Все, что случилось сегодня

фото: Илья Тимин / Столица на Онего

Все новые случаи COVID-19, зарегистрированные за сутки в Карелии, выявлены у пациентов, не сделавших прививку

В Карелии за сутки выявили 169 новых случаев инфицирования коронавирусом, все они у жителей, которые не были привиты.

Как сообщил на своей странице министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 169 жителей республики, причем все они не прошли вакцинацию от коронавируса.

Из них заболевших - 169, средней тяжести - 29, тяжелых - 4.

В ковид-центрах Карелии проходит лечение 531 больной коронавирусом, из них в состоянии средней тяжести находятся 488 человек, тяжелых – 37 пациентов, 6 - крайне тяжелых (на ИВЛ).

За сутки выздоровели после ковида 175 человек.

Всего с начала пандемии в Карелии было выявлено 59633 человека, зараженного коронавирусом. За все время поправились 56129 человек.

фото: © Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске из-за аварии на сетях без электричества остаются жители нескольких районов

Вслед за Кукковкой без электричества остались жители Старой Кукковки, нет света в некоторых домах на Зареке, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

По данным ЕДДС на 12 часов в воскресенье, 21 августа в Петрозаводске аварийное отключение электроснабжения произошло в домах по ул. Балтийская, шоссе Вытегорское, ул. Глинки, Гранитная, Ивана Земнухова, Ильича, Каменоборгская, пер. Котовского, ул. Котовского, Кошевского, Ладожская, Лермонтова, Ломоносова, Лыжная, пер. Лыжный, ул. Мончегорская, Некрасова, Парфенова, Ровио, Серафимовича, Сосновая, Ульянова, Чехова, Щербакова.

Ранее сообщалось, что без света остаются жители Зареки с ул. Калинина, Варламова. Электроснабжение после утренней аварии было восстановлено на ул. Правды, Загородная, Питкярантская, Генерала Фролова.

Причина: устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

По набережной в Петрозаводске пронесли десятиметровый российский триколор (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Петрозаводск спортивно отметил День Государственного флага.

На Онежской набережной в Петрозаводске прошёл праздник «Под флагом России. Зарядка со звездой», посвященный Дню государственного флага, сообщили в администрации карельской столицы.





Присутствующих приветствовал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Со сцены прозвучали песни, посвящённые российскому флагу. Спортивные школы Петрозаводска подготовили показательные выступления. Фигуристки споршколы №6 на роликах пронесли российские флаги от ротонды до площадки в створе проспекта Ленина.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 5 продемонстрировали мастерство боевых искусств. Под музыку показательные спарринги устроили петрозаводские боксёры и тхэквондисты.

Юные каратисты порадовали зрителей различными приёмами и техникой тамэсивари, разбив своими ударами деревянные дощечки. Навыки владения холодным оружием и плавность движений продемонстрировали ушуисты. Команды по спортивной аэробике спортшколы № 1 показали танцевальные номера.





Чтобы согреть присутствующих, мастер спорта России по всестилевому карате, многократная чемпионка России, Японии, Кубка России и Мира, а также фитнес-тренер Виктория Вовк провела «Звездную зарядку». В ней приняли участие жители и гости Петрозаводска, а также воспитанники спортивных школ города: гимнастки, легкоатлеты, юные мастера боевых искусств и футболисты. Именно Виктория Вовк торжественно подняла в небо российский триколор.





Кульминацией праздника стала массовая акция Республиканского центра патриотического воспитания. Её участники пронесли по Онежской набережной десятиметровый флаг России.

Завершился праздник легкоатлетическим забегом от площадки в створе проспекта Ленина до скульптуры «Рыбаки».

фото: страница А. Парфенчикова в ФБ / https://www.facebook.com/apfssprus

Жительница поселка в Карелии переделала полдома под гостевой и за два месяца приняла 300 туристов

Предприниматель Анна Каллиева в поселке Рабочеостровск, воспользовавшись помощью государства, в собственном жилище открыла гостевой дом и теперь у нее нет отбоя от туристов.

