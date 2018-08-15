Важные новости, которые вы могли пропустить

ВИДЕО: Где в Карелии ведущий программы "Орел и решка" спрятал бутылку со 100 долларами?

В Сети появился выпуск популярной программы "Орел и Решка" о путешествии по Карелии.

В минувший вторник на телеканале "Пятница" показали программу "Орел и Решка: Россия-Карелия". Певица Клава Кока и рэпер Натан рассказали о своем путешествии по нашей республике нынешним летом.

Натану досталась золотая карта, а Клаве - 100 долларов. В результате рэпер прокатился на корабле по Онежскому озеру, заехал на остров Кижи, чтобы познакомиться с национальной карельской архитектурой, музыкой и приготовить сульчины, а потом остановился у Ладожского озера в шикарном особняке.

Клава со 100 долларами отправилась на прогулку по набережной Петрозаводска, покаталась на собачьей и оленьей упряжках. Певица попробовала калитки, посетила вотчину карельского деда мороза Талви Укко.

В конце программы Натан спрятал бутылку со 100 долларами. Где же в Карелии можно найти заветный трофей от ведущих программы "Орел и Решка", сморим видео, размещенное на Rutube.

ВИДЕО: Мужчина забыл в банкомате на Кукковке 200 тысяч рублей – вот, что из этого вышло

МВД Карелии просит жителей помочь установить личности мужчины и женщины, которые забрали из банкомата в торговом центре Петрозаводска чужие 200 тысяч рублей. Инцидент попал на камеру.

"Сотрудники полиции устанавливают личности мужчины и женщины, изображенных на видео. В торговом центре в микрорайоне Кукковка женщина в светлом плаще и мужчина в светлом спортивном костюме с тележкой забрали из банкомата 200 тысяч рублей, которые забыл забрать мужчина, пользовавшийся им до них", - сказано в сообщении МВД.

Всех, кто узнал мужчину ил женщину полиция просит позвонить по телефонам: 8-906-209-60-90, 8-911-430-29-30 или 02 (с мобильного – 102).

ВИДЕО: Известного телеведущего обокрали у работы в Петрозаводске

Телеведущего канала "ТНТ-Онего" Дениса Базанкова обокрали несовершеннолетние.

О краже насоса Базанков рассказал на странице "ВКонтакте".

"Весело и задорно украли насос. Может, кто из родителей узнает своих отпрысков. Детишки с района Октябрьского проспекта. Далеко пойдут... (дело было у ДК Машиностроителей)", - написал Базанков.

В мае 2015 года Дениса Базанкова, гендиректора и ведущего программ "ТНТ-Онего" избили в центре Петрозаводска.

Более 500 осужденных в Карелии досрочно выйдут на свободу благодаря новому закону

Более 500 осужденных подпадают под освобождение из мест лишения свободы в Карелии благодаря перерасчету сроков приговоров, сообщает региональное управление ФСИН.

Согласно федеральному закону от 3 июля 2018 года №186-ФЗ "О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации", один день содержания лица под стражей приравнен к полутора дням отбывания наказания в воспитательной колонии или исправительной колонии общего режима и к двум дням пребывания в колонии-поселении.

Закон вступил в силу с 14 июля.

"В УФСИН России по Республике Карелия под действие закона подпадает более 500 осужденных, из них на 200 человек материалы уже направлены в суд для рассмотрения вопроса об освобождении из мест лишения свободы в связи с пересмотром сроков исчисления наказания", - сообщили в управлении в среду.

На реализацию закона отводится полгода.

"Сотрудникам спецучета подразделений УФСИН предстоит кропотливая работа по подготовке необходимых документов, направление их на рассмотрение в судебные органы, разъяснение осужденным положений нового законодательства и доведение решений судов", - отметили в ведомстве.

При этом в УФСИН подчеркнули, что на сокращение сроков наказания не смогут рассчитывать рецидивисты, осужденные, отбывающие наказание в колониях строгого режима, а также ряд других категорий, представляющих повышенную опасность для общества.

ВИДЕО: Легковой автомобиль загорелся на мосту в Петрозаводске

Пожар в легковом автомобиле Volkswagen произошел утром на Гоголевском мосту.

Возгорание произошло в утренний "час пик". Легковой автомобиль двигался в сторону центра, пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

фото: vk.com/san.aviacia

ФОТО: Родившуюся в Костомукше девочку госпитализировали в Петрозаводск на вертолете

Национальная служба санитарной авиации выполнила санитарный вылет в Костомукшу. Вертолет забрал новорожденную девочку, которой потребовалась медицинская помощь.

Девочка родилась раньше срока, 11 августа.

"Недоношенную новорожденную девочку (11.08.2018) с респираторным дистресс-синдромом, дыхательной недостаточностью 2 степени на вертолете госпитализировали в Республиканскую больницу (г.Петрозаводск)", - сообщили в службе санавиации.

По информации сайта "64 параллель", для Национальной службы санитарной авиации это 20-й вылет в Костомукшу за 2018 год.

"Спецбригады забирают особо тяжелых пациентов, тех, для кого время – решающий фактор", - отмечает издание.

Единый расчетный центр обратился к потребителям, проживающим в Петрозаводске

Услуга "Обращение с твердыми коммунальными отходами" (далее - ТКО) относится к коммунальным услугам, поэтому гражданам, получающим компенсацию за оплату коммунальных услуг, предоставляются льготы и при оплате услуги "Обращение с твердыми коммунальными отходами".

Информируем о том, что АО "ЕРЦ РК" не осуществляет расчет льгот за коммунальную услугу "Обращение с твердыми коммунальными отходами", поэтому в платежном документе за жилищно-коммунальные услуги, выставляемом АО "ЕРЦ РК", указанная графа не заполнена.

По сведениям, предоставленным Центром социальной работы г.Петрозаводска, выплаты компенсаций за оплату коммунальной услуги "Обращение с твердыми коммунальными отходами" начаты с августа.

Обращаем внимание: начисление платы за обращение с ТКО в соответствии с действующим законодательством производится на основании количества проживающих граждан. При отсутствии указанных сведений – исходя из количества собственников.

Платежный документ для оплаты услуги обращение с ТКО за июль отражает сведения о количестве зарегистрированных граждан, основанных на информации, переданной Петрозаводской паспортной службой. Если в квартире никто не прописан в расчет принимается количество собственников.

Расчет платы за обращение с ТКО осуществляется согласно пункту 148(30) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений (Постановление правительства № 354 от 06.05.2011), по формуле:

Pi = ni *(Niн /12)*Tотх

где: ni - количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом помещении;

Niн- норматив накопления твердых коммунальных отходов;

Tотх - цена на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Так, например, размер оплаты за обращение с ТКО для семьи, проживающей в многоквартирном доме и состоящей из 3 человек, за 1 месяц рассчитывается следующим образом:

2,094/12*538,03*3=281,66 руб.

Если количество собственников отраженное в платежном документе не совпадает с фактическим количеством – необходимо предоставить подтверждающие документы в

АО "ЕРЦ РК" (можно посредством электронной почты main@eirz-karelia.ru – электронный адрес указан в платежном документе).

Предоставленная Вами информация будет учтена в платежном документе следующего расчетного периода.

АО "ЕРЦ РК" приносит извинения и просит отнестись с пониманием к данной ситуации и, если Вы не получили квитанцию для оплаты услуги "Обращение с ТКО" – уточнить в управляющей компании (УК, ТСЖ, ТСН и пр.), АО "ЕРЦ РК" - выполнены ли УК (ТСЖ) необходимые действия для того, чтобы соответствующий платежный документ был Вам выставлен.

"ВКонтакте с главой": жителя Карелии восстановили на работе после обращения к Парфенчикову

В очередном выпуске "ВКонтакте с Главой" пресс-секретарь Артура Парфенчикова рассказала, как решаются трудовые споры жителей республики.

Цель проекта "ВКонтакте с Главой" - рассказать о маленьких, но важных шагах в решении проблем и вопросов жителей республики, с которыми они обратились к Главе Карелии через социальную сеть. Пусть это зачастую и небольшие дела – но их важность для каждого конкретного человека, решившего написать о наболевшем лично, сложно переоценить.

"Тема сегодняшнего выпуска "Борьба за свои права". Наверно, многие сталкивались с ситуацией, когда в отношении вас или ваших близких было нарушено трудовое законодательство. Зачастую, люди в такой ситуации подавлены, они не знают, куда обращаться и при этом боятся потерять работу. Отчаявшись, люди пишут главе Карелии напрямую, - пишет Кабатюк. - Ни одно подобное сообщение не остается без внимания. Всем оказывают правовую помощь, консультируют, либо же направляют сообщение в трудовую инспекцию или начальнику управления труда и занятости Карелии Елене Фроловой".

Так, через социальные сети, решился вопрос своевременной выплаты отпускных для сторожа сельской школы (обращалась супруга работника).

Еще одно обращение – о незаконном увольнении с работы. По результатам проверки работник был восстановлен в должности.

"И подобных примеров много. Примеров того, как открытая власть помогает человеку без бюрократических проволочек ориентироваться в правовом поле, грамотно бороться за свои права и отстаивать справедливость", - добавила Кабатюк.

ВИДЕО: Мотоцикл и автомобиль столкнулись в центре Петрозаводска

ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло на пересечении улиц Куйбышева и Свердлова.

Транспортные средства двигались вечером во вторник по улице Куйбышева со стороны площади Кирова. ДТП произошло, когда автомобиль совершал левый поворот на улицу Свердлова, а мотоциклист двигался следом в прямом направлении и попытался обогнать машину, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Инициатор банкротства УК "Сегежа групп" обжаловал отказ суда принять иск

Инициатор банкротства ООО "Управляющая компания "Сегежа групп", входящего в структуру Segezha Group, обжаловал решение Арбитражного суда Карелии отказать в принятии иска о банкротстве.

Жалоба на определение карельского суда направлена в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге. Апелляционная инстанция оставила заявление без движения, предписав истцу приложить необходимые документы, сообщают "Вести Карелии".

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Министерство финансов республики заключило соглашение о сотрудничестве с Минфином России в рамках реализации стратегии повышения финансовой грамотности в стране до 2023 года. Подробнее

Заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии Петрозаводского госуниверситета Анатолий Зильбер объяснил, почему люди так часто умирают в 4 часа утра. Подробнее

Соучастники грабежа подростков на Кукковке объявлены в розыск, сообщает СУСК по Карелии. Подробнее

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Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев заявил, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни. Подробнее

Басманный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о гибели детей на Сямозере в отношении начальника управления по организации работы с семьями с детьми департамента труда и социальной защиты населения Москвы Елены Семкина и бывшей замглавы департамента соцзащиты Татьяны Барсуковой. Подробнее