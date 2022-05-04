В Петрозаводске без вести пропала 45-летняя женщина

В столице Карелии ищут женщину, которую в последний раз видели 5 мая.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшую Елену З. 1977 года рождения. Её местонахождение неизвестно с 6 мая, сообщили в МВД Карелии.

На вид 45 лет, рост около 155 см, среднего телосложения, волосы средней длины, крашеные в рыжий цвет.

Была предположительно одета: черная короткая куртка, синие джинсы, белые кроссовки.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 415 25 87, 8 911 402 49 26, 8 8142 73 91 54 или 02 (с мобильного — 102).