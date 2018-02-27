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Новости. Хроника дня
22:20, 27 Февраля 2018

Что случилось в Петрозаводске и Карелии 27 февраля

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Морозы в Карелии отступят к весне

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали, когда в республике потеплеет.

Циклон из Сибири принес холода в Карелию. На протяжении нескольких дней в Карелии стоят морозы.

По словам синоптиков, в ночь на 27 февраля в Беломорском районе столбик термометра опустился на отметку -34 градуса, в Прионежском районе похолодало до -30.

"В Петрозаводске сегодня ночью температура составила минус 25 градусов, - сказала ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина, - днем еще продержатся морозы в районе -15…-20 градусов, такая же погода ожидается и в последний день февраля".

По словам Елены Ишкиной, потепление в Карелии начнется 1 марта, но резкого перепада температуры не будет.

"Температура начнет повышаться постепенно, - сообщила Ишкина, - в ночь с 28 февраля на 1 марта будет -15, днем ожидаем -6…-11".

В холодном циклоне, по информации синоптиков, дольше всех окажутся южные районы Карелии – Приладожье.

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В Петрозаводске построят ФОК стоимостью более 800 млн рублей

На Древлянке началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, который планируют открыть в конце 2019 года.

По сообщению Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии, в состав ФОКа войдут просторный спортивный бассейн с 7 дорожками по 25 м и отдельный бассейн для детей размером 6х12 м, тренажерный зал с площадью более 800 квадратных метров, кардиозона с различными видами тренажеров. В помещениях предусмотрены залы площадью от 100 до 200 квадратных метров для проведения групповых занятий по танцам, гимнастике, единоборствам, йоге, для занятий силовыми и другими видами спорта. Программы тренировок будут рассчитаны как на детскую аудиторию, так и на взрослых. В комплексе будет оборудована СПА-зона с саунами и зоной отдыха.

По информации представителей ТЦ "Лотос Плаза", рядом с которым началось возведение ФОКа, общая площадь здания составит 19 400 квадратных метров, объем инвестиций - порядка 836 млн рублей.

Расчетная пропускная способность ФОКа составит около 1200 человек в сутки. Проект предполагает паркинг на 500 машиномест. Ориентировочная дата завершения строительства – 3-й квартал 2019 года.

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ВИДЕО: В Петрозаводске автолюбитель устроил ночью "ледовую гонку" на городском катке

В ночь на 27 февраля неизвестный покатался на автомобиле на катке на стадионе "Юность".

В Сети появилось видео, как автомобилист устроил круговой заезд по городскому катку стадиона "Юность". Водитель кружил по катку в течение пяти минут.

Ледовая гонка любителя попала в объектив камеры компьютерной сети "Сампо".

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В Петрозаводске появился желающий купить усадьбу XIX века за 1 рубль

Власти города получили заявку от потенциального покупателя, готового приобрести здание бывшей усадьбы XIX века, выставленное на аукцион по начальной цене в один рубль.

"На данный момент сейчас одна заявка есть. Но мы знаем, что этот объект продается с обременением - только для ведения музейной деятельности и сохранения этого облика, который сейчас есть. Это реконструкция здания и ведение музейной деятельности", - рассказал корреспонденту "Вестей Карелии" спикер Петросовета Геннадий Боднарчук.

Как заявил Боднарчук, в ближайшее время состоится открытие конвертов.

Подробнее об усадьбе и почему здание продают за такую смешную цену, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Эксперты дали прогноз по явке на президентских выборах в Карелии

В "Точке кипения" эксперты обсудили, как в Карелии проходит избирательная компания по выборам главы государства.

По мнению политолога Олега Реута, президентские выборы посетят менее 45% избирателей в Карелии. В 2012 году на аналогичных выборах в республике она составила 53%, после чего поста лишился глава региона Андрей Нелидов. Карельский избиратель, считает Реут, часто симпатизирует протестным кандидатам.

Бывший депутат Заксобрания Карелии Алексей Гаврилов уверен, что явка будет низкой из-за предопределенности результата и составит всего 47-49%, а политолог Анатолий Цыганков считает, что явка будет выше – от 50 до 57%, так как на выборах присутствуют кандидаты разных политических взглядов, а сам процесс голосования упростился.

Подробнее читайте далее.

 

 

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Директор фирмы, связанной с делом Кареллеспрома, во время обысков прятался в диване

По уголовному делу о предполагаемом хищении миллионов рублей в холдинге "Кареллеспром" сотрудники правоохранительных органов проверяют документацию его подрядчика – петербургской фирмы "МастерТракАвто".

