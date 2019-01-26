Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: марцводы.рф

Экс-директор санатория "Марциальные Воды" обвиняется в злоупотреблении полномочиями при реализации путевок

Бывший руководитель санатория Карелии стал фигурантом уголовного дела, его действия нанесли убыток организации на сумму более 7,8 миллиона рублей.

Прокурор Кондопожского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО "Санаторий Марциальные Воды", сообщает прокуратура Карелии. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, директор санатория в 2015-2017 годах, желая обеспечить стабильный финансовый доход от коммерческой деятельности двух подконтрольных ему юридических лиц, заключил от имени санатория агентские договоры на заведомо невыгодных для данной организации условиях. Согласно этим договорам подконтрольные обвиняемому фирмы занимались реализацией путевок физическим лицам за агентское вознаграждение в размере до 15 % от стоимости путевок при наличии в структуре санатория отдела реализации путевок, уточнили в прокуратуре Карелии.

"За период с 8 февраля 2015 года по 1 января 2018 года при реализации путевок гражданам фирмами-агентами было удержано агентское вознаграждение на сумму более 7,8 миллиона рублей, чем причинен существенный вред правам и законным интересам ООО "Санаторий «Марциальные Воды" в виде убытка в указанном размере. Полученным агентским вознаграждением директор санатория распоряжался по собственному усмотрению", - рассказали в прокуратуре.

В ближайшее время, после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Кондопожский городской суд для рассмотрения по существу.

фото: ДТП ПТЗ

ВИДЕО: В Петрозаводске неудачный маневр горе-водителя довел до ДТП

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в пятницу вечером на улице Антикайнена, у дома №4, в районе пересечения с улицей Гоголя, пишет ДТП ПТЗ.

Легковушки двигались по улице Антикайнена в сторону центра: один участник ДТП в левой полосе движения, второй - в правой.

Как рассказали в ДТП ПТЗ, авария произошла, когда автомобиль, двигавшийся в левой полосе движения, начал маневр перестроения вправо. По всей видимости, водителю второго автомобиля, для того, чтобы избежать столкновения, пришлось "уходить" вправо, на снежный бруствер.

Момент ДТП запечатлела видеокамера компании "Ситилинк".

фото: Госавтоинспекция Карелии

Водитель сломавшегося автомобиля на трассе в Карелии был сбит проезжающей мимо иномаркой

Трагедия произошла сегодня рано утром на 22 километре автодороги "Сегежа - автодорога Кола", сообщат ГИБДД Карелии.

ДТП зарегистрировано в 5:40 в Сегежском районе. На 22 километре автодороги "Сегежа - автодорога Кола" в направлении Надвоиц автомобиль сбил 22-летнего пешехода, жителя Сегежи.

Как расказали в Госавтоинпекции Карелии, рано утром молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ девятой модели, направлялся в сторону Надвоиц. По словам очевидцев - пассажиров, автомобиль сломался и остановился на обочине. Молодой человек вышел "голосовать" на дорогу и был сбит автомобилем "Тойота Хай Люкс". За рулем иномарки был 36-летний водитель.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

фото: дтп птз

ВИДЕО: Легковушку выбросило на тротуар после ДТП на аварийном перекрестке Петрозаводска

Авария произошла в пятницу на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманская.

Как сообщает ДТП ПТЗ, 25 января в 15:41 на Октябрьском проспекте столкнулись два автомобиля. ДТП произошло на регулируемом перекрестке, когда один участник происшествия совершал левый поворот на улицу Мурманская, а второй - двигался в прямом направлении.

От столкновения автомобили отбросило на угол перекрестка. Одна легковушка оказалась на тротуаре.

ДТП ПТЗ предупреждает водителей быть внимательными на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мурманская. Здесь аварии давно не редкость. ДТП происходит в момент пересечения транспортными средствами перекрестка, когда один из участников аварии совершает левый поворот на улицу Мурманская, а второй - двигается по Октябрьскому проспекту в прямом направлении. В результате столкновения оба автомобиля отбрасывает на угол перекрестка и тротуар. Пешеходы рискуют жизнью, находясь на тротуаре в непосредственной близости от пешеходного перехода, а транспортные средства получают механические повреждения.

Момент ДТП на Октябрьском проспекте 35 января попало в объектив видеокамеры компании "Ситилинк".

фото: ОНФ в Карелии

ФОТО: Во врачебной амбулатории в поселке Карелии боятся пожаров из-за изношенных сетей

Представители ОНФ проверили врачебную амбулаторию в поселке Поросозеро Суоярвского района, где жалуются на запах горелой проводки.

