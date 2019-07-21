Главные новости сегодняшнего дня

ВИДЕО: Появились кадры с Баренцева моря, где пропал дайвер из Петрозаводска

Ныряльщик выложил видео с места, где пропали дайверы в Баренцевом море.

"По стечению обстоятельств, оказалась в группе дайверов, ныряющих в этот день на мысе Палтусово перо. Стаж у меня практически 0+ нет и 40 дайвов, - написала Наталья. - Для меня в этот день условия погружения были тяжелыми - волна, ветер, течение... Лодка не могла подойти к берегу и мы плыли по поверхности. Пока добрались, сил практически не осталось. Скорей хотелось под воду. Волна 0.8 метра, ветер 5 м/сек. Мне этого хватило, чтобы укачало вусмерть, пока дожидались лодки уже после дайва. В записи не очень хорошо видно волны, но наш катер качало из стороны в сторону градусов под 45. На заднем плане - это катер с группой Дмитрия. У меня на маске экшен-камера и на видео примерно то место, где ребята ныряли чуть позже нас... Да... и еще, температура на 15 метрах 6 градусов. Пока двигаешься под водой поддутый, нормально. А вот на остановке безопасности, на 5 метрах (в сухом костюме) холодно".

По версии следствия, 16 июля двое мужчин осуществляли погружение с аквалангом в районе полуострова Немецкий.

"При выполнении погружения дайверы превысили максимально допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом и оказались в акватории Баренцева моря при температуре воды 8-10 градусов без достаточного количества кислорода в баллонах, то есть оказались в условиях не совместимых с жизнью. До настоящего времени их местонахождение не установлено", - сообщается на сайте управления.

Одни из пропавших дайверов – 47-летний петрозаводчанин Павел Попов.

Петрозаводский дайвер Дмитрий Беленихин, который также был одним из инструкторов при погружении, рассказал о допросах и обысках после пропажи в Баренцевом море двух ныряльщиков и повторно заявил о своей невиновности в происшедшем.

История пропажи дайверов.

фото: Столица на Онего

Обезлюдивание Карелии не смогут остановить даже мигранты

Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают.

Чем ближе столетие республики, тем более размытыми становятся перспективы приграничного российского региона, которому так и не удалось стать привлекательной витриной страны, несмотря на свои самые протяженные рубежи с Европейским союзом. Уже очевидно, что Федеральная целевая программа развития Карелии до 2020 года, принятая правительством России в качестве своеобразного юбилейного подарка, никакого кардинального улучшения экономической и социальной ситуации республике не принесет, да и многие проекты, на которые рассчитывали карельские чиновники, из программы пришлось исключить, а реализация оставшихся по-прежнему вызывает немало вопросов.

Однако самая больная проблема региона, которую предполагалось если не решить, то хотя бы купировать с помощью ФЦП, за последние годы стала только острее. Речь идет об оттоке населения из Карелии, который в федеральном правительстве считают одним из основных рисков, сдерживающих развитие республики. Если быть точнее, в последней редакции ФЦП, утвержденной весной прошлого года, говорится об "оттоке высококвалифицированных кадров в другие регионы РФ, естественной убыли населения и дисбалансе структуры трудовых ресурсов". Иными словами, люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают.

Отток населения из Карелии не прекратился ни при прежнем, ни при нынешнем руководстве республики. Более того, обнародованный в июне Росстатом прогноз естественного движения и миграции населения республики не дает никаких надежд на улучшение демографической ситуации в приграничном регионе даже в обозримом будущем.

Точные цифры обезлюдивания Карелии смотрите здесь.

фото: источник https://vk.com/id419407976

Парфенчиков прошел 27 км с силовыми палками

Глава Карелии Артур Парфенчиков устроил себе полумарафон по случаю воскресенья.