Сотрудники республиканского УФСБ провели обыск в доме руководителя фирмы Валерия Белика в городе Красное Село недалеко от Санкт-Петербурга. На пороге их встретили жена и дочь, которые сообщили, что хозяина дома нет. Однако в ходе обыска оперативники обнаружили Белика, спрятавшегося внутри большого дивана в одной из комнат. Он объяснил, что прятался от бандитов.

Все подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Назначен новый руководитель Управтодора Карелии

Начальником Управления автомобильных дорог Карелии назначен выходец из Санкт-Петербурга Дмитрий Тимошенков.

Он сменит на этом посту арестованного в прошлом году за получение взяток Алексея Никтина, сообщают "Вести Карелии".

Накануне нового начальника Управтодора представил коллективу первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Дмитрий Кондрашин. Исполнявшая обязанности начальника ведомства Яна Черненко стала заместителем Тимошенкова.

Подробнее читайте в материале издания.

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"Мы просто стали выкидывать мусор в канавы"

Жители села Бочилово в Пудожском районе рассказали, как выживать, когда власти о тебе не помнят.

В Бочилово на встрече с депутатом Заксобрания Карелии, лидером карельского отделения КПРФ Евгением Ульяновым местные жители рассказали, что власти в принципе о них забыли. Судите сами.

В поселке Бочилово хлеб привозят по расписанию, три раза в неделю, а автобусы расписания не имеют, их просто нет. Поэтому если нужно куда-то выехать, обычно в Пудож, жители просят частников, а те везут за деньги (минимум 500 рублей в одну сторону). Еще в деревне нет школы для старшеклассников, ее закрыли. Детей на учебу возят в райцентр. У взрослого населения нет работы. Мужчины, если получается, уезжают на вахту и привозят копеечку, заработанную где-нибудь в Архангельской области. Все жалуются, что им не разрешают ловить рыбу, даже на удочку ("а москвичам и питерцам - можно, они тут все перегородили"), и что вокруг практически не осталось леса – вырубили, а новый не посадили. В результате достать где-то дрова – это огромная проблема. Разве что валежник собирать, как в военные годы (кстати, недавно разрешили).

"Вы знаете, из-за массовой вырубки леса вокруг поселка, у нас даже климат поменялся, - рассказывают жители. – Стало холоднее, мы теперь на семи ветрах, а кругом – пустыня. А вторая экологическая беда – нам мусор некуда девать. Управляющей кампании в Бочилово нет, мусор не вывозится. Мы спрашиваем: так куда выкидывать?! Сами нашли место за поселком, предложили – давайте здесь свалку организуем. Приехали дяденьки из Минприроды, говорят – нельзя, рядом Водла течет. В результате мы просто стали выкидывать мусор в канавы, и он все равно попадает в реку. У нас все канавы и весь поселок мусором завалены".

Несмотря на то, что ни одна услуга ЖКХ в Бочилово, по сути, не оказывается, жители исправно кому-то и за что-то платят. Даже за соцнаем жилья и капремонт, хотя для всех очевидно, что никакого капремонта в ближайшие лет пятьдесят в поселке не предвидится. А потом он никому не будет нужен. Дома столько не живут.

Репортаж из Пудожского района: о чем еще рассказали жители деревень депутату Заксобрания Карелии Ульянову, читайте здесь.

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Более 10 коммерческих и социальных объектов Кондопожского ЦБК выставлены на продажу

ОАО "Кондопога" в рамках дела о банкротстве проходит процедуру реализации имущества и объявило о продаже 14 коммерческих и социальных объектов.

В перечень включены профилакторий, две гостиницы, помещение детского творческого центра, детский лагерь "Сосновый бор", два кафе, незавершенное здание спортблока и знаменитая башня с часами.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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ВИДЕО: Победитель карельского конкурса "Мистер Мужество" считает свою жену спасительницей

В Карелии определили победителя конкурса "Мистер Мужество", за этот титул боролись мужчины, передвигающиеся в инвалидных колясках.

Как сообщает ГТРК "Карелия", конкурс был организован благотворительным фондом им. Арины Тубис. В первенстве приняли участие шесть мужчин из разных уголков республики. Каждый из них столкнулся с жизненными трудностями, но не сдался.

Победителем состязания стал Андрей Иванов.

"Андрей именно жену называет спасительницей. Пять лет назад она пришла к нему домой его стричь. Они понравились друг другу, и с тех пор вместе. Благодаря ей живет активно, и сегодня выиграл тоже, говорит, из-за нее", - отмечают телевизионщики.

Анна Иванова призналась, что всегда верит в мужа.

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Здание закрытой школы №8 Петрозаводска продадут с обременением

Власти Петрозаводска ищут покупателей для старого здания школы №8 на Зареке, на ремонт объекта у города нет средств. Подробнее

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Читатели "Столицы на Онего" помогли собрать деньги на операцию Захарушке

Волонтеры объявили, что сбор средств на операцию для 4-летнего Захара, который из-за ошибки врачей стал инвалидом, закрыт, - деньги собраны. Подробнее

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Депутаты Петросовета предлагают внести изменения в закон о капремонте

По их мнению, необходимо дополнить перечень услуг по капремонту, поскольку не все аварийные дома попадают в программу переселения. Подробнее

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Дело стрелявшего в полицейских петрозаводчанина отправляют на рассмотрение в суд

В Петрозаводский городской суд в ближайшее время будет направлено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который в мае 2017 года стрелял в сотрудников правоохранительных органов, сообщает СУСК по Карелии. Подробнее

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Жителей Карелии привьют из-за массового распространения кишечной инфекции

В поселке Чална Пряжинского района проведут вакцинацию населения против вирусного гепатита А. Подробнее

ЦИК Карелии прокомментировал кампанию по завлечению ветеранов на выборы 18 марта

Руководитель ЦИК Карелии Алексей Бахилин прокомментировал кампанию по привлечению пенсионеров на выборы президента России через чаепития и угощения. Подробнее

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В Карелии начали выпускать быстрорастворимые порошки из ягод

Компания "Ягоды Карелии" начала выпуск опытных образцов быстрорастворимых ягодных и фруктовых порошков, изготовленных путем сублимационной сушки – новой для России технологии. Подробнее

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Детский омбудсмен Карелии обеспокоен возможным участием подростков в провокациях в день выборов

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев обеспокоен, что в день выборов президента несовершеннолетних могут вовлечь в провокационные акции около избирательных участков. Подробнее

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Председатель ЦИК РК принял участие в дискуссии о президентской кампании в Карелии

Председатель региональной Центральной избирательной комиссии Алексей Бахилин стал участником заседания дискуссионного клуба, организованного Общественной палатой Карелии и посвященного ходу избирательной кампании в республике. Подробнее

ВИДЕО: Школьники и студенты Петрозаводска сходили в "армию на денек"

Участники команды "Молодежки ОНФ" в Карелии присоединились к всероссийской акции "В армию на денек". Подробнее

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Когда отремонтируют дорогу до Марциальных Вод

Власти Карелии планируют отремонтировать автодорогу до поселка Марциальные Воды и инфраструктуру одноименного курорта к его 300-летию. Подробнее

Депутаты поддержали создание Агентства городского развития в Петрозаводске

Депутаты Петросовета проголосовали за создание в карельской столице специализированной организации по поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства – МУП "Агентство городского развития". Подробнее

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Правительство Карелии рекомендует властям Сортавалы особо отрегулировать градостроительную деятельность

Вышло распоряжение о включении Сортавалы в перечень исторических поселений регионального уровня, имеющих особое значение для истории культуры республики. Подробнее

"Петрозаводскмаш" прошел проверку на соответствие ядерной безопасности Венгрии

Филиал компании "АЭМ-технологии" – "Петрозаводскмаш" - в числе других подразделений холдинга прошел проверку на соответствие требованиям Кодекса ядерной безопасности Венгрии для участия в производстве оборудования для венгерской АЭС. Подробнее

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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник 27 февраля. Подробнее

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За выборами президента в Карелии будут следить независимые наблюдатели

В Карелии открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России, которые состоятся 18 марта. Подробнее

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В Карелии на треть вырос объем ипотечного кредитования

Жители Карелии в 2017 году получили в банках ипотечные кредиты на 8,2 млрд. рублей, что на 28,6% больше по сравнению с 2016 годом. Подробнее

Петросовет отменил решение об увеличении арендной платы за землю

Власти Петрозаводска отказались от решения об увеличении в семь раз арендной платы за землю под объектами бытового обслуживания населения. Подробнее

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Эксперты: Дмитриев вменяемый, фото с приемной дочерью порнографией не являются

В городском суде Петрозаводска во вторник огласили результаты экспертиз, которые проводили в центре им. Сербского в Москве. Подробнее

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Мужчина взыскал с турфирмы 35 тыс. рублей за ролик в соцсети

Мужчина взыскал через суд в Петрозаводске с ООО "Алем-Тур" более 35 тыс. рублей за размещенный без разрешения ролик. Подробнее

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