Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: pixabay

Штормовой ветер и ливни идут на Карелию - МЧС не рекомендует выходить на улицу

МЧС Карелии предупредило о резком усилении ветра и ливнях на территории республики, жителям рекомендовано не садиться за руль и не оставлять без присмотра детей.

Утром и днем 15 июня местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с. Ливни пройдут преимущественно по северным районам Республики Карелии.

МЧС рекомендует не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте.

Также рекомендовано не отпускать детей на улицу, а при необходимости — только под контролем взрослых.

Опасным может оказаться выход плавсредств в акватории крупных водоёмов.

фото: Столица на Онего

Возбуждено уголовное дело против чиновников мэрии Петрозаводска из-за утонувших подростков

Следственные органы Петрозаводска возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации города после гибели троих подростков, утонувших в Онежском озере.

Об этом сообщили в региональном управлении Следкома РФ.



Дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).



«В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города Петрозаводска, не обеспечивших безопасность граждан от несчастных случаев на воде», — говорится в сообщении.

Напомним, в минувшую пятницу трое 15-летних подростков купались в неположенном месте в районе набережной Варкауса в Петрозаводске. Тела несовершеннолетних были обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега.

В Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения сообщили, что сначала начал тонуть один из ребят. Двое друзей стали ему помогать и тоже ушли под воду. Четвертый из компании попытался их спасти - он доставал одноклассников из-под воды и сажал их на сваи, торчащие в этом месте, но у ребят не было сил держаться и они снова уходили под воду. Одного из утонувших мальчик дважды присаживал на сваи, но ситуацию это не спасло. Когда у ребенка закончились силы, он поплыл к берегу. Трое мальчиков утонули.

Все подробности трагедии читайте в статье «Самое ужасное - то самое чувство беспомощности».

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Новые жертвы коронавируса: в Карелии умерли еще трое

В Карелии за минувшие сутки зарегистрировано еще 3 летальных исхода заболевания коронавирусом.

Это следует из информации о ситуации с заболеваемостью, опубликованной на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Общее число умерших от коронавируса в республике достигло 584 человек.

За минувшие сутки было зарегистрировано 68 заболевших. Из них 21 человек находится в состоянии средней степени тяжести, 2 пациента - в тяжелом состоянии.

В стационарах находится 425 человек.

фото: «Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС» Вконтакте.

Полиция Петрозаводска объявила в розыск пропавшую женщину

Правоохранительные органы Петрозаводска приступили к розыску женщины, которая два дня назад ушла из дома и пропала без вести.

Об этом сообщается в группе «Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС» Вконтакте.

«Разыскивается без вести пропавшая Лещенко Татьяна Викторовна 1974 г. р., которая ночью с 12 на 13 июня ушла из дома по улице Калинина 44 и до настоящего времени ее место нахождения неизвестно», — говорится в сообщении.

Приметы пропавшей: на вид 40-45 лет, каштановые волосы с красным отливом по плечи, рост около 160 см, худощавое телосложение, слегка прихрамывает. Была одета в серую толстовку на замке и брюки цвета хаки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой или видевших ее после 24-00 12 июня, полиция просит срочно сообщить по телефону: +7-953-549-69-78

фото: «Карельскому языку — официальный статус в Карелии» Вконтакте.

Бренд Карелии изобразили на монетах евро

Банк Эстонии выпустил новую монету номиналом в 2 Евро, на которой изображены всемирно известные петроглифы с берегов Онежского озера - один из главных брендов Карелии.

Сообщение об этом появилось на странице «Карельскому языку — официальный статус в Карелии» Вконтакте.

Выпуск монеты приурочен к VIII Всемирному конгрессу финно-угорских народов в Тарту, который откроется 16 июня. В нем будут участвовать и представители народов Карелии — карелы и вепсы.

«Монета будет являться законным платёжным средством во всей зоне обращения Евро, и таким образом, разойдётся по всем европейским странам. Мы рады тому, что о Карелии и её достопримечательностях узнают как можно больше людей. Презентация монеты пройдёт на открытии конгресса в Эстонском национальном музее», — говорится в сообщении.

