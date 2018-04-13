Важные новости, которые вы могли пропустить

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22:20, 13 Апреля 2018

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Экс-директор санатория "Марциальные воды" подозревается в хищении 10 млн рублей

МВД Карелии возбудило уголовные дела в отношении бывших руководителей санатория "Марциальные воды", сообщает ведомство.

По материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Фигурантами являются бывшие руководители одного из карельских лечебно-оздоровительных учреждений", - говорится в сообщении.

Так, бывшему директору санатория Александру Матиешину инкриминируется использование своих полномочий вопреки законным интересам организации и регионального правительства, которому принадлежит 51% уставного капитала.

По версии правоохранительных органов, Матиешин заключил с двумя организациями договоры о продаже путевок в лечебно-профилактическое учреждение. Фирмы, фактически принадлежавшие ему, получали в качестве вознаграждения процент процентов от выручки.

В дальнейшем руководитель санатория со своим подчиненным организовал работу так, что люди, желавшие приобрести путевки, обращались не в медицинское учреждение, а в те самые фирмы, с которыми были заключены агентские договоры. В результате противоправных действий сумма незаконного удержания составила не менее 10 млн рублей.

В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что второй фигурант Илья Филиппенко – похитил более 5 млн рублей, которые должны были поступить на счета фирм в качестве оплаты за путевки.

В настоящее время в отношении подозреваемых следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 201 и по ч.4 ст. 159 УК РФ (злоупотребление полномочиями и мошенничество). Один из фигурантов заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде.

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Власти Петрозаводска проверят, что стало с отремонтированными в 2017 году дорогами

В Петрозаводске 17 апреля состоится проверка участков дорог, где ремонт производился в 2017 году по муниципальному контракту, сообщает мэрия.

"Объезд охватит часть Карельского проспекта, улицу Торнева, участки на улицах Виданской, Халтурина, Сулажгорской, Машезерской и Шотмана. Их ремонт осуществляла подрядная организация ООО "Онегодорстрой", - говорится в сообщении.

В администрации отмечают, что обследование дорог, которые были отремонтированы в 2016 году в рамках программы "Сто дорог Карелии", показало, что на некоторых улицах, в частности на Суоярвской, Ленинградской, Мурманской, Пограничной, Лососинском шоссе, асфальтобетонное покрытие находится в наиболее удручающем состоянии.

"Ремонт на данных участках дорог был произведён организацией ООО "Ремстройкомплект". Исковое заявление администрации о понуждении подрядчика к выполнению гарантийных ремонтных работ находится на рассмотрении в Арбитражном суде Республики Карелия. По делу назначена судебная строительно-техническая экспертиза", - добавили в мэрии.

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Новый микрорайон планируют построить в Петрозаводске на берегу Онего

Заброшенную территорию в Петрозаводске решили застроить домами и социальными объектами, сообщается на сайте городского совета.

"В администрации Петрозаводска рассмотрели предложение одной из компаний, желающей застроить заброшенную территорию бывшего ДСК в районе улицы Зайцева. Представитель застройщика подчеркивает, что сейчас территория, находящаяся в его собственности, полностью заброшена. На ней инвестор планирует возвести жилой комплекс с объектами социально-бытового назначения и зелеными насаждениями", - говорится в сообщении.

Представитель компании заверил, что собирается построить детский сад и школу, а прибрежную зону превратить в общедоступную набережную с пешеходными дорожками и сквером.

Создать новый микрорайон компания планирует в течение ближайших десяти лет. Планируется, что под застройку попадет территория площадью около 15 тысяч квадратных метров.

Инициативу бизнеса поддержала и депутат Петросовета Ирина Шарипова, но с одной оговоркой: застройщик должен выполнить свои обязательства по возведению социальных объектов и озеленению территории.

Перед реализацией проекта он должен пройти публичные слушания, а изменения в генеральный план утверждает Петросовет.

