Самое важное за сегодня

Минздрав Карелии обезглавил Кемскую больницу

Персонал Кемской районной больницы и жители Кеми забили тревогу, когда узнали, что Минздрав не продлил контракт главному врачу Кемской ЦРБ Виктору Смирнову.

В паблике "Общественный контроль г. Кемь" в минувшее воскресенье, 6 мая, появились сообщения о том, что главный врач, хирург Кемской больницы Виктор Смирнов уезжает, потому что Минздрав Карелии не продлил с ним контракт.

Авторы сообщений в соцсети предлагают выступить в защиту главврача Смирнова, чтобы не допустить отъезда специалистов из района.

"Уважаемые жители Кеми и района, - пишут в паблике, - вчера узнал, что главный врач Кемской ЦРБ Смирнов В.В. увольняется 11 мая и уезжает из Кеми. Причина его увольнения в том, что с ним не продлили договор в Минздраве РК. Смирнов В.В. уважаемый всеми человек. Благодаря ему многие из нас забыли про болезни. Предлагаю поддержать главного врача Смирнова В.В., иначе из Кеми уедут два лучших специалиста - врач хирург и врач УЗИ Смирнова И.А. (его жена)".

Коллеги хирурга Смирнова уже написали коллективное письмо в Минздрав, Парфенчикову А. О. и в другие инстанции.

"Коллектив реанимации Кемской ЦРБ тоже в недоумении... Мы искренне желаем, чтобы Смирнова оставили. Мы только вздохнули нормально. Больница только вышла из долгов... Почему так происходит? Предлагаю поддержать нашего главврача", - написали коллеги Виктора Смирнова.

Сам главный врач Кемской ЦРБ Виктор Смирнов подтвердил информацию об увольнении "Столице на Онего".

"Да, мне не продлил Минздрав контракт, - сказал Виктор Смирнов, - и мы с женой, конечно, уедем. Здесь в Кеми я проработал 5 лет".

"Ужасная новость! Мы с коллегами в шоке! Что за беспредел твориться в Кеми? Чем не устраивает наш главный врач людей, которые сидят в Минздраве РК? Не продлевая контракт с лучшими специалистами, они хотят чтобы единственная больница в городе и районе загнулась? Ведь на самом деле каждый из нас хоть раз обращался к Виктору Владимировичу, и, я сомневаюсь, что он кому-то отказал в помощи, надеюсь, что справедливость восторжествует и Виктор Владимирович останется на своём месте. Мы до конца будем поддерживать нашего главного врача! Виктор Владимирович, мы с Вами!" - написал в паблике Кемского района коллектив хирургического отделения ГБУЗ Кемской ЦРБ.

Гарантийный ремонт дорог Петрозаводска "заморожен" из-за судебной тяжбы

Судебное разбирательство между администрацией Петрозаводска и компанией "Ремстройкомплект" заблокировало возможность ремонта разбитых городских автодорог на неопределенный срок.

Дороги Петрозаводска, которые были отремонтированы компанией "Ремстройкомплект" и затем пришли в негодность, в ближайшее время не будут отремонтированы. До завершения суда между администрацией и подрядчиком разбитые трассы, которые служат своего рода доказательством вины "Ремстройкомплекта", будут оставлены в неудовлетворительном виде.

Об этом заявила заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа Юлия Мизинкова в беседе с корреспондентом интернет-издания "Вести Карелии".

В общей сложности "заморожен" гарантийный ремонт примерно 50 дорог в разных частях Петрозаводска. В частности, речь идет о Суоярвском шоссе, трассах на ул. Ленинградской, ул. Мурманской, ул. Университетской, и так далее.

Подробнее читайте в материале издания.

В ЗС Карелии повторно внесен законопроект об участии самовыдвиженцев в губернаторских выборах

Депутат Андрей Рогалевич, заручившись поддержкой жителей Карелии, снова внес в региональный парламент законопроект, разрешающий самовыдвиженцам участвовать в выборах главы республики.

Напомним, в апреле на заседании Заксобрания депутатский корпус отклонил законопроект, в котором Андрей Рогалевич предлагал внести изменения в закон о выборах главы Карелии, разрешив баллотироваться самовыдвиженцам.

После этого автор документа начал сбор подписей.

