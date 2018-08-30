Что случилось в Петрозаводске и Карелии 30 августа

В Карелии зафиксировано ухудшение качества управления финансами

Большинство министерств и других региональных органов власти Карелии снизили качество управления своими финансами во втором квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из результатов мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей (администраторов) средств бюджета республики, проведенного Минфином Карелии.

Из 24 органов власти, которые являются главными распорядителями бюджетных средств, 13 снизили качество управления своими финансами.

Хуже всего ситуация в министерстве экономического развития.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Олонецкий молококомбинат на грани закрытия?

Руководство Олонецкого молочного комбината заявляет о возможности прекращения производства продукции в Карелии и переезде в другой регион из-за отсутствия диалога с местной властью.

Директор Олонецкого молочного комбината Галина Ширшина заявила о том, что менеджмент предприятия рассматривает возможность прекращения своей деятельности на территории Карелии. Об этом она заявила журналистам на специально собранной пресс-конференции в Петрозаводске.

По словам руководителя крупного завода-производителя молока, власти Карелии не дают арендаторам молочного комбината преимущественного права выкупа площадей, на которых развернуто производство продукции. Вместе с тем, срок аренды площадей комбината истекает в апреле 2020 года, после чего завод может оказаться без территории для деятельности.

Подробнее о ситуации с Олонецким молококомбинатом читайте в статье на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ФОТО: В Карелии три иномарки врезались в КамАЗ из-за уснувшего за рулем водителя

В Лоухском районе на 973 км автодороги Кола произошло столкновение трех иномарок с КамАзом, сообщает УГИБДД по Карелии.

В среду днем часов водитель Nissan Almera уснул за рулем. Автомобиль выехал на "встречку", где врезался в КамАЗ.

Далее с КамАЗом столкнулись Renault Scenic и Volkswagen Tuareg, ехавшие за Nissan.

В происшествии травмирован 66-летний водитель японской иномарки.

Крым и семейные обстоятельства: почему столовая Минсельхоза Карелии не работает

Минсельхоз Карелии ищет компанию, которая займется обслуживанием ведомственной столовой, поскольку прежний арендатор покинул республику по семейным обстоятельствам.

В министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии по-прежнему закрыта ведомственная столовая. Ранее глава регионального Минсельхоза Владимир Лабинов выразил недовольство качеством питания и обслуживания в местной точке общепита, которая расположена на первом этаже здания министерства по адресу: ул.Свердлова, д.8. После этого прежний арендатор свернул там деятельность.

Как сообщил журналистам Владимир Лабинов, в итоге бизнес вне конкурса был передан компании "Морошка", которая также владеет кафе в центре Петрозаводска. Владелец фирмы выполнил работы по ремонту помещений, приобрел оборудование и затем покинул Карелию по семейным обстоятельствам. Уехал с девушкой в Крым.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Маленький ребенок получил травмы при столкновении четырех иномарок в Карелии

В Беломорском районе на 816 км автодороги "Кола" столкнулись четыре автомобиля, пострадал маленький ребенок, сообщает УГИБДД по Карелии.

По предварительным данным, водитель Hyundai Creta совершал обгон в зоне действия знака "Обгон запрещен" и врезался в BMW, который по касательной столкнулся с Ford Escape и BMW X5/

В ДТП пострадал 4-летний ребенок - пассажир первого BMW (из Мурманской области). С полученными травмами пострадавший госпитализирован.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Глава Карелии предложил школьников из отдаленных поселков отправлять в кадетское училище

В правительстве обсудили вопросы подвоза детей из отдаленных поселков в школы соседних деревень.

Сегодня на заседании в правительстве глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с министром образования Александром Морозовым, зампремьер-министром правительства по соцвопросам Ларисой Подсадник, министром транспорта Дмитрием Кондрашиным и начальником управления автодорог Карелии Виктором Россыпновым обсудили вопросы подвоза школьников в учебные заведения.

По словам Морозова, на сегодняшний день в Карелии 80 базовых школ, к которым подвозят детей 108 автобусов по 96 разработанным маршрутам.

Общая протяженность автодорог, по которым проходят школьные автобусы, составляет две тысячи километров.

Как отметил Парфенчиков, это, конечно, много, учитывая, что половина этих дорог не имеют твердого покрытия и являются грунтовыми и некатегорийными.

"Но на самом деле это не страшно, если у дороги есть хозяин, если нормальный подрядчик, который содержит ее, обсыпает", - заметил Артур Парфенчиков.

По мнению главы Карелии, дети должны учиться в хороших, современных школах, общаться со сверстниками. И подвоз таких школьников к учебным заведениям организуют.

Но есть школы, которые находятся в 100 километрах от других населенных пунктов.

"В этом случае мы обречены школу там держать, если даже в ней 20 детей, - сказал Артур Парфенчиков, - за 100 км детей возить сложно. Будем думать об интернатном формате. Я бы посмотрел, может быть, детей из таких школ, мальчиков, все-таки рекомендовать в кадетское училище, чтобы дети из глубинки туда попадали и получали суперкачественное образование, в приличном образовательном учреждении.

Посмотрите, если есть один ребенок в поселке 5-го, 7-го, 8-го класса, давайте договоримся с родителями, может быть, нам его перевести в президентское кадетское училище".

Как отметил глава республики, конечно, не каждый сможет "осилить кадетское училище и прожить в казарме без маминых пирожков", но у ребенка появится шанс получить хорошее, элитное образование, "стать великим конструктором, военным, ученым".

"Вполне возможно, что впоследствии этот ребенок вернется в родную деревню и станет главой", - сказал Артур Парфенчиков.

По предложению министра образования Морозова, девочек из отдаленных районов можно отправлять в школу искусств, где есть интернат для проживания.

В Карелии судно село на мель

В Онежском озере около часа назад села на мель баржа, которую вел буксир, сообщает ГУ МЧС по Карелии.

"В 08.35 30.08.2018 г. на акватории Онежского озера, о. Речной вблизи острова Большой Клименецкий Прионежского района села на мель баржа, которую буксировал буксир", - говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что к месту посадки баржи следует аварийно-спасательный буксир "Тайфун".

В Карелии на кладбище домашних животных разрыли могилы

Паблик "Типичный Медвежьегорск" сообщил о разрытых могилах домашних животных, рядом с которыми обитает медведь.

"За Пиндушами возле кожпрома на кладбище домашних животных разрыты могилы и растрёпаны трупики. Вокруг следы похожие на медвежьи, так что грибники будьте внимательны", - сообщил один из участников паблика.

Как пишет "Лайф", по словам экспертов, это далеко не первый случай, когда медведи проявляют активность на кладбищах, в том числе в Карелии. Некоторые животные могут есть останки, пока другие лакомятся едой, оставляемой родственниками покойных на могилах.

фото: ucrazy.ru

ФОТО: В "Петровской слободе" установили арт-объект для велосипедистов

В жилом районе Петрозаводска "Петровская слобода" (бывшая первая площадка ОТЗ) установили функциональный арт-объект "Вело-пит-стоп".

Пит-стоп включает в себя стойку для крепления велосипеда c базовым набором инструментов для контроля технического состояния, технического обслуживания и мелкого ремонта велосипедов и других малогабаритных транспортных средств в условиях открытой улицы, а также парковочный элемент на два веломеста, сообщили в Петрозаводском госуниверситете.



ПетрГУ

Автор арт-объекта – Александр Селиверстов, доцент кафедры транспортных и технологических машин и оборудования Института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ. Ему помогал его коллега Сергей Перский.

По словам Селиверстова, это уже четвертый велосипедный пит-стоп в карельской столице.

"В сентябре сервис-станция будет дополнительно оснащена переносным насосом и велоаптечкой", - отмечают в вузе.

Жители Пряжи отменили ранее согласованный митинг против опасной свалки вблизи поселка

В Карелии организаторы митинга, призванного привлечь внимание к экологической ситуации из-за свалки в Пряже, отказались от проведения мероприятия.

По сообщению активистов поселка, митинг, предварительно запланированный на 2 сентября, проводиться не будет. Причина – цель, которую ставили перед собой организаторы мероприятия, уже достигнута.

"Основная цель и задача данного мероприятия заключалась в том, чтобы с помощью общественности, добиться реальных действий со стороны надзорных органов и властей разных уровней, по прекращению отравления населения Пряжи и загрязнения окружающей среды вокруг поселка! Но после публикации моего поста ранее или после чудесного стечения обстоятельств, лед тронулся с места. Пока итог такой: с пятницы ни одна машина с мусором из Ленинградской области не разгрузилась на свалке и вблизи ее", - пишет на своей странице в "Вконтакте" активист Максим Мошанов.

При этом активные жители Пряжи обращают внимание односельчан на то, что на данном этапе проблема свалки не решена целиком и полностью и потребует времени для соблюдения юридических процессуальных действий.

"Мы по-прежнему продолжаем следить за ситуацией в близи свалки и на самой свалке. Призываем всех к бдительности! О любых фактах ввоза мусора из других регионов, в частности из Ленинградской области, просьба сообщать в правоохранительные органы, органы прокуратуры, органы местного самоуправления", - отметил Мошанов.

Напомним, в Пряжу в нарушении закона ввозился мусор из Ленинградской области. В середине августа в региональное отделение ОНФ обратились жители поселка, обеспокоенные состоянием полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенного в 1 км от населенного пункта. Жители страдали от сильного запаха, причиной которого являлась быстро растущая частная свалка. Состояние полигона, куда ежедневно привозят ТКО до 20 мусоровозов из Санкт-Петербурга, вызывала массу вопросов у жителей Пряжинского района. Затем один из мусоровозов обстреляли, местные жители решили собраться на народный сход.

24 августа глава республики Артур Парфенчиков лично побывал в Пряже, чтобы на месте разобраться с ситуацией, связанной с незаконными действиями одного из операторов по размещению отходов - ООО "Полигон". По итогам выездного совещания Парфенчиков дал поручение природоохранной прокуратуре совместно с МВД республики и ГИБДД ужесточить контроль заезда мусоровозов из Ленобласти на пряжинскую свалку, а министерству природных ресурсов и экологии вместе с Росприроднадзором необходимо определить объемы завезенного в Карелию мусора и подготовить иск о понуждении ООО "Полигон" к вывозу отходов из Карелии. Специалисты уже обследуют свалку на наличие опасных отходов, в том числе медицинских.

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