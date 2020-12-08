Самое важное за сегодня

фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Ограничительные меры из-за COVID-19 в Карелии ввели слишком поздно, считает глава Роспотребнадзора России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Карелии сохраняется тяжелая ситуация по COVID.

По ее словам, в РФ среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом составляет 18,8 на 100 тысяч населения. Разброс показателя так же велик, как и в предыдущие недели, пишет РИА Новости.

"Сохраняется позиция лидера - это Республика Карелия с показателем 75,7 на 100 тысяч населения", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, на прошедшей неделе представители ведомства съездили в командировку в этот регион для оказания организационной методической помощи, недочеты устраняются.

"Но главное, что было, это несвоевременность введения мер ограничения", - добавила Попова.

фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Жители Карелии отправили больше всех вопросов на пресс-конференцию Путина

Продолжается прием вопросов и сообщений для большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Карелия и Тульская область оказались в числе лидеров по количеству обращений к президенту в преддверии ежегодной пресс-конференции, сообщил "Первый канал". В этот раз ее решили устроить с элементами "Прямой линии", поэтому возможность задать вопрос Владимиру Путину есть у каждого.

Десятки сообщений по самым главным темам, которые волнуют россиян, поступают каждую минуту со всех уголков страны.

Волонтеры ОНФ проходят инструктаж, как правильно принимать сообщения, как обрабатывать их, как донести суть, чтобы не потерять самое главное. Самое главное, конечно, пандемия и все, что с ней связано.

"Есть вопросы по поводу пенсий. Очень много пишут дольщиков, появились вопросы о дистанционном обучении. То есть родители переживают за своих детей, кто-то, наоборот, хочет, чтобы ушли на дистанционное обучение, кто-то, наоборот, жалуется, что вот дети долго сидят", – рассказывает волонтер Алевтина Киселева.

Чтобы отправить вопрос, не нужно каких-то специальных навыков. Нужен компьютер или смартфон с доступом в интернет. На него установить приложение "Москва-Путину". Появятся подсказки, которые облегчат эту задачу. Здесь можно "Записать видео", "Отправить видео" и "Написать вопрос".

Длительность обращения ограничено одной минутой, перед отправкой видео можно посмотреть, если что, переписать. Можно отправить видеосообщение, снятое на телефон заранее, также длительностью не более минуты, и, разумеется, можно отправить текстовое сообщение. Можно дополнить текст фотографиями. Их должно быть не более пяти.

Видео поступает много, они лучше передают эмоции, но и тестовых сообщений тоже поступает не мало. И еще один вариант — написать обращение на сайте. Адреса два: Moskva-Putinu.ru или на кириллице Москва-Путину.рф. Все вопросы будут приниматься до момента завершения пресс-конференции. Важно, чтобы каждый голос был услышан. Важно, чтобы каждая проблема была отражена в ходе этого большого мероприятия.

Пресс-конференция с президентом пройдет 17 декабря, начало в полдень. Первый канал будет вести трансляцию.

фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Штрафы и запреты для жильцов домов начнут действовать с 1 января

С января 2021 года жильцов многоквартирных домов ждет 10 нововведений, согласно новым правилам противопожарного режима.

Об этом сообщил агентству "Прайм" эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

По его словам, с начала нового года вступит в силу постановление правительства № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»" Запреты будут касаться хранения личных вещей на чердаках и цокольных этажах, использования свечей, курения и ряда других сфер. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 19 тысяч

За сутки коронавирусной инфекцией заразились 388 человек.

За минувшие сутки подтверждено еще 388 случаев COVID-19 в Карелии. Из этого числа заболевших – 366 человек, из них 57 имеют симптомы средней тяжести, 6 человек – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 19208 человек.

За сутки выздоровели еще 313 человек. Справились с болезнью 11622 пациента.

Летальных исходов на 8 декабря не зарегистрировано. С начала пандемии коронавирус унес жизни 117 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2988 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1696 случаев, по Северо-Западу – 2370.

Накануне два человека умерли от коронавируса в Карелии.

фото: скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия

Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома

Артур Парфенчиков прокомментировал обращение регионального оперштаба к родителям с просьбой не водить детей в садики.

