба «Онего».

«Было много детей, неравнодушных горожан, активное участие приняли хранители Каменного Бора, спортсмены из Вейк-парка Onego Pirates, режиссЕр Олег Липовецкий, дайвклуб Nord Dive, замминистра Григорий Фандеев, администрация города, и лично Владимир Любарский», — пишут в паблике.

В рамках субботника убрали гору строительного мусора, очистили береговую линию от мелкого мусора и стекла. Из-под воды дайверы достали бутылки, пластик, покрышки, ржавые металлические конструкции, элементы автомобилей, стол и большую кабельную катушку.





«В итоге, нашими силами был практически полностью заполнен большой мусорный контейнер. Тем не менее, работы хватит еще на долго, ведь многие из отдыхающих в этом красивом месте, предпочитают за собой не убирать, а „заметать следы“, выбрасывая мусор в воду или кусты. Кажется, пришло время подумать, как облагородить эту территорию, на благо города и горожан», — считают участники клуба.

Ранее сообщалось, мэр Петрозаводска нашел банковскую карточку и магазинную тележку под водой карьера.

фото: © Столица на Онего

Жители Заонежья потребовали от главы Карелии возобновления социальных рейсов водного транспорта на Онежском озере

Сейчас местное население вынуждено добираться до своих родовых домов только благодаря частным перевозчикам-судовладельцам.

Жители Заонежья выступили с обращением к главе Карелии Артуру Парфенчикову, в котором потребовали от губернатора возобновить социальные рейсы водного транспорта на Онежском озере. Как отмечается в тексте обращения, которое опубликовано в паблике общественной организации «Заонежская сторона», постановление республиканского правительства от 22 апреля 2021 года определило, что рейсы по маршруту Петрозаводск-Сенная Губа-Кижи-Великая Губа будут выполняться с июня по октябрь трижды в неделю.

«Нас, а это более 100 человек местных жителей и дачников, обнадежили. Значит, думали мы, что у нас появится возможность навестить родных, привезти внуков на летние каникулы, поехать в город по неотложным делам, накопившимся за зиму: на прием к врачу, в поликлинику, аптеку и т.д. Но вместо обещанного нам навязали (другое слово трудно подобрать) рейс вертолета один раз в неделю по понедельникам, который никого не может устроить: работающим в будний день не попасть, а стало быть и детей невозможно привести, да и перелет на нем, прямо скажем, недешевое удовольствие, и аэропорт находится далеко от города»,– говорится в обращении.

Сейчас, по словам жителей Заонежья, они вынуждены попадать в свои родовые дома, благодаря частным перевозчикам-судовладельцам. Кроме того, авторы обращения обратили внимание губернатора на отсутствие фельдшерско-акушерского пункта в Сенной Губе, из-за чего местное население и дачники фактически оказались лишены медицинской помощи.

фото: © ГИБДД Карелии

Водитель врезалась в ограждение на трассе в Карелии

В Пряжинском районе автоледи совершила ДТП с пострадавшим.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 6 июня, на 434 км федеральной автодороги А-121 «Сортавала» 38-летняя водитель автомобиля Peugeot не учла безопасную скорость движения, допустила занос и врезалась в силовое ограждение.

В результате ДТП травмы получил 12-летний пассажир, ему оказана медицинская помощь.

Ранее пятилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе в Карелии.

фото: РИА Новости/Игорь Михалев

Депутаты в Карелии добиваются компенсаций стоимости проезда для тысяч жителей республики

Более 2 тыс. жителей Карелии получат право на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно, если федеральные органы власти поддержат инициативу парламента республики.

Карельские депутаты подготовили проект обращения с предложением внести изменения в федеральное законодательство, чтобы право на компенсации получили граждане, ухаживающие за инвалидами.

Как пояснили авторы проекта, эта категория граждан оказалась ущемлена в правах по сравнению с работающими жителями республики и пенсионами, которые получают компенсации. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Столица на Онего

Полиция ведет розыск водителя, сбившего подростка на велосипеде

Неизвестный человек на мотоцикле или квадроцикле сбил подростка, который ехал на велосипеде.

Пятого июня, в субботу, в дачном кооперативе «Сосновый бор» в селе Деревянное Прионежского района неустановленный водитель сбил 14-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Человек, сбивший подростка, скрылся. По предварительным данным, он был на квадроцикле или мотоцикле.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в Госавтоинспекции. В ГИБДД заявили, что обстоятельства происшествия уточняются, проводится проверка.

Сообщается, что сбитый ребенок травмирован. Он был доставлен в Детскую республиканскую больницу.

Инспекторы просят всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, обратиться в дежурную часть Прионежского отдела полиции по телефону 73-90-22.

Мать травмированного ребенка также ищет очевидцев ЧП.

фото: © ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"

Водитель улетел в кювет на трассе в Карелии (ФОТО)

ДТП произошло на федеральной трассе «Кола» в Кемском районе.

Как сообщается в паблике отряда противопожарной службы по Кемскому району, в минувшее воскресенье, 6 июня, в 15:20 подразделение (5 человек, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации происшествия на 911 км федеральной автомобильной дороги «Кола». Автомобиль улетел в кювет и перевернулся.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее столкновение троллейбуса и легкового автомобиля произошло в Петрозаводске.

