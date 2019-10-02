Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: Валерий Поташов

Оклады чиновников в Карелии повысились с 1 октября

Оклады государственных служащих Карелии повысились на 4,3% с 1 октября.

Соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, с 1 октября 2019 года увеличились в 1,043 раза действующие по состоянию на 30 сентября 2019 года размеры месячных окладов должностных лиц, замещающих государственные должности Республики Карелия, и размеры окладов карельских госслужащих в соответствии с замещаемыми ими должностями.

"Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Карелия на соответствующий финансовый год", - отмечается в тексте документа.

Напомним, что повышение окладов на 4,3% произошло с 1 октября и в бюджетной сфере.

фото: © Руслан Шамуков/ТАСС

Один из районов Петрозаводска ожидает уплотнительная застройка

Власти Карелии намерены законодательно утвердить процедуру более плотной застройки территории, где планируется построить жилье для переселенцев из аварийного фонда.

Как сообщили в Минстрое Карелии, процент застройки зависит от территориальной зоны, установленной правилами. Например, для зоны застройки многоэтажными жилыми домами (до 25 этажей) – 30%, среднеэтажными (до 4 этажей) – 35 %.

Новая инициатива властей предполагает увеличение максимального процента застройки до 60%. Как сообщили в министерстве, вопрос увеличения процента застройки сейчас рассматривается в отношении одного земельного участка.

Какую улицу ждет уплотнительная застройка, читайте на сайте "Вести Карелии".

"Петрозаводский маньяк" атаковал своих жертв, когда те разговаривали по мобильным телефонам

Свидетели по "делу Ипатова" дали показания в Верховном суде, из которых следует, что преступник нападал на обеих жертв в момент, когда те разговаривали по мобильным телефонам.

Заседание Верховного суда состоялось во вторник, первого октября, в Петрозаводске. Антона Ипатова обвиняют в убийстве двух девушек, покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью. Процесс ведет судья Денис Катанандов.

"Она вышла покурить. Она разговаривала в этот момент по телефону. Я только видела, когда она уже надевала куртку, тапочки и выходила. Меня она с собой не позвала. Далее через какое-то время человек, с которым она разговаривала по телефону, написал мне в соцсети "Вконтакте" о том, что что-то произошло. Он слышал звук: что-то упало. И она закричала. Я подумала, что это розыгрыш, – они хотят меня разыграть. Изначально не поверила", - рассказала в суде Яна П. Девушка жила в одной комнате общежития вместе с первой жертвой "петрозаводского маньяка".

Подробности из зала суда, в котором рассматривается дело Антона Ипатова, читайте в материале "Столицы на Онего".

фото: © Михаил Метцель/ТАСС

Уроженец Карелии, глава ФСИН России ушел в отставку

Геннадий Корниенко покинул пост в связи с достижением предельного возраста.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста. Об этом сообщила журналистам зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева, пишет ТАСС.

"Да, это так. Он ушел по достижении предельного возраста", - сказала она.

Пресс-службы ФСИН и Кремля пока не обнародовали соответствующий документ об освобождении Корниенко от должности.

В свою очередь источник, близкий к уголовно-исполнительной системе, подтвердил ТАСС, что соответствующее решение было принято 30 сентября. В этот день Корниенко исполнилось 65 лет.

Это предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе для сотрудника в звании генерал-полковника внутренней службы.

Отметим, Корниенко Геннадий Александрович родился 30 сентября 1954 года в городе Лахденпохья Карельской АССР.

В послужной список Корниенко, который имеет звание генерал-полковника, входит работа в органах безопасности, где он трудился до 2001 года. Далее он занимал пост заместителя директора Федеральной службы охраны (ФСО) России, а с 2002 по 2012 год руководил Государственной фельдъегерской службой РФ. 25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.

фото: © МЧС России/ТАСС, архив

Парусный катамаран перевернулся в Карелии, на борту было 5 человек

Сотрудники ГИМС доставили людей на берег, пострадавших нет, сообщили в МЧС Карелии.

Инцидент произошел 1 октября в 16.40 в Лахденпохском районе в акватории Ладожского озера.



Парусный катамаран следовал из Лахденпохьи в Приозерск и перевернулся. На ботру находились 5 человек, детей среди них не было. У всех были спасательные жилеты.



Два сотрудника ГИМС на катере "Кальмар" прибыли на место происшествия в 19.25 (расстояние от берега 35-40 км), в 20.15 люди были даставлены на берег.



Причина опрокидывания катамарана – высокая волна.



Погибших и пострадавших нет.

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске кончилась земля для расселения "аварийки", заявили власти

Минстрой Карелии предложил увеличить процент застройки земельных участков для расселения аварийного фонда из-за нехватки земли под жилье для переселенцев.