"Друзья, прошу вас очень внимательно отнестись к этому обращению оперативного штаба. Поскольку мы не идем на жесткие меры и не приостанавливаем работу предприятий, чтобы не парализовать экономику, детские сады также не закрываем. Конечно, у всех разные семейные обстоятельства и иногда действительно других вариантов, как отправить ребенка в садик, нет. Но все же если у вас есть возможность, пусть ребенок останется дома до конца этого месяца – оплата за это время взиматься не будет. Это был бы ваш вклад в нашу общую борьбу с распространением коронавируса", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что воспитанникам детских садов за прошедшую неделю в 1,8 раза чаще ставили диагноз "коронавирус". По данным Управления Роспотребнадзора Карелии в Петрозаводске на карантин по ковиду выведены 38 дошкольных групп – 616 детей.

"Все мы хотим встретить новогодние праздники здоровыми. Однако, понимаем, что в условиях работающей экономики закрыть детские сады нельзя. В этой связи обращаемся к родителям дошкольников: если у вас есть возможность, снимите на время детей из детского сада или по максимуму сократите их пребывание там. Ограничьте их контакты, даже с родственниками, особенно старшего поколения. Это поможет разорвать цепочки распространения инфекции", - обратились к родителям в оперштабе.

фото: паблик Республика Карелия

В Карелии больных коронавирусом будут лечить в психушках

Отдельные помещения психоневрологических интернатов оборудуют для лечения пациентов с легкой формой коронавируса.

В Медвежьегорском интернате готовится изолятор на 21 койку со специальным шлюзом, где медперсонал будет переодеваться и проходить дезинфекцию, сообщается в паблике "Республика Карелия".

В изоляторе будут находиться пациенты с легкой формой коронавируса, остальных транспортируют в больницы.

Такие карантинные изоляторы подготовят в большинстве учреждений социального обслуживания.

Пребывающие в интернат две недели находятся в стационаре и только потом переходят в отделение. К ковидному изолятору предъявляются особые требования: он должен размещаться в специальном крыле, с отдельными входом и выходом, в шлюзах необходимы условия для процедуры санэпидконтроля.

фото: © Сергей Медведев/ТАСС

Цены на авиарейсы Санкт-Петербург-Петрозаводск планируется снизить более чем в 2 раза

Авиакомпания "Скол", которая занимается пассажирскими перевозками между Санкт-Петербургом и Петрозаводском, рассчитывает снизить цены на билеты более чем в 2 раза за счет субсидий из бюджета.

Об этом сообщила в интервью телеканалу "Россия 1. Карелия" заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Юлия Мизинкова.

"Учитывая, что сейчас никакого субсидирования не предусмотрено, стоимость билета достаточно высокая – 7 тыс. рублей. Но у нас есть информация, что авиакомпания "Скол" подала заявку на федеральное субсидирование этого авиасообщения. В случае, если заявка будет одобрена, то за счет субсидий из федерального бюджета стоимость перелета для населения будет составлять менее 3 тыс. рублей", - сказала Мизинкова. По ее мнению, есть и другие причины, почему самолеты до Санкт-Петербурга смогут конкурировать с поездами "Ласточка". Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Рустам Загидуллин/Интерпресс/ТАСС

Налог, отмененный два года назад, правительство хочет вернуть

Правительство России задумало вернуть налог на движимое имущество, который отменили с 1 января 2019 года, еще при предыдущем составе кабмина.

Об этом заявил замминистра финансов Алексей Лавров, пишут "Ведомости".

На совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями он указал, что этот вопрос есть в основных направлениях налоговой и таможенно-тарифной политики на следующие три года. Эксперты отметили, что мера выглядит ожидаемой. Обновления основных фондов, на что рассчитывали при отмене налога, не происходит, зато региональные бюджеты недосчитались существенной доли доходов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

На Старой Кукковке в Петрозаводске снова горит частный сектор (ВИДЕО)

Частная баня сгорела на Старой Кукковке, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня, 8 декабря, в 15.00 произошел пожар в частной бане на улице Сосновой, в микрорайоне Старая Кукковка.

Для ликвидации огня привлекались 16 пожарных и 5 единиц техники. Пожар потушен. По информации МЧС, погибших и пострадавших нет, сумма ущерба и причина возгорания устанавливаются.

