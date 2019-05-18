Чем запомнился этот день

фото: vk.com/club_medgora

Горсовет Медвежьегорска проголосовал за самороспуск

Вопрос о полномочиях депутатов остаётся открытым.

Внеочередная сессия городского совета Медвежьегорска большинством голосов поддержала накануне инициативу депутата Василия Егармина о роспуске представительного органа местного самоуправления. Депутаты не прислушались к доводам их коллеги Валентины Евсеевой, которая предлагала отложить этот вопрос до конца срока полномочий нынешнего горсовета и создать согласительную комиссию.

Между тем, как сообщила Евсеева "Столице на Онего", вопрос о полномочиях депутатского корпуса остаётся открытым. В городе необходимо назначить дату новых выборов представительного органа местного самоуправления, однако многим не ясно, сохраняют ли нынешние депутаты свои полномочия до избрания нового состава городского совета, или они уже прекращены.

Напомним, ранее те же депутаты проголосовали за внесение изменений в Устав Медвежьегорского городского поселения, которые упразднили его администрацию. Как считает Валентина Евсеева, в городе идёт уничтожение местного самоуправления.

фото: Столица на Онего

Пожилая пара погибла на озере в Карелии

В Прионежском районе проводится проверка по факту гибели мужчины и женщины, сообщает СУСК по Карелии.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины и женщины в водах озера Кончезеро", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 74-летний мужчина и 73-летняя женщина без спасательных жилетов на лодке вышли в озеро Кончезеро, где лодка перевернулась, мужчина и женщина утонули. В ходе поисковых мероприятий тела погибших обнаружены.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В Петрозаводске произошел пожар на судне в порту исторического клуба

На берегу Онежского озера произошел пожар на судне, сообщает ГУМЧС по Карелии.

По информации ведомства, в 02.46 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (14 человек и 4 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара на маломерном судне в порту на улице Ригачина.

По этому адресу располагается морской историко-культурный клуб "Полярный Одиссей" и небольшой яхтенный порт.

В 03.24 пожар был ликвидирован.

фото: со страницы Григория Шемета в "ВКонтакте"

Власти Прионежья назвали причину пожара в шелтозерской больнице

Глава администрации Прионежского района Григорий Шемет рассказал о предварительной версии пожара, уничтожившего амбулаторию в Шелтозеро.

"По предварительной версии, причиной возгорания стал пал травы", - написал Шемет на своей официальной странице "ВКонтакте".

Как сообщалось ранее, 17 мая в полдень загорелась амбулатория в селе Шелтозеро. Из здания были эвакуированы 15 человек, из них четверо – медицинский персонал. Семерых лежачих пациентов переправили в Ладвинскую больницу.

К тушению пожара были привлечены 51 человек и 18 единиц техники.

Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал, что принимать пациентов села Шелтозеро буду в местной школе, а после – в передвижном фельдшерско-акушерском пункте.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО: Очередной "Винтажный цех" открылся в Петрозаводске

"Винтажный цех" открылся на Перевалке в клубе "Виноград".

На прилавках "Винтажного цеха", как обычно, продаются товары хэндмэйд ярмарки и блошиного рынка.

Можно приобрести "ловца снов", виниловые пластинки, старый слесарный инструмент, фарфоровую сову в клетке, советскую электрошашлычницу, керамические брошки или набор для изготовления скульптурных слепков рук, ног и других частей тела.

В субботу на ярмарке было на удивление малолюдно.

Смотрим фото, прицениваемся.

Куда пойти в Петрозаводске 18 мая: "Ночь музеев", дискотека 90-х и Винтажный цех

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

18 мая в Петрозаводске и районах Карелии пройдет уже давно ставшая традиционной Всероссийская акция "Ночь музеев"

Национальный музей РК (площадь Ленина, 1,)

Музей открыт с 15:00 до 24:00

Мероприятия проводятся с 15:00 до 01:00

Природа Карелии (15:00 – 21:30)

15:00-18:00 Второй этаж экспозиции. Свободное посещение экспозиции, музейные "бродилки". Билет – 100 рублей.

