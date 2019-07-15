Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: "Столица на Онего"

Силачи со всего мира попробуют протащить танк по набережной Петрозаводска

В Петрозаводске 19-20 июля состоится российский этап международных соревнований по силовому экстриму SCL — Strongman Champion League "Богатыри мира", сообщает пресс-служба правительства Карелии.

В Петрозаводск съедутся именитые атлеты и судьи со всей Европы, обладатели чемпионских титулов и новые амбициозные спортсмены из Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Соединенного Королевства, России, Грузии, США и других стран — 14 сильнейших спортсменов, готовых продемонстрировать предел человеческой силы.

В рамках мирового первенства SCL регулярно устанавливаются мировые рекорды, которые заносятся, в том числе и книгу рекордов Гиннеса. Так, на немецком этапе, который проходил в рамках крупнейшего мирового события в мире фитнес-индустрии, FIBO—2019, было установлено сразу четыре рекорда.

На российском этапе компания MB Barbell планирует удивить зрителей и представителей Книги рекордов Гиннеса установлением новых мировых достижений.

"Изюминкой соревнований станет тяга танка Т-80 массой 46 тонн. Впервые в истории современный танк действующей армии России становится на время соревнований спортивным снарядом, с помощью которого устанавливаются мировые рекорды", - отмечается в сообщении.

Площадкой для состязаний "Богатырей мира" станет уличный тренажерный зал, расположенный на набережной Онежского озера.

Ведущие турнира: самые сильные люди России, блогеры - Михаил Кокляев и Вячеслав Максюта.

Собственно турнир состоится в субботу, 20 июля. Старт соревнований назначен на 12.30.

фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Щукин

Подростка в Карелии укусила ядовитая змея

Мальчик перепутал ужа с гадюкой на лесном озере в Пряжинском районе.

Местная газета "Наша жизнь" сообщила, что подросток встретил змею на берегу лесного озера (местные называют его Варушка) неподалеку от Ведлозера.

"На первый взгляд, его окрас напоминал безобидного ужа: змея была темного цвета со светлыми пятнами на голове. Андрей решил перенести чешуйчатую рептилию в безопасное место голыми руками. Такое фамильярное отношение к себе рептилия терпеть не стала, а попыталась укусить парня. Со второй попытки ей удалось впиться зубами в палец на руке", – пишет корреспондент.

После укуса у подростка появился отек. Мальчика госпитализировали в Петрозаводск.



"В этом же медицинском учреждении оказались еще две девочки, которые пострадали от укусов ядовитых змей", – сообщается в издании.

Инциеднт произошел этим летом. Когда именно змея укусила подростка, нет информации.

ВИДЕО: Карельский актер повстречал медведя, возвращаясь с дачи

Георгий Николаев рассказал, что это не единичный случай, а уже бедствие для жителей дачных поселков и деревень Кондопожского района.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" известный актер театра драмы Карелии "Творческая мастерская" выложил видео, на котором запечатлел медведя.

Георгий рассказал "Столице на Онего", что встреча с медведями – не редкость.

"Это бедствие для жителей дачных посёлков и деревень Кондопожского района, тех, кто живёт в районах поселений Гангозеро и Горка! Люди боятся выходить в лес за грибами и ягодами. По ночам медведи выходят в дачные поселения! Страшно. В лесах им голодно, они едят ягоды на участках. В прошлом году, в это же время я лично утром на даче наблюдал следы нескольких медведей на участке моей мамы. Было объедено три куста. Каждый день соседи видят по дороге медведей, то одного, то семейство", – с беспокойством поведал актер.

фото: "ТВР-Панорама"

Умер бывший министр здравоохранения Карелии Геннадий Оглоблин

Геннадий Оглоблин скончался 15 июля на 70-м году жизни, сообщили в отделении Фонда соцстрахования по Карелии.

Геннадий Васильевич Оглоблин, с 1998 года по 2004 год занимавший пост министра здравоохранения Карелии, скоропостижно скончался в понедельник, 15 июля.

Геннадий Оглоблин родился 16 мая 1950 года в Кандалакше. В 1978 году окончил медицинский факультет Петрозаводского государственного университета. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию.

Работал главным врачом, занимал руководящие должности в аппарате администрации Петрозаводска по организации здравоохранения, работал в должности министра здравоохранения Карелии, являлся членом правительства республики, был руководителем регионального отделения Фонда социального страхования по РК.

Появилось видео ДТП с участием девушки-мотоциклиста в Петрозаводске

ДТП произошло 14 июля на проспекте Комсомольском, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 21.45 на пр. Комсомольском 23-летняя девушка на мотоцикле Kawasaki EX250K столкнулась с автомобилем Renault Logan.





Камеры наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлели момент произошедшего.

фото: Столица на Онего

Как изменения в генплане Петрозаводска могут подвести под уголовную статью

"Столица на Онего" попыталась разобраться в подоплеке уголовных дел, которые возбуждены в Петрозаводске по фактам незаконных вырубок деревьев.