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ФОТО: "Буханка" ушла под лед на Онежском озере

Автомобиль "УАЗ" провалился под лед на Онежском озере в районе, недалеко от пристани на улице Ригачина в Петрозаводске, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший четверг 12 апреля на Онежском озере, недалеко от пристани в районе улицы Ригачина в Петрозаводске, автомобиль "УАЗ-Буханка" провалился под лед.

По информации МЧС, инцидент произошел на территории Клуба любителей водного туризма, в 20 метрах от берега.

"УАЗ" двумя колеса ушел под воду, но его сразу вытащили, - сказали в пресс-службе МЧС Карелии, - спасатели не привлекались, в происшествии никто не пострадал".

Фото паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

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Прокурор Петрозаводска Аскерова обжаловала приговор Дмитриеву

Гособвинитель, прокурор Петрозаводска Елена Аскерова опротестовала приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву.

"В суд поступила апелляционная жалоба от гособвинителя", - сказали "Столице на Онего" в суде.

В апелляционном представлении указано требование об отмене приговора в оправдательной его части.

В прениях прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев попросил суд оправдать подзащитного по всем предъявленным обвинениям. Сам 62-летний Дмитриев в последнем слове заявил о своей невиновности.

Дмитриеву было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

5 апреля судья Петрозаводского городского суда Марина Носова оправдала его по двум из трех статей, признав виновным лишь в незаконном хранении основных частей оружия. С учетом проведенного под арестом срока ему назначено наказание ограничения свободы в три месяца.

По версии следствия, в период с 2008 года по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов. Кроме того, обвиняемый незаконно хранил по месту своего проживания основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом внесены изменения, заключающиеся в укорочении ствола.

Дмитриев и его адвокат ранее многократно заявляли, что снимки, которые есть в уголовном деле, представляют собой дневник здоровья приемной дочери.

Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016 года, а в январе 2018 года отпущен под подписку о невыезде. Виновным он себя не признал. Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс.

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В поселке Карелии разрушили школу и медпункт

Жители поселка Шижня Беломорского района запечатлели на фото, как рушится их жизнь.

В паблике "Беломорск" жители поселка Шижня запечатлели на фото разрушенную школу.

В комментарии к фото написали "Прощай, Шиженская восьмилетняя школа. Прости нас".

Как сообщили местные жители, саму школу закрыли уже давно: в 2008 не стало старших классов – с 5-го по 9-й, а позже, в 2011 – ликвидировали и начальное звено.

Тогда беломорский поэт Владимир Лежнев написал стихотворение "Закрыли школу".

Закрыли школу. Классы опустели.
Не распахнёт окошко новая весна.
Ещё вчера весь день звонки звенели,
Сегодня бродит в коридорах тишина.

Глядят со стен поэты сиротливо,
Им стало некому свои стихи читать.
А на доске детишки торопливо
Слова прощальные успели написать.

И в тот же день над школой пролетали
Неровным клином в небе журавли.
Они как птицы горе понимали,
Но вот, как дети, плакать не могли.

Закрыли школу, навсегда закрыли.
К чему теперь вернуться журавли?
И в то же время бар в селе открыли,
А школу для детей не сберегли...
2011 год.

Прошло 7 лет, в марте 2018-го решено было полностью демонтировать старое здание школы.

"Разобрали недавно, месяц назад ещё стояла, - рассказали местные жители поселка Шижня, - Разобрали моментом. Контору разобрали, здание садика сгорело, начинают разбирать амбулаторию".

В комментариях к фото люди вспоминают, что ранее поселок жил.

"Какой был порт, какая плавучая мастерская, ясли, две группы детского сада, магазины, кафе "якорь", общежитие, амбулатория, школа...люди, какая была большая семья", - пишут комментаторы.

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Глава Карелии ожидает "социальной ответственности бизнеса"

Артур Парфенчиков призвал предпринимателей к ответным шагам после введения комплексной программы господдержки и пригрозил наказанием "тем, кто не услышит".