18:30, 19:30, 20:30 "Медвежий угол" и второй этаж экспозиции. Интерактивное занятие "Ночной лес". Билет – 200 рублей.

Основная экспозиция (15:00 – 24:00)

15:00-23:00 Музейные "бродилки". Билет – 100 рублей.

15:30, 16:30, 19:00 Занятие в интерактивной песочнице "Приключения Песочного человечка". Билет – 100 рублей.

15:30, 17:00, 19:00 Интерактивное занятие "Черный ящик". Билет – 100 рублей.

15:30, 17:00, 19:00 Интерактивное занятие "Когда поет береста". Билет – 100 рублей.

15:30, 17:00, 19:00 Интерактивное занятие "Музыкальные инструменты". Билет – 100 рублей.

20:00, 21:30 Мастер-класс по реставрации предметов из металлов. Билет – 50 рублей.

15:30, 19:30, 21:00 Авторская экскурсия по выставке "Город, испытанный войной. К 75-летию освобождения Петрозаводска". Билет – 50 рублей.

16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 Консультации посетителей на мини-выставке "Солдатская фляга". Вход свободный

15:00 Концерт учащихся школы им.М. Балакирева. Вход свободный

16:00 Лекция "Мода городская и деревенская". Билет – 50 рублей.

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Фото- и киносалон "Взгляд из прошлого" (с печатью фотографий). Билет – 150 рублей.

15:30, 16:30, 17:30 Интерактивное занятие "Загадки водяного". Билет – 100 рублей

16:00-18:00 Селфи с Императором в экспозиционных залах музея

18:00 Открытие выставки "Территория кино. Фильмы, снятые в Карелии" с музыкальной и танцевальной программой. Вход свободный

20:00 Слово "Любовь и лебеди. В поисках чувств на петроглифах" с дегустацией любовного напитка от ресторана "Карельская горница". Билет – 50 рублей.

19:30, 21:00, 22:30 Экскурсия с фонарями. Билет – 150 рублей.

20:00, 21:30 Интерактивное занятие "Северные переселенцы" в интерактивном зале "Натуральное хозяйство". Билет – 100 рублей.

16:00, 18:00 Мастер-класс от пекарни "Беккер". Вход свободный.

24:00 Флеш-бэк по ресторану "Петровский" на ступенях музея. Вход свободный.

Кафе "Беккер" работает с 15:00 до 23:00

Музей изобразительных искусств Республики Карелия (просп. Карла Маркса, 8)

Мероприятия проводятся с 18:00 до 24:00

Выставки:

- "Василий Поленов. Возвращение в гимназию". Билет: взрослые 200 руб., пенсионеры – 150 руб., студенты, школьники – 50 руб., дошкольники – 40 руб.

- "Сергей Андрияка и студенты академии акварели" (Москва), вход свободный

"О героях былых времен" – к 75-летию снятия Блокады Ленинграда и 75-летию освобождения Петрозаводска. Вход свободный

- "В мире хрупкой красоты" - выставка стекла Лии Шульман (Санкт-Петербург). Вход свободный

- Постоянная экспозиция, вход свободный

Мастер-классы:

18:30 Мастер-класс "Рыжие бельчата". Художник: Катя Юрко

Техника: скетчинг (акварель, акварельные карандаши, фломастеры)

Билет - 200 руб.

20:00 Мастер-класс "Буйство красок. Герберы". Художник: Катя Юрко

Техника: смешанная (гуашь, пастель). Билет - 300 руб.

22:00 Мастер-класс "Цветы на воде". Художник: Татьяна Кленина

Техника: эбру (рисование на воде). Билет - 350 руб.

Мастер-классы нон-стоп:

18:00-22:00 Мастер-класс "Милые пушистики". Техника: линогравюра, гуашь, фломастеры. Билет - 50 руб.

18:00-21:00 Мастер-класс "Пилотка с красною звездой". Техника: оригами, крафт бумага. Билет - 50 руб.

