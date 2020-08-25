Чем запомнился этот день

фото: © "Государственное училище олимпийского резерва в г. Кондопоге"

Еще 11 человек из училища олимпийского резерва в Карелии заразились коронавирусом (СРОЧНО)

Очаг инфекции продолжает расти в училище Олимпийского резерва в Кондопоге, сообщила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

В училище Олимпийского резерва в Кондопоге коронавирус подтвержден еще у 11 человек, написала на своей странице в соцсети Марина Кабатюк.

Как сообщалось в оперштабе РК, всего за сутки зарегистрирован 41 новый случай коронавируса.

В минувший понедельник, 24 августа, стало известно, что в общежитии училища олимпийского резерва в Кондопоге у десяти человек подтвержден коронавирус.

Всего в Республиканскую инфекционную больницу в понедельник были доставлены 23 человека из олимпийского училища – тренеры, 6 студентов, остальные – участники просмотровых сборов. У четырех человек наблюдается температура, состояние остальных бессимптомное.

Как сообщило руководство учебного заведения, на базе общежития организован обсерватор. Там остаются 13 человек из числа контактных случаев. В здании ледового дворца и в общежитии проводится дезинфекция, тренировочный процесс приостановлен.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

За сутки общее число смертей в Карелии от коронавируса увеличилось до 27

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался 78-летний житель Лоухского района.

Пациент имел сопутствующие заболевания, которые осложнили течение болезни, сообщает оперштаб РК.

За время пандемии COVID-19 в Карелии умерло 27 человек (+1 за сутки).

Общее число выздоровевших составило 2155 человек, за последние сутки выписались по выздоровлению 16 пациентов: в Петрозаводске – 11, в Олонецком районе – 2, в Костомукше – 1, в Лахденпохском районе – 2.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии на 25 августа достигло 2957 человек, за минувшие сутки зарегистрирован еще 41 случай заражения ковидной инфекцией: в Петрозаводске – 22 человека, в Кондопоге – 11 человек, в Костомукше – 1 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Суоярвском районе – 4 человека (поселок Поросозеро), в Пудожском районе – 1 человек (поселок Рагнукса), в Прионежском районе – 1 человек (поселок Мелиоративный).

На самокарантине находятся 834 человека (+13 за сутки).

В местах обсервации пребывают 27 человек (+22 за сутки).

Всего в Карелии за время пандемии проведено 138154 исследования.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 481,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 655,2 случая, по Северо-Западу – 664,4.

фото: ©Олег Реут/Столица на Онего

В 2019 году Карелия не освоила почти миллиард рублей, выделенных на нацпроекты

Самой провальной в республике оказалась реализация национального проекта "Образование".

В первый год реализации национальных проектов Карелия не смогла освоить почти миллиард из выделенных на них бюджетных средств. К такому заключению пришли аудиторы Контрольно-счетной палаты республики по результатам мониторинга реализации на территории региона нацпроектов в 2019 году.

Как следует из заключения КСП, самой провальной оказалась реализация национального проекта "Образование", где из запланированного объема ассигнований почти в 780 миллионов рублей республика освоила всего около 411 миллионов, или 52,7%. Ненамного лучше обстоят дела и с реализацией национального проекта "Демография", который для вымирающего региона имеет едва ли не первостепенное значение. На эти цели было выделено почти 2,2 миллиарда рублей, но Карелия смогла освоить только 1,7 миллиарда, или 77,6% от запланированной суммы.

Читайте подробнее в статье "Не к рукам".

фото: 2gis / Sergey Walz

Эпидемия и долги поставили владельца "Лотос Плазы" на грань банкротства

Компания Леонида Белуги "Сигма РЦ", владеющая торгово-развлекательным комплексом "Лотос Плаза" в Петрозаводске заявила о возможном банкротстве – она должна банку крупную сумму, а доходы упали из-за коронавируса.

Это следует из документов арбитражных судов различных инстанций, которые рассматривали дело, связанное с задолженностью «Сигма РЦ» перед банком ВТБ.

