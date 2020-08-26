Самые читаемые новости за 26 августа

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Десятки новых случаев COVID-19 выявили в Карелии

Число инфицированных в республике возросло до 2992, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 35 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 26, в Костомукше – 1, в Кондопоге – 1, в Питкярантском районе – 1 (деревня Ряймяля), в Олонецком районе – 1(поселок Ильинский), в Беломорском районе – 1 (поселок Золотец), в Пудожском районе – 2 (поселок Шальский, деревня Авдеево), в Прионежском районе – 1 (СНТ "Лососинка"), в Муезерском районе – 1 (поселок Пенинга).

Выздоровели еще 34 человека: в Петрозаводске – 16, в Беломорском районе – 6, в Прионежском районе – 1, в Калевальском районе – 1, в Костомукше – 2, в Кемском районе – 2, в Кондопожском районе – 3, в Медвежьегорском районе – 1, в Лоухском районе – 1, в Сегежском районе – 1.

Всего выздоровели 2189 человек.

На самокарантине находятся 832 человек (-2 за сутки).

В обсерваторе пребывают 26 человек.

Проведено 139173 исследований (+1019 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 27 пациентов с ковидной инфекцией.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 487,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 658,4 случая, по Северо-Западу – 665,5.

Напомним, в училище Олимпийского резерва в Кондопоге был обнаружен очаг COVID-19 – заболел 21 человек.

фото: правительство Карелии

Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе прямой линии рассказал, при каких условиях школьники могут снова перейти на дистанционное обучение.

"Если заболеет 2-3 человека, то реагировать надо срочно. Уходить на дистант будут как классами, так и школами, - сказал Парфенчиков накануне в ходе прямой линии. – И школьники, и учителя должны быть готовы уйти на дистант. В этом нет ничего страшного, это на 2-3 недели, потом вернутся обратно".

Напомним, что с 1 сентября школы в Карелии откроются в обычном очном режиме. Обучение будет организовано с соблюдением дополнительных санитарно-эпидемиологических требований.

фото: © МВД Карелии

Бывший начальник полиции Петрозаводска уехал служить на Камчатку

Бывший начальник полиции Петрозаводска Николай Красовский занял такой же пост в Петропавловске-Камчатском.

В Петропавловске-Камчатском новым начальником городского УМВД назначен полковник полиции Николай Красовский. Сегодня он был представлен руководителям структурных подразделений и приступил к исполнению обязанностей, сообщает "Камчатка. АиФ"

Как сообщила пресс-служба краевой полиции, Николай Красовский родился 16 сентября 1975 года в Петрозаводске. Службу в органах внутренних дел начал в сентябре 1993 года.

Выпускник специальной школы милиции МВД России, окончил Калининградский юридический институт МВД России и Международный институт экономики и права. В 2015 году – академию управления МВД России.

До назначения на новую должность Красовский более шести лет возглавлял Управление МВД России в Петрозаводске. Имеет почётное звание "Заслуженный работник правоохранительных органов Республики Карелия", награждён медалями МВД России "За отличие в службе" III, II, I степени.

Напомним, Николай Красовский еще в мае ушел в отпуск, откуда уже не вернулся на прежнее место работы. Причина этого, по словам наших источников в полиции, - низкие показатели в работе петрозаводского УМВД.

Сегодня УМВД Петрозаводска возглавляет 44-летний Дмитрий Маханьков, который в 2016 году приехал в Петрозаводск из Ямало-Ненецкого автономного округа. До назначения начальником УМВД России по Петрозаводску Дмитрий Маханьков руководил отделом участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних МВД РК, а ранее возглавлял Лахденпохскую, затем Сортавальскую полицию.

фото: ЛидерыКарелии.РФ

В Карелии ушел в отставку глава Беломорского района

Михаил Третьяков возглавлял муниципальное образование менее двух лет.

Глава Беломорского района Михаил Третьяков сложил с себя полномочия руководителя муниципального образования. Свою отставку господин Третьяков никак публично не прокомментировал.

Напомним, он был избран депутатом совета Беломорского городского поселения 9 сентября 2018 года в качестве кандидата от партии "Единая Россия", а 27 сентября возглавил Беломорский муниципальный район.

