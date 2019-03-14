Самые значимые события четверга

фото: МЧС Карелии

ФОТО: Маленький ребенок пострадал после взрыва газового баллона в Карелии

В поселке Калевала сдетонировал газовый баллона, пострадал ребенок, сообщает ГУМЧС по Карелии.

По информации ведомства, 13 марта в 19.45 произошел пожар в жилом доме в поселке Калевала.

"Возгорание произошло по причине того, что жильцы дома проводили работы внутри помещения по отогреванию 5-литрового газового баллона, который поставили около отопительной печи, вследствие чего баллон сдетонировал", - говорится в сообщении.

В результате детонирования газового баллона были выбиты оконные блоки и повреждены брусчатые стены на площади 1,5 кв. м.

В результате пожара пострадал ребенок 2016 года рождения, который был направлен в Калевальскую ЦРБ с повреждениями легкой тяжести (незначительные ожоги лица 1-2 степени).

По факту пожара провидится проверка надзорными органами.

фото: личная страница "ВКонтакте"

Экс-начальник колонии Карелии проведет за решеткой 2,5 года

Верховный суд Карелии оставил без изменений приговор экс-начальнику исправительной колонии № 7 Сергею Коссиеву, осужденному за злоупотребление полномочиями.

Соответствующее решение приняла коллегия по уголовным делам Верховного суда после рассмотрения апелляционных жалоб осужденных и защитников.

Апелляционные жалобы также оставили без удовлетворения.

В суде Сергей Коссиев и Анатолий Луист, несмотря на то, что вину признали, попросили изменить приговор.

Коссиев попросил учесть его достижения на службе, ведомственные награды и наличие несовершеннолетнего сына.

Луист в жалобе заявил, что приговор излишне суровый и не соответствует тяжести содеянного.

Луист предоставлял свой сотовый заключённым за взятку, говорится в материалах апелляционной инстанции.

Анатолий Луист обратился к суду с просьбой вынести наказание без изоляции от общества, попросил учесть материальное положение семьи и что у него трое детей.

Ранее Сегежский городской суд приговорил 44-летнего Коссиева к 2,5 годам исправительной колонии общего режима и признал его виновным по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ст. 286 УК РФ (" Превышение должностных полномочий").

Суд лишил его права занимать должности на госслужбе сроком на три года.

Его бывшего заместителя 36-летнего Анатолия Луиста приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Превышение должностных полномочий", "Получение взятки". Суд лишил его на два года права занимать определенные должности.

Коссиев возглавлял колонию с 2013 года по 2017 год.

ВИДЕО: Танцевавшего на дороге водителя задержали в Петрозаводске

В центре Петрозаводска задержан водитель с подозрением на состояние наркотического опьянения, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувшую среду, 13 марта, в 19.40 на пересечении улицы Красноармейская и проспекта Ленина сотрудники ГИБДД провели задержание 35-летнего водителя автомобиля Mercedes.

Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть ГИБДД позвонили очевидцы и сообщили, что по городу ездит иномарка, водитель которой ведет себя неадекватно: останавливается, выходит из машины, танцует на проезжей части.

"Водитель управлял транспортным средством с признаками наркотического опьянения, - сообщили в ГИБДД Петрозаводска, - инспекторы отстранили его от управления транспортным средством и отвезли на медосвидетельствование".

Автомобиль перемещен на штрафстоянку.

Видео задержания размещено на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии"

фото: © ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов

Шестой начальник за год назначен в Управлении капстроительства Карелии

В управлении капитального строительства при Минстрое Карелии назначен шестой за год с небольшим руководитель.

Новым начальником управления капитального строительства при Минстрое Карелии с 11 марта назначен приехавший из города Щелково Московской области Дмитрий Школин. За год с небольшим это уже шестой руководитель ведомства.

Предыдущий глава УКСа, приехавший из Санкт-Петербурга Андрей Микитин занимал эту должность с 9 января нынешнего года. Сейчас Микитин возвратился на прежнюю должность заместителя начальника управления.

"До назначения начальником УКСа я почти 10 лет был генеральным директором ОАО "Опытный завод гражданской авиации № 31" в городе Щелково Московской области, - сообщил Дмитрий Школин. – Меня считали успешным руководителем. Но заключенный со мной уже второй контракт на эту должность недавно закончился и меня пригласили на работу в Петрозаводск. Кто именно пригласил, не имеет значения".

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

фото: Министерство экономического развития и промышленности РК

Власти Карелии подвели итоги работы Савельева

Министерство экономического развития и промышленности региона опубликовало оценку эффективности деятельности Юрия Савельева на посту гендиректора Корпорации развития Карелии.

Как сообщает сайт Минэка, Корпорация развития Карелии, благодаря усилиям Савельева, "претерпела серьезную перезагрузку".

