Главные новости сегодняшнего дня

фото: Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov

Коронавирус продолжает захватывать районы Карелии – 19 новых случаев за сутки

В Карелии общее число зараженных коронавирусом достигло 633 человек, за сутки подтверждено 19 новых случаев заболевания.

Как сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу, 19 новых случаев COVID-19 подтверждено в Карелии: Петрозаводск – 8 человек, Лоухский район - 1 человек (поселок Чупа), Беломорск – 2 человека, Сортавала – 2 человека, Муезерский район – 2 человека (поселок Лендеры), Суоярви – 2 человека, Олонецкий район – 1 человек (село Видлица), Сегежский район - 1 человек (поселок Надвоицы).



Выздоровели 11 человек: 5 в Петрозаводске, 3 в Суоярвском районе, 2 в Пряжинском районе, 1 в Лахденпохском районе.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 103 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 3 раза выше и составляет 312,6 случая, по Северо-Западу – 259,2.

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции произошла в Карелии на стройплощадке Белопорожских ГЭС. На сегодняшний день в крупном очаге заболевание подтверждено у 64 рабочих-вахтовиков.

фото: читатель "Столицы на Онего"

Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)

Врач-инфекционист из Петрозаводска Артем Микоев стал участником социального проекта "Спасибо, доктор!".

В Москве в рамках социальной акции "Спасибо, доктор!" появились баннеры с изображением врача-инфекциониста из Петрозаводска Артема Микоева.

Цель этого всероссийского социального проекта выразить благодарность и поддержать докторов, которые находятся на передовой в период пандемии CoViD-19.

Кстати, Артем Микоев не только врач, но и вокалист известной петрозаводской группы "Чокнутый Пропеллер".

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Почему, когда в Карелии не было ни одного заболевшего коронавирусом, все закрыли, а сейчас все открывают?

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков объяснил логику власти при введении строгих ограничительных мер в связи с коронавирусом и при ослаблении режима.

- На первом этапе нам нужно было дать время подготовиться, - рассказал Михаил Охлопков. - Для этого и были введены все ограничительные меры – чтобы в Карелии не было резкой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией. Потому что при вспышке наше здравоохранение ни за что бы не справилось. А, когда все началось постепенно – по 5, 10, 15 человек в сутки, это дало нам шанс.

В короткие сроки в Карелии были открыты, оснащены кадрами и оборудованием шесть центров по лечению COVID-19.

- Тут важно понимать, что при лечении больных с коронавирусной инфекцией обязательно должен быть индивидуальный подход, – продолжает министр. – У человека поражается 20, 30, иногда и 80 процентов легких, которые перестают дышать, и, соответственно, нужно постоянно находиться рядом, наблюдать, нагнетать кислород. А при большом потоке у врачей просто времени не будет, чтобы индивидуально работать. Чем больше больных поступает, тем хуже результат лечения. Когда больных немного, лечение происходит более селективно, более внимательно. Поэтому и результаты положительные, и процент летальных исходов меньше, и выше процент выздоровевших. И у нас в Карелии именно так.

Но за примерами далеко ходить не надо – посмотрите на другие регионы и на их опыт. Тот же Дагестан, которому сейчас помогает вся страна… Регион полыхает! И это чужие ошибки, и лучше учиться на них, чем совершать свои.

По мнению Михаила Охлопкова, введение жестких ограничительных мер в начале эпидемии было оправданным.

- Сейчас же ограничения снимаются, потому что, во-первых, система здравоохранения подготовлена, а, во-вторых, у населения появились определенные навыки по профилактике коронавирусной инфекции: люди научились носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию. При этих условиях риск заражения, в том же магазине или общественном транспорте, минимален.

Подробнее читайте в материале Натальи Захарчук "Мы научимся его побеждать", который главный редактор "Столицы на Онего" написала по итогам рабочего дня, проведенного с министром здравоохранения.

фото: со страницы министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова

Внучка проехалась в мурманском поезде и заразила коронавирусом бабушку в Карелии, сообщил Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о новых случаях заражения COVID-19.

Напомним, в Карелии за последние сутки было подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Петрозаводск – 8 человек, Лоухский район - 1 человек (поселок Чупа), Беломорск – 2 человека, Сортавала – 2 человека, Муезерский район – 2 человека (поселок Лендеры), Суоярви – 2 человека, Олонецкий район – 1 человек (село Видлица), Сегежский район - 1 человек (поселок Надвоицы).