В 2019 году Михаил Третьяков стал финалистом регионального конкурса "Лидеры Карелии". Темой его конкурсного проекта было "Повышение эффективности работы органов местного самоуправления посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий".

"Меня вдохновляет на работу надежда на то, что завтра будет лучше, чем вчера, и что от результатов работы сегодня обязательно что-то изменится в лучшую сторону!" – признался господин Третьяков во время конкурса. Однако Беломорским районом "лидер Карелии" руководил менее двух лет.

фото: Яндекс. Карты

Новая автодорога с шестью светофорами появится в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска приступила к разработке проектной документации по реконструкции улицы Хейкконена – она должна превратиться в полноценную автодорогу.

Об этом сообщили в мэрии города на запрос "Вестей Карелии".

Согласно проекту, на улице Хейкконена будет построена 2-полосная автодорога, которая свяжет Лососсинское шоссе и Лесной проспект и позволит пустить транспортные потоки в объезд центральной части микрорайона Древлянка. Предусматривается организация светофорного регулирования с устройством шести светофорных объектов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Дорогостоящие катафоты появятся на 30 пешеходных переходах Петрозаводска

Администрация Петрозаводска заключила контракт на 2,2 млн рублей, в рамках которого для безопасности установят катафоты на нерегулируемых пешеходных переходах, сообщили в мэрии города.

Как рассказали "Столице на Онего" в пресс-службе городской мэрии, для увеличения безопасности дорожного движения на нерегулируемых пешеходных пешеходах в рамках муниципального контракта, заключенного администрацией с ООО "Онего-Дорзнак", подрядной организацией выполняются работы по монтажу 750 дорожных катафотов. Всего это делается на 30 пешеходных переходах.

В рамках контракта также предусмотрена установка новых опор и знаков, в том числе 15 пешеходных переходов будут оборудованы знаками с внутренней подсветкой.

Общая стоимость муниципального контракта составляет 2,2 млн руб. Срок исполнения – 31 августа. По информации мэрии, работы идут в графике.

Отметим, что уже сегодня мотоциклисты говорят об опасности катафот для них.

"Торчащие катафоты, как камни, случайно появляющиеся на дороге, это опасно", - отметили водители двухколесного мототранспорта.

Также водители выразили сомнения: смогут ли установленные катафоты выдержать зимнюю уборку дорог грейдером.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Нашелся ребенок, пропавший с детской площадки в Петрозаводске

Подросток ушел с детской площадки вечером 25 августа, сообщили в МВД Карелии.

Ранее полиция Петрозаводска разыскивала 13-летнего Михаила П., который ушел в районе 18.00 с детской площадки, расположенной на улице Лисицыной.

По информации правоохранителей, ребенка нашли.

фото: © правительство Карелии

Парфенчиков: "Максимальное количество уроков мы рекомендуем проводить на свежем воздухе"

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе прямой линии рассказал, как будут учиться школьники с 1 сентября.

По словам Артура Парфенчикова, 1 сентября торжественные линейки пройдут в школах Карелии для учащихся 1, 9 и 11 классов. Все линейки состоятся на свежем воздухе. На торжественные линейки будут допущены родители первоклассников. Взрослые обязаны будут находиться на линейках в масках, дети – по решению родителей, средства индивидуальной защиты для них не обязательны.

Образовательный процесс в школах Карелии с 1 сентября будет организован в обычной очной форме, но с соблюдением определенных условий.

Как пояснил Парфенчиков, в школах будет минимизировано общение детей между классами.

"Принцип одного класса. Регулярное проветривание, дезинфекция. Гибкий график перемен, без единых звонков. На перемену будут выходить по классам. Максимальное количество предметов мы рекомендуем проводить на улице – физкультуру, историю, ботанику и т.д., если будет позволять погода. Все это находится в компетенции директоров и учителей", - пояснил Парфенчиков.

При входе в школу учащимся будут измерять температуру.

