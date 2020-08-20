Самые значимые события четверга

фото: © Александр Демьянчук/ТАСС

Число умерших от коронавируса в Карелии достигло 25

За минувшие сутки скончалась жительница Петрозаводска с COVID-19.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась жительница Петрозаводска 1942 года рождения, имевшая сопутствующие заболевания. Это уже 25 смерть от коронавируса в Карелии с начала пандемии.

За минувшие сутки подтвержден 21 новый случай COVID-19: в Петрозаводске – 14 человек, в Костомукше – 1 человек, в Сегеже – 1 человек, в Прионежском районе – 2 человека (поселки Мелиоративный и Чална-1), в Медвежьегорском районе – 2 человека (Медвежьегорск и поселок Возрицы), в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Раухала).

Всего заболело коронавирусом в республике 2803 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 456,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 638,7 случая, по Северо-Западу – 661,6.

Ранее в республике скончалась от коронавируса жительница Кондопоги 1945 года рождения, имевшая сопутствующие заболевания.

фото: © Сергей Юдин / "Столица на Онего"

Линейки 1 сентября пройдут не для всех учащихся школ, сообщил Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, для учащихся каких классов пройдут 1 сентября торжественные линейки.

Сегодня в ходе визита в Кемский район глава Карелии Артур Парфенчиков еще раз отметил, что этот учебный год начнется в условиях пандемии.

"В связи с пандемией торжественные линейки 1 сентября проведем только для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов с соблюдением всех противоэпидемических мер", - написал глава Карелии на своей странице в соцсети.

Также Парфенчиков отметил, что с директорами школ еще раз обсудят вопросы по организации учебного процесса.

"Проговорим, как будут разведены потоки учеников: часть ребят будут приходить на занятия через центральные входы, часть – через запасные. При этом важно составить расписание так, чтобы ребята не толпились в коридорах в перерывах между уроками. Время школьных завтраков и обедов также скорректируют, чтобы в столовых не пересекались ученики разных классов", - сказал Артур Парфенчиков.

Руководитель республики предположил, что, возможно, "в первое время все это будет непривычно, но эти корректировки крайне важны для того, чтобы обеспечить безопасность детей".

фото: Николай Смирнов/ИА "Республика"

Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова подготовила разъяснения об изменениях в законе о государственной регистрации субъектов бизнеса, которые вступают в силу с 1 сентября.

Изменения коснутся процедуры исключения индивидуальных предпринимателей из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) по решению регистрирующего органа.

В соответствии с новыми правилами индивидуальный предприниматель признается фактически прекратившим деятельность и может быть исключен из ЕГРИП по решению регистрирующего органа при одновременном соблюдении ряда условий. Каких именно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Цена на бензин АИ-95 резко упала в Петрозаводске

Бензин АИ-95 в Петрозаводске за неделю подешевел сразу на 1% - до 46 рублей 10 копеек за литр.

Это следует из данных проводимого Карелиястатом еженедельного мониторинга цен за период с 11 по 17 августа.

Снизилась стоимость и других видов топлива. Как изменились цены, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Навального в тяжелом состоянии госпитализировали из-за отравления (ВИДЕО)

Блогер Алексей Навальный находится без сознания после отравления и экстренной посадки самолета в аэропорту Омска.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", – написала Кира.

Пресс-секретарь блогера предположила, что Навального могли отравить.



"Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания, – добавила девушка. – Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое".

По информации ТАСС, Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи № 1. Его состояние тяжелое. Блогера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске ищут мужчину, подозреваемого в преступлении против личности (ВИДЕО)

Камера наружного наблюдения запечатлела мужчину, которого полиция подозревает в преступлении, сообщили в МВД Карелии.

Полицейскими УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение гражданина в голубой футболке, запечатленного на видеозаписи.

