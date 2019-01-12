Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

В Петрозаводске крещенские купания пройдут на новом месте – на озере у памятника Петру Первому

В Управлении МЧС утвердили список мест, где 18-19 января пройдут крещенские купания.

В Карелии обрядовые купания пройдут в 11 муниципальных районах и 2 городских округах, сообщили в региональном Управлении МЧС. В Кемском районе будет проводиться освещение и забор воды.

С целью обеспечения безопасности граждан, в период крещенских купаний будет осуществляться дежурное патрулирование спасателей Карельской республиканской поисково-спасательной службы, инспекторов ГИМС, местных пожарно-спасательных гарнизонов, полиции и медицинский работников.

Всего для обеспечения безопасности планируется привлечь 159 человек и 43 единицы техники. От МЧС будет привлечено 63 человека и 22 единицы техники.

Отметим, что в Петрозаводске в этом году крещенские купания будут организованы на новом месте – на Онежском озере возле Петровского сквера с 23 часов 18 января до 03:00 часов 19 января.

Подробнее со списком мест для крещенских купаний в районах Карелии можно ознакомиться здесь.

фото: Столица на Онего

Мэрия Петрозаводска выявила массовые нарушения в уборке дворов от снега

За три дня контролеры осмотрели более 500 дворов.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в условиях продолжительного снегопада специалисты ежедневно контролируют, как в городе убираются придомовые территории.

Специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства обследуют дворы Петрозаводска для оценки качества уборки от снега и наледи. За три дня были осмотрены более 500 дворовых территорий в разных районах карельской столицы.

В 169 случаях выявлены нарушения по уборке снега, в 110 – по наличию наледи на кровле, в 63 случаях очищенная территория не подсыпана должным образом.

По итогам проверок в управляющие организации направлены требования устранить недостатки, после чего будет проведена повторная проверка.

Напоминаем, горожане могут напрямую сообщить о ненадлежащем содержании придомовых территорий и кровель зданий. Прием звонков в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору осуществляется круглосуточно на автоответчик по телефону: (814-2) 76-99-87.

фото: МВД Карелии

В Петрозаводске подросток ушел из дома и не вернулся, его нет уже четыре дня

Полиция Петрозаводска просит помочь в розыске 16-летнего Алексея Миронова.

Полицией Петрозаводска разыскивается Алексей Сергеевич Миронов 2002 года рождения, который днем 8 января ушёл из дома, расположенного в микрорайоне Древлянка, и до настоящего времени не вернулся.

На вид: 16 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, темные волосы коротко стрижены.

Был одет: куртка черная «Адидас», спортивные брюки серо-зеленого цвета с белыми вставками, черная кофта с капюшоном, был обут в синие кроссовки «Адидас».

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, сообщать значимые сведения по телефонам в Петрозаводске: (8 814 2) 75-50-00, 8-911-40-18-356 или 02, с мобильного 102.

"Что должно было произойти, чтобы эти мудрые судьи согласились выставить себя кретинами?"

Мы решили перепечатать блог Александра Фукса про Девлета Алиханова и чудовищную историю с отменой решения о его оправдании.

"Президиум Верховного суда России во всем разобрался и признал Алиханова невиновным. А потом президиум Верховного суда России во всем переразобрался и признал Алиханова виноватым. Вот так запросто. Рассмотрел кассацию Генеральной прокуратуры и передумал. Тот же самый состав судей. Те же самые люди. Опытные. Мудрые. Лучшие. Взяли и передумали. Выпустили сначала человека из тюрьмы, а потом запихали его обратно. Как вещь. Вы что-нибудь понимаете?

Что должно было произойти, чтобы эти мудрые судьи согласились выставить себя кретинами? То есть вот они ознакомились с делом, вникли, разобрались и пошли на совершенно беспрецедентный шаг - признали человека невиновным. А значит, признали, что все предыдущие судьи, все следователи и прокуроры либо дураки, либо сволочи. Признали, что вся эта лихая компания либо не знает законов, либо подчинялась чьим-то приказам. Но тогда как они могли менее чем через месяц это решение отменить?

Или в деле внезапно вскрылись новые обстоятельства? Такие обстоятельства, которые не вскрылись за три года суда и следствия? Но это же чушь. Новые обстоятельства не могут выскакивать из рукавов как зайцы. Тогда, значит, вначале судьи просто невнимательно ознакомились с материалами? Судьи высшей судебной инстанции страны! Невнимательно! Но тогда что они, на шиш, за судьи? Юристы растеряны. Они не припомнят подобных прецедентов. Бывший прокурор города недоумевает, говоря, что еще не сталкивалась с подобным. Я могу объяснить произошедшее только единственным образом. Им кто-то позвонил. И у этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами, чем пойти поперек его борозды".

Подробнее - в блоге Александра Фукса здесь.

Молодая женщина пострадала в ДТП на встречке в Беломорском районе

В Беломорском районе Карелии на встречной полосе столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, накануне в 10.30 на автодороге Пушной - Машезеро, 24-летний водитель автомобиля Opel Astra выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ четырнадцатой модели.

