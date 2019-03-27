Самое важное за сегодня

Новости по теме
Защита обжаловала приговор экс-директору ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елене Решетовой, которая получила 9,5 года колонии по делу о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии в июне 2016 года.
Об этом в среду ТАСС сообщил адвокат Решетовой Александр Шишков.
"Апелляция подана сегодня, мы не согласны в целом с приговором суда, с тем, как суд дал оценку определенным обстоятельствам", - сказал собеседник агентства.
Петрозаводский городской суд 18 марта признал Решетову виновной по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и приговорил к 9,5 года лишения свободы. Коме того, она должна выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере более 21 млн рублей.
Ранее сообщалось, что сторона защиты также обжаловала приговор бывшему координатору лагеря Вадиму Виноградову, который получил 9,5 года колонии по той же статье, что и Решетова.
Следствием Решетовой и Виноградову было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности".
По версии следствия, Решетова, Виноградов, инструкторы Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено.
Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера, утверждают следователи. В результате шторма 18 июня каноэ с 24 детьми перевернулись, 14 воспитанников лагеря утонули.Смотреть подробнее
Бывший депутат Заксобрания Карелии Сергей Пирожников купил спортивный автомобиль премиум-класса – Ferrari.
В своем Instagram Сергей Пирожников опубликовал пост, в котором сообщил, что купил себе Ferrari.
"Вот я и осуществил свою мечту. На последние деньги, в кредит, пусть и старенькую, но все равно Ferrari", - написал экс-парламентарий в комментарии к посту.
Сергей Пирожников родился в Ленинграде в 1983 году. В 2002 году переехал из Санкт-Петербурга в Петрозаводск. В 2006 году из рук тогдашнего мэра Виктора Маслякова получил звание "Меценат года", как руководитель благотворительного фонда.
В декабре 2011 года был избран депутатом Законодательного собрания Карелии пятого созыва от ЛДПР.
В 2016 году повторно баллотировался в карельский парламент уже как самовыдвиженец, но проиграл. После этого вернулся в Санкт-Петербург.Смотреть подробнее
Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко предложила руководству компании "ФинТек" производить типовые деревянные дома для переселенцев из аварийного жилья.
Напомним, в 2014 году в Костомукше и в поселке Пяозерский началась реализация инвестиционного проекта ООО НПО "ФинТек" по развитию лесозаготовок на арендованных лесных участках и организации углубленной переработки древесины, в том числе по производству комплектов домов из клееного бруса. В конце 2018 года в поселке Пяозерский компания в режиме пуско-наладки запустила работу нового лесозавода. Кроме этого работает цех в Костомукше.
Во вторник, 26 марта, предприятие в Пяозерском посетили замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко, председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович и др.
"Вы предлагайте проекты домов на участие в программе по аварийному жилью, потому что не все хотят в многоквартирные дома переезжать. Есть люди, особенно в поселках и в сельской местности, которые в рамках этой программы хотят переезжать в индивидуальные дома", - сказала Валентина Пивненко представителям "ФинТека".
Директор компании Андрей Алексенко сказал, что компания проработает предложения и направит их в адрес властей. "Мы сделаем интересное и конкурентное предложение", - отметил он.
Заместитель Министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виталий Сергеев рассказал, что деревянные дома могут использовать для медицинских работников, которых привлекают для работы в сельской местности.Смотреть подробнее
Глава Карелии Артур Парфенчиков занял третье место в рейтинге роста положительных оценок.
Граждане сегодня больше доверяют губернаторам нового типа, к которым относится и руководитель Карелии. Это выяснили на круглом столе "900 дней кадровой политики. Обновление регионального управления" в Экспертном институте социальных исследований. В среднем по 31 региону, где были избраны новые главы в 2017–2018 гг., одобрение деятельности выросло на 12,5%, пишет "Газета.ру".
