Важные новости 2 июня

фото: МЧС 4 отряд Сегежский район

Объявлен сбор помощи для пострадавших на пожаре в поселке на севере Карелии

Пожилые женщины, чей дом сгорел 31 мая в поселке Волдозеро Сегежского района, нуждаются в одежде, мебели, бытовых вещах.

В группе "Сегежа online" появилось обращение ко всем неравнодушным гражданам, чтобы помочь четырем пожилым женщинам, оставшимся без крова после крупного пожара в их двухэтажке в поселке Волдозеро. Им требуются вещи от размера 52 и больше, мебель, постельное белье, занавески, бытовые вещи.

"Всем неравнодушным!!! Вещи можно принести в гостиницу "Сегежа" или позвонить по телефону 89212200794", - пишут в паблике.

Напомним, в последний день весны, 31 мая, в 19.02 произошел пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном жилом доме на улице Школьной в поселке Волдозеро Сегежского района. Более 2,5 часов пожарные боролись с огнем, и в 21.30 пожар был полностью ликвидирован.

фото: ВКонтакте/Подслушано Сортавала

ФОТО: В Сортавала сгорел жилой дом

В сети появились фото с места крупного пожара, который произошел накануне вечером в городе на юге Карелии.

Напомним, 1 июня в 20:20 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района (6 чел., 2 ед. техники) тушили дом №21 по улице Восточная в Сортавала. На ликвидацию пожара ушло 40 минут.

Как рассказали "Столице на Онего" в МЧС в Карелии, на пожаре никто не пострадал. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Видео крупного пожара можно увидеть здесь.

фото: Госавтоинспекция Карелии

ФОТО: В ДТП на трассе в Карелии пострадала 37-летняя женщина

Иномарка вылетела в кювет и перевернулась на трассе в Кемском районе, пассажирке автомобиля понадобилась помощь медиков.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, авария произошла в 04:00 в Кемском районе на 915 км автодороги "Кола". 39-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Гольф", практически засыпал за рулем. В результате он допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В ДТП пострадала 37-летняя пассажирка автомобиля "Фольксваген", ей была оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются, рассказали в Госавтоинспекции республики.

фото: "Вести Карелии"

Худилайнен признался, что вместе с фигурантом "дорожного" дела Чичиным рыбачил и охотился

Стали известны подробности допроса экс-главы Карелии Александра Худилайнена по делу Игоря Чичина, владельца отвечавшей за ремонт и содержание дорог в республике фирмы "Ремстройкомплект".

В распоряжении редакции деловой интернет-газеты "Вести Карелии" оказался протокол допроса Александра Худилайнена по скандальному "дорожному" делу. Именно при его руководстве республикой фирмы из Санкт-Петербурга уводили сотни миллионов рублей Дорожного фонда Карелии и разоряли местные дорожные предприятия. В результате теперь уже бывшие руководители Управления автомобильных дорог республики Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, приехавшие в Карелию из города на Неве, уже осуждены. Первый из них приговорен к восьми годам колонии строгого режима и 25 миллионам рублей штрафа. Второй – к четырем годам строгого режима и 22 миллионам рублей штрафа. Но что касается обвиняемого в семи коррупционных преступлениях Игоря Чичина, то он во взятках не признается, и заявляет, что ни в чем не виноват. Постановлением суда арест Чичина продлен до 12 сентября.

На допросе экс-глава Карелии признался, что с Чичиным познакомился в конце 90-х годов по работе в Ленинградской области.

"На тот момент я занимал должность заместителя главы Гатчинского района по вопросам экономики. Было принято решение о создании общественных советов при администрации, в которые входили общественные деятели и предприниматели, в том числе и Чичин, который на тот момент возглавлял местный спиртзавод. Точно название этого юридического лица я не помню. Так мы и познакомились. В дальнейшем поддерживал периодически отношения с Чичиным, вместе ездили на охоту и рыбалку", - сказал Худилайнен на допросе.

Подробнее о скандальном "дорожном" деле и допросе Александра Худилайнена читайте в материале "Вестей Карелии".

фото: Валерий Поташов

"Мы – не Голливуд, это – живая карельская деревня!"

Жители Кинермы, протестуя против съемок фильма студии Михалкова в деревне, завесили фасады домов брезентом и тряпьем.

Карелы из деревни Кинерма продолжают протестовать против съемок кинофильма о подвиге пожарных "Огонь". Когда они увидели, что кинематографисты не только не отказались от своих планов, но и стали машинами завозить на поле сено для создания на съемочной площадке деревенского антуража, завесили фасады своих домов брезентом и тряпьем, на котором написали "Firewood", что по-английски означает "Дрова". Как пояснила "Столице на Онего" одна из инициаторов деревенского протеста Ольга Гоккоева, местные жители против того, чтобы историческое карельское поселение превращалось в декорации для киносъемок.