По информации ведомства, он может быть причастен к совершению преступления против личности.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят сообщать сведения по номеру телефона:+7953-529-24-15.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Ведущий Максим Кириков/ vk.com/maxim_rj

Чемпион мира по тхэквондо из Карелии Владислав Ларин женился (ФОТО)

Избранницей карельского спортсмена стала чемпионка России по тхэквондо из Владивостока.

Важное событие в жизни Владислава Ларина, чемпиона мира по тхэквондо, произошло еще 15 июля, об этом сообщила на своей странице в Instagram супруга спортсмена.

© instagram.com/anastasia_k3

Сердце Владислава завоевала 9-кратная чемпионка России по тхэквондо из Владивостока Анастасия.

Торжество по случаю свадьбы состоялось в Карелии 16 августа.

© instagram.com/anastasia_k3

"Переполняют счастье, любовь и радость, что этот день получился именно таким, как мы его себе и представляли. До сих пор не верится, что наша свадьба, к которой так долго и кропотливо готовились, так быстро пролетела. Но оставила за собой самые яркие и тёплые впечатления. Спасибо всем, кто разделил с нами самое важное событие в нашей жизни", – написала Анастасия на своей странице в Instagram.



© instagram.com/anastasia_k3

фото: © "Костная клиника"

Еще у трех женщин в Карелии обнаружили коронавирусную инфекцию

Сегодня в Костомукше три пациентки межрайонной больницы получили положительные ответы на сданные ранее тесты на COVID-19.

Как сообщается в паблике межрайонной больницы Костомукши, сегодня пришли результаты анализа мазков: у трех женщин выявлена коронавирусная инфекция: две жительницы Костомукши и одна женщина из поселка Боровой, приехавшая в Костомукшу к родственникам.

Проводится выявление и обследование контактных лиц.

Ранее сообщалось, что всего в Карелии заболело коронавирусом 2803 человек.

фото: © shutterstock.com/VanderWolf Images

Спорткар угнали у жителя Карелии в аэропорту Санкт-Петербурга

С парковки аэропорта "Пулково" угнали спортивный автомобиль Kia Stinger, владельцем которого оказался житель Карелии.

В Московском районе Петербурга полицейские разыскивают угонщика дорогостоящей иномарки. Спорткар за 2,1 млн рублей угнали с парковки аэропорта Пулково, сообщает информационный портал "Мойка-78".

Как стало известно изданию, в среду, 19 августа, в 10.47 в полицию позвонил 34-летний житель Карелии. Он сообщил, что в период с 20.35 4 августа до 10 часов 19 августа с парковки аэропорта Пулково, расположенной на Пулковском шоссе, дом №41, неизвестный совершил хищение спорткара Kia Stinger.

Автомобиль 2019 года выпуска находится в лизинге, его стоимость — 2,1 млн рублей.

Автомобиль дополнительный охранной системой оборудован, с места парковки изъяты записи видеонаблюдения. На кадрах видно, что 9 августа неизвестный выезжает с парковки на KIA Stinger с подложными номерами, которые он снял со стоявшего рядом кроссовера Mitsubishi Outlander. Владелец этого автомобиля уже написал заявление о краже номеров.

По факту кражи KIA Stinger возбуждено уголовное дело.

фото: © Максим Слуцкий/ТАСС

Суд по делу об убийстве полицейского из Карелии сотрудником полка имени Кадырова начался в Нальчике

В Нальчикском городском суде начинается рассмотрение дела об убийстве 34-летнего сотрудника карельского отряда спецназначения "Гром" Александра Флегонтова: в убийстве подозревают чеченского полицейского.

Суд рассматривает обстоятельства преступления, произошедшего в филиале Северо-Кавказского института повышения квалификации Краснодарского университета МВД в Нальчике. Напомним, в октябре 2019 года там произошла драка, в результате которой сотрудник полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Хизир Зубайраев ударил жителя Карелии Александра Флегонтова по лицу, а тот упал с лестницы, ударился затылком об пол и умер. Об этом сообщает "Медиазона".

