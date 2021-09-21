Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Наталья Захарчук / «Столица на Онего»

В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики

В суде на заседании по громкому уголовному делу Геннадия Боднарчука, обвиняемого в коррупции, прозвучали такие имена, как Евгений Михеев, Валерий Матвеев, Виталий Рохманюк, Ройне Изюмов.

В Петрозаводском городском суде гособвинитель озвучил детали уголовного дела Геннадия Боднарчука в части предполагаемого получения взяток.

По версии обвинения, Геннадий Боднарчук брал взятки у своего заместителя Валерия Матвеева для решения градостроительных вопросов, в которых был заинтересован Матвеев. В частности, речь шла о возведении оптовой строительной базы на Пряжинском шоссе. С идеей такого строительства к Матвееву обратился хозяин компании "ЦСК" Евгений Михеев. Затем Валерий Матвеев обратился за поддержкой к Боднарчуку. В указанной сделке участвовал экс-начальник управления архитектуры и градостроительства петрозаводской администрации Виталий Рохманюк.

Также сообщалось, что к Боднарчуку обратился лидер карельского отделения партии "Справедливая Россия" Ройне Изюмов. Он заявил о сложном финансовом состоянии партии и попросил у Боднарчука выплат в размере 150 тысяч ежемесячно. Тот согласился. По версии обвинения, Боднарчук таким образом мог добиться большего контроля за горсоветом. Сообщалось, что Боднарчук получал деньги у своего зама Матвеева и направлял их Изюмову.

Напомним, что сам Геннадий Боднарчук вину не признает, снимать себя на фото и видео журналистам запретил.

Как ранее сообщалось, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений, однако ни по одному из них Боднарчук вину не признает.

В первом случае, по версии следствия, речь идет о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ) от «неустановленных лиц ООО «Тонус». История напрямую связана с жилым комплексом «Свой берег» в Петрозаводске.

Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре прошлого года суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017–2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст285. УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не были определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателя Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ).

фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Число инфицированных коронавирусом жителей Карелии превысило 65 тысяч человек

Более 10% жителей Карелии переболело коронавирусом с начала пандемии, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано еще 3 летальных исхода от коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

По данным на 27 сентября, инфицированы 179 человек — все они были не привиты. Заболели 177 человек, средней тяжести — 53, тяжелых — 4, крайне тяжелых/ИВЛ нет.

В стационарах находятся 674 пациента. Из них 38 находятся в тяжелом состоянии, крайне тяжелых/ИВЛ — 4.

На 27 сентября выписаны по выздоровлению 189 пациентов.

С начала пандемии в Карелии было инфицировано 65252 человека, умерли 858 пациентов, выписаны по выздоровлению 62119 человек.

фото: Александр Гнетнев/«Столица на Онего»

Экс-спикер Петросовета Боднарчук не признает вины

Бывший председатель горсовета Петрозаводска Геннадий Боднарчук заявил, что не признает вину во взяточничестве.

Сегодня гособвинитель предъявил обвинение Геннадию Боднарчуку в получении взяток. Подсудимый не признает вину. Об этом Боднарчук заявил, отвечая на вопрос судьи Елены Голяевой.

"Нет, конечно", - сказал Боднарчук.

Он пообещал дать показания после допроса свидетелей и предоставления доказательств. Защита пообещала озвучить позицию во время прений.

Напомним, в начале сегодняшнего судебного заседания Боднарчук запретил журналистам вести фото- и видеосъемку.

Как ранее сообщалось, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений, однако ни по одному из них Боднарчук вину не признает.

В первом случае, по версии следствия, речь идет о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ) от «неустановленных лиц ООО «Тонус». История напрямую связана с жилым комплексом «Свой берег» в Петрозаводске.

Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре прошлого года суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017–2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст285. УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не были определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателя Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ).

фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

Обвиняемый в коррупции экс-спикер Петросовета Боднарчук запретил снимать себя в суде

Бывший председатель Петрозаводского горсуда Геннадий Боднарчук выступил против работы съемочных групп в суде.

Сегодня в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела Геннадия Боднарчука. Бывшего спикера горсовета обвиняют во взяточничестве, а также в превышении полномочий и злоупотреблении полномочиями. Процесс ведет судья Елена Голяева.

На первое заседание по «делу Боднарчука» пресса не была допущена. Суд мотивировал свое решение необходимостью соблюдения мер против коронавируса. Представители СМИ подготовили жалобу в адрес руководства горсуда.

