Что случилось в Петрозаводске и Карелии 21 августа

фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Подсчитано количество жителей Карелии, сделавших прививку от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса в Карелии прошли почти 30% населения республики.

Это следует из данных министерства экономического развития Карелии, которое ведет такую статистику в связи с кампанией по выдаче паспортов коллективного иммунитета предприятиям региона.

«В настоящее время в Республике Карелия привито от новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) первым компонентом вакцины 178,2 тыс. человек, вторым компонентом — 151,4 тыс. человек. Также уже 878 человек прошли ревакцинацию», — говорится в сообщении министерства.

Паспорта коллективного иммунитета в Карелии получила 121 организация. Наличие такого паспорта подтверждает, что 60 и более процентов работников прошли вакцинацию или в течение 6 месяцев до подачи заявки переболели COVID-19.

По данным Карелиястата на 1 января 2021 года, количество жителей республики составляло 609,1 тыс. человек.

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Коронавирус за сутки унес жизнь еще одного пациента в Карелии

В Карелии за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход заболевания коронавирусом.

Об этом говорят данные о ситуации с пандемией, опубликованные на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Общее число умерших от COVID-19 в республики достигло 757 человек.

Официальный показатель летальности в Карелии, который рассчитывается как соотношение числа умерших и заболевших, составил 1,28 — это ниже среднероссийского (2,59).

фото: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» Вконтакте

Автомобиль после ДТП протаранил ограждение у пешеходного перехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием двух автомобилей произошло в пятницу вечером на Лесном проспекте.

Один из участников выехал с улицы Ругозерской на Лесной проспект. Он сразу начал перестраиваться в левый ряд.

В этот момент по проспекту в попутном направлении на большой скорости двигался второй автомобиль. Он по касательной задел виновника ДТП, вылетел на тротуар, примыкающий к пешеходному переходу и протаранил ограждение. В это время у перехода не было людей.

Видеозапись с уличной камеры компании «Ситилинк» размещена в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» Вконтакте.

фото: Минтранс Республики Карелия / ВК

Планируются новые авиарейсы из Петрозаводска на юг России

Власти Карелии рассчитывают на открытие авиарейсов из Петрозаводска в Краснодар и Ростов-на-Дону.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.



«На следующий год прорабатывается возможность запустить перелеты „Петрозаводск — Воронеж — Ростов-на-Дону“ и „Петрозаводск — Краснодар“. Еще два перспективных направления — это Минск и Хельсинки. Но организовать международные рейсы можно будет только после снятия ограничений», — сообщил губернатор.

Он напомнил, что в течение года после завершения реконструкции аэропорта были организованы рейсы в Москву, Калининград, Казань, Череповец, Минеральные воды, Симферополь, Сочи и Анапу.

За этот период было выполнено 630 рейсов, перевезено более 100 тыс. пассажиров.

фото: "Подслушано у водителей Птз и Карелии" Вконтакте

После лобового столкновения автомобиль в Петрозаводске выехал на газон с пешеходами (ВИДЕО)

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в пятницу на одном из перекрестков в Петрозаводске.

В ДТП на пересечении улицы Московская и Октябрьского проспекта попали кроссовер и легковушка.

При выезде на перекресток водитель кроссовера не пропустил, двигавшийся навстречу легковой автомобиль. От лобового удара одна из машин выехала на газон, где в этот момент находились пещеходы.

Видеозапись с уличной камеры компании «Ситилинк» размещена в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» Вконтакте.

фото: Столица на Онего

После удара «Газели» легковушка едва не сбила пешехода на тротуаре в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием легкового автомобиля и фургона «Газель» произошло сегодня в центре Петрозаводска.

Водитель «Газели», поворачивая на проспект Ленина, не пропустил легковой автомобиль, который двигался во встречном направлении.

От удара легковушку занесло и выбросило на тротуар, где в этот момент находились пешеходы. Машина находилась в полуметре от них.