Он напомнил, что за последние месяцы власти республики приняли пакет законопроектов о налоговых льготах и имущественной поддержке, добились снижения тарифов на электроэнергию. В ответ правительство ожидает "социальной ответственности" бизнеса, в том числе прекращения практики выплаты зарплаты работникам "в конвертах".

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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фото: antonio-d50.livejournal.com
На внутренние авиарейсы в Карелии планируют поставить новый самолет

Министерство транспорта Карелии планирует реконструировать два аэропорта в райцентрах республики и поставить на внутренние авиарейсы новую модель самолета ТВС-2.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике и.о. первого заместителя министра Андрей Наумов.

Он рассказал подробности о программе развития региональный авиаперевозок, которая ранее была обнародована правительством Карелии. Согласно программе планируется в 2019-2020 годах реконструировать аэродромы в Костомукше и Сортавале. Там потребуется отремонтировать взлетно-посадочные полосы, установить свето-сигнальное и другое оборудование, построить модульные здания аэровокзалов.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Газета "Петрозаводск", герб города и банк "Онего"

В преддверии юбилея Петросовета депутат Галина Васильева вспоминает, как работал городской представительный орган четверть века назад.

В это время происходило много знаменательных для города событий. Так, в конце 1990 года в депутатском корпусе активно обсуждался проект создания городской ежемесячной газеты "Петрозаводск". Для карельской столицы это был инновационный проект. Знакомил депутатов с ходом подготовки и завершения работы по проекту руководитель инициативной группы депутат и журналист Евгений Давыдов, а первым редактором газеты стал журналист Юрий Шлейкин. В начале 1991 года вышел первый номер газеты. 

В 1991 году на одной их первых сессий 21 созыва Петрозаводского городского Совета народных депутатов утверждался новый герб города Петрозаводска. В 2001 году на сессии 24 созыва утверждался флаг Петрозаводска. А вот официального гимна у города до сих пор нет. Объявленный в 2001 году конкурс к 300-летию города не дал положительного результата.

В 1993 году на сессии 22 созыва обсуждался вопрос создания муниципального банка "Онего", который должен был обслуживать местные органы власти и местные муниципальные предприятия. Первым руководителем банка стал депутат Сергей Савинский. 

Подробности – в нашем материале.

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фото: Марина Бедорфас
В Петрозаводске льготники устроили митинг у здания Минздрава Карелии

Жители Карелии с диагнозом сахарный диабет, которые в течение нескольких месяцев не могут получить бесплатные тест-полоски, вышли на акцию протеста у карельского Минздрава.

Сегодня, 13 апреля, жители Карелии, в том числе и родители, чьи дети имеют диагноз сахарный диабет, собрались у Минздрава.

Они устроили встречу-митинг, объясняя это тем, что на протяжении уже нескольких месяцев просто не могут получить бесплатные тест-полоски. При этом им выписывают рецепты, но в аптеках их нет, пишет "АиФ-Карелия".

Встречу льготных получателей лекарств, как сообщили участники акции, приехали снимать журналисты федерального канала. Однако чиновники не пустили корреспондентов на встречу с министром здравоохранения, но тут же предупредили, что если они не зайдут в здание Минздрава, будет вызвана полиция, поскольку митинг не согласован.

Участники акции приглашение приняли и прошли на встречу с министром здравоохранения Карелии Мариной Швец.

"Вы знаете, мне выписал доктор для ребенка рецепт на получение тест-полосок еще 30 марта. Вот сегодня уже 13 апреля, я их так и не могу получить, - рассказала "АиФ-Карелия" Бауман Екатерина. - Рецепт теперь просрочен. И я должна пойти снова к доктору, снова взять рецепт и снова пойти спрашивать, есть ли в аптеках наши тест-полоски. Большую часть и так сами покупаем, в месяц уходит очень много средств на это. Еще ведь иглы надо покупать и т.д. Мы очень устали от этой ситуации".

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