Что случилось в Петрозаводске и Карелии 12 октября

фото: YouTube

СМИ: В Карелии уволят начальника ИК-9 после публикации видео с избиением заключенного

Начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев будет уволен после публикации видео с избиением заключенного.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет добиваться привлечения к уголовной ответственности начальника исполнительной колонии в Петрозаводске после обнародованных видеокадров избиения им осужденного, сообщил "Интерфаксу" замглавы ведомства Валерий Максименко.



По его словам, Иван Савельев уже отстранен от исполнения своих обязанностей.



"Мы сейчас направили в колонию комиссию центрального аппарата ФСИН. Сейчас фиксируются все факты, изымается документация и файлы с видеокамер и видеорегистраторов", - сказал Максименко. По его словам, собранные материалы уже передаются в органы Следственного комитета.



"Самое неприятное в этом инциденте то обстоятельство, что это руководитель колонии. К нему приходили на работу молодые кадры, которые хотели служить", - сказал Максименко. Он отметил, что Савельев, лично издеваясь над заключенным, "ломал этим ребятам, воспитанным новой Россией, мировоззрение и судьбу".



"От таких людей надо избавляться, они сами должны быть в тюрьме. Он (Савельев - ИФ) совершил преступление не только против тех, кого бил, а против наших молодых сотрудников", - добавил Максименко.

Ранее адвокат из Карелии Роман Масалев опубликовал ссылку на видеозапись. По его словам, на записи Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев бьют заключенного.

Большой репортаж из колонии №9 читайте здесь.

фото: government.ru

В Карелии и еще 9 самых проблемных регионах могут ввести льготную ипотеку

Программы предоставления льготной ипотеки могут ввести в 10 регионах РФ с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Как пишет "Интерфакс", федеральные власти обсуждают и другие механизмы поддержки таких проблемных регионов, сказал Мутко после обсуждения в правительстве программ социально-экономического развития субъектов РФ.

В пресс-службе вице-премьера "Интерфаксу" уточнили, что информация о введении льготной ипотеки - это не окончательное решение.

Ранее Мутко заявил, что в течение пяти лет правительство планирует выделить около 100 млрд рублей для дополнительного финансирования 10 наиболее проблемных регионов России.

На заседании правительства в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев напомнил, что Минэкономразвития должно было разработать методические рекомендации по развитию проблемных регионов.

"Мы договаривались, что до 1 сентября кураторы представят индивидуальные программы в правительство, а Минэкономразвития должно было оказать методическую поддержку в подготовке этих программ. Нужно обсудить, что сделано, а что не сделано. Методические рекомендации, кстати, так у нас и не возникли, и это поручение необходимо исполнить. Остается нерешенным вопрос о механизмах и источниках финансирования в ряде случаев. По ряду регионов мы решения принимали, по ряду нет. Сформированные предложения должны быть оценены, насколько они необходимы и достаточны", - сказал глава правительства.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря подготовить законодательную базу для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке. Ипотечный жилищный кредит под 2% годовых планируется выдавать для приобретения на Дальнем Востоке в период до 1 января 2025 года жилья на первичном рынке молодым семьям или на строительство дома - участникам программы "Дальневосточный гектар".

фото: Николай Смирнов/ИА Республика

Надежда Курбатова встретилась в суде с уличной торговкой

Бывшему заместителю мэра Петрозаводска Надежде Курбатовой пришлось отвечать в суде за пресечение несанкционированной торговли.

Городской суд Петрозаводска рассмотрел иск жительницы карельской столицы Зайнаб Абакаровой к бывшему руководителю управления потребительского рынка городской администрации Надежде Курбатовой, которая в недавнем прошлом отвечала в мэрии за борьбу с незаконной торговлей.

Собственно, эта борьба и оказалась причиной иска госпожи Абакаровой, которая считает себя пострадавшей от рейда городских властей по пресечению несанкционированных торговых точек. Во время июньского рейда, который проводила экс-руководитель управления потребительского рынка вместе со своими подчиненными, сотрудники муниципального унитарного предприятия "Автоспецтранс" вывезли на свалку товар Абакаровой, и та потребовала от бывшей чиновницы его вернуть. Как утверждает пострадавшая, у нее забрали пуховые платки и шерстяные носки, которые она сама вязала, и теперь ей нечем заплатить за съем жилья.

