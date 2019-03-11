Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: Столица на Онего

Следком обвинил юношу в гибели трех подростков на Ладоге в 2017 году, ему грозит до 4 лет колонии

В Карелии перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в причинении смерти трем сверстникам на Ладожском озере в июне 2017 года, сообщает СУСК по Карелии.

Местному 18-летнему жителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам).

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

В перевернувшейся лодке находились 5 подростков: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей.

Позже, 18 сентября, следователи сообщили, что обнаружено тело 16-летнего подростка.

"В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, после вручения, которого обвиняемому оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет", - говорится в сообщении ведомства.

фото: pixabay

В Карелии возросло число желающих стать госслужащими

На одно рабочее место в регионе претендуют 6-7 соискателей, выяснили аналитики сайта HeadHunter.

Аналитики сайта по поиску работы HeadHunter проанализировали более 1 135 вакансий, размещенных на hh.ru работодателями в Карелии с 1 по 28 февраля 2019 года.

По оценке исследователей, уровень конкуренции в феврале повысился по сравнению с январем – с 5,8 до 6,8 резюме на одну вакансию. Таким образом, в среднем на одно вакантное место в республике претендуют 6-7 соискателей.

При этом, как отмечают эксперты, подобная ситуация характерна не для всех профобластей, например, в сферах медицины и фармацевтики, страхования, консультирования, инсталляции и сервиса, домашнего персонала наблюдается серьезный дефицит кадров.

В каких сферах возрос уровень конкуренции, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "ДТП ПТЗ"

ФОТО: Появились подробности группового ДТП с пострадавшими под Петрозаводском

Авария произошла утром на трассе "Кола" в Пряжинском районе, сообщили в МЧС Карелии.

Напоним, "КамАЗ" столкнулся с легковушкой и КДМ в Пряжинском районе 11 марта. Пострадали два человека: мужчина госпитализирован, женщина получила стресс.

По информации "ДТП ПТЗ", в 8.55 на 406-м километре автодороги Р-21 "Кола", в районе отворотки к населенному пункту Матросы произошло групповое ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen Polo, грузового автомобиля "КамАЗ" и комбинированной дорожной машины.

По одной из версий, сначала произошло столкновение двигавшихся в попутном направлении легкового автомобиля и "КамАЗа".

Затем произошло второе столкновение: "КамАЗ" на полосе встречного движения столкнулся с двигавшейся во встречном направлении дорожной машиной.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Сотрудник полиции в Карелии преследовал раненого лося

В Сети появилось видео, как сотрудник полиции Лахденпохьи "устроил погоню" за раненым лосем.

В группе "ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!" появилось необычное видео, на котором сотрудник полиции идет по следам за лосем.

Зверь не подпускал мужчину близко и все время уходил. По словам за кадром ясно, что зверь ранен.

"Че с тобой, красавец? Лосяш, нормально все с тобой? Ты откуда, что у тебя случилось?", - говорил полицейский с лосем.

Размещенное видео было удалено. Но интернет-издание "Руна" успело его обработать.

фото: правительство Карелии

ФОТО: Всероссийский кадетский бал впервые прошел в Петрозаводске

В Петрозаводске 10 марта состоялся Всероссийский кадетский бал "Во славу Отечества!" В таком статусе мероприятие проводилось впервые. Проект поддержан Фондом президентских грантов.

Одним из главных организаторов кадетского бала выступил Благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства Илзе Лиепа. В прошлом году Народная артистка России обсуждала возможность проведения подобного мероприятия в Петрозаводске с Главой республики Артуром Парфенчиковым, поддержавшим предложение известной балерины.

"Карелия для меня особый, любимый край, и, может быть, в ответ на мою любовь я когда-то стала народной артисткой Республики Карелия, чем я очень горжусь и дорожу, − сказала Илзе Лиепа. − Когда мы получили поддержку президентского гранта, Петрозаводск был для нас на первом месте. И мы не обманулись, потому что нашли отклик со стороны кадетского училища и замечательных танцевальных коллективов, которые с большим трепетом и ответственностью подошли к подготовке.

Участниками бала, который проходил в историческом зале гостиницы "Северная", стали 48 пар. На паркет вышли воспитанники Петрозаводского президентского кадетского училища, девушки из студии бальной культуры этого учебного заведения, ученицы Детской балетной студии Музыкального театра, Специализированной школы искусств и Образцового коллектива ансамбля современного танца "Феерия" Петровской школы. В программу вошли полонез, вальс, полька, кадриль, котильон, мазурка и другие танцы.

Кадетский бал был посвящен эпохе правления Николая II, а символом выбран Георгиевский крест. В перерывах между танцами ведущие праздника, юноши-кадеты и девушки, рассказывали об этом историческом периоде, основных достижениях в искусстве, науке, общественной и государственной жизни.

К участникам и зрителям бала с приветствием обратились заместитель премьер-министра Правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник и начальник Петрозаводского президентского училища Андрей Макаревич, который процитировал стихотворение Марины Цветаевой "Генералам двенадцатого года".

"Бал – это очень важный этап в образовательном и воспитательном процессе. Мы не просто чтим традиции, мы стараемся их возрождать. Бальная культура в Карелии получает новый импульс развития. Мы гордимся, что сегодня в Петрозаводске состоялось такое событие", – поблагодарила организаторов Лариса Подсадник.

