Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © кадр из видео

Путин объяснил, как без матов описать жизнь в России (ВИДЕО)

Сергей Шнуров как начинающий журналист на пресс-конференции задал Владимиру Путину вопрос: как описать эту жизнь, не используя ненормативную лексику.

Сегодня на большой пресс-конфепренции президента России Владимира Путина начинающий журналист, известный музыкант Сергей Шнуров получил возможность задать вопросы.

Сергей Шнуров спросил у Путина о "вмешательстве" русских хакеров в предвыборную кампанию и другие внутренние дела США и о том, как простому русскому человеку, каких большинство, описывать эту жизнь не используя ненормативную лексику.

"Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить "редиска", а не употреблять ненормативную лексику", - ответил Путин и добавил, что русский язык достаточно богатый, чтобы достаточно ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике.

Также Путин поблагодарил Шнурова, что он не использовал ненормативную лексику при общении с ним на пресс-конференции сегодня.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Число свободных коек для лечения заразившихся коронавирусом пациентов упало ниже критической отметки

На сегодняшний день в Карелии доля свободных коек составляет 19,5%, что является критическим.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, всего на 17 декабря госпитализированы 746 человек, заболевших COVID-19, 599 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 141 – в тяжелом и 6 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 17 декабря уменьшилась с 20.2 до 19,5.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умер один пациент, 351 человек заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 22638 человек. Выздоровели – 14813. Умерли 133 пациента.

фото: © pixabay.com

Глава Карелии сегодня ввел новые ограничения из-за коронавируса

Изменения касаются пунктов общепита в объектах дорожного сервиса и пребывания детей в торговых центрах, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Сегодня, 17 декабря, в распоряжение главы республики от 12 марта 2020 года №127-р внесены уточнения, которые определяют работу пунктов общественного питания, расположенных в объектах дорожного сервиса.

Теперь работать в ночное время разрешается только кафе при объектах дорожного сервиса, находящихся за пределами населенных пунктов на федеральных и региональных дорогах.

При этом, как и раньше, после 23.00 могут работать пункты общепита на железнодорожных вокзалах и станциях, автовокзалах и автостанциях, в аэропорту "Петрозаводск".

Предоставлять услуги общественного питания в ночное время разрешается также в столовых предприятий и организаций, но только для своих работников. Разрешено оказание услуг дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Кроме того, ранее установленный запрет на пользование игровыми центрами, игровыми комнатами в торговых комплексах распространяется и на организации, предоставляющие там услуги по дневному уходу за детьми.

Требование применяется к торговым центрам Петрозаводска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Пудожа, Сортавалы, Костомукши, Олонца, Беломорска, Медвежьегорска, Питкяранты, Сегежи, Суоярви, Калевалы, Лоухи, Муезерского, Пряжи.

Распоряжение главы Карелии вступает в силу со дня его подписания – 17 декабря.

фото: © кадр из видео

Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)

В Костомукше под колесами трактора погибла 8-летняя девочка.

Сегодня, 17 декбря, на перекрестке улиц Калевала и Ленина трактор совершил смертельный наезд на ребенка.

По информации ГИБДД Карелии под колесами трактора погибла 8-летняя девочка, она скончалась до приезда скорой помощи.

Улицу Куйбышева продлят до набережной Варкауса в следующем году

Реализация проекта позволит улучшить транспортно-пешеходное сообщение между двумя районами Петрозаводска и снизить нагрузку на улицу Кирова, сообщили в Петросовете.

На ближайшей сессии депутаты примут окончательное решение по вопросу о передаче двух земельных участков из муниципальной в государственную собственность Карелии, что позволит приступить к работам по реконструкции улицы Куйбышева, сообщили в Петросовете.





Соответствующий проект решения, подготовленный комитетом градостроительства и землепользования города, накануне получил поддержку участников постоянной комиссии Петросовета по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию.

В настоящее время администрацией Петрозаводска разработана проектная документация по объекту "Реконструкция ул. Куйбышева от пр. Ленина до наб. Варкауса в г. Петрозаводске". Государственным заказчиком выступает Управление автодорог Республики Карелия.

В рамках комплексных работ подрядной организации "Технострой" предстоит выполнить реконструкцию существующего участка автодороги от пр. Ленина до Малой Слободской, а также продлить ее до набережной Варкауса. Реализация масштабного проекта позволит улучшить транспортно-пешеходное сообщение между двумя районами города и снизить нагрузку на улицу Кирова.

Очередная сессия Петросовета состоится 18 декабря.

