Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: фото МВД Карелии

Полиция разыскивает девушку, которая пропала еще в феврале

Полиция Петрозаводска разыскивает 20-летнюю девушку, которая ушла из дома 22 февраля и исчезла.

Как сообщили в МВД Карелии, заявление об исчезновении Ангелины Михайловны Развеиной 1999 года рождения поступило в отдел полиции по Петрозаводску 29 марта. Выяснилось, что 22 февраля 2019 года она ушла из дома в Петрозаводске и с тех пор не выходит на связь с родственниками.



Приметы: на вид 20 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы прямые, длинные темно-русые, глаза голубые.



Была одета: куртка темно-синего цвета с капюшоном, бежевая толстовка с капюшоном, синие джинсы, кроссовки желтого цвета "Найк".

По данным полиции, может находиться в микрорайоне Ключевая.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ангелины Развеиной, просят сообщать по телефонам: 8-981-405-41-44, (814-2)739-240.

фото: правительство Карелии

ФОТО: Новый вертолет санитарной авиации сможет долететь в любую точку Карелии

В рамках федерального проекта Карелия получила новый вертолет МИ-8 для нужд санитарной авиации.

Новый вертолет МИ-8, оснащенный самым современным оборудованием, который Карелия получила в рамках приоритетного федерального проекта, накануне впервые приземлился на площадке Республиканской больницы. Он будет базироваться в Петрозаводске, откуда сможет долететь в любую точку Карелии. Как сообщили в карельском правительстве, договор на поставку авиационной техники республика заключила с Национальной службой санитарной авиации.

"На обновление вертолетного парка санавиации в этом году выделяется 67 миллионов рублей – на 40 миллионов больше, чем в прошлом", − рассказал заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков.

Специально для Карелии новый вертолет оборудован дополнительным топливным баком, что позволит долететь за пациентом в любую точку республики и вернуться обратно без дозаправки. Дальность полета, таким образом, увеличилась до 1200 километров. МИ-8 может использоваться и в сложных погодных условиях.

Вертолет оборудован медицинским модулем для размещения двух пациентов. Есть там и кувез, в котором можно транспортировать новорожденного ребенка. Дефибриллятор-монитор поможет определить и купировать нарушения ритма сердца, дозаторы – точно ввести лекарство, аппараты искусственной вентиляции легких – не хуже, чем в отделениях реанимации.

"Очень важно как можно больше оборудования взять с собой, ведь вертолет вылетает на помощь в самых серьезных ситуациях: при инсультах, инфарктах, пациентам с политравмами, полученными в ДТП", − пояснил врач анестезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф Максим Чеботарев.

Обычно на вызов отправляются врач и фельдшер. При необходимости количество медработников на борту может быть увеличено.

Уже в этом году за счет средств бюджета республики отделение экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации Территориального центра медицины катастроф выполнило 34 вылета, эвакуировано 44 человека, в том числе 13 детей, четверо из них − до года.

В 2018 году на федеральные средства Карелия приобрела вертолет Bell-505, собранный на Уральском заводе гражданской авиации. Новый МИ-8 сделает медицинскую помощь еще более оперативной.

"У нас есть договоренность с коллегами из Санкт-Петербурга. Если наш вертолет работает в отдаленных северных районах, а экстренная медицинская помощь требуется на юге республики, то будет выделен дополнительный авиационный транспорт из северной столицы", − добавил Игорь Корсаков.

Для координации работы всех медицинских служб, оказывающих экстренную помощь, в Карелии планируется создать единый диспетчерский пункт.

фото: Олег Реут

"Мы же всегда на выборы ходили. Всегда за Путина голосовали"

Автор "Столицы на Онего" побывал в местечке Шиес в соседней с Карелией Архангельской области – в самой горячей точке эко-протеста в России.

В июле 2018 года на небольшой станции Шиес в Ленском районе Архангельской области началось строительство огромного мусорного полигона. Против реализации этого проекта выступили как местные жители, так и эко-активисты по всей стране. Многие из них объединились в Комитет спасения Урдомы.

В декабре они открыли на Шиесе круглосуточную вахту. Каждый день туда приезжают добровольцы из Архангельской области и Республики Коми. По периметру территории, где идёт строительство и на подъездных дорогах, волонтёры организовали несколько блокпостов.

Сегодня Шиес – самая горячая точка эко-протеста в России. Автор этих строк - Олег Реут стал одним из участников блог-тура, организованного в Урдому и Шиес.

"Надежда на то, что российский президент просто не знает о беде в Шиесе, ему нужно донести, сообщить, рассказать, а уж он точно отменит проект, является доминирующей во всех разговорах, - пишет Олег Реут. - Мы же всегда на выборы ходили. Всегда за Путина голосовали". Представить, а точнее поверить в то, что Путин, наверняка, про Шиес знает и отменять ничего не намерен, жители Урдомы не хотят. А может и не могут.