"Сигма РЦ" в 2013 году получила в ВТБ заем на сумму почти 2 млрд рублей для строительства "Лотос Плазы". В 2017 году компания рефинансировала кредит и погасила его досрочно. По условиям договора банк насчитал комиссию за досрочное погашение в размере 42,9 млн рублей. "Сигма РЦ" пыталась снизить эту сумму и оспаривала ее в различных судебных инстанциях, но не добилась успеха. В итоге было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности. "Сигма РЦ" заявила, что если с нее взыщут эти деньги, она может обанкротиться. Почему у компании возникли финансовые трудности, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Карелии

Появились подробности страшного ДТП в Карелии, где у водителя остановилось сердце

Смертельная авария ночью 3 августа на 831 км федеральной автомобильной дороги "Кола".

Напомним, 3 августа ночью в 00.25 в Беломорском районе автомобиль Volkswagen съехал в кювет с последующим возгоранием. В результате происшествия погиб 51-летний водитель. Две пассажирки 51 и 55 лет пострадали. Все жители Мурманской области.

Как сообщили в МВД, пострадавшие мурманчане выразили признательность полицейским за то, что они проявили "не только профессионализм, но и душевную чуткость, сопереживание, сердечность, чувство такта, внимание".

"В ночь на 3 августа через север Карелии по трассе "Коле" следовал автомобиль с двумя семейными парами. Возвращаясь с юга, путешественники даже не меняли пляжный гардероб. Тем временем ночью в этой части республики воздух прогрелся лишь до 3 градусов. Миновав поворот на город Беломорск и проехав еще несколько десятков километров, машина оказалась в кювете, произошло возгорание. Во время движения у водителя остановилось сердце. Несмотря на то, что глава второй семьи попытался вывернуть руль, автомобиль на скорости вылетел с дорожного полотна и врезался в деревья. В разгар ночи три человека оказались наедине с горем, холодом и растерянностью", – отметили в МВД.

Прибывшие на место аварии сотрудники ДПС сняли с себя верхнюю одежду и отдали пассажирам. Одному из них даже понадобилась обувь. Тут же беломорские полицейские стали решать вопрос с тем, чтобы устроить на ночлег троих северян.

В настоящее время в МВД республики принято решение объявить благодарности четверым правоохранителям.

фото: © Кадр из видео/ DtpPtz.ru/ Виталий Ляхович

Мужчина устроил "жаркие" танцы посреди проезжей части в Петрозаводске (ВИДЕО)

Инцидент произошел 23 августа на Кукковке.

В воскресенье в 14.43 на пересечении улиц Лыжной, Мончегорской и Ровио пешеход вышел на перекресток и начал танцевать, сообщается на сайте DtpPtz.ru.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" и очевидец, Виталий Ляхович, запечатлели произошедшее.



"Сначала пешеход маршировал и останавливал автомобили у края проезжей части, затем кружился и танцевал в центре перекрёстка, не замечая движущийся вокруг транспорт", – уточнили на сайте.

фото: © Администрация Петрозаводска

Глава Петрозаводска запрещает предпринимателям устанавливать вывески, уродующие город (ФОТО)

Глава карельской столицы проинспектировала ход работ по ремонту фасадов и приведению вывесок в соответствие с установленными требованиями.

Ирина Мирошник напомнила, что еще в 2018 году сотрудниками администрации совместно с депутатами Петросовета с привлечением представителей предпринимательского и рекламного сообщества города началась подготовка Требований к установке вывесок. Сейчас в центральной части карельской столицы завершается ремонт фасадов, поэтому изменения особенно видны. По оценкам муниципальных инспекторов, только в центре Петрозаводска было заменено более 350 вывесок. Работа в этом направлении продолжается.

"Изредка встречаются факты того, что на отремонтированные фасады предприниматели возвращают свои старые вывески, не соответствующие стандартам. Муниципальный контроль ежедневно совершает обход не только центра города, но и других районов, и выписывает предписания. По процедуре мы понуждаем предпринимателей устанавливать вывески, соответствующие стандартам и, самое главное, не уродующие облик города Петрозаводска. Большинство предпринимателей сразу же после наших уведомительных писем реагирует, меняет вывески. И это уже заметно по проспекту Ленина", - сказала глава карельской столицы.

