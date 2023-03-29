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На Северо-Западе объём платежей через сервис SberPay QR от Сбербанка достиг 13 млрд рублей

Новости. Общество
10:14, 23 Декабря 2022
фото: © Сбербанк

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В 2022 году объём платежей через сервис SberPay QR от Сбербанка на Северо-Западе достиг 13 млрд рублей, из них 9 млрд рублей приходится на Санкт-Петербург.

По словам Александра Закурдаева, заместителя председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, сервис SberPay QR подходит для приёма оплаты как небольшим торговым предприятиям и курьерам, так и крупным сетевым компаниям. Сегодня уже около 30 тысяч торгово-сервисных точек по всему СЗФО подключили эту опцию. Он подчеркивает, что для бизнеса отсутствие платы за обслуживание и сниженный тариф — это дополнительная экономия, а для клиентов — простой и безопасный способ оплаты даже без физической банковской карт.

Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк: «В Карелии, например, Сбербанк сотрудничает с торговой маркой  Lemon, которая представлена торговлей женской одеждой  в нескольких магазинах Петрозаводска: Lemon, Lemon+, Дюна. Клиент активно использует в своих магазинах способ оплаты товаров SberPay QR на POS — доля оплат через SberPay QR составила уже 30%. Это один из наиболее высоких показателей среди клиентов Карелии — при этом сотрудничество началось лишь в ноябре текущего года. Преимуществами данного способа оплаты являются не только более низкий тариф относительно классического торгового эквайринга, но и возможность покупателям бесконтактно оплачивать покупки с сохранением кэшбэка».

При оплате по QR-коду со SberPay клиент сохраняет все преимущества физической карты — это безопасность и начисление бонусов программы лояльности СберСпасибо.  

 Татьяна Мунтаниол, директор торговой марки Lemon: «Благодаря SberPay QR клиенты снова могут оплачивать покупки смартфоном и не беспокоиться, что они не взяли с собой банковскую карту. Покупателям важен кэшбек, который начисляется, как обычно, а владелец бизнеса может сэкономить расходы на банковских услугах. Этот способ очень прост и удобен — нужно отсканировать QR-код камерой телефона, перейти по ссылке в приложение СберБанк Онлайн или банка-партнёра и подтвердить оплату».

Функционал оплаты по QR-коду доступен не только держателям карт Сбербанка, но и некоторых других банков.  Уже сейчас QR-код можно отсканировать более чем с миллиона терминалов по всей стране. 

Реклама / ПАО Сбербанк / ИНН7707083893

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