Активисты Общероссийского народного фронта в Карелии в рамках мониторинга доступности и качества медпомощи в сельской местности провели выездную проверку врачебной амбулатории поселка Поросозеро. Опрос пациентов и осмотр помещений показал, что у организации есть проблемы, связанные с состоянием здания, нехваткой медицинского оборудования и кадров, а также отсутствием условий для граждан с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на сайте ОНФ.

Так, здание амбулатории, где ранее размещалась больница, не приспособлено к нуждам людей с ограниченными возможностями здоровья и нуждается в ремонте. Инженерные системы сильно изношены. Из-за аварий в подвале скапливается вода, которую откачивают насосом, боясь, что жидкость поднимется до уровня электрического щитка. На стенах и потолках в коридорах и в туалетных комнатах обнаружены следы от протечек, побелка и краска местами отходят. Оконные рамы нуждаются в замене. Батареи в здании часто чуть теплые. Чтобы поддерживать в здании нормативный тепловой режим, в кабинетах установлены электрические обогреватели. По словам пациентов и сотрудников амбулатории, когда все приборы работают, в здании ощущается запах горелой проводки. А поскольку на втором этаже располагается отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Милосердие", часть постояльцев которого не могут самостоятельно передвигаться, возгорание представляет серьезную опасность.

В ходе опроса жители поселка пожаловались на нехватку медицинского оборудования и узких специалистов. Во врачебной амбулатории в последний раз видели флюорограф несколько лет назад. Машина с установкой не ездит по району. Есть проблемы с состоянием оборудования и наличием материалов в стоматологическом кабинете. Вопросы возникают и по состоянию машин скорой помощи. Один автомобиль общественники обнаружили в сугробе. Машина, видимо, уже давно не на ходу.

"Когда мы обратились к руководству амбулатории с просьбой предоставить информацию по штатной численности и оснащенности амбулатории и прокомментировать выявленные в ходе опроса пациентов проблемы, получили отказ. Мониторинг доступности и качества оказания медицинской помощи в сельской местности мы проводим с 2018 г. За это время мы проверили около 30 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий и нигде не сталкивались с таким "приемом". По результатам рейда мы обратимся в Минздрав Карелии и Суоярвскую центральную больницу, в чьем ведении находится амбулатория в Поросозере, с просьбой устранить выявленные нарушения и предоставить всю необходимую информацию по сельской медорганизации", – заявила член регионального штаба ОНФ Ольга Осипова.

фото: Сергей Мятухин

Косарев пришел на суд с иконкой

Признавший вину в получении взяток экс-председатель комитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев пришел на судебное заседание с небольшой иконкой.

В четверг в Петрозаводске продолжилось судебное заседание по рассмотрению в особом порядке уголовного дела в отношении Дениса Косарева. Перед оглашением приговора он ответил на вопросы гособвинения и защиты, а также произнес последнее слово.

Напомним, по версии следствия, Косарев вместе со своим заместителем Сереем Максимовым получил порядка 2,6 миллионов рублей взяток (шесть эпизодов) от предпринимателей за оказание различных услуг по заключению госконтрактов, а также выделении средств из Фонда госимущества Карелии. Также он обвиняется в присвоении 40 тысяч рублей.

Нынешнее рассмотрение – повторное, после решения апелляционной инстанции.

В настоящее время, как рассказывает Косарев, он безработный, студент-медик, у него на иждивении дочь-школьница и престарелая мама. Семью фактически содержит жена, которая служит в МЧС. Свою вину в инкриминируемых преступлениях бывший чиновник признал полностью. На суд он пришел с небольшой иконкой, которую положил на стол перед собой.

На что Косарев потратил деньги и чем собирается заниматься в дальнейшем, читайте в материале "Столицы на Онего".

фото: Facebоok

Валаамский монастырь обзавелся новым судном на воздушной подушке

В Карелии монахам подарили быстроходное судно на воздушной подушке.

"Благодаря друзьям богомольцам из Кузбасса, у Валаамского монастыря появилось новое быстроходное судно на воздушной подушке. Теперь у насельников обители есть возможность добираться с острова на большую землю с комфортом в прекрасном и теплом салоне судна, - сообщается на официальной странице Валаамского монастыря на Facebоok.

По словам представителей монастыря, в зимние периоды, когда Ладожское озеро покрывается льдом, и корабли уже не ходят, воздушная подушка - незаменимый друг и помощник.