Сегодня журналистам открыли доступ в зал заседаний. В настоящее время гособвинитель продолжает зачитывать текст обвинения.

Геннадия Боднарчука, одетого в джинсы и ветровку, завели в зал под конвоем.

«Здравствуйте, маску снять?» — спросил у судьи вошедший в зал Боднарчук.

Суд сразу запретил присутствующим в зале съемочным группам телеканалов ГТРК «Карелия» и «Сампо ТВ» снимать видео.

«Не снимать ничего», — заявила судья Голяева. Она спросила, согласен ли подсудимый с тем, что в зале будет производиться видеосъемка. Геннадий Боднарчук возразил против съемки. Его адвокат Михаил Ямчитский заявил, что в суде хотелось бы работать без ажиотажа. Таким образом, съемка в зале суда была запрещена, поскольку суд посчитал, что она будет мешать ходу заседания.

Как ранее сообщалось, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений, однако ни по одному из них Боднарчук вину не признает.

В первом случае, по версии следствия, речь идет о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ) от «неустановленных лиц ООО «Тонус». История напрямую связана с жилым комплексом «Свой берег» в Петрозаводске.

Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре прошлого года суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017–2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст285. УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не были определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателя Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ).

фото: © Валерий Матыцин / ТАСС

Двое пьяных мужчин и женщина жестоко избили подростка на улице в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска проводит проверку по заявлению об избиении 16-летнего подростка на Зареке.

В минувшее воскресенье, 26 сентября, в 22.00 в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось сообщение с просьбой помочь найти свидетелей избиения подростка на пересечении улиц Державина и Свирской, 1.

По словам автора обращения, 26 сентября с 16 до 17 часов на пересечении улиц Державина и Свирской, 1 произошло нападение на 16-летнего подростка. Двое пьяных мужчин и женщина напали на проходившего мимо ребенка.

«Были нанесены множественные повреждения, били ногами по голове», — написано в сообщении.

Избиение видели прохожие и проезжавшие мимо автомобилисты, которых и пытается найти автор поста.

«Побои сняты, заявление написано. Если вы или кто-то из ваших знакомых видел и сможет описать этих злодеев, прошу позвонить мне по телефону +79114003062», — обратилась петрозаводчанка.

Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, заявление от мамы пострадавшего подростка в полицию поступило 26 сентября, по обращению начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что 25 сентября в Сулажгоре девочка-подросток убегала от неизвестного мужчины, который преследовал ее в темноте, — полиция Петрозаводска проводит проверку по данному факту.

фото: читатель Столицы на Онего

В центре Петрозаводска подрядчик переломал все ограждения (ФОТО)

Подрядчик проложил коммуникации на проспекте Ленина и погнул все ограждения, пожаловались петрозаводчане.

В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанка прислала фото, на которых запечатлела погнутые и сломанные ограждения вдоль газона у дома №13 по проспекту Ленина.

«Наш центральный проспект после укладки каких-то коммуникаций. Где администрация берет таких подрядчиков?» - написала горожанка в комментарии к фото.

фото: кадр из видео

Медведь пришел в спортшколу города на севере Карелии

Получены обращения жителей Кеми о появлении медведей на Лепострове, сообщили в Кемской администрации.

Как объяснили власти района, дежурный диспетчер ЕДДС передал обращения о появлении медведей у спортшколы в Управление охотничьего хозяйства.

Директор спортивной школы Фурсов П.А. направил фотографии, подтверждающие следы нахождения медведей в районе школы.

Старший государственный инспектор Догоняев А.В. данную информацию перенаправил в Минприроды Карелии для рассмотрения и принятия решения по мерам реагирования.

Инспекторы охотнадзора совместно с участковым организовали выезд на территорию спортшколы для осмотра территории и принятия дальнейших мер.

Ранее сообщалось, что в Кеми медведь пришел на похороы местного жителя.

фото: © Сергей Жуков / @sezhukov

Лидер группы «Руки вверх» вновь удачно порыбачил в Карелии (ВИДЕО)

Певец и музыкант Сергей Жуков вновь бывал на рыбалке в Карелии и поделился секретом приготовления стейка из красной рыбы.

Солист популярной группы «Руки вверх» любит ловить, есть и готовить рыбу. Об этом он признался на своей странице в соцсети.

«Как осень наступила, я постоянно вспоминал, как классно мы съездили в Карелию в прошлом году в ноябре, какие там места нереально красивые, как на рыбалку с Энджелом ездили… В итоге снова оказался в этом волшебном месте», — пишет Сергей Жуков своем Instagram.

Музыкант разместил видео своего ужина, который ему приготовили в Карелии и поделился секретом идеального стейка из рыбы.

«1. Сковородку надо очень сильно раскалить. Прям вот чтобы жар от неё шёл.

2. На каждый сантиметр толщины куска нужно 4 минуты жарки. То есть, если у вас кусок толщиной 2 см, то 4 минуты жарите с одной стороны, 4 минуты — с другой. А если 1 см, то жарите 2 минуты с одной стороны и 2 минуты с другой.

3 И переворачивать рыбу надо ровно 1 раз. Не больше.

Вот тогда вы за несколько минут получите идеально приготовленный, сочный рыбный стейк», — пишет Жуков.

Ранее сообщалось, фермеры Карелии угостили клубникой лидера группы «Руки вверх».

фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Мэр Петрозаводска: «Искать скелеты в шкафах мы не будем»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский считает неконструктивной критику в адрес своих предшественников на посту мэра.

Об этом он заявил, отвечая на претензии пришедших на планерку жителей города, по мнению которых прежние администрации должны понести ответственность за нарушения при застройке территории города.

«Искать скелеты в шкафах, пытаться копаться в прошлом мы не станем. Если имеют основания правоохранители, это их работа. Мы и я лично этим заниматься не будем… У нас есть те задачи, которые мы должны решать сегодня. Да, есть разные взгляды, каким город был, каким он стал, но видеть только плохое, я думаю, не самая конструктивная история», — сказал мэр Петрозаводска.

Он также призвал приходящих на планерку жителей не устраивать «базар».

«Планерки в базар превращаться не будут. Желающие здесь устраивать скандалы не по существу будут оставаться за дверями», — предупредил Любарский.

фото: Столица на Онего

Зарядное устройство для электромобилей установлено в центре Петрозаводска

Строительная компания «Баренц Групп» установила в Петрозаводске устройство для зарядки автомобилей с электродвигателями.

Устройство смонтировано во дворе офиса компании, рядом с которым расположена гостиница и ресторан «Фрегат». Их гости смогут зарядить свои электромобили так же, как и посетители офиса продаж «Баренц Групп», которые приходят за консультациями по покупке квартир.

Вопрос об установке зарядных устройств для электромобилей в этом году стали обсуждать на уровне правительства Карелии после того, как в Кемский район приехали путешественники на автомобиле Tesla, который заглох, когда у него кончился зарядка.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании правительства обратил внимание, что в республику стало приезжать больше туристов на автомобилях, поэтому необходимо устанавливать для них зарядные устройства. Губернатор дал поручение правительству подготовить предложения по компенсации затрат владельцев туристических объектов на установку таких устройств.

фото: © Минсельхоз Карелии

Хлореллу бросят на борьбу с протестами населения против форелеводческих хозяйств в Карелии

Очистку водоемов от продуктов хозяйственной деятельности рыбоводческих хозяйств, которые становятся причиной массовых протестов населения Карелии, будут проводить с помощью водорослей.

Применение этой технологии обсуждалось в Санкт-Петербурге на встрече представителей Научно-исследовательского центра по аквакультуре Института биологии, экологии и агротехнологий, предприятия ПетрГУ «Микробиом» и специалистов компании «Альготек».

Как сообщили в пресс-службе ПетрГУ, на карельских водоемах будет апробирована, разработанная «Альготек» технология биологической очистки акваторий с помощью суспензии запатентованного планктонного штамма Chlorella Vulgaris GKO — одного из видов водорослей.

«Основная цель проекта направлена на решение проблем, связанных с загрязнением водоемов, нарушением естественного биоценоза, снижением уровня растворенного в воде кислорода, эвтрофикацией (насыщение водоёмов биогенными элементами, сопровождающееся ростом биологической продуктивности водных бассейнов). В процессе работы над проектом будет выполнена серия полевых и лабораторных экспериментов», — говорится в сообщении ПетрГУ.

На официальном сайте «Альготек» раскрыты возможности этой технологии. Планктонный штамм помещают в водоем, после чего там начинается естественный процесс деления клеток водоросли. В результате происходит значительное выделение кислорода при потреблении углекислого газа, азотистых компонентов, фосфатов и прочих минеральных примесей. Подвергается изменению также химический состав воды. Хлорелла активно использует не только азот и фосфорсодержащие компоненты, но и многие химические элементы и соли, в том числе и микроэлементы. При вселении штамма идёт интенсивный процесс восстановления загрязненных вод.

В последние несколько лет Карелия переживает череду конфликтов между форелеводами и населением, обеспокоенным влиянием рыбоводных хозяйств на состояние водоемов рядом с деревнями и поселками. Это побудило Минсельхоз разработать порядок согласования участков для рыбоводства с учетом мнения местных жителей. Кроме того, власти обещают с участием ученых-экологов проводить мониторинг состояния водоемов, где работают форелеводческие хозяйства, чтобы оценить их воздействие на экологию.

фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

Обвиняемый в коррупции экс-спикер Петросовета показал знак «победы» прессе

Подсудимый Геннадий Боднарчук продемонстрировал представителям СМИ знак «виктория» на выходе из зала заседаний.

В Петрозаводском городском суде сегодня, 27 сентября, завершилось второе заседание по уголовному делу бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в коррупции. На выходе из зала заседаний он показал представителям СМИ знак «виктория».

Следующее заседание назначено на 8 октября.

Напомним, в суде гособвинитель озвучил детали уголовного дела Геннадия Боднарчука в части предполагаемого получения взяток. В коррупционной истории оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики. Прозвучали такие имена, как Евгений Михеев, Валерий Матвеев, Виталий Рохманюк, Ройне Изюмов.

Сам Геннадий Боднарчук вину не признает, снимать себя на фото и видео журналистам запретил.

Как ранее сообщалось, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений.

фото: © 47news.ru

Пассажирский автобус «Великий Новгород — Петрозаводск» устроил ДТП с бензовозом на трассе «Кола»

Два микроавтобуса, легковушка и грузовик с цистерной топлива стали участниками аварии на федеральной трассе в Волховском районе Ленобласти.

Как сообщает 47news, по предварительным данным, в минувшее воскресенье, 26 сентября, около 15.30 на трассе «Кола» около деревни Селиваново произошло групповое Д. П. Микроавтобус Mercedes с 17 пассажирами двигался по маршруту «Великий Новгород — Петрозаводск» и по касательной столкнулся с Renault Sandero. При уходе от столкновения в кювет съехал микроавтобус Citroen без пассажиров и бензовоз Iveco с петербургскими номерами. Грузовик перевозил 25 тонн дизельного топлива.

По данным дорожной полиции, серьезно пострадавших в аварии нет. Но часть топлива вытекла из цистерны. Как рассказали 47news в ГУ МЧС Ленобласти, на место выезжали дежурные смены ПСО города Новая Ладога и 148 пожарной части. Во избежание возгорания спасатели сделали подушку из пены.

фото: Иван Степанов

К пресс-секретарю правительства Карелии пришла лиса

К Ивану Степанову на дачу в Кондопожском районе пришла в гости лиса.

На своей странице в соцсети пресс-секретарь правительства Карелии Иван Степанов написал: «Карельская природа продолжает удивлять. Лисица пришла знакомиться на дачу. Долго ходила вокруг, высматривала чего-то».

Иван запечатлел рыжую бестию и написал, что теперь он фотограф-анималист.

фото: кадр из видео © САМПО ТВ 360º

Вооруженный новыми знаниями в Казани глава Петрозаводска проведет планерку на тему благоустройства города

Владимир Любарский рассказал, как съездил в Казань, и сообщил о теме предстоящей городской планерки.

На своей странице в соцсети Любарский сообщил, что его командировка в Казань завершилась и он вернулся, вооружившись новыми знаниями и идеями, которые, надеется, еще сослужат добрую службу нашему Петрозаводску.

«Рабочую неделю традиционно начнем с открытой общегородской планерки. Сначала заслушаем доклад Единой дежурно-диспетчерской службы об оперативной обстановке за прошедшую неделю. Главной же темой совещания станет вопрос благоустройства дворовых территорий. С основным докладом о ходе реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Петрозаводске выступит начальник управления жилищного хозяйства Ольга Морозова. Также своим опытом участия в программе КГС поделится депутат городского Совета Екатерина Реутова», - написал Владимир Любарский.

Начало планерки, как обычно, в понедельник, в 10.00.

Трансляция будет доступна по адресу: https://youtu.be/3vesSi63Sco

Напомним, ранее в соцсети жители Петрозаводска пожаловались, что им страшно за детей, которые возвращаются вечером из школы после второй смены и с тренировок, так как в город погружен во тьму, по улицам бегают крысы и общественный транспорт вечером практически не ходит.

фото: © TINAOMOS.NEWS

Власти Карелии инициируют строительство 4-полосных участков на «Коле» для снижения числа ДТП

Власти Карелии намерены обратиться в министерство транспорта России с просьбой принять незамедлительные меры по повышению безопасности трассы «Кола», где увеличилось число ДТП в 2021 году.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на координационном совещания по обеспечению правопорядка в республике.

По его мнению, необходимо увеличить объем средств, выделяемых на ремонт и переустройство трассы, в том числе, на строительство четырехполосных дорог на самых аварийных участках.

Кроме того, губернатор считает, что снизить аварийность поможет установка приборов, имитирующих проблесковые маячки патрульной машины, и передвижных комплексов контроля за скоростью.

Как сообщил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергей Щебекин, Упрдор «Кола» планирует установить на трех участках трассы ограждения для предотвращения выезда на встречную полосу.

фото: © novgorod.me

Коляска с ребенком перевернулась на дороге в Петрозаводске

На Лососинском шоссе, в районе автозаправки у ЦСК, на пешеходной дорожке женщина с коляской не смогла преодолеть высокий поребрик и чуть не травмировала ребенка.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» петрозаводчанка пожаловалась на то, что в городе на многих тротуарах отсутствуют пандусы, позволяющие беспрепятственно съезжать коляске на дорогу.

«27 сентября со мной и моим ребёнком произошла нехорошая ситуация. Я шла с коляской у заправки рядом с ЦСК вдоль Лососинского шоссе. Стала переходить дорогу, чтобы заехать на тротуар, а спуска там нет, зато есть очень высокий поребрик. В результате колесо коляски застряло — и она перевернулась вместе с ребёнком. Чудом ребёнок не пострадал. Я с трудом перевернула её обратно», — написала горожанка.

По словам петрозаводчанки, тротуар на Лососинском шоссе – это не единственное место, где отсутствуют съезды.

«Съездов или нет вообще, или они плохие, и колеса встревают. Вот такая вот комфортная городская среда», — в сердцах пожаловалась женщина.

фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

На трассе в Карелии большегруз протаранил внедорожник, остановившийся на светофоре (ФОТО)

В Беломорском районе на ремонтируемом участке трассы произошло ДТП.

В минувшее воскресенье, 26 сентября, вечером в Беломорском районе, на 782 км трассы Кола Р-21, на ремонтируемом участке трассы столкнулись большегруз Scania и автомобиль Niva.

Как сообщил очевидец в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии»: «Автомобиль Niva стоял на светофоре на участке капитального ремонта. Водитель большегруза Scania не увидел красный сигнал временного светофора, не успел вовремя затормозить и, уходя от столкновения, задел внедорожник».

О пострадавших в ДТП не сообщается.

фото: © Филипп Киреев / ТАСС

Власти Карелии готовы признать приоритетным проектом строительство завода по выпуску алкоголя

Компания «АлкоВорлд», которая владеет Петрозаводским ликероводочным заводом, собирается строить новое предприятие и подала заявку на включение этого проекта в перечень приоритетных для республики.

Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«С целью увеличения объёмов производства продукции планируется реализация инвестиционного проекта по строительству производственного и логистического комплекса. Объём инвестиций составит 110 млн рублей капитальных вложений с планируемым созданием в рамках проекта 65 новых рабочих мест. Глава Карелии поручил министерству экономического развития оперативно рассмотреть заявку предприятия на включение в список приоритетных инвестиционных проектов для решения вопросов по реализации планируемого проекта», — говорится в сообщении.

Статус приоритетного инвестиционного проекта даст возможность компании получить преференции от правительства Карелии.

Ранее Парфенчиков говорил, что «АлкоВорлд» собирается «фактически строить новый завод» рядом с территорией действующего предприятия.

Глава Карелии тогда рассказывал, что собственник планирует сохранить старое здание, как памятник истории. Кроме того, предполагалось обустройство всей территории вокруг завода, включая набережную.

фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк»

Кабаны вышли из леса и посетили город в Карелии (ВИДЕО)

На улицах Лахденпохьи горожане заметили кабанов.

26 сентября, поздним вечером, на улицах Лахденпохьи были замечены кабаны. Появление животных зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк». Ролик опубликован в сообществе «Лахденпохья- Навсегда!».

«Кабаны в городе! 23:05, 26 сентября камера проекта „Ситилинк“ зафиксировала прогулку стада кабанов в центре Лахденпохья», — гласит описание к видео.

Ранее ученый рассказал, стоит ли бояться вышедших из леса кабанов в Карелии.

фото: Минтранс Республики Карелия / ВК

Перевозчик-нелегал на пассажирском автобусе пойман в Карелии

В Карелии выявлен нелегальный автоперевозчик, который также нарушал противоковидные правила безопасности.

Нарушитель перевозил пассажиров по маршруту «Петрозаводск — Кемь», информирует Минтранс республики.

Специалисты Минтранса Карелии, Северного МУГАДН и сотрудники ГИБДД Петрозаводска провели рейд против нелегальных автоперевозчиков. Во время мероприятия был остановлен автобус, который следовал из столицы республики в Кемь. Водитель совершал незаконную перевозку пассажиров, не соблюдая противоэпидемиологические правила, рассказали в министерстве.

Административные материалы составлены по факту нарушения требований распоряжения главы республики, введённых с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. Перевозчику грозит штраф в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Карелии нелегального перевозчика, не носившего маску, отдали под суд.

фото: © УФСИН России по Республике Карелия

Сотрудники УФСИН вычесали шерсть собакам в приюте для бездомных животных в Петрозаводске (ФОТО)

В свой выходной день сотрудники следственного изолятора №1 навестили подопечных Первого петрозаводского общественного приюта для животных, сообщили в ведомстве.

Представители УФСИН по Карелии отправились в приют оказали посильную помощь хвостатым, увидев на официальной страничке организации в социальных сетях пост о помощи. Они привезли крупы и корм для животных, а также вычесали шерсть и выгуляли собак.

«Представители приюта выразили искреннюю благодарность сотрудникам СИЗО-1 за оказанную помощь, милосердие и неравнодушие, кроме того гостям рассказали о жизни приюта, о правилах ухода за животными и о той ответственности, которую возлагают на себя люди, решившие завести домашних питомцев. Приюту постоянно требуются рабочие руки, помощь крупами, кормом, ветошью, кроме того, питомцам требуется забота, внимание и ласка», — говорится в сообщении УФСИН по Карелии.

Ранее сообщалось, представители УФСИН соорудили в Петрозаводске «гармоничный» забор вокруг СИЗО.

фото: © Ю. Николаевская / Национальный парк «Паанаярви»

Неутомимые бобры продолжают работать в нацпарке Карелии (ФОТОФАКТ)

Грызуны валят деревья в национальном парке «Паанаярви».

Фото с последствиями активной деятельности бобров выложили в официальном паблике нацпарка.

«Осень стирает на мостках Вартиолампи свои золотые ковры. А на маршруте Киваккакоски неутомимые бобры не прекращают свою работу, добавляя забот отделу охраны парка», — пишут в паблике «Национальный парк «Паанаярви».

Ранее сообщалось, фото бобра из заповедника Карелии попало на выставку в Москве.

фото: © УФСБ России по Республике Карелия

Выходец из Средней Азии, отправлявший из Карелии деньги террористам, проведет 2 года в тюрьме и 7 в колонии

Сотрудники ФСБ в Карелии задержали выходца из Центрально-Азиатского региона по подозрению в финансировании терроризма, сообщили в ведомстве.

В конце 2020 года сотрудники Управления ФСБ России по Карелии задержали выходца из Средней Азии, подозреваемого в финансировании терроризма. Фигурант дела переводил личные денежные средства на счет террористической организации с целью вовлечения в неё других лиц.

Позже, в 2021 году, в отношении задержанного органом безопасности Карелии возбуждены уголовные дела за публичные призывы в интернете к терроризму и экстремизму.

Так, 22 сентября 2-й Западный окружной военный суд признал подсудимого виновными и приговорил к 9-ти годам лишения свободы, из которых 2 года осужденный проведет в тюрьме, а 7 лет – в исправительной колонии строгого режима.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии пьяный водитель иномарки врезался в самосвал

На трассе «Сортавала» водитель иномарки устроил ДТП, отказавшись следовать указаниям регулировщика.

Авария произошла в воскресенье, 26 сентября, сообщает ГИБДД.

По предварительным данным, в 19:05 на 253 км. + 14 м. федеральной автодороги А-121 «Сортавала» 36-летний водитель автомобиля «Chevrolet», находясь в состоянии алкогольного опьянения, в месте проведения дорожных работ проигнорировал запрещающий жест регулировщика. Он выехал на встречную полосу, при возвращении на правую полосу движения допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль «Volvo».

В результате столкновения водитель «Chevrolet» был травмирован. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Карелии водитель на иномарке не смог ночью удержаться на дороге и попал в ДТП.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В Карелии растет число детей, заразившихся коронавирусом

За сутки 45 детей в Карелии заразились коронавирусом, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 45 детей в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Таким образом, число инфицированных детей достигло 6971.

За сутки выздоровел 31 маленький пациент. Всего за время пандемии в Карелии выписались по выздоровлению 6635 детей.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 179 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано три смерти, выздоровели 189 пациента.

фото: © АО «ПСК»

В последнюю неделю сентября Прионежская сетевая компания продолжит неотложный ремонт энергообъектов

Кроме этого, будет вестись расчистка трасс ЛЭП и работы по присоединению к сетям АО «ПСК» новых потребителей.

В связи с проводимыми ремонтами в зоне ответственности компании возможны временные отключения потребителей от электроэнергии. Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.

Временные отключения с 27 сентября по 3 октября возможны:

Калевальский национальный район:

• 27 и 28 сентября с 10.00 до 13.00. Поселок Боровой: улица Гористая (частично).

• 29 сентября с 10.00 до 15.00. Деревня Юшкозеро: улица Лесная.

Кемский муниципальный район:

• 27 сентября с 9.00 до 13.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Пионерская (дома 9-11), Северная, Железнодорожная (дома 21-58).

• С 27 по 30 сентября с 13.00 до 18.00. Поселок Панозеро; деревня Панозеро.

• 28 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улицы Лесная, Кольцевая, Подужемская, Белопорожская, здания котельной, пожарного депо, водозабора.

• 30 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская, Павлика Морозова, Красноармейская; поселок Гайжиево.

Кондопожский муниципальный район:

• 30 сентября и 1 октября с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: улицы Советов, Гирвасская.

Лоухский муниципальный район:

• 27 и 28 сентября с 10.00 до 18.00. Поселок Амбарный.

• 29 сентября с 11.00 до 17.00. Поселок Сосновый.

• 30 сентября с 12.00 до 14.00. Поселок Сосновый: улица 34-й километр.

Медвежьегорский муниципальный район:

• 30 сентября с 13.00 до 15.00 и с 17.00 до 19.00. Поселки Челмужи, Возрицы, Волозеро, Тихвин Бор, Немино, Сергиево, Огорелыши, Данилово.

Муезерский муниципальный район:

• 28 сентября с 11.00 до 17.00. Поселок Тикша: улица Старая Тикша.

• 29 сентября с 11.00 до 17.00. Поселок Тикша: улицы Лесная, Антикайнена, Дорожная.

Олонецкий национальный район:

• 27 сентября с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Свободы, Урицкого, 30-летия Победы, Пушкина, Пролетарская, Коммунальная, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Полевая, Школьная, Комсомольская, Октябрьская, Новая, Володарского, Звездина, Свирских дивизий, Ленина, Полевая, Строительная, Урицкого, Луначарского, переулок Кирпичный.

• 28 сентября с 9.00 до 15.00. Деревня Куйтежа: улица Пушная.

• 29 сентября с 10.00 до 12.00. Село Видлица: улицы Новая (дома 1, 2, 3, 5, 7), Школьная (дом 25).

• 30 сентября с 12.00 до 16.00. Деревня Андрусово: база отдыха; поселок Ильинский: улицы Комсомольская, Октябрьская, Сосновый Бор; село Нурмойла: улицы Ладожская, Боровая; поселок Устье-Нурмойлы: улицы Озерная, Песочная, СНТ «Медик».

Питкярантский муниципальный район:

• 27 сентября с 10.00 до 11.00. Поселок Ляскеля: улицы Зеленая, Спортивная, Лесная, Октябрьская.

• 27 сентября с 11.00 до 12.00. Поселок Ляскеля: улицы Октябрьская, Набережная, Советская.

• С 28 сентября по 1 октября с 9.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дома 33, 35, 37).

Прионежский муниципальный район:

• С 27 сентября по 1 октября с 9.00 до 17.00. Деревня Таржеполь; гарнизон Бесовец: СНТ «Природа».

• С 27 сентября по 1 октября с 9.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Деповская, Свободы, Зеленая, Лесная, Комсомольская, Советская, Посадочная, Кирпичная, Поселковая, Почтовая, Молодежная, Гористая, Нагорная, Железнодорожная, Ключевая, переулки Лесной и Ручейный; село Деревянное: улицы Онежская, Лесная.

• С 28 по 30 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Нижний Бесовец.

• 29 сентября с 10.00 до 14.00. Деревня Ужесельга: улицы Парковая, Лесная, Центральная, Зеленая.

• 29 сентября с 14.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная, Зеленая.

• 30 сентября с 10.00 до 13.00. Деревня Бесовец: улица Верхняя, СОТы «Садовод Севера», «Бесовец», «Бесовецкий», «Контакт-1», «Щит», «Фонтан», «Нептун».

• 1 октября с 10.00 до 14.00. Деревня Ужесельга: улица Интернациональная, Еловый переулок, Балтийский проезд.

• 1 октября с 10.00 до 16.00. Местечки Урозеро, Намоево, Сургуба, Порожки.

Пряжинский национальный район:

• С 27 сентября по 1 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Новая, Дружинина, Хвойная, Комсомольская.

• С 27 по 29 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхние Виданы: улицы Антушевская, Гуркина, Школьная, Крупской, Совхозная, Красный Бор.

• 1 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Сущевича, Цветочная, Северная, Березовая, Хвойная, Новая, Дружинина, Комсомольская, Школьная, Железнодорожная, Лесная.

Сегежский муниципальный район:

• 28 и 29 сентября с 9.00 до 13.30. Город Сегежа: улица Озерная (дом 32).

• 30 сентября с 9.00 до 16.30. Город Сегежа: улицы Речная, Заречная, переулки Речной и Подгорный.

Лахденпохский муниципальный район:

• С 27 по 30 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок Сорола.

Сортавальский муниципальный район:

• 28 сентября с 13.00 до 17.00. Город Сортавала: улицы Холмистая, Кайманова, Пограничная, Выборгское шоссе (все частично), переулок Транспортный.

фото: © pixabay.com

В России за время пандемии было проведено более 190 миллионов тестов на коронавирус

Только за последние сутки было проведено 418 тысяч тестов на COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В России последние сутки выявлено 22 236 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 957 (8,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 443 149 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 618 117.

За прошедшие сутки выздоровели 13 513 человек.

За сутки был зарегистрировано 779 летальных исходов. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 204 679.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 190,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 418 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27 сентября остаются 1 257 326 человек.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 179 новых случаев коронавируса и три смерти. С начала пандемии в республики заболели 65252 человека, выписаны по выздоровлению 62119 пациента.

фото: © «Сколково»

Ученые в Карелии получат 20 млн рублей на научные исследования

Правительство Карелии объявило о проведении конкурса среди ученых, победители которого получат 20 млн рублей на научные исследования.

Из этой суммы 10 миллионов выделены из республиканского бюджета, еще столько же предоставит в качестве софинансирования Российский научный фонд.

В конкурсе могут участвовать организации, которые занимаются образовательной и научной деятельностью по одному из следующих направлений:

— цифровые технологии,

— информационно-телекоммуникационные и нанотехнологии,

— наукоемкие и ресурсосберегающие технологии в области рационального природопользования,

— биомедицина и здоровьесбережение,

— социально-гуманитарные аспекты повышения качества жизни и сохранения человеческого капитала на Севере.

Победители регионального конкурса подпишут соглашения с Российским научным фондом и региональным институтом инновационного развития — Фондом венчурных инвестиций Карелии.

фото: Ирина Меркова

Власти Карелии объявили о завершении пожароопасного сезона

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин подписал приказ об окончании пожароопасного сезона в республике.

Алексей Щепин приказал считать окончанием пожароопасного сезона на территории Карелии 30 сентября. Об этом говорится в приказе Минприроды.

Копия документа опубликована в сообществе карельской авиалесоохраны.

Навпомним, летом 2021 года в Карелии происходили мощные лесные пожары.