Как рассказал глава республики Артур Парфенчиков, случай в поселке Чупа Лоухского района, это результат поездки внучки заболевшей женщины в мурманском поезде.

"Понятно, что жизненные ситуации у всех разные, но сегодня нужно миллион раз подумать, прежде чем решиться на весьма рискованный шанс визита к пожилым родственникам. Ведь именно люди старшего возраста наиболее подвержены заболеванию и очень тяжело его переносят", - написал Парфенчиков.

фото: @ ТАСС / Юрий Рыдалев

Один человек пострадал в результате пожара в таунхаусе в Петрозаводске

В Петрозаводске накануне вечером произошел пожар на Древлянке, в таунхаусе на улице Благодатной.

Как сообщили в МЧС Карелии, в субботу, 6 июня в 19:52 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (25 человек, 8 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в квартире жилого дома по адресу: г. Петрозаводск, ул. Благодатная, д. 7. Пожар удалось ликвидировать в 20:23.

В дежурной службе МЧС рассказали, что произошло возгорание кровли дома на площади 25 квадратных метров.

В результате пожара один человек пострадал, доставлен в Больницу скорой медицинской помощи.

Улица Благодатная – это район таунхаусов в микрорайоне Древлянка.

фото: читатель "Столицы на Онего"

Машина загорелась на ходу в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева на ходу загорелся автомобиль.

Читатель "Столицы на Онего" стал очевидцем происшествия, которое произошло в Петрозаводске, на пересечении перекрестка улиц Мелентьевой и Зайцева.

Отечественный автомобиль загорелся прямо на ходу. На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили возгорание, сообщил очевидец. С его слов, в автомобиля находились пожилые люди.

Как подтвердили в региональном Управлении МЧС, в 15:54 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (8 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: г. Петрозаводск, перекрёсток ул. Зайцева-ул. Мелентьевой.

В 16:07 пожар был ликвидирован.

О пострадавших не сообщается.

Разобранный Биг Бен валяется на базе троллейбусного управления в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Останки знаменитой стелы с часами, которую снесли в Петрозаводске по решению суда, валяются на базе троллейбусного управления, никому не нужные.

Читатель "Столицы на Онего" прислал в редакцию фотографии частей знаменитой стелы с часами, которая стояла на площади Гагарина в Петрозаводске, и была демонтирована по решению суда.

Сейчас эти останки валяются на базе троллейбусного управления и разрушаются окончательно с течением времени. Здесь же лежит табличка, которая устанавливалась при открытии стелы.

Напомним, стела с часами, получившая в народе название "Биг Бен", была снесена 28 января 2019 года. Надземная часть была демонтирована, подземная часть – законсервирована. По сообщению администрации Петрозаводска, конструкция представляла опасность из-за деформации и трещины. Работы по договоренности с городскими властями в рамках оказания спонсорской помощи провела одна из строительных компаний города, уточнили в мэрии. Таким образом было исполнено решение суда.

фото: администрация Петрозаводска

Водителям на заметку: какие дороги сегодня ремонтируют в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии продолжается масштабный ремонт дорог.

В выходные дни работы начались на улицах Островского, Матросова и Связи, сообщили в мэрии Петрозаводска.





В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" подрядная организация ЗАО "АБЗ-Дорстрой" приступила к фрезерованию улицы Островского. На улице Ватутина продолжают укладывать верхний слой покрытия. На Лесном проспекте в выходные снимают старый асфальт на участках мостов. Продолжается ремонт тротуаров и замена бортового камня на набережной Варкауса.

К работам также приступило Кондопожское ДРСУ, муниципальный контракт с которым заключен на этой неделе. В настоящее время подрядчик фрезерует улицы Матросова и Связи.



Кроме того, "ТехРент" продолжает устранение аварийных дефектов.

Накануне работы велись на Зарецком проезде, Пряжинском шоссе, улицах Малой Слободской и Федосовой.



фото: Столица на Онего

Водитель из Вологодской области заснул за рулем и врезался в дерево на трассе в Карелии

Молодой водитель из Вологодской области госпитализирован с травмами после ДТП на трассе в Олонецком районе Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, ДТП произошло в 4.40 утра 6 июня на 321 км федеральной трассы "Кола" в Олонецком районе.

20-летний водитель автомобиля "Соболь", в утомленном состоянии заснул за рулём. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель, житель Вологодской области, с травмами госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.

фото: коллаж © Правительство Карелии

Парфенчиков приказал приостановить все госзакупки в Карелии, кроме товаров, работ и услуг для борьбы с коронавирусом

Власти Карелии оказались вынуждены с начала июня перейти в режим жесткой экономии.

Глава республики Артур Парфенчиков подписал указ о мерах по обеспечению сбаланированности регионального бюджета, фактически обязав своих подчиненных и всю социальную сферу "затянуть пояса".

Введенные Парфенчиковым меры по "обеспечению сбаланированности регионального бюджета" предусматривают урезание и существующих расходов карельской казны. В частности, республиканским министерствам и ведомствам предписано в течение нескольких дней (!) провести "инвентаризацию расходных обязательств" и представить в Минфин Карелии предложения по "сокращению соответствующих бюджетных ассигнований".

Еще один пункт губернаторского указа обязывает карельских чиновников приостановить осуществление госзакупок для республиканских нужд, за исключением тех товаров, работ и услуг, которые необходимы для борьбы с коронавирусом, а также для реализации мероприятий, софинансируемых из федерального бюджета.

Подробнее читайте здесь.

фото: © кадр из мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве"

"Праздновать особо нечего, да и не на что"

С чем встречает Республика Карелия свое столетие?

Решение главы Карелии Артура Парфенчикова отказаться от юбилейных торжеств, которые были назначены на сентябрь, выглядит вполне логичным даже без ссылки на угрозу распространения коронавирусной инфекции.

Праздновать особо нечего, да и не на что – из-за тяжелой ситуации с поступлением доходов в карельскую казну республиканскому руководству пришлось в начале июня фактически вводить в регионе режим жесткой экономии. И хотя на коронавирус можно списать сегодня все провалы в реализации Федеральной целевой программы развития Карелии, ощущение того, что республика встречает юбилей у "разбитого корыта", не покидает.

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова "Юбилей у "разбитого корыта".

фото: Ильи Тимина

В России за сутки зарегистрировано почти 9 тысяч новых случаев заражения COVID-19

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией составило 467 673 человек по оперативным данным на 7 июня.

За последние сутки в России выявлено 8 984 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3 458 случаев (38,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.



Всего в стране выявлено 467 673 заболевших в 85 регионах.



Также за сутки зафиксировано 134 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 5 859 человек.

Напомним, в Карелии общее число зараженных коронавирусом достигло 633 человек, за сутки подтверждено 19 новых случаев заболевания.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА НА БЕЛОПОРОЖСКИХ ГЭС, ДОХОДЫ ЧИНОВНИКОВ И ОТМЕНА ПРАЗДНОВАНИЯ 100-ЛЕТИЯ КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Коронавирус не отступает

Число заболевших коронавирусом вахтовиков с Белопорожских ГЭС увеличилось до 48

Со стройплощадки Белопорожских ГЭС в Карелии госпитализированы уже 76 вахтовиков с подозрением на коронавирус, сообщил глава Минздрава Карелии.

На вечер 3 июня 168 человек находятся в обсерваторах в Кемском, Медвежьегорском, Кондопожском, Беломорском, Сегежском районах и в городе Петрозаводске. 76 человек госпитализированы в медицинские организации республики. В их числе пациенты с подтвержденным положительным результатом ПЦР-исследования на ковид – 48 человек. Из них в ковид-центр на базе Госпиталя для ветеранов войн помещены 23 человека, остальные - в ковид-отделения районных больниц: в Сегеже – 13 человек, в Костомукше – 10 человек, Беломорске – 2 человека.

Всего, по информации оперштаба, на 5 июня общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 573 человека. Умерло за весь период пандемии трое.

С начала апреля с диагнозом пневмония в больницы республики попали 539 пациентов. С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умерли уже 53 человека.

Не до праздника

Власти Карелии отказались от пышного празднования 100-летия республики

Выделенные на праздник в честь юбилея республики средства направят на решение социально-экономических проблем региона, сообщил глава Карелии.

Глава Карелии обязал республиканские власти урезать бюджетные расходы

Республику вводят в режим жесткой экономии из-за коронавирусного кризиса.