По информации издания, полицейские употребляли спиртное в располагавшемся неподалеку от института кафе, затем вернулись на территорию учебного заведения, где продолжили пить во дворе. Там к ним присоединился один из чеченских полицейских, пригласив компанию в свою комнату.

В этой комнате в дальнейшем возник конфликт, поскольку присутствие в помещении русских полицейских вызвало возмущение их коллег из Чечни, находившихся в соседней комнате.

"Мужчины чеченской национальности высказывали свое возмущение и претензии Флегонтову и другим парням русской национальности относительно того факта, что те зашли в их комнату, то есть в комнату, где проживали мужчины чеченской национальности, и требовали от них, чтобы они незамедлительно покинули указанную комнату", — говорится в показаниях полицейского из Карелии Дмитрия Шипилова.

Затем в результате конфликта полицейский Хизир Зубайраев ударил Александра Флегонтова по лицу, тот потерял равновесие и упал с лестницы. Карельский полицейский погиб.

Экспертиза показала, что причиной смерти Флегонтова послужила закрытая черепно-мозговая травма: перелом костей черепа, ушиб мягких тканей затылка и кровоизлияние в мозг. Согласно заключению, на лице и груди убитого было несколько кровоподтеков; в крови у него эксперты обнаружили этиловый спирт в концентрации, соответствующей алкогольному опьянению средней степени.

Бывшая супруга погибшего сотрудника карельской полиции утверждает, что его добивали, то есть преднамеренно нанесли несколько ударов, которые повлекли смерть. Об этом же писал ранее телеграм-канал "Омбудсмен полиции".

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по неосторожности.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Средняя зарплата в Карелии, по официальным данным, достигла 50,3 тыс. рублей

Средняя номинальная начисленная заработная плата в Карелии за июнь 2020 года составила 50345,3 рубля, сообщает Карелиястат.

По сравнению с июнем 2019 года средняя зарплата в республике выросла на 9,8%.

"Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учётом индекса потребительских цен, вырос по сравнению с июнем 2019 года на 6%", - говорится в материалах Карелиястата.

Выше средней зарплата в 10 отраслях экономики и бюджетных сферах. В каких именно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Первые пассажиры улетели из нового аэровокзального комплекса Петрозаводска в Симферополь под музыку (ФОТО)

В аэропорту Петрозаводска сегодня открыли для пассажиров современный терминал, который был возведен в рамках подготовки к 100-летию Карелии за миллиард рублей.

Для тех, кто улетал сегодня в Симфероволь из аэропорта "Петрозаводск" в Симферополь стало полной неожиданностью, что они стали первыми пассажирами, переступившими порог нового аэровокзального комплекса. Путешественники, для которых играла живая музыка, сразу оценили преимущества терминала, во всем отличающийся от старого здания аэровокзала. Он способен принимать и отправлять до 300 пассажиров в час.

Новый комплекс – это семь стоек регистрации, три предполетных пункта досмотра, а также представительский зал, комната матери и ребенка, кафе. Здесь есть все для комфортного и безопасного пребывания пассажиров.

Первой на рейс в Симферополь зарегистрировалась пенсионерка Тамара Батина. Она вместе с еще двумя пассажирами, опередившими попутчиков на регистрации, получила приз – сертификат на бесплатное использование VIP-зала аэровокзала.

"Я, лягушка-путешественника, летаю со студенческих лет. Сейчас у нас прекрасный аэропорт, не хуже, чем во Внуково. Такой уютный, хороший. И через месяц обязательно воспользуюсь сертификатом: полечу в Сочи", - сказала Тамара Ивановна.

Чуть позже персонал аэровокзального комплекса обслужил еще один рейс, приняв самолет, прилетевший из Сочи.

За отправлением и прилетом пассажиров сегодня наблюдали представители Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии, Росавиации, Минобороны, правительства республики, карельского парламента и администрации Петрозаводска.