С сентября 2019 года, в случае нарушения требований к размещению вывесок, муниципальными инспекторами принимаются меры к возбуждению дел об административном правонарушении. На сегодняшний день составлено порядка 250 протоколов, все они направлены в административную комиссию для рассмотрения.

Ирина Мирошник отметила, что многие предприниматели размещают информационные сообщения в окнах, что не всегда соответствует правилам. Кроме того, Мирошник поручила продумать нормативы и регламенты для приведения в порядок входных групп в центральные здания Петрозаводска.

фото: © МВД Карелии

Полиция Карелии разыскивает мужчину, ведущего асоциальный образ жизни

Мужчина подозревается в совершении кражи, сообщили в МВД Карелии.

Отделом полиции по Кондопожскому району разыскивается 51-летний Николай Б., уроженец станции Брусничная Муезерского района.



Мужчина скрылся от органов дознания.



Он подозревается в краже.



Разыскиваемый ведет асоциальный образ жизни. Может находится на территории Петрозаводска, а именно: в районе улиц Березовая Аллея (Почтовая площадь), Чапаева (район автовокзала), Вольная (район Екатерининской церкви), Ленинградская (территория т/ц "Лента").

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8953-544-27-69; 8-814-51-20912. Конфиденциальность гарантируется.

фото: varlamov.ru

Организаторы "звездного пресс-тура" заплатят за визит в Карелию Варламова, Собчак или Соловьева 4,8 млн рублей

Организаторы пресс-тура для блогеров и звезд журналистики в очередной раз подвели итоги по определению фирмы, организующей визит в республику известных медийных персон.

На сайте госзакупок опубликованы результаты определения поставщика по аукциону на оказание услуг по организации пресс-тура для российских блогеров. Напомним, рекламная акция запланирована для пиара республики с соцсетях нанятыми звездами журналистики. Максимальная цена контракта составляла 6,4 млн рублей.

Победителем аукциона стала компания "Калева тур", которая предложила провести мероприятие с участием звезд за 4,8 млн рублей.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В Карелии разыскивают скрывшегося от суда мужчину (ФОТО)

Житель Кондопоги скрылся от суда, сообщили в МВД Карелии.

Отделом по Кондопожскому району разыскивается скрывшийся от городского суда 26-летний Александр Б. Он обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба.

Есть основания полагать, что разыскиваемый скрывается на территории Петрозаводска.

© МВД Карелии



Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8953-544-27-69; 8-814-51-20912.



Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Управление пресс-службы Главы Карелии

Глава Карелии проведет "прямую линию" по вопросам организации учебного процесса

"Прямая линия" состоится сегодня в 18.00, сообщили управлении пресс-службы главы Карелии.

Сегодня, 25 августа, состоится традиционная "прямая линия" главы Карелии в социальной сети "ВКонтакте".



Артур Парфенчиков ответит на вопросы о начале нового учебного года: как пройдет в Карелии 1 сентября и как в целом будет организован образовательный процесс в школах и техникумах республики.

В прямой линии также примет участие министр образования РК Роман Голубев.

Начало прямой линии в 18.00.

Онлайн-трансляция будет доступна здесь.

фото: © REUTERS/ТАСС

Больницы Карелии продолжают пополняться пациентами с пневмонией

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе РК по борьбе с коронавирусом.

Еще восемь человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом в больницы поступили 1142 пациента, 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Питерская "Ласточка" начнет ходить до Карелии по прежнему графику

Поезда "Ласточка" сообщением Петрозаводск – Санкт-Петербург возобновят курсирование в полном объеме с 1 сентября, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

С 1 сентября "Ласточки" №803/804 и №805/806 будут отправляться из Петрозаводска и Санкт-Петербурга дважды в сутки, утром и вечером, тем самым возобновится прежний график курсирования, действовавший до ограничительных мер.