Оценка экспертов основывается на полученных в ходе исследования данных, выделенных в докладе Экспертного института социальных исследований в отдельную таблицу. Согласно ей, рейтинг роста положительных оценок возглавляет руководитель Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, который был избран в октябре 2018 года –положительное восприятие этого политика вырос на 602% за время его работы на новой должности. Следом за ним идет глава Дагестана Владимир Васильев, который с сентября прошлого года набрал на 312,4% больше положительных оценок. Замыкает тройку лидеров - Артур Парфенчиков, возглавляющий Карелию с сентября 2017 года. "В этом регионе рост положительного отношения к работе губернатора составил 300%", - пишет "Газета.ру".
Кроме того, по данным Георейтинга ФОМ, в абсолютном большинстве регионов, в которых прошло обновление с 2016–2017 года, фиксируется рост довольных положением дел в регионе и снижение доли недовольных. По мнению экспертов, дополнительным подтверждением того, что жители регионов хорошо оценивают результаты работы новых губернаторов, служит и другой рейтинг. Так, среди регионов, в которых большинство жителей считают, что глава работает в интересах общества, вновь преобладают регионы с новыми главами.Смотреть подробнее
Официальная делегация правительства Карелии в ходе визита в Китай посетила местные магазины и убедилась, что там торгуют карельскими продуктами питания.
Поставки были налажены в рамках соглашения между Карелией и китайской провинцией Фуцзянь.
Об увиденном в китайских магазинах рассказал руководитель постоянного представительства Республики Карелия при президенте РФ Владимир Тимофеев.
"Вызывает чувство удовлетворения посещение магазинов, где представлен широкий ассортимент продуктов питания, удовлетворяющих разнообразные вкусы покупателей. Мы увидели, с каким интересом китайский покупатель участвовал в дегустации продуктов, приготовленной из карельской рыбы. Значит…", - сказал Тимофеев.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Городской совет Петрозаводска признал удовлетворительной работу администрации и главы города Ирины Мирошник в 2018 году.
Решение было принято сегодня на сессии Петросовета после доклада Мирошник о социально-экономическом развитии столицы Карелии. В числе достижений администрации в докладе говорится о росте налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета на 1,3% по сравнению с 2017 годом. В частности, доходы от аренды земли превысили плановые показатели на 38,6%.
Также власти города отмечают достижение целевых показателей средней заработной платы бюджетников, установленных указами президента РФ, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.Смотреть подробнее
Первые лица республики готовы к международным соревнованиям по зимнему плаванию, считает глава Карелии.
Руководитель республики Артур Парфенчиков опубликовал вчера на своей странице в "ВКонтакте» видео, как команда правительства готовится к заплыву на Кубке мира по зимнему плаванию. V этап Кубка мира, Открытый Чемпионат России, I Открытый Чемпионат Карелии по зимнему плаванию стартуют в Петрозаводске 28 марта. В число участников соревнований вошли первые лица правительства и парламента Карелии: Владимир Любарский — заместитель главы республики по внутренней политике, Дмитрий Родионов — заместитель премьер-министра по вопросам экономики, Григорий Фандеев — замминистра по национальной и региональной политике, Виктор Россыпнов — начальник Управления автомобильных дорог, Александр Воронов — директор Федерального училища олимпийского резерва, экс-министр по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, Александра Россыпнова — директор Управления земельными ресурсами и депутаты Заксобрания Тимур Зорняков и Анна Лопаткина.
Члены команды правительства будут соревноваться как в личных зачетах, так и в эстафете 4х25.
"Жаль, что сам я в отпуске не смог в полной мере пройти подготовку плавания в холодной воде. Поэтому остается только болеть и ждать следующего сезона", - посетовал Артур Парфенчиков и пожелал своим коллегам удачи.
Напомним, в соревнованиях на холодной воде, которые впервые пройдут в Петрозаводске с 28 по 30 марта, всего примут участие 299 спортсмен из 13 стран мира: России, Финляндии, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Дании, Австрии, Германии, Франции, США, Казахстана, Монголии и Чили.Смотреть подробнее
Женщин подозревают в краже из крупного ТЦ в микрорайоне Перевалка, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личности двух женщин, подозреваемых в краже из крупного торгового центра в микрорайоне Перевалка. Преступление было совершено в феврале текущего года.
Всех, кому известны значимые сведения о лицах, запечатленных на видеозаписи и их местонахождении, полиция просит сообщать по телефону: 8-953-545-37-48.
Конфиденциальность гарантируется.Смотреть подробнее
Несколько фактов нарушений трудового и налогового законодательства выявлены в ходе рейда, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Рейд прошел в рамках работы городской комиссии по легализации налоговой базы.
Проверке, во время которой инспекторы выявили нарушения, подверглись два предприятия: одно из них занимается производством и продажей пива, второе – розничной торговлей фермерской продукцией.
По фактам нарушений составлены протоколы.
Совместные рейды по выявлению случаев неофициального оформления трудовых отношений и выплаты "серых" заработных плат будут продолжаться.Смотреть подробнее
ООО "НПО "ФинТек" планирует до конца года перевести в режим полного цикла лесозавод, построенный в Лоухском районе Карелии.
Об этом учредитель компании Валерий Латышев сообщил во время визита на предприятие заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева. Сейчас предприятие работает в режиме пуско-наладки, ведутся переговоры по закупке в лизинг лесовозной техники, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.Смотреть подробнее
В ходе диспансеризации у 41 человека обнаружили злокачественные новообразования, сообщили в Минздраве Карелии. ПодробнееКомментарии: 1
Уполномоченный по правам ребенка в республике высказался за сохранение сельских образовательных учреждений. ПодробнееКомментарии: 6
В Китае состоялись двухсторонние переговоры по вопросам реализации проекта по ветрогенерации на территории Карелии. ПодробнееКомментарии: 2
В Прионежском и Пряжинском районах республики движение большегрузов ограничат с 10 апреля, сообщили в Минтранспорта Карелии. Подробнее
Второе место в соревнованиях "Берингия" на Камчатке и приз в 2 млн рублей достались гонщику из Карелии Михаилу Шелковину. ПодробнееКомментарии: 2
Строительство двух ГЭС в Кемском районе Карелии могло привести к затоплению огромной территории, включая населенные пункты и особо охраняемые территории, но инвестор отказался от этой идеи. ПодробнееКомментарии: 1
Бывший руководитель карельского Управления госавтодорнадзора Рафаил Галикеев, осужденный за хищение денежных средств, будет отбывать срок в колонии в Кировской области. ПодробнееКомментарии: 1
Нефтяные компании принципиально договорились с правительством о продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо. ПодробнееКомментарии: 5
Республика рискует ее потерять без поддержки языковой среды прибалтийско-финских народов региона. ПодробнееКомментарии: 5
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 27 марта. Подробнее
Пуск в эксплуатацию Белопорожских ГЭС, намеченный на конец 2019 года, позволит пополнить бюджет Карелии на 12 млрд рублей в течение 15 лет. Подробнее
В Костомукше 26 марта было обнаружено тело мужчины, сообщили в МВД Карелии. ПодробнееКомментарии: 1
Полиция пытается установить личность мужчины, который подозревается в хищениях, сообщает МВД Карелии. Подробнее
Медики уехали на Дальний Восток, чтобы привлечь молодых врачей в медучреждения Карелии, сообщили в республиканском Минздраве. ПодробнееКомментарии: 12
Авария с пострадавшими произошла на Древлянке, сообщили в ГИБДД Карелии. ПодробнееКомментарии: 1
Магазины китайской провинции Фуцзянь уже второй год закупают в нашей республике рыбную продукцию. ПодробнееКомментарии: 7
Компания "Сила Инвеста", выкупившая в конце прошлого года Медвежьегорский молокозавод, приступает к модернизации производства, сообщил в правительстве Карелии. ПодробнееКомментарии: 3
Актриса пережила необычную процедуру по избавлению от запаха пота. ПодробнееКомментарии: 1
Российскую балерину включили в список звезд Instagram, которым нужно поработать над своими навыками фотошопа. Подробнее
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска раскрыли кражи из гаражей, сообщили в МВД Карелии. ПодробнееКомментарии: 1
Комментарии