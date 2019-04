Самое важное за сегодня

фото: agrarian.council.gov.ru

Игорь Зубарев вошел в тройку богатейших сенаторов

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев занял второе место по доходам в Совете Федерации.

Совет Федерации опубликовал сведения о доходах сенаторов за прошлый год. Как пишет "РБК", наибольший доход среди членов верхней палаты задекларировали "рыбные магнаты". На первом месте представитель Камчатского края и совладелец "Океанрыбфлота", одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий региона, Валерий Пономарев с доходом в 2,345 млрд руб. В 2017 году он получил 1,8 млрд руб. Пономарев владеет тремя квартирами общей площадью более 500 кв. м, пятью машино-местами, тремя нежилыми помещениями и четырьмя автомобилями. В автопарке сенатора — Bentley Bentayga W12, Bentley Arnage R, Ferrari F430 и ГАЗ-21 "Волга".

С пятого на второе место поднялся представитель Карелии Игорь Зубарев с 564,4 млн руб. Бывший председатель Союза рыбопромышленников Карелии увеличил свой заработок в полтора раза по сравнению с 2017 годом. За ним в рейтинге богатейших сенаторов следует второй представитель Камчатского края в Совфеде Борис Невзоров. Он получил доход в 489 млн руб., его жена — 37,4 млн. По сравнению с 2017 годом сенатор увеличил доход в полтора раза.

ВИДЕО: На что пойдут 60 млн рублей, выделенные на велодорожки в Петрозаводске?

Лидер велодвижения VELOVE Анастасия Неровная считает несообразным делать полимерную велодорожку вдоль реки Лососинка в Петрозаводске.

Известная велоактивистка Анастасия Неровная побывала вчера на совещании по развитию велоинфраструктуры Петрозаводска. Администрация города предлагает вложить 60 млн рублей в реконструкцию велопешеходных дорожек вдоль реки Лососинка, сделать полимерную дорожку. Но мнению Анастасии Неровной, эти планы городских властей не помогут создать грамотную велотранспортную инфраструктуру.

Почему предложения властей города нецелесообразны, Неровная комментирует в своем видеообращении на ДТП ПТЗ ко всем велосипедистам.

Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного мальчика из Петрозаводска

В рамках благотворительного проекта "Мечтай со мной" известный российский футболист, игрок петербургского "Зенита" Артем Дзюба встретился с 11-летним Святославом Кириковым из Петрозаводска.

В минувшую пятницу петрозаводчанин Святослав Кириков, которому был поставлен диагноз - острый лейкоз, посетил тренировку "Зенита", позднее Дзюба провел мастер-класс для юного болельщика, рассказал Пятый канал.

Желание посмотреть, как игроки сборной готовятся к матчам, у мальчика возникло во время визита фан-зоны чемпионата мира в Москве прошедшим летом. После двух лет лечения его болезнь начала отступать, в настоящее время он посещает больницу для наблюдения, пишет ТАСС.

Встречу с Дзюбой для Святослава организовали в рамках благотворительного проекта "Мечтай со мной", который помогает тяжелобольным детям. Святослав, несмотря на все испытания, — активный ребенок, он играет на гитаре, занимается карате и очень увлечен футболом: смотрит все игры сборной России. А Артем Дзюба, конечно, - его любимый игрок.

ВИДЕО: В Петрозаводске водитель иномарки устроил гонки со "скорой"

"Фольцваген гольф" пытался обогнать автомобиль скорой помощи, ехавший на срочный вызов.

Водитель "скорой" рассказал в паблике "ДТП ПТЗ" случай, произошедший с ним во время смены. Он ехал на срочный вызов с сиреной и маячками, когда на перекрестке улиц Горького и Анохина его стал преследовать "Фольцваген гольф". Водитель инормарки пытался обогнать "скорую" и нарушил немало правил.

"Началось все с перекрестка Горького-Анохина, не пропустил пешехода, плюс обгон на пешеходнике, перекресток Гоголя-Анохина, не пропустил движущиеся по главной дороге автомобили, летел за мной по Гоголевскому мосту, посередине дороги обгоняя со мной все транспортные средства... Номеров к сожалению, не увидел. Так бы передал в ГАИ", - пишет водитель "скорой" в паблике.

Полпред президента в СЗФО обозначил главные проблемы Карелии

Во время своего визита в Карелию полномочный представитель президента РФ на Северо-Западе Александр Гуцан показал, где региональные и местные власти не дорабатывают.

