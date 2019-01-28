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Новости. Хроника дня
22:20, 28 Января 2019

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

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ФОТО: В Петрозаводске начали сносить "Биг Бен"

Компания "РегионСтройПлюс" в понедельник приступила к демонтажу башни "Биг Бен" в Петрозаводске, передал корреспондент "Столицы на Онего" с места событий.

По словам мэра Петрозаводска, компания сносит башню по договору с властями. Работы по демонтажу планируется завершить в пондельник. Останки стелы предполагается отвезти в троллейбусное депо.

В настоящее время подрядчик обследует конструкцию и параллельно демонтирует ее части. 

Как ранее сообщала администрация города, после демонтажа стела будет передана на ответственное хранение, а территорию, на которой она установлена, благоустроят. Рассматривается предложение архитекторов о размещении на этом месте ландшафтной композиции.

Башня с часами, известная как "Биг Бен", была установлена в рамках благоустройства площади Гагарина ко Дню города в 2013 году. Ее подарил карельской столице предприниматель из Ленобласти Эдуард Чирко. Строительство стелы вызвало протесты со стороны архитектурной общественности Петрозаводска, в результате чего инициативная группа с участием Вячеслава Орфинского и Елены Ициксон обратилась с иском в суд.

Суд обязал компанию, которая установила стелу, демонтировать башню, однако этого так и не было сделано, так как предприятия больше не существует.

В 2017 году мэрия провела конкурс проектов на благоустройство площади Гагарина. Победителем была признана "космическая композиция" Александра Кима и Алексея Скрипицына. Планировалась, что именно она появится на привокзальной площади вместо "Биг Бена". Но впоследствии реализация проекта была приостановлена.

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ФОТО: В Петрозаводске от "Биг Бена" почти ничего не осталось

В столице Карелии продолжается снос незаконной стелы с часами.

Как рассказал фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов, работы по демонтажу конструкции продолжаются вечером.

"Искры от болгарки красиво светятся в синем небе", - рассказал он.

Напомним, утром в понедельник в Петрозаводске начали демонтаж башни "Биг Бен", которую еще в 2015 года суд постановил снести. По словам мастера подрядной организации, снос конструкции на площади Гагарина завершится вечером.

Позже все части стелы погрузят и увезут в троллейбусное депо на ответственное хранение.

Башня с часами, известная как "Биг Бен", была установлена в рамках благоустройства площади Гагарина ко Дню города в 2013 году. Ее подарил карельской столице предприниматель из Ленобласти Эдуард Чирко. Строительство стелы вызвало протесты со стороны архитектурной общественности Петрозаводска, в результате чего инициативная группа с участием Вячеслава Орфинского и Елены Ициксон обратилась с иском в суд.

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В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной

Трагедия произошла в ночь с 26 на 27 января, сообщили в МВД Карелии.

Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, в ночь с 26 на 27 января в дежурную часть полиции поступило сообщение из БСМП, что женщина 1960 года рождения выпала из окна четвертого этажа жилого дома на Андропова, получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась в больнице этой же ночью.

"Криминала не усматривается, по факту смерти проводится проверка", - сказали в МВД Карелии.

Также информацию о гибели петрозаводчанки подтвердили и в Следственном комитете Карелии, сообщив, что доследственная проверка уже ведется.

Как стало известно "Столице на Онего" из достоверных источников, погибшей является доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой неврологии, психиатрии и микробиологии Медицинского института ПетрГУ, председатель карельского отделения Российского научного общества неврологов РФ Наталья Субботина.

В ПетрГУ "Столице на Онего" сказали, что пока информации о похоронах дать не могут, так как ведется доследственная проверка.

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фото: © Сергей Медведев/ТАСС
Смертельное ДТП случилось на трассе "Кола" в Карелии

Авария случилась в Прионежском районе.

По данным ГИБДД, 28 января около 14.30 на 442 км федеральной в районе развязки на трассу до Гирваса произошла авария, в которой погибли люди.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Калина" не справился с управлением, в результате чего столкнулся со встречным автомобилем Hyundai Solaris.

На месте ДТП погиб водитель "Лады" и его пассажирка. Водитель и пассажир Hyundai получили травмы. Обстоятельства аварии и сведения о погибших и пострадавших уточняются.

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фото: Кадр из видео
ВИДЕО: Водители устроили драку на скользкой дороге в Петрозаводске

На Кукковке водители не поделили дорогу, выяснение отношений запечатлели на камеру очевидцы.

На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, как 27 января на улице Лыжной двое водителей подрались на дороге.
"Оба передо мной выехали из двора на скорости с заносом.

Видать, не поделили там чего-то...", - написала автор видео в комментарии.

На видео запечатлено, как водители наносят друг другу удары, скользя на обледенелой дороге и падая под колеса проезжавших машин.

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ОПРОС: Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?

