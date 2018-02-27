Что случилось в Петрозаводске и Карелии 27 февраля

Морозы в Карелии отступят к весне

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали, когда в республике потеплеет.

Циклон из Сибири принес холода в Карелию. На протяжении нескольких дней в Карелии стоят морозы.

По словам синоптиков, в ночь на 27 февраля в Беломорском районе столбик термометра опустился на отметку -34 градуса, в Прионежском районе похолодало до -30.

"В Петрозаводске сегодня ночью температура составила минус 25 градусов, - сказала ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина, - днем еще продержатся морозы в районе -15…-20 градусов, такая же погода ожидается и в последний день февраля".

По словам Елены Ишкиной, потепление в Карелии начнется 1 марта, но резкого перепада температуры не будет.

"Температура начнет повышаться постепенно, - сообщила Ишкина, - в ночь с 28 февраля на 1 марта будет -15, днем ожидаем -6…-11".

В холодном циклоне, по информации синоптиков, дольше всех окажутся южные районы Карелии – Приладожье.

В Петрозаводске построят ФОК стоимостью более 800 млн рублей

На Древлянке началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, который планируют открыть в конце 2019 года.

По сообщению Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии, в состав ФОКа войдут просторный спортивный бассейн с 7 дорожками по 25 м и отдельный бассейн для детей размером 6х12 м, тренажерный зал с площадью более 800 квадратных метров, кардиозона с различными видами тренажеров. В помещениях предусмотрены залы площадью от 100 до 200 квадратных метров для проведения групповых занятий по танцам, гимнастике, единоборствам, йоге, для занятий силовыми и другими видами спорта. Программы тренировок будут рассчитаны как на детскую аудиторию, так и на взрослых. В комплексе будет оборудована СПА-зона с саунами и зоной отдыха.

По информации представителей ТЦ "Лотос Плаза", рядом с которым началось возведение ФОКа, общая площадь здания составит 19 400 квадратных метров, объем инвестиций - порядка 836 млн рублей.

Расчетная пропускная способность ФОКа составит около 1200 человек в сутки. Проект предполагает паркинг на 500 машиномест. Ориентировочная дата завершения строительства – 3-й квартал 2019 года.

ВИДЕО: В Петрозаводске автолюбитель устроил ночью "ледовую гонку" на городском катке

В ночь на 27 февраля неизвестный покатался на автомобиле на катке на стадионе "Юность".

В Сети появилось видео, как автомобилист устроил круговой заезд по городскому катку стадиона "Юность". Водитель кружил по катку в течение пяти минут.

Ледовая гонка любителя попала в объектив камеры компьютерной сети "Сампо".

В Петрозаводске появился желающий купить усадьбу XIX века за 1 рубль

Власти города получили заявку от потенциального покупателя, готового приобрести здание бывшей усадьбы XIX века, выставленное на аукцион по начальной цене в один рубль.

"На данный момент сейчас одна заявка есть. Но мы знаем, что этот объект продается с обременением - только для ведения музейной деятельности и сохранения этого облика, который сейчас есть. Это реконструкция здания и ведение музейной деятельности", - рассказал корреспонденту "Вестей Карелии" спикер Петросовета Геннадий Боднарчук.

Как заявил Боднарчук, в ближайшее время состоится открытие конвертов.

Подробнее об усадьбе и почему здание продают за такую смешную цену, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Эксперты дали прогноз по явке на президентских выборах в Карелии

В "Точке кипения" эксперты обсудили, как в Карелии проходит избирательная компания по выборам главы государства.

По мнению политолога Олега Реута, президентские выборы посетят менее 45% избирателей в Карелии. В 2012 году на аналогичных выборах в республике она составила 53%, после чего поста лишился глава региона Андрей Нелидов. Карельский избиратель, считает Реут, часто симпатизирует протестным кандидатам.

Бывший депутат Заксобрания Карелии Алексей Гаврилов уверен, что явка будет низкой из-за предопределенности результата и составит всего 47-49%, а политолог Анатолий Цыганков считает, что явка будет выше – от 50 до 57%, так как на выборах присутствуют кандидаты разных политических взглядов, а сам процесс голосования упростился.

