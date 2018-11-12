Главные новости сегодняшнего дня

фото: Сергей Ермохин

Зарплата Парфенчикова вырастет до 4,4 млн рублей

Стало известно, как вырастут зарплаты главы Карелии и спикера парламента в 2019 году.

Денежные выплаты главе Карелии в 2019 году увеличатся до 4,4 млн рублей, а председателю Законодательного собрания республики – до 3,9 млн рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

"Битва экспертов" состоялась в суде по делу Гаврилова

В Петрозаводске лингвисты разошлись во мнениях, является ли надпись "Пивня- ****я" прямой отсылкой к персоне депутата Госдумы Валентины Пивненко.

В мировом суде Петрозаводска продолжается рассмотрение дела Алексея Гаврилова, которого обвиняют в вандализме, совершенном по мотивам политической ненависти.

По данным стороны обвинения, Гаврилов в 2016 году нанял двух подельников для нанесения надписей на стены зданий в Петрозаводске. Граффити, предположительно, содержали оскорбления в адрес депутата Валентины Пивненко и бизнесмена Дмитрия Макеева.

Эксперты изучили содержание граффити с текстами "Пивня- ****я", "Макеев за геев" и "Белуга за Макеева".

Привлеченный стороной обвинения в качестве эксперта кандидат филологических наук Андрей Котов из ПетрГУ указал на то, что помимо проведения непосредственно текстового анализа, он ознакомился с текстами протоколов допросов предполагаемых авторов надписей, из которых ему стало ясно, что молодые люди понимали, против кого направлены их действия. Якобы подсудимые прямо указали, что, в частности, получили заказ на выполнение надписей, дискредитирующих конкретно Валентину Пивненко. Поэтому, по оценке эксперта, скандальные настенные надписи оскорбляют именно депутата Госдумы.

"В данной ситуации возникает вопрос следующий для меня как для эксперта-лингвиста: насколько человек, который делал эту надпись, понимал, что он пишет о другом конкретном человеке; и насколько он осознает то, что, например, надпись "Пивня" относится к этому человеку. Исходя из материалов этого дела,- люди понимали, что это Пивненко, что это кандидат в депутаты", - пояснил эксперт Котов.

Сторона защиты Алексея Гаврилова, в свою очередь, пригласила в зал суда своего специалиста – ученого-филолога, профессора Замира Тарланова, который в свое время учил в ПетрГУ подсудимого Гаврилова и эксперта Котова.

"Я оказался, знаете, в довольно странной ситуации. Ко мне обратился с просьбой разъяснить одно слово мой бывший студент - Алексей Васильевич Гаврилов. И он мне представил заключение, написанное моим же бывшим студентом, моим же аспирантом, моим дипломником; человеком, написавшим диссертацию под моим руководством,- Котовым Андреем Александровичем", - признался в суде профессор Тарланов.

Ученый Замир Тарланов не согласился с доводами эксперта Котова, который нашел связь оскорбительной надписи "Пивня-….я" с персоной Валентины Пивненко.

"К сожалению, Андрей Александрович (ред. - эксперт Котов) вообще не ставит вопрос о том, как отождествить слово "Пивня" и Пивненко. Это самый главный центральный пункт вообще этого заключения. Андрей Александрович, к великому сожалению, - я говорю как лингвист лингвисту - вопрос решает по ассоциациям. Ему это слово "Пивня" ассоциируется - непонятно почему - с Пивненко", - сказал Замир Тарланов.

Ученый подчеркнул, что доводы эксперта обвинения не содержат внятной доказательной базы.

"Вообще это недоказуемо. Лингвистически "Пивня" свести к "Пивненко В.Н." - недоказуемо!", - резюмировал профессор Тарланов.

Судебный процесс по делу Гаврилова продолжается.

фото: Сайт правительства Карелии

Ограничения на ввоз товаров из-за границы ужесточатся

С первого января 2019 года вступают в силу новые требования к гражданам, которые ввозят товары из-за границы на территорию России наземными видами транспорта.

Сейчас физическим лицам разрешено ввозить товары общим весом не более 50 килограмм. С первого января эта планка снизится до 25 килограмм.

По действующим правилам, если стоимость товаров не превышает 1,5 тысяч евро, то за них не надо платить пошлину. С первого января без пошлины можно будет ввести товары на сумму не более 500 евро.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

Спасатели ищут двух человек на Ладоге в Карелии

Два человека отправились на лодке с Валаама на другой остров и пропали.

Как стало известно "Столице на Онего", 10 ноября двое мужчин из Нижнего Новгорода и Архангельской области поехали с Валаама на лодке на другой остров и пропали.

В настоящее время ведутся их поиски.

фото: Пресс-служба Минэкономразвития Карелии

Восемь предприятий Карелии получили знак качества

Министерство экономического развития включило еще 8 компаний республики в перечень предприятий, имеющих право на маркировку товаров знаком "Сделано в Карелии".

Право на маркировку товаров знаком "Сделано в Карелии" получили 8 компаний: ООО "Сортавальский хлебокомбинат", ОАО Петрозаводский хлебозавод "САМПО", ООО "Молокозавод Медвежка", СППСК "Ягоды Карелии", ОАО "Славмо", ООО "АлкоВорлд", ИП Гутырко Г.Д. (икра), ИП Мартынов А.И. ("Karjala квас").

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

Эксперт в деле Гаврилова объяснил, почему надпись "Макеев за геев" не должна никого обижать

В Петрозаводске доцент кафедры английского языка ПетрГУ Вадим Павлов выступил в суде с экспертной оценкой граффити "Макеев за геев" и "Белуга за Макеева".

В мировом суде Петрозаводска, рассматривающем дело Алексея Гаврилова о нанесении на стены города оскорбительных надписей, выступил ученый ПетрГУ Вадим Павлов с оценкой скандальных граффити.

Сотрудник Петрозаводского университета был представлен специалистом со стороны защиты Гаврилова.

"Является ли оскорбительной фраза "Макеев за геев" для кого-либо?" - задал вопрос Вадиму Павлову адвокат Гаврилова Михаил Шогин.

"Для того, чтобы понять это, необходимо провести лингвистический анализ данной фразы. Но опять же, как сегодня отмечалось моими коллегами, принадлежность имени "Макеев" к конкретному человеку без привязки к месту и времени события остается неясной. Я могу только с лингвистической точки зрения проанализировать данную фразу следующим образом. Есть некий субъект фразы, обозначенный в ней именем личным "Макеев", который своими действиями или поступками речевого характера выражает позицию, поддерживающую такую группу людей, которые объединены посредством однополой сексуальной ориентации", - сказал Павлов.

"Является ли данная фраза оскорбительной?", - уточнил адвокат Шогин.

"На мой взгляд, данная фраза оскорбительной не является. Скорее, несет положительную коннотацию, потому что в ней присутствует предлог "за". А доказать обратное мы можем постановкой предлога "против", который придаст как раз этой фразе негативный оттенок существования такой в обществе группы как геи", - ответил специалист и пояснил также, что фраза "Белуга за Макеева" тоже не может считаться оскорбительной.

Напомним, по версии следствия, Алексей Гаврилов в 2016 году нанял двух подельников для нанесения надписей на стены зданий в Петрозаводске. Граффити, предположительно, содержали оскорбления в адрес депутата Валентины Пивненко и бизнесмена Дмитрия Макеева. В частности, Пивненко и Макеева оскорбили надписи "Пивня- ****я" и "Макеев за геев".

фото: Наталья Отченаш / сайт Правительства РК

В Карелии повредили памятник воинам-интернационалистам

Местный житель запечатлел поврежденный памятник в Беломорске, установленный на собранные жителями деньги.

"Сломан памятник воинам, участникам боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов в Парке Пашкова" – пишет Евгений А. в официальной группе Беломорска в соцсети "Вконтакте".

На фото видно, что вторая половина (по задумке архитектора, памятник расколот) имеет значительный наклон назад. Неизвестно, кто-то сломал памятник или же проблема в самой конструкции.



Евгений Антипин

Памятник был открыт в день ветеранов боевых действий первого июля в парке им. А.Н. Пашкова. Инициаторами создания памятного знака выступила общественная организация воинов-афганцев Беломорского района.

При поддержке совета Беломорского городского поселения и жителей города и района удалось собрать более 270 тысяч рублей на его строительство.



сайт Правительства РК

фото: Валерий Поташов

Правительство Карелии не будет увеличивать число чиновников

В проекте бюджета на 2019 год говорится, что правительство Карелии не может увеличивать численность сотрудников органов государственной власти в течение трех лет.

Но правительство может получить право увеличить число чиновников, если изменятся функции органов исполнительной власти и казенных учреждений Карелии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: www.iwm.org.uk

Сто лет назад жители северной Карелии оказались на фронте Первой мировой войны

"Ирландские карелы" под командованием британского полковника разбили финских захватчиков.

В минувшее воскресенье миллионы людей по всему миру почтили память погибших в Первой мировой войне, которую с самого ее начала назвали Великой. Главные траурные мероприятия, приуроченные к столетию окончания одного из самых кровопролитных конфликтов в истории человечества прошли в Париже, куда съехались около 70 глав государств и правительств, в том числе и президент России – страны, вышедшей из войны незадолго до ее завершения и отказавшейся от исполнения своих обязательств перед союзниками по военно-политическому блоку Антанта. В Карелии эта дата оказалась почти незамеченной, хотя территория республики в 1918 году неожиданно превратилась в один из фронтов Первой мировой, а жители северокарельских деревень – в солдат Британской империи. Но об этом периоде карельской истории в республике предпочитают не вспоминать, потому что он неразрывно связан с неудавшейся попыткой карелов обрести свою независимость.

Подробнее читайте в материале "Ирландские карелы" на Первой мировой.

фото: УФССП Карелии

Приставы Карелии дали трудным подросткам пострелять из пистолета Макарова

Судебные приставы в очередной раз навестили подшефных детей из центра "Надежда" и предоставили своим подшефным возможность потренироваться в стрельбе из пистолета Макарова на электронном тренажере Sckatt, сообщили в УФССП Карелии.

В Петрозаводске судебные приставы в рамках благотворительной акции и мероприятий, посвященных Дню судебного пристава, посетили подшефный центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Надежда".

Сотрудники ведомства продемонстрировали ребятам специальные средства защиты приставов, используемые при выполнении служебных обязанностей.



фото УФССП Карелии

"Все желающие примерили на себя атрибуты форменного обмундирования судебных приставов, подержали в руках рации, одели бронежилеты и каски, - рассказали в пресс-службе управления судебных приставов, - кроме того, каждому воспитаннику был приготовлен сладкий подарок".

Как напомнили в ведомстве, приставы посещают подшефный центр регулярно.

Например, одно из таких посещений было в июне, в День защиты ребенка. По информации пресс-службы, приставам хотелось сделать этот день незабываемым для воспитанников центра, и они, "к большой радости, особенно мальчишек, предоставили своим подшефным возможность потренироваться в стрельбе из пистолета Макарова на электронном тренажере Sckatt".

Импровизированное лично-командное первенство привело детей в неописуемый восторг, заверили в ведомстве.

Работники социального учреждения выразили благодарность судебным приставам за заботу о детях и постоянную помощь.

Следующий свой визит сотрудники Управления запланировали в канун Нового года.

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