При этом, как подчеркнул Парфенчиков, в случае вспышки заболеваемости коронавирусной инфекции в классе, учащиеся и педагоги должны быть готовы к переходу на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году в Карелии откроются в полноценном режиме 223 детских сада, а также 199 школ. За парты сядут 71,4 тысячи детей, из них около 7 тысяч 700 первоклассников, что на 600 человек больше, чем в прошлом году. Также к учебе приступят 13 тысяч 800 студентов колледжей, техникумов и училищ, сообщил министр образования республики Роман Голубев.

фото: © сайт Костомукшской епархии/kosta.cerkov.ru

Оскандалившегося епископа Игнатия из Карелии отправили на Крайний Север

Бывшему главе Костомукшской епархии придется ждать решения церковного суда в Свято-Троицком Трифоновом Печенгском монастыре.

Священный Синод Русской православной церкви на своем очередном заседании, которое состоялось 25 августа, постановил отстранить епископа Костомукшского и Кемского Игнатия от управления Костомукшской епархией. Напомним, ранее такое же решение принял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а поводом для этого послужили "документально аргументированные обвинения в церковных правонарушениях, несовместимые с дальнейшим управлением епархиями".

Дальнейшую судьбу отстраненного епископа из Карелии должен определить Высший общецерковный суд. Однако, как постановил Священный Синод РПЦ, ожидать рассмотрения дела Игнатию придется в Свято-Троицком Трифоновом Печенгском монастыре в Мурманской области, где оскандалившийся архиерей будет находиться под наблюдением митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана.

Как отмечала "Столица на Онего", до отстранения епископа Игнатия от управления Костомукшской епархией в Интернете гуляли многочисленные публикации, намекавшие на его интимные увлечения, которые не приветствуются Русской православной церковью. Причем, такие посты с массой шокирующих подробностей, фото и даже личной перепиской можно до сих пор найти в социальных сетях и на блог-платформах

фото: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Выявлены нарушения при начислении пенсий в Пенсионном фонде

Счетная палата РФ выявила ряд нарушений в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда России (ПФР), которые могут привести к нарушению пенсионных прав граждан.

Об этом говорится в отчете ведомства по итогам проверки деятельности ПФР в 2017-2019 годах.

"Сведения о каждом зарегистрированном лице хранятся на индивидуальном лицевом счете, которому присваивается СНИЛС. Проверка показала, что основной проблемой учета является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. Доплаты со дня назначения пенсий в 53,3 % не осуществлялись, что привело к нарушению пенсионных прав граждан", — говорится в отчете.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

Два автомобиля жестко столкнулись в Петрозаводске на ремонтируемом участке дороги (ВИДЕО)

ДТП с участием легковых автомобилей Ford Fusion и Lada 112 произошло накануне на пересечении улиц Калинина и Загородная.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария произошла 25 августа в 14.40 на участке с проводимыми дорожными работами, в зоне действия дорожного знака "Ограничение максимальной скорости 40 км/ч".

Легковые автомобили двигались по улице Калинина в противоположных направлениях. ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке, когда иномарка совершала левый поворот на улицу Загородная. Судя по видео, возможно, поворачивающий налево со встречного направления фургон закрывал водителю обзор на полосу встречного движения. В это же время отечественный автомобиль двигался в прямом направлении.

От столкновения автомобили отбросило на несколько метров на угол перекрёстка, дорожный знак и тротуар. Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

фото: Столица на Онего

Вы довольны масштабным ремонтом в Петрозаводске? (ОПРОС)

В рамках подготовки к 100-летию республики в Петрозаводске проводятся работы по благоустройству города, активно ведутся ремонтные работы на всей территории.

В связи с юбилеем Карелии в Петрозаводске проводится масштабный ремонт: благоустраиваются парковые зоны, набережная, асфальтируются пешеходные дорожки, ремонтируются тротуары и дороги, обновляются фасады зданий в центральной части города, проводится озеленение.

В рамках благоустройства подрядчик организовал проведение ремонтных работ одновременно на всей территории города, ограничив в некоторых местах проход и проезд.

Начавшиеся ремонтные работы затягиваются, доставляя неудобства горожанам и гостям Петрозаводска. Как отметили в мэрии, всем подрядчикам, нарушившим сроки выполнения контракта, выставлены претензии.

Интересуемся у наших читателей: Вы довольны масштабным ремонтом в Петрозаводске?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: © Александр Погожев/ТАСС

Палочки и фекалии заполонили водоемы Петрозаводска, превысив норму в сотни раз

Пробы почвы и воды были отобраны в августе в местах отдыха у воды в "Песках", на реке Лососинка в створе улицы Правды и набережной Гюллинга, а также в районе улицы Московской, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

В реке Лососинка не обнаружили паразитов, однако проба воды не соответствовала обязательным требованиям по микробиологическим показателям: допустимое значение по показателю колифаги было превышено в 35 раз, по показателю ОКБ (общие колиформные бактерии) – в 480 раз, ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии) – в 700 раз.

А в почве индекс бактерий группы кишечной палочки превысил допустимое значение в 100 раз, индекс энтерококков – в 1000 раз.

Бактерии также были обнаружены и в Онежском озере в "Песках": величина ОКБ превысила допустимое значение в 1,2 раза, ТКБ – в 6,2 раза. В песке, отобранном на пляже, наличие кишечной палочки превысило норму в 100 раз.

Похожие результаты проб и на улице Московской, еще в одном из излюбленных горожанами мест. Величина допустимого уровня по показателю колифаги была превышена в 2,6 раза, по показателю ТКБ – в 2,3 раза. А почве индекс бактерии группы кишечной палочки был превышен в 10 раз.

ОКБ – содержание в воде общих колиформных бактерий индикатор качества питьевой воды, входят в большую группу БГКП (бактерии группы кишечных палочек), ТКБ – Термотолерантные Колиформные Бактерии (показатели свежего фекального загрязнения).

фото: администрация Петрозаводска

Какие дороги и тротуары ремонтируют в Петрозаводске – смотрим список

Ремонтные работы в рамках подготовки к 100-летию Карелии ведутся в Центре, на Кукковке, Зареке и в Октябрьском районе Петрозаводска.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, ООО "Кондопожское ДРСУ" продолжает восстанавливать магистрали и тротуары города.

На улице "Правды" подрядчик укладывает верхний слой покрытия от проспекта Карла Маркса до Казарменской улицы. Уже завершили асфальтирование проезжих частей на Вознесенском шоссе, улицах Кирова (между проспектом Карла Маркса и улицей Германа Титова), Фёдора Тимоскайнена, Щербакова, Зайцева (между улицами Достоевского и Мелентьевой), Фабричной, Промышленной, Лососинской и набережной Гюллинга. Объекты ожидают приёмки.





Продолжается ремонт тротуаров на улицах Куйбышева, Кирова, Дзержинского, Свердлова, Андропова, "Правды", Ровио, Германа Титова, Гоголя, а также на проспекте Александра Невского и площади Кирова. Завершено асфальтирование на улице Еремеева.





Помимо этого, подрядчик по всему городу устраняет повреждения дорожного покрытия. Активные работы развернулись на Кукковке: на Пухтинском и Намоевском проездах, а также улице Генерала Фролова.





Муниципальный контракт включает в себя восстановление 15 магистралей и 15 тротуаров.

фото: © МВД Карелии

В Карелии ищут пропавшего месяц назад в лесу мужчину

Житель деревни Мегрега 22 июля ушел в лес за ягодами и не вернулся, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции по Олонецкому району разыскивается 57-летний Иван С., житель деревни Мегрега, который 22 июля ушел в лес за ягодами в районе 270 километра трассы "Кола".

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 180 см, худощавого телосложения. Был одет в костюм цвета хаки.

Всех, кто обладает сведениями о разыскиваемом или видел его после указанной даты, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов: +7-960-212-22-61, а также (814-36) 4-14-18.

фото: © pixabay.com

Светофор отключат на одном из перекрестков Петрозаводска

Временные неудобства связаны с ремонтными работами на сетях электроснабжения, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В четверг, 27 августа, с 9.00 до 13.00 будет произведено отключение светофорного объекта, регулирующего автомобильное движение на пересечении улиц Правды, Калинина, Ключевского шоссе и Лыжной.



Временное прекращение энергоснабжения вызвано необходимостью выполнить неотложный ремонт трансформатора.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями правил дорожного движения.

фото: © shutterstock.com

В Карелии растет число жалоб на действия выбивающих долги коллекторов

Сумма задолженности жителей Карелии перед микрофинансовыми организациями и выбивающими долги коллекторами достигла почти 2,5 миллиардов рублей.

На первое июля этого года остаток по задолженности жителей Карелии перед коллекторскими и микрофинансовыми организациями составил почти 2,5 млрд рублей по 36472 исполнительным производствам.

За последние три года наблюдается тенденция увеличения числа жалоб жителей Карелии на действия коллекторов. Так, в 2018 году в карельское управление Федеральной службы судебных приставов поступило 118 таких жалоб. В 2019 год – 152 жалобы. За семь месяцев текущего года - уже 111 жалоб. Таким образом, за три года на действия коллекторов подана 381 жалоба.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

фото: © Петросовет

Подрядчик приступил к ремонту Пухтинского проезда в Петрозаводске

Ремонт подъездной дороги к средней школе №5 планируется завершить до 1 сентября, сообщили в Петросовете.

Пухтинский проезд на протяжении нескольких лет находился в аварийном состоянии и требовал ремонта. На прошлой неделе на объекте состоялась встреча исполняющего обязанности председателя Петрозаводского городского Совета Александра Ханцевича с почетным гражданином Петрозаводска Аврамом Склярским, жителями ближайших домов и родительской общественностью образовательного учреждения. Горожане попросили депутата помочь в решении проблемы.

Отметим, что в этом году Пухтинский проезд был включен в перечень ремонтируемых объектов в рамках подготовки к празднованию 100-летия Республики Карелия. Александр Ханцевич обратился в городской Комитет ЖКХ с предложением ускорить начало работ по укладке нового асфальта.

"Со стороны улицы Генерала Фролова это единственный подъездной путь к важным социальным объектам района – к школе №5 и к детскому саду, которым пользуются многие жители, в том числе школьники. Поэтому мы настоятельно рекомендовали администрации выполнить ремонт проезда в первоочередном порядке, до начала учебного года, чтобы не создавать дополнительных неудобств детям, родителям и педагогам и обеспечить максимальную доступность учреждений образования к 1 сентября. Радует, что наше предложение было услышано и на него последовала оперативная реакция", – сказал Александр Ханцевич.

На этой неделе компания ООО "Кондопожское ДРСУ" преступила к ремонту проезда. На сегодняшний день в рамках муниципального контракта дорожные строители выполнили фрезерование, ведут подготовку к укладке нового асфальтового покрытия. Все работы планируется закончить до конца этой недели.

Сегодня Александр Ханцевич повторно побывал на объекте и вместе с руководителем комитета ЖКХ Андреем Бекелевым и жителями проинспектировал ход ремонта. На встрече с гражданами также был поднят вопрос безопасности дорожного движения на Кукковке. Напомним, что в сентябре рядом с образовательным учреждением №5 в районе пересечения улицы Генерала Фролова и Пухтинского проезда начнет работу новый светофор. В настоящее время автоматический регулировщик с пешеходным вызывным устройством уже установлен, но пока не введен в эксплуатацию.

Аврам Склярский выразил опасение, что место для светофорного объекта выбрано чуть в стороне от перекрестка, которым активно пользуются горожане. По словам Андрея Бекелева, при принятии решения учитывалось мнение общественности, а также требования ГИБДД, кроме того, в ближайшее время на данном участке, по обеим сторонам проезжей части, разместят ограждение, которое будет препятствовать пересечению улицы в неположенном месте и перенаправит существующие пешеходные потоки.

В рамках сегодняшнего объезда Александр Ханцевич и Андрей Бекелев также посетили дом №21 по улице Ровио и встретились с председателем совета дома Людмилой Трошигиной. На встрече общественница рассказала, что на протяжении нескольких лет собственники безрезультатно ведут борьбу с несанкционированной парковкой напротив дома. Некоторые недобросовестные автолюбители намерено оставляют на стоянку свои машины прямо на газоне, тем самым портят покрытие зеленой зоны и уничтожают растительность.