"Мы – не Голливуд, это – живая карельская деревня! – подчеркнула Гоккоева. – Мне интересно, если бы мы создали в Кинерме свою кинокомпанию, мы бы так же могли бесцеремонно приезжать, куда хотим, и устраивать съемки? Например, к режиссеру Никите Михалкову в Николину Гору. Конечно, мы попытались обыграть в своем протесте название Голливуд и слово "firewood", но ведь, по сути, мы и есть "дрова" для кинематографистов, и тут возникают два вопроса – есть у нас чувство собственного достоинства и считаем ли по-настоящему мы Кинерму нашим культурным наследием, достойным сохранения и уважительного к нему отношения?"

Подробнее о ситуации в Кинерме читайте здесь.

фото: Вконтакте/Елена Киреева

ФОТО: Жители Карелии спасли бельчонка, вернув к маме в скворечник

Спасательную операцию "Белочка" провели в одном из дворов Калевалы, где белка поселилась в скворечнике.

Историю со счастливым концом рассказали в паблике газеты Калевальского района "Северные берега". Во дворе дома семьи Киреевых в Калевале поселилась белка, заняв скворечник и родив там бельчонка. По словам хозяйки дома Елены Киреевой, бельчонок, видимо, захотел посмотреть на мир и ....выпал из скворечника.

"Схватила его кошка, еле отобрали. А вот вернуть обратно бедолагу к мамке стоило труда! А сколько возмущений, криков, цыканий в наш адрес наслушались от мамы белки. Не оценила, что мы ей ребенка спасли", - рассказала о спасательной операции Елена.

фото: ВКонтакте/Олег Болгов

ФОТО: В Суоярви детям на День защиты детей подарили игровой городок

В Карелии появилась еще одна детская площадка по программе "Комфортная городская среда".

О торжественном открытии новой детской площадки в Суоярви сообщил на своей странице в "Вконтакте" глава администрации Суоярвского района Олег Болгов. Городок открыли в День защиты детей на улице Октябрьской. Проект реализован в рамках программы по благоустройству городской среды.

"Это отличный пример взаимодействия органов власти и населения. Хочу выразить слова благодарности всем гражданам, принявшим участие в данной инициативе и отдельно руководителю ТОСа "Октябрьский" Д. Семенову", - написал Болгов в "ВК".

фото: Минздрав Карелии

ФОТО: В Петрозаводске начал работу Центр ранней помощи детям-инвалидам

Центр открылся на базе Специализированного дома ребенка для 155 маленьких петрозаводчан, позже здесь будут принимать и детей из районов.

В зоне внимания специалистов нового центра – дети в возрасте до 3-х лет с риском возникновения ограничений жизнедеятельности, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. Сотрудники центра будут оказывать помощь – комплекс медицинских, психологических, социальных услуг - не только детям, но всей семье, воспитывающей ребенка с проблемами в здоровье, сообщает Минздрав Карелии.

Центр ранней помощи детям в Специализированном доме ребенка рассчитан на 155 детей, проживающих в Петрозаводске. Со временем помощь будет доступна и детям из районов республики.

В День защиты детей новый центр посетили заместитель премьер-министра правительства республики Игорь Корсаков, детский омбудсмен Геннадий Сараев, представители Минздрава, Минобраза и Минсоцзащиты республики.

"Медико-психолого-педагогическое консультирование является межведомственной и междисциплинарной услугой, в предоставлении которой задействованы специалисты сфер здравоохранения, образования, социальной защиты. Раннюю помощь детям и родителям оказывают педиатр, медицинский психолог, логопед-дефектолог, методист, социальный педагог. В каждом конкретном случае определяется форма помощи: занятия с логопедом, консультация психолога, социального педагога. Сотрудники учреждения прошли обучение в Санкт-Петербургском институте раннего вмешательства", – рассказала гостям главный врач Специализированного дома ребенка Елена Крищенко.

Телефоны центра ранней помощи - 89643178083 и 89643178081.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Новый прокурор Петрозаводска, дело поджигателя церкви и бессилье властей перед "Невским Пассажем"

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

КРУГОМ ГРЯЗЬ И МУСОР



фото: Радио Свобода

Горожане прислали за несколько дней более 200 жалоб на несвоевременный вывоз мусора.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник направила в адрес директора компании-регионального оператора ООО "Автоспецтранс" обращение с требованием очистить город.

"ДАЙ МИЛЛИОН!"



фото: Столица на Онего

В Карелии заключенный хочет отсудить миллион у Минфина и УФСИН, чтобы отдать деньги на благотворительность.

Петрозаводский городской суд рассматривает иск находящегося в заключении гражданина, который требует возмещения морального вреда за незаконный выговор.