"Сегодня для Карелии большое событие. Аэровокзал – это входные ворота в нашу республику. По ним приезжающие в Карелию оценивают, какова ситуация в регионе. Сегодня наша республика меняется, становится более современной, модной. Мы внедряем самые современные технологии, чтобы людям было здесь удобно, интересно, чтобы молодежь не уезжала, а могла реализовать себя на родине. Это касается всех объектов Федеральной целевой программы, один из крупнейших которой - современный аэровокзал. Благодаря строительству нового аэровокзального комплекса мы стали ближе до Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас прорабатываем с двумя авиакомпаниями вопрос организации полетов в Хельсинки. Попав в ситуацию с ковидом, планы по запуску этих рейсов перенесли с весны на осень. Но Финляндия пока не открыта для нас, поэтому, возможно, запустим первые рейсы в Хельсинки в 2021 году", - сказал премьер-министр карельского правительства Александр Чепик.

Представители властей республики и ее столицы поблагодарили военных строителей, которые возвели здание аэровокзала всего за год, и Госкомиссию с ее руководителем, секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. На всех этапах работ их лично курировал заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев.

"Хочу поздравить жителей Петрозаводска и всех жителей Карелии с достойным международным аэропортом. Он будет обеспечивать безопасные перевозки по Карелии, по всей России и за рубеж. Аэропорт "Петрозаводск" – один и современных аэропортов, который построен с соблюдением всех требований и норм", - руководитель Северо-западного управления Росавиации Олег Ширин.

фото: © ОНФ Карелии

Опасные школьные маршруты обнаружили в Петрозаводске (ФОТО)

Общественники обследовали 10 потенциально опасных школьных маршрутов, сообщили в ОНФ Карелии.

На часть из них ранее пожаловались жители Петрозаводска, и где в разные времена происходили несчастные случаи.

Больше всех претензий высказали по поводу опасных подходов к общеобразовательной школе №19 в микрорайоне "Птицефабрика": несмотря на близость автобусной остановки, там нет ни одного пешеходного перехода, тротуара, а также дорожного знака, ограничивающего скорость движения автомобилей.

Кроме яркого знака, обращающего внимание водителей на детей, ничего не изменилось на подходе к специальной коррекционной общеобразовательной школе-интернату №24 в микрорайоне "Ключевая".

В прежнем состоянии находится и участок улицы Новоселов, где три из пяти канализационных люков лишь слегка прикрыты сколоченными между собой досками. По этой неосвещенной дороге дети идут из микрорайона "Скандинавия" в школу №46, что на бульваре Интернационалистов.

Из десяти точек, которые проверили общественники, лишь три учебных заведения не вызвали серьезных претензий: это школы 6, 9 и 38.

Ранее министр образования Карелии рассказал, как будет организован учебный процесс в школах с 1 сентября.

фото: © shutterstock.com/eungchopan

Мошенники придумали "коронавирусные" ловушки

Благодатной почвой для мошенничества стала пандемия COVID-19: большинство схем сегодня связано со страхом заболеть коронавирусом.

Правоохранительные органы предупреждают об активизировавшихся в период пандемии мошенниках и призывают быть максимально бдительными и осторожными.

По данным МВД Карелии, по фактам дистанционного мошенничества в республике за 7 месяцев этого года было возбуждено 1562 уголовных дела, что в 1,5 раза больше, чем за этот же период в 2019 году. Случаи мошенничества чаще всего фиксировались в Петрозаводске – 1000, в Кондопоге – 101 и Костомукше – 91.

Самой распространенной мошеннической схемой, по данным ведомства, по-прежнему является звонок от "сотрудника банка" (70% от всех сообщений). И, как отмечают правоохранители, на удочку мошенников попадаются абсолютно все, независимо от возраста, рода деятельности и социального статуса.

Несмотря на регулярные призывы правоохранителей и просьбы не передавать незнакомцам данные банковских карт и контрольную информацию, люди по-прежнему доверяют мнимым сотрудникам банков, лжеполицейским, псевдолекарям, а злоумышленники, в свою очередь, придумывают все новые и более хитрые схемы обмана.

