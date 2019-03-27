Самое важное за сегодня

фото: Столица на Онего

Защита обжаловала приговор экс-директору "лагеря смерти" в Карелии

Защита обжаловала приговор экс-директору ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елене Решетовой, которая получила 9,5 года колонии по делу о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии в июне 2016 года.

Об этом в среду ТАСС сообщил адвокат Решетовой Александр Шишков.

"Апелляция подана сегодня, мы не согласны в целом с приговором суда, с тем, как суд дал оценку определенным обстоятельствам", - сказал собеседник агентства.

Петрозаводский городской суд 18 марта признал Решетову виновной по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и приговорил к 9,5 года лишения свободы. Коме того, она должна выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере более 21 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сторона защиты также обжаловала приговор бывшему координатору лагеря Вадиму Виноградову, который получил 9,5 года колонии по той же статье, что и Решетова.

Следствием Решетовой и Виноградову было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности".

По версии следствия, Решетова, Виноградов, инструкторы Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено.

Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера, утверждают следователи. В результате шторма 18 июня каноэ с 24 детьми перевернулись, 14 воспитанников лагеря утонули.

фото: instagram.com/racot_s_s

Экс-депутат парламента Карелии купил Ferrari на "последние деньги"

Бывший депутат Заксобрания Карелии Сергей Пирожников купил спортивный автомобиль премиум-класса – Ferrari.

В своем Instagram Сергей Пирожников опубликовал пост, в котором сообщил, что купил себе Ferrari.

"Вот я и осуществил свою мечту. На последние деньги, в кредит, пусть и старенькую, но все равно Ferrari", - написал экс-парламентарий в комментарии к посту.

Сергей Пирожников родился в Ленинграде в 1983 году. В 2002 году переехал из Санкт-Петербурга в Петрозаводск. В 2006 году из рук тогдашнего мэра Виктора Маслякова получил звание "Меценат года", как руководитель благотворительного фонда.

В декабре 2011 года был избран депутатом Законодательного собрания Карелии пятого созыва от ЛДПР.

В 2016 году повторно баллотировался в карельский парламент уже как самовыдвиженец, но проиграл. После этого вернулся в Санкт-Петербург.

фото: Законодательное собрание РК

ФОТО: Пивненко предложила "ФинТеку" производить деревянные дома для переселенцев из аварийного жилья

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко предложила руководству компании "ФинТек" производить типовые деревянные дома для переселенцев из аварийного жилья.

Напомним, в 2014 году в Костомукше и в поселке Пяозерский началась реализация инвестиционного проекта ООО НПО "ФинТек" по развитию лесозаготовок на арендованных лесных участках и организации углубленной переработки древесины, в том числе по производству комплектов домов из клееного бруса. В конце 2018 года в поселке Пяозерский компания в режиме пуско-наладки запустила работу нового лесозавода. Кроме этого работает цех в Костомукше.

Во вторник, 26 марта, предприятие в Пяозерском посетили замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко, председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович и др.

"Вы предлагайте проекты домов на участие в программе по аварийному жилью, потому что не все хотят в многоквартирные дома переезжать. Есть люди, особенно в поселках и в сельской местности, которые в рамках этой программы хотят переезжать в индивидуальные дома", - сказала Валентина Пивненко представителям "ФинТека".

Директор компании Андрей Алексенко сказал, что компания проработает предложения и направит их в адрес властей. "Мы сделаем интересное и конкурентное предложение", - отметил он.

Заместитель Министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виталий Сергеев рассказал, что деревянные дома могут использовать для медицинских работников, которых привлекают для работы в сельской местности.

фото: rk.karelia.ru / Николай Смирнов

Парфенчиков вошел в тройку лидеров-губернаторов с положительным восприятием

Глава Карелии Артур Парфенчиков занял третье место в рейтинге роста положительных оценок.

Граждане сегодня больше доверяют губернаторам нового типа, к которым относится и руководитель Карелии. Это выяснили на круглом столе "900 дней кадровой политики. Обновление регионального управления" в Экспертном институте социальных исследований. В среднем по 31 региону, где были избраны новые главы в 2017–2018 гг., одобрение деятельности выросло на 12,5%, пишет "Газета.ру".

Оценка экспертов основывается на полученных в ходе исследования данных, выделенных в докладе Экспертного института социальных исследований в отдельную таблицу. Согласно ей, рейтинг роста положительных оценок возглавляет руководитель Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, который был избран в октябре 2018 года –положительное восприятие этого политика вырос на 602% за время его работы на новой должности. Следом за ним идет глава Дагестана Владимир Васильев, который с сентября прошлого года набрал на 312,4% больше положительных оценок. Замыкает тройку лидеров - Артур Парфенчиков, возглавляющий Карелию с сентября 2017 года. "В этом регионе рост положительного отношения к работе губернатора составил 300%", - пишет "Газета.ру".

Кроме того, по данным Георейтинга ФОМ, в абсолютном большинстве регионов, в которых прошло обновление с 2016–2017 года, фиксируется рост довольных положением дел в регионе и снижение доли недовольных. По мнению экспертов, дополнительным подтверждением того, что жители регионов хорошо оценивают результаты работы новых губернаторов, служит и другой рейтинг. Так, среди регионов, в которых большинство жителей считают, что глава работает в интересах общества, вновь преобладают регионы с новыми главами.

фото: gov.karelia.ru

Делегации из Карелии показали, как в Китае торгуют карельскими продуктами

Официальная делегация правительства Карелии в ходе визита в Китай посетила местные магазины и убедилась, что там торгуют карельскими продуктами питания.

Поставки были налажены в рамках соглашения между Карелией и китайской провинцией Фуцзянь.

Об увиденном в китайских магазинах рассказал руководитель постоянного представительства Республики Карелия при президенте РФ Владимир Тимофеев.

"Вызывает чувство удовлетворения посещение магазинов, где представлен широкий ассортимент продуктов питания, удовлетворяющих разнообразные вкусы покупателей. Мы увидели, с каким интересом китайский покупатель участвовал в дегустации продуктов, приготовленной из карельской рыбы. Значит…", - сказал Тимофеев.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

Работа мэра Петрозаводска признана удовлетворительной – Петросовет

Городской совет Петрозаводска признал удовлетворительной работу администрации и главы города Ирины Мирошник в 2018 году.

Решение было принято сегодня на сессии Петросовета после доклада Мирошник о социально-экономическом развитии столицы Карелии. В числе достижений администрации в докладе говорится о росте налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета на 1,3% по сравнению с 2017 годом. В частности, доходы от аренды земли превысили плановые показатели на 38,6%.

Также власти города отмечают достижение целевых показателей средней заработной платы бюджетников, установленных указами президента РФ, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: ВКонтакте

ВИДЕО: Команда правительства Карелии провела тренировку перед стартами в холодной воде

Первые лица республики готовы к международным соревнованиям по зимнему плаванию, считает глава Карелии.

Руководитель республики Артур Парфенчиков опубликовал вчера на своей странице в "ВКонтакте» видео, как команда правительства готовится к заплыву на Кубке мира по зимнему плаванию. V этап Кубка мира, Открытый Чемпионат России, I Открытый Чемпионат Карелии по зимнему плаванию стартуют в Петрозаводске 28 марта. В число участников соревнований вошли первые лица правительства и парламента Карелии: Владимир Любарский — заместитель главы республики по внутренней политике, Дмитрий Родионов — заместитель премьер-министра по вопросам экономики, Григорий Фандеев — замминистра по национальной и региональной политике, Виктор Россыпнов — начальник Управления автомобильных дорог, Александр Воронов — директор Федерального училища олимпийского резерва, экс-министр по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, Александра Россыпнова — директор Управления земельными ресурсами и депутаты Заксобрания Тимур Зорняков и Анна Лопаткина.

Члены команды правительства будут соревноваться как в личных зачетах, так и в эстафете 4х25.

"Жаль, что сам я в отпуске не смог в полной мере пройти подготовку плавания в холодной воде. Поэтому остается только болеть и ждать следующего сезона", - посетовал Артур Парфенчиков и пожелал своим коллегам удачи.

Напомним, в соревнованиях на холодной воде, которые впервые пройдут в Петрозаводске с 28 по 30 марта, всего примут участие 299 спортсмен из 13 стран мира: России, Финляндии, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Дании, Австрии, Германии, Франции, США, Казахстана, Монголии и Чили.

ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает двух женщин, подозреваемых в краже из ТЦ

Женщин подозревают в краже из крупного ТЦ в микрорайоне Перевалка, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личности двух женщин, подозреваемых в краже из крупного торгового центра в микрорайоне Перевалка. Преступление было совершено в феврале текущего года.

Всех, кому известны значимые сведения о лицах, запечатленных на видеозаписи и их местонахождении, полиция просит сообщать по телефону: 8-953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Колбасов

Два предприятия в Петрозаводске попались на незаконном заработке

Несколько фактов нарушений трудового и налогового законодательства выявлены в ходе рейда, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Рейд прошел в рамках работы городской комиссии по легализации налоговой базы.

Проверке, во время которой инспекторы выявили нарушения, подверглись два предприятия: одно из них занимается производством и продажей пива, второе – розничной торговлей фермерской продукцией.

По фактам нарушений составлены протоколы.

Совместные рейды по выявлению случаев неофициального оформления трудовых отношений и выплаты "серых" заработных плат будут продолжаться.

фото: © ОАО "РЖД"

Новый лесозавод "ФинТека" выйдет на полную мощность к концу года, заявляет компания

ООО "НПО "ФинТек" планирует до конца года перевести в режим полного цикла лесозавод, построенный в Лоухском районе Карелии.

Об этом учредитель компании Валерий Латышев сообщил во время визита на предприятие заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева. Сейчас предприятие работает в режиме пуско-наладки, ведутся переговоры по закупке в лизинг лесовозной техники, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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