фото: Александр Рюмин/ТАСС

Владеющая сотнями магазинов в Карелии торговая сеть отменила наценку на основные продукты

X5 Retail Group, развивающая в России торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", решила с 16 декабря установить нулевую наценку на семь базовых товаров.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"X5 Retail Group… приняла решение с 16 декабря установить нулевую торговую наценку на группу социально значимых товаров. Инициатива направлена на поддержку малоимущих покупателей", — говорится в сообщении. Так, в торговых сетях X5 Retail Group семь товаров из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их закупки у поставщиков. В число таких товаров вошли макаронные изделия, хлеб, тушеная говядина, черный чай, картофель, зерновые хлопья и ультрапастеризованное молоко. На полках магазинов такие товары будут помечены специальными ценниками. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © страница Вконтакте Дмитрия Беленихина/vk.com/belenikhin

В снегопад под Новый год подрядчик закатал в асфальт участки набережной в столице Карелии (ФОТО)

Декабрьские дорожные работы по укладке асфальта удивили жителей Петрозаводска и заронили зерно сомнений в нормальности происходящего.

Житель Петрозаводска Дмитрий Беленихин опубликовал на своей странице в соцсети фото свежеуложенного в декабре асфальта на набережной.

"День первого хорошего снегопада в Петрозаводске безошибочно был определён дорожниками как лучший день в году для укладки образцово-показательного асфальта на онежской набережной", - написал ироничный комментарий Дмитрий.

Также автор фото напомнил, что данный случай не единственный, который вызывает удивление.

"Помнится, в июне я позволил себе удивиться, зачем прошлой осенью положили новенький, идеальный для катания асфальт, если уже весной его начали портить тяжёлой техникой, разворотившей всё вокруг, из-за начавшегося в обратном порядке ремонта набережной. Летом, когда асфальт испортили, возник общественный резонанс, и мэр Мирошник сообщила, что выявленные повреждения, оказывается, находятся не на проезжей части, где я их и сфотографировал, а на участках, "подлежащих демонтажу и ремонту в этом году". Что ж, вот, видимо, и дождались, всё по плану, за 2 недели до конца года".

Что еще удивило Дмитрия Беленихина в решениях властей, которым федеральный центр выделил миллиарды рублей для подготовки Республики к 100-летнему юбилею, читайте здесь.

Ранее сообщалось, что тротуар в Петрозаводске сначала отремонтировали, а потом разломали для установки ограждений.

фото: Минздрав Карелии

Новое оборудование позволит делать тест на коронавирус в Карелии за 50 минут

В Карелии продолжается оснащение лабораторий, задействованных в диагностике коронавирусной инфекции, сообщили в Минздраве.

За счет средств федерального бюджета для Республиканской инфекционной больницы закуплены три амплификатора нуклеиновых кислот с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. По информации Минздрава республики, техника уже введена в эксплуатацию.

Как пояснили в ведомстве, тест-системы последнего поколения позволяют существенно – до 50-60 минут – сократить сроки тестирования и повысить производительность. Общая стоимость этого оборудования – 5,7 млн рублей.





Еще 13 млн рублей из федерального бюджета направлены на приобретение двух процессоров магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков – выделителей вируса в автоматическом режиме. Одна такая станция уже работает в Республиканской инфекционной больнице, вторая в ближайшее время поступит в Республиканский кожно-венерологический диспансер.



Достоинство новой техники – ускорение одного из самых трудоёмких процессов – подготовки биоматериала для амплификации. Лаборантам не приходится делать это вручную. Новая установка позволяет обрабатывать до 1000 тестов в сутки.



В восьми лабораториях, осуществляющих исследования на ковид, с начала эпидемии коронавируса выполнено почти 320 тысяч тестов, то есть более 2500 в сутки. Практически 60% всех тестов делаются в инфекционной больнице и кожно-венерологическом диспансере.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Представитель оппозиции в парламенте Карелии начнет получать зарплату за свою работу

Представитель фракции "Яблоко" в парламенте Карелии Эмилия Слабунова будет работать там на постоянной основе, то есть получать зарплату за исполнение депутатских обязанностей.

Это следует из решения, принятого сегодня депутатами парламента.

По словам председателя Законодательного собрания Элиссана Шандаловича, от Слабуновой поступило заявление "о переходе на работу на постоянной платной основе". Ранее она работала на непостоянной основе, совмещая депутатские обязанности с другой основной работой.

Депутаты поддержали ее назначение на должность заместителя председателя комитета по здравоохранению и социальной политике. На этом посту по закону Слабуновой полагается выплачивать зарплату.

Голосовать за ее кандидатуру депутатам пришлось дважды. В первый раз она не набрала нужного числа голосов. Шандалович попросил парламентариев "быть внимательнее" и переголосовать. После этого решение было принято.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

В ГИБДД Карелии ответили водителю, который пожаловался, что не может забрать автомобиль со штрафстоянки из-за самоизоляции

Житель Карелии рассказал, что ГИБДД не дает забрать машину со штрафстоянки из-за режима самоизоляции.

Ранее в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" один из местных автомобилистов пожаловался, что пока он сидит дома на самоизоляции, ГИБДД эвакуировала за неправильную парковку его автомобиль и не дает забрать машину со штрафстоянки.

История автомобилиста была опубликована на сайте "Столицы на Онего".

В ГИБДД Карелии отреагировали на публикацию СМИ и сообщили, что после появления данной новости была проведена проверка журналов выдачи автомобилей на штрафстоянках (данные за месяц). В ходе проверки выяснилось, что все обращения водителей на штрафстоянки столицы Карелии были удовлетворены: все машины выданы.

"Обращения о том, что водитель не может забрать машину из-за самоизоляции не поступало, - отметили в ГИБДД. – если в данную ситуацию попал житель района Карелии, то он может обратиться в управление ГИБДД Карелии, в сутации будут разбираться".

фото: Светлана Лысенко

Оправданному по делу о коррупции гендиректору ДРСУ в Карелии заплатят за моральный вред 500 тыс. рублей

Верховный суд Карелии принял решение по иску о возмещении морального вреда генеральному директору Кольского ДРСУ, которое обслуживает дороги нескольких районов республики – он был незаконно привлечен к уголовной ответственности.

Апелляционная инстанция Верховного суда Карелии 15 декабря оставила в силе решение Петрозаводского городского суда, который ранее удовлетворил гражданский иск генерального директора Кольского ДРСУ в Медвежьегорске Юрия Гугалинского о возмещении морального вреда в связи с незаконным привлечением его к уголовной ответственности.

Суд карельской столицы решил взыскать с Министерства финансов России в пользу Гугалинского 100 тысяч рублей, а Верховный суд Карелии увеличил эту сумму до 500 тыс. рублей.

По версии следствия, в 2016-2017 годах гендиректор ООО "Кольское ДРСУ" Юрий Гугалинский подписал с питерской дорожной фирмой "Служба заказчика" несколько фиктивных договоров аренды спецтехники и автотранспорта.

Почему его признали невиновным, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

За сутки в Карелии 351 человек заразился коронавирусом и один ковидный больной умер

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 17 декабря составило 22638 человек, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице умерла 64-летняя жительница Петрозаводска. Пациентка имела сопутствующие хронические заболевания.

Всего скончались за время пандемии в Карелии 133 человека.

За прошедшие 24 часа в республике зарегистрирован 351случай заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа заболевших – 318 человек, из них 72 имеют симптомы средней тяжести, 12 – в тяжелом и 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 17 декабря составило 22638 человек.

Выздоровели 14813, за сутки выписаны по выздоровлению 407 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3573,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1863,4 случая, по Северо-Западу – 2786,9.

фото: © паблик Вконтакте "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Водителей в Петрозаводске предупреждают о серьезной неровности дороги, появившейся на Комсомольском проспекте (ФОТО)

На Комсомольском проспекте "асфальтовая нашлепка" начала разрушаться и превратилась в ступеньку, которая может стать серьезной помехой при проезде данного участка дороги.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водитель сообщил, что случилось предсказуемое: "нашлёпка асфальтовой гадости перед переходом у вышки на Комсомольском проспекте, у кольца начала разрушаться". По словам автора фото, теперь в правой полосе (по направлению к новой "Ленте"), на Комсомольском проспекте реальная ступенька.

"Теоретически, где-то рядом находятся и куски асфальта, хотя их не видно. Может быть неприятно", – предупредил водитель других автомобилистов.

фото: pixabay

Признаки коррупции обнаружили в работе местной власти в районе Карелии

Прокуратура Суоярвского района выявила нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности органов местного самоуправления.

В ходе проверки принятых органами местного самоуправления нормативных правовых актов прокуратура Суоярвского района установила, что некоторые из них не соответствуют требованиям федерального закона «О противодействии коррупции» и содержат коррупциогенные факторы.

По итогам проверки в адрес глав поселений и председателей местных советов внесены 7 протестов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Так, районная прокуратура опротестовала ряд положений органов местного самоуправления о проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы и положений о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Кроме этого, внесен протест на Положение Найстенъярвского сельского поселения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, и постановление администрации Поросозерского сельского поселения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.

В настоящее время 4 протеста, внесенные в адрес глав поселений, рассмотрены и удовлетворены, коррупциогенные факторы из принятых актов исключены, нормативные правовые акты приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Протесты прокурора, принесенные на акты, принятые советами поселений, в соответствии с требованиями закона будут рассмотрены на ближайших сессиях представительных органов.

фото: © ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк

В этом году центр соцобслуживания никак не может собрать новогодние подарки для одиноких бабушек и дедушек

Центр "Попечение" объявил о продление сроков сбора подарков для одиноких пенсионеров до 31 декабря.

В паблике "Старость в радость" сообщается, что в социальный центр "Попечение" уже звонят с районов и с надеждой спрашивают о подарках для пенсионеров.

"В районы мы распределяет подарки после того, как укомплектуем дом ветеранов. Там 200 человек. На сегодняшний день у нас 84 подарка. Такого масштабного провала акции ещё не было за все 10 лет её существования", - написали организаторы и попросили всех, кто имеет возможность, сделать доброе дело.

"Пожалуйста, приносите ваши подарки в центр "Попечение", на Вольную, 1 с 10.00 до 13.00 ежедневно или в магазин "Букинист" в часы работы магазина, - сообщают активисты в паблике. - Если в предыдущие годы мы заранее закрывали сбор, то в этом году, вынуждены продлить акцию до 30 декабря".

В качестве подарка принимаются:

- Календарь

- Пачка необычного чая (с фруктовыми или травяными добавками)

- Сладости( на фруктозе, но можно и обычные)

- Носочки мужские( от 40 размера) и женские (от 37 размера)

- Тапочки мужские и женские( постарайтесь выбрать такие, которые удобно надевать самостоятельно и носить пожилым людям)

- Чашки и кружки (не обязательно с новогодней тематикой)

- Аксессуар для украшения интерьера (небольшая гирлянда, фигурка соответствующей тематики, маленькая ёлочка и т.д.)

Также можно добавить к списку то, что вам хочется.

Организаторы просят не класть уже использованных вещей: все-таки это подарок.

Все вышеперечисленное нужно упаковать в красивый пакетик и подписать для дедушки подарок или для бабушки, но так, чтобы эту надпись можно было отклеить при сортировке, если хотите положить открыточку с пожеланиями, кладите именно внутрь.

В Петрозаводске 45-летний мужчина вышел из дома и не вернулся (ФОТО)

Разыскивается мужчина 45 лет, пропавший 12 декабря на Кукковке, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего Дмитрия Качалова. Он ушел из дома по улице Лыжной 12 декабря текущего года, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45 лет, худощавого телосложения, рост 168 см, голубые глаза, носит очки. Был одет в куртку светло-голубого цвета, черные брюки, черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, МВД просит позвонить по номерам телефонов: (814-2) 73 92 40, 8 987 240 03 41, 8 953 549 69 78 или 02.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Власти Карелии не закроют границы туристам, но потребуют соблюдать множество запретов

Заявление главы Карелии Артура Парфенчикова, что республика не станет закрывать границы для туристов, власти подкрепили публикацией обширного перечня требований к туристическому и гостиничному бизнесу.

О том, что правительство Карелии не будет закрывать границы для гостей республики на время новогодних праздников Парфенчиков заявил во вторник в ходе "Прямой линии" на официальной странице Вконтакте.

По его мнению, в этом нет необходимости при соблюдении жестких требований профилактики коронавируса. Министерство экономического развития Карелии составило список требований к туристам, турфирмам и гостиничному бизнесу. Например, туристам запрещено посещать "общественные места в населённых пунктах на территории РК, за исключением объектов туристического показа и посещения, объектов спорта и (или) мест проведения физкультурных и спортивных мероприятий, согласованных ОМСУ, коллективных средств размещения, а также объектов розничной продажи". О других требованиях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © МВД Карелии

В Карелии разыскивается подозреваемый в краже бомж со знаком доллара на руке

По обвинению в краже полицией Медвежьегорского района разыскивается склонный к бродяжничеству и алкоголизму мужчина, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Медвежьегорского района разыскивают 34-летнего уроженца Республики Башкортостан Семена Л. Он обвиняется в совершении кражи. Гражданин не имеет определенного места жительства, склонен к бродяжничеству и злоупотреблению спиртными напитками.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения. Имеет шрамы на животе, а также татуировки в виде знака "$" на левой кисти, "НЕ..." - на указательном пальце правой руки, изображение звезды с крестом внутри - на среднем пальце правой руки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просят позвонить по номеру телефона дежурной части полиции Медвежьегорского района: (814 34) 5 65 33 или 8 921 221 60- 87.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © ГИБДД Карелии

Молодой водитель в Карелии не удержал машину на дороге и устроил ДТП с пострадавшими

В Кондопожском районе молодой водитель врезался в дерево на иномарке – пострадала пассажирка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 16 декабря, в 18.00 в Кондопожском районе, на 452 км федеральной автодороги "Кола", 22-летний водитель автомобиля Renault, потеряв управление, допустил съезд с дороги в кювет и врезался в дерево.

В результате происшествия пострадала 25-летняя пассажирка, ей оказана медицинская помощь.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

За сутки более полусотни детей в Карелии заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 58 случаев заболеваний коронавирусом у детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 16 декабря по статистике в Карелии было 22287 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2246 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 17 декабря, – уже 22638 ковидных больных, из которых 2304 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 58 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умер один пациент, 351 человек заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 22638 человек. Выздоровели – 14813. Умерли 133 пациента.

фото: © РИА/Александр Кряжев

"Гаражная амнистия" устранит причины судебных исков владельцев гаражей в Карелии

Законопроект об упрощенной регистрации гаражей, построенных до 2004 года, внесли в Госдуму.

Документ размещен в электронное базе нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, граждане, использующие гаражи, построенные до принятия Градостроительного кодекса в 2004 года на государственной или муниципальной земле, могут в упрощенном порядке стать его владельцами. В частности, это предусматривается в случае, если участок был каким-либо образом выделен ему или образован из участка, выделенного гаражному кооперативу. Ранее эксперт отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Карелии Ксения Панченко сообщила, что проблемы с оформлением прав собственности возникают у членов кооперативов, построивших гаражи в советские времена. Зачастую у них нет актов о вводе объектов в эксплуатацию, что становится основанием для отказа в регистрации права собственности. Однако, в Карелии получила массовое распространение практика, когда владельцы таких гаражей обращаются в суды и добиваются положительного решения, сообщила представитель Росреестра. Что даст "гаражная амнистия", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: администрация Петрозаводска

Спорткомплекс "Луми" в Петрозаводске оборудовали на 15 млн рублей

В спорткомплексе "Луми" появилось оборудование для подготовки льда, ледозаливочная машина и новые хоккейные ворота.

Спортивному комплексу "Луми" 17 декабря исполняется шесть лет.

В преддверии этого события арену посетила глава Петрозаводска Ирина Мирошник. Руководитель "Дирекции спортивных сооружений" Василий Филин продемонстрировал мэру новое оборудование.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в рамках федеральной субсидии для СК "Луми" в текущем году приобрели технологическое оборудование для подготовки льда, ледозаливочную машину, подрезную машину для льда, станок для заточки ножей льдозаливочной машины, новые хоккейные ворота. В ближайшие дни будет доставлено и смонтировано новое мультимедийное табло для проведения соревнований. В общей сложности "Луми" укрепил свою материальную базу на 15 млн рублей.

Напомним, территория вблизи спортивного комплекса стала одним из лидеров народного голосования в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" на 2021 год. Следующим летом там планируется установить новые ворота, освещение, флагштоки, камеры видеонаблюдения, благоустроить парковку.

Добавим, что в настоящее время спортивный комплекс работает ежедневно с 6.45 до полуночи. Массовые катания в связи с эпидемиологической обстановкой отменены, однако на арене тренируются хоккеисты, фигуристы и конькобежцы.

фото: © Сергей Коньков/ТАСС

"Мы обязаны идти навстречу": парламент Карелии проголосовал за новые льготы бизнесу

Парламент Карелии сегодня принял законопроект, предусматривающий снижение налоговой нагрузки на бизнес, которая могла бы вырасти после прекращения действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Согласно федеральному законодательству, все субъекты бизнеса, которые применяют ЕНВД, должны перейти на другие системы налогообложения с 1 января 2021 года. По оценке Торгово-промышленной палаты и других объединений предпринимателей Карелии, это приведет к росту налоговой нагрузки на бизнес в 7 раз.

Чтобы этого не произошло, правительство Карелии предложило снизить ставки по УСН. Как сообщалось ранее, согласно законопроекту, размер ставки составит 2%, если объектом налогообложения являются доходы и 7%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Депутаты проголосовали за этот законопроект. "Мы предлагаем такой переходный период на год, когда для предпринимателей будут существенные льготы по УСН…Мы обязаны идти навстречу предпринимателям в условиях пандемии, в условиях существенных издержек и рисков, которые несут предприниматели", - заявил депутат Леонид Лиминчук. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Карелии

В районе Карелии водитель на "жигулях" въехал в дерево – пострадали два пассажира

В Прионежском районе Лада упала в кювет, протаранила дерево, в результате пострадали два пассажира, сообщили в ГИБДД Карелии.

В среду, 16 декабря, в 15.40 в Прионежском районе, на 415 км федеральной автодороги "Кола", водитель автомобиля "ВАЗ-211140" не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате происшествия пострадали два пассажира - 44-летний мужчина и 21-летняя девушка. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии пожилой водитель легковушки попал в больницу после наезда на грузовик

В Кондопожском районе в ДТП с грузовиком пострадал 70-летний водитель Лады, сообщили в ГИБДД Карелии.

В среду, 16 декабря, в 9.10 в Кондопожском районе, на 28 км автодороги "Кондопога-Викшезеро" водитель автомобиля Лада допустил наезд на стоявший на проезжей части автомобиль "ЗИЛ-131".

В результате происшествия получил травмы и был госпитализирован 70-летний водитель легкового автомобиля.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Количество жертв коронавируса в России приближается к 50 тысячам

За последние сутки в России подтверждено 587 смертей от COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 28 214 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 762 688 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 202 540 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 26 440 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 587 летальных исходов больных с коронавирусом, за все время в стране зарегистрирована 49 151 смерть пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на 17 декабря проведено свыше 84,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 497 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 декабря остаются 592 572 человека.

фото: pixabay

Планируется запретить ветеринарные клиники в жилых домах: разъяснения Минсельхоза Карелии

Министерство сельского хозяйства Карелии подготовило разъяснения к проекту изменений в Санитарных правилах, согласно которым будет запрещено размещать ветеринарные клиники и кабинеты на первых этажах многоквартирных домов.

Проект "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания, планировки, застройки и содержания территорий муниципальных образований" разрабатывается в правительстве России.

"В пункте 3.2.3 проекта Санитарных правил уточняется, какие организации не допускается размещать в помещениях на первых этажах жилых зданий. Не допускается размещать в помещениях многоквартирных домов ветеринарные клиники, ветеринарные пункты, ветеринарные кабинеты и другие учреждения, занимающиеся оказанием ветеринарных услуг, за исключением ветеринарных аптек", - говорится в разъяснениях министерства. Когда этот запрет может вступить в силу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Парфенчиков предложил давать бизнесу землю без торгов на более мягких условиях

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил смягчить требование к инвестиционным проектам, под которые бизнес может получить земельные участки в аренду без проведения торгов.

Это следует из проекта закона о внесении изменений в республиканское законодательство, которое регламентирует выделение земельных участков предпринимателям, реализующим "масштабные инвестиционные проекты".

Такой статус сейчас имеют проекты, стоимость которых составляет не менее 300 млн рублей. Глава Карелии предлагает снизить эту планку до 100 млн рублей. Компании, которые заявят, что готовы вложить в свой проект такие деньги, получат право аренды земельных участков без торгов. Ранее власти Карелии уже снижали минимальную сумму инвестиций для "масштабных инвестиционных проектов". До 2018 года претендовать на землю на льготных условиях могли только те компании, которые инвестировали в свои проекты не мене 500 млн рублей. Чем губернатор объясняет необходимость новых послаблений, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Пневмония унесла жизнь 88-летней жительницы Карелии

Общее число умерших от пневмонии в Карелии составляет 99 человек, сообщили в оперштабе республики.

Так, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла 88-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID-19 отрицательный.

Еще 38 человек за минувшие сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3207 пациентов, 99 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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Следователи начали проверку по факту гибели маленькой девочки под колесами трактора в Костомукше

В Костомукше проводится доследственная проверка по факту гибели ребенка, сообщил в Следкоме Карелии.

Установлено, что в днем 17 декабря мужчина, управляя трактором и производя расчистку улиц от снега в городе Костомукша, при движении задним ходом совершил наезд на 8-летнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, момент смертельного ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения.