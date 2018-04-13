Важные новости, которые вы могли пропустить

Экс-директор санатория "Марциальные воды" подозревается в хищении 10 млн рублей

МВД Карелии возбудило уголовные дела в отношении бывших руководителей санатория "Марциальные воды", сообщает ведомство.

По материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Фигурантами являются бывшие руководители одного из карельских лечебно-оздоровительных учреждений", - говорится в сообщении.

Так, бывшему директору санатория Александру Матиешину инкриминируется использование своих полномочий вопреки законным интересам организации и регионального правительства, которому принадлежит 51% уставного капитала.

По версии правоохранительных органов, Матиешин заключил с двумя организациями договоры о продаже путевок в лечебно-профилактическое учреждение. Фирмы, фактически принадлежавшие ему, получали в качестве вознаграждения процент процентов от выручки.

В дальнейшем руководитель санатория со своим подчиненным организовал работу так, что люди, желавшие приобрести путевки, обращались не в медицинское учреждение, а в те самые фирмы, с которыми были заключены агентские договоры. В результате противоправных действий сумма незаконного удержания составила не менее 10 млн рублей.

В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что второй фигурант Илья Филиппенко – похитил более 5 млн рублей, которые должны были поступить на счета фирм в качестве оплаты за путевки.

В настоящее время в отношении подозреваемых следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 201 и по ч.4 ст. 159 УК РФ (злоупотребление полномочиями и мошенничество). Один из фигурантов заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде.

Власти Петрозаводска проверят, что стало с отремонтированными в 2017 году дорогами

В Петрозаводске 17 апреля состоится проверка участков дорог, где ремонт производился в 2017 году по муниципальному контракту, сообщает мэрия.

"Объезд охватит часть Карельского проспекта, улицу Торнева, участки на улицах Виданской, Халтурина, Сулажгорской, Машезерской и Шотмана. Их ремонт осуществляла подрядная организация ООО "Онегодорстрой", - говорится в сообщении.

В администрации отмечают, что обследование дорог, которые были отремонтированы в 2016 году в рамках программы "Сто дорог Карелии", показало, что на некоторых улицах, в частности на Суоярвской, Ленинградской, Мурманской, Пограничной, Лососинском шоссе, асфальтобетонное покрытие находится в наиболее удручающем состоянии.

"Ремонт на данных участках дорог был произведён организацией ООО "Ремстройкомплект". Исковое заявление администрации о понуждении подрядчика к выполнению гарантийных ремонтных работ находится на рассмотрении в Арбитражном суде Республики Карелия. По делу назначена судебная строительно-техническая экспертиза", - добавили в мэрии.

Новый микрорайон планируют построить в Петрозаводске на берегу Онего

Заброшенную территорию в Петрозаводске решили застроить домами и социальными объектами, сообщается на сайте городского совета.

"В администрации Петрозаводска рассмотрели предложение одной из компаний, желающей застроить заброшенную территорию бывшего ДСК в районе улицы Зайцева. Представитель застройщика подчеркивает, что сейчас территория, находящаяся в его собственности, полностью заброшена. На ней инвестор планирует возвести жилой комплекс с объектами социально-бытового назначения и зелеными насаждениями", - говорится в сообщении.

Представитель компании заверил, что собирается построить детский сад и школу, а прибрежную зону превратить в общедоступную набережную с пешеходными дорожками и сквером.

Создать новый микрорайон компания планирует в течение ближайших десяти лет. Планируется, что под застройку попадет территория площадью около 15 тысяч квадратных метров.

Инициативу бизнеса поддержала и депутат Петросовета Ирина Шарипова, но с одной оговоркой: застройщик должен выполнить свои обязательства по возведению социальных объектов и озеленению территории.

Перед реализацией проекта он должен пройти публичные слушания, а изменения в генеральный план утверждает Петросовет.

ФОТО: "Буханка" ушла под лед на Онежском озере

Автомобиль "УАЗ" провалился под лед на Онежском озере в районе, недалеко от пристани на улице Ригачина в Петрозаводске, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший четверг 12 апреля на Онежском озере, недалеко от пристани в районе улицы Ригачина в Петрозаводске, автомобиль "УАЗ-Буханка" провалился под лед.

По информации МЧС, инцидент произошел на территории Клуба любителей водного туризма, в 20 метрах от берега.

"УАЗ" двумя колеса ушел под воду, но его сразу вытащили, - сказали в пресс-службе МЧС Карелии, - спасатели не привлекались, в происшествии никто не пострадал".

Фото паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Прокурор Петрозаводска Аскерова обжаловала приговор Дмитриеву

Гособвинитель, прокурор Петрозаводска Елена Аскерова опротестовала приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву.

"В суд поступила апелляционная жалоба от гособвинителя", - сказали "Столице на Онего" в суде.

В апелляционном представлении указано требование об отмене приговора в оправдательной его части.

В прениях прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев попросил суд оправдать подзащитного по всем предъявленным обвинениям. Сам 62-летний Дмитриев в последнем слове заявил о своей невиновности.

Дмитриеву было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

5 апреля судья Петрозаводского городского суда Марина Носова оправдала его по двум из трех статей, признав виновным лишь в незаконном хранении основных частей оружия. С учетом проведенного под арестом срока ему назначено наказание ограничения свободы в три месяца.

По версии следствия, в период с 2008 года по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов. Кроме того, обвиняемый незаконно хранил по месту своего проживания основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом внесены изменения, заключающиеся в укорочении ствола.

Дмитриев и его адвокат ранее многократно заявляли, что снимки, которые есть в уголовном деле, представляют собой дневник здоровья приемной дочери.

Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016 года, а в январе 2018 года отпущен под подписку о невыезде. Виновным он себя не признал. Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс.

В поселке Карелии разрушили школу и медпункт

Жители поселка Шижня Беломорского района запечатлели на фото, как рушится их жизнь.

В паблике "Беломорск" жители поселка Шижня запечатлели на фото разрушенную школу.

В комментарии к фото написали "Прощай, Шиженская восьмилетняя школа. Прости нас".

Как сообщили местные жители, саму школу закрыли уже давно: в 2008 не стало старших классов – с 5-го по 9-й, а позже, в 2011 – ликвидировали и начальное звено.

Тогда беломорский поэт Владимир Лежнев написал стихотворение "Закрыли школу".

Закрыли школу. Классы опустели.

Не распахнёт окошко новая весна.

Ещё вчера весь день звонки звенели,

Сегодня бродит в коридорах тишина.

Глядят со стен поэты сиротливо,

Им стало некому свои стихи читать.

А на доске детишки торопливо

Слова прощальные успели написать.

И в тот же день над школой пролетали

Неровным клином в небе журавли.

Они как птицы горе понимали,

Но вот, как дети, плакать не могли.

Закрыли школу, навсегда закрыли.

К чему теперь вернуться журавли?

И в то же время бар в селе открыли,

А школу для детей не сберегли...

2011 год.

Прошло 7 лет, в марте 2018-го решено было полностью демонтировать старое здание школы.

"Разобрали недавно, месяц назад ещё стояла, - рассказали местные жители поселка Шижня, - Разобрали моментом. Контору разобрали, здание садика сгорело, начинают разбирать амбулаторию".

В комментариях к фото люди вспоминают, что ранее поселок жил.

"Какой был порт, какая плавучая мастерская, ясли, две группы детского сада, магазины, кафе "якорь", общежитие, амбулатория, школа...люди, какая была большая семья", - пишут комментаторы.

Глава Карелии ожидает "социальной ответственности бизнеса"

Артур Парфенчиков призвал предпринимателей к ответным шагам после введения комплексной программы господдержки и пригрозил наказанием "тем, кто не услышит".

Он напомнил, что за последние месяцы власти республики приняли пакет законопроектов о налоговых льготах и имущественной поддержке, добились снижения тарифов на электроэнергию. В ответ правительство ожидает "социальной ответственности" бизнеса, в том числе прекращения практики выплаты зарплаты работникам "в конвертах".

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

фото: antonio-d50.livejournal.com

На внутренние авиарейсы в Карелии планируют поставить новый самолет

Министерство транспорта Карелии планирует реконструировать два аэропорта в райцентрах республики и поставить на внутренние авиарейсы новую модель самолета ТВС-2.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике и.о. первого заместителя министра Андрей Наумов.

Он рассказал подробности о программе развития региональный авиаперевозок, которая ранее была обнародована правительством Карелии. Согласно программе планируется в 2019-2020 годах реконструировать аэродромы в Костомукше и Сортавале. Там потребуется отремонтировать взлетно-посадочные полосы, установить свето-сигнальное и другое оборудование, построить модульные здания аэровокзалов.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Газета "Петрозаводск", герб города и банк "Онего"

В преддверии юбилея Петросовета депутат Галина Васильева вспоминает, как работал городской представительный орган четверть века назад.

В это время происходило много знаменательных для города событий. Так, в конце 1990 года в депутатском корпусе активно обсуждался проект создания городской ежемесячной газеты "Петрозаводск". Для карельской столицы это был инновационный проект. Знакомил депутатов с ходом подготовки и завершения работы по проекту руководитель инициативной группы депутат и журналист Евгений Давыдов, а первым редактором газеты стал журналист Юрий Шлейкин. В начале 1991 года вышел первый номер газеты.

В 1991 году на одной их первых сессий 21 созыва Петрозаводского городского Совета народных депутатов утверждался новый герб города Петрозаводска. В 2001 году на сессии 24 созыва утверждался флаг Петрозаводска. А вот официального гимна у города до сих пор нет. Объявленный в 2001 году конкурс к 300-летию города не дал положительного результата.

В 1993 году на сессии 22 созыва обсуждался вопрос создания муниципального банка "Онего", который должен был обслуживать местные органы власти и местные муниципальные предприятия. Первым руководителем банка стал депутат Сергей Савинский.

Подробности – в нашем материале.

фото: Марина Бедорфас

В Петрозаводске льготники устроили митинг у здания Минздрава Карелии

Жители Карелии с диагнозом сахарный диабет, которые в течение нескольких месяцев не могут получить бесплатные тест-полоски, вышли на акцию протеста у карельского Минздрава.

Сегодня, 13 апреля, жители Карелии, в том числе и родители, чьи дети имеют диагноз сахарный диабет, собрались у Минздрава.

Они устроили встречу-митинг, объясняя это тем, что на протяжении уже нескольких месяцев просто не могут получить бесплатные тест-полоски. При этом им выписывают рецепты, но в аптеках их нет, пишет "АиФ-Карелия".

Встречу льготных получателей лекарств, как сообщили участники акции, приехали снимать журналисты федерального канала. Однако чиновники не пустили корреспондентов на встречу с министром здравоохранения, но тут же предупредили, что если они не зайдут в здание Минздрава, будет вызвана полиция, поскольку митинг не согласован.

Участники акции приглашение приняли и прошли на встречу с министром здравоохранения Карелии Мариной Швец.

"Вы знаете, мне выписал доктор для ребенка рецепт на получение тест-полосок еще 30 марта. Вот сегодня уже 13 апреля, я их так и не могу получить, - рассказала "АиФ-Карелия" Бауман Екатерина. - Рецепт теперь просрочен. И я должна пойти снова к доктору, снова взять рецепт и снова пойти спрашивать, есть ли в аптеках наши тест-полоски. Большую часть и так сами покупаем, в месяц уходит очень много средств на это. Еще ведь иглы надо покупать и т.д. Мы очень устали от этой ситуации".

Жители СКЗ предупреждают, что на голову покупателям магазина могут упасть кирпичи. Подробнее

Маленький ребенок на трехколесном велосипеде пересек проезжую часть по пешеходному переходу в нарушение ПДД. Подробнее

Активисты ОНФ Карелии обнаружили в Пудоже свалку мусора прямо у школы №2. Подробнее

Негосударственный сектор оказания социальных услуг населению развивается в Карелии активнее, чем в среднем по России. Подробнее

Министерство сельского хозяйства Карелии разработает жесткие критерии приватизации ОАО "Совхоз "Толвуйский" и ОАО "Совхоз "Ведлозерский", чтобы не допустить повторения судьбы ряда других предприятий, рухнувших после смены собственника. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 13 апреля. Подробнее

Накануне 100-летия Петросовета депутат Галина Васильева рассказывает о том, как работалось в 1990-е. Подробнее

Власти Карелии долгое время не смогли оплатить стоимость работ в размере 26 млн рублей, поэтому МИ-8 оставался на заводе. Подробнее

Министерство экономического развития Карелии взяло под контроль предоставление мер поддержки бизнеса в рамках муниципальных программы, чтобы муниципалитеты не сокращали перечень таких мер. Подробнее

Прокуратура Петрозаводска провела проверку соблюдения законодательства при содержании автомобильных дорог в весенне-зимний период. Подробнее

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проводят проверки состояния улично-дорожной сети. Подробнее

В Олонецком районе автомобиль сбил пешехода, "сдавая назад", сообщает УГИБДД по Карелии. Подробнее

Инцидент Брежнева восприняла с юмором. Подробнее

После резкого падения рубля в начале недели, вызванного новыми американскими санкциями, российская валюта начала восстанавливать свои позиции. Подробнее

Судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Подробнее

О погоде на субботу 14 апреля в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра. Подробнее

Специалисты мэрии следят за состоянием участка на проспекте Ленина на месте частичного обрушения дорожного покрытия. Подробнее

Два рыбака попали в беду на Ладожском озере в Лахденпохском районе республики. Подробнее

В расписании междугородних рейсов произошло изменение. Подробнее

Запрещенные фрукты обнаружили в ходе ночной проверки на трассе "Кола". Подробнее