Во вторник в Петрозаводском суде состоялось заседание по иску Дмитрия Голованова к начальнику СИЗО-1 УФСИН России по Карелии Олегу Тарасову, начальнику УФСИН России по республике Карелия Александру Тереху и министерству финансов страны в лице управления федерального казначейства.

Голованов добивается взыскания компенсации морального вреда. Дело рассматривает судья Олег Цепляев.

ДЕЛО ПОДЖИГАТЕЛЯ



фото: Профиль в VK.COM

Уголовное дело сжегшего Успенскую церковь подростка поступило в суд

Кондопожский городской суд в июне определится с датой рассмотрения уголовного дела по обвинению 16-летнего подростка в уничтожении Успенской церкви. Об этом "Столице на Онего" рассказал представитель суда. По его словам, дата пока не определена и будет известна не раньше 14 июня. Также не решен вопрос, открытым или закрытым будет процесс.

ЗАКОНЫ СИЗО



фото: Сергей Маркелов / 7х7

Сокамерники угрожали "опустить" Дмитриева в СИЗО Петрозаводска, заявил адвокат

Адвокат лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева заявил о давлении на подзащитного в СИЗО.

Главу карельского отделения "Мемориал" Юрия Дмитриева, обвиняемого в растлении несовершеннолетней, принуждали угрозами в СИЗО Петрозаводска написать явку с повинной. Об этом сообщил его адвокат Виктор Ануфриев на вечере в поддержку краеведа.

По словам адвоката, давление со стороны сокамерников продолжалось четыре дня, но после ультиматума, поставленного арестантом руководству изолятора, он был переведен в другую камеру.

БЕССИЛЬЕ ВЛАСТИ

В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж". Судебные приставы обратились в суд Петрозаводска с целью отменить исполнительное производство по делу о сносе пристройки к "Невскому пассажу". Исполнительное производство находится в Москве, в управлении по особо важным исполнительным производствам.

Приставы из федерального Управления службы судебных приставов обратились в Петрозаводский суд с целью отменить исполнительное производство по сносу скандальной пристройки.

КТО НА НОВЕНЬКОГО?



фото: Сайт прокуратуры Карелии

Назначен новый прокурор Петрозаводска. Им стал экс-прокурор Кондопожского района Артур Фрейман, сообщили в прокуратуре Карелии.

ТОПОНИМИЧЕСКАЯ ЧЕХАРДА

Глава Петрозаводска заявила, что решение о переименовании улицы Энгельса может быть пересмотрено. Ирина Мирошник встретилась с представителем горожан, выступающих за возвращение Петербургской улице прежнего названия.

Мирошник не исключила возможности возвращения прежнего названия части бывшей улицы Энгельса, которая в конце прошло года была переименована в улицу Петербургскую. Как сообщили в администрации карельской столицы, эта тема обсуждалась сегодня на встрече Ирины Мирошник с Тамарой Ольхиной, представителем жильцов одного из домов на бывшей улице Энгельса, которые выступили против ее переименования.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 3 июня.

3–9 июня – в коттеджном комплексе Карью Кала в селе Нурмойла Олонецкого района пройдет Фестиваль деревянной скульптуры "Лесная рапсодия".

09.00 – в Кафедральном соборе А. Невского в Петрозаводске состоится праздник "Всех святых в Земле Карельской просиявших", пройдет праздничное богослужение.

10.00 – в администрация Петрозаводска (Большой зал) состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

11.00 – в МУ "СШ № 2" (ул. Дзержинского 26) пройдет шахматный турнир "Лето-2019" среди школьников.

Местонахождение 13-летнего подростка, объявленного вчера в розыск, установлено, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

Смертельное ДТП произошло сегодня днем на 186 километре трассы "Кола" в Лодейнопольском районе Ленобласти. Подробнее

Накануне вечером и ночью в Петрозаводске, Прионежском и Сортавальском районах произошло семь пожаров, сообщили в МЧС Карелии. Подробнее

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных. Подробнее

Полиция карельской столицы разыскивает пропавшего юного петрозаводчанина, о котором нет вестей уже более двух суток. Подробнее

С 10 июня по 7 июля в Карелии пройдет межрегиональная Вахта Памяти "Айталамби – Раменцы: незабытый медсанбат". Подробнее

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Музыкант Юрий Лоза раскритиковал певицу Алсу после того, как ее дочь Микелла Абрамова отдала выигранный по результатам шоу "Голос. Дети" миллион рублей на благотворительность. Подробнее

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее

О погоде на 3 июня рассказали специалисты карельского Гидрометцентра. Подробнее

Эксперты назвали самые покупаемые этой весной товары в России. Подробнее

В свой день рождения певица не удержалась и доказала, что с годами она становится только краше. Подробнее