Напомним, что буквально 9 дней назад, 28 ноября, на улице Котовского горел частный дом. При обгорел пострадал мужчина и был госпитализирован.

Видео пожара: Дмитрий Беленихин.

фото: pixabay

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Карелии попросил родителей не водить детей в садики

Региональный оперштаб обратился к родителям дошкольников в связи ростом числа больных коронавирусом среди воспитанников детских садов.

"Воспитанникам детских садов за прошедшую неделю в 1,8 раза чаще ставили диагноз "коронавирус". По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Петрозаводске на карантин по ковиду выведены 38 дошкольных групп – 616 детей. Цифры не критичные, но заставляют насторожиться", - говорится в сообщении оперштаба.

В оперштабе напомнили, что ранее глава Карелии принял решение о досрочных каникулах для учеников 1 - 3 класса, они начнутся с 19 декабря. Также ученики 4 -11 классов до конца этой четверти переведены на дистанционный формат обучения. Принятые эпидемиологические меры принесли ожидаемый эффект: среди работников образования заболеваемость на этой неделе снизилась, отметили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

"Все мы хотим встретить новогодние праздники здоровыми. Однако, понимаем, что в условиях работающей экономики закрыть детские сады нельзя. В этой связи обращаемся к родителям дошкольников: если у вас есть возможность, снимите на время детей из детского сада или по максимуму сократите их пребывание там. Ограничьте их контакты, даже с родственниками, особенно старшего поколения. Это поможет разорвать цепочки распространения инфекции", - считают в оперштабе.

Ранее сообщалось, в Карелии 1974 ребенка заразились коронавирусом.

фото: Правительство Карелии

Нуждающимся в Карелии раздадут 10 тысяч бесплатных продуктовых наборов

Нуждающиеся семьи с детьми и одинокие пожилые люди в Карелии получат 10 тысяч продуктовых наборов, сообщили в правительстве республики.

Бесплатные продукты раздадут в рамках благотворительной акции #МагнитЗабота. 7 декабря состоялась первая поставка продуктовых наборов в Петрозаводск.

В преддверии Нового года торговая сеть "Магнит" совместно с Минсоцзащиты республики и фондом продовольствия "Русь" проводят благотворительную акцию #МагнитЗабота.

Бесплатные продуктовые наборы получат нуждающиеся жители Карелии.

"Эти продуктовые наборы мы передадим, в первую очередь, малообеспеченным семьям с детьми, у которых среднедушевой доход составляет менее половины прожиточного минимума по региону, а также пенсионерам, находящимся на бесплатном социальном обслуживании в нашем Центре социального обслуживания, − сказал первый заместитель министра социальной защиты республики Иван Скрыников. – Благодарим компанию «Магнит» и Фонд продовольствия "Русь" за такую необходимую акцию и помощь нашим гражданам".

Сегодня на площадку, расположенную на улице Зайцева, доставили первую часть продуктов. Теперь волонтеры будут их расфасовывать по наборам.

В состав каждого набора включены восемь наименований продуктов питания длительного хранения, в том числе крупы, консервы, мука, подсолнечное масло, сахар. Всего будет сформировано 10 тысяч продуктовых наборов, которые доставят волонтеры и сотрудники учреждений социального обслуживания населения.

"Мы планируем, что в течение месяца все продовольственные наборы уже поступят к адресатам", − отметила директор окружного отделения благотворительного фонда "Фонд продовольствия "Русь" по Северо-Западному федеральному округу Диана Кропотина.

Как сообщил директор Петрозаводского филиала АО "Тандер" Василий Насонов, Карелия стала 20-м регионом в программе #МагнитЗабота, за время действия которой помощь получили свыше 280 тысяч семей по всей стране.

После Карелии благотворительная акция будет проходить в Мурманской области.

фото: Александр Гнетнев /Столица на Онего

На что ушли грантовские деньги, выделенные для реализации проекта по созданию концлагеря в Карелии?

Руководитель фонда Наталья Абрамова попыталась ответить на вопрос журналистов: на что, собственно, ушли грантовские деньги, полученные для реализации проекта по созданию концлагеря в Карелии, если декорации, экспонаты и участок под конструкции достались бесплатно.

