Все, что случилось сегодня

РАССЛЕДОВАНИЕ: Почему недавно отремонтированные дороги Петрозаводска вновь разрушились

С наступлением весны петрозаводчане по традиции столкнулись с одной из главных российских проблем – плохими дорогами.

Автомобилисты недовольны, в частности, провалами дорожного покрытия, случившимися на нескольких улицах карельской столицы, в том числе в ее центре. Винят во всем горожане по привычке городскую власть.

Мы же решили разобраться в проблеме системно и попытались ответить на несколько ключевых вопросов.

Что происходит с дорогами Петрозаводска? – читайте здесь.

В Карелии начнут раздавать георгиевские ленточки – узнайте, где получить

В Карелии 24 апреля стартует республиканский этап Всероссийской акции "Георгиевская ленточка".

В 2018 году празднуется 73-я годовщина Великой Победы. В честь памятной даты в Карелии состоится традиционный республиканский этап Всероссийской акции "Георгиевская ленточка". Он стартует во вторник, 24 апреля, когда в городах и районах республики пройдут первые уличные акции, в рамках которых жителям будет вручаться георгиевская ленточка.

В Петрозаводске акция начнется в 11:00 у Вечного огня и у ТЦ "Макси".

Кроме этого, черно-оранжевые ленты жители получат на уроках памяти и мужества, встречах, беседах, конкурсах, интеллектуальных играх, посвященных событиям Великой Отечественной войны.

В Петрозаводске автомобиль Росгвардии сбил пешехода и врезался в иномарку

В карельской столице произошло ДТП с участием автомобиля Росгвардии, сообщает УГИБДД по Карелии.

По информации ведомства, 22 апреля в 18.00 на улице Шотмана около дома №38 22-летний водитель "Лады Гранта", которая принадлежит Росгвардии, неправильно выбрал боковой интервал до припаркованного Hyundai (22-летняя водитель находилась в автомобиле) и врезался в него, а потом в 45-летнего мужчину, который стоял за иномаркой.

В ДТП пострадал пешеход. Проводится проверка.

Доход Валентины Пивненко составил 7,2 млн рублей

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко задекларировала годовой доход за 2017 год более 7 млн рублей.

Как указано в декларации парламентария, Валентина Пивненко заработала 7 млн 202 тыс. 345 рублей 37 копеек. В 2016 году она задекларировала доход в 7 млн 36 тыс. 990 рублей 59 копеек.

В ее собственности земельный участок площадью 2535 кв.м, дом площадью 103,50 кв.м., квартира 137,30 кв.м, два гаража общей площадью 64,6 кв.м., а также баня 45 кв.м.

Ее супруг в прошлом году заработал 257 тыс 94 рубля 56 копеек.

Парфенчиков рассказал о своей встрече с Медведевым

В городе Кола Мурманской области под председательством премьера Дмитрия Медведева состоялось совещание по развитию рыбоперерабатывающей промышленности, участие в котором принял глава Карелии Артур Парфенчиков.

Как пояснил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, в ходе совещания он внес ряд предложений по развитию рыбохозяйственного комплекса Карелии.

"В 2017 году объем товаров рыбного промысла и аквакультуры вырос на 23,5 процента к уровню 2016 года, и Карелия вошла в тройку лидеров по объемам производства аквакультуры среди субъектов Российской Федерации, - рассказал Артур Парфенчиков. - В 2017 году в Карелии был построен завод по производству высококачественных рыбных кормов для лососевых видов рыб и введена вторая очередь инкубационно-вырастного цеха. В планах - строительство селекционно-племенного центра, создание производства кормов для форели, современных производств по переработке рыбы, развитие переработки дикорастущего сырья, выпуск из него новых лечебно-профилактических продуктов и сублимированной продукции. Развитие рыбохозяйственного комплекса - один из приоритетов для повышения конкурентоспособности экономики региона и требует дополнительных финансовых вливаний, о чем я говорил в своем выступлении.

С учётом моих предложений Дмитрием Анатольевичем Медведевым Минсельхозу России дано поручение по итогам совещания проработать вопрос о включении объектов по производству рыбных кормов и селекционно-генетического материала в число подпадающих под меры поддержки объектов агропромышленного комплекса. Как отметил председатель правительства - приоритетная задача, которая стоит перед регионами сегодня, - наладить переработку, чтобы рыба как можно быстрее оказалась на прилавках магазинов и на столах у наших потребителей".

ВИДЕО: В Петрозаводске спиленное дерево раскурочило автомобиль

На улице Герцена рабочие спилили дерево, и оно упало на автомобиль.

В Петрозаводске на ул.Герцена, 11 сегодня днем, 23 апреля в 12.40, упавшее дерево повредило два автомобиля, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

В сквере у Экспоцентра, на углу улиц Гоголя и Герцена, рабочими подрядной организации осуществлялась валка старых деревьев. Один из тополей упал на проезжую часть, тротуар и два автомобиля, один из которых был припаркован у дома №11 по улице Герцена. Второй автомобиль выезжал со стороны стадиона "Спартак" на перекрёсток с улицей Гоголя.