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Водитель после аварии скрылся с места ДТП в Карелии (видео)

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в городе Кондопога на пересечении Октябрьского шоссе и проспекта Калинина, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По данным портала, 11 октября в 20.29 машины двигались по Октябрьскому шоссе в противоположных направлениях. Столкновение произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на проспект Калинина.

От столкновения легковые автомобили развернуло на проезжей части. Сразу после ДТП первый участник аварии уехал с места происшествия.

фото: Столица на Онего

Финский суд рассмотрел дело об отмывании более 100 млн евро на "строительстве" дороги в Карелии

Уездный суд в Хельсинки рассмотрел крупнейшее в истории Финляндии уголовное дело об отмывании денег.

Речь идет о строительстве платной скоростной автомагистрали "Онега", которая должна была связать пункт перехода "Сювяоро-Париккала" на карельском участке российско-финляндской границы с Петрозаводском и поселком Вознесенье в Ленинградской области. Соглашение о реализации этого проекта было подписано летом 2013 года экс-главой Карелии Александром Худилайненом и генеральным директором ОАО "Северо-Западный коридор развития" Дмитрием Белкиным в рамках Санкт-Петербургского экономического форума.

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Центральный аппарат ФСИН России проведет в Карелии проверку колонии, где заключенные жаловались на пытки

Об этом замглавы ФСИН России Валерий Максименко сообщил радиостанции "Говорит Москва" после публикации видео с избиением заключенного в карельской колонии №9.

"Проверка будет обязательно. Уже сегодня туда направят сотрудников центрального аппарата. Вне всякого сомнения, Савельев будет уволен и отдан под суд, если на видео действительно он. Все материалы будут собраны и отданы в Следственный комитет", - сказал Валерий Максименко.

Ранее карельский адвокат Роман Масалев опубликовал ссылку на видеозапись с избиением заключенного в ИК-9. По его словам, на записи Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев бьют заключенного. Запись была сделана в феврале 2014 года.

Большой репортаж из колонии №9 читайте здесь.

В Карелии энергетики сняли рыжего кота с высокого фонаря (видео)

Энергетики вернули жительнице Карелии кота, который забрался на опору уличного освещения.

Как сообщается в паблике "Республика Карелия", жительница Беломорского района Надежда Фёдоровна обратилась к энергетикам местных электрических сетей с просьбой спасти её кота. Он забрался на опору уличного освещения.

Операция по спасению Рыжика прошла успешно.

Нефтепродукты третий день продолжают стекать в реку в Олонецком районе Карелии (видео)

Нефтепродукты продолжают загрязнять реку Олонка.

Как сообщалось 10 октября, нефтепродукты попали в реку после того, как автопоезд врезался в разделяющие ограждения. Удар был такой силы, что оторвало передний мост и пробило бензобак.

Житель Олонецкого района опубликовал 12 октября в местном паблике "Чтобы лучше было жить" видео. В ролике сообщается, что нефтепродукты продолжают растекаться по реке Олонка.

фото: telegramm.net

"Запрет Telegram оказался важным рубежом в отношениях не только власти и граждан, но и внутри самой вертикали"

Политолог из Карелии Олег Реут считает, что за последнюю пару лет Telegram из территории мессенджера с неполитизированной коммуникацией перерос в политизированное пространство.

По мнению эксперта, запрет популярного мессенджера оказался важным рубежом в отношениях не только власти и граждан, но и внутри самой вертикали. Достаточно вспомнить продуктовые антисанкции российского правительства – их публично поддерживали не только чиновники и депутаты, но и рядовые россияне, которые публиковали в соцсетях фото отечественных продуктов, с гордостью говорили, что обойдутся без хамона и пармезана. Такой же патриотический интерес вызывали курорты Крыма и Краснодарского края в обмен на периодически запрещаемые Турцию и Грузию.

Как правило, запретительные действия властей граждане встречали одобрительно или равнодушно. На Телеграме этот порядок сломался.

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фото: newizv.ru

Против бывшего губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело

В отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.

По его словам, экс-главу региона заподозрили в превышении полномочий с ущербом на сумму 20 миллиардов рублей.

Трунов отметил, что расследованием займется следственный департамент МВД, поскольку Дубровский не относится к спецсубъектам, то есть к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.

В марте президент Владимир Путин принял отставку Дубровского, возглавлявшего Челябинскую область с 2014 года, и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера.

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