На сайте Фонда президентских грантов сообщается, что благотворительному фонду "Открытые возможности" уже перечислено 2,8 млн рублей. При этом фонд безвозмездно получил территорию под "концлагерь" на время реализации проекта. Декорации - те самые вышки и бараки - также достались фонду бесплатно. Экспонаты авторами проекта опять-таки не были приобретены: их подарили горожане и предоставили поисковики. У прессы возник закономерный вопрос, а на что, собственно, ушли грантовские деньги.

Руководитель фонда Наталья Абрамова пояснила, что основной объем полученных средств должен быть направлен на доставку и обслуживание детей, которые будут посещать бесплатные экскурсии по бутафорскому концлагерю. Оплата автобуса, питания и проживания школьников заложена в грант, указала она.

"Основная часть финансовых затрат по проекту – это трансфер, питание. Ну вот если у нас установится хорошая эпидемиологическая ситуация, то это еще проживание. Я думаю, что вы все умеете считать, - и сколько это может стоить. В том числе, оплата работ некоторых специалистов, которые не работают в качестве волонтеров в проекте. Вот эти все затраты мы должны учитывать. И они изначально все просчитываются, учитываются при подаче заявки. И надо отметить, что именно финансовая составляющая любой сметы по проекту – это объект пристального внимания. И поэтому вы должны понимать, что есть отчетность, но это наши взаимоотношения с Фондом президентских грантов", - сказала Абрамова.

Организаторы заявляют, что первая экскурсия школьников в бутафорский концлагерь состоится в ближайшее время: ее конкретная дата не уточняется.

Корреспондент "Столицы на Онего" Александр Гнетнев побывал на открытии бутафорского концлагеря и узнал, какое отношение имеют к нему казаки. Подробнее по теме читайте здесь.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

"Коррупциогенные факторы" нашлись в новых правилах установки вывесок в Петрозаводске

Власти Петрозаводска согласились выполнить решение суда о незаконности правил установки вывесок на зданиях города, но новый проект вызвал претензии из-за "коррупциогенных факторов".

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова после того, как проект изменений в правилах прошел обсуждение на публичных слушаниях.

Администрация города разработала целый перечень требований к вывескам, которые устанавливают предприниматели на своих магазинах, ресторанах, мастерских и других коммерческих объектах. По мнению Гнетовой, в документе содержатся "неконкретные, неточные, широкие формулировки, которые являются коррупциогенными факторами". О каких формулировках идет речь и почему они чреваты коррупцией, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Водителю легковушки в Петрозаводске не удалось уйти налево (ВИДЕО)

В центре Петрозаводска столкнулись два легковых автомобиля, от удара машины раскидало по дороге.

В Петрозаводске на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Дзержинского 7 декабря в 16.54 столкнулись два автомобиля, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот с улицы Дзержинского на проспект К. Маркса. В это же время второй автомобиль двигался по проспекту К.Маркса в прямом направлении.

В момент ДТП четная сторона проспекта К.Маркса была занята припаркованными автомобилями.

От столкновения двигавшийся по проспекту К.Маркса автомобиль отбросило на полосу встречного движения и развернуло.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

фото: © Илья Тимин

Мест для больных коронавирусом в стационарах Карелии становится все меньше

В ковид-центрах Карелии осталось всего 20,9% свободных коек для лечения больных коронавирусом.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась на 8 декабря до 20,9%, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, сутками ранее этот показатель составлял 21,6%.

По данным на 8 декабря, в стационарах находятся 751 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 614 - в состоянии средней тяжести, 130 тяжелобольных и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее сообщалось, число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 19 тысяч.

фото: ИА "Республика" / Леонид Николаев

В Петрозаводске ищут помещение для Центра воинской доблести Карелии

Депутаты Петросовета и поисковики предложили создать в столице Карелии еще один военный музей.

С инициативой создания Центра воинской доблести Карелии выступили депутаты Александр Анишин и Елизавета Васильева, известный в России коллекционер военной униформы Валерий Лазарев, а также сопредседатель КРОФ "Эстафета поколений" историк, поисковик Илья Герасев, сообщили в Петросовете.

