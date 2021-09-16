Все, что случилось сегодня

фото: © Администрация Кеми

Первый «арктический гектар» выдан в Карелии

Управление Росреестра по Республике Карелия зарегистрировало первый земельный участок, выданный на бесплатной основе по государственной программе «Арктический гектар».

Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

Земельный участок площадью 1491 кв. м. находится в Кеми.

Согласно программе «Арктический гектар», физические лица могут получить земельный участок размером до 1 гектара в безвозмездное пользование на пять лет. Если участок используется по назначению, то по истечении пяти лет на него можно оформить право собственности. Условия программы «Арктический гектар» допускают использование земельных участков для строительства индивидуального жилого дома, организации приусадебного хозяйства или для экономической деятельности, включая оказание услуг.

По данным Росреестра, к настоящему времени поступило более 300 заявлений на предоставление «арктических гектаров» в Карелии.

Участки можно получить в Лоухском, Кемском, Беломорском, Сегежском, Калевальском муниципальных районах и Костомукшском городском округе.

До 1 февраля 2022 года это право имеют только жители перечисленных районов. Затем начнется прием заявлений от всех желающих.

«Новая форма поддержки жителей Карелии способствует освоению земельных участков на северных территориях и развитию экономики региона. Со временем мы ожидаем увеличения количества обращений. Управление Росреестра и органы власти республики разработали механизм прохождения документов для выдачи документов заявителям в кратчайшие сроки», — сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Карелия Татьяна Полякова.

фото: Столица на Онего

В мэрии Петрозаводска рассказали, куда звонить, если дом не подключили к теплу

Отопление подключили у 90% потребителей жилого фонда, уверяют в администрации столицы Карелии.

В администрации Петрозаводска накануне прошло оперативное совещание по ситуации с подключением отопления в жилом фонде. По информации заместителя директора Службы заказчика Дмитрия Ситникова, на данный момент в Петрозаводске теплоснабжение возобновлено в домах 90% потребителей. Как сообщил технический директор АО «ПКС-Тепловые сети» Алексей Проккиев, магистрали полностью заполнены теплоносителем. На внутридомовых системах работают управляющие организации. Их сотрудники проводят регулировку на сетях, выпускают воздушные пробки, препятствующие поступлению теплоносителя в квартиры, а также устраняют возникающие повреждения.



Первый заместитель главы Петрозаводска Инна Колыхматова поручила представителям обслуживающих организаций продолжать работу в ручном режиме, оперативно разрешать нештатные ситуации и информировать население на своих сайтах о проводимых мероприятиях, а также размещать контакты для получения обратной связи. На страницах должны быть доступны номера телефонов диспетчеров либо электронная почта для приёма и обработки сообщений. Жителям Петрозаводска необходимо знать о возможных затруднениях при подключении, а также сроках регулировки. Настройка внутридомовых систем обычно занимает несколько дней с учётом возможных аварий и других ситуаций.



Администрация напомнила жителям города, что при отсутствии отопления гражданам необходимо обратиться в свою управляющую организацию для наиболее оперативного решения проблемы.

фото: © Владимир Любарский / ВК

Главу Петрозаводска сегодня прооперировали

Глава Петрозаводска Владимир Любарский надеется, что «слегка выпученные после анестезии глаза градоначальника не смутят участников личного приема».

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что сегодня у него прошла небольшая операция по корректировке сухожилия.

«Надеюсь, что слегка выпученные после анестезии глаза градоначальника сегодня не смутят участников личного приема», — с шуткой написал о себе Любарский и рассказал историю из детства, в которой объяснил причину обращения к хирургам.

«Свое трудовое воспитание я начал в школьные годы — в старших классах я работал грузчиком на овощебазе. Однажды мы работали в филиале овощной базы на станции Томицы. Бригада была случайной, а задача — сложной. Начали разгружать подпорченную картошку днем, к вечеру все грузчики разбежались. До конца решили бороться только мы с Николаем и еще один мужик. Работа длилась всю ночь. Я жутко устал. Но был и еще один момент — левая рука приняла форму деревянной рукояти лопаты и отказывалась разгибаться. Ночью за мной приехал на такси двоюродный брат и увез домой, где я сходил в душ и пошел в школу. Заснул я за партой уроке. Но заработал невозможные по тем временам 60 рублей. Но с тех пор левая рука ослабла, периодически сводит безымянный палец. В последнее время проблема усилилась. Медики это называют — „щелкающий палец“», — рассказал Владимир Любарский.

Полную версию истории из детства можно прочитать на странице главы Петрозаводска.

фото: © AP Photo / Sergey Ponomarev, архив

Мертвого мужчину нашли на улице в Петрозаводске

На Кукковке утром нашли труп мужчины.

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня утром, 16 сентября в 8.40, на улице Балтийской, у дома №13 был обнаружен мертвый мужчина.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и следственного комитета.

Предполагается, что умерший вел асоциальный образ жизни и не имел определенного места жительства.

По факту произошедшего проводится проверка.

фото: © yugtimes.com

Уроженец Карелии переломал петербуржцу ребра и сжег лицо за нарушение ПДД

В Санкт-Петербурге уроженец Карелии устроил жесткие разборки на парковке, после которых оппонента пришлось госпитализировать с тяжелыми травмами.

В Приморском районе Петербурга задержали водителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью автомобилисту, с которым у них произошёл конфликт на парковке, сообщает издание dp.ru.

О поимке злоумышленника стало известно в четверг, 16 сентября. В полицию обратилась знакомая пострадавшего, обнаружившая его после избиения на парковке поздним вечером в субботу. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, 33-летнего мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии: у него диагностировали переломы рёбер и химические ожоги лица.

Позже потерпевший рассказал, что на него напал неизвестный водитель автомобиля Nissan Teana. Во время ссоры из-за нарушения ПДД злоумышленник распылил ему в лицо жидкость из баллончика, избил и скрылся.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного правонарушения 14 сентября задержан в своей квартире на Богатырском проспекте 27-летний мужчина», — подчеркнули сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, нападавший является уроженцем Карелии, его задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

фото: © «Республика» / Лилия Кончакова

Парфенчиков и Любарский рассказали о своих личных отношениях

Глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Владимир Любарский поддерживают личные отношения вне рабочего времени.

Об этом они рассказали во время «Прямой линии» с жителями республики.

На вопрос, как часто они общаются, губернатор ответил, что это происходит постоянно.

«Например, утром сегодня обсуждали весла для каяков», — сказал Парфенчиков.

По его словам, с главой города они обсуждают все вопросы не только по телефону, но и во время личных встреч.

«Хочется личного общения, обсудить спокойно какие-то вопросы в человеческой обстановке… Иногда гуляем вместе по городу, смотрим, какая ситуация…», — добавил глава Карелии.

фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот видео

В Петрозаводске автомобилист пошел на таран (ВИДЕО)

Авария с участием двух автомобилей произошла на Комсомольском проспекте в столице Карелии.

Автомобили столкнулись на Комсомольском проспекте в Петрозаводске сегодня, 16 сентября. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Первый автомобиль остановился на светофоре. Второй автомобиль «протаранил» его сзади.

Видео дорожного происшествия зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк».

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Власти Петрозаводска рассказали, на каких улицах появится свежий асфальт

Администрация столицы Карелии сообщила последние сведения о ходе ремонта городских дорог.

Подрядчик заасфальтировал проезжую часть на Ленинградской улице. Сейчас там продолжается разборка покрытия тротуаров. Новый асфальт укладывают в Железнодорожном районе — на улицах Боровой и Профсоюзов. На улицах Луначарского на Зареке и Балтийской на Кукковке продолжается замена бортового камня. На этой неделе АО «ПКС-Водоканал» завершает ремонт на городских сетях в районе Октябрьского проспекта. После сдачи этого объекта дорожники приступят к работе на участке между улицами Мурманской и Московской. Сейчас вдоль проспекта убирают и вывозят строительный мусор. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

На улице Маршала Мерецкова продолжается ремонт тротуаров на участке между улицей Антикайнена и проспектом Александра Невского. На набережной Ла-Рошель завершили восстановление дорожного покрытия между Комсомольским проспектом и улицей Маршала Мерецкова. На Нойбранденбургской улице закончили укладывать выравнивающий слой под последующее асфальтирование. Ремонт дороги и тротуаров на Берёзовой аллее завершен. Сейчас подрядчик восстанавливает там благоустройство, вывозит строительный мусор, приводит территорию в надлежащий вид. Те же работы организованы на улице Ломоносова. Кроме того, там в завершающей стадии находится устройство водоотведения.

Ремонт магистралей и тротуаров карельской столицы ведет компания «АБЗ-Дорстрой».

Ранее в ГИБДД назвали два района Карелии, где дикие животные чаще всего выходят на дорогу.

фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Налоговая служба Карелии разъяснила права пенсионеров по налогам на имущество

Управление Федеральной налоговой службы по Карелии подготовило разъяснения о том, какие льготы по налогам на имущество, в том числе, земельные участки предусмотрены для пенсионеров и предпенсионеров.

Например, они освобождены от налогов на жилые дома и квартиры или доли в этих помещениях, гаражи или машиноместа, помещения, используемые в качестве творческих мастерских, ателье, студий, негосударственных музеев, галерей, библиотек.

Кроме того, пенсионеры и предпенсионеры не платят налоги на хозяйственные строения, площадь которых не превышает 50 кв. метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Подробнее об этом читайте здесь.

фото: © Сергей Мальгавко / ТАСС

Исчезнувший 6 сентября в Петрозаводске мужчина найден

В столице Карелии нашли 51-летнего мужчину, ушедшего из дома 6 сентября.

В Петрозаводске завершен розыск 51-летнего Валентина Юрьевича Ц. Мужчина ушел из дома по улице Калинина 6 сентября, его местонахождение было неизвестно.

«Отбой! Найден! Всем спасибо за участие!» — пишут в паблике «Доброспас».

Напомним, полиция Пряжинского района разыскивает пропавшего без вести мужчину, в июне уехавшего из дома в поселке Пряжа.

фото: Дмитрий Петров / ВК

Глава администрации района Карелии рассказал об ужасах старой медицины

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал, что из себя представляла медицина в 80-е и 90-е годы.

Дмитрий Петров сообщил, что с конца «восьмидесятых» по начало «нулевых» трудился в сфере медицины. Он утверждает, что в тот период стал свидетелем деградации отрасли. По словам главы районной администрации, в настоящее время дела в медицине идут существенно лучше. Об этом Петров рассказал в соцсети, комментируя новость об открытии нового приемного отделения БСМП Петрозаводска.

«С 1987 по 2001 год постоянно находился на разных ступеньках (от санитара до врача) внутри системы здравоохранения и воочию наблюдал все процессы иногда медленного угасания, иногда стремительной деградации зданий, оборудования, питания и системы лекарственного обеспечения медицинских учреждений. Помню времена, когда пациентам собирали сосновую хвою в лесу, чтобы хоть что-то заварить для питья. К счастью, с начала нулевых система коренным образом изменилась в лучшую сторону. Сейчас мои однокурсники-врачи в медицине зарабатывают гораздо больше, чем мы на муниципальной службе. А про оснащение современными диагностическими аппаратами и обеспечение лекарствами даже говорить смысла не вижу. Это просто два разных мира. И это радует. И дай-то Бог чтобы ситуация продолжила улучшаться», — заявил Дмитрий Петров.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в Петрозаводске начало работу новое приемное отделение больницы скорой помощи.

фото: © freepik

Ученые КарНЦ разработали транспортную схему для Европы и готовы сделать это для Петрозаводска

Ученые КарНЦ РАН готовы разработать новую транспортную схему для Петрозаводска с учетом опыта, который они получили, работая в европейских странах.

Об этом сообщил директор Института прикладных математических исследований КарНЦ РАН Владимир Мазалов на встрече ученых с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

«У нас есть большой опыт моделирования движения транспорта и, конечно, хотелось бы сделать это и для Петрозаводска. У нас защитились два аспиранта — одна моделирует европейские транспортные потоки в Австрии, другая работает во Франции. Если будет заказ, мы готовы заниматься этими задачами», — сказал Мазалов.

Глава Карелии подтвердил, что транспортную систему Петрозаводска планируется разрабатывать «исходя из серьезных научных исследований».

«Я только за, если наши ученые примут участие в формировании модели оптимальной транспортной схемы Петрозаводска», — сказал Парфенчиков.

Ранее возможные варианты транспортной реформы в Петрозаводске предложил Российский дорожный научно-исследовательский институт ФАУ «РОСДОРНИИ».

Эта тема обсуждалась на совещании в мэрии с участием представителя «РОСДОРНИИ» Сергея Мокроусова.

По его словам, одним из вариантом может быть заключение так называемых брутто-контрактов между администрацией и автоперевозчиками. При такой схеме власти выплачивают перевозчикам деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. Плата за проезд от пассажиров будет поступать в бюджет муниципалитета.

Второй вариант — установка регулируемого тарифа.

«Муниципалитет доплачивает перевозчику определенную сумму. Таким образом власти получают возможность регулировать и реагировать на невыполнение перевозчиком условий контракта», — пояснил Мокроусов.

фото: © Shutterstock.com

Глава Минстроя назвал возможные причины отсутствия тепла в квартирах жителей Карелии

Все котельные в Карелии приступили к отоплению жилого фонда, но в отдельных домах батареи остаются холодными по разным причинам.

Об этом сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов во время «Прямой линии» с жителями республики, которую проводил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«В каждом конкретном случае разбираемся. У кого нет давления, у кого произошло завоздушивание системы, у кого авария. Каждому отвечаем лично… Мы за день отвечаем на десятки и даже сотни сообщений по данному вопросу», — сказал министр.

фото: © Паблик ВК «Экипаж. Хроника происшествий»

Собака в Петрозаводске попала в капкан

В Соломенном неизвестные поставили капкан у жилого дома, и собака попала в тиски, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду, 15 сентября, в 17.40 в дежурную спасательную службу поступил звонок с сообщением, что в Соломенном на улице Солнечной, у дома №5 собака попала в капкан.

Самостоятельно хозяйка не смогла освободить своего четверолапого друга, потребовалась помощь спасателей.

По информации спасателей, собаку освободили из железных тисков, но животному потребовалась помощь ветеринара.

фото: © МВД Карелии

В Карелии разыскивают пропавшего без вести мужчину (ФОТО)

Житель Пряжи в июне 2021 года уехал из дома и пропал, полиция просит помочь в его поисках, сообщили в МВД Карелии.

Пряжинские полицейские устанавливает местонахождение пропавшего без вести Дмитрия Александровича Т., 1980 года рождения, проживавшего в поселке Пряжа. Уехал из дома в неизвестном направлении в июне 2021 года.

Приметы пропавшего: рост около 160 см., худощавого телосложение, волосы короткие светлые.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция Пряжинского района просит сообщить по телефонам: 8 81456 329 60, 8 911 663 69 20.

фото: © ГИБДД Карелии

Юная автоледи сбила неосторожного велосипедиста в Петрозаводске

На Перевалке в ДТП пострадал 44-летний велосипедист, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 15 сентября, в 7.40 у дома №5 на улице Архипова в Петрозаводске 25-летняя девушка, управляя автомобилем Hyundai, допустила наезд на 44-летнего велосипедиста, который выехал из-за стоящего транспортного средства.