"Сегодня по случаю воскресного дня устроил себе полумарафон - скандинавская ходьба с силовыми палками 27 км. После 20 км рук не чувствуешь. Отличная тренировка, - написал на своей странице в "ВКонтакте" Парфенчиков. - Палки с усилием (4,6,8 кг)рекомендую всем любителям силовых аэробных тренировок. Работают при ходьбе практически все группы мышц".



фото https://vk.com/id419407976

Также в сообщении глава отметил, что собирается в командировку в Олонецкий район, где особое внимание уделит стройкам в рамках ФЦП.

фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Петрозаводчанин подарил Набиуллиной монетку на счастье

В Петрозаводске художник Юрий Рыбкин встретил на набережной главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину и подарил ей монету "Сампо".

Как рассказал "Столице на Онего" Юрий Рыбкин, 20 июля около 9 утра на набережной он увидел Эльвиру Набиуллину, которая фотографировалась в составе делегации у памятника Петру I.

По словам Рыбкина, Набиуллина подошла к нему, когда он стоял в костюме Илмаринена и продавал сувенирные монеты с изображением мельницы Сампо, и спросила: кто здесь куёт карельские деньги?

"Ильмаринен куёт", - ответил Юрий Рыбкин и подарил ей монету с изображением мельницы "Сампо".



фото Столица на Онего

"Карельская деньга Сампо теперь будет храниться в Центробанке России как талисман на удачу", - похвастался художник из Петрозаводска Юрий Рыбкин.

Художник Юрий Рыбкин из Петрозаводска придумал и чеканит карельскую сувенирную валюту "сампо".

Как пояснил Юрий Рыбкин, каждый день он ходит на набережную и "продвигает бренд Карелии" среди туристов.

Одну монетку всегда дарит на счастье первому встречному, а остальные продает.



фото Юрий Рыбкин

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: "Богатыри мира" продемонстрировали в Петрозаводске предел человеческой силы

В Петрозаводске 20 июля прошел российский этап международных соревнований по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира".

В столицу Карелии съехались именитые атлеты и судьи со всей Европы, обладатели чемпионских титулов и новые амбициозные спортсмены из Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Соединенного Королевства, России, Грузии, США и других стран - 14 сильнейших спортсменов, готовых продемонстрировать предел человеческой силы.

Изюминкой соревнований стала тяга танка Т-80 массой 46 тонн. Впервые в истории современный танк действующей армии России стал на время соревнований спортивным снарядом, с помощью которого силачи попытались установить мировой рекорд.

Тащить танк решили тройками.

Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего" с соревнований силачей, танк сначала сдвинула тройка спортсменов России, Англии и Швеции. Затем успех повторили спортсмены из России, Беларуси и Латвии.

Организатор соревнований предприниматель Вадим Маркелов надеется, что рекорд силы попадет в Книгу Гиннесса.

За соревнованиями богатырей наблюдали сотни жителей и гостей Петрозаводска.

Если вы не смогли в субботу побывать на набережной и увидеть, как состязались силачи, то смотрите фото и видео, который снял для вас фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов.

ВИДЕО: Самолеты из Карелии показали подготовку к параду ВМФ в Санкт-Петербурге

Более 40 самолетов и вертолетов пролетели над Петербургом в рамках подготовки к военно-морскому параду.

Боевая авиация в субботу пролетела над центральной частью Санкт-Петербурга в рамках тренировки перед главным военно-морским парадом, который состоится 28 июля, сообщили в пресс-службе Западного военного округа, пишет "Интерфакс".

"В тренировке приняло участие более 40 самолётов и вертолётов от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов", - говорится в сообщении ЗВО.

В тренировке были задействованы самолеты: противолодочные Ту-142 и Ил-38, самолет-амфибия Бе-200, дальнего радиолокационного обнаружения А-50, заправщик Ил-78, бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, истребители Су-30СМ, Су-33 и МиГ-29К, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28 и Ка-29.

По данным ЗВО, экипажи вылетели с четырех оперативных аэродромов - Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской областей и Карелии.

Главный военно-морской парад в Санкт- Петербурге и Кронштадте 28 июля пройдет с участием 43 кораблей, 41 воздушного судна и более 4 тыс. военнослужащих, сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Уникальные кадры репетиции парада телекомпании "Звезда".

фото: ГУМЧС по Мурманской области

На место поиска, где пропал дайвер из Петрозаводска, везут глубоководный аппарат

На место поиска пропавших дайверов в Баренцевом море везут глубоководный аппарат Фалькон из Архангельска.

Об этом сообщает на своей странице в соцсети жена пропавшего дайвера из Петрозаводска Ольга. Также она говорит, что все родственникам и сочувствующим закрыли доступ в зону поисков.

"Я хочу сказать бесконечные слова благодарности, всем дайверам, кто бросив все дела, приехал на помощь! Это просто неоценимо! Они - и только они - дают мне надежду!" - написала Ольга.

По версии следствия, 16 июля двое мужчин осуществляли погружение с аквалангом в районе полуострова Немецкий.

"При выполнении погружения дайверы превысили максимально допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом и оказались в акватории Баренцева моря при температуре воды 8-10 градусов без достаточного количества кислорода в баллонах, то есть оказались в условиях не совместимых с жизнью. До настоящего времени их местонахождение не установлено", - сообщается на сайте управления.

Одни из пропавших дайверов – 47-летний петрозаводчанин Павел Попов.

Петрозаводский дайвер Дмитрий Беленихин, который также был одним из инструкторов при погружении, рассказал о допросах и обысках после пропажи в Баренцевом море двух ныряльщиков и повторно заявил о своей невиновности в происшедшем.

История пропажи дайверов.

Здесь видео с места погружения пропавших дайверов.

ВИДЕО: Петрозаводчане станцевали вальс в ротонде под живую музыку

Танцевальная пара Маша и Саша закружились в вальсе на набережной Петрозаводска под аккомпанемент Ирины Смирновой, которая сыграла на открытом пианино.

В Петрозаводске 19 июля Маша и Саша – танцевальная пара, которая пропагандирует в городе социальные танцы, исполнили танго и вальс под аккомпанемент музыканта Ирины Смирновой, сыгравшей на открытом пианино в ротонде.

Ранее сообщалось, что на набережной Петрозаводска в ротонде появилось пианино, которое установили музыкант и преподаватель консерватории имени Глазунова Ирина Смирнова и мастер, создающий калимба, Виталий Новицкий.

Эти замечательные творческие люди поставили на набережной пианино, чтобы каждый желающий мог сыграть на нем и подарить хорошее настроение петрозаводчанам и гостям города.

Подробнее об открытом пианино в ротонде читайте здесь.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 21 июля

21 июля – День металлурга.



9.00 – в "Ялгоре" состоится республиканский фестиваль детского велоспорта "Ялгора Kids". Открытие в 10.45, награждение в 16.00 – 17.30.



9.30-19.00 – пройдут экологические акции "Сбормобиль" и "Металлмобиль".



11.00 – в "Ялгоре" состоится российский этап "ЯлгораRaceЭндуро". Награждение в 16.00.



16.00 – на стадионе "Спартак" пройдет чемпионат Карелии по футболу среди мужских команд.

ВИДЕО: В Петрозаводске уже 3 месяца ищут мужчину, который вынес из бара чужую куртку

Если вы вдруг узнали мужчину, подозреваемого в краже, то сообщите в полицию, написано в паблике МВД Карелии.

В МВД Карелии опубликовали видео, на котором запечатлен момент, как 20 апреля в 5.48 молодой человек выходит из ночного клуба с чужой курткой в руках.

Вот уже три месяца полиция разыскивает этого мужчину, подозревая его в краже.

Всех, располагающих значимой информацией о разыскиваемом, полиция просит сообщить её по телефонам: 8-911-426-81-77, 8-968-180-55-85 или 02 (с мобильного – 102).

Конфиденциальность гарантируется.

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