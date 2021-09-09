Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Власти Петрозаводска предлагают совместно уничтожить всех крыс в городе

В столице Карелии стартует масштабная кампания по дератизации, сообщили в мэрии.

С 15 по 30 сентября в карельской столице пройдет масштабная акция по дератизации, сообщили в администрации города. Принять участие в ней могут управляющие организации, товарищества собственников жилья и недвижимости, предприятия торговли, общепита, социальные и другие учреждения.



Дератизацию планируется провести на контейнерных площадках, расположенных во дворах и на территориях общего пользования, в подвалах жилых домов, детских садах, школах, а также на других объектах. Городские власти считают, что только совместные усилия организаций и горожан приведут к успеху в борьбе с грызунами.



Информацию о проведенных дератизационных мероприятиях - обработанной площади территорий (в кв.м.) с указанием количества объектов (многоквартирные дома, отдельно стоящие здания и т.д.) необходимо направить на электронную почту: ekaterina.mihaylova@petrozavodsk-mo.ru.



Администрация Петрозаводска призывает горожан выбрасывать твердые коммунальные отходы только в предназначенные для этого контейнеры. Запрещается складировать мусор возле площадок, на общественных территориях: в парках, скверах и лесополосе. Скопление отходов способствует увеличению популяции крыс.

фото: Segezha Group

Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков

В Сегежском районе Карелии спасли жизнь пожилому грибнику, не вернувшемуся домой.

7 сентября 74-летний Анатолий Викторович Занько пошел за грибами. Выехал на мотоцикле из дачного кооператива “Радуга”, что в трех километрах от станции Майгуба по дороге на Лосось Порог, оставил мотоцикл на обочине и углубился в лес. Вечером он домой не вернулся.



На следующий день начались поиски силами оперативной группа правоохранительных органов в составе 4 человек, однако результатов они не принесли.



На следующий день, 9 сентября, Сегежским ЦБК была организована поисковая группа по просьбе дочери пропавшего пенсионера - сотрудницы комбината. Оперативный штаб возглавил вице-президент по безопасности Segezha Group Юрий Черницев.

Группа добровольцев-поисковиков была сформирована председателем первичной профсоюзной организации Сегежского ЦБК Рослеспрофсоюза Александром Житниковым. 20 сотрудников комбината, в том числе коллеги пропавшего из филиала “Лесные ресурсы”, сразу же выехали в зону поиска. Предприятие обеспечило добровольцев рациями, фонарями и мегафонами. Местные жители - соседи по дачному кооперативу, - также активно помогали поисковикам. Сотрудники МЧС и полиции координировали работу добровольческого отряда и выделили в помощь поисковой группе кинолога со служебной собакой.





Третий день поисков также прошел безуспешно. Зона поисков была довольно обширной. Работу поисковиков усложняла болотистая местность. В качестве помощников привлекались охотники, так как в местах поиска были замечены следы медведя. Также опасность представляли змеи, которые водятся здесь в большом количестве.





Поисковой операцией руководил оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по Сегежскому району, капитан Игорь Валерьевич Зуев.



На четвертые сутки пропавший дачник наконец был обнаружен. Анатолий Викторович был обессилен, но самое главное - он был жив.





Родные и близкие выражают огромную благодарность всем неравнодушным, кто отозвался на просьбу о помощи и спас жизнь человека.



Отдельное большое спасибо сотрудникам пожарного караула Сегежи, признательность ППС, УФСИН, кинологам. Также родные выражают благодарность Сегежскому ЦБК и лично Паньшину А.В. и Житникову А.Г., филиалу «Лесные ресурсы», ЛДК Сегежский и Службе безопасности Segezha Group за профессионализм и надежность.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Еще один житель Карелии умер от коронавируса

В Карелии за минувшие сутки зарегистрирован еще один летальный исход от COVID-19.

Об этом говорят данные о ситуации с коронавирусом, опубликованные на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова Вконтакте.

Общее количество умерших в республике от COVID-19 с начала пандемии увеличилось до 808 человек.

Уровень летальности от коронавируса, который рассчитывается как соотношение числа заболевших и умерших, в Карелии составляет 1,29, что ниже среднероссийского показателя (2,68).

Ранее сообщалось, что власти Карелии заплатят миллионы рублей медикам, которые вакцинируют от коронавируса.



фото: Youtube.com / Департамент здравоохранения Москвы, ролик "Едет жизнь!" / кадр из видео

Мужчина получил серьезные увечья во время взрывных работ в Карелии

В Сортавальском районе Карелии 43-летний мужчина получил тяжелые ранения рук, глаз, ожоги лица при проведении взрывных работ.

Как нам стало известно, в Сортавальскую районную больницу был доставлен 43-летний мужчина, получивший серьезные увечья во время взрывных работ. У него обгорело лицо и глаза, травмированы обе руки.

Первую помощь рабочему оказали местные врачи, позднее мужчину перевезли в Петрозаводск, в Республиканскую больницу им. Баранова. На завтра запланирована госпитализация в одну из клиник Санкт-Петербурга.

фото: ГИБДД Карелии

Мотоциклист перевернулся на трассе в Карелии

Водитель мотоцикла был госпитализирован после ДТП в Сортавальском районе Карелии, сообщили в ГИБДД.

На 279 км. трассы «Кола» - «Сортавала» в Сортавальском районе накануне в 15:30 40-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В результате ДТП водитель с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

Число случаев заражения коронавирусом в Карелии за сутки продолжает расти

За минувшие сутки в Карелии выявлено 143 случая заражения COVID-19, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 11 сентября коронавирус за сутки был выявлен у 143 жителей Карелии, среди них не было ни одного привитого. Для сравнения, двумя днями ранее за сутки в республике было зарегистрировано 136 случаев инфицирования.

Заболели 142 человека, в состоянии средней тяжести находятся 43 пациента, трое - в тяжелом состоянии. Об этом сообщает глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковид-центрах проходят лечение 597 человек, из них 9 - крайне тяжелых.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 62644 жителей Карелии.

Выздоровели за минувшие сутки еще 148 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 59403 человека.

фото: ГИБДД Петрозаводска

Улицу Анохина в центре Петрозаводска перекрыли из-за земляных работ (ФОТО)

С 11 сентября изменилась схема движения транспорта на перекрестке улицы Анохина и проспекта Ленина в Петрозаводске.

По информации ООО «Техпромстрой», с 11 сентября с 9.00 изменилась схема движения транспорта в центре Петрозаводска. Закрыт проезд на участке улицы Анохина напротив дома № 24.

Ограничения связаны с земляными работами при строительстве ливневой канализации. Ориентировочно они займут менее двух недель.

В Госавтоинспекции Петрозаводска призывают водителей быть внимательными на указанном участке, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

фото: © unsplash

Предпринимателей в Карелии, получающих финансовую помощь из бюджета, «кошмарят» проверками и лишают социальных пособий

Миллионы рублей, которые власти Карелии в последние годы направляют на поддержку малого и среднего бизнеса, порой, становятся причиной миллиона проблем для предпринимателей

Нашумевшая история с главой фермерского хозяйства Ираидой Шалак, которая получила от государства 15 млн рублей, потратила их на оборудование, а потом попала за решетку по обвинению в мошенничестве — только один из примеров, чем рискуют предприниматели, принимая подарки от государства. Причем, рискуют не «акулы» крупного бизнеса, а мелкие предприниматели, которые с трудом зарабатывают себе на жизнь.

В их числе вчерашние безработные, которые, не найдя работы, решили попытать счастья в бизнесе, поверив властям, что с помощью бюджетного стартового капитала они могут добиться успеха.

Подробнее читайте здесь.

фото: пресс-служба главы Карелии

В Калевале начались праздничные мероприятия в честь дня республики (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков осмотрел часть объектов, благоустроенных ко дню республики в Калевале.

В поселке обновлена территория у сосны Леннрота, мыса у «Креста путника», создан арт-объект «Книга». Это места, рассказывающие об истории Калевалы. Они популярны как у местных жителей, так и у туристов.

Также в преддверии праздника заасфальтированы улицы Калевалы, обновлены фасады домов, отремонтированы ключевые социальные объекты.

Руководитель региона возложил цветы к Братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие жители района, гости праздника, председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, депутат Госдумы Валентина Пивненко, другие официальные лица. Память погибших почтили минутой молчания.

Во время Великой Отечественной войны на территории Калевальского района шли бои. Первыми удар врага в июле 1941 года приняли солдаты и офицеры 1-го погранотряда. Бойцы 54-й и 367-й дивизий 26 армии, партизанских отрядов держали оборону на Ухтинском направлении Карельского фронта. Героизм и стойкость защитников привели к победе – в сентябре 1944 годатерритория района была освобождена.