В пятницу в Петрозаводск прилетел полномочный представитель президента РФ на Северо-Западе Александр Гуцан. Это его первый визит в Карелию в данной должности.

В правительстве Карелии представитель Путина обозначил ряд проблем и задач, которыми региональные власти, а также органы местного самоуправления должны заняться в первую очередь.

"Существует ряд проблемных вопросов, на которые хотелось бы обратить внимание руководства республики и органов местного самоуправления, - отметил Гуцан. - В первую очередь, требуется решение и принятие дополнительных мер по формированию комфортных условий для проживания граждан. Это задача номер один".

Где еще не дорабатывают карельские власти, читайте в материале "Столицы на Онего".

ВИДЕО: В Карелии стало опасно выходить на лед водоемов

Выходить на лед водоемов опасно по всей республике, в том числе и в Петрозаводске, предупреждают в МЧС Карелии.

С 12 апреля запрещен выход и выезд на лед в Кемском районе. В ближайшие дни такой запрет будет введен в Костомукше и в Пряжинском районах. То, что выходить на лед водоемов опасно в Петрозаводске, показал плановый мониторинг ледовой обстановки. Его провели вчера на Онежском озере.

Хотя толщина льда на Онего еще достигает 10-15 см, это уже совсем не тот крепкий лед, что был в разгаре зимы. Он хрупкий и не выдержит вес человека. Об этом рассказали журналисты ГТРК "Карелия", побывавшие в рейде с МЧС Карелии.

ФОТО: На набережной Петрозаводска прошел "космический забег"

Около 300 горожан приняли участие в фан-забеге, посвященному Дню космонавтики.

На набережной Петрозаводска школа бега RUNSTART и школа № 3 провели сегодня фан-забег для всех любителей здорового образа жизни в честь Дня космонавтики и по случаю начала бегового сезона в Карелии.

По словам организаторов, пришло 300 с лишним человек, хотя ожидали не больше 150.

Помимо забега на дистанцию в 1961 метр в программе мероприятия были сбор еды для приюта для животных и конкурс космических костюмов.

Петрозаводчан, решивших принять участие в конкурсе, было немного. В костюмах на праздник бега пришли в основном дети. Лишь одна семья облачилась в "космическую" форму: 4 человека пришли в костюмах Луны, кометы, звезды и космонавта.

Куда пойти в Петрозаводске 13 апреля: Забег в честь Дня космонавтики, тотальный диктант и Лепс в городе

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.30, возле здания "Cosmos Petrozavodsk Hotel" (ул. Куйбышева, 26, со стороны озера). Фан-забег в честь Дня космонавтики. Старт забегу на 1961 метр в 11.00. Для маленьких участников массового мероприятия предусмотрена дистанция в 100 метров.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). В. Макин. "Любопытный слоненок". По сказке Р. Киплинга. Жил-был на свете очень любознательный слоненок, который хотел все знать и задавал много вопросов. Однажды он решил выяснить, что ест на обед крокодил… С 3 лет. 250 руб.

11.00, Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "О нотах, ноктюрне и оркестре". Закрытие абонементов №15-Б и 17-Б "От двух до пяти: музыкальная азбука".

11.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. Вальдгардт. "Кошкин дом". Музыкальная сказка в одном действии. Смешная и поучительная история для маленьких зрителей и их родителей. 100-400 руб.

12.00, ТРК "Лотос Plaza", 1 и 2 этажи (Лесной пр., 47а). Фестиваль летних программ "Детский Петрозаводск". Максимум информации об образовательных, спортивных, досуговых и других программах для детей и подростков на лето-2019 в Петрозаводске. Празднично-развлекательная программа с выступлением детских коллективов и аниматоров, ярмарка летних программ.

12.30, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

13.00, клуб "Контакт" (ул. Красная, 36). Карельский танцевальный battle "Splash out". Вход 250 руб.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Тотальный диктант". Писатель Павел Басинский – автор текста Тотального диктанта – 2019 погрузит участников акции в атмосферу произведений Пушкина, Гоголя, Горького и Толстого. Регистрация участников на сайте акции "Тотальный диктант".

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Открытие выставки Жанны Свиридниковой "Море цветов". Насыщенные жизнерадостные краски в работах художника сплелись в образах цветочных букетов и женских портретов.

16.00, Карельская государственная филармония (г. Кондопога, Дворец искусств). "Красная сказка". Концерт абонемента №33 "Всей семьей во Дворец". Знакомимся с оркестром русских народных инструментов. 250 руб.

