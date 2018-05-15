Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

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22:20, 15 Мая 2018

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Опубликованы сроки отключения горячей воды в Петрозаводске

В "ПКС - Тепловые сети" рассказали, когда и в каких районах карельской столицы отключат горячую воду.

Как и сообщалось в мэрии, для проведения испытаний тепловых сетей Петрозаводска АО "ПКС - Тепловые сети" отключит от горячего теплоснабжения с 7 по 21 июня.

С 7 по 21 июня от горячей воды будут отключены следующие микрорайоны: Центр, Привокзальный район, Сулажгора, Октябрьский пр., Первомайский пр., Голиковка, Зарека, Кукковка, Древлянка, район Радиозавода, Перевалка, Рыбка, Пятый поселок

С 6 по 20 июня горячей воды не будет в микрорайонах: Соломенное, Пески, Птицефабрика

С 9 по 18 июля от горячей воды будет отключена Ключевая (1, 2, 3 микрорайоны и 4-й по ул. Кемской).

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В Карелии ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности

В ЕДДС Петрозаводска предупредили о неблагоприятном явлении 15 мая.

В ближайшие дни в Карелии ожидается теплая погода без осадков. Средняя температура днем +22...+24 градуса, 15 мая ожидается рекордные для весны +26, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.

"В связи с установившейся аномальной теплой погодой, - сообщили в ЕДДС, - 15 мая в большинстве районов Карелии ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ I степени опасности)".

При неблагоприятных метеорологических условиях вредные выбросы остаются в нижних слоях атмосферы, что несет опасность.

Чтобы обезопасить себя при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), рекомендуется ограничить пребывание на улице, проветривать помещение только с помощью кондиционеров и по возможности выезжать за город, на природу, спортивные занятия также проводить в закрытых помещениях.

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Парфенчиков рассказал, почему Минстрой не отключал отопление, когда петрозаводчане задыхались от жары

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ситуации, когда люди задыхались от жары в своих квартирах из-за неотключенного отопления, назвал позицию Минстроя Карелии крайне формальной и не отвечающей интересам граждан.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал: "По-летнему жаркую погоду мая омрачает невыносимая жара в квартирах. Правила отключения-подключения отопления прописаны в постановлении Правительства Российской Федерации. Официальным основанием для отключения батарей в домах служит показатель среднесуточной температуры воздуха за последние 5 суток. Если это значение равно или превышает 8 градусов, и синоптики подтверждают, что резкое похолодание в ближайшие 10 дней не предвидится, отопительный сезон прекращается. Поскольку один из прекрасных майских дней не вписался в этот норматив, то отсчет пяти дней начали сначала. Считаю такую позицию Минстроя Карелии крайне формальной и не отвечающей интересам граждан. Наши чиновники не научились принимать нестандартные и ответственные решения в подобных ситуациях. Надо было учесть резкий подъем температуры, превышающий температурную норму на длительный перспективный период".

Глава Карелии рассказал, что в его адрес поступило немало жалоб на жару в квартирах, в связи с чем ему пришлось взять вопрос под личный контроль и "просто административным нажимом заставить Минстрой издать необходимый приказ".

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ВИДЕО: Голый мужчина прошелся утром по центру Петрозаводска

По улице Гоголя бегал голый молодой человек.

Сегодня ранним утром, 15 мая, автомобилисты в Петрозаводске запечатлели голого молодого человека, который бежал по улице Гоголя, прикрывая наготу свитером.

Неизвестно, откуда и куда спешил молодой человек и почему на нем не было одежды.

Видео опубликовано в паблике "Внутренняя Карелия".

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ВИДЕО: Появились кадры, как полицейские в Петрозаводске спасают ребенка

Инспекторы ДПС в Петрозаводске лейтенант полиции Валерий Кольцов и младший лейтенант полиции Руслан Начаров спасли жизнь ребенка, за считанные минуты доставив его в больницу.

Как сообщает пресс-служба МВД России, семья направлялась на дачу, в машине находились родители и трое сыновей. Вечером на Шуйском шоссе одному из пятилетних двойняшек - Владиславу стало плохо, дыхание было затруднено, ребенок потерял сознание.

Отец мальчика остановил проезжавшую мимо машину ДПС. Не теряя ни секунды, включив звуковую и световую сигнализацию, полицейские довезли мать с ребенком в ближайшее медицинское учреждение, где ему была оказана своевременная помощь. В настоящее время здоровью малыша ничего не угрожает.

"Сотрудники ГИБДД навестили спасенного мальчика в больнице и вручили подарок – игрушечную машину ДПС. Мать, находящаяся вместе с сыном в стационаре, поблагодарила полицейских, отметив четкость и оперативность их действий, в результате которых жизнь ее сына была спасена", - отметила представитель МВД России Ирина Волк.

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Мирошник просит власти Карелии разобраться с региональным оператором, превратившим город в помойку

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник выступила за принятие экстренных мер в отношении не справляющейся со своими обязанностями мусоровывозящей компании, сообщили в администрации города.

Ирина Мирошник подготовила обращение в Правительство республики с предложением о незамедлительном решении вопроса по своевременному вывозу твердых коммунальных отходов.

Напомним, с 1 мая в Петрозаводске и в республике приступил к работе единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) – ООО "Автоспецтранс". Согласно заключенному этим предприятием контракту, ТКО с территории города вывозят три компании: ПМУП "Автоспецтранс", ООО "Экосервис" и ООО "Экоград-Петрозаводск".

За десять дней работы по новой схеме в Администрацию, Единую дежурно-диспетчерскую службу столицы республики и на личную страницу Ирины Мирошник в социальной сети "ВКонтакте" от жителей города поступило 201 заявление с нареканиями по поводу некачественной уборки мусора, 149 из них – жалобы на плохую работу компании ООО "Экоград-Петрозаводск". Петрозаводчане недовольны несвоевременным вывозом отходов. В период с 10 по 14 мая поступило еще 56 сообщений от граждан, имеющих нарекания в отношении работы ООО "Экоград-Петрозаводск".

В письме в адрес Правительства республики, в компетенции которого с 1 мая находится работа по обращению с твердыми коммунальными отходами, Ирина Мирошник предлагает экстренно принять строгие меры административного воздействия как в отношении региональной компании-оператора по работе с ТКО, так и в отношении ООО "Экоград-Петрозаводск".

Напомним, ООО "Экоград-Петрозаводск" обслуживает контейнерные площадки в районе Октябрьского и Первомайского проспектов, в Соломенном, в Центре, на Голиковке, на Зареке и в Прионежском районе со стороны Заозерья.

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В Минфине Карелии появились вакансии

Министерство финансов республики объявило конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Республики Карелия.

В Минфин требуются главный контролер-ревизор отдела внутреннего государственного финансового контроля и контролер-ревизор отдела внутреннего государственного финансового контроля. Об этом сообщает сайт министерства.

В должностные обязанности указанных специалистов входит проведение различных проверок соблюдения законодательства, использования средств бюджета и контроль за отчетностью и так далее.

Подробности - в материале "Вестей Карелии".

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ЗАПАХ ГОРЯ: В Карелии пожар оставил семью пенсионеров без крыши над головой

В Олонецком районе двое пенсионеров чудом успели выбежать из горящего дома. В огне пропало все.

Как сообщили в МЧС Карелии, 12 мая в 15.10 в поселке Рыпушкалица Олонецкого района сгорел 4-квартирный жилой дом. Причина и возможный виновник пожара устанавливаются. На пожаре никто не пострадал.

В то же время в паблике "Подслушано в Олонце" появилось обращение родных пенсионеров, которые написали, что пожилая пара чудом спаслась из огня, успев вынести только документы.

"Знаете, какой запах у горя? Горе пахнет гарью и дымом. Этот запах еще долго будет преследовать нашу семью... – написали родственники, оставшихся без дома пожилых людей, - 12 мая в Рыпушкалицах сгорел 4-квартирный жилой дом. Осталась стоять только печь. Постоянно в доме проживали только пенсионеры Назаровы. Из вспыхнувшего деревянного дома они успели вынести документы да пару фотоальбомов. В огне пропало всё нажитое за 35 лет совместной жизни: от детской одёжки до нового зимнего пальто, от бензопилы до стиральной машины, взятой в кредит меньше года назад, от игрушек, в которые играли 30 лет назад их дети, до любимого сервиза... Какое счастье (позволю себе так сказать), что пожар случился днем! Какое счастье, что маленькие внуки Назаровых были с нами, родителями, а не у бабушки с дедушкой в деревне! Какое счастье, что уцелела любимая кошка Масяня! Слава Богу, никто не пострадал!"

По словам родных, в первые минуты несчастья рядом оказались соседи, которые и приютили пенсионеров.

"Дом соседей напоминал штаб-квартиру: туда приходили узнавать последние новости о пожаре, туда приходили люди, чтобы выразить сочувствие, приносили вещи, деньги. Огромное спасибо всем, кто помог и помогает! Дай Бог вам здоровья и мира в семье! Только благодаря вашей помощи и поддержке пожилая пара не сдаётся и пытается начать жизнь с чистого листа", - рассказали дети пострадавшей от пожара семьи.

Как написано в сообщении, сейчас пенсионерам подыскивают жильё, в магазинах купили самое необходимое на первое время.

"Благодаря добрым людям у пенсионеров Назаровых есть одежда и кое-какая обувь. О мебели и других предметах быта будем думать, когда найдется крыша над головой. Возможно, снова придется обратиться за помощью. Единственное, в чем сейчас нуждаются погорельцы, это денежные средства. Их можно перечислить на счет Валентины Ивановны Назаровой в Сбербанке 63900225 9001614184", - обратились за помощью родные погорельцев.

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ВИДЕО: Водитель вылетел на газон на Чапаевском кольце

Авария с участием легкового автомобиля произошло на пересечении Лесного проспекта и улицы Чапаева.

Как пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", 14 мая в 23.19 легковой автомобиль двигался по Лесному проспекту со стороны Суоярвского шоссе.

Въезжая на перекресток с круговым движением, автомобиль проехал прямо, выехав через бордюрный камень на разделительный газон.

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Дорогу от Петрозаводска до Деревянного обещают отремонтировать в 2018 году

Министерство транспорта Карелии планирует в этом году капитальный ремонт отдельных участков автодороги Петрозаводск-Ошта, в том числе до села Деревянное.

По словам министра Алексея Кайдалова, состояние участка от Петрозаводска до Деревянного, где расположено много дач и загородных домов петрозаводчан, вызывает массу жалоб населения, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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В Петрозаводске снова будут штрафовать за парковку на газонах

Ирина Мирошник внесла в парламент законопроект о восстановлении административной ответственности за ряд нарушений в сфере благоустройства. Подробнее

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