"Конечно, возникают вопросы к квалификации "лесорубов", действия которых несут реальную угрозу жизни окружающих людей", - рассказал dtpptz очевидец происшествия.

К счастью, в момент падения дерева на тротуаре и припаркованном автомобиле не было людей. Обошлось без жертв.

Оба автомобиля, а также линия электропередач получили механические повреждения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Момент падения попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Супруг Котович стал ее защитником в суде по делу о гибели детей на Сямозере

Городской суд Петрозаводска удовлетворил ходатайство о привлечении в качестве защитника врио главы карельского Роспотребнадзора Людмилы Котович ее супруга Виктора.

В горсуде в понедельник продолжилось рассмотрение резонансного уголовного дела. Вначале заседания адвокат Михаил Шогин, представляющий интересы Людмилы Котович, заявил ходатайство о привлечении в качестве защитника врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии ее супруга Виктора Котовича.

Как пояснил защитник, Виктор Котович является ее близким родственником и специалистом в сфере санитарно-эпидемиологическиого контроля.

Судья Александр Смирнов это ходатайство удовлетворил. После этого начал допрос первых свидетелей обвинения.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

Обвинения предъявлены бывшему теперь уже директору ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елене Решетовой, координатору лагеря Вадиму Виноградову, экс-руководителю управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолию Коваленко, заместителю руководителя карельского Роспотребнадзора Людмиле Котович, а также бывшим инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину.

ВИДЕО: Огромную свалку устроили местные жители в Олонецком районе Карелии

Запечатлевший свалку мужчина удивился, что она выросла буквально за несколько месяцев.

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал видео, которое он совсем недавно снял на свалке, образовавшейся близ деревни Судалица в Олонецком районе Карелии. По словам автора видео, осенью свалка не достигала таких размеров и все "еще более или менее было".

"А сейчас это все новый мусор, этого года", - рассказывает за кадром местный житель.

По его словам, свалку устроили обитатели близлежащих деревень, которые не хотят платить за вывоз мусора и предпочитают выкидывать его в куче, которая разрастается на глазах: "Такой срач, с позволения сказать, развели"!

"Полкопейки стоит вывезти, ребята! В этом никто не виноват. Только мы сами виноваты!".

На кадрах видно, что на свалку выкидывается как бытовой, так и строительный мусор.

Свидетель расплакалась в суде по делу о гибели детей на Сямозере

В понедельник в суде Петрозаводска начался допрос первых свидетелей.

Одной из первых в суде допросили бывшего замдиректора Петрозаводского педагогического колледжа Наталью Шевелеву. Она курировала педпрактику, которую студенты с 2012 года проходили в ООО "Парк-отель "Сямозеро". Сейчас женщина работает в городском Доме культуры.

"Это было как громы среди ясного неба. 19 июня - этот день я не забуду никогда. Это ужасная трагедия. И я глубоко сочувствую всем пострадавшим. Я узнала об этом из выпуска новостей", - сказала Наталья Шевелева со слезами на глазах.

После того, как Шепелева узнала о трагедии, она дозвонилась до директора лагеря Решетовой, которая рассказала, что в шторм попали дети и несколько студентов педколледжа.

"Где-то в 14-15 часов, я точно все не помню, был шок, земля уходила из-под ног… Мне тогда казалось, что я сама умерла", - сказала Шевелева, прибывшая с директором педколлежда на место трагедии.

"Я до сих пор не могу понять, какое отношение и в чем виноваты непосредственно Валера и Павел. Они выполняли то, что должны были выполнять, у них был приказ, они не могли его ослушаться. Они подчинялись тем приказам, которые им поступали. Они никогда самовольно никаких действий предпринимать не будут", - сказала она.

"У меня изначальна была позиция невиновности наших ребят, я и сейчас настаиваю на этой позиции. Тот шквал грязи, которая была вылита на колледж и на меня лично, считаю, что это, возможно были какие-то спланированные действия или люди просто не разобрались в ситуации и постарались сделать из всего этого шумиху", - сказала Наталья Шевелева.

"Глубочайшие соболезнования. Я сама мать двоих детей. Очень сочувствую родителям студентов, самим ребятам и всей душой хочу им помочь", - отметила она.

Уроженца Карелии сожительница обвинила в совращении падчерицы

Жительница Карелии заявила на своего бывшего сожителя, обвинив его в педофилии.

Как сообщает издание konkretno, 33-летняя неработающая жительница Карелии утверждает, что в октябре 2017 года 37-летний мужчина переспал с ее дочерью. Девочке 15 лет, она учится в девятом классе.

Это произошло на съемной квартире на проспекте Маршала Жукова, когда гражданские супруги еще жили вместе.

Местонахождение подозреваемого устанавливается.

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