- поезд № 804 – отправление из Санкт-Петербурга в 6.32, прибытие в Петрозаводск в 11.50;



- поезд № 806 – отправление из Санкт-Петербурга в 18.00, прибытие в Петрозаводск в 22.57;



- поезд № 803 – отправление из Петрозаводска в 6.36, прибытие в Санкт-Петербург в 12.00;



- поезд № 805 – отправление из Петрозаводска в 18.00, прибытие в Санкт-Петербург в 22.56 минут;



Поезда "Ласточка" на данном маршруте в обоих направлениях делают остановки на станциях Волховстрой, Лодейное Поле и Свирь.







фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Суд в Петрозаводске отказал в привлечении к ответственности лидера регионального отделения КПРФ за акцию у памятника Ленину

Первого секретаря регионального отделения КПРФ Евгения Ульянова пытались привлечь к административной ответственности за возложение цветов к памятнику Ленину.

Суд в Петрозаводске сегодня отказал МВД, которое настаивало на привлечении к административной ответственности первого секретаря карельского отделения КПРФ Евгения Ульянова. Об этом нашему изданию сообщил правозащитник Александр Флеганов, который на суде представлял интересы Евгения Ульянова.

Напомним, Ульянова пытались привлечь за то, что в июле группа активистов возложила цветы к памятнику Ленину в Петрозаводске и сделала коллективное фото у постамента. Фото выложили в соцсети, и полиция посчитала, что имело место нарушение численности участников акции (сейчас эти ограничения уже не действуют).

Тем не менее, суд с такой позицией МВД не согласился, и отказался привлекать Ульянова к ответственности.

Сам лидер КПРФ в Карелии расценил действия правоохранителей, как попытку оказать давление на коммунистов.

"В последнее время КПРФ сталкивается с таким давлением все чаще и чаще. Нас пытаются задавить штрафами и запретами. Сейчас власть запрещает нам проводить протестные акции, ссылаясь на борьбу с коронавирусом, в то время, как сама является организатором гораздо более масштабных мероприятий, в которых участвуют тысячи человек", - заявил Ульянов.

Он также сообщил, что КПРФ планировала провести в Петрозаводске митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ, однако власти республики запретили мероприятие. Отказ организаторы намерены обжаловать в суде.

По словам Ульянова, в сентябре в Петрозаводске состоится пленум республиканского отделения КПРФ, на котором будет обсуждаться сложившаяся ситуация.

"По всем случаям оказания давления на КПРФ и запрета общественных мероприятий будет вынесена резолюция, мы доведем информацию на федеральный уровень", - сказал лидер компартии в Карелии.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Большинство участников опроса не готовы делать прививку от коронавируса, опасаясь за последствия

Более 700 человек ответили на вопрос: готовы ли они сделать прививку от коронавируса.

В середине августа российские ученые заявили, что создали вакцину, способгную защитить от коронавируса. По их заверениям, российская вакцина от COVID-19 способна защитит организм минимум на два года.

"Столица на Онего" интересовалась: Вы готовы сделать прививку от коронавируса?

В опросе принял участие 751 человек. Большинство респондентов – 405 (53%) ответили, что не готовы делать такую прививку, потому что боятся последствий.

Готовы прививаться 216 человек (28%) – лишь бы не заболеть.

А 130 участников опроса (17%) в принципе никогда не делают прививок.

фото: © ВКонтакте/"ВСЦ "Акватика"

"Акватика" и ФОК на Ключевой откроются уже на следующей неделе

Спортивные центры начнут работу, но при определенных условиях.

Во вторник, 1 сентября, физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Ключевой откроет двери для посетителей.

При организации работы будут соблюдаться меры эпидемиологической безопасности:

- в местах наибольшего скопления посетителей и сотрудников бассейна установлены ультрафиолетовые бактерицидные излучатели, с помощью которых осуществляется регулярное обеззараживание воздуха;



- на рецепции проводится термометрия всех посетителей с использованием бесконтактных средств измерения;



- каждые 2 часа проводится текущая санитарная обработка всех поверхностей с применением дезинфицирующих моющих средств;



- в зонах общего пользования установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами для рук, которые находятся в свободном доступе;



- во время передвижения по комплексу для всех посетителей сохраняется масочный режим;



- балконы и кафе временно закрыты, ожидание в холле и коридорах комплекса запрещено.

Предварительной записи не требуется, посещение бассейна осуществляется в порядке живой очереди.

Родителям, чьи дети уже занимались в группах по плаванию, нужно связаться со своими тренерами (за номером телефона можно обратиться к администратору группы). Всем детям (классы начальной школы) необходимо обновить результаты исследования на энтеробиоз.

Подробнее читайте в паблике ФОКа.

А 3 сентября откроется "Акватика".

При организации работы будут соблюдаться меры:

- в местах наибольшего скопления посетителей и сотрудников бассейна установлены ультрафиолетовые бактерицидные излучатели, с помощью которых проводится регулярное обеззараживание воздуха;

- в холле бассейна проводится термометрия всех посетителей с использованием бесконтактных средств измерения;

- в бассейне проводится обработка стойки рецепции, выключателей, дверных ручек, поручней, перил, шкафов для переодевания и других контактных поверхностей с применением дезинфицирующих моющих средств;

- в зонах общего пользования установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами для рук, которые находятся в свободном доступе для всех посетителей;

- сохраняется масочный режим на входе и выходе для всех посетителей;

- в период тренировочных занятий ожидание детей в здании комплекса запрещено. Галерея и кафе временно не работают.

Подробнее читайте в паблике спортивного центра.

фото: © ИА "Республика" / Сергей Юдин

Карелия обратится к правительству РФ с просьбой снизить показатели проекта по экспорту

Власти Карелии совместно с коллегами из Архангельской и Мурманской областей готовят обращение в правительство РФ с предложением скорректировать показатели национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Регионы предлагают связать его планы с квотами на добычу морских биоресурсов, пишет ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

"Мы предложили выступить с этой инициативой по корректировке показателей единым пулом: нас поддержала Архангельская область, нас поддержали коллеги из Мурманской области. <…> Мы готовим совместное коллективное обращение в правительство с тем, чтобы привести задание, сделать его более реалистичным и более осуществимым", – сказал Лабинов.

По словам министра, показатели объема выручки от реализации экспортной агропродукции (для Карелии по большей части это рыба) регион не может выполнить по объективным причинам. Установленные нормативы не привязаны к квотам на добычу водных биоресурсов, которые власти республики не могут изменить.

По итогам 2019 года Карелия не выполнила установленные показатели по направлению экспорта сельскохозяйственной продукции. Как пояснили в региональном Минсельхозе, при планировании программы закладывались показатели добычи 2017 года, после чего квоты были пересмотрены и снижены. В результате предприятия республики должны были продать за рубеж агропродукцию на 137 млн долларов, из которых 128 млн долларов приходится на экспорт рыбы и морепродуктов. По итогам года этот показатель составил 98,7 млн долларов, в том числе экспорт рыбы и рыбных продуктов – 90,3 млн долларов, что в республиканском министерстве связали с сокращением квот на добычу водных биоресурсов на 12% от уровня 2018 года.

фото: © Руслан Шамуков/ТАСС

Минэк разъяснил, как туристам можно отдохнуть в Карелии и получить обратно потраченные деньги

Крупнейшие турфирмы и отели Карелии подготовили туры, при бронировании которых можно получить обратно часть потраченных денег - государственная программа утверждена правительством России.

Министерство экономического развития Карелии представило перечень турфирм и отелей республики, участвующих в программе.