В ходе разговора пришлось задать неприятный вопрос: "Почему вы думаете, почему надеетесь, что власть разберётся? Почему надеетесь, что Путин разберётся?". В ответ: "А на кого ещё надеяться? Государство ведь так устроило, что законы защищают тех, кто у власти. А нам что остаётся?".

Подробнее – в нашем репортаже.

фото: petrozavodsk-mo.ru

В Петрозаводске по технологии холодного асфальта заделали ямы на 19 улицах

С середины марта рабочие ООО "ТехРент" восстановили фрагменты дорожного полотна с применением технологии холодного асфальта на поврежденных участках 19 улиц карельской столицы.

В рамках комплексной программы "Безопасный Петрозаводск" с 19 марта отремонтированы отдельные участки проезжей части на улицах Гвардейская, Куйбышева, Мерецкова, Луначарского, Шотмана, Антикайнена, Ленинградская, Григорьева, Правды, Лыжная, Судостроительная, Троллейбусная, а также на проспектах Лесной, Первомайский, Ленина, Невского, набережной Варкауса, Лососинском и Соломенском шоссе. Как сообщили в Петросовете, общая площадь восстановленных фрагментов дорожного полотна составила 150 кв. метров.



В ночь на 5 апреля рабочие заделали ямы на улицах Шотмана (возле дома №40), Куйбышева (в районе перекрестка с улицей Малой Слободской), Первомайском проспекте (вблизи улицы Заводской), перекрестке улицы Ленинградской и Октябрьского проспекта и Лесном проспекте (возле моста через Лососинку на полосе движения в сторону Кукковки).



Ремонт методом холодного асфальта – временная мера, которая позволит снять остроту ситуации и не допустить дальнейшего разбивания дорожного полотна в весенний период. С установлением благоприятных погодных условий в городе начнутся работы по основному этапу асфальтирования улиц, сообщается на сайте Петросовета.



Добавим, что инициатором комплексной программы "Безопасный Петрозаводск", нацеленной на решение городских проблем, которые сами жители карельской столицы считают наиболее актуальными, выступил спикер Петросовета Геннадий Боднарчук. Всего в 2019 году предварительный перечень программы насчитывает 52 комплексных мероприятия в разных сферах жизни карельской столицы.

фото: правительство Карелии

Валентина Пивненко: "Было очень конструктивное заседание"

Депутат Госдумы Валентина Пивненко прокомментировала заседание Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии.

Накануне в Москве под председательством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева состоялось заседание Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Как рассказала депутат Госдумы от республики Валентина Пивненко, в ходе совещания обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.

"Было очень конструктивное заседание, на котором оценили итоги исполнения решения Госкомиссии от декабря 2018 года. Были отмечены позитивные тенденции в экономике Карелии и в социальной сфере. По тем позициям, которые находятся под контролем Госкомиссии, имеется продвижение. Рабочие группы Госкомиссии ведут конструктивную деятельность с Правительством Карелии и готовы помогать в вопросе реализации федеральной целевой программы "Развитие Карелии на период до 2020 года", - рассказала Валентина Пивненко в интервью пресс-службе Законодательного собрания Карелии.

Вместе с тем внимание было обращено на то, что реализация ряда проектов находится под угрозой срыва из-за несвоевременной разработки проектно-сметной документации. Парламентарий предложила внести в протокол заседания Госкомиссии вопрос строительства до 2023 года газопровода Волхов - Сегежа - Костомукша, который позволит газифицировать Медвежьегорский и Сегежский муниципальные районы, Костомукшский городской округ.

"Сегодня проектирование газопровода не завершено. По имеющейся у меня информации, не подготовлены необходимые для реализации проекты планировки и межевания территорий, проектируемый газопровод не отражен в схеме территориального планирования Российской Федерации", - пояснила Валентина Пивненко.

Государственная комиссия образована Указом Президента Российской Федерации. Столетний юбилей Карелия отметит в 2020 году.

Куда пойти в Петрозаводске 6 апреля: Спартакиада дошкольников, студенческий юмор и день рождения "Убежища"

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.00, дворец спорта "Корал" (ул. Пограничная, 50). Спартакиада дошкольников "Маленький чемпион". Принимают участие команды детских садов Петрозаводска, состоящие из воспитанников подготовительных групп, их родителей и воспитателей. Вход свободный.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). С. Слепкова. "Букашкины секреты". А вы знаете, что майский жук летать не должен – очень уж он тяжелый и неприспособленный для полетов. Но он летает! Как? Секрет! С 3 лет. От 250 руб.

12.30, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

16.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Весенняя история". Закрытие абонемента №19 "Музыка любимых книг". Литературно-музыкальная композиция по пьесе-сказке А.Островского. 600-700 руб.

17.00, кафе "Простая еда" (пр. А. Невского, 62). Мастер-класс по лепке из полимерной глины – пасхальное украшение. 400 руб.

18.00, актовый зал ПетрГУ! (пр. Ленина, 33). Кубок юмора ПетрГУ. 150 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). И. Кальман. "Сильва". Оперетта в двух действиях. Безусловный хит, одна из самых красивых и самых популярных оперетт ХХ столетия. 150-1300 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, большая сцена (пр. К. Маркса, 19). Ф. Буляков. "Дело святое". Трагикомедия. Действие спектакля происходит в наши дни в глухой деревне. Неделю лежавший без движения Старик (народный артист России Пётр Микшиев) приходит в себя и рассказывает Старухе (заслуженная артистка России и народная артистка Карелии Виено Кеттунен), что Смерть поставила ему фантастическое условие. От 200 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Не все коту масленица". В яркой, игровой форме прослеживается непреходящая актуальность власти денег, основной темы драматургии А.Н.Островского, во все времена столичной жизни. 400 руб.

19.00, клуб "Z.efir" (ул. Красная 10). GSPD с программой "Thriller". От 600 руб.

22.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). 3 years old. Мега-вечеринка с тремя танцполами и сюрпризами. Пепе, Вирус, Норм, Ухо, Атомик, Сабтек, Штурм, Мм33. 200 (до 00.00) – 300 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "Лига холостяков". До 00.00 вход бесплатный, после – 150 руб.

фото: Дмитрий Осколков, ДТП ПТЗ

ВИДЕО: Два автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло накануне вечером на пересечении улицы Анохина и проспекта Ленина.

По сообщению портала ДТП Петрозаводска и Карелии, авария произошла в пятницу, в 21-51. Легковые автомобили двигались в противоположных направлениях по улице Анохина.

Встречное столкновение произошло на регулируемом перекрёстке в момент смены сигналов светофора, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на проспект Ленина, а второй автомобиль двигался в прямом направлении.

Видеокамера Сампо.ру запечатлела момент ДТП.

фото: alt.kp.ru / Олег УКЛАДОВ

Жители Олонца выйдут на народный сход из-за проблем с водоснабжением и приглашают Парфенчикова

Жители Олонца, которые фактически живут без воды из-за проблем на сетях и многочисленных аварий, решили выйти на народный сход.

Об этом сообщается в открытом письме главе Карелии Артуру Парфенчикову, которое опубликовано в популярной олонецкой группе в соцсети.

По словам жителей, в Олонце сложилась критическая ситуация с водоснабжением. В период с 25 февраля по 31 марта в ЕДДС Олонецкого района поступило 216 заявок, связанных с проблемами с водой.

"Изношенность сетей составляет 100%. Очень часто мы, жители города, сидим без воды из-за многочисленных аварий. Иногда место прорыва трубопровода ищут не один день". – говорится в обращении.

Жители Олонца рассказывают, что многие ведут ночной образ жизни, так как днем в квартирах нет напора воды. Особенно тяжело им приходится летом и в выходные. Между тем, тариф на воду в Олонецком районе один из самых высоких в республике.

Жители Олонца считают, что проблему с водой в городе могут решить только республиканские власти, поэтому приглашают на народный сход лично главу Карелии Артура Парфенчикова. Предварительно акция состоится 14 мая.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 6 апреля.

2- 6 апреля – рабочая поездка главы Карелии А.О. Парфенчикова в Москву.

1-14 апреля – в Национальной библиотеке Карелии пройдет VIII муниципальная выставка детского декоративно-прикладного творчества "Нить из прошлого в настоящее", посвящённая Году театра в России и Году "Калевала" в Карелии.

10.00 – у Вечного огня состоится торжественная церемония, посвящённая присвоению Петрозаводску звания "Город воинской славы".

10.00 – в Детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало на ул. Московской, 12 пройдет IV Открытый республиканский фестиваль "Учитель-ученик-музыка".

11.00 – в Петровском сквере состоится акция "Выходные в любимом парке".

20.15 – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 пройдет открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд.

фото: Валерий Поташов

Жительница Карелии потребовала отменить приказ о формировании рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто

Жители старинной карельской деревни Войница выступают против создания форелевой фермы на озере Верхнее Куйтто в Калевальском районе.

Верховный суд Карелии приступил к рассмотрению иска жительницы деревни Войница Калевальского национального района Ксении-Лауры Рышкевич к республиканскому министерству сельского и рыбного хозяйства об отмене ведомственного приказа о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто.

Этот иск стал продолжением протестной кампании местного населения против размещения форелеводческого хозяйства вблизи старинной карельской деревни. Противники форелевой фермы считают, что товарное рыбоводство на этих участках нанесет серьезный удар по экологии водоема, который служит для жителей Войницы единственным источником питьевой воды. Кроме того, участники протестной кампании опасаются того, что размещение вблизи деревни форелеводческого хозяйства ограничит их в беспрепятственном использовании водных ресурсов.

Подробнее – в репортаже из зала суда.

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