Фундамент сегодняшних уголовных дел был заложен 11 июля 2008 года, когда Петросовет внес в генплан Петрозаводска изменения, которые предполагали включение в состав городского округа лесных участков нескольких лесничеств. В 2018 году было возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки в микрорайоне Кукковка-III. Обвинения предъявлены трем фигурантам дела за вырубку 138,2 кубометров деревьев.

В то время мэром города был Виктор Масляков, а председателем Петросовета Василий Попов. Руководство Петрозаводска решило включить в генплан новые территории, так как он не менялся с 1984 года. Соответствующие документы были направлены в Минрегионразвития РФ, так как, по действовавшим тогда нормативам, федеральное министерство должно было в течение трех месяцев получить согласование у Рослесхоза. Не дождавшись ответа от Минрегиона, Петросовет утвердил новую редакцию генплана.

Как пояснили в архитектурно-планировочном отделе, администрация считала, что генеральный план утвержден. Была проведена процедура согласования. Проект был направлен в Минрегионразвития РФ, ответ через три месяца не поступил. По действовавшему законодательству в этом случае генплан считался согласованным.

В 2009 году Масляков покидает пост мэра, а в 2010-м садится в Москве в кресло руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз).

Первые сообщения о незаконных вырубках появились в феврале 2015 года. На сайте мэрии указывалось, что отдел охраны окружающей среды и эколого-просветительской деятельности вместе с сотрудниками городской полиции была остановлена незаконная вырубка леса на территории нового микрорайона Кукковка-III (в ТИЗ-Усадьба). По предварительной оценке, нарушители вырубили 4 га леса.

Вплоть до 2019 года подобные инфоповоды не раз возникали в региональных СМИ. Но разбирательств со стороны правоохранительных органов так и не последовало. В июне 2019 года МВД опубликовали информацию об уголовном деле в отношении трех человек.

На 1 августа 2019 года назначено предварительное судебное заседание. Интересно, как в рамках этого уголовного дела суд будет трактовать изменение статуса, как выделенных когда-то участков под ИЖС, и хоны лесного фонда. Ведь тогда фигурантами аналогичных уголовных дел должны стать все жители Кукковки-III, чьи участки не были до 27 июля 2016 года не были оформлены в собственность, и где работы по сносу деревьев, строительству подъездных дорог и жилых домов продолжались вплоть до настоящего момента. С другой стороны, российское судопроизводство не прецедентное, и может быть, на данном уголовном деле все и остановится.

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фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске профессиональные гонщики устроили дрифт

В Петрозаводске прошел традиционный автофестиваль "Sickest".

Пилоты из разных регионов России приехали в Петрозаводск, чтобы обкатать трассу. Мероприятие прошло 13 и 14 июля на городском картодроме (ул. Лыжная, 2).

"Sickest" уже успел стать своеобразной визитной карточкой города для всех любителей экстремальной езды. С 2016 года дрифтеры собираются в столице Карелии дважды в год – на зимние и летние соревнования.

"Машины носились по кругу, зрители снимали и ели хотдоги, дождь то капал, то прекращался. Временами было опасно – машина на моих глазах слетела с трассы в грязь и выдала фейерверк грязи и камней, один из них попал точно в металлическую раму забора", – рассказал очевидец.

Смотрим фото и видео.

фото: Пресс-служба СЗТУ

Власти Петрозаводска установили публичный сервитут на часть земельного участка возле здания Карельской таможни

Сервитут установлен для обеспечения свободного доступа граждан к берегу реки Неглинки.

Заместитель главы Петрозаводского городского округа Ольга Старикова подписала постановление администрации карельской столицы об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный по адресу: улица Фридриха Энгельса, дом 25. Речь идет о здании Карельской таможни, в котором также расположены офисы многих частных компаний.

Как говорится в постановлении мэрии, публичный сервитут устанавливается на 49 лет на часть земельного участка площадью более двух тысяч квадратных метров, где сейчас находится парковка. Городские власти объяснили свое решение необходимостью обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту – реке Неглинке – и его береговой полосе.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи

В Петрозаводске в воскресенье прошел крестный ход в память о расстреле семьи Романовых.

В Петрозаводске 14 июля в память о гибели царской семьи Романовых прошел крестный ход от храма Пантелеймона на Древлянке до пл. Кирова. В пути было несколько молитвенных остановок.

Крестный ход сопровождал патруль ДПС и сотрудники полиции.

Смотрим фото и видео.

фото: "Столица на Онего"

В Карелии спасли четверых рыбаков

Мужчины дрейфовали в Онежском озере из-за поломки лодки, сообщили в МЧС Карелии.

Инцидент произошел 13 июля в 11.10 в Онего в Медвежьегорском районе.

Четверо местных рыбаков отправились на лодке в озеро, позже произошла поломка судна.

Спасатели отбуксировали лодку с рыбаками до берега.

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