"Крупнейшие туроператоры региона, среди которых Лукоморье, Калева тур, Алем тур, ИнтурЛидер, Сааристо-тур, Скантур-регион, представили порядка 24 разнообразных экскурсионных маршрутов и туров отдыха…Не остались в стороне и отельеры региона, путешественники могут выбрать и получить возврат средств за отдых в трех отелях Приладожья, двух на севере Республики Карелия в Беломорском районе и в 7 гостиницах города Петрозаводск", - сообщили в министерстве. Как туристы смогут получить обратно потраченные деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

За сутки в России от коронавируса скончались 120 человек

Летальных случаев за все время пандемии COVID-19 в России - 16 568, сообщается в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 4 696 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся коронавирусом составило 966 189 человек.

Выздоровели 779 747 человек, заразившихся коронавирусом, за последние сутки выписаны по выздоровлению 6 652 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 34,8 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 187 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 августа остаются 214 519 человек.

фото: pixabay

Льготные кредиты будут выдавать на образование

Правительство устанавливает процентную ставку на уровне 3% годовых по кредитам на среднее и высшее образование.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Видеотрансляцию совещания показал телеканал "Россия 24". "До сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Чтобы сделать выгодными для тех, кто получает среднее и высшее профессиональное образование на платной основе устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых", – сказал Мишустин. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Владимир Саяпин/ТАСС

В Карелии проведут полевые испытания биопрепарата

МГУ и Роснефть начнут полевые испытания препарата для очистки северных морей от загрязнения нефтью.

Ученые МГУ и "Роснефть" начинают полевые испытания биопрепарата на базе микрооганизмов, который планируется использовать для очистки береговой линии и акватории северных морей от нефтяных загрязнений, пишет "Интерфакс".

"Полевые испытания препарата планируется провести в Лаборатории проточных морских систем на базе Беломорской биологической станции имени Н.А. Перцова МГУ (Карелия, Кандалакшский залив Белого моря). Проточные морские аквариумы позволят провести испытания разработки без воздействия на арктическую экосистему и подтвердить ее высокую эффективность и безопасность применения в реальных условиях", – отмечается в пресс-релизе.

Технология биопрепарата основана на использовании природных психрофильных (холодолюбивых) микроорганизмов биопрепарат, которые используют углеводороды в качестве питания.

"Сначала ученые выделили более 100 штаммов микроорганизмов способных при низких, в том числе отрицательных температурах, утилизировать нефть и нефтепродукты. Для этого было отобрано более 250 образцов проб воды в акваториях крупных северных портов, а также у береговой линии северных городов (Мурманск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и др.). Для ряда штаммов убыль углеводородов составила более 70% за 14 суток эксперимента. Все микроорганизмы являются аборигенной микрофлорой северных морей, поэтому их применение является экологически безопасным", – сообщает "Роснефть"

фото: © Столица на Онего

В Карелии автомобиль сбил 12-летнюю девочку –ребенок травмирован

ДТП произошло 24 августа в Сегеже, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 9.58 в районе дома №15 по улице Спиридонова 20-летний водитель автомобиля Toyota сбил 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.





В результате ДТП школьница получила травмы, ей оказана медицинская помощь.

Ранее автомобилист в Петрозаводске сбил насмерть 82-летнюю женщину.

фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Жителям Карелии ипотека нужна больше, чем населению других регионов России

Карелия заняла 19 место среди регионов России по уровню ипотечного кредитования.

Об этом говорят данные рейтинга развития ипотеки, составленного агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

В качестве основного показателя использовалось соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев к численности экономически активного населения. В Карелии на 1 тыс. жителей приходится 21,4 ипотечных кредита – это выше среднероссийского показателя, равного 17,3. Чем еще различается ипотечное кредитование в Карелии и других регионах России, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © пресс-служба правительства Карелии

Карелия вошла в тройку лидеров российских регионов по росту промышленного производства

За семь месяцев этого года индекс промышленного производства в Карелии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 121,8%. По России эта цифра ниже - 95,8%, сообщили в пресс-службе правительства республики.

По итогам января-июля 2020 года Карелия вошла в тройку лидеров среди регионов России по росту промышленного производства. Наибольший рост отмечается в добыче полезных ископаемых - 147,3%, что связано с увеличением производства АО "Карельский окатыш", а также прочих ресурсов.