Вчера, 25 января, новое судно, которое монахи назвали "Ласточкой", совершила свой первый заезд.

фото: "Столица на Онего"

Промышленную площадку в Петрозаводске ждет судьба промышленного парка в Надвоицах?

Эксперты считают, что развитие промплощадки в Петрозаводске, которая строится в рамках ФЦП, идет по надвоицкому сценарию, в соответствии с которым инфраструктура создана, но бизнес на площадку так и "не зашел".

Начался 2019 год, в котором будет отмечаться 99-ая годовщина создания Карельской коммуны. До векового юбилея остается не так много времени. Наступивший год – фактически последний календарный период, на протяжении которого должны быть реализованы все "визиточные" мероприятия по подготовке к празднованию. Одной из них является промышленная площадка Петрозаводска.

Более 4 млрд. рублей из внебюджетных источников должны идти на организацию производств на этой промплощадке. 932,4 млн. руб. – на ее инфраструктурное обеспечение. При этом 2019 год является последним, когда финансируется и реализуется проект инфраструктурного обеспечения, а 2020 год – единственным, в течение которого промплощадка должна принять резидентов, в качестве которых выступают негосударственные предприятия.

Но есть ли они? Сформулировали ли подробные технико-эксплуатационные требования к обеспечению промплощадки? Или же пока все развивается по надвоицкому сценарию?

Подробнее читайте здесь.

фото: Столица на Онего

В правительстве Карелии открыли секрет "экономического чуда"

Карельские чиновники планируют наполнить казну дополнительными доходами в объеме более миллиарда рублей.

Под занавес минувшего года премьер-министр Карелии Александр Чепик утвердил план мероприятий по увеличению доходной базы консолидированного бюджета республики. По расчетам карельских чиновников, реализация этого плана позволит привлечь в региональную казну дополнительные доходы в объеме более миллиарда рублей. После новогодних каникул утвержденный документ появился на официальном сайте республиканского министерства финансов, но если ознакомиться с запланированными мероприятиями и целевыми показателями, которые предполагается достичь, невольно возникает вопрос, откуда появились эти цифры.

Как выяснялось, самый существенный эффект и, как следствие, самые значительные поступления дополнительных доходов в бюджет – 620 миллионов рублей! – правительство Карелии планирует получить от ... "повышения эффективности взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками республики". Интересно, что повышать "эффективность этого взаимодействия" республиканские власти собираются с помощью ... мониторинга финансового состояния крупнейших налогоплательщиков. Иными словами, можно вот так просто взять и "намониторить" в бюджет ни много, ни мало 620 миллионов рублей! Чем не "экономическое чудо", о котором уже давно мечтают в Карелии?

Подробнее о фантастических планах правительства читайте здесь.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: СМЕРТЬ НА ДОРОГЕ, ЖЕСТКИЙ ПРИГОВОР КОСАРЕВУ И "ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО" В СЯМОЗЕРСКОЙ ТРАГЕДИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Крещенские купания в Петрозаводске



фото: Николай Смирнов /

В Петрозаводске обряд погружения в купель был организован на льду Онежского озера вблизи памятника Петру I на городской набережной. Массовые крещенские купания начались с торжественного богослужения и выстрела из пушки. Обеспечивали правопорядок и безопасность Крещенских купаний сотрудники полиции, медики, инспекторы ГИМС, спасатели и пожарные. Как прошли крещенские купания, смотрите в наших фото- и видеорепортажах.

"Последнее слово" в суде по гибели детей на Сямозере

В городском суде Петрозаводска подсудимые по делу о гибели детей на Сямозере выступили с последним словом.

Как сказал бывший координатор лагеря Вадим Виноградов, его вина в этом преступлении неоспорима. "Я сделал все, что мог в сложившейся ситуации. Больше добавить нечего", - сказал бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков. Экс-директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова фактически возложила вину в гибели детей на организаторов похода, то есть Виноградова, Круподерщикова и его коллегу Ильина. "Мои действия не находятся в причинно-следственной связи с гибелью детей... Я не только не считаю себя виновной, я знаю, что я невиновна", - отметила и.о. руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Алиханова оставили в колонии

Верховный суд Карелии оставил в силе решение Сегежского районного суда, согласно которому оставшийся срок наказания – до августа 2019 года известный политик и предприниматель Девлет Алиханов проведет в колонии. Отказ в районном суде мотивировали тем, что Алиханов в колонии получил дисциплинарное взыскание за то, что дважды купил в магазине и передал другому осужденному две пачки сигарет. Кроме этого, свои возражения высказала потерпевшая сторона, а именно – администрация Петрозаводского городского округа. Отметим, что решением Сегежского районного суда Алиханова отказались выпустить из колонии, несмотря на то, что он даже будучи не согласен с приговором суда, полностью погасил якобы нанесенный ущерб администрации Петрозаводского городского округа и добровольно, без исполнительного производства, оплатил штраф.

