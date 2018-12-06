Все, что случилось сегодня

Алиханов выйдет на свободу, как только в колонию Сегежи поступят документы суда

Известный в Карелии бизнесмен и политик Девлет Алиханов будет освобожден из заключения, как только в ИК-7 поступят документы Верховного суда России об отмене незаконных приговоров.

Об этом "Столице на Онего" рассказали в УФСИН по Карелии. По словам собеседника издания, документы должны поступить в исправительную колонию №7 в Сегеже, где сейчас находится Алиханов. Он будет освобожден в тот же день, как документы окажутся в исправительном учреждении. Как долго материалы суда будут идти из Москвы в Сегежу, пока неизвестно.

В среду, 5 декабря в Москве состоялось заседание Президиума Верховного суда России, на котором рассматривался вопрос об отмене незаконных постановлений о продлении срока содержания под стражей Девлета Алиханова на протяжении трех лет по решению Европейского суда. Данные постановления были отменены.

Как сообщил адвокат Алиханова Михаил Шогин, Президиум Верховного суда России отменил приговор, вынесенный Девлету Алиханову 24 ноября 2017 года Петрозаводским городским судом, и апелляционное решение на него Верховного суда Карелии от 30 января 2018 года. То есть, его полностью оправдали.

По словам Шогина, уголовное преследование Девлета Алиханова прекращено. Он имеет право на реабилитацию.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ, решение Президума - "приговор Алиханову отменить за отсутствием в деле состава преступления, уголовное преследование прекратить, выпустить Алиханова из-под стражи".

Президиум Верховного суда России – это высшая судебная инстанция нашей страны. Его решения нигде не обжалуются.

В Петрозаводске несколько десятков человек выселяют на улицу

В Петрозаводске собственник многоквартирного дома - "Петрозаводскстрой" попросил жильцов, занимающих жилплощадь по договору коммерческого найма, выкупить комнаты или освободить помещения до 31 декабря 2018 года.

Жильцы дома на Вололдарского, 44, которым грозит выселение, обратились в редакцию "Столицы на Онего" за помощью и пригласили на общее собрание жильцов, где обсуждался вопрос: как не оказаться под Новый год на улице.

Люди, получившие уведомления, - в шоке. Что делать? Куда идти? Кто поможет? – разносилось со всех сторон на собрании у подъезда.

Среди собравшихся были как должники, так и наниматели жилья с чистой историей выплат. Не пришли откровенно неблагополучные, которые, по словам жильцов, тоже занимают квадратные метры в доме в центре города, и те, кто еще не получил уведомление, - такие тоже есть.

"Здесь не живут богатые люди, которые могут выкупить комнату, - сказала одна из участниц собрания Юля, - здесь один-два человека выкупят, да и то влезут в кредиты".

Пенсионерка Нина рассказала, что проживает здесь одна с 1993 года, платит за все услуги исправно: и 458 рублей за съем комнаты "Петрозаводскстрою", и за ЖКХ.

"Коммуналка от 3 до 5 тысяч стоит, - призналась Нина, - зимой однажды было 5600. Живу я одна в комнате 18 кв.м. Мы въехали после 1993-го, поэтому не успели приватизировать. Собственники предлагают выплатить за комнату 760 тыс. Я не знаю, что буду делать. Где мне, одинокой пенсионерке, столько денег взять?"

"Мне реально некуда идти, - кричала девушка Ирина. - У меня две дочки – 17 лет и 12. Ипотеку не дают, так как я мать-одиночка, а материнский капитал я уже частично потратила на обучение старшей дочери. Живу здесь с 1997 года, мужа нет, работаю продавцом-кассиром – зарплата маленькая. И вообще, почему я должна выкупать жилье, в котором живу больше 20 лет?"

Две женщины, которые не захотели представиться, сказали, что работают – одна медиком, вторая педагогом, зарплаты – 16 и 21 тысяча. У каждой из них по двое детей.

"С такими зарплатами ипотеку не дают, - пожаловались сотрудницы бюджетной сферы. - Передали бы нас городу, мы бы комнату приватизировали".

Остальные участники схода жаловались, что собственник за зданием не следит: окна у них гнилые, фонари не горят, ремонт самим делать приходится, проводка плохая, свет отключают, дорогу не убирают, песочницу для детей сделать не допросишься…

"Они просто решили от нас избавиться. Говорят, у них больше проблем от этого общежития, чем дохода", - подытожила одна из участниц собрания.

Редакция "Столицы на Онего" получила комментарий у юриста компании "Петрозаводскстрой" по ситуации с выселением.

Что сказал собственник бывшего общежития на Володарского, 44 и действительно ли у людей есть угроза оказаться на улице, читайте здесь.

фото: "Столица на Онего"

Рогалевич обвинил во лжи замминистра здравоохранения Карелии Савина

Скандал разгорелся во время обсуждения поправки в бюджет по выделению дополнительных денег для больных диабетом.

В четверг замминистра Роман Савин на заседании парламента сказал, что в 2017 году на программу по диабету освоено 91,5 тыс рублей, на 2018 год освоенная сумма составила 95,9 млн рублей. Сейчас все препараты закупаются на 2019 год. Он предложил в январе-февраля 2019 года вернуться к этой теме.

При этом утвердительно ответил на вопрос депутата Андрея Рогалевича об обеспечении всех больных сахарным диабетом необходимыми средствами.

"Сейчас у нас отсроченых рецептов нет", - сказал Роман Савин.

После этого Рогалевич возмутился и сказал, что в Сегежском районе жители не обеспечиваются ни лекарствами, ни средствам индивидуального контроля.

"Я понимаю, что вам надо сохранить лицо и сказать что все хорошо, но это неправда. Вы сейчас лжете. Это недостоверная информация, когда вы говорите депутатам. Я лично отправил на имя министра обращение оказать человеку помощь и разобраться, почему он не получает необходимое ему лекарственное обеспечение",- сказал депутат.

"Если такие единичные случаи могут присутствовать, то мы разберемся. Инсулин, сахороснижающие препараты, средства самоконтроля на складе "Карелфарма" присутствуют в полном объеме, проблем здесь нет", - парировал чиновник.

фото: "Столица на Онего"

Швец больше не министр

Марина Швец покинула пост министра здравоохранения Карелии.

"У Марины Павловны вчера был последний рабочий день", - сказали "Столице на Онего" в министерстве здравоохранения.

Марина Швец в 1987 году окончила медицинский факультет ПетрГУ, затем работала врачом в Беломорске, втором роддоме Петрозаводска. После этого была начальником комитета здравоохранения, экологии и социального развития мэрии Петрозаводска. В ноябре 2011 года Швец назначили главным врачом республиканского госпиталя для ветеранов войн.

В сентябре 2017 года она стала и.о. министра здравоохранения Карелии, а в начале декабря лишилась этой приставки.

На должность руководителя ведомства прочат главу Минздрава Якутии Михаила Охлопкова. Накануне он приехал в Петрозаводск.

фото: "Столица на Онего"

Почему жильцов бывшего общежития в центре Петрозаводска выселяют на улицу

Наниматели комнат в бывшем общежитии на улице Володарского, 44 под Новый год могут оказаться на улице.

В Петрозаводске собственник многоквартирного дома - "Петрозаводскстрой" попросил жильцов, занимающих жилплощадь по договору коммерческого найма, выкупить комнаты или освободить помещения до 31 декабря 2018 года.

Жители комнат в бывшем общежитии на улице Володарского, 44 в растерянности.

Уведомления получили все - и должники и те, кто исправно оплачивает услуги.

Как жители оказались в такой ситуации и почему некоторые из них не идут за помощью, читайте здесь.

фото: МЧС Карелии

Из двух горящих домов в Петрозаводске спасли 8 детей

Пожары произошли в минувшую среду на Вытегорском шоссе и улице Березовой аллеи, сообщили в МЧС Карелии.

В 15.08 на ул. Березовой аллеи, 25 произошел пожар в жилом доме. Пожар ликвидировали в течение 12 минут. В результате повреждена стена мусоросборной камеры в первом подъезде на площади 5 кв м.

Причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Виновный, ущерб устанавливаются. Погибших нет. Спасено 11 человек, из них двое – дети.

В 18.56 частный жилой дом загорелся на Вытегорском шоссе, 7. В 19.15 огонь потушили. В результате повреждены стена и перекрытие в помещении мастерской на площади 1кв м.

Причина – неправильное устройство и эксплуатация печи и дымохода.

Виновный, ущерб устанавливаются. Погибших нет. Спасено 8 человек, среди них 6 детей.

фото: из личного аккаунта на vk.com

Парламент Карелии не хочет уменьшать зарплату Парфенчикову и депутатам

Большинство депутатов Законодательного собрания Карелии на сегодняшней сессии проголосовало против поправки к бюджету о выделении средств на нужды детей-сирот за счет сокращения затрат на содержание правительства и парламента.

По словам Андрея Рогалевича, кроме сокращения затрат на содержание чиновников, можно сэкономить средства на расходах правительства, связанных с освещением деятельности органов власти в СМИ.

Это предложение не вызвало никаких дискуссий на заседании. Большинство депутатов отказалось принять поправку.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: music.yandex.ru

В Петрозаводске отменен концерт известного рэпера

Концерт GONE.Fludd в Петрозаводске отменен, сообщает артист и администрация клуба.

"В Петрозаводске прокуратура "настоятельно не рекомендует" проводить наш концерт. Будем требовать официальный отказ с указанием её причины на бумаге. Ищем другую площадку, для проведения гига", - написал Александр Бузе, он же GONE.Fludd в своем твиттер-аккаунте.

"Друзья, с сожалением сообщаем вам об отмене концерта GONE.Fludd 7 декабря в клубе Z.ефир по не зависящим от нас причинам. Всю подробную информацию о переносе концерта и возврате билетов вы можете узнать у организаторов мероприятия в паблике концерта", - сообщается в паблике клуба.

В заведении отказались комментировать как-либо отмену концерта.

GONE.Fludd имеет порядка полумиллиона подписчиков на канале Youtube.

По информации ТАСС, в начале декабря концерты Gone.Fludd не состоялись в Иркутске и Улан-Удэ. "В клубе "Дикая Лошадь" [в Иркутске] было оказано давление со стороны всевозможных органов. Вследствие чего нас настоятельно попросили поменять аудиторию на 18+. В данных условиях проведение концертов первого и второго декабря невозможно", — говорилось в заявлении на странице рэпера во "ВКонтакте".

В последнее время с отменой концертов сталкивались Хаски, Элджей, группы IC3PEAK и "Френдзона". Выступления чаще всего срывались из-за давления на представителей площадок.

фото: www.facebook.com/rajavartiolaitos/

Карельская граница теряет туристов

Трафик на участке российско-финляндской границы в Карелии продолжает падать.

Уходящий год не принес оживления на карельском участке российско-финляндской границы. Как свидетельствуют данные Пограничной службы Финляндии, поток туристов сокращается на всех многосторонних автомобильных пунктах пропуска, расположенных на территории Карелии.

Так, на самом популярном МАПП "Вяртсиля-Ниирала" в январе-ноябре нынешнего года было зарегистрировано около одного миллиона 49 тысяч пересечений границы, что на 6% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Более половины пересечений, а если точнее – 52,4% - пришлось на долю граждан Финляндии, большинство из которых по-прежнему ездит в Карелию за автомобильным топливом. Доля россиян оказалась не намного меньше – 46,6%.

Похожая картина наблюдается и на МАПП "Люття-Вартиус". Количество пересечений границы за 11 месяцев этого года там составило около 344 тысяч и по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом уменьшилось на 3,6%. На самом северном карельском МАПП "Суоперя-Куусамо" показатели значительно ниже: в уходящем году там было зафиксировано всего около 48 тысяч переходов границы, что на 9,2% ниже, чем в январе-ноябре 2017 года.

фото: Мария Васильева

Михаил Охлопков пожелал коллективу "времени на личную жизнь"

Премьер-министр Карелии Игорь Корсаков сегодня представил коллективу Минздрава нового руководителя ведомства Михаила Охлопкова.

Новый министр сообщил, что считает главной задачей вверенного ему Минздрава Карелии снижение детской и взрослой смертности. Для этого, считает он, необходима многолетняя напряженная работа. При этом новый министр пожелал подчиненным, чтобы у них "оставалось время на личную жизнь".

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

Прокурор Карелии утвердил обвинительное заключение по делу о взятках в отношении экс-замруководителя "Управления автомобильных дорог Республики Карелия" Игоря Новокшонова. Подробнее

Заместитель премьер-министра правительства Карелии Игорь Корсаков представил коллективу Минздрава республики нового руководителя Михаила Охлопкова. Подробнее

В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия объявлен конкурс на должность ведущего специалиста-эксперта. Подробнее

Врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович должна выпалить 2 тысячи рублей штрафа за невыполнение требований прокурора. Подробнее

Традиционно проводившийся в Карелии этап Кубка мира по гонкам на собачьих упряжках в этом году пройдет в другом месте. Подробнее

Бывший заместитель министра нацполитики Карелии Андрей Манин назначен руководителем аппарата Законодательного собрания республики. Подробнее

В Петрозаводске на территории Ильинского храмового комплекса совершен акт вандализма, сообщается на сайте епархии. Подробнее

ДТП с участием двух автомобилей произошло утром на Кукковке Подробнее

С начала отопительного сезона местные жители вынуждены отапливать свои квартиры с помощью электрических обогревателей, сообщает отделение ОНФ в Карелии. Подробнее

Разыскиваемый мужчина обвиняется в краже, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

Сбербанк изменил порядок перевода средств на кредитную карту. За ним могут последовать и другие банки. Подробнее

В Карелии вышли на свободу братья из Санкт-Петербурга, которые пытались обмануть миграционную службу Финляндии, что их преследуют в России за нетрадиционную ориентацию, сообщает пограничной управление регионального УФСБ. Подробнее

Стоимость бензина в столице Карелии за неделю уменьшилась, в среднем, на 0,1%, сообщает Карелиястат. Подробнее

Историк и общественник Андрей Бутвило о том, почему россияне к любым деяниям власти относятся с пониманием и сочувствием. Подробнее

Министерство финансов Карелии не видит оснований для опасений, что в 2019 году в муниципальных бюджетах не хватит средств на выплату зарплаты работникам бюджетных организаций. Подробнее

Карельские пенсионеры смогут посетить популярные туристические объекты республики с минимальными затратами. Подробнее

Правительство Карелии планирует вновь рассмотреть возможность приватизации государственного пакета акций лесопромышленного холдинга "Кареллеспром", включенного в программу приватизации в 2017 году. Подробнее

Полицейские в столице Карелии зарегистрировали очередной факт телефонного мошенничества. Подробнее

Власти Карелии намерены приступить к давнему проекту развития ветроэнергетики на севере республики. Подробнее

Финский бизнес проявил большой интерес к планам правительства Карелии создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в районе поселка Вяртсиля вблизи российско-финляндской границы, утверждает глава Минэкономразвития Карелии Павел Буренков. Подробнее