В понедельник в Петрозаводске начался демонтаж "Биг Бена".

Компания "РегионСтройПлюс" утром в понедельник приступила к демонтажу башни "Биг Бен".

По словам мастера подрядной организации, снос конструкции на площади Гагарина завершится к вечеру.

Позже все части башни погрузят и увезут в троллейбусное депо, как прописано в контракте подрядной организации и администрации Петрозаводска.

Во вторник "Биг Бена" больше не будет.

А вы жалеете, что его сносят?

Ответить на вопрос можно здесь.

Смотрите наши фото и видео демонтажа башни на площади Гагарина.

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фото: Николай Смирнов, "Столица на Онего"
ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, как в Петрозаводске сносят "Биг Бен"

В понедельник сотрудники компании "РегионСтройПлюс" начали демонтаж башни "Биг Бен" на площади Гагарина в Петрозаводске.

Как сообщил корреспонденту "Столицы на Онего" сотрудник компании "РегионСтройПлюс" Артем, башню планируется демонтировать в течение дня.

Но, по его словам, работу осложняет мороз.

"Холодно сегодня, - сказал Артем, - болты не открутить. Мы краном металлический конус дернули, он и отвалился. Дальше сложнее пойдет. Схемы, как устроена конструкция, у нас нет, поэтому будем работать осторожно".

Работы по демонтажу планируется завершить в понедельник. Останки стелы отвезут в троллейбусное депо – так прописано в договоре.

Как ранее сообщала администрация города, после демонтажа стела будет передана на ответственное хранение, а территорию, на которой она установлена, благоустроят. Рассматривается предложение архитекторов о размещении на этом месте ландшафтной композиции.

Башня с часами, известная как "Биг Бен", была установлена в рамках благоустройства площади Гагарина ко Дню города в 2013 году. Ее подарил карельской столице предприниматель из Ленобласти Эдуард Чирко. Строительство стелы вызвало протесты со стороны архитектурной общественности Петрозаводска, в результате чего инициативная группа с участием Вячеслава Орфинского и Елены Ициксон обратилась с иском в суд.

Суд обязал компанию, которая установила стелу, демонтировать башню, однако этого так и не было сделано, так как предприятия больше не существует.

В 2017 году мэрия провела конкурс проектов на благоустройство площади Гагарина. Победителем была признана "космическая композиция" Александра Кима и Алексея Скрипицына. Планировалась, что именно она появится на привокзальной площади вместо "Биг Бена". Но впоследствии реализация проекта была приостановлена.

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фото: © Антон Новодережкин/ИТАР-ТАСС
В Петрозаводске незнакомец выстрелил в лицо дворнику за замечание

В Петрозаводске возбуждены уголовные дела по фактам хулиганства и угрозы убийством дворнику, сообщает МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 49-летний горожанин. Он работает дворником, днём 13 января сделал замечание мужчине, который приклеил объявление на дверь подъезда. Незнакомец отказался снимать листовку.

Тогда дворник взял мобильный телефон, чтобы сфотографировать нарушение. Мужчина достал из кармана аэрозольное устройство, предназначенное для самообороны, выстрелил в воздух, толкнул мужчину, а затем еще раз выстрелил тому в лицо. Дворник упал на землю. Обидчик забрал его телефон, разбил гаджет, после чего скрылся.

Зацепкой в установлении личности подозреваемого для участкового уполномоченного полиции стала листовка. В ходе беседы с полицейским 40-летний петрозаводчанин дал признательные показания.

В действиях подозреваемого усматриваются признаки преступлений по ч.1 ст. 213 УК РФ и ч.1 ст.119 УК РФ.

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фото: ТАСС / Дмитрий Рогулин
На пожаре в Петрозаводске нашли тело женщины

Пожар произошел 25 января на улице Краснодонцев, на пепелище нашли труп, сообщили в Следкоме Карелии.

По информации МЧС Карелии, в 16.59 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в многоквартирном жилом доме на ул. Краснодонцев, 58. В 17.31 пожар ликвидирован.

В Следкоме Карелии сообщили, что при тушении пожара в одной из квартир обнаружено тело погибшей женщины. Установлено, что накануне женщина дома распивали спиртные напитки со своим сожителем, который остался жив и в настоящее время находится в больнице.

Причиной возгорания предварительно рассматривается нарушение правил безопасности при эксплуатации бытового электрооборудования. По предварительным данным причиной смерти потерпевшей является отравление продуктами горения.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

 

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фото: minedu.karelia.pro
Министра образования Карелии оштрафовали за волокиту

Мировой суд оштрафовал Александра Морозова за несвоевременное направление ему ответа на поступившие на электронный адрес министерства обращения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мировой суд участка № 4 Петрозаводска 5 декабря оштрафовал министра образования Карелии на 5 тысяч рублей.

Постановление мирового судьи оставлено без изменения и вступило в законную силу.

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