Интерактивные программы:

18:30 Концерт инструментальной группы "Движение" и вокальной группы "Лира", г. Кондопога, (гитара, синтезатор, аккордеон, виолончель)

20:00, 22:00 Экскурсия по выставке "Василий Поленов. Возвращение в гимназию", вход по билету на экспозицию

Кинопоказы:

Цикл фильмов из серии "Больше, чем любовь", вход свободный

Музей-заповедник "Кижи" (пл. Кирова, 10а)

Остров Кижи, Программа "Кижские преображения"

- Обзорная экскурсия, которая посвящена традиционной культуре и архитектуре русских Заонежья

- Знакомство с приемами и секретами плотницкого мастерства, мастер-классы

- Ароматный горячий чай из кижских трав, "каша из топора"

- Викторина для самых эрудированных

Отправление – от речного вокзала г. Петрозаводска 18 мая в 13:15, 13:30

Город Петрозаводск, "Ночь музеев на Соборной площади"

Мероприятия проводятся с 18.00 до 24.00

Площадка перед музеем

18:00-19:00 Интерактивная танцевально-игровая программа от ансамбля "Каяхуш"

18:00-24:00 Библиотечный мобильный комплекс от Национальной библиотеки РК с выставкой и интерактивной программой "О, заонежский край мой милый...".

19:30 "Прогулка по Соборной площади" с Л.М.Степановой. Билет - 70 руб.

Выставочный центр (пл. Кирова, 10а)

18:00-24:00 Свободное посещение выставки "Молодо-зелено, погулять велено".

19:00 Музыкальное путешествие с фольклорно-этнографическим ансамблем музея "Кижи" "От Ладоги до Онеги". Билет - 70 руб.

20:00 Финиш конкурса "Кижская зачетка-2019"

21:00 "KIZHI-PARTY FOR EVERYBODY" с фольклорно-этнографическим ансамблем музея "Кижи". Билет - 100 руб.

22:00 Авторская интерактивная экскурсия по выставке "Молодо-зелено, погулять велено. Молодежная музыкальная культура Заонежья конца XIX – начала ХХ века"

Инфоцентр (пл. Кирова, 10а)

18:00 Мастер-класс "Солнышко моё". Билет - 100 руб.

20:00 Мастер-класс "Подкова на счастье" Билет - 100 руб.

21:00 Семейная викторина "Кижские загадки"

22:00 Мастер-класс "Ключница "Птица-пава" Билет - 100 руб.

Фондохранилище музея (пл. Кирова, 10)

Программа к 150-летию создания периодической системы Д.И. Менделеева

18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00 Познавательный квест "Выберись из хранилища"

18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00 Интерактивная мастерская "Создай 119-й элемент" (в рамках выставки И.Л. Кожевникова "Резных дел мастер"). Билет - 50 руб.

"Ночь музеев в Старом квартале"

Мероприятия проводятся с 16:00 до 22:00

10:00 – 22:00 – работа выставочного зала (ул.Федосовой, 19), с 16.00 – вход свободный

Выставочный зал (ул. Федосовой, 19)

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Экскурсии по выставке "Остров открытий". Вход свободный

16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 Мастер-класс "Веселый динозаврик" (изготовление игрушки из фетра). Билет - 50 руб.

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Игровая экскурсия по выставке "Кукла на счастье". Вход свободный

16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 Мастер-класс "Северная берегиня" (изготовление куклы из текстиля). Билет - 100 руб.

16:30, 18:30, 20:30, 21:30 Мастер-класс "Браслет "Фантазия". Билет - 100 руб.

Кузница

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Мастер-класс по кузнечному ремеслу. Билет - 150 руб.

Дворик у кузницы

17:30, 19:30 Программа "Игра принимает всех". Вход свободный

Музейный дворик (Неглинская наб., 3)

Программа "Вернисаж в Музейном дворике":

Экспресс-выставка "Затерянный мир". Детские творческие работы учащихся студии "Кижская палитра"

"Природные мотивы в керамике". Изготовление декоративной тарелки из глины с оттиском растений. Стоимость 150 руб.

Галерея промышленной истории Петрозаводска

Мероприятия проводятся с 16:00 до 23:00

16:00-17:00 Авторская экскурсия – презентация Веры Курлович "Гид по слободе"

17:00-18:00 Лекция – презентация Генеалогического общества Карелии "Информационные технологии в генеалогии"

18:00-19:00 Мастер – класс от Академии Фотографии "Фризлайтинг"

19:00-20:30 Круговые танцы на площадке у "Галереи промышленной истории"



19:00-19:30 Авторская лекция – презентация "Марциальные воды, 300 лет пользы"



19:30-20:00 Авторская экскурсия студентки ПетрГУ Варвары Федосеевой (Завод: эвакуация, оккупация, восстановление)



20:00-21:00 Спектакль театра "Особый" "Золушка"

В зале ветеранов с 16:00 до 23:00 часов:

работает изба-читальня (материалы о художественной самодеятельности на Заводе)

выставка Генеалогического общества Карелии "Вспомним всех поименно"

Вход на мероприятия свободный.

Музейно-выставочный комплекс "Полёт" (ул. Островского, 26)

Мероприятия проводятся с 18:00 до 23:00

18:00-23:00 Интерактивная программа "Учебный лагерь Всевобуча Карело-Финской СССР". Программа приурочена к 75-й годовщине освобождения Петрозаводска и Карелии от финских захватчиков.

18:00-23:00 Постоянная экспозиция музея "Полёт" и выставка к 75-летию освобождения Петрозаводска и Карелии.

Городской выставочный зал (просп. Ленина, 26)

Мероприятия проводятся с 18:00 до 22:00

18:00-01:00 Выставка "Палитра Грузии" (Петербург, Петрозаводск) Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Вход свободный

21:00-22:00 Музыкально-поэтический вечер "Душа Грузии". Билет – 50 р.

Дом "Кантеле" (просп. Карла Маркса, 6)

Мероприятия проводятся с 18:00 до 21:00

18:00 Концертная программа "Заонежские беседы". Билет - 300 руб.

19:00, 20:00 Экскурсия "Тайны старой гимназии". Билет - 200 руб. (При предъявлении билета на концерт "Заонежские беседы" экскурсия в подарок)

Медиа-центр " V ыход" (просп. Карла Маркса, 14)

Мероприятия проводятся с 17:00 до 23:15

17:00-21.45 Выставка "Олонецкий пейзаж". Живопись и графика олонецких художников Юрия Бобина, Юрия Каноева, Елены Леонтьевой, Натальи Чанжиной.

Вход свободный.

22:00-23:15 Лекция Артёма Стародубцева "Из истории книжной иллюстрации. Алиса, Бёрдслей и другие". Вход свободный.

С началом лекции медиа-центр "Vыход" закрывает двери для посетителей выставки. Желающих послушать лекцию просим приходить к 22.00.

С 17.00 до 22.00 работает магазин карельских подарков и сувениров.

Филармония (ул.Кирова,12)

Мероприятия проводятся с 21:00 до 23:30

Программа в Петрозаводске:

21:00-22:00 Музыкально-поэтический перформанс "Голосовое со-общение"

Ольга Максимова (арфа, электроарфа, г.Санкт-Петербург)

Анна Долгарева-Лемерт (поэзия, г.Москва). Билет - 300 рублей

22:30-23:30 Концерт "Арфа в темноте"

Ольга Максимова (арфа, электроарфа, г.Санкт-Петербург)

Вход по билетам концерта "Голосовое со-общение"

Национальный театр Республики Карелия (просп. Карла Маркса, 19)

Мероприятие проводится с 22:00 до 22:30

22:00 Перформанс "Калевала. 5 эпизодов". Вход свободный

Академия фотографии ( Литейная площадь, 3А,)

Мероприятия проводятся с 18:00 до 22:40

18:00-22:30 Выставка художников-графиков "Я люблю рисовать" в синем коридоре (Вход свободный)

18:00-19:00 Практический мастер-класс по студийной съемке "Стекло иначе". Для съемки подойдет любой фотоаппарат или смартфон (Вход свободный)

18:30, 19:10, 19:50 Мастер-класс по созданию фотограммы. Билет - 200 руб.