В связи с отсутствием в Петрозаводске свободных земельных участков под строительство домов для расселения аварийного фонда, министерством строительства, ЖКХ и энергетики Карелии было направлено предложение в адрес администрации Петрозаводска о внесении изменений в правила землепользования и застройки города. Об этом сообщил региональный Минстрой.

О том, в чем заключаются эти изменения, читайте на сайте "Вести Карелии".

фото: © Григорий Сысоев/ТАСС

Депутаты не смогли выбрать нового главу администрации Кемского района Карелии

Кандидату на пост главы администрации Кемского района республики не хватило одного голоса для утверждения на посту.

Как сообщили в администрации Кемского района, 1 октября на сессии районного совета состоялось голосование за кандидата на пост главы районной администрации, но выбрать его депутаты не смогли, так как не хватило одного голоса.

На должность главы администрации Кемского района претендовали два человека – Денис Попов и Ирина Устин.

Кандидатура Попова набрала 8 голосов из 9 требуемых, Устин – 2 голоса. Против всех проголосовали 5 депутатов из 15 присутствующих.

В результате выборы кандидата на пост руководителя администрации Кемского района перенесены на следующую сессию.

В то же время на сессии депутаты избрали главу Кемского района. Им стал Олег Бородушкин, сменивший на посту Валерия Белякова, сложившего полномочия 16 сентября.





Напомним, что ранее пост главы администрации района занимал Юрий Разумейчик, сложивший полномочия 30 сентября.

фото: © ИТАР-ТАСС

Соцсети: В Лахденпохье депутат горсовета напал на главного редактора газеты

Инцидент произошел после состоявшейся в Лахденпохье городской сессии, сообщается в паблике местной газеты "Вести Приладожья".

Как пишут "Вести Приладожья", 1 октября во время городской сессии редактор районной газеты и по совместительству депутат Лахденпохского районного совета Роман Захаров заявил, что за выступление на сессии в поддержку депутата Евгения Проворова в качестве нового главы города и соответственно делегата в районный совет гражданам предлагают деньги.

После услышанного, пишет местная пресса, Евгений Проворов высказал журналисту угрозу расправой прямо в зале заседания в присутствии приглашенных.

По словам журналиста, сначала он расценил сказанное Проворовым как оскорбление недовольного и разгневанного человека, однако Захаров и предположить не мог, что сразу после заседания депутат решится учинить реальную расправу.

"На улице неподалеку от городской администрации Евгений Проворов напал на редактора районной газеты, схватив его сзади за воротник куртки. На улице шёл сильный дождь, и благодаря тому, что одежда была мокрая, журналист смог выскользнуть из рук нападавшего. Проворов бросился вдогонку за жертвой, но догнать не сумел", - сообщается в газете.

"Вести Приладожья" будут следить за развитием ситуации. Также ситуацию на контроль взял и Союз журналистов Карелии.

фото: Валерий Поташов

"Площадь разрушений культурного слоя может оказаться значительно больше"

Археолог Александр Жульников опасается уничтожения уникального памятника из-за строительства электролинии и дороги к павильону "Бесовы следки" в Беломорском районе Карелии.

"У четырех опор электролинии где-то срезан грунт и верхняя часть культурного слоя, где-то видно, что опора полностью уходит в его глубину. Рядом, буквально в нескольких метрах от опоры, находится раскоп 50-60-х годов XX века, в котором мой коллега Юрий Александрович Савватеев обнаружил очень богатый инвентарь. Там все разворочено, виден красный грунт, покрытый охрой. Где-то 25 метров, по моим оценкам. Но дальше-то еще проблема, потому что прораб рассказал мне, что здесь должна еще пройти дорога к павильону. Тогда площадь разрушений культурного слоя может оказаться значительно больше. А это не просто памятник, это – памятник, связанный именно с петроглифами!", – так описал в интервью "Столице на Онего" археолог Петрозаводского государственного университета Александр Жульников повреждения древнего культурного слоя на стоянке первобытного человека, которая оказалась в зоне земляных работ вблизи строительства павильона "Бесовы следки" в Беломорском районе Карелии.

Напомним, защитный павильон над самой знаменитой группой беломорских петроглифов "Бесовы следки" возводится в рамках подготовки к празднованию 100-летия республики, которое состоится в 2020 году. Работы курирует заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, который входит в состав госкомиссии по подготовке юбилея.

Читайте подробнее в статье "Археолог Александр Жульников: "Там все разворочено"

Ученые ПетрГУ разработали БАД для жителей Карелии (ВИДЕО)

Дефицит кальция и магния у жителей Карелии восполнит биологически активная добавка.

БАД разработали ученые Петрозаводского госуниверситета. В ее составе нет синтетических веществ. Только микроэлементы, которых так не хватает в нашей карельской воде. Университет уже получил патент.

Поступит ли БАД в продажу, выяснила журналист "ГТРК "Карелия".

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