Об истории предпринимателя Анны Каллиевой рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, который побывал у нее в гостях в Рабочеостровске.

«Предпринимателем она стала совсем недавно - в этом году, рассказал Парфенчиков. - После рождения сына Анна осталась без работы, зато появилась возможность реализовать свою мечту - открыть гостевой дом у самого Белого моря.

Вместе с мужем Кириллом сделали ремонт во второй половине собственного дома. А на средства поддержки по линии центра занятости - 250 тысяч рублей - закупили бытовую технику, мебель, текстиль».

По словам Парфенчикова, в гостевом доме «очень уютно и по-домашнему».

«Именно этого и ищут большинство тех, кто приезжает в Кемский район. Всего за два с небольшого месяца Анна приняла больше 300 гостей. Большинство из них останавливаются здесь по пути на Соловки. Но Каллиевы уверены, что спрос не упадет и с закрытием навигации: рыбалка, охота, горнолыжный сезон в Мурманской области - гостей меньше не станет. Однако работы ещё много: нужно завершить строительство веранды, обустроить несколько номеров на мансардном этаже. И конечно, поставить баню. Анна подсчитала, что обойдется она примерно в 500 тысяч рублей».

По словам Парфенчикова, он дал поручение специалистам Минэка и Управления труда и занятости изучить ситуацию и подобрать программу, по которой Анна могла бы получить такую помощь.

Как отметил глава Карелии, в этом году из бюджета республики на программу поддержки безработных жителей, решивших открыть свое дело, выделено 116 млн рублей.

фото: © pixabay.com

Автомобиль загорелся в центре Петрозаводска – хозяева успели спасти вещи и документы

Почти сорок минут пожарные тушили иномарку, загоревшуюся в субботу, 21 августа около 22 часов на Первомайском проспекте в Петрозаводске.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 21 августа в 21:55 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (8 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: пр. Первомайский у дома 59. Пожар был ликвидирован в 22:37.

В группе ДТП Петрозаводска и Карелии поблагодарили неравнодушных водителей, которые на углу Первомайского проспекта и улицы Разина в Петрозаводске пытались помочь потушить автомобиль Audi и сразу вызвали пожарных.

«Огромное вам спасибо, если бы не ваша своевременная помощь, топливо могло разлиться сильнее и ущерб был бы значительно больше. По крайней мере удалось вытащить вещи и документы - они не сгорели».

Еще один автомобиль загорелся в Карелии в ночь с субботы на воскресенье, 22 августа в 04:27 пожарно-спасательное подразделение Кемского района (7 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: Кемский район, поселок Рабочеостровск ул. Октябрьская у дома 31. В 04:35 пожар был ликвидирован.

фото: © pixabay.com / Pexels

Крупный район Петрозаводска остался без электричества из-за аварии

Утром в воскресенье, 22 августа произошло отключение электроснабжения на Кукковке, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

В 08:50 произошло отключение электроснабжения района Кукковка, сообщили в ЕДДС Петрозаводска. В настоящее время нет электричества в домах на улицах Балтийская, Лыжная, Питкярантская, Ровио, Генерала Фролова, а также в некоторых домах на Зареке - ул. Варламова, Загородная, Калинина, Правды.

Причина: устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения.

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, из-за аварии на электосетях в 08:55 произошла остановка водонасосной станции ВНС-6 (ул. Балтийская, д.14А).

фото: кадр с видео / ДТП ПТЗ

Появились кадры пожара в иномарке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Очевидцы опубликовали видео с места пожара в автомобиле Audi в центре Петрозаводска.

В группе ДТП Петрозаводска и Карелии появилось видео с места пожара на Первомайском проспекте, где накануне вечером загорелся автомобиль Audi.

Напомним, почти сорок минут пожарные тушили иномарку, загоревшуюся в субботу, 21 августа около 22 часов на Первомайском проспекте в Петрозаводске. Как сообщили в региональном Управлении МЧС, с возгоранием боролись пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска - 8 человек, 2 единицы техники.

В группе ДТП Петрозаводска и Карелии поблагодарили неравнодушных водителей, которые на углу Первомайского проспекта и улицы Разина в Петрозаводске пытались помочь потушить автомобиль Audi и сразу вызвали пожарных.

«Огромное вам спасибо, если бы не ваша своевременная помощь, топливо могло разлиться сильнее и ущерб был бы значительно больше. По крайней мере удалось вытащить вещи и документы - они не сгорели».

фото: © pixabay.com

Оперативные службы сообщили о восстановлении электроснабжения Кукковки и Старой Кукковки

В районы Петрозаводска, где ликвидировали последствия аварии на электросетях, дали свет.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы, в 13:00 было восстановлено электроснабжение в домах по ул. Балтийская, шоссе Вытегорское, ул. Глинки, Гранитная, Ивана Земнухова, Ильича, Каменоборгская, пер. Котовского, ул. Котовского, Кошевского, Ладожская, Лермонтова, Ломоносова, Лыжная, пер. Лыжный, ул. Мончегорская, Некрасова, Парфенова, Ровио, Серафимовича, Сосновая, Ульянова, Чехова, Щербакова.

Ранее сообщалось, что без света остаются жители Зареки с ул. Калинина, Варламова.

фото: Марина Румбах / ВК, Сергей Ткачук / Инстаграм, Наталья Захарчук / ВК

Белые наступают - будем брать: жители Карелии делятся рекордами собранных грибов (ФОТОФАКТ)

В этом году в Карелии особенно много белых грибов - собранные урожаи впечатляют.

В соцсетях жители Карелии публикуют фотоотчеты о своих походах в лес.

В этом году после жаркого июля и дождей в лесах особенно много белых грибов и красноголовиков.

Некоторые любители тихой охоты привозят из леса одновременно несколько ящиков грибов, полностью загружают ими багажники своих автомобилей.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

В Карелии за минувшие сутки зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса

Об этом говорят данные о ситуации с эпидемией, опубликованные на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

Общее число умерших от COVID-19 в республике достигло 758 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков. За минувшие сутки подтвержден один летальный исход от коронавируса.



Официальный показатель летальности в Карелии, который рассчитывается как соотношение числа умерших и заболевших, составил 1,27 - это ниже среднероссийского (2,61).

Напомним, общее число инфицированных COVID-19 в России приближается к 7 млн человек.

фото: © Паблик «Подслушано в ПТЗ»

МЧС: На Карелию надвигаются сильные дожди

Сильные дожди обрушатся на Карелию, начиная с северных районов, в ночь на понедельник, 23 августа, предупредили в региональном Управлении МЧС.

По информации карельского гидрометцентра, с середины ночи 23 августа с сохранением в течение суток местами по республике, начиная с северных районов, ожидаются сильные дожди.

Они обрушатся на все районы республики: Петрозаводский и Костомукшский городские округа, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

В МЧС рекомендуют ограничить поездки на личном автотранспорте, а также нахождение детей на улице; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

фото: ГИБДД Карелии

Иномарка вылетела в кювет в районе Карелии, водитель госпитализирована

В Медвежьегорском районе водитель иномарки не справилась с управлением при повороте и отправила машину в кювет, сообщили в ГИБДД Карелии.