19:15-20:00 Мини-лекция Вячеслава Чередова "Как снимать портрет". Вход свободный

20:30, 21:20 Печать фотографий с готовых проявленных пленок. Билет - 200 руб.

Административный центр Водлозерского национального парка (Парковая ул., 44)

Мероприятия проводятся с 16.00 до 21.00

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Обзорная экскурсия по Визит-центру

16:00, 17:00 Экскурсия по экотропе

16:00–20:30 Мастер-классы "Мини-энциклопедия":

1 книга – Национальный парк "Водлозерский" (16:00, 17:20, 18:40, 20:00);

2 книга – 10 причин посетить парк (16:00, 17:20, 18:40, 20:00);

3 книга – Историко-культурное наследие (16:40, 18:00, 19:20, 20:30);

4 книга – По следам северного оленя (16:40, 18:00, 19:20, 20:30)

18:00, 19:00, 20:00 Мастер-класс "Акриловая роспись спила"

17:00, 19:00 Просмотр фильма "Медведи Камчатки. Начало жизни"

16:00–21:00 Работа фотозоны "Гнездо орлана"

Клуб "Solo" (ул. Коммунальная, 20)

21.00 - Дискотека 90-х 200 рублей

Клуб "Z.efir club" (ул.Красная,10)

18.00 - шоу-вечеринка Pablo-Party

Субботник-флешмоб "Спаси бутылку"

С 10.00 до 12.00. Сбор будет организован в районе дома 17 Б по Лососинскому шоссе.

Открытие фонтанов в Петергофе 2019

Выезд из Петрозаводска в 4 утра.

Праздник фонтанов в Нижнем парке. Необыкновенное чудо. Традиционное открытие фонтанов – театрализизованное шоу-представление (Петродворец): фейерверк и костюмированное представление на Большом каскаде. Под светомузыкальное сопровождение взметнутся в небо сотни хрустальных струй воды, по аллеям Нижнего парка промаршируют военные духовые оркестры.

Велопикник

10:00 маршрут, который мы все вместе преодолеем:

- Главный корпус - по совместительству, место сбора

- Герцена

- Зеленая тропа вдоль реки Лососинка

- Карельский проспект и

- Парк "Беличий остров" где мы и проведем субботнее утро

"Маленькая страна" (ул.Анохина,1)

11:00 - "Колобок", 1,5+

12:10 - "Поросята и серый волк", 2+

Фестиваль семейного творчества "МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ"

12:00 - площадка Губернаторского парка. В программе показательные выступления вокальных, танцевальных и спортивных коллективов Петрозаводска, семейный квест, ярмарка организаций, работающих с семьями и многое другое!

Винтажный цех – Гранд-кафе "Виноград" (ул. Чапаева, 41)

С 11:00 до 18:00.

Особое место на Майском Цехе займут товары для дома, дачи и досуга! Книги, пластинки, винтажная одежда, посуда, украшения, предметы дизайна и интерьера! И как всегда необычные вещи ручной работы от наших прекрасных хендмейдеров!

фото: Столица на Онего

ФОТО: Байкеры Карелии открывают мотосезон

Мотоклуб Night Riders собрал байкеров в центре Петрозаводска на открытие мотосезона.

В субботу на площади Кирова собралось несколько десятков байкеров. Официальное открытие мотосезона продолжится пробегом колонны по Петрозаводску. После этого байкеры прибудут в развлекательный центр "Горка", где состоится праздничная программа. Гостей ждут угощения и концерт.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: Десятки байкеров прокатились колонной по Петрозаводску

Байкеры Карелии открыли очередной сезон мотопробегом в Петрозаводске.

Открытие мотосезона организовал мотоклуб Night Riders, которому в этом году исполняется 20 лет.

"В далеком 1999 году несколько друзей решили объединиться, скрепив дружбу созданием мотоклуба. Название было придумано неспроста - по традиции большинство неформальных субкультур собиралось вечерами и ночами, тогда как простые граждане покидали улицы. Так и друзья, вкушая свободу, любили прохватить на железных конях по ночным улицам, оставив суету при свете дневном. Так родились имя и герб мотоклуба Night Riders, заключивший в себе символы движения, дороги и дружбы, которая со временем переросла в семью", - сообщается на странице клуба.