фото: «Живой Петрозаводск» Вконтакте

Надзорные органы по видеозаписи ищут автомобиль, из которого выбросили мусор в Петрозаводске

Минприроды Карелии пообещало разыскать автомобиль, на котором неизвестные привезли мусор и бросили его на контейнерной площадке - им грозит наказание.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе министерства.

Подведомственное ему госучреждение «Карелприрода» приступило к проверке видеозаписи, опубликованной накануне в группе «Живой Петрозаводск» Вконтакте.

На записи видно, как неизвестные выбрасывают огромные мешки мусора рядом с пустыми контейнерами на улице Сулажгорская.

«Видеозапись, на которой отчетливо виден государственный регистрационный номер автомобиля, передан для рассмотрения в ГКУ РК „Карелприрода“, назначена проверка. Через органы внутренних дел будет установлен собственник транспортного средства, составлен протокол об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Если будет доказана причастность к данному правонарушению юридического лица, то такое лицо может быть оштрафовано на сумму до 250 тыс. рублей или приостановлена его деятельность на срок до 90 суток.

фото: Подслушано l Кемь

Туристы после столкновения с медведями в заказнике в Карелии попросили их не убивать (ФОТО)

Туристы во время помещения архипелага Кузова в Карелии встретились с медведями, теперь посетители опасаются, что животных застрелят.

О встрече с косолапыми написал один из подписчиков группы «Подслушано l Кемь» Вконтакте.

«Острова встретили нас двумя мохнатыми попками, которые и прежде выдавали своё присутствие следами на мокром песке, но никогда не были так беззащитно смелы в своём (!) доме. И я чувствую, эти ушастики будут принесены в жертву!!! Пожалуйста, давайте все вместе сохраним двух медведей, оставшихся на архипелаге! Всколыхните волну! Поддержите меня! Кроме пули, есть иные способы, используя которые можно сделать Кузова безопасными для туристов», — написал авто фото.

В комментариях к этой записи подписчики высказали мнение, что архипелаг Кузова, который имеет статус ландшафтного заказника — не место для туристов.

«У нас одна мысль — убить! На самом деле Кузова их дом.Это не они к нам, а мы к ним припёрлись. Это заповедник (заказник) и для человека должна действовать масса ограничений», — написал один из авторов.

«С какого такого разрешения люди едут на Кузова? Это закрытый для посещения остров, заповедник. Вот и оставьте всех обитателей в покое», - согласен другой подписчик.

Стало известно, почему власти Петрозаводска запретили купание на пляжах города

Карельское управление Роспотребнадзора опубликовало результаты проб воды, взятых в районе пляжей Онежского озера и реки Лососинка, где купание запрещено по распоряжению администрации Петрозаводска.

В частности, была взята проба воды в месте отдыха у реки Лососинка на наб. Гюллинга. По санитарно-химическим и паразитологическим показателям проба соответствовала требованиям санитарного законодательства, но по микробиологическим показателям, то есть по наличию опасных бактерий величина допустимого уровня была превышена в 7 - 14 раз.

Также пробы были отобраны в местах отдыха «Пески» и в районе улицы Московская.

По санитарно-химическим и паразитологическим показателям вода в «Песках» соответствует нормам, а по микробиологическим - величина допустимого уровня была превышена в 1,2 раза.

Полностью соответствовали требованиям санитарного законодательства только пробы воды, отобранные в районе улицы Московская.

«Использование водного объекта допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. Заключение выдается на сезон текущего года. До настоящего времени санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов, используемых для рекреационных целей (пляжи), санитарным правилам Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия не выдавались», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Минздрав Карелии объявил о возобновлении вакцинации от коронавируса после сбоя

Вакцинация от коронавируса в Карелии была временно приостановлена 12 июня из-за того, что закончилась вакцина, но проблема уже решена.

Об этом сообщили в Минзраве Карелии.

«Так случилось, что 12 июня вакцина закончилась во всех мобильных прививочных пунктах, включая прививочный пункт в ТРЦ „Лотос Плаза“, и в Минздрав Карелии стали поступать обращения граждан, которые не смогли привиться против ковида. В тот же день, поздно вечером, в Карелию поступила очередная партия „Спутника V“ — 4500 доз, и „Карелфармом“ сразу же началась доставка вакцины в прививочные пункты. Сегодня в „Лотос Плаза“ возобновили вакцинацию», — говорится в сообщении.