Авария произошла накануне в Медвежьегорском районе Карелии на 6 км. автодороги село Великая Губа – Оятевщина.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в 12:30 34-летняя водитель автомобиля Opel Corsa при совершении правого поворота на Т-образном перекрестке не справилась с управлением и совершила съезд в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водитель получила травмы и была госпитализирована в Медвежьегорскую районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в субботу, 21 августа после удара «Газели» легковушка едва не сбила пешехода на тротуаре в Петрозаводске.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: БОЛЬНЫЕ КОРОНАВИРУСОМ БЕРЕМЕННЫЕ, ОСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛОПОРОЖСКИХ ГЭС И СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДТП

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

В Карелии 22 беременные женщины болеют коронавирусом, двое в тяжелом состоянии (СРОЧНО)



фото: © freepik

За все время пандемии коронавируса в Карелии 500 беременных женщин заразились COVID-19, одна роженица умерла, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Строительство Белопорожских ГЭС в Карелии приостановлено

Строительные работы на Белопорожских ГЭС в Карелии приостановлены, срок ввода в эксплуатацию будет перенесен.

Семья с двумя детьми из Мурманской области погибла на трассе в Карелии



фото: © Госавтоинспекция Карелии

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности смертельного ДТП на трассе в Кемском районе.

Пенсионерка устроила ДТП на трассе в Карелии, где погибли сразу три человека (ФОТО)



фото: © ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»

В Олонецком районе пенсионерка не справилась с управлением и совершила ДТП, в котором погибли сразу три человека, сообщил в ГИБДД Карелии.

АКТУАЛЬНО

В Карелию идет холод



фото: © Столица на Онего

Синоптики предупреждают о похолодании, которое придет в Карелию с понедельника, 23 августа.

Глава Карелии разрешил школам проводить линейки 1 сентября



фото: © Сергей Юдин / «Столица на Онего»

Руководитель республики Артур Парфенчиков снял ограничения для учреждений образования в проведении массовых мероприятий в День знаний.

Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии



фото: © «Столица на Онего»

Билеты на пассажирские поезда, самолеты и автобусы в Карелии подорожали в первом полугодии.

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Бывшая замглавы мэра Петрозаводска Римма Ермоленко может стать директором новой школы на Древлянке



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Известный педагог, экс-замглавы столицы Карелии Римма Ермоленко набрала максимальное количество баллов в конкурсном состязании на должность руководителя школы № 55.

Созданный мастерами из Карелии корабль сняли в фильме про гардемаринов (ФОТО)



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Копию первого российского линейного военного корабля «Гото Предистинация» сняли в Воронеже в картине «Гардемарины 1787. Война»

фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

В Петрозаводске коммерческая фирма полгода не платила своему работнику и попала под уголовную статью

В Петрозаводске возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работнику коммерческой фирмы, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в период с февраля по август 2021 года руководство общества с ограниченной ответственностью при осуществлении коммерческой деятельности не выплачивало заработную плату работнику, хотя имело такую возможность, сообщили в Следкоме Карелии.

Сумма долга по зарплате составила не менее 56 тысяч рублей.



В настоящее время по делу проводятся следственные действия и принимаются комплексные меры по восстановлению нарушенных трудовых прав работника. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Прогноз погоды на воскресенье



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +12 …+16 2 м/с З 748 мм.рт.ст. 87% день Небольшой дождь, +17 …+18 2 м/с З 748 мм.рт.ст. 67% вечер Небольшой дождь, +12 …+16 1 м/с З 748 мм.рт.ст. 84% ночь Облачно с прояснениями, +10 …+11 1 м/с ЮЗ 749 мм.рт.ст. 95%

фото: © pixabay.com

У жителя Карелии украли 40 литров черники

Укравший чернику мужчина обменял ее на алкоголь.

В полицию Пряжинского района поступило заявление о краже от 46-летнего петрозаводчанина, сообщили в МВД Карелии. Мужчина собирал ягоды неподалеку от дачного участка, оставил их в доме для хранения, а когда вернулся обратно, обнаружил пропажу.

Вор проник в дом и похитил почти сорок литров недавно собранной черники. Оперативники выяснили, что к происшествию причастен 40-летний местный житель. По версии следствия, мужчина видел, что дачник возвращался из леса, потом воспользовался отсутствием владельца и сбыл часть похищенных ягод за несколько бутылок крепкого алкоголя односельчанам.

Половина нереализованных ягод была изъята. Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Два ребенка погибли и 38 получили травмы в ДТП в Карелии за полгода

В ГИБДД Карелии высказывают тревогу по поводу роста детского дорожно-транспортного травматизма и проводят разъяснительную работу среди школьников.

По итогам шести месяцев 2021 года на дорогах Карелии зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 2 ребенка погибли, 38 детей получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Несмотря на принимаемые профилактические меры, вопрос детского дорожно-транспортного травматизма остается актуальным. Дети – это наиболее незащищенная категория участников дорожного движения, которая не может самостоятельно повлиять на дорожную обстановку.

В Госавтоинспекции Петрозаводска напоминают, что с августа по октябрь наступает самый аварийно-опасный сезон. Наиболее подвержена риску стать участником ДТП категория детей школьного возраста от 7 до 14 лет.

В ГИБДД напоминают, что дети должны видеть положительные примеры взрослых, слышать предостережения родителей перед выходом на улицу, понимать и правильно оценивать дорожную ситуацию. Родителям советуют чаще звонить детям и напоминать о том, как себя вести на дороге.

фото: © vokzal.karelia.ru

Автобус из Петрозаводска в Костомукшу не будет ходить и на следующей неделе

Петрозаводский автовокзал сообщил о дальнейшей приостановке рейсов по маршруту № 528 "Петрозаводск - Костомукша через Сегежу".

По техническим причинам с 23 по 29 августа 2021 года. продлевается временная приостановка выполнения рейсов по маршруту № 528 "Петрозаводск - Костомукша через Сегежу", отправлением из Петрозаводска в 21:30 (из Костомукши в 12:00), говорится в официальном сообщении Петрозаводского автовокзала.

На сайте обращают внимание, что в расписании автобусов возможны оперативные изменения.

фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военным - по 15 тысяч

Президент России Владимир Путин на встрече с единороссами предложил проработать разовые выплаты для пенсионеров и военнослужащих после думских выборов.

Президент Владимир Путин предложил разово выплатить военнослужащим России по итогам 2021 года в среднем по 15 тыс. руб. Об этом он сказал во время встречи с представителями партии «Единая Россия», сообщает РБК.

Также президент анонсировал выплату в размере 10 тыс. руб. в 2021 году для пенсионеров, в том числе для работающих и для военных.

«Попросил бы «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 тыс. руб.», - сказал Путин.

Президент пояснил, что пенсионерам необходимы новые выплаты по 10 тыс. руб., потому что тысяча рублей «подъедается инфляцией». Политик отметил, что у пожилых другая «структура потребления», поэтому инфляция больше давит на них.

фото: Столица на Онего

В понедельник в Карелии заметно похолодает

Синоптики прогнозируют на территории Карелии в понедельник, 23 августа днем всего +11-16 градусов.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, ожидается облачная с прояснениями погода.

Небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+11, местами до +2 градусов, днем +11…+16, на севере +7…+12 градусов.

фото: © EPA-EFE/Andreu Dalmau

Ученые показали распространение коронавируса в организме мыши (ВИДЕО)

Благодаря этому ученые пытались понять, как с инфекцией могут бороться нейтрализующие антитела, сообщает ТАСС.

Чтобы выяснить, как именно терапия нейтрализующими антителами помогает при коронавирусной инфекции, ученые заразили мышей SARS-CoV-2 через нос и сняли на видео, как вирус проникает в организм животных. Статью с описанием исследования принял к публикации научный журнал Immunity.

В организме лабораторных мышей, которые использовались в ходе эксперимента, находились специальные белки, которые могут светиться во время съемки, поясняет ТАСС. В результате ученые увидели, как вирус постепенно проникает из носовой полости в легкие, затем поражает другие органы, включая мозг. Это происходит в течение 5-6 дней.

При этом благодаря антителам из плазмы переболевших COVID-19, которые ученые вводили в организм мыши в течение первых трех дней после заражения, инфекция прекращала распространяться.