В обрабатывающих производствах индекс сложился на уровне 104,2%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха - 104,2%, водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 113,8%.

Значительно - на 36,9% - выросло производство пищевых продуктов. Это результат увеличения выпуска мясных полуфабрикатов, рыбоперерабатывающей продукции, колбасных изделий. За счет роста объемов выпускаемой продукции ООО "АлкоВорлд" индекс в производстве напитков составил 184,7%.

Производство машин и оборудования увеличилось на 23,5%, что связано с реализацией проектов, предусматривающих расширение производства и освоение новых видов продукции, филиалом АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" в Петрозаводске и ООО "Инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР".

На прирост продукции в обработке древесины и производстве изделий из дерева на 5,4% по сравнению с январем-июлем 2019 года в основном повлияло увеличение на 14,3% выпуска пиломатериалов.

Как отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков, несмотря на пандемию и ограничительные меры, экономика региона показала положительный результат.

"Индекс промышленного производства с начала года составил 121%. Конечно, это заслуга всех жителей Карелии. В апреле-мае экономика работала в условиях жестких мер ограничения, но мы не останавливали ни производство, ни стройки. По сравнению со всей страной в республике раньше заработал производственный бизнес, открылись торговые центры, была запущена сфера туризма, общепита. Рост промышленного производства и рост розничного товарооборота по ряду позиций нам необходимо сохранить в ближайшие месяцы", - прокомментировал Артур Парфенчиков.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

В Карелии власти готовы потратить полмиллиона рублей для участия в виртуальной выставке

На сайте госзакупок размещена информация о поиске подрядчика для оказания услуг по организации участия Карелии в онлайн-выставке "Знай Наше! Зима 20/21".

Заказчиком работ выступает Информационный туристский центр республики Карелия. На сайте госзакупок сообщается, что максимальная цена контракта составляет 500 тысяч рублей. Источником финансирования служат средства бюджетных учреждений.

Онлайн-выставка, участвовать в которой планирует карельская сторона, будет проходить на Интернет-портале "nashe.profi.travel" с 15 по 27 сентября.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Segezha Group

Около 300 камер промышленного видеонаблюдения обеспечивают стабильную работу Сегежского ЦБК

Автоматизированный контроль за производством Сегежского ЦБК обеспечивают 280 камер.

В обзор мониторинга включены все участки и подразделения целлюлозно-бумажного комбината. Формат камер Full HD – разрешение 1920×1080 точек (пикселей) – стандарт, применяемый в трансляциях телевидения высокого разрешения.

Система видеофиксации предназначена для повышения уровня промышленной безопасности, предупреждения нештатных ситуаций, сокращения времени оперативного реагирования на любые неожиданные производственные сценарии. Помимо полномасштабного отслеживания обстановки на всей территории ЦБК в режиме реального времени, в случае необходимости система позволяет анализировать архивные записи для реконструкции той или иной ситуации. Видео-фиксация помогает также детализировать события и обучать персонал.

Особую ценность камеры видеонаблюдения имеют для лесоподготовительного производства Сегежского ЦБК, которое занимает значительную площадь предприятия и имеет производственную многозадачность. Видеооператор ЛПЦ должен одновременно отслеживать обстановку на всех участках, в их числе: водный причал, лесная биржа, склад щепы, два тупика, конвейеры и древесный цех. Именно поэтому на лесоподготовительном участке установлено самое большое количество камер – 71, 4 из которых имеют обзор 360 градусов.

"За пультом управления круглосуточно дежурит диспетчер, ни один угол просмотра, ни одна производственная цепочка не уходит от контроля, – отмечает заместитель технического директора Сегежского ЦБК Николай Яковлев, – Степень приближения объективов камер 20 крат, можно рассмотреть не только номера машин, но и лица людей, находящихся в транспорте. Самая высокая точка установки видеооборудования – 40 метров. С этой камеры видно, как происходит разгрузка судов в порту, железнодорожных составов и автотранспорта".

Помимо камер промышленного видеонаблюдения на бумажном производстве Сегежского ЦБК установлены технологические интеллектуальные видеосистемы. На всех трех бумагоделательных машинах комбината камеры автоматически определяют нормативные отклонения полотна и подают соответствующие сигналы.

Интеллектуальные системы видеонаблюдения внедрены также на четырех контрольно-пропускных пунктах комбината и в зоне обзора железнодорожных переездов. Государственные регистрационные номера въезжающего на территорию предприятия транспорта автоматически заносятся в базу данных. Это позволяет фиксировать количество въехавшего и покинувшего производственную площадку транспорта, а также следить за соблюдением правил пересечения железнодорожных путей.

Развитие комплексной системы видеонаблюдения на Сегежском ЦБК планируется продолжить. В финальной стадии проекта по всему периметру предприятия будут добавлены специальные ограждения с освещением и высокоточными камерами для предотвращения аварийных ситуаций.

"Обеспечение безопасности – не единственная область применения систем видеонаблюдения, – отмечает технический директор Сегежского ЦБК Дмитрий Бобков, – Надежные и автоматизированные средства контроля и управления технологическими процессами – будущее развивающегося производства. С помощью высоко детализированного изображения можно будет управлять процессами, в которых не предусмотрен прямой контроль со стороны человека".

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Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств Группы охватывает 11 государств. Продукция реализуется в более чем 100 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тысяч человек. Segezha Group – крупнейший лесопользователь в Европейской части России. Общая площадь арендованного лесфонда составляет 7,42 млн га лесных участков, 85,7% (6,36 млн га) которых сертифицировано по схемам добровольной лесной сертификации. Segezha Group занимает 1-е место в России и 2-е место в Европе по производству бумажных мешков; 1-е место в России и 3-е место в мире – по производству коричневой мешочной бумаги; 5-е место в мире – по производству большеформатной березовой фанеры; 1-е место в России – по производству пиломатериалов и домокомплектов из клееного бруса. Сайт: segezha-group.com

фото: © vk.com/san.aviacia

Пациента с множественными травмами доставили на самолете в Петрозаводск

Экстренный вылет был совершен в Костомукшу 19 августа, сообщили в Минздраве Карелии.

"Бригада медицинских работников 19 августа совершила рейс в Костомукшу для эвакуации двух человек, – сказал руководитель территориального центра медицины катастроф Олег Лукин. – Один пациент поступил в местную больницу с острым инфарктом миокарда, второй – с множественными травмами. Полет в одну сторону длился чуть более двух часов. Пациенты транспортировку перенесли хорошо и доставлены в Республиканскую больницу для прохождения дальнейшего лечения".

С начала года санитарная авиация республики совершила 159 вылетов. Из центральных больниц в профильные отделения специализированных стационаров эвакуировано 282 пациента, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, в том числе 46 детей. Из них 12 детей – в возрасте до года.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Подрядчик, уложивший плохой асфальт в Карелии, попался на взятке

Перед судом предстанут 48-летний руководитель фирмы-подрядчика и 37-летний работник, сообщили в прокуратуре Карелии.

В 2019 году местные власти заключили с подрядчиком муниципальные контракты на общую сумму 11,3 млн рублей на выполнение работ по ремонту дорог в поселках Гирвас, Спасская Губа, Толвуя и в городе Медвежьегорске.

Проверка отремонтированного полотна показала, что асфальтобетонная смесь была некачественной.

Чтобы не устранять недостатки, подрядчик решил подкупить одного из работников учреждения, который принимал участие в приемке выполненных работ, предложив 200 тысяч рублей.

Уголовное дело будет направлено в суд.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

С сентября на Кукковке изменится схема движения

С 14 сентября будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на Пухтинском проезде, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Соответствующие знаки установят в целях повышения безопасности.



Рядом находятся средняя школа № 5, а также детские сады № 95 и № 101.





Через проезд пролегает маршрут воспитанников муниципальных учреждений.



Стоянка на Кукковке будет запрещена в будни.