Подробнее читайте далее.

Директор фирмы, связанной с делом Кареллеспрома, во время обысков прятался в диване

По уголовному делу о предполагаемом хищении миллионов рублей в холдинге "Кареллеспром" сотрудники правоохранительных органов проверяют документацию его подрядчика – петербургской фирмы "МастерТракАвто".

Сотрудники республиканского УФСБ провели обыск в доме руководителя фирмы Валерия Белика в городе Красное Село недалеко от Санкт-Петербурга. На пороге их встретили жена и дочь, которые сообщили, что хозяина дома нет. Однако в ходе обыска оперативники обнаружили Белика, спрятавшегося внутри большого дивана в одной из комнат. Он объяснил, что прятался от бандитов.

Все подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Назначен новый руководитель Управтодора Карелии

Начальником Управления автомобильных дорог Карелии назначен выходец из Санкт-Петербурга Дмитрий Тимошенков.

Он сменит на этом посту арестованного в прошлом году за получение взяток Алексея Никтина, сообщают "Вести Карелии".

Накануне нового начальника Управтодора представил коллективу первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Дмитрий Кондрашин. Исполнявшая обязанности начальника ведомства Яна Черненко стала заместителем Тимошенкова.

Подробнее читайте в материале издания.

"Мы просто стали выкидывать мусор в канавы"

Жители села Бочилово в Пудожском районе рассказали, как выживать, когда власти о тебе не помнят.

В Бочилово на встрече с депутатом Заксобрания Карелии, лидером карельского отделения КПРФ Евгением Ульяновым местные жители рассказали, что власти в принципе о них забыли. Судите сами.

В поселке Бочилово хлеб привозят по расписанию, три раза в неделю, а автобусы расписания не имеют, их просто нет. Поэтому если нужно куда-то выехать, обычно в Пудож, жители просят частников, а те везут за деньги (минимум 500 рублей в одну сторону). Еще в деревне нет школы для старшеклассников, ее закрыли. Детей на учебу возят в райцентр. У взрослого населения нет работы. Мужчины, если получается, уезжают на вахту и привозят копеечку, заработанную где-нибудь в Архангельской области. Все жалуются, что им не разрешают ловить рыбу, даже на удочку ("а москвичам и питерцам - можно, они тут все перегородили"), и что вокруг практически не осталось леса – вырубили, а новый не посадили. В результате достать где-то дрова – это огромная проблема. Разве что валежник собирать, как в военные годы (кстати, недавно разрешили).

"Вы знаете, из-за массовой вырубки леса вокруг поселка, у нас даже климат поменялся, - рассказывают жители. – Стало холоднее, мы теперь на семи ветрах, а кругом – пустыня. А вторая экологическая беда – нам мусор некуда девать. Управляющей кампании в Бочилово нет, мусор не вывозится. Мы спрашиваем: так куда выкидывать?! Сами нашли место за поселком, предложили – давайте здесь свалку организуем. Приехали дяденьки из Минприроды, говорят – нельзя, рядом Водла течет. В результате мы просто стали выкидывать мусор в канавы, и он все равно попадает в реку. У нас все канавы и весь поселок мусором завалены".

Несмотря на то, что ни одна услуга ЖКХ в Бочилово, по сути, не оказывается, жители исправно кому-то и за что-то платят. Даже за соцнаем жилья и капремонт, хотя для всех очевидно, что никакого капремонта в ближайшие лет пятьдесят в поселке не предвидится. А потом он никому не будет нужен. Дома столько не живут.

Репортаж из Пудожского района: о чем еще рассказали жители деревень депутату Заксобрания Карелии Ульянову, читайте здесь.

Более 10 коммерческих и социальных объектов Кондопожского ЦБК выставлены на продажу

ОАО "Кондопога" в рамках дела о банкротстве проходит процедуру реализации имущества и объявило о продаже 14 коммерческих и социальных объектов.

В перечень включены профилакторий, две гостиницы, помещение детского творческого центра, детский лагерь "Сосновый бор", два кафе, незавершенное здание спортблока и знаменитая башня с часами.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

ВИДЕО: Победитель карельского конкурса "Мистер Мужество" считает свою жену спасительницей

В Карелии определили победителя конкурса "Мистер Мужество", за этот титул боролись мужчины, передвигающиеся в инвалидных колясках.

Как сообщает ГТРК "Карелия", конкурс был организован благотворительным фондом им. Арины Тубис. В первенстве приняли участие шесть мужчин из разных уголков республики. Каждый из них столкнулся с жизненными трудностями, но не сдался.

Победителем состязания стал Андрей Иванов.

"Андрей именно жену называет спасительницей. Пять лет назад она пришла к нему домой его стричь. Они понравились друг другу, и с тех пор вместе. Благодаря ей живет активно, и сегодня выиграл тоже, говорит, из-за нее", - отмечают телевизионщики.

Анна Иванова призналась, что всегда верит в мужа.

Власти Петрозаводска ищут покупателей для старого здания школы №8 на Зареке, на ремонт объекта у города нет средств. Подробнее

Волонтеры объявили, что сбор средств на операцию для 4-летнего Захара, который из-за ошибки врачей стал инвалидом, закрыт, - деньги собраны. Подробнее

По их мнению, необходимо дополнить перечень услуг по капремонту, поскольку не все аварийные дома попадают в программу переселения. Подробнее

В Петрозаводский городской суд в ближайшее время будет направлено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который в мае 2017 года стрелял в сотрудников правоохранительных органов, сообщает СУСК по Карелии. Подробнее

В поселке Чална Пряжинского района проведут вакцинацию населения против вирусного гепатита А. Подробнее

Руководитель ЦИК Карелии Алексей Бахилин прокомментировал кампанию по привлечению пенсионеров на выборы президента России через чаепития и угощения. Подробнее

Компания "Ягоды Карелии" начала выпуск опытных образцов быстрорастворимых ягодных и фруктовых порошков, изготовленных путем сублимационной сушки – новой для России технологии. Подробнее

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев обеспокоен, что в день выборов президента несовершеннолетних могут вовлечь в провокационные акции около избирательных участков. Подробнее

Председатель региональной Центральной избирательной комиссии Алексей Бахилин стал участником заседания дискуссионного клуба, организованного Общественной палатой Карелии и посвященного ходу избирательной кампании в республике. Подробнее

Участники команды "Молодежки ОНФ" в Карелии присоединились к всероссийской акции "В армию на денек". Подробнее

Власти Карелии планируют отремонтировать автодорогу до поселка Марциальные Воды и инфраструктуру одноименного курорта к его 300-летию. Подробнее

Депутаты Петросовета проголосовали за создание в карельской столице специализированной организации по поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства – МУП "Агентство городского развития". Подробнее

Вышло распоряжение о включении Сортавалы в перечень исторических поселений регионального уровня, имеющих особое значение для истории культуры республики. Подробнее

Филиал компании "АЭМ-технологии" – "Петрозаводскмаш" - в числе других подразделений холдинга прошел проверку на соответствие требованиям Кодекса ядерной безопасности Венгрии для участия в производстве оборудования для венгерской АЭС. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник 27 февраля. Подробнее

В Карелии открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России, которые состоятся 18 марта. Подробнее

Жители Карелии в 2017 году получили в банках ипотечные кредиты на 8,2 млрд. рублей, что на 28,6% больше по сравнению с 2016 годом. Подробнее

Власти Петрозаводска отказались от решения об увеличении в семь раз арендной платы за землю под объектами бытового обслуживания населения. Подробнее

В городском суде Петрозаводска во вторник огласили результаты экспертиз, которые проводили в центре им. Сербского в Москве. Подробнее

Мужчина взыскал через суд в Петрозаводске с ООО "Алем-Тур" более 35 тыс. рублей за размещенный без разрешения ролик. Подробнее