фото: pixabay

Жары не будет - жителям Карелии рекомендуется не забыть зонтики

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на вторник, 15 июня.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый сильный.

Температура воздуха ночью +10, +12°С, днем +20, +22°С.

Атмосферное давление будет слабо падать, вечером слабо расти.

В большинстве районов Карелии прогнозируется такая же погода, за исключением севера республики. Там ожидаются ливни и грозы.

Ветер юго-западный умеренный, утром и днем с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью +9, +14°С, на востоке местами до +5°С, днем +14, +19°С, по юго-восточным и восточным районам - до +24°С.

фото: © pixabay

Число пострадавших от укусов клещей резко выросло в Карелии

Медицинские учреждения Карелии зарегистрировали с начала сезона почти 2 тыс. обращений граждан, пострадавших от укусов клещей.

Это на 400 случаев больше, чем за тот же период прошлого года.

Такие данные приведены в оперативной сводке карельского управления Роспотребназора об эпидемиологической обстановке в республике.

Только за последнюю неделю от укусов клещей пострадало более 400 человек. Зарегистрирован 1 случай подозрения на вирусный клещевой энцефалит.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в 16 муниципалитетах Карелии — в их числе Петрозаводск, Костомукша, Сортавальский, Беломорский, Кемский, Кондопожский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Суоярвский, Лахденпохский районы.

Экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 12,1% от числа обратившихся.

фото: АО «ПСК»

Десятки зданий в разных районах Карелии останутся без электричества - опубликован список адресов

В районах Карелии энергетики АО «ПСК» проводят работы по ремонту и модернизации энергообъектов - для этого потребуются временные отключения потребителей.

Компания опубликовала список населенных пунктов и улиц, где с 14 по 20 июня возможны отключения.

Кемский муниципальный район:

— 15 июня с 9.30 до 11.30 и с 13.30 до 15.30. Поселок Рабочеостровск: улицы Юбилейная (дома 2, 2-А, 4-А, 5-27), Октябрьская, Заводская, Железнодорожная, Кедроручьевая, Южная.

— 15 июня с 13.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Полярная, Кирова (дома 16, 19).

— С 15 по 18 июня с 10.00 до 17.00. Поселок Панозеро.

— с 16 по 18 июня с 8.30 до 17.00. Поселок Кривой Порог: улицы Лесная, Кольцевая, Подужемская, Белопорожская (дома 6-7), здания бани и пожарной части.

— 16 июня с 9.30 до 11.30 и с 13.30 до 15.30. Поселок Рабочеостровск: Улицы Ручьевая, Строителей, Юбилейная, здания детского дома и школы.

— 17 июня с 9.30 до 11.30. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 19, 28-33), переулок Юбилейный (дома 2-6).

— 17 июня с 8.30 до 17.00. Поселок Кривой Порог: здания фильтровальной станции, водозабора, телевышка.

— 18 июня с 9.30 до 11.30. Поселок Рабочеостровск: улицы Пионерская, Северная, Железнодорожная (дома 9-18, 21-23, 54-58), Юбилейная (дома 1-А, 3-А), Комсомольская (дома 44-52), Молодежная (дома 2-8), Лесная (дома 1-13, 16), Новая, здания бани, «Почты России»).

— 18 июня с 13.30 до 16.30. Город Кемь: улицы Мосорина (дом 1).

Кондопожский муниципальный район:

— С 15 по 18 июня с 10.00 до 15.00. Деревня Койкары.

— 15 июня с 9.00 до 15.00. Поселок Гирвас: улицы Советская, Школьная, Пионерская, Русова.

Костомукшский городской округ:

— С 14 по 19 июня с 9.00 до 16.00. Город Костомукша: здания мастерской ИП Козырев, АЗС «Альпи», ООО «ФОРКОС», автомойки «Люкс».

— С 14 по 20 июня с 9.00 до 16.00. Город Костомукша: СНТ «Стан», СНТ «Инфра-1», СНТ «Поляна-2», ФКРС.

Лоухский муниципальный район:

— 14 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Амбарный: улица Железнодорожная.