фото: © ГИБДД Карелии

Пятилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе в Карелии

В аварии в Кемском районе, где перевернулся автомобиль, травмы получили трое жителей Мурманской области.

Напомним, в минувшее воскресенье, 6 июня, в 15:20 подразделение кемского отряда противопожарной службы (5 человек, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации происшествия на 911 км федеральной автомобильной дороги «Кола». Автомобиль улетел в кювет и перевернулся.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 54-летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, машина перевернулась.

В ДТП травмированы три человека: водитель и два его пассажира – женщина 54 лет и мальчик 5 лет. В момент ДТП ребенок находился в автокресле. Все участники ДТП – жители Мурманска.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее две 15-летние девушки пострадали в авариях на трассах Карелии.

фото: © pixabay.com

В Карелии клещи покусали 465 человек за неделю

За минувшую неделю в учреждения здравоохранения республики с жалобами на укусы клещей обратились 465 человек, включая 70 детей, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Из 465 выявленных случаев в Петрозаводске зарегистрировано 233, в том числе 31 касается детей. (2020г - 69 и 19 соответственно).

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 13,3% от числа обратившихся, дети – 42,9%, а в Петрозаводске - 9,4% от всех обратившихся, дети – 24,6%.

В вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Карелии проведены исследования 1396 клещей на пораженность возбудителями клещевых инфекций.

За минувшую неделю в республике зарегистрировано 2 случая подозрения на клещевой боррелиоз.

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 8291 человек, включая 2715 детей.

Напомним, первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 14 апреля. Пострадал 61-летний мужчина в окрестностях деревни Гонганалица Пряжинского района.

На 28 мая в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 1273 человека, из них детей - 259 (2020 году - 824 и 315 соответственно). В Петрозаводске зарегистрировано 660 обращений, в том числе 114 – дети (2020 г - 327 и 124 соответственно).

Ранее власти карельской столицы сообщили, что в городе началась обработка зеленых территорий от клещей.

фото: © правительство Карелии

Лодейное поле и Сортавалу связали «Орланы»

Новый пригородный маршрут по Северному Приладожью - один из результатов совместной работы правительства Карелии и ОАО «РЖД» по совершенствованию железнодорожной инфраструктуры, отметили в правительстве республики.

Маршрут Лодейное Поле — Питкяранта — Сортавала связал Ленинградскую область и Карелию. Он открыт для повышения качества транспортного обслуживания населения, а также продвижения внутрироссийского туризма. Обслуживают новый пригородный маршрут рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» — современные дизель-поезда.

«Сегодня мы запустили новый железнодорожный маршрут Лодейное Поле — Питкяранта — Сортавала. Мы понимаем, что этот поезд важен для многих жителей и туристов, и что он будет востребован. Комфортные рельсовые автобусы будут ходить по Северному Приладожью в течение лета ежедневно, а по выходным — дважды в день. Расписание «Орланов» состыковано с «Ласточками» до Петрозаводска и Санкт-Петербурга, а также с нашим новым «Метеором» из Сортавалы на Валаам», — сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.





Такое расписание позволит туристам совершить комфортную пересадку и продолжить дальнейшее путешествие. При этом оформить проездные документы «поезд + «Метеор» можно одной покупкой.

Кроме того, маршрут пригородных поездов проходит через станцию Горный парк «Рускеала», позволяя туристам посетить знаменитый карельский природный объект.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов отметил большой туристический потенциал нового маршрута.

«Сейчас на нем используются штатные поезда «Орланы», в составе которых два вагона. Если будет расти поток пассажиров, они буду совмещаться. Но мы считаем, что помимо пригородного направления, маршрут имеет туристический потенциал для разных групп туристов — рыбаков, туристов с палатками, байдарочников. Поэтому в новом поезде, который сейчас собирается на заводе, будет уже 4 вагона, в том числе с сидячими закрытыми купе», — рассказал Дмитрий Пегов.

В настоящее время также прорабатывается вопрос о продолжении туристического маршрута ретропоезда от Сортавалы до Йоэнсуу.

Для организации пригородного движения на участке Лодейное Поле — Питкяранта — Сортавала Октябрьской железной дорогой проведена большая работа по подготовке путевой и пассажирской инфраструктуры. Выполнен ремонт и обустроены ретро-платформы на 16 станциях. В ходе работ учтены требования для обслуживания маломобильных групп пассажиров на всех вокзалах и станциях.

В правительстве республики напомнили, с 29 мая «Орланы» уже связали Петрозаводск и Сортавалу по выходным дням. А их первые рейсы состоялись во время новогодних праздников.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Автоинспекторы Петрозаводска поймали мотоциклиста с нечитаемыми номерами (ФОТОФАКТ)

Мотоциклисту придется понести наказание за нечитаемые номера, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Автоинспекторы Петрозаводска остановили в центре города мотоциклиста с нечитаемыми госномерами. Теперь ему предстоит заплатить штраф.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает водителям, что госномера считаются нечитаемыми, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака

На данный момент за управление транспортного средства с нечитаемыми номерами предусмотрено предупреждение либо штраф в размере 500 рублей.