Будущие участники бала прослушали лекции специалиста в области бальной культуры, профессора Оксаны Захаровой, прошли мастер-классы по бальному этикету, посмотрели фильм Елены Чавчавадзе "Романовы. Царское дело".

Всероссийский кадетский бал организован на средства Фонда президентских грантов, при содействии благотворительного фонда "Северный духовный путь" и правительства Карелии.

Кроме Петрозаводска, всероссийские кадетские балы проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Туле. Планируется, что проект будет охватывать все города, в которых расположены кадетские и суворовские учебные заведения России.

фото: ТАСС / Владимир Смирнов

В Карелии собака покусала 5-летнюю девочку

Мама девочки, написала в Сети о произошедшем в Лахденпохье.

В среду, 6 марта, в 17.40 женщина возвращалась со своей 5-летней дочерью из магазина. Они шли по улице Карла Маркса, и в это время из двора выбежала собака с ошейником, сообшили в группе "ВКонтакте" "ЛахденпохьЯ – НАВСЕГДА!".

"Я попросила дочку остановиться и пропустить красивую собачку. Она понюхала пакеты, как делают все собаки, подбежала к дочери и тут же на нее набросилась, повалила на снег и покусала. Я ударила ее пакетом, она побежала дальше, как ни в чем не бывало. Дочь заплакала, когда я ее подняла, у нее на лице была кровь", – написала женщина.

Раза с шестого жительница Лахденпохьи дозвонилась в полицию, рассказала о случившемся, и пошла с ребегком на скорую. Девочку осмотрел врач и обработал раны. Утром следующего дня малышке назначили 3 прививки.

"Каково было мое удивление, когда я шла на работу после врача, и собака продолжала бегать непривязанная, я сняла ее на видео и позвонила опять в полицию, заявление приняли. Мне сказали, что собака покусала еще 2 человек. Ребенка у школы и взрослого. Так ли это, я точно не знаю, но хочу найти владельцев этой собаки. Мне никто за 4 дня не позвонил и не извинился!", – рассказала мама пострадавшей девочки.

фото: Пресс-служба "Петрозаводскмаша"

Предприятие в Петрозаводске примет на работу около 400 новых сотрудников

В Карелии руководство предприятия "Петрозаводскмаш" заявило о планах нанять на работу около 400 новых сотрудников до конца 2019 года.

Как пояснила директор по управлению персоналом предприятия Галина Журавлева, потребность в новых сотрудниках связана с увеличением объемов производства.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Автомобиль закрутило на трассе в Карелии

Инцидент произошел 8 марта между Кондопогой и Петрозаводском, сообщили в ДТП ПТЗ.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" сообщается, что на трассе "Кола" между Кондопогой и Петрозаводском в 13.26 автомобиль закрутило посреди дороги. Встречный машин не было.

Видеорегистратор машины, которая ехала следом, запечатлел происходящее.

фото: паблик ДТП Петрозаводска и Карелии

Движение автомобилей в сторону Древлянки затруднено

На данный момент в Петрозаводске автомобилисты не могут попасть как на Древлянку, так и выехать из этого района в центр города.

Камеры наружного видеонаблюдения запечатлели огромную "пробку" из автомобилей, растянувшуюся с Кукковки на Древлянку.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидцы сообщают, что на Лесном проспекте произошло ДТП – автомобиль в условиях снегопада вылетел в сугроб.

Как сообщил в дежурной части ГИБДД Петрозаводска, на данный момент ДТП уже оформлено, движению ничего не препятствует.



фото читателей паблика ДТП Петрозаводска и Карелии

"Такая ситуация сегодня могла возникнуть из-за ремонта моста Советский, - предположили в ГИБДД, - люди добираются домой".

Очевидцы пишут, что с Древлянки блокированы все пути подъезда даже к кольцу на Лососинском шоссе.



фото читателей паблика ДТП Петрозаводска и Карелии

фото: "Столица на Онего"

Финны начали строить экономику нового типа

Финляндия планирует к 2025 году перейти к экономике замкнутого цикла – по сути к безотходному производству.

Финны намерены изменить менталитет общества и бизнеса.

О циркулярной экономике (circular economy – термин в России пока не устоялся, ее также называют цикличной экономикой или экономикой замкнутого цикла) рассказали представители финского бизнеса и властей Суоми во время пресс-тура, организованного министерством иностранных дел Финляндии и медиа-компанией Finnfacts/Business Finland.

- Когда мы говорим об экономике замкнутого цикла, мы имеем дело с новым мышлением. Речь идет о максимизации эффективности при минимизации отходов, брака и расточительства. В мире существуют глобальные проблемы: изменение климата, рост населения в определенных регионах, неустойчивые способы производства и потребления. Сообща мы ищем решение этих проблем. В Финляндии в большом почете прагматизм. Но и у нас есть амбиции – мы хотим быть первопроходцами в ресурсоэффективной и низкоуглеродной экономике, - рассказал журналистам начальник отдела России МИД Финляндии Никлас Линдвкист.

Речь идет не только и не столько о заботе об экологии. Для финских компаний, населения и государства забота об окружающей среде подразумевается по умолчанию, как само собой разумеющееся. К 2018 году только 1% отходов складируется в Суоми на специальных полигонах.

Экономика замкнутого цикла подразумевает, что отходы – это ресурс, который можно использовать. Мусор – это источник для изготовления нового сырья для производства, а также – топливо, из которого финны научились добывать тепло и электроэнергию, уходя от использования природных ресурсов.

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