— 15 июня с 17.00 до 18.00. Поселок Лоухи (частично), здание пожарной части.

— С 17 июня с 20.00 до 18 июня до 6.00. Поселок Лоухи (частично), здание пожарной части.

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 14 по 20 июня с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Паданы: улицы Григорьева, Пионерская, Подгорная, Меккелева, Первомайская, Садовая, Ленина, Каменистая, Свердлова, Лесная, Студенческая, Советская, Северная, Комсомольская, Коммунистов, Колхозная, Молодежная, Набережная, Гористая (дома 1,4), здания АТС, ретранслятора, Дома культуры, ГБСУ СО «Медвежьегорский психоневрологический интернат», библиотеки, пожарной части, турбазы «Навигатор», «Почты России», поселковой администрации.

— 15 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Пиндуши (частично).

— 16 июня с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Куйбышева, Первомайская.

— 16 июня с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Санаторная, Пионерская (дом 24-А), Кольцевая, Крупской, Пушкина, Загородная, Гоголя, Островского, Лермонтова, Куйбышева, Первомайская, Красноармейская, Комсомольская.

— 18 июня с 9.00 до 14.00. Поселок Пиндуши: улицы Повенецкая, Ленина, здания детского сада «Родничок», «Почты России», Дома культуры, Сбербанка, АТС, детской библиотеки, поселковой администрации.

Муезерский муниципальный район:

— 17 июня с 11.00 до 19.00. Поселок Муезерский (частично).

Прионежский муниципальный район:

— С 15 по 17 июня с 10.00 до 17.00. Деревня Ужесельга: улица Янтарная, ООО «НордКапитал», СНТ «Нелукса».

— С 15 по 18 июня с 10.00 до 17.00. Село Деревянное: улицы Набережная, Молодежная, Новоселов, Пудожская, Лесная, Березовая, Кикинова.

— С 16 по 18 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный: улица Лесная.

— С 16 по 20 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Пай: улицы Ладвинская, Станционная, Некрасова, Крылова, Диспетчерская, Строительная, Гористая (частично).

Пряжинский национальный район:

— 18 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Чална: улица Новореченская (частично), переулки Виданский и Зеленый.

Сегежский муниципальный район:

— 16 и 17 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Черный Порог.

Сортавальский муниципальный район:

— 16 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Рускеала.

— С 14 по 20 июня с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: Улицы Плодопитомник, Холмистая (частично).

Лахденпохский муниципальный район:

— С 14 по 19 июня с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Карельская, Заречная, Строительная (частично), Бусалова, Северная, Ленина, Речная, Мельничная, Лесная, Каменистая, Северная, Советская, переулок Речной.

фото: ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"

Пожарные спасли автомобили в загоревшихся гаражах в райцентре в Карелии (ФОТО)

Пожарная служба Кемского района сообщила подробности о пожаре, произошедшем в воскресенье в гаражном кооперативе в Кеми.

Сигнал о ЧП поступил в 4.30. Загорелись гаражи на ул. Береговая.

К тому времени, когда на место прибыли пожарные расчеты, огнем были охвачены три гаражным бокса. Внутри одного из них находился автомобиль ВАЗ 2199. Возникла угроза распространения на соседние гаражи.

На ликвидацию пожара потребовалось почти 2 часа, но огнеборцы смогил предотвратить возгорание остальных боксов.

Парфенчиков пообещал не рубить леса рядом с населенными пунктами

Глава Карелии Артур Парфенчиков признал необходимость сохранения лесных массивов вокруг населенных пунктов и туристических объектов.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1. Карелия».

«Если лес располагается рядом с населенными пунктами, с дачными поселками, с туристическим объектами, конечно, такие леса должны максимально сохраняться, и в этом смысле мы будем работать… Нужно работать в каждом конкретном случае, и особо важные, интересные территории вообще вычленять из хозяйственной деятельности, создавать там охраняемые территории», — сказал глава республики.

Эту тему он затронул в связи с обращениями жителей Сортавальского района по поводу рубок леса вблизи острова Риеккалансаари, где расположены дачные участки.

Руководство Минприроды Карелии и Сортавальского ЛПХ обещали встретиться с представителями инициативной группы для того, чтобы найти компромисс в решении вопроса о планируемых вырубках.