17.00, клуб "Solo" (ул. Коммунальная, 20). Седьмой отчетный концерт студии "Zebra". 350-500 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). "Эликсир любви, или Несколько мелких неприятностей из жизни доктора Мишеля и его слуги Огюста". Шалость в одном действии по мотивам пьесы Леонида Филатова.

18.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Еще раз про любовь". Закрытие абонемента №5 "Музыка кино". В программе музыка из кинофильмов о любви. 800-1000 руб.

18.30, Музыкальный театр Республики Карелия в Национальной библиотеке (ул. Пушкинская, 5). Цикл концертов "Музыка и слово". "Разговор со счастьем" (музыка нашего кино). Концерт в одном отделении. Солисты: Нина Болдырева, Дарья Батова, Марина Жаркевич, Чингиз Кадыров, Павел Назаров и Вячеслав Хавренок. Партия фортепиано - Мария Зайцева.

18.00, клуб "Z.efir" (ул. Красная 10). День Рок-н-ролла и Днюха "Z-school". Две барабанные установки, четыре часа драйва и позитива и конкурс на лучшую группу. 150 руб.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Brave rockets (SPb), Assenizator'ы, All we need. 300 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "№ 13". Пьеса английского драматурга Рэя Куни "№13" написана в 1991 году. Удостоена премии имени Лоуренса Оливье как лучшая английская комедия года. Спектакль с успехом идет на сценах театров всего мира. 800 руб.

19.00, Негосударственный театр "Ad Liberum", сцена ДМШ № 1 им. Г. Синисало (Октябрьский пр., 11). "Двое на качелях". Как начинается любовь в большом городе? Например, так: он звонит, чтобы купить у нее подержанный холодильник. Она говорит, что холодильника уже нет. Он ждет, что она пригласит его зайти даже без причины, а она хочет, но не зовет его. 450-500 руб.

19.00, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). "Читаем Ильфа и Петрова". Литературный нон-стоп. 200 рублей, студенты и школьники – 150 руб.

19.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). "Северо-запад" - одна из самых добрых, веселых, позитивных, приятных и очаровательных рок-групп. От 300 руб.

19.00, спорткомплекс "Луми" (Неглинская наб., 52). Заслуженный артист России, обладатель премий "Золотой Граммофон", "Песня года", "Шансон года", музыкальных наград телеканалов Муз ТВ и Ru TV – Григорий ЛЕПС. Лучшие и самые любимые песни. От 3500 руб.

23.00, арт-пространство "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Встречаем День космонавтики вместе с одним из основоположников российской электронной музыки - Антоном Кубиковым. 400 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Apollo deejay. Top-100 супер-хитов вселенной. До 00.00 вход бесплатный, после – 150 руб.

ВИДЕО: На Ладоге идет весенний пролет уток и лебедей

Блогер Павел Глазков снял сюжет о пролете уток и лебедей на Ладожском озере.

В паблике "Новая Ладога" опубликовали видео от блогера канала "КАЖДОЙ ТВАРИ ПО ПАРЕ" Павла Глазкова. Он наблюдает за миграцией птиц в Ленинградской области. Уток и лебедей на Ладожском озере много, но водоем по сравнению с прошлым годом обмелел.

"Я знаком с материалами уголовного дела Дмитриева и убежден в обоснованности обвинения"

Адвокат бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева рассказал, почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии.

В конце июня прошлого года в отношении руководителя карельского регионального отделения общественной организации "Мемориал" Юрия Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, его арестовал суд. В октябре судья Александр Мерков объединил уголовные дела Юрия Дмитриева в одно. По версии следствия, Дмитриев "совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери с 2012 по 2016 годы".

Почему уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера появилось позже первого дела о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней? Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? Адвокат Игорь Перов, представляющий в суде интересы несовершеннолетней бывшей приемной дочери Дмитриева, ответил на эти вопросы нашего издания. Он считает, что одной из причин, побудившей ребенка раскрыть дополнительные обстоятельства ее взаимоотношений с бывшим приемным отцом, стали публичные заявления Дмитриева в апреле 2018 года, что он планирует забрать обратно девочку к себе, то есть ее страх возврата в приемную семью.

"Я знаком с материалами уголовного дела и убежден в обоснованности обвинения, иначе не стал бы представлять интересы потерпевшей. Убежденность для адвоката - главный критерий его успешной работы", - отметил Игорь Перов.

Подробнее о деле Дмитриева, читайте в интервью с адвокатом его бывшей приемной дочери.