В настоящее время, по словам Андрея Рогалевича, в Петрозаводске, Сегеже, Олонце, Кондопоге и Медвежьегорске собрано более 2 тысяч подписей за изменение закона о губернаторских выборах. Еще порядка 250 человек поставили свою подпись под петицией в Интернете.

Заручившись поддержкой граждан, Андрей Рогалевич в начале мая снова внес в парламент законопроект о самовыдвиженцах.

Повторное внесение документа было обусловлено несколькими факторами, объяснил Рогалевич "Столице на Онего".

"Наравне с депутатами всех уровней, главами поселений, где сохранились прямые выборы, президентом Российской Федерации, кандидат на должность главы республики может и должен иметь право на самовыдвижение. Тем более что ограничений законодательным правом или каких-то иных препятствий не предполагается и не существует", - сказал он.

Главное отличие самовыдвиженца от представителя партии, которого выдвигают на должность главы Карелии, продолжил депутат, - в том, что кроме прохождения муниципального фильтра, он, согласно законопроекту, должен заручиться поддержкой жителей Карелии.

"На мой взгляд, это и является камнем преткновения. Никому, судя по голосованию коллег, это не нужно. Возникает какой-то политический страх, - отметил Андрей Рогалевич. - После того, как Законодательное собрание отклонило поправку, мы решили спросить у жителей республики их мнение по этому поводу, начав собирать подписи под обращением к депутатам".

"В большинстве своем люди поддерживают эту инициативу, как и, допустим, возврат прямых выборов главы Петрозаводска", - заключил он.

В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности страшного ДТП, где пожилой водитель сбил подростков

На улице Мерецкова иномарка сбила двух 16-летних школьников, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. На месте ДТП работают врачи, ГИБДД и МЧС.

Сегодня днем, 7 мая в 13.50, 68-летний водитель на автомобиле Fiat Albea совершил наезд на двух 16-летних подростков, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП один из школьников получил травму руки и был доставлен в травмпункт, второй подросток с серьезными травмами госпитализирован.

Страшное ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Стали известны подробности трагедии в Карелии, где под бревнами погиб 10-летний ребенок

Местные жители поселка Лендеры Муезерского района рассказали, что на месте трагедии, где ребенка насмерть придавило бревнами, было трое детей.

Ранее Следком сообщил, что 6 мая 10-летний мальчик гулял на улице в поселке Лендеры Муезерского района. Во время прогулки ребенок забрался на штабель из бревен, которые обвалились и придавили его. От полученных телесных повреждений мальчик скончался.

Как рассказали "Столице на Онего" жители поселка Лендеры, в день трагедии трое 10-летних ребят пошли играть на территорию Лендерского леспромхоза, которая не огорожена.

Ребята залезли на штабеля бревен. Бревна покатились. В результате один мальчик погиб, второй получил ссадины и ушибы, а третий отделался испугом.

"Фельдшер осмотрел ребенка, обработал ссадины и отпустил мальчика домой", - подтвердили информацию в Минздраве Карелии.

На месте происшествия работают следователи, проводятся следственные действия, направленные на детальное изучение всех обстоятельств происшедшего.

ВИДЕО: В Кеми школьницы жестоко избили свою ровесницу

В Карелии в Кеми подростки сняли на видео драку девочек-школьниц.

В паблике "Общественный контроль Кемь" появилось видео, на котором подростки запечатлели драку школьниц.

В комментарии к видео написано, что драка произошла недалеко от школы №2.

На записи видно, как девочки-подростки ногами избивают свою ровесницу, а когда она, шатась отходит от озверевшей толпы, начинается выяснение отношение между двумя другими участницами разборок.

"Это основание для отмены решений Петрозаводского городского и Верховного суда Карелии, которые продлевали сроки ареста Алиханова"

Что означает победа Девлета Алиханова в Европейском суде по правам человека и когда он сможет выйти на свободу, рассказал адвокат Михаил Шогин.

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу Девлета Алиханова на незаконное содержание под стражей в течение трех лет. Фактически он подтвердил, что все это время судьи, которые принимали решения о продлении меры пресечения в виде ареста, действовали в нарушение российского законодательства. Означает ли это, что Алиханова освободят из колонии? И какие последствия будет иметь победа в ЕСПЧ для него самого и для судебной системы Карелии, оказавшейся в центре скандала? Будет ли известный политик и предприниматель обжаловать в Страсбурге вынесенный ему приговор? Эти и другие вопросы мы обсудили с Михаилом Шогиным — адвокатом Девлета Алиханова, который с первого дня задержания и до настоящего времени защищает его в судах.

— 29 марта 2018 года Европейским судом по правам человека принято итоговое решение по нашей жалобе в интересах Девлета Алиханова, где установлено нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод при избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и неоднократного продления срока содержания в СИЗО, - говорит Шогин.

В решении Европейского суда особо значимы два обстоятельства. Во-первых, суд прямо указал на отсутствие оснований для избрания меры пресечения и продления срока содержания под стражей в отношении Алиханова. В решении изложены конкретные нарушения, касающиеся именно данного случая: несостоятельность причин, использованных судами; выдвижение предположений о рисках того, что Алиханов может скрыться от правосудия или воспрепятствовать ему при отсутствии каких-либо доказательств этому; неспособность оценить индивидуальное положение заявителя; отсутствие попыток изучения возможности использования других мер пресечения; неэффективность проведения судебного разбирательства во время содержания под стражей.

Особо обращает на себя внимание тот факт, что мы неоднократно предупреждали наши суды о том, что нельзя выносить немотивированные решения об аресте и его продлении, говорили о последствиях и реакции на это Европейского суда по правам человека. Почему-то все забывают, что Верховный суд России в своих разъяснениях точно также толкует положения закона о необходимости указания на фактические основания, что на практике не исполняется. По крайней мере в нашем случае.

Только один раз наши доводы были услышаны судьей Верховного суда Карелии Альфией Нуждиной, которая изменила Алиханову арест на залог, однако после прямого вмешательства в ситуацию председателя Верховного суда Анатолия Накваса это законное решение было отменено, о чем подробно писали средства массовой информации.

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ВИДЕО: Иномарка сбила подростка на "зебре" в Петрозаводске

Автомобилист сбил подростка, который вместе с другом переходил дорогу по "зебре" на улице Мерецкова.

Согласно данным камер видеонаблюдения компании "Сампо.ру", около 14.00 двое подростков переходили дорогу по пешеходному переходу, когда в них врезалась иномарка. Одному из подростков удалось отскочить, а второго машина сбила.

По информации ГУМЧС по Карелии, 16-летний подросток был госпитализирован.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Минздрав Карелии прокомментировал увольнение главврача Кемской больницы

Главному врачу Кемской ЦРБ Виктору Смирнову Минздрав Карелии не продлил контракт.

В соцсети персонал Кемской районной больницы, а также местные жители бьют тревогу в связи с увольнением главврача, хирурга Виктора Смирнова, опасаясь, что район потеряет сразу двух специалистов – Смирнова как хирурга и его жену, которая работает врачом УЗИ.

Коллеги Смирнова уже написали коллективное письмо в Минздрав, Парфенчикову А. О. и в другие инстанции.

Как пояснили в Минздраве Карелии "Столице на Онего", с главврачом Смирновым, действительно, не продлен контракт, но это касается только его обязанностей как руководителя.

Почему не продлили контракт, в ведомстве предпочли не отвечать, но пояснили: "Виктору Смирнову предложено трудоустройство в качестве врача-хирурга в Кемской больнице и еще одна вакансия. Он всегда может выбрать".

Также в Минздраве сказали, что окончание контракта с Викторм Смирновым датируется 15 мая, а 16 мая в Кемскую ЦРБ уже приедет новый руководитель.

"Это будет врач-терапевт, гастроэнтеролог из другого региона, - заверили в ведомстве, - он 1967 года рождения, готов работать в Кемской ЦРБ

МВД Карелии: две школьницы пострадали в массовой драке в Кеми

По заявлению отца одной из участниц драки подростков в Кеми полиция начала проверку, сообщили в МВД Карелии.

В соцсети было опубликовано видео, на котором подростки запечатлели, как школьницы избивают свою ровесницу, а после и сами вступают в потасовку между собой.

В МВД Карелии рассказали, что 30 апреля около 18.00 на стадионе возле школы в Кеми произошел конфликт между школьницами 12-14 лет.

По предварительным данным, в драке пострадали две девочки.

Отец одной из участниц потасовки 4 мая написал заявление а полицию.

На данный момент проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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