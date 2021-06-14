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Бренд Карелии изобразили на монетах евро 2
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Коронавирус в Карелии: последние новости

Главное
Минздрав Карелии объявил о возобновлении вакцинации от коронавируса после сбоя
Вакцинация от коронавируса в Карелии была временно приостановлена 12 июня из-за того, что закончилась вакцина, но проблема уже решена. 6

14 Июня 2021
Минтруд объяснил, как родителям получить выплаты на школьников в размере 10 тыс. рублей
Обратиться за выплатой в 10 тыс. рублей на детей школьного возраста от шести до 18 лет и учащихся инвалидов от 18 до 23 лет можно будет с 15 июля до конца октября 2021 года.
14.06.2021, 21:40
Появились разъяснения, в каких случаях можно заболеть COVID-19 после прививки
Заразиться коронавирусной инфекцией после пройденной вакцинации можно, но не из-за самой прививки.
14.06.2021, 20:40
Создан «третий глаз», помогающий гаджетоманам не врезаться в столбы и людей (ВИДЕО) 1
В Южной Корее создали устройство для одержимых гаджетами людей.
14.06.2021, 19:40
Возбуждено уголовное дело против чиновников мэрии Петрозаводска из-за утонувших подростков 11
Следственные органы Петрозаводска возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации города после гибели троих подростков, утонувших в Онежском озере.
14.06.2021, 18:10
После длинных выходных водителей в Петрозаводске ждут массовые проверки на трезвость 2
Сотрудники ГИБДД Петрозаводска во вторник проведут традиционные массовые рейды «Контроль трезвости».
14.06.2021, 17:42
Жары не будет - жителям Карелии рекомендуется не забыть зонтики 3
Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на вторник, 15 июня.
14.06.2021, 17:00
Ограничения движения транспорта введены на двух автотрассах, ведущих из Ленобласти в Карелию
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сегодня ввело ограничения для движения автотранспорта на автомагистрали «Кола» и трассе «Сортавала» на участках вблизи Санкт-Петербурга.
14.06.2021, 16:14
Число пострадавших от укусов клещей резко выросло в Карелии 1
Медицинские учреждения Карелии зарегистрировали с начала сезона почти 2 тыс. обращений граждан, пострадавших от укусов клещей.
14.06.2021, 15:33
Стало известно, почему власти Петрозаводска запретили купание на пляжах города 7
Карельское управление Роспотребнадзора опубликовало результаты проб воды, взятых в районе пляжей Онежского озера и реки Лососинка, где купание запрещено по распоряжению администрации Петрозаводска.
14.06.2021, 15:27
Надзорные органы по видеозаписи ищут автомобиль, из которого выбросили мусор в Петрозаводске 3
Минприроды Карелии пообещало разыскать автомобиль, на котором неизвестные привезли мусор и бросили его на контейнерной площадке - им грозит наказание.
14.06.2021, 14:39
Целая семья осталась без крыши над головой из-за пожара в Карелии (ФОТО)
Пожар уничтожил жилой дом в деревне Выгостров Беломорского района Карелии.
14.06.2021, 14:27
Таксиста в Петрозаводске оштрафовали за опасную перевозку ребенка
Автоинспекторы в Петрозаводске наказали водителя такси за нарушение правил перевозки детей.
14.06.2021, 14:18
Штормовой ветер и ливни идут на Карелию - МЧС не рекомендует выходить на улицу 2
МЧС Карелии предупредило о резком усилении ветра и ливнях на территории республики, жителям рекомендовано не садиться за руль и не оставлять без присмотра детей.
14.06.2021, 14:07
Женщина-водитель перевернувшего под Петрозаводском авто отказалась от оформления ДТП 2
Легковой автомобиль перевернулся сегодня на объездной дороге под Петрозаводском.
14.06.2021, 13:54
Гости Карелии останутся без водительских прав за опасные обгоны
Сотрудники ГИБДД остановили на трассе «Кола» в Карелии два автомобиля из Ярославской области за обгон на пешеходном переходе.
14.06.2021, 13:45
Полиция Петрозаводска объявила в розыск пропавшую женщину
Правоохранительные органы Петрозаводска приступили к розыску женщины, которая два дня назад ушла из дома и пропала без вести.
14.06.2021, 12:55
Глава Карелии опубликовал фото, как он участвовал в Дне донора 3
Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей республики участвовать в донорском движении и подал им пример.
14.06.2021, 12:48
Парфенчиков пообещал не рубить леса рядом с населенными пунктами 6
Глава Карелии Артур Парфенчиков признал необходимость сохранения лесных массивов вокруг населенных пунктов и туристических объектов.
14.06.2021, 12:35
Гости заповедника «Кижи» на бегу рассматривали достопримечательности острова (ФОТО, ВИДЕО) 2
Забег «KizhiRun» прошел на острове Кижи в Карелии.
14.06.2021, 12:01
Росгвардия объявила набор сотрудников в Карелии
Жителям Карелии предлагают пойти служить в ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Республике Карелия».
14.06.2021, 11:15
Жертва мошенника в Карелии пообщалась с ним по видеосвязи и лишилась почти 50 тыс. рублей 2
Правоохранительные органы Карелии проводят проверку по факту интернет-мошенничества.