Например, "фальшивые обследования": через интернет вас могут пригласить на недорогое обследование на коронавирус. Для этого предложат зарегистрироваться на специальном сайте, установить программу или приложение. Будьте бдительны: так заманивают на вредоносные сайты или распространяют вирусы, чтобы завладеть платежными данными.

Какие еще "коронавирусные" ловушки придумали мошенники и как в них не попасться, смотрите здесь.

фото: © паблик Вконтакте "Пожарная часть – 75 Соломенное"

В Карелии заблудившемуся в лесу инвалиду потребовалась помощь спасателей (ФОТО)

Спасательные операции прошли 19 августа вблизи Пиньгубского и Ялгубского шоссе.

Как сообщили в паблике "Пожарная часть – 75 Соломенное", специалисты пожарной части № 75 привлекались для спасения человека в лесом массиве на 8 км Пиньгубского шоссе. Мужчина не мог самостоятельно передвигаться из-за травмы в тазобедренном суставе. Пострадавшего на носилках вынесли из лесного массива и передали бригаде скорой помощи.

А в 13.15 помощь потребовалась 55-летнему инвалиду второй группы, который заблудился в районе 2 км Ялгубского шоссе. Мужчину нашли, вывели из леса и передали родственникам.

фото: pixabay

Простые технические средства позволяют определить мошенников по номерам телефонов

Определить мошенников и распространителей спама по номеру телефона можно с помощью приложений-определителей номеров.

Об этом рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

"База определителя пополняется за счет обратной связи пользователей. Мошенники звонят огромному количеству людей и, как правило, используемый ими номер достаточно быстро оказывается помечен как вредоносный", — сказал Куканов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова

Завершился ремонт Станции скорой помощи в Петрозаводске (ФОТО)

Глава Минздрава заявил о завершении первого этапа ремонта станции скорой помощи в Петрозаводске.

Отремонтирована входная зона, обновлено крыльцо, на фасаде появилась облицовочная плитка, внутри также произошли заметные изменения. Проложены новые сети электроснабжения и вентиляция. На полу во входной зоне и в коридоре уложена плитка. В диспетчерской демонтированы перегородки, теперь здесь можно разместить 12 диспетчеров (до ремонта здесь работали пять специалистов). Для диспетчерской, а также для зон отдыха и приема пищи приобретена новая мебель. Выполнен полноценный косметический ремонт.

"Помещения станции стали полнофункциональными и более комфортными для фельдшеров, водителей и диспетчеров, соответствуют действующим санитарным нормам. Напомню, всего на ремонтные работы было выделено около 11,5 млн рублей, 800 тысяч рублей – на новую мебель. В ближайших планах – ремонт второго этажа", – написал на своей странице "ВКонтакте" Михаил Охлопков.

фото: Валентина Певцова/ТАСС

Цены на жилье в новостройках в Карелии растут, а строительство сокращается

Ввод в эксплуатацию жилья в Карелии за январь-июль 2020 года сократился на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

За 7 месяцев в республике было введено в эксплуатацию 1650 квартир общей площадью 118675 кв. метров.

Половина от этого объема приходится на долю индивидуального жилищного строительства. В сегменте ИЖС тоже произошел резкий спад - на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение жилищного строительства произошло на фоне роста цен на рынке жилья. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

На мемориальном кладбище "Сандармох" в Карелии установят 27 новых табличек с именами жертв сталинских репрессий

В общественной акции примут участие учащиеся "Московской международной киношколы".

На мемориальном кладбище "Сандармох" в Медвежьегорском районе Карелии 20-22 августа установят 27 новых именных табличек жертвам сталинских репрессий. В общественной акции примут участие учащиеся "Московской международной киношколы", где с 2002 года действует образовательный проект "Скрытая история": ученики исследуют мемориальные места и биографии связанных с ними людей, занимаются уходом за захоронениями.