ДТП запечатлела уличная камера видеонаблюдения компании «Ситилинк».

фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Суд в Карелии отказался признать незаконным дополнительный сбор с населения за коммунальные платежи

Верховный суд Карелии признал законным введение комиссии за сбор коммунальный платежей с населения Единым расчетным центром.

Это следует из решения суда по иску жительницы Лахденпохьи Тамары Бородиной.

О результатах судебной тяжбы рассказала группа «Лахденпохья — навсегда!» Вконтакте.

Пенсионерка подала иск в суд на «Единый расчетный центр Республики Карелия», которые берет с плательщиков за ЖКУ дополнительные деньги в размере 1% за каждый платеж.

Лахденпохский районный суд отказался удовлетворить иск и Верховный суд Карелии поддержал это решение.

Дополнительный сбор введен для граждан, которые платят за ЖКУ наличными деньгами. Руководство «ЕРЦ», который находится в государственной собственности, объясняло это тем, что компания убыточна и дополнительный сбор поможет поправить ее финансовое положение.

фото: "Магаполис" Вконтакте

Известная московская рок-группа сыграет «концерт под соснами» в Карелии

Участники известной в России музыкальный группы «Мегаполис» приехали в Карелию отдохнуть и сыграть концерт.

Об этом они написали на официальной странице группы

Вконтакте.

«Ладога, шхеры, леса. И конечно концерт сыграем, под соснами", - написали музыканты.

Они выложили фотографии с места отдыха.

Фото: "Мегаполис" Вконтакте

Музыканты расположились в единственном на территории республики купольном отеле высшего класса, который расположен на острове Хавус.

Фото: "Корпорация развития Карелии"

Об этом элитном месте отдыха ранее рассказали в Корпорации развития Карелии.

фото: © Антон Вергун/ТАСС

Карельский публицист сравнил стоимость услуг ЖКХ в СССР и современной России в пересчете на водку

Стоимость услуг ЖКХ в советские времена была в несколько раз ниже, чем в современной России в сопоставимых ценах.

Такими расчетами поделился карельский публицист Армас Машин.

«Теперь не припомнить точный размер квартирной платы и оплаты услуг Ж. Х. Помню, что они не обременяли дороговизной, составляя не более одной десятой части среднего дохода. Один мой знакомый в шутку перевел свои советские траты на квартиру в стоимость традиционного русского напитка. Получилось, до трех бутылок водки. Сейчас ящика по полтора выходит, не меньше, — прикидывал знакомый», — написал Машин.

О том, сколько стоили другие товары и услуги в советские времена, читайте в его статье «Жить по-советски».

фото: © Станислав Красильников / ТАСС

Сократилось число больных коронавирусом в тяжелом состоянии в Карелии

В больницах Карелии находится 39 инфицированных коронавирусом, состояние которых оценивается как тяжелое.

Это меньше, чем днем ранее, когда количество таких пациентов составляло 46 человек.

Такие данные опубликованы на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

За минувшие сутки сократилось и общее число случаев инфицирования COVID-19. Коронавирусом заразились 173 человека, а днем ранее было зарегистрировано 175 таких случаев.

Общее количество жителей Карелии, переболевших ковидом и попавших в официальную статистику, достигло 59464 человек.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: БОЛЬНЫЕ КОРОНАВИРУСОМ БЕРЕМЕННЫЕ, ОСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛОПОРОЖСКИХ ГЭС И СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДТП

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

В Карелии 22 беременные женщины болеют коронавирусом, двое в тяжелом состоянии (СРОЧНО)



фото: © freepik

За все время пандемии коронавируса в Карелии 500 беременных женщин заразились COVID-19, одна роженица умерла, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Строительство Белопорожских ГЭС в Карелии приостановлено

Строительные работы на Белопорожских ГЭС в Карелии приостановлены, срок ввода в эксплуатацию будет перенесен.

Семья с двумя детьми из Мурманской области погибла на трассе в Карелии



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В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности смертельного ДТП на трассе в Кемском районе.

Пенсионерка устроила ДТП на трассе в Карелии, где погибли сразу три человека (ФОТО)



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В Олонецком районе пенсионерка не справилась с управлением и совершила ДТП, в котором погибли сразу три человека, сообщил в ГИБДД Карелии.

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В Карелию идет холод



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Синоптики предупреждают о похолодании, которое придет в Карелию с понедельника, 23 августа.

Глава Карелии разрешил школам проводить линейки 1 сентября



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Руководитель республики Артур Парфенчиков снял ограничения для учреждений образования в проведении массовых мероприятий в День знаний.

Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии



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Известный педагог, экс-замглавы столицы Карелии Римма Ермоленко набрала максимальное количество баллов в конкурсном состязании на должность руководителя школы № 55.

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Копию первого российского линейного военного корабля «Гото Предистинация» сняли в Воронеже в картине «Гардемарины 1787. Война»

фото: ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Жителям Карелии разрешили разжигать костры в лесах

Отмена особого противопожарного режима в Карелии позволяет жителям республики разжигать костры в лесах.

Об этом говорится в сообщении в официальной группе правительства Карелии Вконтакте.

«Запрет на разжигание костров также снимается», — пояснили в правительстве.

Как сообщалось ранее, распоряжением правительства республики с 20 августа 2021 года на территории Карелии отменен особый противопожарный режим, который был введен 8 июня текущего года.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» за минувшие сутки в Карелии не зарегистрировано ни одного лесного пожара.

Погода в Петрозаводске сегодня, 21 августа



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, +12 …+17 3 м/с ЮЗ 749 мм.рт.ст. 77% день Облачно с прояснениями, +18 …+19 2 м/с ЮЗ 750 мм.рт.ст. 53% вечер Небольшой дождь, +13 …+16 1 м/с ЮВ 749 мм.рт.ст. 80% ночь Небольшой дождь, +12 …+13 1 м/с ЮЗ 749 мм.рт.ст. 94%

Автомобиль с «тюнингом» из стикеров привлек внимание жителей Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Необычное наказание получил один из автовладельцев в Петрозаводске.

Неизвестные обклеили всю машину разноцветными бумажными стикерами.

Фото автомобиля, припаркованного в одном из городских дворов, прислал в редакцию читатель «Столицы на Онего».

фото: Петербург с огоньком | Новости и афиша Питера / «ВКонтакте»

«Пьяным гусаром», насмешившим жителей Петербурга, оказался актер из Карелии

Комментарии жителей Санкт-Петербурга в соцсетях о якобы пьяном мужчине в гусарской форме, размахивавшем саблей на улице, оказались фейком - на улицах города на Неве идут съемки фильма.

Об этом сообщило агентство ФАН.

Человеком на фотографиях оказался аслуженный артист республики Карелия Александр Куйкка.

Его продюсер пояснил, что на видео попали съемки сериала «Такси под прикрытием», в котором снимается Куйкка. Прохожие на Английской набережной - тоже актеры.

фото: Мария ЛЕНЦ / Комсомольская правда

Продавец магазина в Петрозаводске рассказала, как персоналу приходится защищать покупателей от грабителей

Сотрудница одной из торговых сетей в Петрозаводске рассказала об участившихся случаях нападения грабителей на магазины и том, какую опасность они представляют для покупателей.

Своими переживаниями она поделилась в группе «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

«За последние полгода увеличилось количество воров… и, увы, наркоманов которые тоже воруют. Мы своей женской силой убираем этих людей из магазина, понимая что они могут навредить всем кто рядом, защищая себя… Особо не адекватные пытаются все разгромить и кого-нибудь ударить, сопровождая матом… Сколько раз мы прикрывали детей и просто покупателей, не счесть. Мы не ждём славы…ничего. Просто просим вас быть внимательней… Сразу говорите любому продавцу, держитесь в стороне. Этот человек может предоставлять опасность», — рассказала женщина.

По ее словам, сотрудники охранных фирм прибывают по вызову через 10-25 минут.

«Полиция!!! Где рейды?! Где проверки???», — написала автор поста.

фото: правительство Карелии

Правительство анонсировало запуск нового производства на севере Карелии

Новый завод по производству щебня в Беломорском районе начнет отгрузку первой продукции на следующей неделе.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии, подводя итоги поездки в район главы республики Артура Парфенчикова.

«Первая отгрузка продукции пройдет на будущей неделе и пойдет на местные дороги», — говорится в сообщении.

Компания, инвестировавшая в создание завода, получила статус резидента Арктической зоны России. Беломорский район входит в состав арктических территорий.

«Нужно реализовать преимущества Беломорья, которое

сейчас является Арктической зоной России и, что важно, особой

экономической зоной Арктики, где созданы серьезные преференции», — приводит пресс-служба слова главы республики.

фото: группа школы №55 Вконтакте

Модель городских перекрестков сконструировали во дворе школы в Петрозаводске

Самый большой в Петрозаводске игровой городок для изучения Правил дорожного движения обустроен во дворе школы №55.

Об этом сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Фотография городка размещена в группе школы Вконтакте.

Во внутреннем дворе школы нанесена разметка, имитирующая перекрестки, установлены макеты дорожных знаков и светофоров.

фото: © «Столица на Онего

Междугородние автобусные рейсы из Петрозаводска на север Карелии не возобновятся

Автовокзал Петрозаводска предупредил, что приостановленные ранее рейсы из Петрозаводска в Костомукшу не возобновятся в назначенное время.

«По техническим причинам с 23 по 29 августа 2021 г. продлевается временная приостановка выполнения рейсов по маршруту № 528 «Петрозаводск — Костомукша через Сегежу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о рейсе, который отправлялся из Петрозаводска в 21:30, а из Костомукши — в 12:00.

фото: pixabay

Мастериц по шитью золотом начали обучать в Петрозаводске

Петрозаводский колледж культуры выпустил первую группу рукодельниц, обученных золотному шитью.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии, подводя итоги совещания, посвященного социально-экономическому развитию Беломорского района.

В этом районе будут работать выпускницы Петрозаводского колледжа, освоившие технику ручной вышивки позолоченными и серебряными нитями.

«Планируется создание мастерской, необходимое оборудование уже закуплено, ведется подбор помещения… В дальнейшем мастерская может преобразоваться в производственную базу с эксклюзивными ручными работами и машинным вышиванием», — говорится в сообщении.

фото: pixabay

Немного дождя и солнца ждет жителей Карелии

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 22 августа.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью +10, +12°С, днем +17, +19°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный, днем на севере северо-восточный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью +7, +12°С, днем +15, +20°С, на севере +10,+15°С.

фото: администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска пообещали жителям помочь «оставить след в истории»

Администрация Петрозаводска объяснила, что делать жителям города, которые хотят посадить деревья и кустарники на улицах.

Разъяснения опубликованы на официальном сайте мэрии. «Если кто-то из горожан хочет оставить свой след в истории карельской столицы, посадить или пересадить собственные деревья или кустарники на общественные территории, но ему не хватает рабочих рук, он может обратиться в управление благоустройства и экологии по телефону: 71-35-66. Там ему помогут организовать акцию и обеспечат её необходимым инвентарем», — говорится в сообщении. В сентябре администрация планирует провести несколько акций по озеленению в разных районах города: 9 сентября — на магистральном газоне на Железнодорожной улице, 10 сентября — в Машезерском сквере, 16 сентября — на аллее Отцов, 17 сентября — на Ключевском шоссе, 23 сентября — в Бородинском сквере, 24 сентября — в районе дома № 58 на Октябрьском проспекте.