14.06.2021, 11:02
Энергетики в Петрозаводске сдали кровь в День донора
Коллектив АО «ОРЭС-Петрозаводск» принял участие в массовой акции по сдаче крови, приуроченной к Всемирному дню донора.
14.06.2021, 10:51
Туристы после столкновения с медведями в заказнике в Карелии попросили их не убивать (ФОТО) 3
Туристы во время помещения архипелага Кузова в Карелии встретились с медведями, теперь посетители опасаются, что животных застрелят.
14.06.2021, 10:22
Виновных в свалке мусора в Петрозаводске сняли на видео 3
Очевидец опубликовал видеозапись, как в Петрозаводске неизвестные выбрасывают огромные мешки мусора рядом с пустыми контейнерами.
14.06.2021, 09:58
Бренд Карелии изобразили на монетах евро 2
Банк Эстонии выпустил новую монету номиналом в 2 Евро, на которой изображены всемирно известные петроглифы с берегов Онежского озера - один из главных брендов Карелии.
14.06.2021, 09:47
Десятки зданий в разных районах Карелии останутся без электричества - опубликован список адресов
В районах Карелии энергетики АО «ПСК» проводят работы по ремонту и модернизации энергообъектов - для этого потребуются временные отключения потребителей.
14.06.2021, 09:36
Новые жертвы коронавируса: в Карелии умерли еще трое 15
В Карелии за минувшие сутки зарегистрировано еще 3 летальных исхода заболевания коронавирусом.
14.06.2021, 09:21
Водителя в состоянии сильного опьянения задержали в Петрозаводске 1
Автоинспекторы в Петрозаводске отстранили от управления водителя, степень опьянения которого в 2,5 раза превышала допустимую.
14.06.2021, 09:11
Пожарные спасли автомобили в загоревшихся гаражах в райцентре в Карелии (ФОТО)
Пожарная служба Кемского района сообщила подробности о пожаре, произошедшем в воскресенье в гаражном кооперативе в Кеми.
14.06.2021, 08:57
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 14 июня 1
14.06.2021, 07:05
13 Июня 2021
Самое важное за сегодня
13.06.2021, 22:20
Симптомы коронавируса изменились из-за мутаций
В Роспотребнадзоре заявили об изменении симптомов из-за мутаций COVID-19.
13.06.2021, 21:40
В Госдуме рассказали, как снизить цены на товары на 20% 4
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя (фракция КПРФ) рассказала, как снизить цены на товары на 20%.
13.06.2021, 20:40
Волонтеров просят помочь в поисках тел утонувших в Медвежьегорском районе супругов 1
В Карелии родные погибшей на озере семьи с детьми просят волонтеров и группы водолазов помочь в поисках тел супругов.
13.06.2021, 20:23
Экскурсионный автобус с 45 пассажирами перевернулся в соседнем с Карелией регионе (ФОТО)
Экскурсионный автобус петербургской туристической фирмы перевернулся рядом с деревней Верхние Мандроги в Ленинградской области, пострадало 10 пассажиров.
13.06.2021, 19:40
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СКАНДАЛ С РЫБНЫМИ ОТХОДАМИ, ОЧЕРЕДНАЯ ВЗЯТКА И РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ
Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
13.06.2021, 19:00
В Соломенном восстановили электроснабжение после аварии на сетях 7
В отдаленный район Петрозаводска вернулся свет, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.
13.06.2021, 17:48
В Петрозаводске нашли и наказали водителя маршрутки, проехавшего перекресток на красный (ВИДЕО)
Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили водителя маршрутного автобуса, нарушившего правила дорожного движения в центре города.
13.06.2021, 17:27
Теплая погода сохранится в Карелии в понедельник
Синоптики обещают на территории республики в понедельник, 14 июня до +23 градусов.
13.06.2021, 16:56
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить 4
В прокуратуре Карелии взяли на контроль расследование уголовного дела по факту гибели семьи с маленькими девочками вблизи деревни Покровское Медвежьегорского района.
13.06.2021, 16:33
Отдаленный район Петрозаводска остался без света из-за аварии на электросетях
Жители Соломенного остались без света из-за повреждения централизованных электросетей, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Петрозаводска.
13.06.2021, 16:04
«Сильный толчок лодки при повороте»: названа предварительная причина трагедии на озере в Карелии, где погибла целая семья
Родители и две маленькие девочки, утонувшие в Медвежьегорском районе, могли бы спастись, если бы на них были спасательные жилеты, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.
13.06.2021, 15:41
Стали известны подробности гибели семьи с двумя маленькими девочками на озере в Карелии
Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели семьи из четырёх человек на озере Кумчозеро в Медвежьегорском районе.
13.06.2021, 15:00
В Медвежьегорском районе в перевернувшейся лодке была целая семья: нашли тела двух маленьких девочек 4
На озере Кучмозеро близ деревни Покровское Медвежьегорского района Карелии в перевернувшейся лодке была семья из четырех человек – нашли тела только двух маленьких девочек.
13.06.2021, 14:22
Петрозаводск на неделю превратится в столицу современного танца
В Петрозаводске 14 июня стартует Фестиваль современной хореографии Nord Dance.
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