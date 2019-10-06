Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: ДТП ПТЗ

Появилось видео массового ДТП на мосту в Петрозаводске

Около девяти аварий произошло вчера в течение 40 минут на мосту между Кукковкой и Древлянкой.

На ДТП ПТЗ выложили видео аварий, которые произошли в минувшую субботу в конце Карельского - начале Лесного проспекта. По словам очевидцев, было скользко. Сталкивались автомобили, двигающиеся в попутном направлении, некоторые транспортные средства в момент торможения или перестроения разворачивало на проезжей части с последующим наездом на отбойный брус. Началась "цепная реакция". Через 30 минут после первого столкновения на месте происшествия образовался затор, пишет ДТП ПТЗ.

Напомним, Госавтоинспекция Карелии сообщила сегодня об одной из аварий на мосту. При столкновении автомобилей "Грейт Вол" и "Лада Приора" пострадала водитель "Лады". 46-летней женщине была оказана медицинская помощь.

В остальных столкновениях, к счастью, обошлось без пострадавших, пишет ДТП ПТЗ.

Видеокамера компьютерной сети "Сампо.ру" запечатлела массовое ДТП.

фото: ЛахденпохьЯ-Навсегда!/ВКонтакте

В поселке Карелии местные жители сами построили мост (ВИДЕО)

Жители острова Соролансаари в Лахденпохском районе не дождались ремонта аварийной переправы.

Как сообщается в паблике "ЛахденпохьЯ – навсегда!" вчера завершилось строительство нового моста на остров Сорола. Мост соединяет материковую и островную части поселка Сорола.

"Строительство шло исключительно силами жителей острова, которые устали ждать от властей решения вопроса по старому деревянному мосту, пришедшему в негодность еще лет ...дцать назад", - пишут в паблике.

Вчера по мосту проехала первая машина. Этот торжественный момент записали на видео и выложили в паблике "ЛахденпохьЯ – навсегда!", назвав строительство сооружения настоящей народной инициативой.

"Как говорят военные: инициатива бывает наказуема. Друзья, кем согласовано строительство? Если ответ "никем" - ждите гостей", - прокомментировали подписчики паблика.

Напомним, в этом году в поселке Суоеки Суоярвского района местные жители также своими силами восстановили мост, который в два раза сокращает путь до центра поселения. Строили мост всем миром, технику дал местный депутат.

фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Появились подробности аварии на мосту в Петрозаводске

В ДТП, произошедшем вчера между Кукковкой и Древлянкой, пострадала 46-летнняя водитель.

По информации Госавтоинспекции Карелии, вчера в 21.10 на Карельском проспекте (мост) 35-летняя водитель автомобиля "Грейт Вол" при перестроении направо совершила столкновение с "Ладой Приорой", двигавшейся в попутном направлении. "Ладу" отбросило на барьерное ограждение с правой стороны.

В результате ДТП пострадала 46-летняя водитель Лады. Женщине оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее ДТП ПТЗ сообщило о 9 авариях, произошедших на Лесном проспекте в Петрозаводске. Видео одной из них опубликовано в паблике. Но в сводку Госавтоинспекции попала лишь одно ДТП на мосту.

фото: Подслушано в Кондопоге/ВКонтакте

Медведи сделали подкоп под забор и обнесли яблоню во дворе жителей Кондопоги (ФОТО)

Жители города в Карелии рассказали о ночном посещении их дома косолапыми.

Медведи сегодня ночью гостили на улице Петрозаводской в Кондопоге. Как пишут в паблике "Подслушано в Кондопоге", животные были не в настроении: разнесли весь двор.

"Представляете, по крутому навесному склону метров десять, влезли вверх. Пытались сломать забор, но им это не удалось, только сильно его попортили (остались следы когтей и зубов). И тогда медведи начали делать подкоп под забор. Видимо были очень разъярённые медведи. Такие большущие валуны вытащили, и всё это полетело вниз по склону. Подкоп под забор сделали глубиной больше метра и очень широкий. Через него и пролезли на участок. Поломали яблоню и унесли все яблоки (мешочка два). Правда — оставили нам на пробу три яблочка и подарки от себя в виде испражнений, - поделились кондопожане в паблике, опубликовав фото со следами пребывания ночных гостей.

фото: Подслушано в ПТЗ/ВКонтакте

В Петрозаводске должников за услуги ЖКХ "позорят" на всю улицу (ВИДЕО)

"Водоканал" стал оригинальным способом бороться с теми, кто не платит за воду.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" разместили видео работы сотрудников "Водоканала" с петрозаводчанами, не оплачивающими услуги по водоснабжению и водоотведению. Микроавтобус предприятия останавливается у дома должника, и представители "Водоканала" через громкоговорители стыдят собственника на всю улицу. Сумма долга становится известна всем соседям.

"Погасите долг, не позорьтесь перед соседями", - вещают по громкоговорителю.

"Просто жесть! Они разъезжают по городу и перед домом на всю улицу через громкоговорители орут о моих долгах!!!!!! Я сам на них в суд подам!" - прокомментировано видео в паблике.

фото: ДТП ПЗ

На Лесном проспекте отметили День жестянщика (ВИДЕО)

В Петрозаводске между Кукковкой и Древлянкой вчера столкнулись несколько автомобилей.

По сообщению "ДТП ПТЗ", около 9 аварий произошло на Лесном проспекте. Так, гололед и самоуверенность водителей стали причиной массового ДТП на мосту между микрорайонами Кукковка и Древлянка.

Опубликованное в "ДТП ПЗ" видео с авариями на Лесном проспекте прокомментировали подписчкики паблика.

"Вы смотрели трансляцию первенства Лесного проспекта по фигурному катанию на призы ГИБДД. Генеральные спонсоры соревнований - ООО "ТехРент" и Администрация Петрозаводского городского округа. Спонсор показа (точнее, очень плохого показа) - ПМУП ПЭС. Победителю - комплект зимней резины в подарок.

А если серьезно - этот мост даже на видео блестит. Привыкли там летать... вот и долетались. Понятно, что сразу и везде посыпать не смогут, равно как все разом не могут переобуться. Ну проедьте вы его тихонько...", - пишут в паблике.

фото: Следственный комитет Российской Федерации

"Она хрипела. У нее шла кровь изо рта"

В Верховном суде Карелии были заслушаны показания свидетелей по делу по делу "петрозаводского маньяка".

Несколько свидетелей дали показания по делу об убийствах девушек, произошедших год назад в Петрозаводске. Обвинения в преступлениях предъявлены 29-летнему Антону Ипатову. По версии следствия, он нанес многочисленный ножевые ранения незнакомым девушкам, после которых те скончались.

Одну из двух жертв "петрозаводского маньяка", смертельно раненую, обнаружил Виктор З. Он ехал по парку на велосипеде со стороны Вечного огня в сторону набережной Онего. По словам свидетеля, он издалека увидел удаляющуюся мужскую фигуру, затем обнаружил тело девушки.

"Подъезжая к мосту на пересечении с улицей Правды, увидел мужчину, который шел из кустов, но я не обратил внимания… Когда подъехал уже к мосту, обнаружил девушку, лежащую на земле", - рассказал свидетель. Он увидел, что девушка тяжело ранена, и вызвал скорую помощь.

"Из видимых повреждений: была повреждена шея. Она хрипела. У нее шла кровь изо рта", - пояснил свидетель, отвечая на вопросы гособвинения.

Мужская фигура, по словам очевидца, направлялась от места происшествия в сторону Национального театра.

Подробнее о заседании Верховного суда, где свидетели давали показания по громкому делу, читайте здесь.

Куда пойти в Петрозаводске 6 октября: День ходьбы, обсуждение книги и stand-up

Афиша событий карельской столицы на воскресенье.