Жители Калевальского района бережно хранят память о погибших на полях сражений. В каждом населённом пункте района есть памятные места, воинские захоронения. Это памятники героям войны - известным и безымянным. На братских могилах стоят обелиски. В районе захоронено более 2000 павших воинов. В Братской могиле Калевалы захоронено 1295 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Накануне вечером в Доме культуры состоялся спектакль Калевальского народного театра по пьесе Лео Нярья «Запевай-ка песню, карел» («Kalahutalaulu, karjalaini») на карельском языке. Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный работник культуры Карелии Валентина Сабурова. Артисты мастерски передали лучшие национальные традиции северного края - гостеприимство, открытость, добрый нрав.

Праздник в этом году проводится в сокращенном формате из-за антиковидных мер, поэтому программа не предполагает больших мероприятий, а сэкономленные средства направлены на благоустройство Калевалы.

фото: ГИБДД Карелии

ВАЗ вылетел в кювет в районе Карелии, пострадали водитель и пассажирка

Молодые водитель и его пассажирка оказались в больнице после ДТП в Пряжинском районе Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, накануне около половины седьмого утра в Пряжинском районе Карелии на 396 км. автодороги «Кола» 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2115» не учел скорость движения, при которой возможно контролировать траекторию движения транспортного средства, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в левый придорожный кювет.

В результате ДТП травмы получили водитель и его 18-летняя пассажирка. Пострадавшие госпитализированы в БСМП Петрозаводска, им оказана медицинская помощь.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

фото: пресс-служба главы Карелии

Калевала преобразилась ко дню республики (ФОТО)

В преддверии дня Карелии в Калевале благоустроены и обновлены объекты, которые являются лицом калевальской земли и рассказывают о ее богатой истории.

Появились и новые арт-объекты, а также зоны отдыха, уже ставшие популярными среди жителей и гостей поселка. При выборе объектов благоустройства в первую очередь были учтены пожелания граждан.

В рамках праздничных мероприятий глава Карелии Артур Парфенчиков осмотрел объекты благоустройства и отметил их большую значимость для создания комфортных условий проживания в районе. В Калевале также обновлена инфраструктура учреждений дополнительного образования. Это расширяет возможности для проведения досуга, занятий физкультурой и спортом.

Сосна Леннрота – традиционная визитная карточка поселка Калевала. Один из самых оригинальных памятников, известный не только в Карелии, но и далеко за ее пределами. По преданию под этой сосной в начале XIX века калевальцы, взявшись за руки, пели свои руны. В 2020 году Калевальский район победил в конкурсе по этнокультурному развитию коренных народов Республики Карелия и получил средства на благоустройство. У Сосны была установлена памятная плита с надписью «Памятник истории. Под этой сосной Элиас Леннрот в 1834-1835 годах записывал руны карельских рунопевцев». Также был изготовлен арт-объект Айно. Из дерева вырезана одна из героинь эпоса «Калевала» - Айно. На русском и карельском языках сделана надпись из эпоса «Айно – дева молодая, Йоукахайнена сестрица». В настоящее время Калевальский район также принимает участие в этом конкурсе с проектом «Храним традиции», в рамках которого планируется установка деревянных фигур Вяйнямейнена и Илмаринена.

Новый арт-объект «Книга» приобретен на субсидию ко Дню республики в 2021 году. Книга - это символ признания в любви к родной Калевале, к творчеству ее уроженцев. Народные писатели Карелии Ортье Степанов, Николай Яккола, Антти Тимонен, Пекка Пертту, Якко Ругоев родились в Калевальском районе.

Неподалеку от сосны Лённрота, на берегу озера Куйтто, стоит крест путника - знак благословления всем прибывающим в Ухту-Калевалу водным путем и всем, кто отправляется путешествовать по Куйтто. По программе «Комфортная городская среда» здесь установлены скамейки, урны, вазоны, обеспечено освещение территории и устройство пешеходной дорожки. В Парке «Святая роща» в 2020 году в рамках празднования Дня республики также выполнено благоустройство - сделаны дорожки, освещение, установлены скамейка и урны.

Руководитель региона посетил Мыс рунопевцев. Это одно из мест, где проходят народные праздники. Сюда приходят гости поселка. По инициативе жителей поселка 18 октября 1970 года в честь 200-летия со дня рождения известного рунопевца Архиппа Перттунена на мысу был установлен Памятник рунопевцам. В 2020 году в рамках Программы поддержки местных инициатив здесь проведены работы по благоустройству набережной к Мысу рунопевцев на сумму 1 млн рублей.

Ко дню республики возле Калевальской школы создана долгожданная парковка, востребованная родителями и учителями. Произведена отсыпка, установлено ограждение.

Большие ремонтные работы проведены в музыкальной школе, где занимаются 87 воспитанников из Калевалы и Борового. В ближайшее время планируется обновление инструментов для занятий. В Доме детского творчества отремонтированы помещения для занятий в кружках и два спортивных зала. Вместе со спортивным залом школы они создают все условия для занятий физической культурой и спортом. Район продолжает участие в программах развития своей территории.

Праздничные мероприятия в Калевале продолжаются и завершатся салютом.

фото: полиция Беломорска

Пьяного водителя пассажирского автобуса остановили в городе Карелии

Водитель автобуса сообщил полицейским Беломорска, что в обед перед выездом на маршрут выпил водки.

Как сообщили в полиции Беломорска, 7 сентября в 16 час. 55 мин. для проверки документов дорожными полицейскими был остановлен автобус ПАЗ. При общении с водителем у него были выявлены признаки опьянения - резкий запах алкоголя изо рта, изменение кожных покровов.

Полицейские предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Показания прибора составили 1,04 мл/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе, при допустимом показателе 0,16 мл/л.

Правонарушитель пояснил, что выехал на маршрут после обеда, выпив водки.

В отношении 43-летнего водителя было возбуждено дело об административном правонарушении, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2-х лет. Решение по делу примет суд.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЬ ДЕВУШКИ ОТ COVID-19, СУД НАД БОДНАРЧУКОМ И «БОЕВИК» ПРО ПАРФЕНЧИКОВА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Девятнадцатилетняя девушка умерла от коронавируса



Фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС, архив

В Карелии врачи не смогли спасти юную жительницу Пряжинского района с 80% поражением лёгких. Девушка, находившаяся под ИВЛ, скончалась от коронавируса. В Петрозаводск она была доставлена из Пряжинской ЦРБ.

Начался суд над Геннадием Боднарчуком



Фото: © Наталья Захарчук / «Столица на Онего»

В Петрозаводском горсуде началось рассмотрение дела бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, которого обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий. По распоряжению судьи Петрозаводского городского суда Елены Голяевой сотрудникам СМИ запретили присутствовать на заседании. Запрет объяснили необходимостью соблюдать ограничительные меры по коронавирусу.

Вышел «боевик» про Парфенчикова



Кадр из видео © САМПО ТВ 360º

Фильм «Командир: история противостояния» вышел на телеканале «Сампо ТВ 360». Лента рассказывает о борьбе Артура Парфенчикова в составе команды силовиков с представителями «карловской» преступной группировки. «Когда „карловцы“ решили подмять под себя город Петрозаводск, на их пути встала команда Артура Парфенчикова. Их противостояние, а по сути, война длилась десять лет, ежедневно. Один был для своих Паханом. Другого именовали коротко, как на поле боя, — Командир», — говорится в трейлере.

Отопительный сезон начался в Карелии



Фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Отопительный сезон в Карелии начался досрочно после многочисленных жалоб населения на холод в квартирах.

«В связи с многочисленными обращениями граждан, несмотря на то, что 5-ти дневный период со среднесуточной температурой ниже 8 градусов ещё не наступил ни в одном из районов Карелии, приняли решение досрочно начать отопительный сезон», — прокомментировал решение министр строительства и ЖКХ Виктор Россыпнов.

Парфенчиков призвал реформировать местное самоуправление



Фото: © «Столица на Онего»

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал к реформе местного самоуправления. Он предложил воспользоваться изменениями в федеральном законодательстве, которые дают право местных властям с учетом мнения населения создавать муниципальные округа. Такая реформа подразумевает переход от двухуровневой к одноуровневой системе власти — администрации и советы депутатов городских и сельских поселений упраздняются, а все полномочия передаются органам власти муниципальных округов. По мнению Парфенчикова, это необходимо для устранения источника конфликтов между разными уровнями власти, которые наносят ущерб интересам населения.

Памятник Чарльзу Гаскойну установили в центре Петрозаводска

Памятник металлургу, который 20 лет руководил Александровским заводом, пока можно увидеть лишь через забор на проспекте Карла Маркса.

Напомним, инициатором и инвестором установки монумента выступил литейный завод «Петрозаводскмаш», где отлили памятник. Монумент выполнен из бронзы, его высота вместе с постаментом составляет 5 метров, вокруг фигуры будут установлены чугунные барельефы, на которых отразят страницы рассвета литейного дела в Карелии.

фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

"Мы надеемся на благородные поступки ведлозерских мужиков»

Как жители карельского села Ведлозеро стали заниматься раздельным сбором бытовых отходов.

«Я здесь родилась, выросла, всю жизнь прожила в родном селе, и хочу, чтобы в нем было меньше мусора, – рассказывает пенсионерка из Ведлозера Надежда Зайцева, с которой мы встретились в бывшем лимонадном цехе, куда местные жители относят бытовые отходы, попадающие в категорию вторичного сырья. В старинном карельском селе нет ни мусороперерабатывающего завода, ни даже предприятия по сортировке собранных отходов, и весь раздельный сбор мусора держится на плечах нескольких местных активистов.

По словам Надежды Ивановны, к раздельному сбору бытовых отходов ее подтолкнул прошлогодний рейс «Эко-такси». Перед началом зимы по деревням и поселкам Пряжинского национального района проезжал фургон из Петрозаводска, который вывозил на переработку макулатуру, стекло, металл и некоторые виды пластика, и сельские активисты из Ведлозера задумались над тем, чтобы собирать вторсырье даже после отъезда «Эко-такси».

«Я повесила на стене заброшенного здания три мешка из-под картофеля и подписала «Пластик», «Металл», «Стекло». Думаю, сама начну кидать, глядишь – и народ потянется, – вспоминает Надежда Зайцева. – Но повесить-то я повесила, а мешки стали наполняться...

Наша задача – это просветить население, объяснить ему, зачем нужен раздельный сбор мусора, и как его нужно сортировать и прессовать, чтобы не везти на переработку воздух, потому что сейчас люди просто приносят отходы в пакетах, и наши женщины их по доброй воле сортируют. Пока, конечно, бизнеса тут никакого нет, который бы заинтересовал кого-то из местных жителей со своим транспортом, но мы надеемся на благородные поступки ведлозерских мужиков».

Подробнее читайте в нашем репортаже из Ведлозеро.

фото: © pixabay.com

Массовое отравление арбузами произошло в Москве – двое умерли, девять человек госпитализированы

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью двух человек – бабушки и внучки, которые за день до этого съели купленный в магазине арбуз.

Накануне стало известно о смерти 61-летней бабушки и 15-летней внучки, которые за день до этого съели купленный в магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве арбуз. Позже в пресс-службе «Магнита» заявили, что после случая со смертельным отравлением семьи убрали из магазина всю партию арбузов. Там отметили, что поставщиком партии арбузов в магазин на Совхозной улице является крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Каныгин».

Сегодня еще трех человек доставили в больницу в Москве после отравления арбузом, купленным в «Магните» на Совхозной улице. Об этом сообщают «Известия». По данным изданий, речь идет о госпитализации двоих несовершеннолетних девочек 12 и 17 лет и еще одного взрослого в возрасте 26 лет.



Кроме того, как уточнили «Известия», ранее в больницы были доставлены две жительницы других домов на Совхозной - женщины 55 и 62 лет. Всего за два дня с Совхозной улицы в больницу были доставлены девять человек с признаками отравления, отметили в издании.



Ранее в Роспотребнадзоре объявили о начале эпидемиологического расследования в связи с ситуацией. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК).

Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +6 …+11 2 м/с ЮЗ 751 мм.рт.ст. 76% день Небольшой дождь, +10 …+11 0 м/с ЮЗ 750 мм.рт.ст. 81% вечер Небольшой дождь, +7 …+10 1 м/с В 751 мм.рт.ст. 90% ночь Ясно, +6 1 м/с В 751 мм.рт.ст. 94%

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Два пьяных гражданина Финляндии попались на выносе алкоголя из магазина в Сортавале

Росгвардия в городе на юге Карелии задержала двух граждан сопредельного государства за вынос алкоголя из сетевого магазина.

Как сообщили в Управлении Росгвардии, в Сортавале в пятницу, 10 сентября в десять вечера двое пьяных посетителей сетевого магазина повели себя странно: один спрятал в рукав бутылку алкоголя и вышел на улицу, второй остался в торговом зале – через некоторое время товарищ вернулся за ним, где и был задержан.

Выяснилось, что оба нарушителя – граждане сопредельного государства.

Также житель Сортавалы в ночь на 10 сентября обманул продавца круглосуточного охраняемого магазина. Он попросил сигарет, а когда продавец отвернулась взять пачку, схватил бутылку водки и убежал. Приехавшая на сигнал тревоги группа задержания поймала подозреваемого неподалёку во дворах.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Более 300 паспортов коллективного иммунитета выдано в Карелии

В Карелии 313 организаций (индивидуальных предпринимателей) получили паспорта коллективного иммунитета, сообщили в министерстве экономического развития республики.

Наличие паспорта подтверждает, что 60 и более процентов работников организации (индивидуального предпринимателя) прошли вакцинацию, а также в течение 6 месяцев до подачи заявки на получение паспорта переболели новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации организации, получившие паспорт, будут находиться в режиме наибольшего благоприятствования. То есть в отношении таких предприятий ограничительные меры приниматься не будут, либо будут приняты в меньшем формате, напомнили в минэкономразвития Карелии.

В настоящее время в Карелии осуществляется прием документов на оказание финансовой поддержки субъектам МСП и самозанятым и одним из критериев, влияющих на размер предоставляемой субсидии, является наличие паспорта коллективного иммунитета.

Решение о введении паспорта вызвано ухудшением эпидемиологической обстановки, ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, что позволит разумно подойти к введению ограничительных мер, не применяя их одинаково ко всем без исключения.

Минэкономразвития Карелии ведет реестр организаций, индивидуальных предпринимателей, получивших паспорт коллективного иммунитета. Ознакомиться с ним можно по ссылке https://economy.gov.karelia.ru/docs/. Реестр обновляется еженедельно по средам.

Минэкономразвития Карелии напоминает, что с порядком получения паспорта коллективного иммунитета можно ознакомиться по ссылке https://economy.gov.karelia.ru/news/08-07-2021-minekonomrazvitiya-karelii-informiruet-ob-izmenenii-poryadka-podachi-zayavok-na-poluchenie-pasporta-/.

фото: © Мэрия Петрозаводска

На трассе «Фонтаны» сегодня состоится субботник

Жителей Петрозаводска приглашают принять участие в субботнике на «Фонтанах».

К началу нового спортивного сезона лесной стадион очистят от мусора, вдоль трассы обрежут кустарник и удалят поросль, сообщили в мэрии Петрозаводска.



В преддверии зимнего сезона на лыжной трассе «Фонтаны» пройдут сразу два субботника. Первый из них состоится уже сегодня, 11 сентября. Организатор мероприятия - Дирекция спорта Петрозаводска приглашает всех желающих присоединиться к уборке лесного стадиона.



Субботник будет проходить с 10 до 13 часов, сбор участников - в 9.45. Место встречи - начало трассы «Фонтаны».



С собой организаторы рекомендуют взять имеющийся дома инвентарь для покоса травы и обрезки мелкого кустарника.



Вторая акция запланирована на 25 сентября.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

В России растет суточная заболеваемость COVID-19

В России за минувшие сутки был выявлен 18 891 случай COVID-19, это на 2,99% больше, чем накануне.

По данным федерального оперативного штаба, в России за минувшие сутки был выявлен 18 891 случай COVID-19, это на 2,99% больше, чем накануне (18 341). Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 121 516 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 375 160. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 17 888 человек.



За последние сутки подтверждено 796 летальных исходов с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 191 961.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11.09.2021 остаются 1 123 703 человека.

фото: Ирина Меркова / Столица на Онего

До +17 градусов ожидается в Карелии в воскресенье

Синоптики обещают в Карелии в воскресенье, 12 сентября до 17 градусов тепла в дневные часы и заморозки ночью и утром.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в воскресенье, 12 сентября на территории Карелии ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами небольшой дождь. Ветер ночью восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+9ºС, днем +12 …+17ºС.

Ночью и утром по северным районам местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1ºС.

фото: © Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В Роспотребнадзоре рассказали, когда будет отменен масочный режим в регионах

Это может произойти только тогда, когда россияне перестанут заражаться коронавирусной инфекцией, отметила глава ведомства Анна Попова.

Роспотребнадзор пока не видит показаний к отмене масочного режима в российских регионах. Об этом сообщила в субботу глава ведомства Анна Попова журналистам на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму.

"Нет, сейчас нет, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. - Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией. Главный инструмент, который у нас есть - это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалек".