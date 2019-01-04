Самое важное за сегодня

фото: readtiger / Игорь УЛИТИН

Город в Карелии остался без тепла и воды

В Суоярви произошла авария на теплосетях, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня, 4 декабря, в МЧС поступило сообщение об аварийном отключении теплоснабжения в Суоярви.

Известно, что произошла авария на теплотрассе, ведутся восстановительные работы.

Вчера в редакцию "Столицы на Онего" написал житель Суоярви. По его словам, уже 5 дней в городе нет холодной воды.

"Что-то отремонтируют, но вода пропадает снова. Сегодня, 3 декабря, воды нет уже 7 часов подряд. В городе полно гостей, студенты приехали к родителям. На улице 13,5 градусов. Беда".

фото: Instagram / TSN

Американское СМИ сравнило победу финских хоккеистов с оккупацией Карелии

Канадский спортивный вещатель TSN сопроводил новость о поражении финских хоккеистов с картой с оккупированной Восточной Карелией в ходе ВОВ.

Утром в четверг о странном выборе TSN написала третья по тиражу финская газета Iltalehti, сообщает телеканал 360.

"Безусловно, победа Финляндии стала исторической, потому что молодежная сборная Канады до этого всегда брала медали на домашних турнирах. Но все же отсылка к войне — это немного своеобразно»

Англоязычные подписчики канадского вещателя в Instagram долго обсуждали результат матча.

Позднее на ошибку указали русскоязычные пользователи. «Эй, TSN, откуда вы взяли эту карту? Кондопога — это Россия. Вы знаете географию не лучше, чем играете в хоккей», — первым заметил _shamaninф

фото: Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске построят тоннель для автомобилей

Проектирование тоннеля для автотранспорта под ж/д в Петрозаводске начнется в 2019 году

Администрация Петрозаводска заложила в бюджет на 2019 год средства на проектирование тоннеля для проезда автотранспорта под железной дорогой в районе улицы Достоевского.

Согласно документу, планируется разработка проектной документации для реконструкции ул. Достоевского на участке от ул. Зайцева до ул. Боровой с устройством тоннеля под железнодорожными путями по ул. Халтурина.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Правительство Карелии

Обнародован проект реконструкции БСМП Петрозаводска

Реконструкция здания Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска, намеченная на 2019 год, предусматривает возведение пристройки в центральном дворе больницы.

В пристройке разместятся приемное отделение, экстренная рентгеноперационная, кабинет эндоскопии, перевязочная, гипсовая и кабинеты врачей-специалистов.

«Задача отделения – обеспечение экстренной лечебно-диагностической помощи и сокращение времени постановки диагноза», - пояснили в правительстве.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: ГИБДД Карелии

В ДТП на трассе "Кола" в Карелии пострадала девушка

Авария произошла в минувшие сутки в Сегежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В четверг, 3 января, в 12.30 на 741 км автодороги "Кола" Сегежского района 40-летняя водитель Chevrolet Cruze неправильно выбрала дистанцию до двигающегося впереди в попутном направлении автомобиля KIA Ceed, произошло столкновение.

21-летняя пассажирка KIA, жительница Санкт-Петербурга, получила ушибы. Ей назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

фото: ОНФ Карелии

В Суоярви введен режим повышенной готовности в связи с аварией на теплотрассе

Администрация одного из районов Карелии сообщила, что в связи с аварией на теплотрассе введен режим повышенной готовности.

В связи с аварией на теплотрассе по ул. Кайманова у дома №15 постановлением администрации МО "Суоярвский район" №1 от 4 января введен режим повышенной готовности.

Отключены от отопления все жилые дома и объекты социальной сферы на ул. Кайманова, а также дома №№ 36, 43,45 на ул. Ленина.

Специалисты ООО "Карелэнергоресурс" ведут аварийно-восстановительные работы.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в ЕДДС Суоярвского района по телефонам: 112, 8-964-317-83-17, 51498.

фото: Pixabay

Карелиястат: Население Карелии ежегодно будет сокращаться на 3 тысячи человек

Численность населения Карелии будет ежегодно сокращаться примерно на 3 тысячи человек и достигнет 569,5 тысячи к 2036 году.

Это следует из прогноза, опубликованного Карелиястатом.

В 2019 году количество жителей республики составит 619,8 тысяч человек. К 2036 году их станет на 50,3 тысячменьше.

Численность мужского населения по прогнозу будет сокращаться быстрее, чем женского.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Werfer / ru.wikipedia.org

В Суоярви частично появилось тепло

Авария на теплосетях произошла в Карелии в ночь на 4 января, в большинстве домов появилось тепло, сообщили в Карелэнергоресурсе.

Напомним, в связи с аварией на теплотрассе по ул. Кайманова в Суоярви был введен режим повышенной готовности.

В большую часть домов, оставшихся в результате аварии на теплотрассе без отопления, вернулось тепло. По данным диспетчерской, 12 домов подключили к теплу.

Другие четыре дома обещают подключить в течение дня.

Режим повышенной активности снят.

фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Мэрия: В Петрозаводске вдвое замедлится темп роста зарплат

Администрация столицы Карелии прогнозирует рост зарплат в 2019 году примерно на 4%, что в 2 раза меньше показателей 2018 года.

Номинальная среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций Петрозаводска в 2018 году составила 26,6 тысяч рублей, что на 8,8% больше по сравнению с 2017 годом.

По базовому сценарию в 2019-2021 годах зарплаты будут расти на 3,9–4,4%, а по целевому, более оптимистичному варианту – на 4,9-5,2%.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Pixabay

В районах Карелии полностью восстановили электроснабжение

За последние двое суток подачу электроэнергии восстановили примерно в 50 населенных пунктах, сообщили в правительстве Карелии.

Напомним, по состоянию на 3 января более 20 населенных пунктов республики оставались без электроснабжения. Причина - сложные погодные условия, мокрый снег.

Вечером 3 января неподключенными оставались 149 человек в 4 населенных пунктах Пряжинского и Пудожского районов.

Сегодня, 4 января, электроснабжение в населенных пунктах республики, нарушенное из-за сложных погодных условий, полностью восстановлено.

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