К участию в акциях приглашают всех желающих. Им выдадут необходимый инвентарь и перчатки. Кроме того, предварительно специалисты управления благоустройства и экологии проведут для участников мастер-классы по посадке растений и правильному уходу за ними. С 2017 года в Петрозаводске в рамках различных акций по озеленению появилось более шести тысяч декоративных деревьев и кустарников.

фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Жительнице Карелии пообещали работу и списали деньги с ее банковской карты

Полиция в Кемском районе Карелии возбудила уголовное дело по факту кражи денег с банковской карты местной пенсионерки.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

В полиции 62-летняя женщина рассказала, что нашла объявление о подработке в качестве сиделки и позвонила по указанному номеру. Ей ответил мужчина, который сообщил, что требуется помощь по уходу за матерью. За доставку продуктов из магазина до квартиры престарелой женщины ее сын был готов заплатить более 4 тыс. рублей.

Жительница Кеми согласилась на предложение и продиктовала реквизиты своей банковской карты для перевода авансового вознаграждения, при этом по просьбе собеседника назвала трехзначный код безопасности с обратной стороны карты. В итоге, обещанной суммы она так и не дождалась — вместо этого её собственный счет обнулился. С него было списано около 18 тыс. рублей.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.

фото: официальный сайт правительства Карелии

Над столицей Якутии засверкают цвета флага Карелии

Власти Якутии решили отблагодарить пожарных и добровольцев из разных регионов России, в том числе, из Карелии, которые помогают тушить лесные пожары.

В их честь телебашня в Якутске засияет цветами флагов российских регионов. Для этого будет перенастроена подсветка телебашни.

Цвета карельского флага — красный голубой и зеленый — зажгутся 2 сентября.

В начале августа тушить пожары в Якутии отправились 20 сотрудников Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов.

фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

Жители Карелии сдали полиции еще 25 единиц огнестрельного оружия

Сотрудники Росгвардии каждую неделю изымают огнестрельное оружие у жителей Карелии, которое они сдают добровольно или в принудительном порядке.

Как сообщили в региональном Управлении Росгвардии, за последнюю неделю население республики добровольно сдало 25 единиц оружия.

Еще 4 «ствола» были изъяты принудительно за нарушения правил обеспечения сохранности.



Росгвардейцы составили 14 протоколов об административных правонарушениях.

фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Мошенники от имени банков объявляют акции по раздаче бесплатной пиццы и воруют деньги с карт

Мошенники запустили фейковую акцию, объявляя о раздаче бесплатной пиццы от имени нескольких крупных российских банков.

Об этом рассказал газете «Коммерсантъ» руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев.

Речь идет про акции от имени как минимум двух крупнейших российских банков, уточняет эксперт.

Сетевые мошенники ранее уже использовали пиццу в качестве приманки, но в данном случае в схему внесены примечательные изменения. На этот раз большинство регистраций мошеннических сайтов началось после того, как в июне сотрудники Сбербанка бесплатно накормили пиццей промоутеров Альфа-банка, раздававших листовки у входа в офис конкурента, отметили в «СерчИнформ».

Желающим получить бесплатное угощение подобные сайты предлагают ввести фамилию, имя, отчество, номер банковской карты и номер телефона, а после этого дважды передать злоумышленникам код из SMS-сообщения, уточняют авторы Telegram-канала In4security.

фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Минстрой предложил давать налоговые вычеты гражданам, которые снимают жилье

Налоговый вычет с расходов на аренду жилья планируется ввести в России.

Как сообщает ТАСС, такую инициативу Минстрой РФ предлагает включить в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

«Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям», — говорится в проекте паспорта программы.

Также для улучшения жилищных условия граждан предлагается выдавать индивидуальные сертификаты на аренду.

Кроме того, Минстрой предлагает снизить государственные пошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности.