Главные новости сегодняшнего дня

Людей, не желающих покидать квартиры в доме на Державина, будут выселять принудительно

Жильцов признанного аварийным дома 16 по улице Державина, не желающих переезжать в маневренное жилье, выселят принудительно, сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Ранее мэрия объявила, что в Петрозаводске введен режим повышенной готовности из-за возможного обрушения жилого восьмиквартирного дома на Зареке.

"Когда от жильцов поступил сигнал по поводу трещины, еще две недели назад, сразу же Перов Евгений Игоревич (начальник управления жилищного хозяйства, - прим. "Столицы на Онего") в субботу выехал и уже предлагал жилье маневренного фонда, но тогда жильцы и мы еще не понимали всех масштабов этой ситуации. Поэтому получили письменные отказы по поводу выселения", - рассказала сегодня журналистам Ирина Мирошник.

После этого, продолжила градоначальница, была проведена экспертиза дома. Она показала, что оставаться в нем небезопасно.

"Результаты неблагоприятные: в четырех квартирах есть опасность для проживания", - констатировала Ирина Мирошник.

Чиновники начали работать с жильцами дома, пытаться их убедить переехать в общежития – так называемое "маневренное жилье", которое власти предоставляют людям, оказавшимся в подобной ситуации.

На сегодняшний день, по словам Мирошник, три семьи уже переехали в выделенные им комнаты, одна сделает это на днях. Оставшиеся три семьи (одна квартира из восьми в доме пустует) чиновникам не удалось уговорить на вынужденный переезд. Судя по всему, людей будут выселять принудительно.

"По трем квартирам мы не получили согласие на переезд, поэтому в условиях того, что существует опасность для жизни людей, мы будем готовить документы сегодня, в течение дня, на принудительное выселение", - сказала Ирина Мирошник.

Глава города добавила, что дом 16 по улице Державина признан аварийным и будет снесен. Предполагается также, что жильцы дома в итоге переедут в квартиры, которые будут построены по программе расселения.

"Данный дом признан аварийным, но, к сожалению, это произошло после 2012 года, соответственно, в первые три этапа программы он не попал. То есть его расселение будет в следующем этапе, который будет объявлен РФ", - объяснила Ирина Мирошник.

фото: Перекресток ул.Ровио-ул.Парфенова

В Петрозаводске хулиганы обстреляли припаркованные автомобили

Стрельба велась из пневматического оружия.

Как сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", 10 марта в 22.34 на ул.Ровио, 5 из проезжающего автомобиля из пневматики были обстреляны припаркованные на дороге машины.

"Стреляли из бордового универсала, - написали очевидцы, - машина ехала в сторону Лыжной. Может быть, у кого-нибудь, кто проезжал примерно в это время по Ровио, есть видео с регистраторов".

Осталось всего несколько часов, чтобы подать заявление о голосовании по месту нахождения

В Карелии уже более 16 тысяч избирателей подали заявление о голосовании по месту нахождения. Сегодня – последний день, когда можно подать такое заявление.

Напомним, на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года действует новый порядок голосования по месту нахождения.

В случае, если в день выборов человек будет находиться в командировке, в отпуске или живет не по месту прописки, он может воспользоваться правом проголосовать на ближайшем избирательном участке. Найти ближайший участок можно на сайте ЦИК России, а также на сайте ЦИК Карелии.

12 марта – последний день, когда можно подать заявление о голосовании по месту нахождения любым удобным способом: через Единый портал "Государственные услуги"; лично по паспорту – в любом Многофункциональном центре (МФЦ), в любой территориальной или участковой избирательной комиссии.

Важно! Подать такое заявление в территориальную избирательную комиссию 12 марта можно до 18 часов, в участковую избирательную комиссию – до 20 часов. Подать заявление через портал госусуг или МФЦ можно до 00 часов - пока не наступит 13 марта.

Согласно последним данным, более 16 тысяч жителей Карелии уже заявили о своем желании голосовать по месту нахождения. Из них порядка 4 тысяч человек сделали это через портал госуслуг.

Для сравнения: на выборах Главы Республики Карелия 10 сентября 2017 года, когда новый порядок голосования по месту нахождения был применен в нашей республике впервые, было подано порядка 2300 заявлений. Цифры говорят о высокой активности избирателей на федеральных выборах и эффективной работе избирательных комиссий по информированию избирателей.

Внимание! Избиратели, которые в день выборов будут находиться в другом городе, но не успеют сообщить об этом по 12 марта (включительно), по-прежнему могут проголосовать по месту нахождения. Но для этого им необходимо в срок с 13 марта и до 14 часов 17 марта оформить в участковой избирательной комиссии (только по месту регистрации!) специальное заявление о включении в список избирателей на одном из избирательных участков. Такое заявления имеет специальную защитную марку, и оно останется у избирателя до дня голосования; 18 марта на избирательном участке его нужно будет отдать члену участковой избирательной комиссии.

Гражданин может подать заявление только один раз. Если избиратель подал несколько заявлений, учтут только первое, остальные признают недействительными. Если изменились обстоятельства, но заявление подано, можно проголосовать и по месту регистрации. Придётся только подождать: члены УИК должны убедиться, что избиратель не проголосовал на другом участке.

Заявление подано? Тогда приходите 18 марта 2018 года на тот избирательный участок, который выбрали и не забудьте взять с собой паспорт!

ВИДЕО: Последствия трагического ДТП с двумя погибшими в Муезерском районе заснял видеорегистратор очевидца

Видеорегистратор очевидца запечатлел последствия смертельной аварии с легковушкой и лесовозом, которая произошла в Муезерском районе Карелии 10 марта.

Напомним, трагическое ДТП с участием лесовоза и легкового автомобиля произошло 10 марта около 16.20 на 151-м километре автодороги "Кочкома-Госграница" (24-й километр автомобильной дороги "Ледмозеро – Костомукша").

Столкновение произошло на относительно прямом участке автодороги.

По информации республиканского Управления ГИБДД, в результате ДТП погибли два человека - женщина 1954 года рождения (жительница посёлка Ледмозеро) и мужчина 1951 года рождения (житель Костомукша). Еще один участник ДТП, мужчина 1959 года рождения, получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение.

На портале ДТП ПТЗ появилось видео с регистратора очевидца трагического происшествия.

ФОТО: Появились кадры с места смертельного ДТП в Олонецком районе

В Олонецком районе при столкновении иномарки и фуры погиб 62-летний мужчина, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, 11 марта в 9.50 в Олонецком районе, на 272 км федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", столкнулись фура и BMW Х5, двигавшийся со стороны Санкт-Петербурга.

Как сообщили в ГИБДД, при прохождении правого поворота водитель иномарки допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом.

В результате аварии 62-летний водитель BMW от полученных травм скончался на месте ДТП, 42-летний водитель грузового автомобиля DAF, получил травмы и был госпитализирован.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" появились фото с места смертельного ДТП.

Бывший сотрудник прокуратуры Карелии стал участником скандала об изнасиловании

Экс-начальник отдела кадров прокуратуры Карелии Сергей Симоненко стал участником скандала об изнасиловании двух женщин в Калининграде, сообщают СМИ.

С 2016 года Сергей Симоненко является заместителем руководителя службы судебных приставов по Калининградской области. 10 марта калининградское издание klops.ru опубликовало любопытную информацию о том, что местный судебный пристав подозревается в изнасиловании двух женщин-подчиненных во время корпоративного праздника по случаю Международного женского дня.

Инцидент произошел в здании регионального управления службы судебных приставов.

"Сотрудница позвонила в полицию и сообщила, что ее изнасиловал коллега. Прибывшая на место оперативная группа застала мужчину в тот момент, когда он совершал противоправные действия уже с другой жертвой – сотрудницей управления", - сообщается в информации.

Что произошло дальше, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Игорь Руссак

Умер актер Олег Табаков

Скончался советский и российский актер, режиссер театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков. Ему было 82 года.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Рен-ТВ.

Последние несколько месяцев Олег Табаков находился в больнице – он был госпитализирован в конце ноября 2017 года. С тех пор о состоянии артиста поступали противоречивые новости: сначала сообщалось, что Табаков болен пневмоний и вскоре выпишется из больницы, позднее стало известно, что ситуация со здоровьем у актера более серьезная – его подключили к аппарату искусственного дыхания, он не может говорить, сохраняя при этом ориентацию в пространстве и времени.

В январе 2018 года новости были утешительными: сообщалось, что актер идет на поправку. Однако уже через месяц стало известно, что большую часть времени Табаков проводит в состоянии искусственной комы. Медики установили, что организм артиста настолько слаб, что просто не справляется с малейшими нагрузками.

Все это время рядом с ним находились родные и близкие.

Олег Табаков – советский и российский актер, режиссер и педагог, актер озвучивания, один из основателей театра "Современник", руководитель театров "Табакерка" и МХТ имени Чехова, ректор Школы-студии МХАТ с 1986 по 2000 годы.

Большинство фильмов с его участием стали классикой отечественного кинематографа: "Семнадцать мгновений весны", "Война и мир", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова", "Человек с бульвара Капуцинов" и многие другие. Кроме этого, за плечами артиста – множество выдающихся театральных работ.

ВИДЕО: Житель Петрозаводска устроил трюки со скакалкой на берегу Онежского озера

Забавное видео с акробатическими трюками на берегу Онежского озера появилось в сети.

Популярная группа "Живой Петрозаводск" опубликовала видео, в котором житель города устраивает акробатические трюки со скакалкой на набережной Онежского озера.

Читатели спорят, насколько это сложно, выделывать такие штуки. А вы, как считаете?

Из-за аварии на сетях жителям Древлянки подвозят воду в цистернах

В Петрозаводске без холодной воды остались жители домов на бульваре Интернационалистов.

В домах по бульвару Интернационалистов в ночь на 11 марта отключили холодную воду. Как объяснили в ЕДДС Петрозаводска, отключение холодного водоснабжения произошло из-за аварии на водопроводных сетях. По словам специалистов, для устранения аварии потребуется проведение земляных работ, которые не позволят оперативно вернуть жильцам многоэтажек воду.

"В районе дома №15 по бульвару Интернационалистов произошла утечка, - сообщил дежурный ЕДДС, - будут вестись земляные работы".

Отметим, что, по информации жильцов, отключение произошло 10 марта в районе 22.00.

Как и обещали власти, 11 марта жителям был организован подвоз воды в цистернах. В месте аварии начались земляные работы. Вода в дома начала поступать ночью. Как пояснили рабочие, с проблемой будут еще разбираться, а пока водоснабжение восстановлено с помощью резервных источников.

фото: Александр Кириллов

Как дело о детях-"двойниках" в Костомукше поссорило прокуратуру и полицию

Причиной раздора между костомукшской прокуратурой и полицией стало уголовное дело бывшего учредителя и гендиректора ООО "Северо-Западный медицинский центр" Александра Кириллова, пишут "Вести Карелии".

22 февраля прокурор Костомукши Владимир Ушанов направил руководителю следственного отделения местной полиции Константину Башмаку грозное "требование об устранении нарушений Уголовно-процессуального кодекса РФ". В нем он, в частности, требует рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности старшего следователя костомукшской полиции Анну Занкович.

Почему же советник юстиции Ушанов так рассердился на молодого майора юстиции Занкович, по отзывам коллег, профессионального сотрудника?! Журналист Светлана Лысенко разобралась в уголовной истории, из-за которой разгорелся скандал в Костомукше.

"Северо-Западный медицинский центр" был организован в 2008 году на базе медсанчасти Костомукшского горно-обогатительного комбината – ныне АО "Карельский окатыш". Тогда предприятие занималось выводом так называемых "непрофильных активов" в отдельное подразделение. И сегодня Центр арендует большинство помещений в четырехэтажном кирпичном здании санатория-профилактория комбината "Горняк" на улице Мира, 9. Очень удобное месторасположение – по соседству с городской больницей и недалеко от железнодорожного вокзала, помогает Центру иметь большое количество клиентов. Здесь оказываются различные медицинские, в том числе, физиотерапевтические услуги как в рамках договоров добровольного и обязательного медицинского страхования, так и за деньги клиентов. Немалый спрос и на реабилитационные услуги, лечение в условиях стационара. Больше всего ими пользуются бывшие работники комбината, тем более что для них они бесплатные. Эти и некоторые другие услуги, в частности, проведение профосмотров, Центру оплачивает "Карельский окатыш".

Доход Центру приносит и ежегодное проведение им в летнее время детских оздоровительных лагерей "Горняк" с круглосуточным пребыванием маленьких пациентов. Известно, что 80 процентов стоимости путевок за такое санитарно-курортное лечение Центру оплачивают "Карельский окатыш", фирма "Корпанга", ООО "Центр технологического автотранспорта" и другие организации, дети работников которых поправляют здоровье в "Горняке". И только оставшуюся, пятую часть денег, вносят сами родители.

До поры до времени претензий к жителю Санкт-Петербурга, врачу по профессии Александру Кириллову, который с 2008-го до апреля 2014 года был одним из учредителей Центра и его генеральным директором, у правоохранительных органов Костомукши не было. Но однажды в отделение по экономической безопасности и противодействию коррупции местной полиции поступила информация, непосредственно касающаяся деятельности Центра в период его руководства Кирилловым. Силовики провели проверку, материалы которой стали основанием для возбуждения 31 января 2017 года в отношении Кириллова уголовного дела по части 3 статьи 159 УК РФ: "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере". Из подозреваемого он вскоре стал обвиняемым, и сегодня вместе со своим питерским адвокатом Гарием Мкртычяном знакомится с 17-ю томами уголовного дела. В чем же предварительное следствие обвиняет господина Кириллова?

По данным издания, в вину ему ставится "причинение ущерба государству, в лице Министерства образования Республики Карелия, в размере 1 823 910 рублей". Как говорится в материалах дела, в 2011-2013 годах Кириллов, в то время еще гендиректор Центра, "используя свое служебное положение путем предоставления в МБОУ (муниципальное бюджетное образовательное учреждение – прим. ред.) Костомукшского городского округа "Центр внешкольной работы" фиктивных финансово-бухгалтерских документов, а также списков детей, находящихся в детском оздоровительном лагере "Горняк", незаконно получил и распорядился бюджетными денежными средствами…". Их сумму – почти 2 миллиона, как уже называлось.

Чтобы читателям было понятнее произошедшее, "Вести Карелии" ознакомились с "Представлением о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления". Его в октябре прошлого года старший следователь Анна Занкович направила главе муниципального образования Костомукши Анне Бендиковой. Из представления полиции следует, что, например, 27 июня 2011 года между заказчиком – "Центром внешкольной работы", директором которого тогда был Вадим Коптяев и исполнителем – Центром в лице гендиректора Александра Кириллова, был заключен муниципальный контракт на оказание услуг специализированного профильного лагеря с круглосуточным пребыванием детей "Юный медик". Согласно условиям контракта, уже со следующего дня, 28 июня, и по 11 июля, в лагере должны были отдохнуть и, судя по его названию, вероятно, получить первоначальные познания в области медицины, 115 ребятишек. Центр выставил муниципальному учреждению соответствующие документы на оплату услуг "Юного медика" в размере 528 660 рублей, которые ему были перечислены.

Однако, отмечается в полицейском представлении, санитарно-эпидемиологического заключения на открытие и проведение лагеря "Юный медик" Центр не имел. Документы на его получение в территориальное подразделение Роспотребнадзора по Карелии не предоставлял, … набор детей в указанный лагерь не производился.

Фактически же в 2011 году Центр получал санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие только детского лагеря "Горняк", в котором действительно отдыхали дети, в том числе, во вторую смену с 28 июня по 15 июля. А Кириллов, по данным следствия, в предоставленный им "Центру внешкольной работы" список детей лагеря "Юный медик" включил поправлявших здоровье в "Горняке". Как выразилась новый гендиректор Центра Нина Кистанова, "часть детей просто дублировалась". Более того, Кириллов даже предоставил отчет об организованном им «Юном медике» с красочными фотографиями. На них были запечатлены, например, конкурсы и различные игры, в которых участвовали, как нетрудно догадаться, ребятишки из "Горняка".

Продолжение – по ссылке.

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