В результате ДТП травмы получила 22-летняя пассажирка иномарки, жительница Костомукши. С ушибами она госпитализирована в Беломорскую ЦРБ.

По факту ДТП проводится проверка.



фото: Госавтоинспекция Карелии

В Карелии 40 ДТП за сутки – машины массово бились на дорогах после снегопада

В ГИБДД Карелии рассказали о большом количестве ДТП, зарегистрированных за прошедшие сутки.

За минувшие сутки в условиях снегопада в ГИБДД Карелии поступило 40 обращений от водителей по фактам ДТП, в которых машины получили механические повреждения, 16 таких аварий зафиксировано в Петрозаводске, сообщили в ведомстве.

Чаще всего, водители не справлялись с управлением транспорта, либо не уступали дорогу при выездах с второстепенной на главную дорогу. Зафиксировано 22 столкновения. Так, 11 января в 14-30 на улице Профсоюзов в Петрозаводске столкнулись сразу три автомобиля – Mitsubishi, Peugeot и Лада. К счастью, никто не пострадал.

Как пояснили в ГИБДД, выпавший снег усложняет подъезд к жилым кварталам и офисным центрам. Здесь автомобили очень часто буксуют.

Водителям советуют выбирать правильный скоростной режим, чтобы чувствовать, что автомобиль адекватно реагирует на движения рулем. Не обращайте внимания на тех, кто едет быстрее, не пытайтесь соревноваться в скорости!, - советуют в Госавтоинспекции Карелии.

фото: ГИБДД Карелии, Столицы на Онего

ФОТО: Две иномарки столкнулись в центре Петрозаводска, пассажирка получила травмы

В Петрозаводске на перекрестке улиц Кирова – Еремеева столкнулись Volkswagen и Toyota.

В ГИБДД Карелии поступила информация о ДТП в Петрозаводске на перекрестке улиц Кирова - Еремеева. Столкнулись автомобили Volkswagen и Toyota.

По предварительным данным, травмирована 54-летняя пассажирка автомобиля Toyota.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.

На месте работают сотрудники ДПС.

фото: ГИБДД Карелии, ДТП Петрозаводска и Карелии, Столица на Онего

ВИДЕО, ФОТО: Стали известны подробности аварии в центре Петрозаводска, где пассажир получила травмы

В сети появились кадры столкновения автомобилей на перекрестке улиц Кирова и Еремеева в Петрозаводске.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием легковых автомобилей Toyota и Volkswagen произошла на пересечении улиц Кирова и Еремеева сегодня в 12.04.

Как стало известно, транспортные средства двигались по улице Кирова в противоположных направлениях. Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрёстке, когда Toyota совершала левый поворот на улицу Еремеева, а Volkswagen двигался в прямом направлении.

Кстати, левый поворот здесь не разрешен.

В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения.

По данным ГИБДД Карелии, в ДТП травмирована 54-летняя пассажирка автомобиля Toyota.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании Ситилинк.

ФОТО: "Навальный" и "Уберите кучу!" - жительницы Питкяранты оставили властям послания на снегу

В ответ на отвратительную работу властей по организации уборки города жительницы Питкяранты оставили чиновникам послания на снегу.

Вот что рассказали в группе "Нетипичная Питкяранта" активисты, которые организовали акцию:

"В пятницу вечером мы спонтанно придумали новую акцию и уже сегодня днем городские сугробы запестрели посланиями к нашим властям. В том числе под окнами администрации и на несостоявшемся до сих пор катке.

Там мы даже написали волшебное слово "Навальный", после появления которого в прошлом году в стране сугробы с такими надписями исчезали в среднем за два часа".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Рождество, за что Алиханова снова отправили в колонию и премии учителям Петрозаводска

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Рождество в Карелии



фото: Николай Смирнов.

Эта рабочая неделя оказалась довольно короткой. И началась она с празднования Рождества.

Драка с пьяным колоритом

Во вторник, последний день новогодних каникул, всплыл неприятный инцидент. Неизвестные в Петрозаводске напали на охранника ДК "Машиностроитель". Случилось это еще 4 января. Инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения. В помещение ДК, недалеко от входа в клуб "Ели-Пели", ворвалась группа лиц. Они тут же набросились на одного из охранников, который стоял около кассы.

За что Алиханова снова отправили в колонию

Мы получили на руки и подробно проанализировали постановление Президиума Верховного суда РФ от 28 декабря 2018 года, по которому судьи отменили собственное решение об оправдании Девлета Алиханова.

Совершенно жуткая история, которая произошла с Алихановым, не знает аналогов в нашей стране. Чтобы человека сначала четыре года незаконно держали за решеткой, потом решением высшего судебного органа государства полностью оправдали и выпустили на свободу, а спустя три недели тем же составом судей отменили оправдание и вновь посадили, - такого публичного позора для судебной системы России никто и никогда не устраивал.

Премии учителям: скандалы и примирения

Неожиданное продолжение получила история со стимулирующими выплатами учителям Петрозаводска. После праздников выяснилось, что учителям до сих пор не выплатили декабрьскую премию Педагоги петрозаводских школ заявили, что им не только до сих пор не выплатили обещанные деньги, но, возможно, и не выплатят. Однако история эта завершилась благополучно.

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