За год работы под руководством Савельева поддержку от Корпорации развития получили более тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, инвесторов. Об этом говорится в сообщении министерства.

Минэк назвал ряд наиболее крупных инвестиционных проектов.

Подробнее о них читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

ФОТОФАКТ: Петрозаводчанка обнаружила на балконе сову

На улице Ленина к девушке на балкон прилетела сова.

В четверг, 14 марта, в 10.00 петрозаводчанка вышла на балкон и обнаружила сову.

"Птица сидела на балконе минут 40, потом улетела", – рассказала читательница.

Девушка сообщила в редакцию о произошедшем с просьбой найти хозяина.

ВИДЕО: Грузовик и иномарка столкнулись в центре Петрозаводска

На площади Гагарина столкнулись два автомобиля, информация о пострадавших уточняется.

Как следует из записей видеокамер наружного наблюдения компании "Ситилинк", авария произошла в 11.22, когда грузовик Volvo пересекал площадь со стороны улицы Шотмана на улицу Красноармейскую.

Автомобиль Nissan Quashqai ехал от вокзала в сторону проспекта Ленина.

Информация о пострадавших уточняется.

фото: Читатель "Столицы на Онего"

ВИДЕО: В Карелии умирает сбитая грузовиком собака

Жительница Карелии обратилась в редакцию с просьбой о помощи. Пес умирает от травм. Нужен куратор.

"Пес корчится от боли, не есть уже неделю. Его сбила грузовая машина. Ко мне обратились люди, работники карьера в 70 км от Петрозавосдка. Я не могу взять его на кураторство, так как на мне сейчас под 80 хвостов. Я не справляюсь с теми, кто уже есть", - написала женщина.

Раненного пса зову Бой.

Нужен человек, который сможет заняться псом: выходить и вылечить, приютить и поддержать. Работник готов привезти Боя в Петрозаводск. Последний рейс из карьера 15 марта.

Номер для связи: 89212237778 (Светлана).

фото: avito.ru

Владельцы бренда "СТК" в Карелии пожаловались на использование торговой марки другой фирмой

Владельцы торгового знака "СТК" обратились в управление ФАС по Карелии с жалобой на предпринимателей, которые торгуют машинами в Петрозаводске и без спроса используют раскрученный бренд.

Петербургская компания "Эксперт" подготовила заявление в УФАС по Карелии, в котором сообщила, что петрозаводская фирма "СТК1-Центр" использует не принадлежащий ей бренд для ведения бизнеса по торговле машинами и тем самым вводит клиентов в заблуждение.

ООО "Эксперт" в своем заявлении сообщает, что является правообладателем товарного знака в виде напоминающей молнию латинской буквы "S". Указанный знак, в частности, использовался холдингом СТК, который ранее торговал в Петрозаводске автомобилями.

Сейчас на этом же месте в районе Шуйского шоссе работает другая фирма, но под схожей вывеской, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: Валерий Поташов

Участники акции памяти Немцова в Петрозаводске отказались подписывать протокол

Гражданские активисты считают, что карельская полиция сама нарушает административное законодательство.

Четверо участников акции памяти Бориса Немцова, которая прошла в Петрозаводске 27 февраля, явились сегодня по повесткам в Отдел исполнения административного законодательства УМВД карельской столицы, где на них был составлен протокол по части 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Все вызванные в полицию отказались подписывать этот документ и давать какие бы то ни было показания, воспользовавшись своим конституционным правом не свидетельствовать против самих себя.

"Разговор со старшим инспектором Алексеем Даньшиным получился довольно доброжелательным, на подписи не настаивали, – рассказал "Столице на Онего" один из гражданских активистов Андрей Оборин. – Я сразу сообщил, что наша акция памяти не является пикетом и что по действующему Кодексу об административных правонарушениях этот протокол должен быть составлен в течение максимум двух суток после выявления правонарушения. А сегодня уже десятый день после того, как сотрудники полиции приходили к нам домой, чтобы взять объяснения! Самое интересное, что это все происходит в Отделе по исполнению административного законодательства! Получается, что он сам нарушает это административное законодательство?".



Андрей Оборин. Фото: Валерий Поташов

По словам еще одного гражданского активиста Владимира Малегина, поводом для составления протокола послужил рапорт некоего капитана полиции Горлатова. Он осуществлял мониторинг публикаций средств массовой информации и обнаружил новостную заметку о том, что 27 февраля группа жителей Петрозаводска провела мероприятие на мосту через реку Лососинку, которое в полиции карельской столицы сочли несанкционированным пикетом.

Напомним, акция памяти Бориса Немцова проходит в Петрозаводске ежегодно в день убийства оппозиционера. В этот день горожане собираются на мосту через Лососинку, который стал в карельской столице символическим "Немцовым мостом", и возлагают цветы к портрету погибшего политика. В нынешнем году акция состоялась без присутствия сотрудников правоохранительных органов.

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