Смертельное ДТП на трассе в Карелии



фото: ГИБДД Карелии

Авария произошла 20 января. В 17.05 на 272 км трассы "Кола" в Олонецком районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. По сообщению ГИБДД Карелии, 29-летняя девушка (жительница Ленинградской области), водитель Ford Focus, при проезде правого поворота не справилась с управлением, в результате чего выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем Isuzu. В результате ДТП водитель автомобиля Ford скончалась на месте до приезда скорой помощи. Также в лечебное учреждение была доставлена 29-летняя пассажирка автомобиля Ford (жительница Ленинградской области). 37-летнему водителю автомобиля Isuzu назначено амбулаторное лечение.

Жесткий приговор Косареву - бывшему члену правительства Карелии



фото: Сергей Мятухин

Петрозаводский городской суд со второго раза приговорил бывшего председателя комитета по управлению Госимуществом Карелии Дениса Косарева за взятки к 5 годам колонии строгого режима. Также Косареву назначен штраф 5 млн рублей. Косарева взяли под стражу в зале суда.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014-2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

По словам Косарева, он заключил досудебное соглашение и содействовал правоохранительным органам и ФСБ. Подробнее о деле Косарева читайте здесь.

Отец задушил плачущую дочку



фото: © Fotolia / bananna

Первый заместитель прокурора Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве малолетнего ребенка родным отцом. По версии следствия, обвиняемый с ноября 2017 года по февраль 2018 года систематически не исполнял родительские обязанности, проявлял жестокое обращение к своей годовалой дочери. Он не осуществлял уход за ребенком, не обращался в медицинские учреждения для лечения имевшихся у дочери заболеваний, а также избивал ее (в том числе в день убийства). На протяжении нескольких часов 4 февраля 2018 года мужчина в своей квартире пил спиртное. Поскольку дочь своим плачем постоянно отвлекала его от распития спиртного, отец решил ее убить. Он с силой закрыл ладонью рот и нос девочки и удерживал ребенка таким способом, пока не наступила смерть от асфиксии.

Ночная авария с пострадавшими в Петрозаводске



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В Петрозаводске 20 января в 2.25, на перекрестке ул. Чапаева - ул. Ватутина 25-летний водитель такси на автомобиле "ВАЗ-2110" при выполнении левого поворота не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "ВАЗ-21074". В результате столкновения пострадали четыре человека: водитель автомобиля "ВАЗ 2110" и его 33-летний пассажир, 24-летний водитель "ВАЗ 2107" и его 23-летний пассажир.

Задержание Алексея Лучина - экс-главы Прионежья



фото: ГБПОУ РК

Правоохранительные органы задержали бывшего главу Прионежья Алексея Лучина по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве жилых домов для переселенцев из аварийного фонда.

Ранее деловая интернет-газета "Вести Карелии" сообщала, что еще 9 апреля 2018 года следственное управление МВД возбудило уголовное дело. По информации издания, в 2012-2013 годах компания-застройщик ООО "Базис-строй построила 24-квартирный дом по улице Заречной в селе Заозерье Прионежского района. Фирме "Базис-строй" были перечислены почти 36,5 миллиона рублей. В то же время в процессе эксплуатации жилья гражданами, проживающими в доме № 1 по Заречной улице, "выявлены значительные нарушения и расхождения с проектно-сметной документацией. Квартиры имеют ненадлежащее техническое состояние, не позволяющее их нормальную эксплуатацию, условия проживания не соответствуют установленным законом нормам. В ходе выездной проверки специалистами министерства строительства, ЖКХ и энергетики по Республике Карелия выявлены грубые нарушения требований электро- и пожарной безопасности, в связи с чем был сделан вывод о непригодности указанного дома для проживания". Руководителем ООО "Базис-строй" с 10 октября 2013 года является Ирина Якубова – супруга экс-главы Прионежского района Алексея Лучина.

Запись в первые классы стало проблемой не только для жителей Петрозаводска, но и для родителей в "городе горняков". Подробнее

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