Урочище Сандармох в окрестностях карельского города Медвежьегорска известно как место массовых советских расстрелов конца 30-х годов. Оно имеет статус мемориального кладбища, где покоятся более шести тысяч человек, убитых сотрудниками НКВД во время сталинских репрессий.

фото: © Администрации Петрозаводска

Подрядчик обязался отремонтировать 15 дорог и 15 тротуаров в Петрозаводске (ФОТО)

Масштабный ремонт дорожных объектов ведётся в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия, сообщили в администрации Петрозаводска.

Компания "Кондопожское ДРСУ" приступило к устройству асфальтобетонного покрытия тротуаров на улице Куйбышева. Ремонт ведут в рамках подготовки к вековому юбилею республики.

В ближайшее время подрядчик приступит к асфальтированию тротуаров на улицах Еремеева и Свердлова. Завершено восстановление проезжей части на улице Промышленная.

Продолжается ремонт автодорог на улицах Зайцева, "Правда", Щербакова и набережной Гюллинга.

В разных районах Петрозаводска организованы работы по устранению деформаций и повреждений покрытий проезжих частей.

Муниципальный контракт включает в себя восстановление 15 магистралей и 15 тротуаров. За каждым этапом работ следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Православное духовенство собирается выступать в Петрозаводске с лекциями

Их темами станут карельские святые и уход молодежи из церкви.

В начале сентября в Петрозаводске пройдет очередная православная историко-просветительская выставка-ярмарка. В нынешнем году она посвящена сразу нескольким юбилейным датам – 30-летию Петрозаводской епархии, 100-летию Республики Карелия, а также 500 – летию Важеозерского Спасо-Преображенского, Никольского Адриано-Андрусовского и Клименецкого Свято-Троицкого мужских монастырей, 600-летию со дня преставления преподобного Корнилия Палеостровского, 300-летию со дня обретения мощей преподобного Афанасия Сяндемского и 20-летию освящения Александро-Невского кафедрального собора.

Как сообщили в информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, в ходе выставки-ярмарки священники выступят с открытыми лекциями. Их темами станут карельские святые, в частности – житие Фаддея Петрозаводского, уход молодежи из церкви и реставрация храмов Кижского погоста. Кроме того, организаторы выставки пообещали жителям и гостям города индивидуальные беседы со священником.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В России от COVID-19 вылечились свыше 80% инфицированных

За последние сутки в России выявлено 4785 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся COVID-19 в России составило 942106 человек.

Всего в России за время пандемии выздоровели 755513 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 6090 пациентов. Свыше 80% инфицированных уже вылечились.

Летальных случаев за все время: 16099, за минувшие 24 часа подтверждено 110 летальных случаев.

Напомним, по состоянию на 20 августа в Карелии зафиксирован новый летальный исход от COVID-19 – скончалась 78-летняя жительница Петрозаводска.

фото: © Столица на Онего

В Карелии налоговики намерены купить авто на 3,7 млн рублей

На сайте госзакупок размещена информация о поиске поставщика автомобилей для нужд Федеральной налоговой службы по Карелии.

ФНС по Карелии намерена закупить четыре автомобиля, произведенных в 2020 году. Максимальная цена контракта составляет 3 млн 714 тыс. рублей.

В техническом задании указано, что машины должны быть снабжены бензиновым двигателем объемом не менее 1500 см. куб. и не более 1600 см. куб. Мощность – не менее 102 л.с. и не более 120 л.с.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Доноры крови А(II) Rh(+/-) срочно требуются в Петрозаводске

Станция переливания крови остро нуждается в донорах крови А(II) Rh(+/-), сообщается на сайте учреждения.

Доноров данной группы крови просят в ближайшие рабочие дни посетить станцию переливания крови.

Прием доноров с 8.00-13.00 в рабочие дни по адресу: Петрозаводск, ул. Пирогова, дом №4А.

Ранее сообщали о проведении "Субботы доноров".