Исполняющий обязанности председателя Петросовета предложил комитету ЖКХ, учитывая что данная территория принадлежит муниципалитету, рассмотреть вопрос установки восьми полусфер по периметру газона и тротуара, которые будут препятствовать въезду транспорта, но не создадут помех для движения по дорожке велосипедистов и пешеходов.

фото: © Виктор Касаткин / victorkas.com

Глава Карелии создал рабочую группу по социально-экономическому развитию объединенного Сортавальского поселения

В группу вошли почти все ключевые министры республиканского правительства.

Глава Карелии распорядился создать при республиканском правительстве рабочую группу по социально-экономическому развитию объединенного Сортавальского городского поселения. Напомним, оно было образовано нынешним летом по решению парламента Карелии из двух соседних муниципалитов – Сортавальского и Хелюльского городского поселений, а принятию этого решения предшествовал затяжной политический конфликт в Сортавале, который вылился в конце прошлого года в роспуск прежнего состава городского совета.

Рабочую группу по социально-экономическому развитию объединенного Сортавальского поселения возглавил лично губернатор. Вместе с ним в состав группы вошли все ключевые министры республиканского правительства.

фото: © Рыбинская епархия/rybeparhia.ru

Викария Ярославской епархии назначили на место скандального епископа из Карелии

Викарий Ярославской епархии епископ Борис возглавит Костомукшскую епархию РПЦ, сообщается на сайте Московского Патриархата.

Во вторник, 25 августа, в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством патриарха Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода.

Члены Синода постановили освободить епископа Костомукшского и Кемского Игнатия от управления епархиями.

Викарий Ярославской епархии епископ Борис (Баранов Михаил Михайлович) ушел на повышение и теперь возглавит Костомукшскую епархию.

Напомним, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления Костомукшской и Кемской епархией Русской православной церкви епископа Игнатия (Тарасова).

О причинах этого шага в РПЦ предпочли деликатно промолчать. Однако до отстранения костомукшского архиерея в Интернете гуляли многочисленные публикации, намекавшие на его интимные увлечения, которые, мягко говоря, не приветствуются Русской православной церковью (такие посты с массой шокирующих подробностей, фото и даже личной перепиской можно без труда найти в социальных сетях и на блог-платформах). Интересно, что эти публикации упомянул и сам епископ Игнатий в своей последней проповеди перед патриаршим указом.

фото: monuments.karelia.ru

Строительство автодороги и причала запланируют в рамках проекта обустройства Онежских петроглифов

Власти Карелии рассчитывают получить финансирование из федерального бюджета для создания инфраструктуры, необходимой, чтобы туристы могли с комфортом добраться до Онежских петроглифов.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

По его словам, скопление древних наскальных изображений на берегу Онежского озера в Пудожском районе Карелии входит в "Муромский кластер". Так называется проект, прошедший предварительный отбор в федеральную программу по созданию туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развитию экотуризма в России. Онежские петроглифы находятся в труднодоступном районе, куда туристы добираются пешком или на лодках местных жителей. Если проект получит федеральное финансирование, то появится возможность строительства автодороги и причала. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Александр Астафьев/ТАСС

Правительство РФ помогло Карелии исполнить обязательства по софинансированию ФЦП развития республики

Федеральный центр выделил на эти цели 523 миллиона рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства страны 523 миллионов рублей для предоставления субсидий бюджету Карелии на софинансирование расходных обязательств региона по реализации ряда мероприятий федеральной целевой программы развития республики до 2020 года. Как отметили в российском правительстве, эти субсидии помогут ввести в эксплуатацию 11 объектов. В их числе – здания межрайонной больницы с поликлиникой в Петрозаводске, библиотека и спортивный стадион в Сегеже, поселковые детские сады и газопроводы.

В свою очередь, в правительстве Карелии добавили, что федеральные средства позволят также реконструировать автовокзалы в Петрозаводске, Пудоже и Пряже. Однако при этом республиканские власти не уточнили, что субсидии выделены Карелии на то, чтобы она могла покрыть свои расходы по софинансированию ФЦП.

фото: © Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России поручил взять под контроль коллекторов

Работу коллекторских организаций в России необходимо взять под контроль, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом Владимир Путин заявил на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) - главным судебным приставом страны Дмитрием Аристовым.

"С чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, – и подконтрольных вам, и неподконтрольных, – это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль", — сказал Путин.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © ОМВД России по Медвежьегорскому району

В одном из районов Карелии четыре водителя попались на пьяном вождении (ФОТО)

Нарушения были зафиксированы 23-24 августа в Медвежьегорском районе.

Как сообщается в паблике "ОМВД России по Медвежьегорскому району", 23 августа в 16.10 на автодороге "А-119 Вологда-Медвежьегорск" был остановлен автомобиль Volkswagen под управлением пьяного 45-летнего водителя.

А 24 августа автоинспекторы остановили трех пьяных водителей:

- в 10.22 на ул. Первомайской около дома № 44 в Медвежьегорске инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем SsangYong Kyron 53-летнего нетрезвого водителя;





- в 19.15 на автодороге "Суоярви-Юстозеро-Медвежьегорск" автомобилем Renault управлял 35-летний пьяный водитель;

- в 20.10 на ул. Дорожной около дома № 28 в п. Габсельга был остановлен автомобиль "ВАЗ-2107". При поверке документов выяснилось, что водитель – 47-летний мужчина, ранее лишенный права, повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.





В отношении нарушителей составлены материалы.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Цены на газовое моторное топливо в Карелии снижаются, пока бензин дорожает

Стоимость газового моторного топлива в Карелии за 7 месяцев 2020 года снизилась при одновременном росте цен на бензин.

Об этом говорят данные Карелиястата в докладе "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июль 2020 года.

Согласно этому документу, в целом моторное топливо с начала года подорожало на 3,2%, в том числе, бензин АИ-92 – на 3,7%. Тем временем министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии объявило о планах строительства АЗС для автомобилей, работающих на газе, в рамках государственной программы развития рынка газомоторного топлива. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © AP Photo/Rajesh Kumar Singh

За сутки шесть пациентов с пневмонией госпитализировали в Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе РК по борьбе с коронавирусом.

Еще шесть человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом в больницы поступили 1148 пациента, 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: AliExpress

Торговать через AliExpress получат возможность самозанятые жители России

AliExpress в ближайшее время предоставит самозанятым жителям России возможность открывать собственные магазины на своей интернет-площадке.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Открыть собственный магазин на маркетплейсе AliExpress уже в ближайшее время смогут самозанятые ‒ физические лица, использующие специальный льготный налоговый режим, который действует в 75 регионах России", ‒ пояснили в AliExpress. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В России выявили 4676 новых случаев коронавируса

Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 970865 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 4676 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за время пандемии 786150 человек, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6403 пациентов.

Летальных случаев за все время: 16683, за последние сутки подтверждено 115 смертей.

фото: © Петросовет

На подготовку школ и детсадов Петрозаводска к новому учебному году потрачено 256 млн рублей

Депутаты горсовета Петрозаводска проверили готовность школ и детсадов к приему детей.

1 сентября новый учебный год начнется для 31 тысячи школьников и 17 тысяч дошколят Петрозаводска. Сегодня в образовательных учреждениях города уже проведены ремонты, заканчивается последняя приемка работ. Депутаты Петросовета проверили готовность школ и детских садов к приему учащихся.

В 2020 году на подготовку образовательных организаций из федерального, республиканского и городского бюджетов было направлено 256 млн рублей. Средства израсходованы на ремонты кровель, спортзалов и других внутренних помещений, реконструкцию тепло- и санузлов, техническое переоборудование и многое другое.

Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что в целом к новому году школы готовы, отметили в Петросовете.

Слабым местом по-прежнему остается уличная спортивная инфраструктура учреждений. Реконструкция старых площадок и стадионов школ, – а благоустройство большинства из них не проводилось десятки лет, – требует серьезного финансирования. Ежегодно в плановом порядке проводятся работы по обустройству территорий образовательных учреждений, однако возможностей и реальных механизмов комплексно решить проблему на муниципальном уровне пока нет.

В преддверии нового учебного года депутаты и общественник побывали с визитом в школе №11 на Перевалке и лицее №1 на Древлянке.

Как школы прошли проверку, читайте здесь.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 26 августа



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