В результате ДТП велосипедист получил травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба ООО "ОАГ"

Автодилеры в Карелии второй раз за сентябрь переписали ценники

Цены на новые иномарки в автосалонах Карелии снова выросли — это произошло уже второй раз в течение сентября.

Результаты мониторинга цен за период с 7 по 13 сентября опубликовал Карелиястат.

В начале месяца легковые автомобили иностранных брендов подорожали, в среднем, на 9,4 тыс. рублей, а к середине сентября — еще на 1,5 тыс.

В результате, средняя цена на иномарки достигла 1 млн 350 тыс. рублей.

«Худшие километры станут лучшими»: в Карелии начался капитальный ремонт дороги на Костомукшу

Артур Парфенчиков объявил о начале капитального ремонта автодороги А-134 (Кочкома — Госграница), в течении года будет обновлен самый сложный 25-километровый участок.

Глава Карелии в ходе визита в Сегежский район проинспектировал ремонт 25-километрового участка дороги от трассы «Кола» на Костомукшу

«Конкурс выиграла компания „ВАД“. Дорожники завезли технику, сейчас снимают то, что осталось от старого покрытия, занимаются расчисткой полосы отвода. В течение года — до следующей осени — этот участок будет приведен в нормативное состояние. Я бы даже сказал, 25 худших километров станут лучшими на всем протяжении дороги. По крайней мере до тех пор, пока не будут сделаны следующие участки» — сообщил глава региона на своей странице в соцсети.

Помимо этого, Артур Парфенчиков анонсировал дальнейшие ремонтные работы на этой трассе.

«В следующем году планируется начать ремонт участка с 205 по 232 километр и капитальный ремонт двух мостов: через речки Пизма и Чирко-Кемь. Кроме того, по информации Сергея Маркова, заместителя начальника „Упродор“ „Кола“, готова и направлена на госэкспертизу проектная документации на капремонт еще 30 километров: с 76 по 106 км. Здесь работы должны начаться в 2023 году», — рассказал глава Карелии о грядущих планах по ремонту этой важнейшей для севера республики автодороги.

фото: © kartinkin.com

Точку продажи суррогатного алкоголя накрыла полиция на севере Карелии

Суд назначил виновной, продававшей спиртное на дому, штраф, а алкогольную продукцию постановил уничтожить, сообщили в УФССП Карелии.

Жительница Беломорского района на дому организовала продажу спиртосодержащей жидкости на основе этилового спирта. Факт розничной продажи зафиксировал участковый, который передал материалы в суд.

Мировой судья, в свою очередь, признал женщину виновной в административном правонарушении и назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции. Самопальный алкоголь полиция передала в АО «Росспиртпром» для уничтожения.

Исполнительное производство о взыскании штрафа было открыто в местном отделении судебных приставов. Беломорчанка не стала усугублять свое положение и сразу оплатила всю сумму штрафа.

Напомним, трое выживших после употребления суррогатного алкоголя граждан Беларуси выписались из больницы — пятеро их коллег ранее скончались.

фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

За сутки в Карелии 157 человек заразились коронавирусом и трое умерли

Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано коронавирусом 63383 человек, умерло 820 ковидных больных.

По данным на 16 сентября, в Карелии подтверждены еще 3 смерти от коронавируса. Число летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 820, сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки выявлено 157 инфицированных, из которых 155 были не привиты. Из 157 инфицированных заболевших — 152, средней тяжести — 47, тяжелых — 2, крайне тяжелых/ ИВЛ — 1.

В стационарах находятся 547 пациентов с коронавирусом. Шесть пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, подключены к ИВЛ, из них двое находятся на инвазивной ИВЛ.

За сутки 158 человек выздоровели после ковида.

За время пандемии в Карелии коронавирус был обнаружен у 63383 человек. За все время выздоровели 60188 пациентов.

фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Власти Карелии назвали новую дату открытия ФОКа в Медвежьегорске

Новый ФОК в Медвежьегорске введут в эксплуатацию в декабре этого года, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Сегодня, 16 сентября, во время рабочей поездки в Медвежьегорск глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с председателем Заксобрания Карелии Элиссаном Шандаловичем проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).

По информации подрядной организации КСМ, работы на этом долгожданном жителями Медвежьегорска спортивном объекте ведутся в соответствии с графиком строительных работ. Сейчас идёт монтаж теплового узла ФОКа, начинают поступать материалы для внутренней отделки помещений. Одновременно ведутся работы по благоустройству территории вокруг спортивного объекта.

На сегодняшний день готовность комплекса составляет около 70 процентов. Для проведения отделочных работ дополнительно будет привлечено 20-30 работников. Срок ввода ФОКа в эксплуатацию – 20 декабря 2021 года.

Летом власти искали подрядчика на строительства ФОКа в Медвежьегорске. Начальная максимальная цена контракта составляла 49,8 миллиона рублей из бюджета Карелии. Работы должны быть завершены не позднее 1 ноября 2021 года, отмечалось в публикации.

фото: © Паблик ВК «Республика Карелия»

Мэр Петрозаводска: Разрушенную пешеходную зону на Березовой аллее обязан восстановить подрядчик

Подрядная организация, которая ремонтировала дорожное полотно на Березовой аллее в Петрозаводске, обязана восстановить разрушенное покрытие пешеходной зоны.

Об этом сообщил глава города Владимир Любарский во время «Прямой линии» с жителями Карелии.

Он ответил на вопрос, кто обязан восстанавливать газоны и покрытие рядом магазинами — дорожные рабочие или владельцы торговых точек.

«Объект не сдан подрядчиком, мы его еще не приняли, и конечно все, скажем так, деструктивные явления, которые осуществил подрядчик при строительстве, должны быть им устранены», — сказал Любарский.

По его словам, власти города будут добиваться, чтобы подрядчик выполнил эти работы.

фото: © valaam.ru

Монахи запустили систему онлайн-бронирования номеров в Доме паломника на Валааме (ФОТО)

На Валааме будут рады принять гостей, готовых к телепорту из мирской суеты в монастырскую тишину, туда, где душа по-настоящему расправляет крылья.

«Дорогие братия и сестры, в преддверии сентября мы рады сообщить вам, что запущена система онлайн-бронирования номеров в Доме паломника «Валаам», — сообщается на сайте Валаамского монастыря.

Дом паломника представляет собой трехэтажное здание с мансардой с 93 номерами разных категорий: от номера с удобствами на этаже до номера повышенной комфортности, со всеми удобствами.

Особо отмечается возможность размещения в доме паломника маломобильных групп населения в номерах с безбарьерной средой.

По словам монахов, информацию касательно питания и того, как добраться до обители, заказчики получат в ответном письме на запрос. Администратор свяжется с туристами в течение нескольких часов.

«Мы будем рады принять гостей, готовых к телепорту из мирской суеты в монастырскую тишину, туда, где душа по-настоящему расправляет крылья. Осенью Валаам особенно прекрасен, он зовёт к себе каждого из вас, ведь каждый человек призван Господом видеть, чувствовать, учиться понимать красоту. И особенно тонко можно почувствовать эту ниточку с Утешителем осенью — в пору сладостного отдохновения природы от жаркого лета», — сообщают монахи.

Дом паломника «Валаам» всегда рад всем гостям, и сделает все для того, чтобы каждый гость обители почувствовал себя комфортно и мог целиком и полностью посвятить себя тому, для чего он приехал на Валаам, — молитве или отдыху.

фото: © Максим Тихонов / ТАСС

Жители города в Карелии рассказали о замерзающих в детсадах детях

В Сегеже в нескольких детсадах холодно из-за аварий на коммунальных сетях.

В сегежских дошкольных образовательных учреждения № 12, 14 и 22 произошли коммунальные аварии, в результате которых в садиках нет тепла.

Об этом сообщает паблик Сегежского района в ответ на претензии местных жителей, жалующихся на холод в детских учреждениях.

«При подаче теплоносителя образовались 3 крупных прорыва в ДОУ: 12, 14, 22. Объемы работ определены. Идет проверка смет. Подрядчик найден. Сегодня начнутся работы по ДОУ 22», — говорится в заявлении сообщества районных властей в соцсети.

Ответ чиновников опубликован под постом в паблике «Подслушано в Сегеже». Местные жители жалуются на холод в садиках.

«Помогите! Маленькие сегежане замерзают! В дошкольном учреждении 22 нет горячей воды и парового отопления. Температура в игровой комнате: 15 градусов, в „горшочной“ и спальне находиться невозможно. Наполняемость группы — 32 ребёнка… Четыре сезона в год: осенью, зимой, весной и летом ведутся работы, в одном Богом забытом месте, на территории сада. Потрачено колоссальное количество средств. А итог — сад закрывают», — говорится в тексте поста.

В комментариях сообщают, что аналогично складывается ситуация и в местном детсаду № 14. «Все перерыли на детской площадке и безрезультативно», — утверждает автор сообщения.

«Столица на Онего» обратилась в Минстрой Карелии за разъяснениями.

Ранее глава Минстроя назвал возможные причины отсутствия тепла в квартирах жителей Карелии.

фото: © freepik

Минсоцзащиты объяснило, когда жителям Карелии начнут начислять выплаты на строительство дома

Единовременные выплаты на покупку стройматериалов для завершения строительства индивидуальных жилых домов жители Карелии начнут получать не раньше октября.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в министерстве социальной защиты республики.

В ведомстве пояснили, что республиканский закон о выплатах, который принял 15 сентября парламент Карелии, еще не вступил в силу, а когда это произойдет, органы власти должны согласовать порядок начисления денег. Процедура согласования завершится не раньше начала октября, только после этого жители Карелии смогут получить выплаты.

Для этого потребуется написать заявление в органы соцзащиты.

Согласно принятому закону, выплаты положены тем, кто уведомил власти о планах ИЖС в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года. Кроме того, ввод дома в эксплуатацию должен состояться не позднее 31 декабря 2021 года. Второй критерий — общая площадь строящегося дома. Она должна быть не меньше 70 кв. метров. Многодетным семьям выплатят по 100 тыс. рублей, а остальным — по 50 тыс.

Подробнее об этом читайте в статье «Деньги на доску!».

фото: © олимпийское училище в Кондопоге

Большой футбол придет в Карелию?

Структура Училища олимпийского резерва в Кондопоге позволяет создать отделение футбола, считает глава Карелии.

По мнению Артура Парфенчикова, структура олимпийского училища, единственного на Северо-Западе, позволяет создать отделение футбола. Работа в этом направлении с Российским футбольным союзом уже ведется. Об этом глава Карелии рассказал во время своей совместной прямой линии с мэром Петрозаводска.

Директор училища олимпийского резерва в Кондопоге Александр Воронов поддержал руководителя республики.

«Есть обращение от федерации футбола республики, есть взаимопонимание с РФС, есть планы по открытию отделения футбола в училище», — заверил Александр Воронов.

Какие еще вопросы обсуждались в ходе прямой линии главы Карелии и главы Петрозаводска, читайте в материале «Командная работа: от отопления до ремонта дорог и школ».

фото: © eurabota.com

Цены на путевки в Турцию для жителей Карелии снизились на фоне ужесточения требований к туристам

Сезонное снижение стоимости туров в Турцию, которые предлагают жителям Карелии, в середине сентября совпало с введение более строгих «коронавирусных» ограничений для российских туристов.

По данным Карелиястата, за последнюю неделю путевки в Турцию пошевели почти на 15% после 20%-ного роста цен в августе.

Сейчас средняя стоимость тура составляет 27855 тыс. рублей — это на 4 тыс. меньше, чем в начале сентября.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе власти Турции заявили, что больше не признают прививки однокомпонентными препаратами, в том числе «Спутником Лайт».

Как сообщило РИА «Новости», чтобы попасть в страну, россияне должны сделать два укола, пройти 14-дневный период после второй прививки и предъявить соответствующий сертификат.

В остальных случаях, включая вакцинацию одной дозой, туристам потребуется представить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного в течение трех дней до въезда в Турцию. Принимаются также и экспресс-тесты на антиген, которому не более 48 часов.

фото: © Следственный комитет Карелии

Следком Карелии начал проверку по факту падения девочки со второго этажа школы искусств в Кондопоге

В школе искусств в Кондопоге 9-летняя девочка выпала из окна и была госпитализирована с травмами, инцидент проверяют следователи, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком Карелии проводит проверку сведений, выявленных в СМИ, по факту падения несовершеннолетнего ребенка.

По предварительным данным, 14 сентября произошло падение учащейся школы искусств города Кондопога из окна 2 этажа, в результате которого ребенок получил различные травмы, был госпитализирован.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют следователи. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что пострадавшая девочка находится в детской республиканской больнице в состоянии средней тяжести.

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Цены на бензин АИ-95 в Петрозаводске продолжают снижаться вторую неделю подряд

Стоимость бензина АИ-95 в Петрозаводске к середине сентября снова снизилась, как это уже происходило в начале месяца.

Такой вывод следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 7 по 13 сентября.

В начале месяца АИ-95 подешевел на 0,4%, в за последнюю неделю — еще на 0,1% и стоит теперь, в среднем, 49 рублей 23 копейки за литр.

Вместе с тем, цены на АИ-92, которые тоже снизились в начале сентября, за последнюю неделю пошли в рост и увеличились на 0,4% — до 46 рублей 74 копеек.

Стоимость АИ-98 и дизельного топлива не изменилась.

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Суд признал незаконным лишение детских пособий семей предпринимателей в Карелии

Городской суд Петрозаводска вынес постановление, последствия которого имеют значение для семей предпринимателей, лишившихся права на детские пособия по решению Центра социальной работы Республики Карелия.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова.

Суд рассмотрел иск одной из женщин, которая была безработной и по закону получила субсидию из бюджета на создание бизнеса. Эти деньги Центр социальной работы посчитал прибавкой к семейному доходу и лишил женщину детского пособия, положенного малообеспеченным гражданам.

По словам бизнес-омбудсмена, с такой проблемой столкнулись многие предпринимательницы, открывшие свое дело за счет государственных субсидий.

Выступая в суде, Гнетова пояснила, что истица израсходовала все деньги на организацию собственного дела — приобретение оборудования и аренду помещения, поэтому их нельзя расценивать как доход физического лица.

«Также сумма гранта не может являться доходом от предпринимательской деятельности, так как по основаниям, указанным абзацах 4 и 6 пункта 1 статьи 346.17 Налогового Кодекса РФ, доходом являются не собственно денежные средства финансовой помощи, полученные из бюджета, а не использованные по целевому назначению суммы в течение определенного времени», — пояснила бизнес-омбудсмен.

То, что бюджетная субсидия не считается доходом от предпринимательской деятельности, подтвердила и налоговая служба, чье заключение было представлено в суде.

В результате, суд удовлетворил иск и обязал Центр социальной работы Республики Карелия пересчитать сумму детского пособия с 1 января 2021 года, исключив сумму гранта на открытие своего дела, полученную индивидуальным предпринимателем, из дохода семьи.

Ранее для решения этой проблемы парламент Карелии принял обращение к правительству России с предложением внести изменения в федеральное законодательство — тогда социальные службы не смогут включать суммы бюджетных субсидий предпринимателям в состав их семейного дохода.

Подробнее об этом читайте в статье «Предприниматель отстояла в суде выплаты на ребенка».