фото: «Живой Петрозаводск» Вконтакте

Виновных в свалке мусора в Петрозаводске сняли на видео

Очевидец опубликовал видеозапись, как в Петрозаводске неизвестные выбрасывают огромные мешки мусора рядом с пустыми контейнерами.

Видео размещено на странице «Живой Петрозаводск» Вконтакте.

По словам автора, мусорная площадка находится по адресу ул. Сулажгорская, д. 4 корп. 4.

На записи видно, как несколько человек, приехавшие на автомобиле с прицепом, выбрасывают мешки на контейнерной площадке. Камера зафиксировала госномер машины.

«У жителей дома шок от происходящего. При наличии пустых контейнеров, так выбрасывать мусор», — написал очевидец.

Это видео вызвало бурную реакцию посетителей паблика.

«Вот уроды! Свиньи!», — прокомментировал один из подписчиков.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска Вконтакте

Водителя в состоянии сильного опьянения задержали в Петрозаводске

Автоинспекторы в Петрозаводске отстранили от управления водителя, степень опьянения которого в 2,5 раза превышала допустимую.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Автомобиль нарушителя был остановлен на Карельском проспекте.

В ходе освидетельствования на состояние опьянения алкотестер показал 1.46 промилле при допустимом минимуме 0.16 промилле.

В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.

С начала года в Петрозаводске инспекторы ДПС отстранили от управления более 300 нетрезвых водителей.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 14 июня



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, +13 …+19 3 м/с СЗ 747 мм.рт.ст. 63% день Облачно с прояснениями, +19 …+21 4 м/с З 748 мм.рт.ст. 34% вечер Облачно с прояснениями, +13 …+20 3 м/с З 748 мм.рт.ст. 47% ночь Облачно с прояснениями, +11 …+12 2 м/с ЮЗ 748 мм.рт.ст. 69%

фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

Женщина-водитель перевернувшего под Петрозаводском авто отказалась от оформления ДТП

Легковой автомобиль перевернулся сегодня на объездной дороге под Петрозаводском.

По данным МЧС, сообщение об аварии поступило в 11.35. ДТП произошло на Суоярвском шоссе недалеко от родника, расположенного на выезде из Петрозаводска. Машина съехала в кювет и перевернулась.

На место выезжало подразделение спасателей - 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД Карелии, за рулем находилась женщина, она не пострадала и отказалась от оформления ДТП.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Таксиста в Петрозаводске оштрафовали за опасную перевозку ребенка

Автоинспекторы в Петрозаводске наказали водителя такси за нарушение правил перевозки детей.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, ребенок ехал в такси без специального удерживающего устройства.

Нарушителю выписан административный штраф в размере 3 тыс. рублей.



В ГИБДД пояснили, что перевозить детей в возрасте от 7 до 11 лет в легковом автомобиле можно только с использованием детских автокресел, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сидении — только в детских автокреслах.

фото: «Беломорская трибуна» Вконтакте

Целая семья осталась без крыши над головой из-за пожара в Карелии (ФОТО)

Пожар уничтожил жилой дом в деревне Выгостров Беломорского района Карелии.

Как сообщает газета «Беломорская трибуна», ЧП произошло сегодня в первой половине дня.

Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер.

Причина возгорания пока не известна.

Издание опубликовало рекомендации пожарных проверить электропроводку, печи, не хранить газовые баллоны и ГСМ рядом с нагревательными приборами, не разводить костры и не жечь сухую траву, всегда иметь наготове средства для тушения и воду.

фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия

Росгвардия объявила набор сотрудников в Карелии

Жителям Карелии предлагают пойти служить в ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Республике Карелия».

В Росгвардии назвали условия для приема на работу.



В их числе наличие образования не ниже среднего (полного); возраст от 18 до 35 лет, прохождение службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; отсутствие судимости и грубых административных правонарушений; способность по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.



Сотрудникам гарантируется стабильная и своевременная заработная плата; социальные гарантии; медицинское обеспечение; бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи; бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии.

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

Гости заповедника «Кижи» на бегу рассматривали достопримечательности острова (ФОТО, ВИДЕО)

Забег «KizhiRun» прошел на острове Кижи в Карелии.