Смотрим фото и видео, как прошло открытие мотосезона в Петрозаводске.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 18 мая.

18 мая – Всероссийский день посадки леса и Ночь музеев.

10.00 – на "Зеленой тропе" на Лососинском ш., 17Б пройдет экологический субботник-игра "Спаси бутылку".

11.00 – в Пряжинском лесничестве Артур Парфенчиков примет участие в высадке саженцев в рамках Всероссийского дня посадки леса.

11.45 – на Кургане состоятся Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию "Российский Азимут – 2019". Начало в 12.00.

16.00-21.00 – в административном центре Водлозерского парка на ул. Парковой, 44 пройдет "Ночь музеев".

16.00 – в Национальном музее РК состоится концерт учащихся и преподавателей Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева.

18.00 – во Дворце творчества на ул. Островского, 26 пройдет "Учебный лагерь всеобуча Карело-финской ССР" в рамках Международной акции "Ночь музеев".

18.00 – в Национальном музее РК откроется выставка "Территория кино. Фильмы, снятые в Карелии".

21.00 – в Городском выставочном зале на пр. Ленина, 26 состоится музыкально-поэтический вечер в рамках выставки "Палитра Грузии" с участием артистов театральной студии "Со-бытие", студентов и преподавателей Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Доходы депутатов и главы Карелии, письмо Михалкову, сгоревшая больница

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Деньги губернатора

Глава Карелии опубликовал сведения о доходах и имуществе за 2018 год. Доходы Парфенчикова в 2018 году выросли более чем на полмиллиона рублей. Согласно декларации, Артур Парфенчиков заработал 8 миллионов 298 тысяч рублей (из них 3,3 миллиона от сдачи в аренду квартиры). Годом ранее доходы главы республики составляли 7 миллионов 680 тысяч рублей.

Кто тут самый богатый?



фото: Петросовет

Следом за главой Карелии опубликовали свои доходы за 2018 год депутаты Петросовета.

Согласно документу, больше всех в 2018 году заработал Дмитрий Кузнецов. Его доход составил 25 миллионов 853 тысячи рублей. В его собственности также числятся две квартиры площадью 64,8 и 72,4 кв. метра и два земельных участка в общедолевой собственности. А также около десятка нежилых помещений.

Не поддержали



фото: Валерий Поташов

Комитет по законности и правопорядку парламента Карелии не поддержал проект поправок депутата Эмилии Слабуновой в КоАП, предлагающих штрафы для госслужащих и политиков за нарушение гражданских прав населения.

Законопроект председателя российской партии "Яблоко" предусматривал введение денежных штрафов за "публичное неуважение к установленным Конституцией страны правам и свободам человека и гражданина".

Никита, не жги!



фото: Николай Смирнов /

Жители исторической деревни Карелии выразили председателю правления ООО Студия "ТРИТЭ" Никите Михалкову протест против съемок фильма "Огонь".

В своем письме Ольга Гоккоева от имени всех односельчан пишет Никите Михалкову о том, что в Кинерме изначально были против съемок его студии. По замыслу авторов фильма, главными героями ленты станут шестеро пожарных, которые спасают от огня маленькую деревню.

И до наших заключенных санкции добрались



фото: личная страница

США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Терек". В черный список по "закону Магнитского" также внесены пять человек, в том числе командир отряда Абузайд Висмурадов.

Среди попавших под ограничения — бывший начальник исправительной колонии-7 УФСИН по Карелии Сергей Коссиев, осужденный за злоупотребление и превышение полномочий.

Сгорела больница



фото: Прионежский район

В селе Шелтозеро огонь почти уничтожил здание амбулатории. Все пациенты и персонал из здания были эвакуированы, к тушению пожара привлекали 51 человека и 18 единиц техники.

Как сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков, из здания были эвакуированы 15 человек, из них четверо – медицинский персонал и 11 - пациенты. Семеро лежачих больных были эвакуированы в поселковый Дом культуры, далее все пациенты будут перевезены в Ладвинскую больницу.

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