Власти Карелии оказались вынуждены с начала июня перейти в режим жесткой экономии. Глава республики Артур Парфенчиков подписал в минувший вторник указ о мерах по обеспечению сбаланированности регионального бюджета, фактически обязав своих подчиненных и всю социальную сферу "затянуть пояса".

А между тем

Обвиняемый во взятке зампредседателя горсовета Петрозаводска вошел в тройку самых богатых депутатов

В прошлом году доходы депутата Петросовета Валерия Матвеева выросли на 1,7 миллиона рублей.

Доход прокурора Карелии вырос за год на 757 тысяч рублей

Глава республиканского надзорного ведомства не обременен недвижимостью и транспортными средствами.

Глава Следкома Карелии поменял за год легковой автомобиль на внедорожник

Доход руководителя республиканского управления Следственного комитета России вырос в прошлом году почти на 2 миллиона рублей.

Доход главы Петрозаводска вырос в прошлом году на 376 тысяч рублей

Имущественное положение мэра за это время не изменилось.

Скорбим

Скоропостижно скончался первый замминистра финансов Карелии Александр Грищенков

Умер Александр Владимирович Грищенков, 31 мая ему исполнилось 56 лет.

Артур Парфенчиков назвал смерть Александра Грищенкова потерей для правительства Карелии

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

Куда жаловаться на нарушения "масочного режима" в общественном транспорте, рассказали в мэрии Петрозаводска

Звонки о ненадлежащей работе общественного транспорта принимаются в Единой дежурно-диспетчерской службе, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Как пояснили в администрации карельской столицы, обо всех фактах нарушений расписания движения автобусов и троллейбусов информируются руководители предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров, и прокуратура города.



Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов общественного транспорта, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051.

Все поступившие сообщения передаются в комитет ЖКХ администрации города для принятия мер. Кроме того, информация направляется в прокуратуру Петрозаводска.



Напомним, сотрудники комитета ЖКХ и управления по делам ГО и ЧС ежедневно инспектируют троллейбусы и автобусы. Они проверяют регулярность санитарной обработки салонов, наличие дезинфицирующих средств, "масочный режим", а также выполнение других требований распоряжения главы республики № 127-р от 12.03.2020 года о введении на территории Карелии режима повышенной готовности.

Прогноз погоды на воскресенье



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, +15 ° …+20 ° 4 м/с ЮЗ 755 мм.рт.ст. 54% день Пасмурно, +21 ° …+23 ° 6 м/с ЮЗ 756 мм.рт.ст. 36% вечер Пасмурно, +17 ° …+23 ° 3 м/с ЮЗ 756 мм.рт.ст. 55% ночь Пасмурно, +14 ° …+17 ° 1 м/с Ю 757 мм.рт.ст. 77%

фото: ГИБДД Карелии

Пьяную автоледи на иномарке поймали инспекторы ГИБДД в Карелии

Молодую женщину отстранили от управления автомобилем в Пряжинском районе Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, инспекторы спецвзвода ГИБДД в Пряжинском районе накануне отстранили от управления автомобилем Chery 29-летнюю женщину.

Были составлены административные материалы по ст. 12.8 ч. 1 КоАПП - Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Автоледи грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение о лишении права управления автомобилем примет суд.

Напомним, что автоинспекторы постоянно проверяют водителей на состояние опьянения. Будьте трезвыми за рулем.

фото: Столица на Онего

В Карелии 8 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за 24 часа не зарегистрировано.

Как сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу, в республике за последние сутки 8 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.



Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 558 пациентов, 53 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: Столица на Онего

В понедельник в Карелии потеплеет до +26 градусов

Синоптики прогнозируют в понедельник, 8 июня теплую летнюю погоду.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский гидрометцентр, в понедельник, 8 июня ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+15, днем +21…+26 градусов, по северным районам местами +15…+20.

фото: ГИБДД Карелии

На федеральной трассе в Карелии остановили пьяного водителя "Жигулей"

Инцидент произошел в два часа ночи в Медвежьегорском районе.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в воскресенье, 7 июня в два часа ночи инспекторы ДПС Медвежьегорского района на федеральной автодороге остановили водителя "Жигулей". 39-летний водитель оказался в нетрезвом состоянии.

В отношении водителя составлены соответствующие административные материалы. Местного жителя ждёт штраф и лишение водительских прав.

фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Панин устроил скандал на похоронах Кокшенова

Актер Алексей Панин повел себя вызывающе на церемонии прощания с Михаилом Кокшеновым – он матерился и оскорблял покойного, сообщает журнал Cosmopolitan Россия.

В Москве прошли похороны известного актера и режиссера Михаила Кокшенова. Напомним, народный артист России умер в частной клинике из-за осложнения после кровоизлияния в мозг, ему было 83 года.

Как сообщает журнал Cosmopolitan Россия, Михаил Кокшенов в 2005 году снял фильм "Феномен", главную мужскую роль в котором сыграл Алексей Панин. Узнав о смерти актера и режиссера, Алексей Панин решил посетить церемонию прощания с Кокшеновым.

Церемония прощания состоялась в ритуальном зале Митинского крематория. Сюда приехали вторая жена Кокшенова, Елена, и его третья супруга Наталья, ставшая вдовой. На похоронах присутствовали и обе дочери актера. Помимо родных, проститься с Михаилом Михайловичем приехали 15 человек из мира кино. Небольшое количество актеров было вследствие того, что большинство друзей Кокшенова – пожилые люди, которые из-за пандемии опасаются выходить на улицу.

Как пишет издание, Панин появился с любимой девушкой. Алексей признался, что в последний раз видел народного артиста России десять лет назад. "Тогда я подрезал его на своей BMW на Большом Каменном мосту. Он ехал и испугался, как сумасшедший", - пояснил Панин.

В беседе с тележурналистами Алексей принялся оскорблять покойного. Он крайне неуважительно отозвался о Кокшенове как об актере и режиссере. При этом Панин матерился.

"Самый бездарный режиссер, с которым я работал, это был Кокшенов, - заявил он. - Еще Алла Сурикова. Но я их любил безумно! И Алла Сурикова замечательная, и Кокшенов - замечательный! Кокшенов был артистом, который работал с великими артистами, как Даль, как Высоцкий. Он - деревянный. Кокшенов, я вам правду говорю, он не может выше жопы прыгнуть. Он был просто гениальный в том плане, что он добрый и человечески настоящий. Из-за этого я его люблю! Я ему в лицо это говорил: "Михал Михалыч, вы плохой режиссер!".

Алексей и в ритуальном зале вел себя вызывающе. Из-за чего его попросили удалиться. "Что же ты там устроил?!" - упрекали Панина близкие покойного.

Урну с прахом артиста похоронили на Новодевичьем кладбище в фамильном склепе Кокшеновых, недалеко от могилы Николая Гоголя. Там похоронены мама, бабушка и другие родственники коренного москвича.

фото: © ИТАР-ТАСС/Борис Кавашкин

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесли законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Данный законопроект в Госдуму внесли представители фракции ЛДПР. Он предусматривает возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года, сообщает издание Газета.ру.

"Осуществить с 1 июля 2020 года пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), установленных по состоянию на 30 июня 2020 года, гражданам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию", - отмечается в документе.

При этом стоимость одного пенсионного коэффициента предлагается установить в размере 93 рублей. Значение фиксированной выплаты к страховой пенсии предложено в размере 5686 рублей 25 копеек.

"Пенсионеры работают "нелегально" (без оформления документов, по чужим документам, на половину ставки), чтобы в отношении них не уплачивались страховые взносы и не подавались данные персонифицированного учета. Соответственно происходит нарушение трудового и пенсионного законодательства", - говорится в проекте закона.

Кроме того, по словам авторов документа, данная ситуация приводит к снижению поступления страховых взносов и сказывается на настроениях населения:

"Следует также отметить негативное отношение к существующему положению вещей как со стороны работающих, так и со стороны неработающих пенсионеров, что вызывает рост социальной напряженности и подрывает доверие к пенсионной системе в целом", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом инициатива сопровождается отрицательным отзывом кабмина, который не поддержал поправки, не найдя в них достаточных обоснований и источников расходов. Отмечается, что для реализации законопроекта потребуются дополнительные расходы Пенсионного фонда в 2020 году в объеме 184,25 миллиарда рублей, однако источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств в поправках не определены, как того требует Бюджетный кодекс. По этой причине правительством проект не поддерживается.

Напомним, в России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако положительных решений по этому вопросу не выносилось.