"Сама идея открыть в Петрозаводске подобный небольшой музей, в котором будут отражены все героические страницы Карелии в ХХ столетии с уклоном на советско-финляндскую войну 1939-1940 годов, зрела очень давно, но окончательно оформилась на торжественном закрытии Всероссийской акции "Вахта памяти". Организаторами данного мероприятия выступили Роспатриотцентр и Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и правительства республики. Проект "Рубежи Петрозаводска" и музей под открытым небом удостоился высокой оценки специалистов из разных уголков России. Представители поискового сообщества России были впечатлены масштабом деятельности фонда, к нам поступило большое количество положительных отзывов и предложений сотрудничества со всей страны, даже с Камчатки. Они же на мероприятии рекомендовали создать Центр воинской доблести Карелии, что в результате и побудило всерьез задуматься о создании в нашем городе подобной экспозиции", - рассказывает депутат Петросовета, председатель КРОФ "Эстафета поколений" Александр Анишин.

По словам Александра Анишина, реализацией данного проекта займется команда единомышленников, у которых уже есть богатый опыт организации военно-исторических экспозиций.

"В настоящее время общая концепция музейного комплекса уже разработана. Основу экспозиции составят ценные находки поисковиков Фонда "Эстафета поколений", а также уникальные подлинные вещи из коллекции Валерия Лазарева. Главный организационный вопрос, который предстоит решить на данном этапе, - поиск помещения. В связи с этим хочется обратиться ко всем собственникам с просьбой оказать помощь в предоставлении помещения общей площадью 250 – 350 квадратных метров для создания Центра воинской доблести Карелии. Расходы по коммунальным платежам фонд "Эстафета поколений" возьмет на себя", - отмечает Александр Анишин.

фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Чиновников по государственным закупкам в Карелии назвали "особым народом"

Начальник регионального управления, отвечающего за государственные закупки в Карелии, Елена Игнатенкова поздравила коллег с 10-летием ведомства и перечислила особые качества, которые отличают их от других госслужащих.

Поздравление Игнатенковой опубликовано на официальном сайте министерства экономического развития Карелии.

"Закупщики - это особый народ: сложное, постоянно меняющееся законодательство и высокие риски за каждую, даже техническую, ошибку быть привлеченными к ответственности делают людей сильными и стремящимися помогать друг другу", - сказала начальник управления государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд Карелии. Она объяснила, почему в системе госзакупок Карелия считается одним из лучших регионов страны. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Насколько востребованы авиарейсы между Москвой и Петрозаводском, оценили в Минтрансе

Авиарейсы Москва-Петрозаводск-Москва пользуются большим спросом, салоны самолетов почти полностью заполнены.

Об этом сообщила в интервью телеканалу "Россия 1. Карелия" заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Юлия Мизинкова.

Авиакомпания "Победа" перевозит пассажиров на воздушных судах «Boing – 737» четыре раза в неделю. "Направление это очень популярное. "Победа" осуществляет авиасообщение на большом самолете "Boing – 737". Это почти 200 человек на борту, и практически всегда полное заполнение салона…", - сказала Мизинкова. С 26 декабря возобновит сообщение между Москвой и Петрозаводском авиакомпании "S7 Airlines". Насколько будут востребованы эти рейсы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: 2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК

В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП с пострадавшими под Костомукшей

На автодороге "Кочкома – Госграница" перевернулся автомобиль, пострадал один человек, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что 7 декабря в 8.40 на 213 км автодороги "Кочкома – Госграница" автомобиль Lada не удержался на заснеженной трассе и упал в кювет с последующим наездом на деревья.

В результате один человек госпитализирован с травмами с места ДТП.

В ГИБДД уточнили, что 37-летний житель Костомукши, управляя автомобилем LADA Priora, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован.

Фото паблика пожарных-спасателей Костомукши.

фото: официальная страница Российского Деда Мороза/ https://vk.com/dedmoroz

Главный Дед Мороз России исполнит заветное желание юной жительницы Петрозаводска

Дед Мороз впервые прибыл в Петрозаводск из Великого Устюга.

В Петрозаводске Дед Мороз придет в гости к Олесе Елисеевой. Юная петрозаводчанка очень талантливая и занимается в художественной школе, но плохо слышит. Волшебник хочет исполнить заветное желание девочки и сделать так, чтобы она могла услышать мир вокруг. А еще он побывает в детском реабилитационном центре "Надежда".

К кому еще зашел в гости Дед Мороз и что ребята просили подарить на Новый год, читайте в "АиФ-Карелия".

фото: © Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска допускают, что за 5 лет дороги в городе не станут лучше

Администрация Петрозаводска подготовила "инерционный" вариант сценария развития дорожного хозяйства, согласно которому дороги в городе не станут лучше даже к 2025 году.

Это следует проекта изменений в Стратегию социально-экономического развития Петрозаводска на период до 2025 года.

Документ предусматривает три возможных сценария будущего: "инерционный ресурсно-сырьевой", "селективный индустриально-транзитный", и "активный инновационный". Они отличаются по степени "оптимистичности" прогнозов развития экономики и социальной сферы. Самый "пессимистичный" из них допускает, что доля площади улично-дорожной сети Петрозаводска, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, через пять лет составит 57,3% - на уровне 2020 года. Как это повлияет на число ДТП, связанных с плохими дорогам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © petrsu.ru

Глава Минобразования Карелии: "Дистанционное обучение – это временная мера"

Министр образования Карелии Роман Голубев призвал всех к терпению и пониманию из-за дистанционки.

На прошлой неделе школьникам и их родителям пришлось поволноваться. В четверг, 3 декабря, глава Карелии Артур Парфенчиков ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе, отправив учеников начальной школы на зимние каникулы, а выпускников 9-х и 11-х классов - на дистант. На следующий день Артур Парфенчиков внес очередное изменение в распоряжение – учеников 4-х классов вместо досрочных каникул ждет дистанционная форма обучения до конца декабря. Ограничения не коснулись лишь малокомплектных сельских школ в районах, где эпидситуация не вызывает опасений, и коррекционных школ. Здесь дети имеют возможность учиться в очном режиме. Но 50 процентов школьников Карелии вынуждены осваивать программу дистанционно, что, по мнению большинства родителей, наносит вред здоровью и знаниям детей.

"Все должны понимать, что дистанционка – это вынужденная мера. Это рекомендация эпидемиологов, медиков, что связано с эпидситуацией. Мы должны максимально соблюдать все меры предосторожности, чтобы стабилизировать эпидобстановку и вернуться к очному обучению. Мы готовы будем это сделать максимально быстро, как только в республике улучшиться эпидемическая обстановка. Поэтому здесь какие-то дискуссии лежат не в плоскости образования", - заявил министр образования Карелии.

Роман Голубев призвал всех к терпению и пониманию.

"Хотелось бы рассчитывать, что конец декабря, январские каникулы, эти несколько недель, как говорят эпидемиологи, разобщения, дадут результат: за счет снижения контактов мы получим стабилизацию обстановки. Поэтому я еще раз всех призываю к терпению, пониманию сложившейся ситуации", - отметил глава Минобразования.

Подробнее читайте в интервью Романа Голубева.

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

В Карелии 1974 ребенка заразились коронавирусом

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 7 декабря по статистике в Карелии было 18820 инфицированных коронавирусом, из общего числа 1953 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 8 декабря, – уже 19208 ковидных больных, из которых 1957 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразился коронавирусом 21 ребенок.

фото: www.ticrk.ru

Как быстро зеленые зоны Петрозаводска будут превращаться в парки и скверы: у властей есть план

Администрация Петрозаводска планирует ежегодно увеличивать число благоустроенных парков, скверов и отремонтированных объектов благоустройства.

Это следует из проекта изменений в Стратегию социально-экономического развития Петрозаводска на период до 2025 года. Документ предусматривает три возможных сценария будущего, которые отличаются по степени "оптимистичности" прогнозов развития экономики и социальной сферы.

Все три варианта предусматривают улучшение городской среды. В частности, через 5 лет по самому оптимистичному сценарию почти половина всех зеленых зон города превратится в благоустроенные парки и скверы. При менее благоприятных условиях этот показатель составит 15%-25%. Также в документе говорится, сколько планируется ремонтировать каждый год дорожек, лестниц, фонарей и других объектов благоустройства. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

За сутки в Карелии госпитализированы 37 человек с внебольничной пневмонией

Летальных исходов за последние 24 часа не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 2883 пациента, 94 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В России за все время эпидемии коронавируса зарегистрировано свыше 2,5 млн случаев заражения

За последние сутки в России выявлено 26 097 случаев COVID-19 в 85 регионах страны, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 515 009 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, выздоровели за время пандемии 1 981 526 человек. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 24 938 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 562 летальных исхода жителей с коронавирусом, за все время в стране зарегистрировано 44 159 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 80 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки - 323 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 8 декабря остается 540 831 человек.

Segezha Group, благотворительный фонд "Система" и ПетрГУ запустят для студентов "Лифт в будущее"

Segezha Group (входит в АФК "Система"), благотворительный фонд "Система" (оператор социальных инвестиций АФК "Система") и Петрозаводский государственный университет обсудили подготовку дня карьеры для студентов ПетрГУ.

Сложная эпидемиологическая обстановка вынуждает организации менять традиционные форматы, поэтому мероприятие состоится 17 декабря с.г. онлайн. Посмотреть трансляцию можно будет в официальных аккаунтах.

Участники, не выходя из дома, узнают, каких сотрудников сейчас ищут компании, как проходить практику и стажировку в период самоизоляции. Представители компании и университета раскроют секреты эффектной самопрезентации и конкурентоспособности на рынке труда. Перед будущими выпускниками выступят эксперты Сегежского ЦБК, центра систем автоматизации ПетрГУ и сотрудники БФ "Система". Самые активные слушатели получат подарки – дополнительные карьерные консультации и другие призы.

Организаторы события также планируют ознакомить студентов со всероссийским образовательным проектом "Лифт в будущее". На платформе, разработанной БФ "Система", в удобном формате собраны полезные и интересные обучающие программы, курсы, мини-сериалы о профессиях, профориентационные тесты, там же постоянно обновляется банк вакансий АФК "Система", в том числе для стажеров и начинающих специалистов. Для посетителей ресурса работает чат, где можно получить ответы на любые вопросы. Учебные курсы на платформе составляют и ведут непосредственно эксперты АФК "Система", поэтому результаты обучения и прохождения тестов сразу попадают в поле зрения рекрутеров и отправляются в специальный HR-хаб, использующийся при заполнении текущих вакансий корпорации.

Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат Segezha Group – одно из крупнейших промышленных предприятий в Республике Карелия. В течение многих лет он является стратегическим партнером ПетрГУ, студенты вуза регулярно проходят стажировки и практику на предприятии, выпускников соответствующих специальностей принимают в штат компании.

"С помощью дня карьеры мы, прежде всего, хотим привлечь к себе внимание студентов Физико-технического института ПетрГУ и Института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ. Петрозаводский университет для нас – источник важнейшего кадрового резерва. И мы хотим помочь ребятам еще на этапе обучения оценить свои возможности и спланировать дальнейшую карьеру в Segezha Group. В ходе организуемого нами мероприятия они смогут задать экспертам более узкие вопросы, уточнить, на каком именно оборудовании им предстоит работать, какие передовые технологии задействованы на производстве, что нового еще только предстоит внедрить", - пояснила директор по управлению персоналом АО "Сегежский ЦБК" Нелли Лебедева. Она также подтвердила, что компания планирует продолжить сотрудничество с университетом и сделать "Лифт в будущее с Segezha Group" регулярным мероприятием.

фото: © "Столица на Онего"

Военная прокуратура нашла нарушения при строительстве президентского кадетского училища в Петрозаводске

Военная прокуратура Петрозаводского гарнизона выявила нарушения в работе подрядчиков при возведении президентского кадетского училища.

Как сообщили в ведомстве, проверка показала, что подрядные организации, привлеченные к выполнению строительно-монтажных работ на Петрозаводском президентском кадетском училище допустили многочисленные нарушения. Они касаются требований к проектной документации, обязательных требований к документам в области стандартизации и специальных технических условий.

В этой связи военной прокуратурой Петрозаводского гарнизона

в отношении данных юридических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что вспышка COVID-19 произошла в президентском кадетском училище в Петрозаводске.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 8 декабря



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фото: © ТАСС/ Юрий Машков

Еще один районный суд Карелии приостановил работу

Деятельность Суоярвского районного суда временно приостановлена, сообщается на сайте судебной инстанции.

"Деятельность Суоярвского районного суда временно приостановлена с 7 по 11 декабря", - сообщается на сайте судебной инстанции.

Ранее была приостановлена деятельность Костомукшского городского суда.