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Госпитализация больных с пневмонией в Карелии

За сутки в Карелии госпитализированы 3 человека с внебольничной пневмонией, сообщили в оперштабе РК.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1107 пациентов, 71 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © правительство Калининградской области

Судно "Карелия", где была выявлена вспышка COVID-19, выходит с карантина

С 21 августа карантинные мероприятия в отношении судоэкипажа траулера отменены.

По результатам повторного лабораторного обследования 72 членов судоэкипажа траулера "Карелия", выполненного Центром гигиены и эпидемиологии в Калининградской области, COVID-19 не выявлен, пишет "АиФ. Калининград" со ссылкой на региональный оперштаб.

Управлением Роспотребнадзора членам судна разрешено выйти на берег.

Два ранее заболевших выписаны из инфекционной больницы накануне по выздоровлению.

Ранее, 25 июля, санитарные службы Фарерских островов сообщили, что по результатам обследования 30 членов экипажа судна "Карелия", у 23 из них тест показал положительный результат. В Минсельхозе республики "Столице на Онего" подтвердили информацию об инциденте на судне карельской компании. 6 августа рыболовное судно зашло в Калининградский рыбный морской порт.

фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

"Сюда можно вкладывать деньги": Парфенчиков оценил оптимизм бизнеса в Карелии

Предприниматели в Карелии строят оптимистичные планы на будущее, заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Бизнес оптимистичен. У него колоссальные планы", - сказал губернатор на заседании правительства.

Такое впечатление у него возникло после поездки по южным районам Карелии. "Я сам с очень хорошим настроением приехал после посещения юга республики… Куда бы я не заезжал, с кем бы я ни разговаривал, у всех планы развития бизнеса. Причем, планы достаточно серьезные. Да, нужна помощь, нужна поддержка по земле, по кредитам, но самое главное, что интересно, у многих уже есть внешние партнеры из других регионов России, из других стран, которые убедились, что бизнес в республике можно вести, сюда можно вкладывать деньги. И это здорово", - резюмировал глава Карелии. Поэтому он считает преждевременными пессимистичные прогнозы социально-экономической ситуации в Карелии. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

В Карелию поступило 26 новых аппаратов ИВЛ

Новая партия модернизированных и безопасных аппаратов искусственной вентиляции лёгких полностью покрывает дефицит в лечебных учреждениях, сообщили в Минздраве Карелии.

Аппараты искусственной вентиляции легких поставлены за счет средств федерального бюджета в соответствии с соглашением между министерством здравоохранения республики, министерством промышленности и торговли РФ и АО "Концерн радиоэлектронные технологии".

С учетом развития санитарно-эпидемиологической обстановки по ковидной инфекции все 26 ИВЛ будут распределены между медицинскими организациями республики. Ввод новой техники в эксплуатацию будет произведен инженерной службой поставщика.

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"За период эпидемии опыт и практика наших докторов-реаниматологов показали, что при новых инфекционных заболеваниях роль инвазивной респираторной поддержки с помощью аппарата ИВЛ и интубации трахеи с последующей трахеостомией (специально созданными искусственными «воротами» в трахее через кожу шеи для налаживания дыхания) важна, но пациенты больше нуждаются в неинвазивной кислородной поддержке, особенно если диагноз установлен на ранних стадиях", – написал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте".

фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Управление труда и занятости оценило влияние эпидемии на число вакансий в Карелии

Негативные последствия пандемии коронавируса для экономики Карелии не привели к сокращению рабочих мест, но рынок труда изменился.

Об этом на брифинге в правительстве республики сообщила руководитель Управления труда и занятости Елена Фролова.

"У нас существует определенный спрос на рабочие и руки, и объемы этого спроса в связи с пандемией не снизились. На текущую дату у нас открыто для соискателей… 5411 вакансий и надо сказать, что спрос немного трансформировался в связи с введением ограничительных мер, с необходимостью какие-то работы переводить в дистанционный режим", - рассказала Фролова.

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