Как сообщает корреспондент «Столицы на Онего», пробежаться или пройти по-скандинавски по острову могли все желающие.

Им были предложены на выбор дистанции, протяженностью 5, 10 или 21 км.

Один бегун пробежал 21 километр вместе с коляской, с которой в это время спал его ребёнок.

Трасса пролегала по всему острову, так что бегуны могли рассматривать Кижский погост, мельницу, деревянные дома и даже дальнюю часть острова, до которой экскурсии обычно не доходят.

Участники были по большей части из других регионов.

фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Ограничения движения транспорта введены на двух автотрассах, ведущих из Ленобласти в Карелию

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сегодня ввело ограничения для движения автотранспорта на автомагистрали «Кола» и трассе «Сортавала» на участках вблизи Санкт-Петербурга.

На участке «Колы» с 12 по 179 км. ограничена скорость движения в оба направления с 08:00 до 19:00, — там идет ремонт и установка дорожных знаков;

На 40-м километре трассы также введено ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00 — проводится устранение деформаций проезжей части.

На автодороге «Сортавала» с 0 по 37 км ограничена скорость движения в оба направления с 08:00 до 20:00 — идет уборка различных предметов и мусора, мойка разделительной полосы. Также ограничена скорость на транспортных развязках в районе 10, 15, 27, 33 км.

На участке с 34 по 55 км введено ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 22:00 — проводится нанесение дорожной разметки.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Гости Карелии останутся без водительских прав за опасные обгоны

Сотрудники ГИБДД остановили на трассе «Кола» в Карелии два автомобиля из Ярославской области за обгон на пешеходном переходе.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Нарушители попались на одном и том же участке — на 447 км автодороги.

За рулем одного из автомобилей находился 65-летний воддитель. Второй машиной управлял 46-летний мужчина.

Им грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ).

фото: pixabay

Жертва мошенника в Карелии пообщалась с ним по видеосвязи и лишилась почти 50 тыс. рублей

Правоохранительные органы Карелии проводят проверку по факту интернет-мошенничества.

Как сообщили в МВД республики, в полицию обратилась 36-летняя жительница Сегежи.

По ее словам, на годовщину свадьбы она решила подарить мужу игровую приставку. Подходящий вариант нашелся на одном из популярных сайтов объявлений: товар якобы находился в Кеми. Продавец запросил за приставку 45 тыс. рублей.

Женщина связалась с ним по видеосвязи и убедилась, что техника действительно имеется у собеседника. Автор объявления попросил оплатить товар в полном объёме.

Затем предложил приобрести дополнительный джойстик за 2,5 тыс. рублей, оговорил сроки и стоимость доставки стоимостью 1,5 тыс. рублей. В итоге женщина перевела на продиктованный по телефону номер счёта 49 тыс. рублей. После этого связь с продавцом прервалась.

фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Глава Карелии опубликовал фото, как он участвовал в Дне донора

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей республики участвовать в донорском движении и подал им пример.

Свою фотографию из Службы переливания крови он опубликовал на странице Вконтакте.

«Известный факт: донорская кровь хоть раз в жизни нужна каждому третьему человеку. Поэтому так важно, чтобы наши медучреждения не испытывали ее недостаток.

Друзья, если ваш возраст и состояние здоровья позволяют, не оставайтесь безучастными. Возможно, именно ваша кровь поможет кому-то вернуть потерянное здоровье или подарит жизнь!», — написал руководитель региона.

фото: АО «ОРЭС-Петрозаводск»

Энергетики в Петрозаводске сдали кровь в День донора

Коллектив АО «ОРЭС-Петрозаводск» принял участие в массовой акции по сдаче крови, приуроченной к Всемирному дню донора.

День донора стал традиционной акцией на многих предприятиях Петрозаводска. В этот раз к такому важному событию официально присоединились и специалисты из АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Стать донорами выразили желание многие сотрудники, однако далеко не все прошли отбор и не имели противопоказаний для забора. Среди сотрудников предприятия есть не только новички, сдавшие кровь впервые, но и ветераны донорского движения, многократно принимавшие участие в такой процедуре.

«Всеми этими людьми в первую очередь движет социальная ответственность, ведь ни для кого не секрет, что в городской Станции переливания крови часто не хватает жизненно важного ресурса. Во время мероприятия выяснилось, что в коллективе есть люди, которые давно стали донорами и уже далеко не в первый раз таким способом совершают добрые дела», - сообщили в пресс-службе АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Инженер производственно-технического отдела Сергей Таран в этот день в тридцатый раз сдал кровь. По его словам, начало было положено в 2012 году на предыдущем предприятии, где он работал - коллеги предложили ему принять участие в акции. Механик автотранспортного цеха АО «ОРЭС-Петрозаводск» Андрей Арнаутов с 1997 года является донором крови. На его счету более двадцати посещений Станции переливания с этой целью.

Процедура забора крови проходит в стерильных условиях и с участием внимательного персонала. Специалистами ведется тщательная проверка, после которой отсеиваются все те, у кого есть заболевания, при которых нельзя стать донором крови. К примеру, людям с низким гемоглобином врачи рекомендуют прийти попробовать сдать кровь через месяц, после приема железосодержащих препаратов.

«Очень важно осознавать, что твоя кровь поможет кому-то или спасет чью-то жизнь, - говорит начальник юридического отдела предприятия Кристина Кузнецова, которая принимает участие в донации крови с 2012 года. - Все мы искренне желаем, чтобы кровь была направлена людям, нуждающимся в ней».

В АО «ОРЭС-Петрозаводск» надеются, что эта благородная акция станет доброй традицией у сотрудников, ведь кровь – это источник жизни. В планах у руководства предприятия пригласить медиков на выездной забор крови, так как многие сотрудники не смогли принять участие в дне донора в связи с занятостью на рабочем месте.

«Я испытываю глубокое чувство гордости за мою команду, сотрудники которой не остались в стороне и добровольно приняли участие в акции, - отмечает руководитель предприятия Александр Болдырев. - Необходимо сделать эту процедуру более доступной по времени для всех желающих. Я очень надеюсь, что в следующий раз количество людей, пожелавших помочь другим, вырастет вдвое или втрое, ведь известно всем, что каждый человек, сдавший кровь, может подарить шанс жить трем людям!»

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

После длинных выходных водителей в Петрозаводске ждут массовые проверки на трезвость

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска во вторник проведут традиционные массовые рейды «Контроль трезвости».

Машины будут останавливать на улицах города для проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.

«В целях избежания конфликтных ситуаций, предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись», - напомнили в ГИБДД.

Госавтоинспекция рассчитывает на помощь всех участников дорожного движения – от них ждут, что они будут сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

За 5 месяцев в Петрозаводске произошло 3 дорожно-транспортных происшествия с участие нетрезвых водителей, в которых 4 человека получили травмы. За этот же период автоинспекторы отстранили от управления порядка 300 водителей, находившихся в состоянии опьянения.







фото: ТАСС

Создан «третий глаз», помогающий гаджетоманам не врезаться в столбы и людей (ВИДЕО)

В Южной Корее создали устройство для одержимых гаджетами людей.

Таких пользователей на сленге называют «смомби» — смесь слов «смартфон» и «зомби».



Как сообщает ТАСС, 28-летний дизайнер Пэн Минь-Вук решил помочь «смомби» перестать падать или врезаться в столбы на улицах. Он разработал «третий глаз», который можно прикрепить ко лбу во время прогулки.

Как работает «третий глаз», можно понять из видео:

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Появились разъяснения, в каких случаях можно заболеть COVID-19 после прививки

Заразиться коронавирусной инфекцией после пройденной вакцинации можно, но не из-за самой прививки.

Об этом сообщила журналистам заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«После прививки от коронавируса — не из-за нее, а при последующем заражении вирусом — иногда можно заболеть, описаны такие случаи. Есть некоторое количество людей, на которых вакцина не действует. Поэтому, вероятность заболеть после прививки, пусть и небольшая, но все же есть», — сказала Пшеничная, чьи слова цитирует ТАСС.

Она пояснила, что в таком случае заболевание будет протекать в легкой форме, без развития тяжелых осложнений. При этом при появлении симптомов ОРВИ у привитого, следует обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест на коронавирус.