9.30, рейс Сбормобиля. Расписание здесь.

10.00-14.00, "Agriculture-club" (ул. Коммунальная, 20). Кастинг на участие в мультимедийном спектакле. Юноши и девушки 16-25 лет. Подготовить стихотворение, монолог, прозаический отрывок, историю - на выбор. Участие бесплатное.

11.00, стадион "Юность", парк "Ямка". Всероссийский день ходьбы.

11.00, район стадиона "Коммунальник" и РСЦ "Курган". Туристско-краеведческий сбор "Золотая осень-2019".

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). П. Васильев. "Приключения Колобка". Спектакль по мотивам русской народной сказки учит детей не только играть и фантазировать, но и понимать новую, точнее, хорошо забытую лексику. С 3 лет. 250 руб.

13.00, ул. "Правды", 5. Воскресные занятия в Приходском для молодежи. Изучение посланий апостолов, тематическая беседа.

13.00, школа живописи "Радуга" (Березовая аллея, 25-1). Занятие для детей 5-12 лет.

14.00, "Agriculture-club" (ул. Коммунальная, 20). Литературный клуб. Обсуждение книги Г.Д.Робертса "Шантарам". Вход свободный.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "История кино Финляндии до братьев Каурисмяки и после". Лекция киноведа, кандидата искусствоведения, автора ряда монографий по истории кинематографа Алексея Дунаевского.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). В рамках проекта "Читайте улицы как книги" состоится экскурсия по маршруту "Парк культуры и отдыха".

16.00, кафе "Простая еда" (пр. А. Невского, 62). Лепка из полимерной глины. Забавный гамбургер. 400 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). А. Спадавеккиа. "Хрустальная туфелька". Музыкальная сказка в двух действиях. Всеми любимая история о Золушке и ее хрустальной туфельке, о прекрасном Принце и злобной Мачехе, о мудром Короле и Фее-Крестной... 150-1100 руб.

18.00, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Trap ducks are returning 2016. Трэп, хип-хаус, фонк, гетто, танцевальная музыка. От 200 руб.

19.00, клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 5). Stand-up в "Бегемоте". Участник телепроекта "Открытый микрофон", резидент Stand-up Petersburg Вадим Якунин, самый перспективный комик страны, победитель шоу "Рассмеши комика" Борис Зелигер. Компанию им составят петрозаводские акулы юмора Артем Побережный и Никита Горнов 250 руб.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во воскресенье, 6 октября.

11.00 – на стадионе "Юность" пройдет Всероссийский день ходьбы.

фото: Александр Жульников

Возведение защитного павильона "Бесовы следки" может уничтожить стоянку древнего человека

Уникальный археологический памятник оказался под угрозой из-за строительства электролинии к защитному павильону "Бесовы следки".

Неолитическая стоянка, открытая в середине XX столетия известными карельскими учеными Григорием Панкрушевым и Юрием Савватеевым, оказалась в зоне земляных работ – строители павильона собрались подвести к нему электролинию прямо через территорию памятника.

"У четырех опор электролинии где-то срезан грунт и верхняя часть культурного слоя, где-то видно, что опора полностью уходит в его глубину. Рядом, буквально в нескольких метрах от опоры, находится раскоп 50-60-х годов XX века, в котором мой коллега Юрий Александрович Савватеев обнаружил очень богатый инвентарь. Там все разворочено, виден красный грунт, покрытый охрой. Где-то 25 метров, по моим оценкам. Но дальше-то еще проблема, потому что прораб рассказал мне, что здесь должна еще пройти дорога к павильону. Тогда площадь разрушений культурного слоя может оказаться значительно больше. А это не просто памятник, это – памятник, связанный именно с петроглифами! Это – та же эпоха, это – та же культура, это – соседний остров, на котором, возможно, жили создатели петроглифов", - говорит археолог Петрозаводского государственного университета Александр Жульников.

Подробнее о ситуации с памятником читайте в материале издания.

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